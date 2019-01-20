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Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

20 Ocak 2019 Pazar

Tayyip Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gidişi yeni bir tartışma konumuz oldu.

Tartışmanın kaynağı ne idi?

Fazıl Say isimli piyanistin eski tarihlerdeki Tayyip Erdoğan karşıtı söylemleri..

Belki bunu görmezden gelebiliriz..

Tayyip Erdoğan karşıtı söylemleri genelleyip, İslam dinine yönelik saygısızca söylemlere imza atılması..

İşte o noktadaki söylemleri, es geçmemiz mümkün değil..

Neydi o söylemin ayrıntıları?

10 yıl kadar önce, bir gazeteciyle yapılan söyleşide, bakanların çoğunun eşlerinin türbanlı olmasından rahatsızlık duyduğunu belirten ifadeler. Bir adım daha ilerisi, İslam dininin temel kavramları ile ilgili Ömer Hayyam’a atfedilen bir şiirdeki sözlerin, Fazıl Say’ın kaynak belirterek de olsa, benimsemiş bir anlatımla paylaşması.

Hata mı?

Hata..

Bilinçli söylendiğinde, o sözler insanı küfre düşürür mü? 

Düşürür..

Ancak.

O sözleri sarfeden Fazıl say, mahkeme aşamasında kısmen işin farkına varıp, hatanın vahametini görüp, “Hakaret amacım yoktu. Sadece Ömer Hayyam’ı paylaşmak istedim”, demiş ise..

Bunu da bir mazeret olarak kabul etmek mümkün değilse de..

Belki de yaptığı büyük hatanın altında ezildiğini hissederek, o günlerden sonra, açıktan bir özür dilemeyi gururuna yediremeyerek..

Dindar camiaya aslında bir düşmanlığı olmadığını hissettirmeye çalışmış ise..

Bu sıcak yaklaşım, Fazıl Say’ın annesinin vefatında, devletin zirvesinden bir taziye ile karşılık bulmuş ise..

Bu dakikadan sonra, “Bana ne.. Bana ne.. Sen bana, inancıma laf söyledin. Sen artık dünyada da, ahirette de benim düşmanımsın” tavrından sıyrılmak gerekir.

Bir adım atana iki adım yaklaşarak mukabelede bulunmak gerekir. 

Konserine davet etmiş ise, o konserden zevk alsan da almasan da, icabeti görev saymak gerekir.

Tartışma nereden çıkmıştı?

“Ne o ‘din dong.. din dong..’ Bunu çalanların hepsi cehennemlik” sataşmasından değil..

“Hayatında konsere gitmeyen kendisini adam sanmasın” sataşmasından değil.

Kişisel bir kavgadan hiç değil..

Ya neden?

“Cennet hikâye.. Cehennem palavra.. Her tarafımızı türbanlılar kuşattı.. Biz artık bu ülkede yaşayamayız” söyleminden.

Bu saldırıyı yapan, o sözlerin sarfedilmesinden sonraki 9-10 yıllık süreçte ülkesini terketmemiş ise..

6-7 yıl önceki dine saygısızlık içeren sözcükleri bir daha tekrarlamamış ise..

Haramiyeti kesin olan “bira içme”ye değil, bir konsere sizi davet ediyorsa..

Gidersiniz; kavga değil barış istediğinizi ispatlarsınız.

Kutuplaştırmaya değil, birlik tesis etmeye gayret ettiğinizi gösterirsiniz.

Nitekim de öyle oldu.

Tartışma da bence böyle bitti..

Hani, Fazıl Say’ın ağzından, “Hangi rüzgârların tesiri altında kalarak, bakan eşlerinin türbanından rahatsız olduğu”nu açıklamıştı, dinlesek iyi olurdu ama..

“Cennet-cehennem ile ilgili saygısızca ifadeleri hangi mantık ile paylaşmıştı” kendisinden öğrensek iyi olurdu ama..

Fazıl Say, henüz Cumhurbaşkanını konsere davet etmediği tarihte, Akit olarak kendisinden bu soruları sormak üzere röportaj talep ettiğimizde.. “Uygun bir tarih belirleyelim” denildiği halde, niçin o buluşma gerçekleşmemişti bilsek iyi olurdu ama.

Bunlar da eksik kalsın artık..

Saldırıya uğrayan, inançları tahkir edilen biz olduğumuz halde.. Biz bu pencereden bakmaya gayret sarfederken..

Bizleri sürekli “kutuplaştırma” ile suçlayanlar kendilerine yeni bir hedef buldular.

Şimdiki hedefleri Fazıl Say.

“Sen nasıl Tayyip Erdoğan’ın karşısında eğilirsin” diye çakmaya çalışan mı dersiniz..

Fazıl Say’ın, Cumhurbaşkanı’na CD’lerini imzalar iken çekilen fotoğraftan yola çıkarak, “Erdoğan eksikler için uyardı, Say da not etti” diyen mi dersiniz.

‘Erdoğan, Fazıl’a, “Bundan sonra senin adın ‘Necip Fazıl olsun’ demiş, Fazıl Say da, ‘Siz nasıl tensip buyurursanız cumhurbaşkanım’ şeklinde cevap vermiş” diyenine.. 

“Konserde Fazıl Say’ın kiloları dikkat çekti. Seçim yardımları kapsamında dağıtılan makarnaların etkisi ile olsa gerek” diyenine..

“Gelsin belediyelerden davetler, gitsin bakanlık organizeli etkinlikler” diyenine kadar. 

Dün Tayyip Erdoğan için yaptıkları itibarsızlaştırma saldırılarına, bugün Fazıl Say’ı da eklemişler.

Kutuplaştırmanın feriştahını, hem de kendi mahallelerindeki arkadaşlarına yapıyorlar.

Onun içindir ki, Metin Akpınar’a, Müjdat Gezen’e hatırlatalım..

Ne zaman ki, tehdit söylemini bırakırsınız, hakaret dilini bırakırsınız.. Sanatçılık iddiasında iseniz, tehditlerle değil, sanatınızla halkın karşısına çıkarsınız.. İşte o gün göreceksiniz ki, şu an arkanızda duranların hepsi, Fazıl Say’a yaptıklarını size de yapacaklardır.

Fazıl Say, “Ömer Hayyam’ın İslam’a hakaret içeren sözleri ile sanatını mı icra etmişti?”

Hayır.

Akpınar’ın da tehditleri, sanat icrası değildi.

Alkışlar da, sanatı için değil, Erdoğan’ı tehdit ettiği içindi.

Artık bu gerçekleri bilelim..

Körü körüne Erdoğan düşmanlığı yapanların oyununa gelmeyelim.

 

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  • FatihFatih45 dk önce
    Yahu derin yapının kucağına oturanlar yakında sizi de kapının önüne ya da içeri koyacak. Bak mavi Marmara ne oldu. Benden mi izin aldınız. Hala oyunu çözemediniz.
  • koraykoray48 dk önce
    Boyle kiralik kalem yazi icin herhalde pek fazla zaman harcamadiniz Ali bey.. Ilkeli ve halka donuk yazilar yazmayi ne zaman dusunecen bilmem ama. Artik ertesi gunku yazinizin ne olacagi hakkinda hic merak etmemize bile gerek kalmiyor. Yalakaliga devam..
  • YaziyorumYaziyorum59 dk önce
    İnsan hersey olabilir fakat herkas sanatci olamaz,sanatci kufurbaz sanatci hasetci,kibirli olamaz hakaret hic yapamaz.belki sozu onu seven birinide incitir say bana gore benim tarzim deyil ,kirma insan kalbini belki icinde sen varsin oyle sanatci olsunki halkinin derdini anlatsin.efkarini dagitsin senfonimi yerin dibine batsin.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yorumcu unutma,ilkeli olmayi deneyin demis,benim hatirlatmamda,adini unutma birde terbiyeli yazmayi unutma .ve kardesce yasamaya calisalim,umutla unutma.
  • vatandasvatandas1 sa önce
    Yanlıştan idrak edip vazgeçmek erdemliktir.Fazıl say ,sanatının ,sanatçı olmasının örnekilgini gösterdi .Gerçek sanatçı ülkesine, bayrağına, devletine,saygı duyan insandır.
  • alkanalkan1 sa önce
    ey vahki eyvah kimler kimlerle.fazılsayıda aklamak akit ve yazarlarına kaldıysaki eyvah.kendi din kardeşlerinize göstermediğiniz ilgi ve alakayı dindüşmanı dediğiniz insanlara nerdeyse dinkardeşimdeyip bagrınıza basacaksınız.ALLAH cc lu herkesi sevdikleriyle haşreylesin.
  • UnutmaUnutma1 sa önce
    Ne yana dönersen dön, kıçın arkanda kalır. Reis derse doğrudur saplantısından kurtulamadığınız müddetçe sadece ibret için okunursunuz. Biraz ilkeli olmayı deneyin, zamanla belki olur.
  • birisibirisi2 sa önce
    bu barışıklık kaşığı sol elle tutanları daha çok rahatsız eder.merak ettiğim say mevcut tutumundan vazgeçecek mi
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Oyle kurnaz yorumcular,sayin baskani sevdigini soyluyor,onun secime oya ihtiyaciyok fakat Akp nin oya ihtiyaci var ona oy yok diyor madem ,sayin baskani seviyonAkp genel baskani ,madem seviyon oyunu nye esirgiyon bu nasil sevgi bir insana yuzune seviyom ,deger vermiyom dese bu sahtakarlik deyilmi bu neyin sevgisi,bu Akp yi,kotulemek oy vermeyin demek.
  • Rıza HordolaşoğöuRıza Hordolaşoğöu2 sa önce
    Sayın yazar bu deaş bakışını bırakın. İnsanların eski günahlarını gündem tutup onların yeni hallerini itibarsızlaştırıyorsunuz. İslam bir jurökratik yani yagıçlar dini değildir. Süreklicezayağdıran ve kişiyi eskisini hesabının çekmek islamı yargıçlar dini haline getirenleredikkat etmek gerekiyor. Bu kafa İslam adın ama İslam düşmanlığının listesini uzatır.
  • AlperenAlperen2 sa önce
    Fazıl say, evrensel bir sanatçı onda şüphe yok kendisini kanıtlamış, ülkenin cumhurbaşkanı konserini izlemeye gelmiş, ona saygı göstermiş, uygar dünyanın her yerinde olması gereken budur, Fazıl say o makama hürmet göstermiş yapması gerekeni yapmış, eğer başkan erdoğan metin akpınar yada müjdat gezenin bir gösterisini izlemeye gitse aynı saygıyı görür aksi vatan hainliğidir, ancak bu makama saygı yandaşlık değildir, sanatçı her zaman eleştirir, eleştirmekte de özgür olmalıdır
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Bunca hasetci yorumcular hortumcular,iyileri guzellikleri yazan akit,den Allah razi olsun ben iyiye kotu diyemem asla haksilik edemem vatanini milletini sevmeyeni,asla sevemem oyumu veremem.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Fazil say,hata cok say sayabildigin kadar,sen hata yapanin sevesine inme,bazi seckin insanlar,entel bildigimiz onlarla olmasada ilgimiz onlarin bize,soylediklerine ,hatalara hazir silgimiz.insan cesit cesit,soyleyecegini bir dusun,ozur bir edemliktirfakat gurur varken bu soylemden uzak durur bazan birine seni seviyom diyemesedeyaptigi fedakarlik sevgi belirtisiasil insanin efendisi sozletiyle takir eden deyil ,haddini bilmekden gecer,davete icabet sunnettir,husumete son vermektir.bir tanidigina dalginlikdan dolayi gormesen selam vermesen dusmanlik yapar,fakat biri yalandan olmasada gercek olmasada,seviyom dese ona tapar.cok dusundum boylesi uygunsa agir basmistir ,devami baristir.
  • CoskunakademiCoskunakademi3 sa önce
    Emin ol Cu mhurbaskani aslinda feto iyi bir adamdir ben onu cok severim dese yarin fetoyle ilgili ovguler duzen yazi dosersin sayfandan ki sizler gazetecilik yapmiyorsunuz Cumhurbaskaninin iyi dedigine iyi kotu dedigine kotu diyorsunuz hergun burda resmen akp yi ovme yarisina girip suya sabuna dokunmayan yazikar yaziyorsun halkin gundemi hic umrunda degil kim akp ye cumhurbaskanina yan bakti terd bisey soyledi hrmen savunmaya geciyorsun oysa halkin gundemi bu degil gundemin issizlik ekonomi asgari ucret olmali yaz sebzelerinin pahaliligini gectim kis sebzelerinin fiyatlari ucmus halkin alim gucu dusmus beli bukulmus umrunda mi sayin yazar
  • HasanHasan3 sa önce
    Yumşatın iyice yumşatın her şeyi normalleştirin niye Çünkü Erdoğan yaptıysabi bildiği vardır.
  • Cem ErdemCem Erdem3 sa önce
    Eğer cumhurbaşkanı davete icabet etmeseydi bugün Fazıl Saya demedigini bırakmamıştın... Ne fetoculugu kalmıştı eksik ne vatan hainliği. Nasıl kişilik konusunda bu hallerin icine girebiliyorsunuz insanin aklı almıyor.
  • metin akpınarmetin akpınar4 sa önce
    vallahi doğru ....
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 7 sa önce
    Kültür , sanat başka bir şey ! LEVENT KIRCA ' yı Rahmetle anıyorum ! Neler çekti ! Mekanı cennet olur inşallah.

Ali Karahasanoğlu

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