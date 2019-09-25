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Nefretinizde boğulun, Erdoğan düşmanları!

25 Eylül 2019 Çarşamba

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 yıl içinde hiçbir şey yapmamış olsa..

Köprüler, otoyollar, denizin altından geçen tüneller, inşa faaliyetleri, eğitim alanındaki dev adımlar..

Hiçbirisini yapmamış olsa bile..

Enflasyonu % 35’lerden % 6’lara indirmemiş olsa bile. (Şimdilerde 15’lerde seyrettiğini gözardı etmiyorum. Ama sorumlusunun kimler olduğunu da gayet iyi biliyorum.)

Dün BM Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yapmış olduğu konuşma, yetmez mi?

Dünyanın gözünün içine baka baka..

ABD’nin..

İsrail’in..

Avrupa Birliği ülkelerinin..

Onların kölesi gibi hareket eden Mısır’ın, Suudi Arabistan’ın..

Ve diğerlerinin kafasına vura vura..

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, aldığı kararları uygulayamayacaksa, niye toplanıyoruz” demesi, yetmez mi?

Ben ABD Başkanı olduğum sürece sığınmacılar ülkeme giremeyecek” diyen ABD Başkanı Trump’tan yarım saat sonra geldiği kürsüde, “Aylan bebeği” hatırlatması yetmez mi? “Milli gelire oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesiyiz. Son 9 yılda, 500 bin Suriyeli çocuk, Türkiye topraklarında doğdu” gerçeğini, egemenlerin, zenginlerin, kapitalistlerin yüzüne vurarak hatırlatması yetmez mi?

Süper güçmüş.. Bir şirketlerinin cirosu, Türkiye’nin bütçesinin toplamından daha fazla sıfırlı rakamlar içeriyormuş..

Tüm o söylemlere cevap verecek şekilde..

Hepsine birden haykıracak şekilde..

Batsın sizin zenginliğiniz.. 

Batsın sizin büyüklüğünüz.. 

Batsın sizin gelişmişliğiniz.. 

Hatta, “Faydası olmayan ilimden Allah’a sığınırım” hadisi şerifi gereğince, “Batsın sizin biliminiz..” dercesine, dünya devletlerine vicdan dersi vermesi yetmez mi?

Abdullah Gül’ler..

Ahmet Davutoğlu’lar..

Ali Babacan’lar..

Söyleyin, yiğitçe, erkekçe.. 

Şu konuşmayı BM Genel Kurulu’nda yapabilir misiniz?

Yapmanız için, kaç yıl beklememiz gerekir?

Yoksa siz..

“Bu konuşmaların yapılmaması” için mi görevlendirildiniz?

“Bu konuşmalar tekrarlanmasın” diye mi kafayı kaldırıyorsunuz?

Trump’ın, dünya haritasını tek başına dizayn edebilmesi için mi meydana çıkıyorsunuz?

Erdoğan’ın, tüm dünyanın seyrettiği bir toplantıda, İsrail’in 1947’deki toprak miktarı, sonrasındaki yıllarda yayılmacılığı, ve son olarak Filistin’i adeta yutar şekilde işgalini tüm netliği ile, haritalarını da göstererek haykırması, Netanyahu’yu rahatsız ettiği kadar, sizi de mi rahatsız ediyor?

“Sokaktaki masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürülmesi görüntüleri vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdir” sözleri, İsrail’i rahatsız ettiği kadar, sizi de mi rahatsız ediyor ki, “Bu liderin yürüdüğü yola halı sermek bile bizim için uğruna can verilecek bir görevdir” demeniz gerekirken, o liderin yoluna, takılıp düşeceği taşı olma görevini üstleniyorsunuz?

Sözüm sadece AK Parti kaçkınlarına değil..

Deniz Gezmiş rantını onlarca yıldır bu ülkede yiyenler..

“Deniz Gezmiş, Filistin için mücadele etmişti” edebiyatı yapanlar..

Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü tekrar BM Genel Kurulu’nda haykırışı da, sizin vicdanınızda, bir kıpırdanmaya sebep olmadı mı?

Siz; evet siz FETÖ’cüler..

“Erdoğan, şahsi istikbali için, Mursi’yi tahrik etti. Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi için yönlendirmede bulundu. Mursi’nin çıkışı erken olduğu halde, onu yanlış bilgilendirdi. Sonra Mursi cezaevine girdikten sonra, gerekli desteği vermedi” diyen riyakarlar..

Ahlaksızlar..

Utanmazlar..

BM Genel Kurulu’nda.. 

Bir tane yetkilinin, Mursi’nin adını bile ağzına almadığı bir toplantıda..

“Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın özellikle mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi neticesinde ailesinin bile defnine müsaade edilmemesi içimizde kanayan yaradır. Bölgenin adalete ve hakkaniyete duyulan derin ihtiyacının adeta sembolü olmuştur” sözleri ile, haydut Amerika Birleşik Devletleri’nin de, eşkıya Avrupa Birliği’nin de suratlarına şamarı indirmesi size bir şeyler ifade ediyor mu?

Şöyle geçmişe dönüp bakın..

ABD ile SSCB’nin iki kutuplu dünyasında bile..

Bu kadar yürek dolu, bu kadar vefa dolu bir çıkışı, hangi lider yapmıştı?

“Nükleer silah sahibi olanların, nükleer silahı olmayanları tehdit etmesi manidardır. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır” sözleri, hem de Türkiye’nin kısmen de olsa ihtilaf yaşadığı, Suriye’de bir anlamda çatıştığı İran tehdit edilirken bu sözleri sarfetmesi, “Komşularımızla hep kavgalıyız” diyen anamuhalefet partisi sözcülerini birazcık düşündürmüş müdür acaba?

Kim ne derse desin..

Tayyip Erdoğan, dünya devletlerinin hepsine, “adalet”i, “barış”ı, “eşitlik” ilkesini, “dürüst” olma ilkesini, “sömürüden uzak durma”yı tavsiye ettiği konuşması ile, mazlumların yaşadığı coğrafyanın tamamının gönlünde taht kurmuştur.

Afrika’sından Asya’sına.. Afganistan’ından Irak’ına.. Küba’sından Venezuela’sına kadar, tüm ezilmişlerin gönlünde taht kurmuştur..

Türkiye’yi daha ileriye götürmek isteyen varsa..

Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki yerini daha yükseklere çıkarmak isteyenler var ise..

Tayyip Erdoğan’ın karşısına geçerek değil..

Yanında durarak, bu amaçlarına ulaşabileceklerinin farkına varmaları gerekir..

Erdoğan’ı bu kadar övdük..

Birileri yerin dibine batırırken..

Hahamlarla fotoğrafını yayınlayıp, sanki hamamlara biat etmiş gibi bir görüntü vermek isterken..

Biz Erdoğan’ın konuşmasını göklere çıkarttık..

Doğru mu yaptık, test edelim.

Bir de olaylara tersinden bakalım..

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, çizgi itibari ile kendisini, makamını düşünen birisi olsa.. Lüks içinde yaşamayı seven, israfı hayat tarzı olarak belirlemiş, liyakatsiz ama kendi kadrosundan isimleri baştacı eden.. Kısacası düzenbaz, sömürgeci, rantçı bir devlet adamı olsa..

Ne derdi vardı ki, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünkü konuşmayı yapsın?

Ne diye şimşekleri kendi üzerine çeksin?

Ne diye, ABD’yi karşısına alsın?

İsrail’i karşısına alsın?

Ne diye?

Aman lütfen..

Emperyalistlerin tüm maskelerini indiren şu konuşmaları da..

“Muvazaalı” falan diye yorumlamaya kalkmayın..

“Bir tane sığınmacıyı bile ülkeme almam” diyen 350 milyonluk, dünya devi ABD’nin yüzüne karşı, “9 yılda 500 bin Suriyeli Türkiye’de doğdu” tokatının sesi, bir gün öyle gelir ki..

Karşısında hiçbir süper güç duramaz..

Gücü olan hiç kimse de, elinden gelse idi, bu konuşmaya izin vermezdi..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • NurNur16 dk önce
    Teşekkür ederim Ali bey kardeşim sizi okumak bana çok iyi geliyor yüreğimin sesi gibisiniz bunu iltifat olsun diye demiyorum akit gazetesinde yorumları bana en yakın gelen duruşunu hiç bozmayan kardeşimsinizAllah Razı olsun Allah bu ülkede bulunan müslümanım deyipte RTE na çelme takanlara hidayet versin partsinde ona ihanet eden hangi alçak varsa hidayet versin Allah yar ve yardımcısı olsun korusun onu Rabbim ayaklarını sıratı mustakimden ayırmasın ona yanlız diyorlar hayır o yanlız değil onun Rabbi var bir avuçta olasak onu çok seven dualarından eksik etmeyen bizler varız Allah var gam yok kazanan biz olacaz Rabbim Erdoğanı bizlere yani ümmete vesile etti islamın sancaktarı biz ülkemiz olacak Allahın izniyle gören görüyor hisseden hissediyor Allah var gam yok Alibey yola devam kardeşim safları sıkılaştıralım yorumlaranızatüm kalbimle katılıyorum Allah yar ve yardımcımız olsun
  • slymn gnncslymn gnnc21 dk önce
    Yorumlarda,hala cumhurbaşkanının sadece konuştuğunu,ondan öteye gidemediğini söyleyen tipler var.Gözünüz görmüyor da,aklınızda mı yetmiyor bazı şeyleri anlamaya?Konuşmak,dünyada en etkili yöntemdir..konuşarak,iki dedikodu yaparak istediğinizi hırsız,istediğinizi fahişe edersiniz..Böyle bir toplandı salonunda,ancak konuşarak etkili olabilirsiniz..O yüce peygamberler,neden öncelikle gönderildikleri toplumlara konuşarak ikna yolunu benimsemişlerdir?Bunu gerçekten bilmiyor musunuz?Yoksa dünyadaki zulümlerin bir toplantıda,tüm dünyanın seyrettiği bir oturumla tün dünyaya gösterilmesi midir sizce abes olan?Adam çıktı ve çatır çatır saydırdı..Bunu sizin misyonunuz yapabilir mi?Konuşunca ne oluyor diyen zavallılar..Peygamberimiz (s.a.v) isteeydi ellerini semaya açıp canını sıkan herkese bela isteyemez miydi Allah-u Teala dan?Neden eziyet görmesine rağmen hep sabredip konuştu?Neden ikna kabiliyetini kullanma yolunu seçti?Senin gibilerin biraz canı yanıp rantı kesildiği için mi bu suçlamalar?Sizler gibi küçük düşünceler mandayı da,himayeyi de sinesine çekip başınızı birine,gövdenizi birine peşkeş çekmek isteyen ideolojilerin ürünü olmaktan ne zaman feragat edeceksiniz?Müslümanlara gerçek düşmanlarını tanıtmak sizce sıradan bir konuşma mıdır?İddia ettiğiniz üzere bütün siyasetçilerimiz israil e giydirmiyor..Bunu nereden mi anlıyorum?İsraile giydirecek kişi,israil ve usa köpeği terör örgütleriyle işbirliği yapmaz,Onları desteklemez..onlarla el ele bile değil, .. ....a gezmez..İsrail e giydirmekle olmuyor diyorsan,fert oldunu hatırlıyorsan evinde israil malı kullanma.Sen alma,ben almayım o almasın..Bakalım sana bunu kim zorla satıyor..İsrailden mal alınmadığı zaman da senin gibiler -yav o mal iyidir baksana bu temizlemiyor,namussuz israil en iyilerini yapıyor* diye serzenişte bulunacaksın..*Memlekette dandik mallar var,hükümet kaliteli mal getirmiyor,ülkeyi çin malları bastı* diyeceksin..Kim ne derse desin,Orada o kadar gavurun yüzüne bakıp saydırmak,onlara verilen bir mesaj değildir..kalpleri mühürlü olana top atsan faydasız..Ancak önemli olan,orda müslüman halklara verilen mesajlardır..Bunu o açıdan değerlendirin ey gafiller..
  • Sen sen***Ben ben Sen sen***Ben ben 24 dk önce
    Ben konuların içeriğine girmiyorum VEYSEL adlı yorumcuya cevap olsun. Sen Veysel olarak hiç okumadan düşünmeden cahilce yorum yapmışsın. O harcamalar nedir ne değildir bilmeden boş boş sallamışsın, sallamayada devam et etki ne kadar cahil yada hain olduğunu buraları okuyanlar görsünler. O üç boşluğa gelince sadece ORTADA KUYU VAR YANDAN GEÇELİM derlerdi.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 25 dk önce
    BIRAK BUNLARI ŞU ANKİ LİDERİM DİYEN LİDER MÜSVETTELERİ BU KONUŞMAYI YAPSIN BIRAKIN ELLERİNİ AYAKLARINI ÖPMEYENİN ANASINI REİSE ALLAHCC YAR VE YARDIMCI OLSUN BU AYAK BAĞLARINIDA UYANDIRSIN AKIL FİKİR VERSİN
  • turgut ertavturgut ertav28 dk önce
    memleketin altyapısını yapmak,elbette ki iktidarların görevidir.ama, bunu dürüst ihalelerle yapıyorsa.yandaşlarına rant kapısı olarak peşkeş çekip de sonra da memleketin altyapısını hallettik,şimdi erdoğan a biat edin bakalım.ona biat etmeyen haindir,teröristtir ,erdoğan ve akp düşmanıdır,cumhur ittifakının düşmanıdır mantığı ile yalakalık operasyonları yapmak;cambaza bak!diyerek hırsızı kollamak demek olur.abd ,acaba türkiye ye yanaşma politikası izleyerek,dünya siyaseti,dünya barışın tehlikeye mi atıyor?esas amacı nedir?dünya siyaseti üzerindeki hedeflerimizi tehlikeye mi atacak? bizi ,galeye almıyorsa,abd bilsin ki,hedeflerimize taş koyamaz.buna, mutlaka engel oluruz.
  • Kasım Işık Kasım Işık 28 dk önce
    Sayın YazarErdoğanı Öveyim DerkenMaşallahHerkeseGiydirmişsinizHemde Pek Müeddeb BirÜslup la. ArkadaşHerkesErdoğanıSevmekZorunda Değil BMdeYaptığıKonuşmaTabikiTakdire ŞayandırAma Yönettiği ÜlkeyiSonBeş YıldırSürekli Hem EkonomiHemHukukYönünden Geri GötürenBiriniTabikiEleştireceğiz Hem NeOŞu iZanlar YokAliBabacanlar DışGüçlerinPiyonu İmaları ALLAHİnsafVersin
  • RTE53RTE5329 dk önce
    Sn Yazar; Reis Yemen'deki savaştan da bahsetmiş mi ? Yoksa oradaki savaş sizin içinde yok hükmünde mi?Geçen yıl yapılan Yenikapı'daki Kudüs Mitinginin sonuçlarını ne oldu?
  • Ali DENİZZAli DENİZZ30 dk önce
    Reisimize ALLAH uzun ve güç versin. Ak parti içerisindeki yalakaların da bu konuşmadan nasiplerini alsınlar ve pençelerini iktidarın nimetlerinden çeksinler. Ak parti ve teşkilatlarındaki tüm yanlışlara rağmen reisin bu konuşması yeter. İnşallah parti içindeki menfaatçi yalakalar da bir an evvel temizlenir.
  • Ahmet ŞirinAhmet Şirin30 dk önce
    Başkanımızın sonuna kadar yanındayım yürekten katılıyorum.
  • hizipsavarhizipsavar34 dk önce
    veysel diye bir mal sarayın günlük harcamasını yazmış. bu ülkede senin gibi mallar olduğu sürese sırtındanızdan semer eksik olmaz. sarayda fazloa birim fazla adam fazla yermi inşa adildi hepsi bir yerelerde bir binada bir masada çalışıyordu devlet tek yere toplandı. eğer öyle bir masaraf varsa kihangi birikimi ve donelerle edindin bilmiyorum ama her hizipci gibi salladığına şeyimi basarım demekki fazladan bir şey yok. atmayın kardeşim sallamayın. bakın dün babanız gelmiş sormuş (ımf) nasıl oluyorda b kadar faiz dişiüyor ama tü-rk lirası yerinde duruyor cari açık 70-80 milyardan 8 milyara indi diye. sahip kölelere sormuş. zaten bilseler iktidarda olurlardı diye. demek siizn ve seçtiğiniz hainler olmasa bu ülkede 10 yılda bir numara olacak ama
  • hüseyinhüseyin35 dk önce
    Tayyip beyin zihnindekileri çok iyi biliyorum. Bu yolun sonu Allahın izniyle şehadettir. Dünyaya son sözümüzü henüz söylemedik ! Bekle bizi Mescidi aksaAnadolu geliyor ! Hem dünyaya hem ahirete sahip olacağız Allahın izniyle.
  • hizipsavarhizipsavar39 dk önce
    neden kemal abim yok onu adam yerine koymuyormusnuz. pkk destek dhkpc ye köstek hdp ye dayanak olduğu i,çin mi.
  • Mustafa KarsuMustafa Karsu42 dk önce
    Emperyalizm ile mücadele çıkıp iki laf söylemekle yapılmıyor. Turkiye cumhuriyetinde yabancıya en fazla toprak satışı kimin döneminde oldu?Devletin lokomotif şirketleri 3-5 kuruşa hangi yabancılara peşkeş çekildi? Türk telekom rezaleti var önümüzde. Ama lafa gelince dünya lideriyiz, dünyaya kafa tutuyoruz. Mikemmel!
  • HasanHasan42 dk önce
    Birileri erdogan gitsinde devlete ne olursa olsun diyor sen de Erdoğan gitmesin de devlete ne olursa olsun diyorsun farkın ne senin devlet herkesin üstündedir unutma hak ancak tam doğru ile gelir yarım yamalak doğrularla değil
  • HasanHasan45 dk önce
    Eeee ne oldu dünya beşten büyük dedik ne değişti veya neyi degiştirebildik sonuçta ne oluyor Amerika ve İsrail kazanıyor hep demek ki konuşmak birşey ifade etmiyor icraat lazım sakın bizim onlara gücümüz yetmiyor safsatasına kalkmayın en güçsüz oldugumuz zaman bile bütün dünyaya karşı Kıbrıs Barış harekatı nı yaptık biz yani ne ifade ediyor icraat lazım konuşmak değil ben konuşurum çünkü ben vatandaşım ama bir devlet başkanı veya bir devlet adamıkonuşamaz benim gibi onun konuşması icraat yapması demek yoksa oda benim gibi konuşur nedir bu Erdoğan sevgin anlamadım
  • ismailismail49 dk önce
    ekonomiden anlamayan ekonomistler; ne yaptık yol yaptı parayı nereye gömdü yollara gömdü cari açık şu zaman bu kadardı bu kadar.Şimdi ben fabrika sahibi olarak. 2000 yılında sıfırdan kurduğum işletmede devletten tek kuruş hibe almadan kredi almadan ihale almadan. Bu güne geldiğimde 2000 de 13000 tl borcum varken alık cirom 2000 tl iken şu anda 2.000.000 tl borcum varken aylık cirom 1.000.000 tl şimdi kazancımla borç oranımı karşılaştırdığımda o gün nasıl ödeyeceğim derken bu gün düşünmüyorum bile. Geçmişe gelince çiller ecevit krizlerinde biriktirdiğim sermayeyi defalarca sıfırlamış iken gene yollara çıkıp protestoya katılmadım. ;Hep işime baktım krizlerin içinden Allah'ın yardımıyla çıktım. Allah Türk milletinin yanındadır. Suriyeliler geldi sahip çıktık soruyorum soframızdan ne eksildi bolluk bereket gelmedi mi ? Medyada çıkan haberlere bakıyorum birde etrafıma hiçte öyle değil. Herkes bir bolluğun içinde düne göre herkes bir savurganlığında içinde. Demem o ki Allah'ı bilmeyenler bir fakir bir fakir fasfakir.
  • mutmainemutmaine56 dk önce
    Ergoğanı hazmedemeyen ÇİRKEFler yorum için sıraya girmiştir.
  • abdulmetinabdulmetin57 dk önce
    Her bir cümlesine imza atabileceğimiz bar makale olmuş üstad, ALLAH razı olsun.. Hakkı hakikati söyleyenlere, savunanlara selam olsun..
  • alioğlualioğlu59 dk önce
    osmanlının yıkılmasında ki unsurlardan biri de kızıl elma hülyaları idi. Aynı hülyaya kapılan vaazın adamlarıülkeyi kan gölüne ve hapishaneye çevirmeye vesile oldular.Konuşmalar filistinde , mısırda, suriyede bir masumun hayatını kurtarmaya vesile olsaydı değerdi
  • beytubeytu1 sa önce
    Konuşmakla olmuyor. Konuşma farklı uygulama farklı. Bütün siyasetçilerimiz İsrail e giydiriyor. Hele de hükümet yetkilileri. Ama gel görki İsrail ile ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Konuşurken biraz gerçekçi olmakta yarar var. Aynı şey savunurken yorum yaparken de geçerli.
  • ali ali 1 sa önce
    Allah (C.C) Yar ve yardımcınız olsun.
  • Latif EKİCİLatif EKİCİ1 sa önce
    Ali bey Allah sizden razı olsun, yazınızı gözyaşları dökerek okudum. Reisimizin BM konuşmasını dinlerken aynı yazdıklarınızı düşünmüş ve dua etmiştim. Reisin ayağına halı değil benim sırtımı, gövdemi halı olarak sermek isterim. O na gelen kötülüklerin benim göğsüme gelmesini isterim Rabbim'den. Allah Reisimizin Ferasetini daim eylesin, işini kolay kılsın, düşmanlarına karşı başarı nasip etsin, Müslümanları ona yoldaş etsin.
  • II.MuratII.Murat1 sa önce
    Edirneden öteye ,insan hakki,adalet,esitlik!!!Edirneden bu yana,Vatan Hainleri,adam kayirmalar,Milletin parasini yandaslara yedirmek,Makara Bakaracilari rüyalarinda görmedikleri yerlere getirmek,daha fazla konusmamalari icin.Bu tamda ikiyüzlülüktür.
  • Polat Polat 1 sa önce
    Adamsın ağzına yüreğine SAĞLIK))))
  • Fahrettin BiçerFahrettin Biçer1 sa önce
    Allah yaptıkları için R. T. Erdoğan'dan da, bu yaptıklarını dillendirdiğiniz için şahsınızdan da razı olsun. Sayın cumhurbaşkanımızın bu türlü "kral çıplak" sözleri beni gerçekten de mest ediyor. Zulme karşı elimizden bir şey gelmiyor diye dilimize de ket vurmamız gerekmiyor ve bunun Allah katında bir karşılığı mutlaka olacaktır. Şunun şurası 3 günlük dünya...
  • Emrah KARASAKAL Emrah KARASAKAL 1 sa önce
    Kalemin hiç tükenmesin yüreğine sağlık duygulara tercüman oldun
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Konuşmalar çok güzel..Tebrik deriz...Ancak adamlar ne konuştuğuna değil ne yaptığına bakıyor..Irak'ın işgaline verdiğin desteğe,Suriyenin parçalanma süresince(BOP eş başkanı olarak) verilen desteğe,libyanın işgalinde verdiğin desteğe,Afganistanın işgalinde verdiğin desteğe bakıyor..israile kürfretmene değil,OECD ye girerken verdiğin desteğe,NATO da daimi temsicilik açmaları için verdiğin desteğe,israille arttırdığın ticaret hacmine bakıyor..Bazen süslü püslü laflar iyi uyutma vasıtası oluyor..Maalesef tam bir opurtinizm yaşıyoruz..Bu yazı bile bizi yıllardır uluslararası yahudi kapitalist sermayeden faizle bol bol borç alıp adeta ekonomik köle haline getirmelerini bir çırpıda nasıl unutturabileceklerini gösteriyor..Bu kadar borç vermiş bu uluslararası zalim güçler,bizde bol bol yemişiz.Kapılarında üç kuruş için takla atar haldeyiz..Hala onlardan yüksek faizle boçlanıp köleliğe kölelik katıyoruz....SONRA EY ZALİMLER..Yemezler ve kakır kakır gülerler..
  • sukrusukru1 sa önce
    Dünyada türkiye kadar vatan haini çok olan bir ülke daha yoktur.imza:Bitlis senatörü,Büyük elçi,Rahmetli Kâmran İnan.ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN.
  • Eşref Kızılkale Eşref Kızılkale 1 sa önce
    Kalemine sağlık Ali kardeşim reis gibi dik dur sizi devamlı destekleyeceğiz Allaha emanet ol
  • YORUMYORUM1 sa önce
    Ali bey selamlar.Yazılarınız elbette birilerini rahatsız edecek.Rahatsız olanların fıtratlarında hak ve hakikata taraftarlık yok.Allah sizleri bizleri doğru yoldan ayırmasın.Zalimlerin zulmü ile inleyen insanlığa Allah iman gücü birlik beraberlik ve zaferler ihsan etsin inşallah.
  • veyselveysel1 sa önce
    sayıştayın raporuna göre sarayın günlük harcaması 4,5 milyon ( eski parayla trilyon) bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba ?aklamak için bir makale yazacak mısın ?
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Erdoğan 2023 de de Başkan Allah ın izniyle; bu millet yalancılara, alçaklara pabuç bırakmaz!...
  • Laf-i GüzafLaf-i Güzaf1 sa önce
    Lafta herşey çok güzel, lafta dünya lideriyiz, herkese posta koyarız, insanlık dersi veririz. Peki ya icraatta ne yapıyoruz? BM, ABD veya Israil’e karşı ne yapıyoruz, ne yaptık? Bu garip başkan olduğu sürece kimse rahibi alamaz dedi, 2 hafta içinde rahibi teslim ettik. İçiboş göstermelik laflar söylerseniz sizi ne abd, ne bm ne israil kaale alır, ama yurt içinde kahraman ilan edilirsiniz nasıl olsa inanan çok.
  • Tek hayalleri dünya gözüyle Erdoğan ın seçim kaybettiğini görmek! Tek hayalleri dünya gözüyle Erdoğan ın seçim kaybettiğini görmek! 1 sa önce
    Şu konuşmaya bak...Hadi darbe sevici Can ataklı yı anlarsın dün bile darbe duasına çıkıyor... Bir de Abdüllatif Şener intek isteğim Erdoğan ölmden önce seçim kaybetsin.! Adamın tek derdi, tasası, hayali Erdoğan ın KAYBETMESİ..! Ama hayaller ve Hayatlar diye bir jargon var... Her dakika tele1 e bağlanıp kin kusuyor... Yazık yazık....
  • hurşit GÜNDOĞANhurşit GÜNDOĞAN1 sa önce
    Sayın Ali Karahasanoğlu tebrik ederim.Bu millete düşen kendi içinden çıkan ve 17 yıldır yaptığı hizmetlere verdiği desteği bir defa daha ve daha güçlü bir kalabalıkla bu dünya liderini geldiği gün ve saat de hangi havalimanına inecekse öğrenip BM Genel Kurulunda dünyaya ilan ettiği fikir ve çözüm önerilerinin yanında olduğunu göstermek borçululuğudur .Haydin hep beraber bütün dünyaya ve içimizdekive dışımızdaki terör sevicilere güçümüzü,irademizi gösterelim.Vesselam,,,,
  • İsmailİsmail1 sa önce
    ALLAH razı olsun Ali bey Türkiyedeki gerçek vatanseverlere tercüman olmuş yazınız.sizin gibi yiğit kalemler oldukça bizlerde yürekleniyoruz başlığınız için binlercekez yürekten Amin diyorum.kaleminize yüreğinize sağlık.
  • Suat KılıçSuat Kılıç2 sa önce
    Biz bu özellikleri sebebi ile Reisi çoook seviyoruz. Eline, kalemine sağlık Ali bey.
  • ravzaravza2 sa önce
    Tek kelime ile mükemmel bir yazı olmuş,elinize kaleminize sağlık
  • Medet ummakMedet ummak2 sa önce
    Bm den medet umman ve her yil ayni seyleri tekrar ederek bir seylerin degisecegini sanan ahmaklik boyutunu da asarak gaflet ve delalet icindeki insanimiz.
  • yasinyasin2 sa önce
    ağzına sağlık..
  • mertmert2 sa önce
    Ey dünyanın riyakar ve vicdansız lider bozuntuları,İçimizdeki tasması batının elinde olan vicdansızlar, lider bozuntuları bu dünyada bu kadar kahpeyi kim karşısına alabilir bir vatandaş olarak soruyorum size, boşuna mazlumların umudu demiyoruz Reis'e ve onun arkasındaki kahraman Türk Milletine ve de Devletimizin sigortası Devlet beyimize siz tasmanızı tutan sahiplerinize şirinlik yapıp durun. Yüce Allah her şeyi bilen ve görendir.
  • gencoglugencoglu2 sa önce
    ayhan müsvedddesi enflasyonun yükselmesinde akpartinin Reisin sorumluluğu %10 belkidir oda ali babacan mehmet şimşek gibilerin yükse faiz politikaları yüzündendir gerisi Türkiyeye yapılan saldırılardır son 10 yılda Türkiyeye yapılan saldırıların yüzde biri amerikaya yapılmış olsaydı amerika yerle yeksan olurdu Türkiye Allahın izniyle Reisi sebep kılarak ayakta kalmıştır o muhacirlerin yüzü suyu hurmetine ayakta kalmıştır faizler %4 lere inmişti terörrörist geziciler faizleri %10 lara yükselttiler faiz yüksek olursa enflasyon yüksek olur bunu bilmeyecek kadar cahilsen hiç yorum yapma
  • BülentBülent2 sa önce
    helal olsun ali bey kardeşim allah razı olsun, erdoğana muhalif sevmeyen saymayan kin besleyen düşman olan kim varsa .........
  • SelmaSelma2 sa önce
    Bir yazarın yürekten haykırarak gerçekleri hainlerin suratına tü....rcesine anlatması budur işte Allah(c.c) tesirini halkeylesin beyinsizler kendiletine gelsinde düşünsünler biz ne yapıyoruz????VATANIMIZI hainlere koltuk uğruna teslim etme uğruna hainlere teslim etmek için yardım ve yalakalık yapıyoruz..... Bunlar gözleri körmü vücud dilinden anlamazlarmı? Sayın Cumhurbaşkanımın karşısına utanmadan rakip olarak getirmeye çalıştıkları birinsana iyice baksınlar adam şaşkınlığı resmen gözlerinden okunuyor bumillet bende ne bulduda beni bu makamlara lâyık görüyor diye ablak ablak bakıyor.... İş işten geçmeden kendinize gelin bir ilçeye heykel dikip zart zurt koserlerden başka bir hizmeti olmayan insanı cilalayıp millete yutturmanın derdindeler kendinize gelin ey gafiller sonunuz IRAK,SURİYE veMISIR!!!!!!!!!!!!!
  • Kenan Ali YETERKenan Ali YETER2 sa önce
    Reisin yanındayız. Ölümüne.
  • FazılFazıl2 sa önce
    Makalenizi okumadan başlığını gördüğümde, düşüncelerime tercüman olacağını sonrasında da yanılmadığımı anladım.ALLAH Erdoğanı'da, sizide varsa sizin gibi olanrıda korusun!
  • veliveli2 sa önce
    Ayhan, Hans mısın sen nesin? nasıl bir odun kafası öyle? enflasyon konunun merkezinde mi? Konu bütün dünya insanlığının kahredici sessizliğine, onursuz suskunluğuna, senin gibilerinin sefil- kepaze ihanetine karşı bir nefes bu yazının konusu. Velev ki yazı enflasyonu merkezine alsın. Tam da seninaptal ironin gibi, evet başkaları, senin gibi başkaları enflasyon azgınlaşsın Tayyip defolsun temposu tuttu, elinden gelen manipilasyonları yaptı ama başaramayacaksınız. Kininizde boğulacaksınız..
  • AlperAlper2 sa önce
    Daha önce yapılanları satması,yap işletdeki,dolara endeks,sayı garantisi,yüksek fiyatlar vb.işsizlik,pahalılık vb.Nerden bakarsan ekşi puan.Ama sistemden beslenenler için sorun yok tabiiki,yarın musluk kuruyunca görelim.
  • lafla peynir gemisi yürümez lafla peynir gemisi yürümez 3 sa önce
    abd pyd ye sipah yardımı yapıyor ve bunu gozumuze sokuyor. hani tokat? lafla tokat atiomaz. ya brunson... hani bu can bu tende.....kapatacaksin incirligi kurecegi...gordugun butun konvoyları vuracaksın... ben de ayakta alkışlayayım reisi
  • SeferSefer3 sa önce
    Allah razı olsun sizden başka bu tarihi konuşmayı köşesine taşıyan Birtane yazargöremedin
  • Mertürk Mertürk 3 sa önce
    Güçlü ekonomi, güçlü devlet demektir. 1923-2002 yılları arası toplam 57 milyar dolar cari açık verilmişken ,son 17 yılda, 580 milyar dolar cari açık verdik. Cari açık demek dışardan bulman gereken dövizdir. Bu dövizi bulmak için , fabrikalarımızı,bankalarımızı, şirketlerimizi ,birçok varlığımızı sattık, yetmedi, kamu +özel400 milyar dolar civarı yeni borç yaptık. Bu paraları ne yaptık, döviz geliri getirmeyen, ölü yatırım dediğimiz ,emlak konut ve inşaat işleri için harcadık. Elbette konutta lazım ,inşatta lazım, AMMA VE LAKİN eldeki parayı ilk önce, Çin in yaptığı gibi,gelir getiren , sanayi ,üretim ihracatile fabrika yatırımlarına aktarman gerek. 2000 yılların başında ekonomide sanayinin ağırlığı 28% civarı iken bu oran son yıllarda 16% lara inmiş olup ülkenin ,tassaruf üretme ve finans üretme kabiliyeti yok edilmiş, ülke dışardan gelecek borç ve sıcak paraya mahkum hale gelmiştir. Fabrika ,ürettiği mal ile ,dışarıya mal satıp döviz geliri getirir, aynı zamanda içeriye mal satarak ,aynı malın ,ithalat yolu ile dışardan alınıp, dövizin dışarı çıkmasını önler ve içerde döviz ve tassaruf birikimi oluşturur, bu tassaruf ile ,hem borcunu ödersiniz, hem de büyük inşaat projeleri için ,dış borca gerek kalmadan, elin gavuruna ,namerde muhtaç olmadan ,kendi paranla yaparsın. Tassaruflarımız az deniyor, tassaruf üretimle artırılır, ama bizim matematiksel zeka özürlü ekonomistler ,tassarufların fabrika ile, sanayi ile üretim ile artırılacağını bilmez, onlar gavurun yazdığı kitapları okuyup ,tassarufun , tüketimden kısılarak, harcamadan kısılarak, banka,borsa,faiz vb. ile elde edileceğine inandırılmışlar. Yeterli tassaruf olmayıncada bak ,ekonomi için yeterli tassaruf ,kaynak yok , ekonomi için dışardan borç para bulmamız lazım denip, ülke dış borç tuzağına çekilir. Dışardan alınan borçlarda ,ilk önce gelir getirici sanayiye aktarılacağına, ölü yatırım dediğimiz emlak konut inşaat işleri ile betona gömülüp, dış borçların tekrar ödenme kabiliyeti yok edilip , ülke dış ekonomik sabotajlara açık hale gelir. Vermeden almak Allaha mahsustur. Sanayi,üretim, ihracat ile,çalışıp üretip gelir,tassaruf elde etmeden ,elin gavurundan borçlanarak yapılan hizmet yatırımları, orta uzun vadede seni ,borçlandıklarının kölesi yapar. Özel sektör dış borçlar ile yap işlet şeklinde yapsada,döviz geliri garantili bu yap işlet yatırımlarında, bu yatırımları yapan firmalar ,döviz borcunu ödemek için , türk lirası gelirlerini ,Türkiye piyasasında dövize çevirmek zorundalar. Ülkemizde ,döviz geliri getirici ,yeterli sanayi üretim altyapısı ,olmadığından dolayı ,artan döviz ihtiyacından dolayı, döviz fiyatları sürekli artacak, aramalar ve hammadde bakımından 70-80% civarında dışa bağımlı olduğumuz için , artan döviz fiyatları ,maliyet kaynaklı olarak, fiyatlara yansıyıp enflasyonu artıracak, aşırı artan döviz nedeniyle ,halkın alım gücü azaldığı için , tüketim azalacak , bizim bütçe gelirlerimiz ,ağırlıklı olarak tüketim üzerinden alınan vergilerden sağlandığı için , devletin gelirleri azalacak ,devletin ,içerden ve dışardan borçlanma ihtiyacı artacak, artan bu borçlanma ihtiyacı faizlerin artmasına neden olacak. Kur,faiz ,enflasyon sarmalı riski ile karşı karşıyayız. Ülke olarak, kamu özel farketmez, döviz borcuna karşılık ,döviz geliri getirici yeterli sanayi,üretim altyapın yoksa, döviz borcunu ,sürekli dış borç ile çevirmek zorunda isen ,adamlar sana istedikleri gibi operasyon yapabilirler. Bizim yanlış ekonomi politikalarımız ,onlara bu operasyonu yapma fırsatı vermiştir.............................., Bu yazdıklarım moralimizi bozabilir, ama gerçek bu. Kafamızı kuma gömüp ,gerçekleri yok sayıp, yanlışlarımızı ,eksiklerimizi ,hatalarımızı görüp ,hatanın neresinden dönülürse kardır deyip , acı da olsa ilacı içip, geçmişte ,dış borçlar ile ,emlak konut inşaat rantı üzerinden büyümenin bedelini en az hasarla ödemek için ,acilen ,büyük oranda ithal ettiğimiz ve ülkemizde üretilebilecek, aramalar ve hammaddeleri ,yurt içinde üretmek için fabrika yatırımları destekleneceğine , elimizdeki son paralarda ,zararına düşük faizle ,müteahhitlerin elinde kalmış konutların satılması için ,elimizdeki kaynaklar müteahhitlere aktarılıyor. YAZIK. Müteahhitler bu paraları alıp ne yapacak ,yeni konutmu yapacak ,hayır,zaten ülkede yüz binlerce arz fazlası konut var. Müteahhitler bu paraları alıp ,dövize yatırıp ,dövizin fiyatının artmasına neden olacaklar. Kendi elimizle kendimizi vuruyoruz. Şimdilik bu müteahhitler ak parti taraftarı görünebilirler ,yarın ak parti iktidardan düşerse bu müteahhitlerin çoğu yeni iktidar partisine yanaşacaklardır. Menfaatin partisi olmaz. 4 yıl seçim yok.Seçime kadargerçekçi kararlar alınarak ülke düzlüğe çıkarılabilir. İlk 2-3 sene sıkıntılı olabilir. Ama4 sene sonunda belli bir refah düzeyi sağlanacağı için ,halkın teveccühü tekrar sağlanabilir. Bu yazdıklarım da daha önceki yazılarım gibi dikkate alınacağını sanmıyorum. Gözleri var görmezler,kulakları var işitmezler,kalpleri var anlamazlar , ayet mealinde belirtildiği gibi , kimse gerçeğin ,hakikatin peşinde değil. Herkesin hakikati ,menfeati olmuş. TamamdaHepimiz aynı gemideyiz ,bu ülke gemisi,vatan gemisi batarsa ,hiçbirimizin gideceği bir yer yok. Bir umut görünmez ise bile 5 yıldır olduğu gibi uyarı vazifesini yapmaya devam edeceğim
  • Çiğdem Çiğdem 3 sa önce
    Helal olsun. ALLAH sayın cumhurbaşkanımızdan da onu savunan sizlerden de razı olsun. Kim ne derse desin O YİĞİT BİR İNSANDIR. YÜZAKIMIZDIR. ALLAH YOLUNDA GÖZÜNÜ KIRPMADAN İLERLEYEN BİR MÜSLÜMANDIR. RABBİM ŞAHİDİM.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    REİS BİZE YAKIŞIR BİR LİDER..CUMHURBAŞKANLIĞI ,PARTİ BAŞKANLIĞI LİDERLİKTEKİ GÜCÜNÜ HE RSAHADA GÖSTERMESİNE VESİLE OLUYOR..ALLAH(CC) RAZI OLSUN..MÜSLÜMAN OLANLAR ÇOĞUNLUKTA OLMAK ÜZERE ,GERİ KALMIŞ BÜTÜN ÜLKELERİ İSTEDİKLERİ GİBİ YÖNETEN VE SONUNA KADAR SÖMÜREN BATI ZULMÜNÜ ARALIKSIZ VE ŞİDDETLENDİREREK DEVAM ETTİRİYOR..BM ONLARIN,NATO ONLARIN,NÜKLEER GÜÇ ONLARIN VE (HAŞA)HÜKÜM ONLARINMIŞ GİBİ,PERVASIZCA,AZGINCA MAZLUMUN EKMEĞİNE ,HÜRRİYETİNE VE CANINA SALDIRIYORLAR..BM BÜTÜN BU OLANLARI KINAMAKLA YETİNİYOR..ÖTESİ YOK..BEŞ BÜYÜK NE DERSE OLUYOR..DEMOKRASİ AŞIĞI BATI VE ABD VE DİĞER SÖMÜRGECİLER BU DURUMDAN ÇOK MEMNUN VE DEĞİŞMESİNİ DE HİÇ İSTEMİYORLAR..BU GÜNE KADAR İLK DEFA BİR LİDER RİYAKARLIKLARINI YÜZLERİNE VURUYOR..ADİL OLUNMASINI İSTİYOR.."SİZLERİN DÜZMECE KURULLARINDAN VE KURALLARINDAN BIKTIK" DİYOR..YÜZLERİNE KARŞI VE ÇOK RAHATSIZ OLACAKLARINI BİLDİKLERİ HALDE..ALLAH(CC) BU GÜZEL İNSANA YARDIM EDİYOR..İNANMAYAN ŞÖYLE BİR YAKIN GEÇMİŞTE YAŞANANLARI VE NETİCELERİNE BAKSIN,NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAYACAK VE HAK VERECEKTİR..DUALARIMIZ ONUNLA..BİZ O NU SEVİYORUZ ,İNŞALLAH RABBİM(CC) DE SEVİYOR VE BÖYLE OLDUĞU SÜRECE HEP SEVECEK..DOST GÖRÜNÜP NEFSİNİN RÜZGARINDA SAVRULAN KOCA KOCA İNSANLARA DA YAZIKLAR OLSUN..BU GÜNKÜ DURUŞLARINI BU MİLLET HİÇ UNUTMAYACAK VE ONLARI HATIRLAMAK BİLE İSTEMEYECEK..ÇOCUKLARINA KÖTÜ BİR MİRAS BIRAKTILAR..ELLERİNİZE SAĞLIK.
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Reis MükemmeldiYazıda MükemmelKalemine sağlık kardeşimGöremeyen çekemeyen gözler KÖR olsun...
  • LiberoLibero3 sa önce
    Allah razı olsun bu konuşmaları yapan Erdoğan dan ve konuyu çok güzel anlatan sizden ,birilerinin bu yazıyı okuyup utanmaları gerekir.Kime yaranmaya çalışıyorlar acaba ,bu ülkeyi bölmek yıkmak için yırtınanlara fırsat vermemeliyiz.
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    mazlumlar Allahtan başka yar ve yardımcılarının olmadığı gün kurtuluşa erecekler inşallah sizi hiç bırakmayacağım inşallah ey allahın ordusu birgün tayyip Erdoğan samimimiyetle yaparsa o konuşmaları ki hiç sanmıyorum nefsini allaha ve rasulüne kurban eder ve kölelerini allah ve rasulü yolunda azat ve infak eder o zaman 5li çetenin yıkılışında ve mazlumların selametinde bir pay sahibi olur abd de hep kükrer ey mazlumlar size demokrasi insan ve kadın hakları getireceğim diye rusya da hep kükrer ey mazlumlar sizi emperyalizmden kurtaracağım diye yahudi be hiristiyanları dost edinenler de hep birşeyler için kükrer durur çünkü onları dost edinenler onlardandır ahlakını alır sonuçta insanın elinde avucunda bir allah ve rasulünün izzeti ikramları kalır allaha emanet ol ya habiballah
  • xfaalxfaal4 sa önce
    uzun adam Allah yardımcın olsun. selam olsun sana.
  • Abdullah Abdullah 4 sa önce
    Tokat gibi bir yazı kalemine sağlık
  • AyhanAyhan4 sa önce
    Enflasyonu %35 den %6 ya düşüren sayın Erdoğan ama enflasyon %6 dan %15 e yükselten başkaları. Öyle mi ? Peki enflasyon yükselirken hükümette chp mi vardı sayın yazar ?
  • SahinSahin4 sa önce
    Allah yaryardimcisi ve yardimcimiz olsun.icerideki kafir ve münafiklarada firsat vermesin.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ5 sa önce
    CESUR KARARLI HIZLI ADAM! İŞTE 17 YILDIR BU DURUŞUN İÇİN OY VERİYORUZ. NE YOL NE KÖPRÜ! NE HAN NE HAMAM! BİZ SANA İNSANLIĞA HİZMET ETTİĞİN EDECEĞİN İÇİN OY VERİYORUZ! BU YOLDA ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK.
  • Şahin Şahin 5 sa önce
    Sizi tebrik ediyorum teşekkür ediyorum akit iyiki var
  • s.ös.ö5 sa önce
    Allah Erdoğan'dan razı olsun BM nin gerçekleri yüzüne haykırdı
  • Zekeriya DemircanZekeriya Demircan6 sa önce
    Eline,diline, yüreğine sağlık sizde gercekleri yazdınız..
  • vatandas sabrivatandas sabri6 sa önce
    yanlisa saplanmis zihinlerin gozlerikor kulaklari sagirdir.....gercegiaslaidraketmezler muhakkak birbahanelerivardir......eeeheeemm seeeyyy........demokrat.solcu.bagimsizlik.ozgurluk..martavallatihepsiyalandir....busahtekarfeto beslemeleride aynifetotaktigisaman altindankostepek gibibukelemungibiseytanidirler...100 tanesozlerinden1 tane dogrutesadufensoylerleronudabulbulabilirsen....EYBENIMASILMILLETIM 64 YASINDAYIMDUNYAYAGELDIKGIDIYORUM..SIZLEREVASIYETMCHP.ZIHNIYETINEFETOZIHNIYETINEASLA VEKATAINANMAYINHERSEYLERIYALAN IFTIRADIR...BU ULKEDEBIRDIKILIAGACLARI YOKTUR....KARAKATRANIKAYNATSANOLMAZKISEKER...NESLINDENDOGANNESLINECEKER....BUNLARINDEDELERIABDULHAMITDUSMANIIDI..DEDELERINIDEDELERIJONTURKLERDI...ONLARDAOSMANLIDUSMANIIDI.....BUNLARDAERDOGAN ..OZAL..TURKES..MENDERESDUSMANLARI...TURKIYE DUSMANLARI..ILEUSAKLIK YAPANIHANETHATTAHIYANETISBIRLIKCILERI.....
  • hasanhasan6 sa önce
    aynen öyle iyiki varsın Recep Tayyib Erdoğan...düşmanların çatladı......
  • DermanDerman8 sa önce
    Nefret ,sevginin ziddi.birinin kotulugunu istemek yok etme istegi, bazilari tarafindan seviliyor diye cekememezlik kalbi tas olanlar sevmeyi bilmez kendi mutlu deyilki ,baskasini ,nasil mutlu etsin sevki sevilesin.
  • DermanDerman8 sa önce
    Sayin ali bey,yuregine saglik guzel her zamankinden farkli harika makale olmus tibki,dunya liderleri icinde sayin erdaganin,farkli olusu ve durusu gibi sende dorulari,anlamakda zorlananlara yada anlamak istemeyenlere,birkez daha seslenis dir her zamanki gibi,mukemmelsin sevene can feda sevmeyene elveda seviyorum diyenlere birdaha emanet ol Allaha.

Ali Karahasanoğlu

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