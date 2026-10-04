Ambulans uçak kaybolmuştu! Enkaz alanı bulundu ama 6 kişiden haber yok

ABD’nin Massachusetts kıyılarında geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Bermuda’dan Boston’a doğru ilerleyen ambulans uçak, uçuş sırasında hızla irtifa kaybettikten sonra radardan kayboldu. Nantucket açıklarında bulunan enkaz parçalarının kayıp uçağa ait olduğunun belirlenmesiyle çalışmalar bölgede yoğunlaştırıldı.

Uçakta 6 kişi bulunuyordu

Kanada tescilli Gulfstream G100 tipi uçakta iki Kanadalı pilot, iki sağlık çalışanı, bir hasta ve hastanın refakatçisi bulunuyordu.

Uçağın, dünyanın farklı bölgelerindeki hastaların ihtiyaç duydukları özel tedavilere ulaşabilmeleri için tıbbi nakil hizmeti veren Latitude Air Ambulance şirketine ait olduğu belirtildi.

Yaklaşık iki saat sürmesi planlanan uçuşun Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda tamamlanması bekleniyordu. Ancak uçak planlanan noktaya ulaşmadı.

Üç dakikada binlerce metre irtifa kaybetti

Uçağın kaybolmadan kısa süre önce yaşadığı ani irtifa değişimi dikkat çekti. Uçuş verilerine göre uçak saat 01.00 sıralarında yaklaşık 24 bin feetten 11 bin feete yalnızca üç dakika içerisinde geriledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, hava trafik kontrolünün uçakla bağlantısını sabahın erken saatlerinde kaybettiğini bildirdi. Bunun ardından arama kurtarma alarmı verildi.

Enkaz alanı tespit edildi

ABD Sahil Güvenliği ekipleri Nantucket açıklarında yaptıkları çalışmalarda bir enkaz alanına ulaştı. Bulunan parçaların kayıp ambulans uçakla bağlantılı olduğu doğrulanırken, uçakta bulunan 6 kişinin durumuna ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceği, William Sparling adlı Sahil Güvenlik gemisinin de bölgede görev yapacağı belirtildi.

“Kritik bir uçuş sorununun ardından tehlikeli hava koşulları”

Eski ABD Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişi Mary Schiavo, uçağın kaybolmasından önceki verilere ilişkin değerlendirmesinde uçuş sırasında ciddi bir güvenlik sorununun hemen ardından tehlikeli hava koşullarıyla karşılaşılmış olabileceğine dikkat çekti. Uçağın kısa sürede gerçekleştirdiği keskin irtifa kaybı da kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin önemli başlıklarından biri haline geldi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise olayla ilgili bilgi toplama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.