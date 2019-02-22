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Ne patlıcan sorunları var, ne biber; sadece 9 idam!

22 Şubat 2019 Cuma

Mısır’da 9 genç idam ediliyor..

Avrupa suskun..

ABD suskun..

Arap dünyası suskun..

Ama demokrasi sıralaması yapıldığında.

Utanmasalar, Mısır’ı üste, Türkiye’yi alta yazacaklar..

Suçu ispatlanmamış 9 insan, geri dönüşü olmayan bir cezaya muhatap ediliyor..

Kendisi 4 bin kişiyi bir gecede katlederek koltuğa oturan darbeci Sisi, cezayı onaylayıp, infaz ettiriyor..

İnsan haklarına saygılı Avrupa, Sisi ile ilgili tek kelime etmiyor..

Türkiye, 40 bin kişinin katilini idam edemedi..

“Apo’yu idam ederseniz, Avrupa Birliği’ni unutun” tehditlerine maruz kaldı..

Ama Mısır, bir kişinin katili olduğu iddiası (iftirası) ile, 9 kişiyi birden idam etti..

Avrupa Birliği, Mısır ile ilişkileri gözden geçirme kararı bile almadı..

Nasıl bir şey bu?

Avrupa Briliği’ne girmek için aday olmak..

Bir hak mı? 

Bir üstünlük mü? 

Yoksa bir ceza mı?

Mısır’ın Avrupa Birliği’ne üye olması teknik olarak mümkün değil..

Türkiye’nin coğrafi konumu, kendisine böyle bir imkanı sağlıyor..

Ama bu imkanın, Türkiye’ye bir getirisi mi var, yoksa elini kolunu mu bağlıyor, anlamak mümkün değil..

Mısır, AB’ye üye değil..

Üye olması mümkün de değil..

O istediğini idam ediyor..

Hiçbir müeyyide ile muhatap değil..

Ama Türkie’deki 40 bin kişinin katilini idam etmek istediğimizde bize sopa gösteriliyor..

O sopayı gösterenler..

Mısır’da Sisi, 9 insanı idam ettiğinde..

Ortalıkta görünmüyorlar..

“Mısır, Avrupa Birliği’ne üye değil ki.. Ne yapsınlar” diyeceklere sorayım..

Biz de üye değiliz ama..

Sopa göstermekten vazgeçmiyorlar..

“Ticareti keseriz” diyorlar. 

İçimizdeki hainler hemen zıplıyor: “İnsan haklarına saygılı olmayan devletlerin, uluslararası arenada yeri olamaz! Bunu bilerek adım atmalıyız..”

Avrupa Birliği’ndekiler, “Çok çok istisnai suçlar da olsa, sadece cinsel saldırı ve sonrasında cinayette de olsa.. Sadece toplu katliamların olduğu darbe suçlarında da infaz edilecek olsa.. İdam cezasını geri getirirseniz, ambargo uygularız” diyorlar. 

İçimizdeki hainler, AB’nin borazanlığına soyunup, yaygarayı kopartıyorlar:

“İdam cezası ilkel bir müeyyidedir.. Çağdaş devletlerde düşünülmesi bile abestir..”

Avrupa Birliği’nin sözcüleri, idam cezası ile ilgili küçücük bir tartışma olduğunda, “Parasını ödediğiniz silahları vermeyiz” diyorlar..

İçimizdeki hainler de onların sözcülüğünü gönüllü olarak üstlenip, “Doğru söylüyorlar, idam gelirse, Türkiye yalnızlaşır. Üçüncü dünya ülkesi haline gelir” diyorlar..

Dönüp bakıyoruz, 9 genci, dandik bir yargılama sonrasında idam eden Mısır’a..

Mısır ile Avrupa Birliği ülkeleri ilişkilerine..

Her şey dört dörtlük..

Her şey güllük gülistanlık!

İçimizdeki hainlerin bir tanesi bile, o AB ülkelerine “Bize gösterdiğiniz sopaların tek bir tanesini, darbeci Sisi’nin Mısır’ına gösterin” demiyor.. Diyemiyor..

 Daha bir hafta önce.. 16 Şubat’ta Münih’de güvenlik konferansı düzenleniyor..

O konferansta, darbeci Sisi, Avrupa ülkeleri dışında konuşma yapan ilk devlet başkanı oluyor..

İşbirliği öyle güzel yürütülüyor ki..

Şunun şurasında üç ay önce..

Fransa’nın Mısır rejimine sattığı silahların, masum halka karşı kullanıldığı eleştirilerine karşı Savunma Bakanı Florence Parly açıklama yapıyor: “Silahların kullanılma amacından sorumlu değiliz!”

2 ay önce Mısır ile Fransız Deniz Kuvvetleri ortak tatbikat yapıyorlar..

İşbirliği, böyle böyle devam ediyor..

Bugüne kadar 100’e yakın muhalif idam cezasına çarptırılmış..

42’si idam edilmiş..

Olsun..

Onlar nasıl olsa, AB üyesi değil..

Onlar, AİHM’in yargı yetkisini kabul etmemiş..

Dolayısı ile..

Onlara her şey serbest..

Türkiye mi?

Onlara her şey yasak..

Halkın arasına bomba yerleştirip, bir anda 40-50 kişiyi öldürenleri bile asmanız yasak..

10 yaşındaki, 12 yaşındaki küçücük kıza cinsel saldırıda bulunup, sonra da onu öldüren sapıkları bile asmanız yasak..

“İdam cezasını geri getirmek istiyoruz” dediğiniz an..

Dört koldan topa tutarlar..

Yerli işbirlikçileri ile birlikte..

Lince tabi tutarlar..

Bakıyorsunuz 

İstatistiki rakamlara..

Ben hiçbirisine inanmıyorum ama..

Ülkenin en iyi üniversitelerinin dünyadaki sıralamasına bakıyorsunuz..

Mısır 420. sırada imiş.. 

Türkiye ise 448.

Yesinler sizin sıralamanızı..

Hukukun üstünlüğü sıralamasına bakın. 

Basın hürriyeti sıralamasına bakın..

Bakın da bakın..

Hemen hepsinde..

Mısır ya bizden iyi..

Ya da hemen bir tık altımızda..

Ama nasıl oluyorsa..

Mısır’da bir gecede 4 bin kişi, taranarak şehit ediliyor..

Hemen ertesinde, darbeci Sisi, devlet başkanlığı koltuğuna oturuyor..

Koltuğa oturduktan sonra da..

Muhalifleri birer ikişer.. Hatta son örnekteki gibi..

9’unu birden idam ediyor..

Yine de, Mısır yanlızlaşmıyor..

Mısır’a kimse ambargo uygulamıyor..

Herkes, parasını alıp, silahını satıyor.

Ülkesinde ağırlayıp, kapıya kadar uğurluyor..

Sonuçta da..

Mısır’da patlıcan sorunu da yok..

Biber de fiyatını bir haftada ikiye katlamıyor..

Soğan hiç sıkıntı değil.. Patates istediğin kadar, istediğin fiyattan..

Mısır parasının döviz karşısında değer kaybı diye bir sorunu da yok..

Ama idamlar var.

Taranarak şehit edilen binlerce insan var..

Tam da böyle bir fotoğraf karşısında..

CHP’nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, bir paylaşımda bulunuyor:

“Enflasyon Türkiye’de % 20 iken, Mısır’da % 11!..”

Ne güzel..

Bu da sizin kafanıza balyozu indirmiyorsa.

Aklınızı başınıza getirmiyorsa..

Biz daha ne yapabiliriz ki?

“Hukuk yok ise, tabii ki piyasalar tedirgin olur.. Zam olur.. Enflasyon olur.. Döviz allak bullak olur” diyenler, bilmiyorum akıllarını başlarına alırlar mı..

Mısır’da hukuk yok..

Adil yargılama yok..

Haksız idamlar var..

Bir savcı için, 9 gencin idam edilmesi var..

Ama o ülkeyi bize örnek göstermeye kalkan, sosyal demokratlarımız var..

Heyhat..

Hâlâ anlamamış bunlar..

Mesele, hukuk değil.. Mesele enflasyon değil..

Mesele, 

Emperyalistlerin tekerine çomak sokanların diskalifiye edilmek istenmesi..

 

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YORUM YAZ

  • ihsanihsan17 dk önce
    allahutealanın met ettiği ihvanı islam alimler birliğini teröist ilan eden sisi, suud bae Bahreyn kafirdir katledilmeleri farzdır
  • Celil EvcimanCelil Evciman19 dk önce
    Sayın Karahasanoğlu,Sisi Yahudilerin Mısır'daki Truva atıdır.Kuvvetle muhtemel ya kendisi de Yahudi dönmesidir veya ileri derecede masondur.olayi bu şekliyle değerlendirecek olursak onun kendi halkına yaptıkları ve ABD si AB si özellikle tepkisiz kalmaktadır.Çunku burada katledilenler ihvani muslimin şirket,yani samimi müslümanlar.Serefsiz Batı'nın işine gelir müslümanların katledilmesi.Yuzyillardir haçlı seferlerini bunun için yapmıyorlar mi?
  • DandanHakan DandanHakan 25 dk önce
    Sıra sizde ! İdam geri gelsin ! Sallandırın bu patates , soğancıları ,
  • sinirlenmiş müslümansinirlenmiş müslüman28 dk önce
    öncelikle burada gerçekleri görerek yorum yazan...değerli kardeşlere selam olsun..şu yazıya bile muhalefet eden hödüklere gelince... size laf anlatılmaz...elinizden gelse hükümet gitsin diye karaborsa yapar mısın yapmaz mısın? YAPARSINIZ... benim üzüntüm çöplüğünüzde eşelenmeniz gerekirken hala edebiyat yapmaya çalışıyorsunuz..siz adam olmazsınız oğlumson 16 yılda arpanız fazla gelmiş çifte atacak yer ararken çifte atıp duran.....malum tipsiniz lan. sizin kafanızdakilerin hepsini triplex villada yaşatıp altınıza 4 çeker cip verse siz Tayyipe düşmanlıktan asla vazgeçmezsiniz ..Tayyipi fakir de olsa halk seviyor..siz orta üst gelir grubunun çakallığını yapan kuyruk altı öncülerisiniz batılın yozları..otlayın lan otlamanız gereken yerde. daha çok otlayacaksınız nisan 1 de bakalım ne bahane uyduracaksınız?
  • DandanHakan DandanHakan 31 dk önce
    O idam edilenlerin lideri Türkiye ye sığınmış ! Türkiye bu şahsı Mısıra iade etmiş !
  • mahoagamahoaga31 dk önce
    Mazlum Mısır halkının, Mason ve Katil Sisi için tek ilacı; İslambuli'dir.
  • MusaMusa41 dk önce
    Havaalanında kelepçeleyerek mısıra idama sehven iade edenlerin yürekleri soğumuşmu onu sorun.
  • sukrusukru45 dk önce
    Bu iktidar çok başarısız.Bu iktidar gelmeden önce bir elimiz yağda diğer elimiz baldaydı.Hiç zam ve pahalılık yoktu.Hastaneler tertemizdi,Güler yüzle karşılanıp bıçak parası gibi soygun yöntemleri yoktu.Sokaklar özel oto doluydu ve yollar tünellerle doluydu.Rüşvet gibi şeyler asla yoktu.Çek senet ve otopark mafyasınıda bu hükümet icat Edip uygulamaya koydu.Kamu kurumlarına işimiz düştüğünde it gibi azarlanmıyor bugün git yarın gel denmiyordu.Bir arabanın devrini almak için günlerce uğraşmıyorduk.Ah akp ah yaktın sen bu milleti.
  • YaziyorumYaziyorum49 dk önce
    Cok sevdigimhayatdan heycani ,duydukca sisi gibi bir cani hepimiz,deyilmiyiz bir fani hep baskalarina gore yasiyondunyani,madem Allah kulunu imtihan icin gonderdi gordunmu uygulyani,uyanik cok en cokda zor anlatmak uyuyani once dostunu dusmanini tanicehenneme cevirmesin hayatini hep kotuler zindan eder hayatimi bu seslenisim iyilere ,hayatdami.
  • ErhanErhan54 dk önce
    Emperyalistlerin tekerine çomak sokanların diskalifiye etmek isteyenlerden biride Akit yazarı Abdurrahman Dilipak
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    Sayın yazar geçen gün mısırlı bir muhalifi ellerini arkadan kelepçeleyerek paketleyip gönderme talimatını da mı avrupa verdi.yoksa mısırlı firavunun talebini mi yerine getirdik.yazınızda adalet mensubu olarak bu konuya da değinmeniz beklenirdi.ne diyor abdurrahman dilipak yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirkenyapmadıklarımızdan da sorumluyuz
  • ekinciekinci1 sa önce
    Ey Müslümanlar uyanın birleşin birlik olun. 9 idam demek ALLAHIN DİNİNİ idam demek hedef ALLAHIN KANUNLARIDIR, İSALM ANAYASASIDIR. Bu oyunlar sadece Müslüman ülkelerinde oluyor. Ve hata ağırlıklı dini Yahudi ve Hristiyan olmayan ülkelerde projeler hazırlanıyor. Bunu yapanlar CIA ve MOSSAD ajanları projeleridir bunlar genelde batının ABD ve İsraillin oyunlarıdır. Bunların kaynağı Hristiyan ve Yahudi lobileri çok zengin iş adamların ve hata ülkemizde yaşayan bazı münafıkların yardımıyla besleniyorlar. Bunu da bilin bir koyuyorlar bin alıyorlar, sömürüyorlar. Hedef İslamiyet’tir din düşmanlığıdır. İçimize tohumu ekenler bunlardır. İçimizde ki münafıklarda bunlardan rant sağlıyorlar, onlar gibi yaşamak istiyorlar, genelde kanla besleniyorlar. Bunlarda zere kadar iman, inanç, merhamet, vicdan yok iki günlük bir dünyaya aldanmış fitnecilerdir. Bunların yegâne amaçları böl, böl, küçült ve esir et, bağımlı ol.Yatma ümmet, Uyan ümmet uyan. Safları sıklaştır. Selam sizlere
  • Muro Muro 1 sa önce
    EVET DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR, LÂKİN 5 NE DER İSE O OLUR.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    HAÇLI SALDIRILARI MÜTEMADİYEN DEVAM EDİYOR.OSMANLININ YIKILIŞINI GERÇEKLEŞTİREN HAÇLI ZİHNİYETİ,SİYONİSTLER İLE BİRLİKTE MÜSLÜMANLARA SALDIRILARINI ,HİÇBİR AHLAKİ VE ULUSLAR ARASI KURAL TANIMADAN,SÜRDÜRÜYORLAR.HEDEF BELLİ. TÜRKİYE'NİN BATI YANLISI,ONLARIN DEĞERLERİNE SAHİP CUNTACI ZALİMLERİN BÜTÜN SALDIRILARINI PÜSKÜRTMÜŞ OLMASI ,HEPSİNİN ÇOK ZORUNA GİDİYOR. BİZDEN NEFRET ETTİKLERİNİ HİSSETTİRİYORLAR.BİZ ONLARDAN NEFRET ETMİYORUZ AMA PUTLARINI YEDİKLERİNİ GÖRMEKTEN DOLAYI DA TEDBİRLİ VE MUTLUYUZ. DÜNYA MİLLETLERİNE DAYATTIKLARI ULUSLARARASI BÜTÜN KURALLARI ÇİĞNEDİLER.İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN KENDİ YAZIPI UYGULAMASINI TAKİP ETTİKLERİ BÜTÜN KURALLARI ,KONU MÜSLÜMANIN İNSAN HAKKI OLUNCA YOK SAYDILAR VE AYAKLAR ALTINA ALDILAR. MERHUM MEHMET AKİF TAA NE ZAMAN ONLARI ÇOK İYİ TARİF ETMİŞ. AKIL KAYBI OLMAYAN HER İNSANIMIZ BUNLARIN İÇ YÜZÜNÜ GÖRÜYOR VE ONLARIN ,KENDİ ÇIKARLARI HARİÇ,HİÇ BİR İNSANİ DEĞERLERİNİN OLMADIĞINI BİLİYOR.ELİNİZE SAĞLIK.YAZINIZ HER ZAMANKİ GİBİ ....
  • TalhaTalha1 sa önce
    Ülkemizin ve dahi müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda ki fitne ve karmaşanın yegane sebebi; "Dökülün Sokaklara" ismiyle yorum yazan gibilerin sayısının, Allah'a (c.c) kul, Rasulullah'a (s.a.s) ümmet olanlardan fazla olmalarıdır. Ne zaman ki kendine müslüman diyenler değil; Allah Teala'nın müslüman kullarının sayısı fazla olur, işte o zaman: Hak gelir, batıl zayi olur.
  • Mehmet 21Mehmet 211 sa önce
    Sizce benim sizin gibi, dünyaları abadolup ahiretleri meçhul olan,maneviyatı her geçen gün zayıflayan, hızla sekülerleşen, haksızlıklara gözleri kapalı, her hal ve şartta iktidara toz kondurmayan, Mısır’daki zulümlerden bile iktidara pay çıkarmaya çalışan insanlarmı kazançlı yoksa zalimler tarafından şehit edilen o gençler mi?
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Ali kardeşim çok iyi de biz başkanlığı getirdik hâlâ aile bakanlığı alçak gavurunaileyi yok eden kanunu uyguluyor buz uyuyoruz ALLAH rızası için yazin içimiz kan ağlıyor idam edilen kardeşlerimizeALLAH mekânlarını cennet eylesin
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Günümüzde Mısırın savunulacak, örnek alınacak tarafı yoktur. Belki, Firavun zamanı Dünyanın önde gelen Medeniyetlerinden olan Mısır, belki 500 yıldır sefalete mahkum olmuş bir ülkedir. Darbeci Sisi sonrası yapılan devalüasyonla da ( %70 değer kaybetti Mısır Poundu ) asgari ücret 70 usd seviyesine gerilemiştir. Hatta asgari ücret zorunlu da değildir, ne verirsen hesabı.Sefil bir ülkedir, vesselam. Bizim asgari ücret Mısır'ın 5 katıdır. Üretim, İhracat, İletişim, Altyapı, Doğa, Turizm gibi bir çok alanda Mısır'ın fersah fersah önündeyiz. Ancak, sen tutar muhalif gazetecileri hapislere tıkarsan Uganda seviyesine düşersin basın özgürlüğü kategorisinde. Bunun idamla midamla ne alakası var?Bunu bildiğin halde neden doğruları söyleyemiyorsun, manipülasyon peşindesin? Mısır'ın AB ve Özellikle ABD için önemi İsrail'in komşusu olmasıdır. İsrail'in güvenliği için biraz şirinlik yapacaklar elbette, bunu da kavrayamamışsan artık ne diyelim sana...
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    AB ülkeleri bizi çok sevdiği ve gelismemizi istediği için mi idam cezasına karşı buna inanan solcu azgın azınlık mantıkla ilişiğini kesmiş
  • Dökülün SokaklaraDökülün Sokaklara2 sa önce
    Milyonlarca 4 parmaklı dökülün sokaklara, "dünya lideri" idamları durdursun.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Bir yorum yazacak olsam gursel tekin gibilere yazarim kizacak olsam yine bukisilere sormak isterim ,sayin ali bey bu makalenizi chp,secmeni okuyunca zihniyeti anlarmi bilmem ,deniyorki bir gecede 4000 bib kisiyi katletdi koltuga oturdu, ayrica 9 genci idam ettiAvrupadan ses yok .darbe avrupada varmi yok misirin silah aliminda enfilasyonundaidaminda bir ihtiraz eden varmi yok katilde acima duygusu olurmu, turkiyede 15 temmuz da,2500 kisi sehit edildi 4000 binde olabilirdi eger ulkeyi ele gecirselerdi ,bizim ulkemizde misir gibi olurdu.bunlarin hepsi bagimli olmak,sonunu dusugunde yanliz kalmak,misir nicin darbe yapiyor neden 4000 insanini katlediyor o sucsuz insanlar ulkesine hainlikmi yapti hayir gursel tekine itdasinin aksini bu makakede bir acik oturumdakotulukleri gormezden gelip enfilasyonu,ornek vermesi bizim halkimizi akilsizmi saniyor madem onlarin sozu inandirici oluyor umarim bu yaziyi okuyanlardan guzel fikirler okuruz.
  • TespitTespit2 sa önce
    Keşke idamları manşete cekseydiniz,iki yüzlü batı,,,
  • Ali beyAli bey4 sa önce
    9 gencin idamını bile kendi siyasi söyleminize malzeme etmenizi yadırgadım doğrusu. Evet emperyalizm istediği gibi at koşturuyor evet sisi her türlü korunuyor evet ekonomik yaptırım bir yana destek görüyor ama sizin tavrınız komik hal almaya başladı. Ekonominin ekonomi ile hiç mi alakası yok!.. üretimin olmadığı tekelci ekonomik proğramın güdüldüğü yerde ekonomik kriz bir kelebek kıpırdamasına bakar. Aynı batı Rusya’ya Çin’e Tayvan’a hindistana Malezya’ya hatta İngiltere’ye kendi aralarındaki ülkelere hiç mi çomak sokmaya çalışmıyor. Biraz da başarısızlıklarımızı görüp ders çıkarmalı. Bu ne kibir böyle biz kusursuzuz tavrı nedir böyle. Hırsızın suçu var diye evi bu kadar güvensiz ve tedbirsiz koymanın vebali yok mu? Ekonomik çöküş, üretimin ciddiye alınmaması, toplumsal paylaşımın hakça olmaması,fırsat eşitliği olmaması ile her an yaşanabilecek bir olgudur, her yerde ve her ülkede.
  • İlhan Aydınİlhan Aydın4 sa önce
    Ne yazık ki Sisi denen bu cellat, birilerin üstüne toz kondurtmadığı M. B Selman'ın kankası.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Hedef 2071. Evvel Allah Akp sayesinde 2071 yılında Mısır’ı yakalayıp geçeceğiz inşallah. Göreceksiniz. Yaparsa Akp yapar.
  • bahattin konevibahattin konevi4 sa önce
    maduro nun,venezuella nın zenginliklerini kendisi ve birkaç yandaşı dışında kimseyle bölüşmediğini biliyor,buna rağmen sırf erdoğan la arkadaş diye,onu öven haberler yapıyorsunuz.MADURO NUN KUL HAKKI YİYOR OLMASI,"ERDOĞAN LA ARKADAŞ KALMASI ŞARTIYLA" UMURUNUZDA OLMUYOR."
  • CumaliCumali5 sa önce
    Mısır'daki idamlar(hele ki siyasi suçlar için) Türkiye'de neden duam yok hayıflanmaları da bir o kadar iğrenç(hele ki siyasi suçlara için) .Sayın yazar Sisi ne kadar zalim ise suçlu-suçsuz demeden Silivri'yi, Sincan'ı dolduranlar da zalimdir...
  • Sisi ne ki; sollaasii..Sisi ne ki; sollaasii..6 sa önce
    Sisi' nin patronu, Suud aşiret ağasının oğlu Selman' dır; 'domall!' desin, domalır.
  • ZxcvbnmZxcvbnm6 sa önce
    Evet merhum Yazicioglu için boyle bir karar olaydi acaba bati ne derdi?Esasen yapmak istediimiz yorumu son cumlelerinizle ozetleyip kitlemışsiniz. Yasadışi orgut liderine,örgütüne gelince;çok soylenti var.Devletin yetiştirdigi soyleniyor.Ama hangi devlet?Turk devleti mi ,dogrudan mi dolayli mi?Neden?Ordunun savaş kabiliyetini diri tutmak için derin,tarihi,ilahi sebep arayanve gosterenler var.Var da var...Irki yok etmek icin kıliç yolu bilenler var..Diger yöntemler yaninda....Maddi sebep gosterenler var.Doguda gorev alip farkli vazifelerde,boşuna mucadele etmişim deyip, şehit tabutunda eroin kacakçiliguna goz yuman mesullerden buyuklerden soz eden var....Biz Turk olarak çok az sayidayiz musluman Turk olarak coook az sayidayiz desek ne olcude dogrudur kesinlik yok.(Bu endişe sebebimiz olamaz,Yaradan bizi bilir).Bu azalmayi kurtuluş savasinda(R.Allahn savaş hiledir sözu uzerine, tabii sahihse) bazi hilelere bagliyorum.Bu tezin şerhi gerek zaman gerekse şahsim açisindan uygun düsmez.Sozu uzatip manayi yitirmeden ,hayirli cumalar selamlar....

Ali Karahasanoğlu

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