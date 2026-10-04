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Yerel KGM uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı
Yerel

KGM uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı

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KGM uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Ankara-Konya yolunun 56-59.km.leri arasında (Karahamzalı Mevkii) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 4 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolunun 0-2.km.leri arasındaki 6. Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 01.10.2026-31.10.2026 tarihleri, 22:00-05:00 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır.

Ankara-Konya yolunun 56-59.km.leri arasında (Karahamzalı Mevkii) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5.km.leri arasında (Kemikli Rampası) yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çorum-Amasya İl Sınırı-Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kurtköy-Şile yolunun 33-34.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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