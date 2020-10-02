  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

02 Ekim 2020

Azerbaycan deyip geçmeyin
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

02 Ekim 2020

Yaptığımız spor İslam’la çelişmemeli

Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

02 Ekim 2020

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

02 Ekim 2020

Ne yaptı ki bu ülke size, nedir bu düşmanlığınız?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

02 Ekim 2020

Gıda takviyesine düzen lazım
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

02 Ekim 2020

Azerbaycan’ın Yanında Olmanın Dünü ve Bugünü
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

02 Ekim 2020

Karabağ’daki İşgalin Askeri ve Siyasi Paydaşları

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

02 Ekim 2020

Biden’in ifşa ettiği “dostlar” harekete geçti
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

02 Ekim 2020

Yalan yazılan Türk tarihi ve Müslümanların duruşu!?
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

02 Ekim 2020

Müslümanın, Müslümandan Başka Dostu Yoktur!
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

02 Ekim 2020

Tek çözüm, Allah eksenli kardeşlik!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

02 Ekim 2020

Faiz ve Enflasyon Nedir Ne Değildir?
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

02 Ekim 2020

“İmdi avlanma zamanı değil, ağlama zamanıdır!”
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder
Gündem

Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın müzakere masas..
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!
Ekonomi

Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!

Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığını alenileştirerek yeni bir hamlede bulundu. Suudilerin örtülü Türkiye ambargosunu açık açık uygulamaya s..
AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Dünya

AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada ..
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklem..
Oda TV'den ihanet!
Gündem

Oda TV'den ihanet!

Karanlık Oda TV, Türkiye'yi karalamak için 'yine' bir skandala imza attı.

Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama
Gündem

Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddialarına cevap vermesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi
Gündem

Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, istifa süreciyle ilgili yaptığı açıklamada güldüren ifadeler kullandı. Davutoğlu, "İstifa etm..
02 Ekim 2020

Ne yaptı ki bu ülke size, nedir bu düşmanlığınız?

Hayret etmemek elde değil..

Çıldırmamak mümkün değil..

Kafanızı duvarlara vurmadan, durabilmenin imkanı yok..

Hangi konu olursa olsun..

Bir ilaç konusundan başlayın..

Çocuk ölümlerine kadar..

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çıkarılmasından tutun..

Libya’daki varlığımıza kadar..

Aklınıza gelen ne konu varsa..

Hepsinde Türkiye’nin aleyhine..

Türkiye’nin dışında kim varsa, onların yanında duran bir zihniyete sormamız gerekmez mi: “Nedir kardeşim, nedir sizin bu ülkeye düşmanlığınız? Ne yaptı bu ülke size? Ne zarar verdi? Niçin bu kadar düşmansınız? Niçin, hangi konu olursa olsun, Türkiye’nin aleyhine, Türkiye’nin dışındakilerinin lehine tavır alıyorsunuz?”

Evet, her açıklamalarını, Türkiye düşmanlığı üzerinden dizayn edenlerin, açıklamaları gerekmez mi?

Başta CHP’liler..

Onlarla birlikte iş tutan aynı kafanın gazetecileri..

İzah etmeleri gerekmez mi, “Türkiye’ye niye düşmanlar?”

Son bir haftanın konusu..

ABD’li ilaç kartellerinden, Hazine Bakanlığı’nın, ödeme yaparken indirim talebinde..

CHP’li Murat Emir’i hangi safta gördüm?

ABD’li ilaç şirketlerinin yanında..

Diğer CHP’li milletvekilleri de, aynı safta yer aldılar..

Söyler misiniz, CHP’li milletvekilleri, bu ülke, size ne zarar verdi ki, Türkiye’den yana değil, ABD’den yana tavır almayı tercih ettiniz?

ABD, Türkiye’den fazla, size ne verdi ki, Türkiye ile ABD’li şirketler indirim pazarlığına oturduklarında, ABD’lilerden yana tavır aldınız?

İlaç şirketlerinde ABD’den yanalar.. 

Onu es geçtik..

Gelelim Korona ile ilgili çarpıtma veriler eşliğinde yapılan Türkiye düşmanlığına..

Ne olur yani, korona ile mücadelede, kabul etseniz, “Türkiye, İtalya’dan başarılı.. Fransa’dan başarılı.. İspanya’dan ABD’den başarılı..” deseniz?

Ne olur? Etinizden et mi koparılmış olur?

Hatta, “Almanya’dan başarılı” deseniz..

Cebinizdeki para mı eksilir?

Sizden, gerçek olmayan bir şeyi kabul etmeniz istenmiyor..

Sağlık Bakanı, önceki akşam, uzun uzun anlattı..

Ölüm sayılarının, geçen yılla karşılaştırılması halinde, muhtemel ölüm sayısının artışı da dikkate alındığında, koronadan ölüm sayısının açıklanan ile örtüştüğünü izah etti..

Ne Tabipler Birliği, ne CHP’den biri, özellikle de “Koronadan ölüm sayısı gizleniyor” diyenlerin hiçbirisi, çıkıp cevap veremedi..

“Geçen yılkı ölüm sayısını yüksek gösteriyorsunuz..” diyen çıkmadı..

“Bu yılki korona hariç ölüm sayısını gerçekte olandan fazla gösterdiniz, böylece koronadan ölenleri gizlemiş oldunuz” diyen çıkmadı..

Bakan, ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlattı, “Geçen yılki 9 aylık toplam ölüm sayımızın üzerine % 2 nüfus artışından kaynaklı ölüm sayısı muhtemel artışını ekleyip, üzerine bir de bugüne kadar açıklanan korona ölümlerini eklediğinizde, 2020’nin ilk 9 ayının toplam ölüm sayısı ile benzer olduğunu görüyorsunuz” dedi..

Devam etti.. “Yoğum bakım yatak doluluk oranları”nı açıkladı.. Verdiği rakamlardan öğreniyoruz ki, doluluk oranı % 70’in üzerine hiç çıkmamış..

Ama..

Sabahtan akşama kadar, “Yoğun bakım yatakları doldu. Artık hastaları başka illere yolluyoruz” diyen ahlaksızlardan bir tanesi de çıkıp, “Bakan Bey yanlış rakam veriyor” demedi, diyemedi..

Ne olacak acaba, yalanlarla, iftiralarla, Türkiye’de koronadan ölen sayısını, üç günlğüne, beş günlüğüne, halkın nezdinde yüksek göstererek ne elde edecek, Türkiye’nin ekmeğini yedikleri halde, Türkiye düşmanlığı yapan bu adamlar?

Korona sayılarını da geçtik..

Bir başka konu..

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgal ettiği yerleri geri alıyor..

CHP milletvekili Ünal Çeviköz hemen kafayı çıkartıp, Türkiye’ye suçlama yöneltiyor, “Azerbaycan’a, Türkiye cihatçı yolluyor” diyor..

Aman Allah’ım..

Kim, size, kaç dolar veriyor, böyle bir açıklama yapmanız için?

 Bir Türk milletvekili, böyle bir açıklamayı, niçin yapar? Bu açıklamayı yaparak, neyi elde etmek ister?

Bunu da geçelim..

TBMM’de üyesi olan partiler, toplanıp bir metin hazırlıyorlar..

Ermenistan’ı eleştiren, Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarını geri almada haklı olduğunu beyan eden bir açıklama..

Neyse ki..

AK Parti ve MHP’ye, bu sefer CHP ile İyi Parti de katılmış..

Ama, bakıyorsunuz, HDP bu metne imza atmıyor..

Ve dört partinin imza attığı bu metne direniş gösteren HDP’ye, ne CHP’lilerden, ne de İyi Partililerden tek eleştiri gelmiyor..

“Nedir sizin istediğiniz. Azerbaycan ile, Ermenistan ihtilafında, Ermenilerden yana mı olmak istiyorsunuz? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz?” demiyorlar..

“Biz bir açıklama yapmaksızın, bu günleri atlatalım, HDP bize çok lazım.. Başka türlü iktidar olamayız” deyip, kendilerinin bile, bozuk saatin, 24 saatte iki defa doğruyu göstermesindeki gibi, doğruyu buldukları noktada bile, yine kaypaklık yapıyorlar..

Geçiyoruz, Gamze Akkuş İlgezdi’nin öncülüğünde, CHP’nin hazırladığı bir rapora..

Rapora göre, Avrupa ile Türkiye’deki çocuk ölümleri karşılaştırılıyor..

“Müjde.. Müjde” diye çığlık attığını, tahmin edebiliyorum, Gamze Hanım’ın..

Nedir, onlar için müjde olan?

“Çocuk ölümlerinde Avrupa’da birinci olmuşuz!”

Hani sorasım geliyor:

“Daha önce birinci değildik de, AK Parti iktidarında mı birinci olduk, söyler misiniz, terörist sempatizanları..

Gerçekten de..

Eski yıllarda ne ise, şimdi de biraz sayı düşmekle birlikte, yine o..

Ve daha önemlisi..

“Birinci olduk” dedikleri rakamlarda, birinci olmamanız, mümkün değil..

Avrupa’yı üçe-beşe katlamanız gerekir ki, rakamsal olarak da onlarla benzer oranlara ulaşasınız..

Ne demek istiyorum?

Şunu..

Diyorlar ki: “2018 yılında; Türkiye, yenidoğan ölüm hızı bakımından Avrupa Birliği üyesi 27 ve aday 7 ülke arasında Kosova’nın ardından binde 9,3’lük ölüm oranıyla ikinci sırada yer aldı.”

Devam ediyorlar: 

“Avrupa ölümlerinin yüzde 44’ü Türkiye’de!”

Afedersiniz beyler, uçuk bir örnek vereceğim..

Hiç doğurmazsanız, hiç yeni doğan bebek ölümü de yaşamazsınız..

Alın rakamları, bakın, 2018’de Avrupa’nın tamamındaki doğum sayısı, Türkiye’deki doğum sayısından 200 bin az!

Eee?

Ne bekliyordunuz, doğum sayısı bizde çok iken, ölüm sayısı bizde değil, onlarda mı çok olacaktı? 

Neresinden bakarsanız bakınız..

Yapılan Türkiye düşmanlığı..

Türkiye’nin karşısında kim olursa olsun, ondan yana olup, Türkiye’yi itibarsızlaştırmak..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pusat

Icimizdeki ermeni dölleri yavaş-yavaş belli oluyor..
  • Yanıtla

Adile

Ünal çeviköz ün vatan hainliğinden yargılanması gerekiyor. Onun taktığı milletvekilliği ve Atatürk çü maskesi bunu engellememeli.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay