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Millet İttifakı’nın, HDP ile metres ilişkisi!

07 Ekim 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

6 parti bir araya gelip, parlamenter sistem geçiş için görüşmelere başlamışlar.

Aralarında CHP var..

İyi Parti var..

Saadet partisi var..

Deva partisi var..

Gelecek Partisi var.

Demokrat Parti var..

Ama HDP yok.

Niye HDP yok?

Acaba HDP’liler, parlamenter sisteme geçmek istemiyorlar mı?

Olur ya, birçok konuda anlaşırlar, ama parlamenter sisteme geçiş konusunda, Millet İttifakı ile aynı düşüncede olmayabilirler..

6 partiden bir açıklama var mı?

Yok.

HDP, “Parlamenter sisteme geçmek isteyen 6 partinin toplantısı” ile ilgili bir açıklama yapıyor mu?

Yok.

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum” modunda yürüyorlar..

“Çaktırma kanka..” diyorlar..

İki taraf ta, farklı bir anlaşmaları olmalı ki..

Konuya hiç değinmiyorlar.

Ne 6 parti, HDP’nin niçin aralarında olmadığı konusunda bir şey söylüyor..

Ne de HDP, o görüşmelere niçin katılmadıklarını söylüyor..

Söyleyebiliyor..

Oysa, 6 partinin alması muhtemel oy oranı, parlamenter siteme geçmek için gerekli oy oranının yarısı bile etmiyor..

Dikkat buyrun, “Az bir şey kalmış” demiyorum.

Öyle desem..

“Onu da süreç içinde tamamlarlar” dersiniz.

Bu tahmin, sadece bana ait değil..

Bizzat 6 partinin yetkililerinin de..

Bu oranların dışında bir iddiaları yok.

HDP’yi de, aynı tahmine ortak edebilirsiniz.

O zaman şöyle bir ihtimal ortaya çıkıyor..

Aslında 6 parti ile HDP anlaştılar..

Ama kamuoyuna açıklamıyorlar..

Açıklayamıyorlar..

Konu daha iyi anlaşılması için, örnekleme yapalım..

6 şirket bir araya geliyor..

Resmi başvuruyu yapıp, yeni bir şirket kuruyorlar.

Ama sermayeleri yeterli miktara ulaşmıyor.

7. ortaktan para yardımı alıyorlar.

Ama onu ortak yapmıyorlar..

Biz buna, hukuk literatüründe “Muvazaa” diyoruz.

“Danışıklı işlem” diyebilirsiniz..

“Görünen ile, gerçekte olanın farklı olduğu sözleşme” diyebilirsiniz..

Böyle muvazaalı işlemler, hukukçular iyi bilir, çok kolay iptale mahkumdur.

Hem nasıl iptal!

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren hiçbir sonuç doğurmamış sayılacak kadar ciddi bir iptal.

Aralarındaki sözleşmenin iptali bir yana..

Bu tür karışık ortaklık yapılarında, hemen akla gelen ilk husus şudur:

“Para kaynakları karanlık. Onun için, bir ortağı resmi olarak ortaklığa almıyorlar!”

Uyuşturucudan para kazanan adamlar..

Mafya geliri olanlar..

Kanun dışı geliri olanlar için, muvazaalı ortaklıklar söz konusu olabilir..

İşte bir örneğini de..

Şimdi parlamenter sisteme geçiş toplantıları yapılırken, 6 parti ve onlara ilaveten HDP ortaklığında görüyoruz..

Kamuoyunun önüne çıkıp, açık açık “Biz 7 parti olarak, parlamenter sisteme geçiş görüşmelerine başladık” demiyorlar..

7. ortağı gizliyorlar..

Tıpkı, karanlık bir kaynaktan para transfer etme örneğindeki gibi..

Ama sonra bakıyorsunuz, 6 partinin temsilcileri, her biri ayrı bir kanalda.

Bazı kanallarda birden fazla temsilcileri..

“Dürüstlük, şeffaflık, hukuka saygı” lafları ile, göz boyuyorlar..

Konunun iyi anlaşılması için, evlilikten örnek vereyim..

İslam dininde de, bugünkü hukuk sisteminde de, evlilik alenidir..

Öyle gizli kapaklı evlilik olmaz..

Millet İttifakı’nı da, bir evliliğe benzetecek olursak..

Evliliğin, yani konumuz açısından ittifakın açık, şeffaf olması gerekmez mi?

Kim kimle ittifak yapıyorsa, gizli saklı tutmadan, açık açık deklare edilmesi gerekmez mi?

6 parti bir araya geliyor..

7. partinin de HDP olduğunu sağır sultan bile biliyor.

Ama, 7. partiyi gizliyorlar..

“Biz 6 parti olarak parlamenter sisteme geçiş çalışmalarını yapıyoruz” diyorlar..

Gizli metres tutma gibi bir şey, bu..

Evlilik dışında, evli gibi hayat sürülen kişiyi, yanında göstermekten utananlar..

Ayrı ayrı arabalarla evlerine giderler..

Biri diğerinin apartmana girmesini bekler..

Sonrasında diğeri apartmana giriş yapar..

Birlikte çıkış yapmamak için, birbirlerini beklerler..

Amaç, aynı fotoğraf karesinde yer almamak..

İlişkiyi gizlemek..

Millet İttifakının, HDP ile ilişkisi de, aynen bu..

Millet İttifakı, HDP’yi ittifak içine almaktan utanıyor olmalı ki, parlamenter sistem görüşmelerine onları almıyorlar..

HDP de, böylesi bir metres ilişkisine razı ki..

“Ben resmi evlilik istiyorum..” diyemiyor..

Metres ilişkisine razı olup, halkın önünde birbirlerini tanımayan iki kişi gibi, ama akşam aynı evde yaşayan sevgililer örneğini sergiliyorlar..

Dışarıdan baktığınızda, feminist bir görüntü veren, buyurgan söylemler sarfeden HDP, Millet İttifakı ile ilişkisine sıra gelince..

Sinik mi sinik..

Sessiz mi sessiz..

Her şeye razı olan bir görüntü ile karşımıza çıkıyor..

Ne resmi evlilik isteyebiliyor..

Ne kamuoyu önünde, ilerde de hayata geçecek olsa, şimdilik verilmiş bir söz olarak, resmi evlilik deklarasyonunu talep edebiliyor..

“Ben halime razıyım” diyor..

“Kuma olarak kalabilirim” diyor..

Kimbilir belki de..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanımlaması ile, kuma gibi görüntü veriyor ama, her şeyi yöneten pozisyonunda da olabilir..

6 parti, HDP’nin verdiği plan çerçevesinde oturup, konuşuyor olabilirler..

Taraflar, muvazaayı ortadan kaldırmadıkları müddetçe, bu suçlamalara muhatap olacaklardır..

Birisi Millet İttifakı’ndaki ilişkiyi metres hayatına banzetecek..

Diğeri kuma hayatına..

Bir başkası, “Bakmayın arada resmi bir ilişki olmamasına.. Her şeyi yöneten kuma” diyecek..

Ve bu gayrı ahlaki ilişki, tüm taraflara zarar verecek..

Sadece Millet İttifakı’nın resmi ortaklarına değil, gayrı resmi ortağına da zarar verecek..

Halk kendisinden gizlenmek istenen gerçeği gördüğünde, üzerine kuma getirilmek istenen eş gibi, öyle bir tokat yapıştıracak ki..

Bir daha kendilerine gelemeyecekler.

 

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Yorumlar

şüayıp

Miller her zaman sözü özü bir olan liderleri sever ve güvenir.HDP kürtleri istismar edip mallarına, canlarına, namuslarına zarar verendir.
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Özbaş

Zillet ortakları, ilişkilerini niye saklıyor? Herşey ortada iken Halkımızla dalga geçip, saman altından su yürütüyorlar, er geç ortaya çıkmayacakmı? Birinin dediğini diğeri yalanlıyor, bunlar Türkiye'yi yönetseler Allah muhafaza ,üç günde yerin dibine batırırlar. REİSİMİZ DAİM OLSUN İNŞALLAH.
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