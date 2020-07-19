“Melek Anne” niye tutuklandı?

Dün konuya kısmen girmiştim..

Bugün tekrara hiç niyetim yoktu..

Ama bu ülkede onlarca yıldır, her gördüğü başörtülüyü cumhuriyet düşmanı ilan edip, “Okumaya, çalışmaya, hatta bu ülkede nefes almaya hakları yok” diye propaganda yapan Cumhuriyet gazetesi bile, Melek Çetinkaya’nın tutuklanması üzerinden algı operasyonuna soyununca..

Konuya tekrar dönmek zorunlu oldu..

Melek Anne tutuklandı..

Niçin tutuklandı?

“Oğlunu savunduğu için” diyorlar..

“Hulusi Akar’ın 12 Eylül’de darbeci olduğunu, ama yargılanmadığını iddia ettiği için” diyorlar..

“Binali Yıldırım’ın 12 Eylül’de yedek subay olduğunu, dolayısı ile onun da darbeci olduğunu söylediği için” diyorlar..

Daha onlarca iddia ileri süren var..

Gerçek ne?

Gerçeğin bunlarla hiçbir ilgisi yok..

Melek Anne ne oğlunu savunduğu için..

Ne de, bazı kişiler için, “12 Eylül’de darbeciydiler, onlar niye yargılanmıyor” dediği için..

“Fetullah Gülen terörist midir” sorusuna..

“Ben Fetullah Gülen’e ‘Teröristtir’ diyemiyorum. Bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım.” cevabı vererek, Gülen’in suçsuz olduğu anlamına gelecek sözler sarfettiği için tutuklandı..

“Henüz mahkum olmamış birisine, ‘Suçsuz’ anlamına gelecek bir cümle kurmak suç mudur?” diye soracaklara hatırlatayım..

Aynı soruyu, “Murat Karayılan” için sorsak..

“Henüz mahkumiyet almadı” gerekçesi ile..

Aynı cevap verilse..

Daha net söyleyelim..

“Murat Karayılan için ‘Teröristtir’ diyemiyorum” cevabı alsanız..

“Gayet doğru, düzgün, hukuki bir cevap. Soruşturmaya muhatap olamaz” diyebilir misiniz?

Binlerce askerimizin, polisimizin katili bir teröriste, “Onun için ‘Terörist’ diyemiyorum” diyen, aslında o terör amaçlı saldırıların da meşru olduğu anlamında bir ifade sarfetmiş olmuyor mu?

Lütfen, kimse zekamızla alay etmesin..

Ki, Melek Anne de, yanlış yaptığını, hakim önündeki ifadesinde belirtmiş:

“Hepsi için değil, komşularım vardı, onların bir mahkumiyeti olmadı, onlar için, ‘İyi insanlar’ dedim” beyanında bulunmuş..

Ama birileri Melek Anne üzerinden, kendi teröristlerini aklamaya çalışıyorlar ki, tutuklamaya esas sebep olan cümleyi göstermeden, ilgisiz gerekçeler vererek, bambaşka bir sebeple tutuklandığı iddiasında bulunuyorlar..

Şunu da hatırlatayım..

Melek Çetinkaya’ya yönelik suçlamanın cezası, çok uzun süreli bir hapis değil..

Büyük ihtimalle, duruşma öncesinde, en geç duruşmada, çok kısa bir süre sonra tahliye olacaktır..

Olmasını da isterim..

Tahliye olsun..

Konuşsun..

Bugüne kadar 4 yıl boyunca, eylem üstüne eylem yapmış. Gösteri üstüne gösteri yapmış.. “Oğlum suçsuz” demiş.

O “Oğlum suçsuz” dedikçe..

“Oğlum 19 yaşında askeri öğrenci. Nasıl darbe yapabilir ki?” dedikçe..

FETÖ’cüler de kendisini yağlamış, tahrik etmiş..

O da..

“Bak, beni herkes haklı görüyor” diyerek..

Bir hafta öncesine kadar, FETÖ hakkında, Fetullah Gülen hakkında tek cümle etmeden..

4 yıl boyunca konuşmuş da konuşmuş..

Akit TV ekranlarında, “Fetullah Gülen hakkında ne diyorsunuz? Terörist olarak görüyor musunuz” sorusu yöneltilince..

Melek Anne, gerçeklerle karşı karşıya kaldı..

Çevresi FETÖ’cülerle kuşatılmış bir anne ile karşı karşıyayız..

Kendisi de FETÖ’cü ise, canı cehenneme..

Ama, “oğlu cezaevinde olduğu” için..

Onu suçsuz zannederek, onu korumak için girdiği yolda, etrafını FETÖ’cüler çevirdiği için, onların söylemleri ile konuşmaya başladı ise..

FETÖ’cülerin kendisine dikte ettiği yalanlarla düşünmeye başlayıp, “Komşusu üzerinden Fetullah Gülen’i değerlendirdiği” için, FETÖ hakkında olumsuz bir ifade kullanamıyorsa..

15 Temmuz’un hangi kripto ilişkiler içersinde gerçekleştirildiğini, “oğlu ekseninde tartıştığı” için akledemiyorsa..

Onu FETÖ’ye itmek değil..

Oğlunun da içinde olabileceği FETÖ’nün, ne hainliklere imza attığının, delilleriyle ispatı ile onu FETÖ’den uzaklaştırmak, devlet için daha doğru bir tavır olacaktır..

Melek Anne’ye öyle anlatmışlar, o da öyle aktarıyor:

“Bunlar kamptalar.. Her an, dinlenmede bile, aniden kaldırılıp, eğitime götürülüyorlar. Bu olay da öyle olmuş” diyor Melek Anne..

Bri devlet yetkilisi de bu Melek Anne’yi çekip, hatırlatmıyor:

“Bize inanmıyorsun.. Git cezaevindeki oğluna sor.. Hatta o birinci sınıfta.. Hemen hepsinin suçsuz olduğunu iddia ettiğin diğer harp okulu öğrencilerinden daha üst sınıflarda olanlara sor.. G3 tüfekler verilip, 40’ar kurşun teslim edilip.. Kamp dışına otobüslerle taşındıkları.. Yalova’yı terkettikleri ikinci bir tatbikat daha olmuş mu?”

Yok böyle bir tatbikat..

Yok böyle bir örnek..

Ama annelerin aklını çelmişler..

“Her gün uykudan bile kaldırılıp, eğitime gidiyorduk” mavalı ile..

Uykudan kaldırılıp, kamp içinde yat-kalk hareketlerini..

Şimdi bize..

Ellerine G3 tüfekleri verilip..

Kurşunlar zimmetlenip..

İl dışına taşınma ile aynı gibi gösteriyorlar..

“Ne bilelim biz, yine her zamanki gibi bir eğitim sandık” diyorlar..

Bunu derken..

Kendilerini otobüslere dolduran komutanlarını..

“Bizi aldatmışlar, vay hainler” diye suçlasalar..

O askeri öğrenciler için yine..

“Acaba gerçekten aldatılmış olabilir mi?” diye soracağım..

Ama..

Kendilerine resmen yalan söylediklerini iddia ettikleri komutanları için tek olumsuz ifade kullanmadıklarını görünce..

“Yapmayın çocuklar.. Yapmayın, zekamızla alay etmeyin” diyorum..

Annelere de..

“Kendi çocuklarınıza kefil olmanızı anlıyorum da.. Başka öğrencilere niçin kefilsiniz? Onları ne kadar tanıyorsunuz?” diyorum..

Anneler, biraz düşünsünler.. Biraz tefekkür etsinler..

“Herkes kendi çocuğuna sahip çıksın. Biz başka çocukların da, hatta komutanlarının da suçsuz olduklarını söylersek. Biri de çıkıp, ‘O zaman bu darbeyi kim yaptı utanmazlar!’ diye sorar” desinler..