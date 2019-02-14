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Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!

14 Şubat 2019 Perşembe

Eczacıları konuşturdular..

Eczacılar odası başkanlarını konuşturdular.

Bir tanesini de değil. 

İstanbul’un başkanını ayrı, İzmir’in başkanını ayrı, Ankara’nın başkanını ayrı konuşturdular..

“200 ilaç yok” dediler..

Yetinmediler..

“400 ilaç yok” diyerek, sayıyı artırdılar..

Daha bir hafta önce Hürriyet gazetesine birinci sayfa haberi yaptırdılar, “550 ilaç yok” dediler.

Eczacı odaları başkanları konuşturuldukça..

Onların ağzından, ilaç fiyatlarına zam gelmesi için kampanya düzenlendikçe..

Biz hatırlatıyorduk, “Siz eczacılar odası başkanı mısınız, yoksa ilaç fabrikatörü mü?” diye..

Habertürk’ün internet sitesindeki bir haber üzerine özellikle sormuştum: 

“Bu haberi size kim yaptırttı? Bu haber, halkın lehine bir haber değil.. Bu haber, ilaç fabrikatörlerinin lehine bir haber” diye..

Habertürk internet sitesinin yetkilisi arayıp, “Biraz maksadı aşmış. Öyle bir algı oluşmasını istemezdik. Tabii ki ilaç fabrikatörleri adına haber yapmamız mümkün değil” demişti.. 

Sonrasında..

Ya, “Nasıl olsa deşifre olduk” düşüncesi ile.

Ya da..

“Bundan sonrası ölüm” düşüncesi ile..

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası yöneticileri bile, gazete haberlerinde konuşturuldu..

Televizyon ekranlarına  çıkartılıp, ahkam kesmelerine imkan tanıdı.. 

“Olmaz, bu fiyatlarla mümkün değil, ilaç veremeyiz” propagandası yaptırdılar..

Sadece Hürriyet.. Sadece Habertürk değil..

“Emekçiden yanayız” diyen Cumhuriyet.. 

İlaç simsarlarının korkulu düşmanı olduklarını iddia eden, her zaman işçiden yana tavır aldıklarını söyleyen Birgün..

Sabit  gelirlilerin sesi olduğunu iddia eden Sözcü..

Fox TV..

Adını bile “Halk” olarak gösteren CHP’nin televizyonu Halk TV..

Hep birlikte bağırdılar, “Eczanelerde ilaç yok” dediler.. 

“Aşı kalmadı” yalanını attılar..

Piyasası Eylül’e ait grip aşısını boşverdik..

“Zatürre aşısı da piyasada yok” dediler..

“Aaa.. Öyle bir aşı da mı varmış” diye hayret ettik..

Bizim hayretimizi, biraz abartılı görebilirsiniz..

Ama..

Döviz operasyonu ile iktidar değişikliği yaptırılmak istenilen Türkiye’de..

Bir avuç ilaç fabrikatörünün sözcülüğüne soyunan sözde emekçilerin varlığı karşısında..

Bizim cehaletimize verin..

57 yaşımızda. 

Yeni duyduk, “zatürre aşısı”nı..

İlaç fabrikatörleri daha fazla kazansın diye yapmadık numara bırakmadılar..

Şunu da kabul edelim..

İlaç fabrikatörlerinin durumu, gerçekten zordu..

Siyasi iktidar, zamanında uyanıklık etmiş.

“Döviz kuru oynaklık gösterebilir. Her gün değişen kura göre ilaç alımı yapmayalım.. Bir yıl boyunca uygulanacak bir kur belirleyelim.. O ortalama kur üzerinden ilaçları alalım” demiş.

Hani solcular, bombardımana tutuyorlar ya..

“İşçi düşmanı” vesair diye, iktidara suçlama yapıyorlar ya..

“İşadamlarından yana tavır alıyor” diye siyasi iktidara etmedik laf bırakmıyorlar ya..

İşte o siyasi iktidar..

Patronlardan yana değil..

Hazine’den yana tavır alıp..

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak..

Önceden tedbirini almış..

“Ortalama kur üzerinden ilaç alımı” noktasında, işverenlerle anlaşmasını yapmış.

2018 Mayıs’ından itibaren..

Dövizde oynamalar olunca..

Aradaki bu anlaşma yokmuş gibi..

Veya anlaşmadan haberleri olmadığından..

Çok akıllı medya mensuplarımız kafayı çıkarmaya çalışmışlar..

“SGK iflas edecek, bu döviz artışı sonunda, tek başına ilaç fiyatlarındaki yükseliş bile, Türkiye’yi iflasa götürür” demişler..

AK Parti yönetiminin, tedbirini önceden aldığı ortaya çıkınca..

2018 sonuna kadar..

Hatta 2019 Şubat ortasına kadar..

Devletin aldığı ilaçların fiyatlarında bir yükselişin, aradaki anlaşma gereği imkansız olduğu ortaya çıkınca..

Solcu medya organlarına..

Halktan yana olduğunu iddia eden muhalefetin medya organlarına..

“İlaç bulunmuyor” yalan haberleri ile algı oluşturup, siyasi iktidarı, fabrikatörlerin önüne yem olarak atmaya kalkıştılar..

Başaramadılar..

Geldik, anlaşmanın yenilenme tarihine..

Dün Sağlık Bakanı açıklama yaptı..

19 Şubat’tan itibaren, ilaç alımları için fiyat artışının, % 26 olduğunu ilan etti..

9 aydır ilaç fiyatlarının yükselmesi için ter ter tepinen medya organları ne yaptılar?

“İlaç yok.. Aşı yok.. Yakında toplu ölümler olacak..” diyerek, ortalığı velveleye veren riyakarlar, bu sefer ne yaptılar?

Dün haber ajansa düşer düşmez, attıkları başlıklar şöyle:

“İlaca büyük zam!”

Bir başkası: “İlaca şok zam!”

Bir başkası: “İlaç alsan da öleceksin, almasan da.. Öldürecek zamlar belli oldu!”

Böyle böyle gidiyor, ilaca gelen zammın haberleri..

Oysa..

Gelen zamların vatandaşla direkt bir ilgisi de yok..

Büyük oranda, ilaçlar devlet tarafından alınıp, sosyal güvenlik sistemi gereği, vatandaşa rapor yazılma şartı ile ücretsiz veriliyor..

Dolayısı ile..

Vatandaşın cebinden direkt çıkan bir para dün de yoktu..

Bugünden sonra da olmayacak..

Ama “Hazine’den daha fazla para çıkacak” derseniz..

O kadarcık da olsun yani..

İşçiden yana olduklarını iddia edenler bile..

Emekçiden yana olduklarını söyleyenler bile.

Emperyalizm karşıtlığı ile övünenler bile..

Körü körüne patron düşmanlığı yapanlar bile..

“İlaç yok, ilaç..” diyerek.. İlaç fabrikatörlerinin daha fazla zam istemeleri için devletin elini zayıflatmaya çalışmışlarsa..

Döviz kurundaki yükselişten daha düşük oranda bir zamda, siyasi iktidara diyecek bir şeyimiz de olamaz..

Birisine bir şey diyecek isek..

O birileri..

“İşçi” deyip, patron yalakalığına soyunanlar olmalı..

“Emekçi” deyip, emeği katledenler olmalı..

“Ezilenler” deyip, ezenlerin sözcülüğüne soyunanlar olmalı..

 

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YORUM YAZ

  • KadirrrKadirrr24 dk önce
    Bu kadar agresif olmanızın sebebini çok iyi anlıyorum. Cumhurbaşkanımız da bu durumu çok iyi görüyor. Seçmenimiz Akp’nin özellikle son 3-4 yıldaki halinden hiç memnun değil, ama mecburen oy veriyor. Bu seçimde yine oy verir, alternatif pek yok. Ama artık bıçak kemiğe dayandı, bu millet tokadı vurdu muydu eşşek tepmişe döneriz. Dikkat etmek lazım çünkü halkımız mutlu değil.
  • ŞenolingŞenoling31 dk önce
    Yerli ve milli demekle yerli ve milli olunmuyor. 16 yılda tüm değerli sanayi şirketlerimizi yabancı sermayeye satmak ve parayı inşaata ve yola gömmek mi yerli ve milli? Yoksa tarihimizde ilk defa yabancıya ülkemizde toprak satın alma hakkını vermek mi yerli milli? Veya dışardan daha ucuza alırım diyerek ithal etmek ve yerli üreticiyi zor duruma düşürmek mi yerli ve milli? Akp karşıtlarını yerli ve milli olmamakla vatan haini olmakla suçluyorsunuz. Şu yukarıdaki icraatlardan birini es kaza muhaliflerden biri yapsaydı kıyameti koparırdınız. Hala yerli ve milli diyorsunuz.Bu politikaların neresi yerli ve milli? Allah hepimize zihin açıklığı versin, olan olayları yorumlayabilme yeteneği versin.
  • AKSOYAKSOY34 dk önce
    Üretim ...EvetMümkün OlduğunçaYerli Üretim..TarımdaSanayidebelli kişilerin çebine para gireçek diyeyurtdışından almaktansaGeçmişte olduğu gibi Kooperatif kurüretçiyi destekle --İsrail-almanya -isviçrevb 3 Sene Önçe patates 30krş.idi çiftçiler masrafı karşılamıyordiye şikayet ediyorlardı işte o zaman önlem almak gerekiyordu Başkalarına muhtaç olmamak için fabrika kurman gerek desteklemen gerek-TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ
  • Mehmet Zahit DalgıçMehmet Zahit Dalgıç35 dk önce
    Zatürre aşısı geçen sene sağlık ocağına gittiğimde doktor 65 yaş üstündekilere mecburidir diye bana zatürre aşısı yaptı
  • Ayşe Ayşe 37 dk önce
    Ah ah akit aile ninifsad olmaması için o kadar uğraşma sina rağmen duyulmuyor amma hani sokakların havlamasi hemen duyuluyor tabi efendim emret efendim diyerek istedikleri zammı alıyor
  • Abdulrezzak el buhariAbdulrezzak el buhari41 dk önce
    BIZ SURIYELIYIK.BIZENE ? BIZ ILACA ZATEN PARA VERMIYIK ! ZAM GELSE NE OLIR GELMESE NE OLIR ? SIZ TURKLER DUSUNUN ZAMMI
  • Nazli gucenNazli gucen54 dk önce
    BU GUNLER IYI GUNLERIMIZ SECIMDEN SONRA GORUN SIZ ZAMLARI
  • karamanlıkaramanlı58 dk önce
    Sağlık bakanının 19 şubatta ilaç fiyatlarına %26 zam geleceğini açıklamasının ardından, hal esnafı “terörist nöbeti” ni eczacılara devretmeye hazırlanıyor. ( zaytungdan alıntılanmıştır.)
  • BİÇAREBİÇARE1 sa önce
    Adamlar stok yaptılar, hükümete diz çöktürdüler. Onlara da tanzim satış yapılsaydı.Hadi o bir tarafa, memura artış yüzde 20... Hani enflasyona göre... Gerçi bazılarının maaşlarına aynı yıl için yüzde 26 zam da yapıldı ya... Unutmadık. Şimdi bu stokçu ve spekülatörlere de yüzde 20 zam verilseydi ya... Sesi kısılmış çalışana yüzde 20... Bazılarına ve stokçulara yüzde yirmi altı... Ne güzel, demek ki gerçek enflasyon bu... Arınç Efendi millet üç gün sonra unutur demişti. Unutursam namerdim...
  • erhan erhan 1 sa önce
    Bu sabah ismail küçükkaya ve yılmaz büyükerşeni izlerken eskişehir acaba abant gölünün ortasında cennet gibi yermi diye düşünmeye başladım. Galiba bu fox habercileri konak varyant kadifekale basmane zeytinlik gürçeşme gültepe bogaziçi altındag hattından otogara doğru hiç gitmedi hindistanın bir eyaleti gibi yerleri
  • trafiktrafik1 sa önce
    gün gelecek devran dönecek ali efendi,o zaman ne yazacaksın bakalım sana arka çıkan da olmayacak,bunları düşünüp şimdiden yatırım yap bence............
  • adem akaladem akal1 sa önce
    pesssyaniiiilaç zammı nı da muhalefet e yıktınız ya artık size birşey demeyeceğim.. Hani bir söz vardır YAHUHIRSIZIN HİÇ mi suçu yok ??Size göre İktidarhep suçsuz hep masumen ufak bir sıkışma yaşayınca kendinizi ve politikalarınızıgözden geçirmek yerineyaapatlıcan teroristeleri dersiniz , ya faiz teröristleriveya dolar teroristider suçu başkalarına atarsınız ..!!1
  • İhsanİhsan1 sa önce
    Ekonomiyi siyonizme emperyalizme ve onun uşaklarına bağlayan akp liler ya insan bir sorar derki tamam onlar saldırıyor kabul onlar hep yapacak akp li vekillerede bir sorun bunların karşısında durmak için siz ne yapıyorsunuz üretim yok üretim ya biz bir ağrı kesici yurt dışından ithal ediyoruz neyini savunuyorsunuz bu hükümetin türk milleti bu kadar saf salak olmamalı olamaz zaten
  • FARKI GOREMEYENLEREFARKI GOREMEYENLERE1 sa önce
    Hukumet diyorki piyasa normal seyrinde işlerse devlet izleyicidir,piyasaya istisnalar haric mumkun oldugunca girmez girmemeli...ama suistimaller başlarsa devlet her turlu mudahale eder..yasa ceza baskın tanzim ithalat destek vb...bu goruş ; devleti her durumda her zaman piyasada gormek isteyenlerden FARKLIDIR.
  • bahribahri1 sa önce
    Sabah foxtv de ismail ve büyükerşeni izlerken anlattıkları eskişehir sanki fani dünyanın cennetten bir parçası gibiydi. Hani insan izmiri ve eskişehiri görmese acaba böylemidir diyecek. Tanzim satış kuyruklarında 6-7 kişi ile yapılmış röportaj hepten menfi sanki malum parti ve dernek binalarından getirilerek serpiştirilmiş insanlar tornadan çıkma gibi hep aynı menfilikte
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    YALAKA....EMİR..................FETÖ...YALAKASI....EMİR..........CHP......YALAKASI....EMİR.............. .YALAKA.....EMİR........PKK....YALAKASI....EMİR.........YALAK.....EMİR.........YALCI....EMİR...... ....YALAKÇI....EMİR.................
  • İhsanİhsan1 sa önce
    Şarapçı nihat zeybekciyide bir ara yaziver olurmu
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    YALAKA...MELİH...........FETÖ....YALAKASI...MELİH..................HDP...YALAKASI....MELİHHHH.. .YALAKA...MELİHH.......CHP...YALAKASI.....MELİH............FETÖCÜ.....MELİH................................YALAKÇI......MELİHHHHHHH.............YALCI.....MELİH..................
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Allah okumayı, okuduğunu anlamayı, anladığın şeyi idrak etmeyi, tarafgirlikle gözlerinin kapanmamasını nasip etsin inşallah
  • İki kelimeİki kelime1 sa önce
    İki kelime de halkın parasını, Abd ile iş tutup Suriyede rejim değiştirmek isterken, eline yüzüne bulaştırıp ülkeye doldurdukları Suriyelilere pervasızca harcayıp, bedava besleyenlere de etsene. Yüksek Bağkur pirimini ödeyemediği için borcun var diye kendi insanına bakmayan iktidarın, Suriyelilere özel hastane tahsis ederek hertürlü (ilaç,ameliyat vs.) sağlık hizmetini verip sürüler halinde çoğalmalarını sağlayanlara, devlete memur yapanlara da iki kelam et beyim.
  • İsa KESKİNİsa KESKİN1 sa önce
    Ali Bey; Her yerde olduğu gibiİzmir Kadifekalede de her iki adımda bir Eczane var. Geleni yok, gideni yok. Bunlar ne alır ne satar anlam veremedim. Bakkaldan çok eczane var desem yeridir yani!
  • MelihMelih1 sa önce
    İlaç gerçekten yok yalaka ali, yabancı firnalarilaç getirmiyor, ürünlerini beleş vermek istemiyorkar, hemdünya sağlık örgütü 65 yaş üstü herkese astım kalp şeker hastalıkları olan herkese zatürre aşısı öneriyor, uyandırayım
  • Kutman Kutman 2 sa önce
    Ali bey yani sen şunumu diyorsun haberciler hükümete diz çöktürdü
  • vahdetvahdet2 sa önce
    Bana göre sadece halktv degil foxtv krttv tele1tv artıtv tvdenkozatv erttv tontv ön bahçesi ise ntv habertürk cnntürk her zaman arka bahçesidir chpnin
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    ben bu meymenetsiz takımının bir tekALLAHvar dediğine inanırım gerisineASLA. her zmn rabbim nasıl ikaz ediyor ona bakarım ; fasıkın biri bir haber getirdiğin de araştırın der.
  • OkurOkur2 sa önce
    İlaç parasız mi. Kaldı ki vatandaşa parasız. Devlet kimin devleti. Devlet odeyincs kim ödemiş oluyor. Yazdikca batiyorsunuz.Ama koruyucularıniz var. Birollar, tirollar
  • OkurOkur2 sa önce
    İlaç parasız mi. Kaldı ki vatandaşa parasız. Devlet kimin devleti. Devlet odeyincs kim ödemiş oluyor. Yazdikca batiyorsunuz.Ama koruyucularıniz var. Birollar, tirollar.
  • turanturan2 sa önce
    Foxtv nin sabah ve akşam haber akışında Mhp veya akp den bir kişi gündeme dair bir şey söylediginde dikkat edin en az 3 chp li en az bir ip li en az bir spli en az bir hdpli yada oda borsa stk başkanı menfi olarak ne dedi olmazsa vatandaş menfi olarak ne dedi. Bir mhp veya akp li sözüne 2,3,4 turlu chpli hdpli spli ipli yetmedi sokaktan vatandaşlardan menfi olarak ne dediler ekranda buda objektif tarafsız habercilik adı altında. Konunun özü sayın bahçeli veya erdoğan'ın sözlerinin etkisizleştirilmesi itibarsızlaştırılması asıl mesele
  • ahmetcanahmetcan2 sa önce
    emir efendi belliki zülfi yarene dokunulmuş alışacaksınız!!!!!!!!
  • halimhalim2 sa önce
    Gezide bir oteli karargah ve hastane olarak kullanan partiler stklar sendikalar medyalar koalisyonu işçiden yanamı patrondan yanamı sendikalardan yanamı sorosdan otpordan yanamıydı gördük
  • ALİALİ2 sa önce
    Aptallar dolandırıcılık yapamaz bu kadar akıllı dolandırıcı şerefsizi bir araya getirin on yılda japonya oluruz.
  • ALİALİ2 sa önce
    Devlete ki israfa engel olun ihale ye fesat karıştıranlara engel olunsun s300 s400 yapar bu ülke
  • ereneren2 sa önce
    Son cümle öz cümle olmuş
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM2 sa önce
    Yerli ve MİLLİ olmayan, Gavurun taşeronlugunu, tetikçiligini, maşalığını yapan Komünist, Sosyalist, maocu, solcu ahlaksız ve alçaklar her zaman YERLİ VE MİLLİ OLANLARA SALDIRMIŞLARDIR. Tıpkı Amerikalı ve Siyonist efendilerinin hizmetkârligini yapan 1 DOLARLIK KANI BOZUK HAİNLER GİBİ. Sonuçta hepsinin efendisi dışarıda, yerli ve milli değillerdir
  • Dursun BaltacıoğluDursun Baltacıoğlu2 sa önce
    Bu kesimin ipliğini pazara bu denli güzel çıkardığınızdan dolayı teşekkürler.
  • ALİALİ2 sa önce
    Bir( 1) İhalelerdeki yolsuzluğa engel olun elde edilen gelirle maliyetine ilaç dağıtın
  • veliveli2 sa önce
    Allah razı olsun...
  • 2 sa önce
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    HAKSIZ YERE KAZANÇ SAĞLAYANLAR, MALINI SAKLAYANLAR, FAHİŞ FİYATLA GIDA SATANLAR, EMPERYALİSTLER İN SİYONİSTLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRENLERE HARAM OLSUN, BU DÜNYADA DA CEZANIZI ÇEKERSİNİZ İNŞAALLAH

Ali Karahasanoğlu

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