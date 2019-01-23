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Marilyn Monroe’nun var da, M. Kemal’in niye yok?

23 Ocak 2019 Çarşamba

 

Gerçi bugün saat 9’u 5 geçe, artık M. Kemal’in de olacakmış..

Yılmaz Özdil’in sayesinde, bir prestij kitabı..

Kendisi şöyle tanıtıyor:

“Otomobil efsanesi Ferrari’nin kitabı var, 30 bin lira.. Moda ikonu Valentino’nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira.. Marilyn Monroe’yu anlatan kitap var, 6 bin lira..”

Sonra da, “Batan geminin malları bunlar” dercesine..

M. Kemal’e de hakaret edercesine..

“Fiyatı 2 bin 500 lira olacak” diyor..

Yani, Ferrari’nin kitabının 12’de biri..

Valentino’nun beşte biri..

Marilyn Monroe’nun yarı fiyatına..

İnsanda birazcık utanma olur..

Adamın; övdüğünü iddia ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı hakkında, şu yazdıklarına bak..

M. Kemal’i kıyasladığı ve onlardan daha değersiz gibi yaptığı şu gösterime bak..

İnsanların aklı ile alay ediyor..

“Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin” diyor..

Ne güzel işte..

Elektriği, aydınlanıp ödüyoruz..

Doğalgazı; ısınıp ödüyoruz..

Ama istismara konu edilen M. Kemal adına yazılan kitabı ne yapıp da 2,500 TL’yi ödeyeceğiz?

Sakın, “M. Kemal her gün kuru fasulye yerdi. Onu öğrenmiş olacaksın” demeyin..

Hem M. Kemal’e günaşırı kuru fasulye yedirecekler..

Hem de faturasını, bize mi ödetecekler?

Almaya mecbur değilmişiz..

“M. Kemal’in kitabı satılamadı” dedirtmemek için, CHP’li belediyelerin, kamu kasasından kaç tane alacağını, liste açıklanırsa öğreniriz..

Ama asgari ücretin net 2.020 TL olduğu bir ülkede, 2.500 TL verip, böyle bir kitabı alacak kamu kurumlarının takipçisi olacağımızı da hatırlatalım..

Bunun için de..

Yılmaz Özdil’e bir çağrı yapalım..

Bahsettiğin o çok şanslı 1881 kişiyi açıkla da, halk da bilsin..

"1882’ncisi yok" dediğin listeyi yayınla da görelim..

Bakalım hangi patronlar alıyor..

Görelim, hangi belediyeler para veriyor..

**

İşin skandal bir tarafı da şu..

Eseri gören yok..

Yılmaz Özdil’in anlatımına göre, İsveç’ten Munken Pure kâğıt getirilmiş..

Almanya’dan Gmund Color glatt kâğıt getirilmiş.

Nerede ne kullanıldığı belli değil ama..

Özel renklendirilmiş deri kullanılmış..

Sosyal medyada tekrarlanan bir tosuncuk benzetmesi var..

Çiftlikbank mucidi Mehmet Aydın da..

Yaklaşık bir yıl önce..

“Bakın, internet sitemizin şu linkine basınca, ordan parasını verip, istediğiniz kadar tavuk alabiliyorsunuz. Sonra o tavuklar yumurtluyor, siz  kartonlar dolusu yumurta sahibi oluyorsunuz. Sonra isterseniz, yumurtaları satıyorsunuz.. Yerine inek alabiliyorsunuz. Onun sütü sağıldıkça, kazan kazan süt sahibi oluyorsunuz” anlatımı ile saf vatandaşın 3 milyar lirasını uçurmuştu..

Şimdi hortumcuların kralı Cem Uzan’ın işçisi Yılmaz Özdil, Çiftlik Bank’çı Mehmet Aydın’dan geri kalır mı?..

O da anlatıyor ha anlatıyor.

Ne de olsa patronu, 17 milyar doları, yani bugünün TL’si ile 90 milyar lirayı cebellezi yapan bir adam..

O da, “10 senedir buna çalışıyordum” diyerek, patronunun izinden gittiğini gösterdi..

Şahsen ben, Çiftlikbank olayından sonra, yakın tarihte benzer bir vaka yaşamayız diye düşünmüştüm..

Yanılmışım..

Hem de, beni yanıltacak adam..

Yani Yılmaz Özdil..

İşaret fişeğini de önceden vermiş zaten..

“50 liraya inek sattı adam, insanları 1 milyar tokatladı gitti. Ben aslında Tosunu takdir ediyorum. 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta Tosuna 1 milyar dolar para verebilecek insan varsa. Bunların parasını almak sevaptır. Almazsan günah olur. Adam özetle ‘ben kerizim’ diyor. Tosun da o zaman ben alayım o paraları demiş.”

Ne diyor, bidon kafa?

“Bunların parasını almak sevaptır”..

Bugün saat 9’u 5 geçe yapacağı da, işte bu..

**

“Yok canım, Yılmaz iyi çocuktur, yapmaz öyle şeyler” diyenlere soralım..

Dünkü yazısından alıntılıyorum..

“Elbette çalışmamızın karşılığında gelir elde edeceğiz ama, henüz ne benim, ne Haluk Hepkon’un cebine tek kuruş girmedi.”

Adamın patronları bile, hep bas bas bağırıyorlar..

Eskisi “Uzan” diyor..

Uzanıp götürüyor..

Şimdiki “Hepkon” diyor... Hep konup götürüyor..

Ama..

Yanlış anlamayın..

“Şu ana kadar tek kuruş para ceplerine girmemiş”..

Eeee?

1.5 milyon satıldığını iddia ettiğiniz o kitaplar, bedavaya mı gitti yani?

Yılmaz Özdil’in anlatımı ile kendisinin tezgahını yorumlayacak olursak:

“2.500 TL’ye, bir tek alıcısının bile görmediği kitabı sattı adam.. Aslında Yılmaz Özdil’i takdir ediyorum..” diye başlayıp devam edeceğim ama..

Gerisi, hem vatandaşa hakaret.. 

Hem de dini kavramları itibarsızlaştırma operasyonu..

Sevapmış.. 

"O enayilerin parası alınmazsa esas yanlış o" imiş..

“Her esprinin altında, bir gerçek yatar” der eskiler....

Yılmaz Özdil’in de aklının bir köşesinde, bu plan yatıyor olmalı ki..

Bu sözleri, espri adı altında da olsa, söyleyivermiş..

Kendisini elevermiş.. 

**

Bir cümlesini daha aktarayım da..

Nasıl bir sömürü ile karşı karşıya olduğumuzu anlayın:

“Aslında bu kitabı, satın almak isteyenler için üretmedik. Mustafa Kemal için ürettik.”

Yani şu mu?

Vatandaş 2.500 TL’yi verip alacak..

Parası Yılmaz Özdil ile Haluk Hepkon’un cebine girecek..

Ama..

Aslında bu, Anıtkabir’de yatan, artık bizi duymayan, görmeyen M. Kemal’e yarayacak.

Bu söylem, en başta M Kemal’in felsefesine aykırıdır..

Ama olsun..

Bulmuşlar yolunacak kaz..

Görevi ifa ediyorlar..

**

Bu oyunu bozmak için, benim bir çağrım var..

Herkes, saat 9 dedi mi..

Girsinler, şu uyanığın verdiği internet sitesine..

Yok yok..

Kitabı almak için değil..

Uyanığın sitesini çökertmek için..

“Telefonlarım kitlendi, sistem çöktü” diye, bundan da nemalanacaktır bu adam ama..

En azından..

Bu milletin uyandığını tilkilere göstermek gerek..

10 yıldır bu iş için plan yaptığına göre.. Eminim, yine götürecektir o parayı..

Bari biraz uğraşsın, Cem Uzan’ın çırağı...

 

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YORUM YAZ

  • misafirmisafir16 dk önce
    ne istismari yahu! ZORLAYAN MI VAR.. PARAN YOKSA ALMA!..
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..18 dk önce
    evet Monreonun özel koleksiyonu var da ebedi Baskomutanimiz ulu Önder Gazi Mustafa Kemalin- ATATÜRK-özel koleksiyonu neden olmasin.. Bence parasi olanlar icin fiyati cok uygun hatta az tutulmus.. Fakat ben bundan ziyade cocuklar icin 10 fasikül seklinde basilan kitaplari cok begendim.. Yavrulara tavsiye ediyorum...
  • RmznRmzn22 dk önce
    Vay be 2500×1881=4702500 tl eder 1 dakikada kazanılan para, en yüksek maliyetten tanesi 100tl maliyeti olsa 188100tl eder. Yani 4514400tl kar eden bidon kafa yılmaz dingil 1 dakikada kazandığın bu kadar parayı rakı balık yiyerek bitiremezsin. Sayın yazarın açık ifadesiyle yapılan bu dolandırıcılığa savcılık tedbir olarak paraya el koymalıdır bu tür istismarlara bir daha mahal verilmemelidir. Devlet atatürke anıtkabirde milletten aldığı vergilerle orada çalışan personele milyonlarca tl harcama yapıyorsa bu kitabın gelirine de el koymalı bence. Her önüne gelen atatürk üzerinden rant elde etmemeli. Bunula ilgili acil yasal düzenleme çıkarılmadır. Bu ülkede milyonlar anıtkabirde çalışan personelin maaşını odesin yılmaz dingilde amuduyla 1 dakikada milyonlarca tl yi cebine indirsin, varmı böyle bir yağma.
  • mm34 dk önce
    Gazeteci A.Kekeç yaza yaza bir hal oldu... Atatürke kefere diye hakaret edeni mv yap, partinin pm üyesi yap, üsküdar belediyesi için düşün.... arkasından bu ayıbı unutturmak ve örtmek için yazdırılmış 2500TL lık kitapla Atatürkçülük maskesi tak.... bu cemaatin sessiz kalarak ortak olduğu razı olduğu bu ayıbı örtecek kitap henüz yazılmadı, yazılmaz da!
  • DÜŞÜNENLERE GELSİN AKLUN YOKSA SENDEN USTUNUNE BAK DÜŞÜNENLERE GELSİN AKLUN YOKSA SENDEN USTUNUNE BAK 39 dk önce
    BİRTANE MAKARNAYA OY VERDİDİYENLER PATATES ATI DİYE FİTNE ÇIKARANLAR BİDE BUNLARIN 2001 DE GELDİĞİ GİBİ 57 MİLLYARDOLAR BORCUBEN ÜLKEME YEŞİL SERMAYE SOKMADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM DİYEN BİR MALİYE BAKANINDAN SONRA GECELİK FAİZ YÜZDE YEDİBİNYANİ 100 BİN TLENİZ O GECE BUMİLETİN CEBİNDEN 70 BİN TL ÇALDI BUNU HAYALEDEMESİNİZ YAŞAYANA SORUN DAMDAN FAİZ ALMIŞTA BATMIŞ BİRİNİ BULUN NELERİ VARDIDA NELERİNİ KAYBETMİŞ HALEN BOR ÖDÜYOMU ONA SOR
  • MineMine40 dk önce
    Eğer o 1881 kitap2.500 TL den satılırsa bir takım zihniyetin ülke battı bitti gitti sloganı tamamen çöker. 2.500 TL kitap aliyorsalar karınları tok sırları pek dır. Sürekli ozelestiri yapın diyen aynı zihniyet şimdi ne var yahu diye bu istismarı savunma derdinde kendi ortaya koydukları tezlerini kendi kendilerine bir bir curutuyolar.
  • sametsamet43 dk önce
    KARAHASANOĞLU BU MİLLETİN UYANMASI İÇİN HER GÜN GÜNDEME O KADAR GÜZEL DOKUNUYOR Kİ...
  • Gaffur Gaffur 57 dk önce
    Eğer bu ATATÜRK istismarı ise siz de istismar edin, yazın bir kitapta görelim.
  • Ataturkculeri Dusundurme ,Egitme,Gelistirme,Koruma ve Kollama Dernegi Mus SubesiAtaturkculeri Dusundurme ,Egitme,Gelistirme,Koruma ve Kollama Dernegi Mus Subesi1 sa önce
    Karahasanoglu,akil hastalari grubu toplumsal bir gercekliktir ve sadece bizim toplumumuza degil butun dunya toplumlarina ozgu dogal ve istatistik bir veridir.Bundan kacamayiz,bunlardan tumuyle kurtulamayiz,bunlari yok da sayamayiz cunku coklar(toplumun yaklasik dortte biri akil ve ruh hastasidir).Dolayisi ile siz artik bu Ataturkcu grubu surekli olarak asagilayarak elstireceginize onlara bir sekilde yardim elinizi uzatmalisiniz,cunku toplumun saglikli bireylerinin yardimi olmadan bu idiotlarin dusuruldukleri bok cukurundan cikabilmeleri olanakli gozukmuyor.Yani kisaca hepimiz insaniz ve birbirimize yardimci olmakla mukellefiz.Dolayisi ile birbirimizle dalga gecmeyi birakip kucuk de olsa dusuruldugumuz gulunc durumdan kurtulma yollarini onermemiz lazim birbirimize.
  • hkhk1 sa önce
    İyi de seni niye rahatsız ediyor, özel baskılı elle ciltli bir kitap? Zorla mı aldırıyorlar sana? Kitapların nitelikleri açıklandı, siz aynı özelliklerde Kur-an bastırın bakalım kaça satacaksınız? Zorunuz ne arkadaş?
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yilmaz ozdil,gazetecinin biydin simdi cumhuriyetin yetistirdigi guzide evlatlari,cem uzan,sazan ve ciflih bank yalakaligini reklamini yapip degirmenine su tasiyor soruyonmu bu millet nasil yasiyor .soya soya elbisesinden baska ne biraktiniz.kucukde olsa bir vurgunda ben yapiyim demistir.yazarsaniz fikirkitabi ve az ve oz olsun insanlar mutlu olsun,yollardir kendi dusunce ve idolojinizi ,mustafa kemal diye yutturuyorsunuz bunu cok iyi biliyorsunuz cunku bunun uzerine meslek yaptiniz yaratana deyilde yaratilana taptiniz.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    ZIR CAHİLLERE LAF ANLATMAK DEVEYE HENDEK ATLATMAKTAN DAHA ZOR ..HALA DEDİĞİNİZİ ,ANLATMAK İSTEDİĞİNİZ SÜİSTİMAL OLAYINI ANLAMAYA ÇALIŞMAYAN ,SADECE TAPTIKLARI HURAFELERİN AŞAĞILANDIĞINIZANNEDEN İLGİNÇ BİR KAFA YAPISI İLE KARŞI KARŞIYASINIZ. İŞİNİZ CİDDEN ÇOK ZOR.BUNLARA TAHAMMÜL ETMEK ÇOK ZOR. ZERRE ZERRE MESAFE KATEDİLECEĞİNİ BİLEREK AZİMLE ÇALIŞMANIZ TAKDİRE ŞAYAN.AKILSIZLAR ANLAMASA DA ANLAYANLARIN,ANLAMAYA ÇALIŞANLARIN HÜRMETİNE MÜCADELEYE DEVAM.ELİNİZE SAĞLIK..
  • Abbas El MusaviAbbas El Musavi2 sa önce
    Mesele kitap ve fiyatı değil. İngilizi Anadoludan silahla ve bilinle def eden Atatürk e Türk Milletinin gösterdiği ilgide ki artıştan dolayı, tasmasının ipi ingilizlerin elinde olanların kuduruyor olmaları sadece.
  • VicdanVicdan2 sa önce
    Elin gözündeki saman çöpünü görür kendi gözündeki merteği görmez.Otobüslerle emirle her teşkilatı Anıtkabire taşıyan, başkanlığını Anıtkabirde onaylatmak için devlet memurlarını Anıtkabire taşıyıp kusayan Reisi görme bütün hayatı boyunca Atatürk, Atatürk diye yaşayan adamı Atatürk kitabı yazdı diye eleşti.Kör müsün, sağır mısın, dilin mi tutuldu?
  • aslıaslı2 sa önce
    ''Aslında bu, Anıtkabir’de yatan, artık bizi duymayan, görmeyen M. Kemal’e yarayacak.'' diyorsun. Senin taptığın ölüler duyuyor görüyorda M. Kemal'in duyup görmediğini nerden biliyorsun. Demek ki sizin salladığınız bütün inançlar palavra. İnanmadığınız şeyleri savunuyorsunuz.İnancını gözden geçirsen iyi olur.Öte yandan niye bu kadarrahatsız oldun ki. Sana ne alan alır almayan almaz. Saçma sapan hurafelerle dolu küçücük beyinlere çok eşliliği tecavüzü yalan dolan hikayeler anlatan kitapları okullara tasviye eden ME 'e niye itirazın çıkmıyor. Asıl rahatsız olduğunuz M.Kemal ismi Özdilin para kazanması değil. Şunu öğrenemediniz üç beş oy aldınız diye bu milletin gönlünden Atatürk ü silebildiğinizimi sanıyorsunuz.Baş örtüleriyle övündüğünüz kadınların bile %90 nı Atatürkcü bunu bilesiniz. Atatürk'ün onlara sağladığı imkanları unutmuş değiller.
  • aliali2 sa önce
    araba yazısı okuyorum penceremden"kıskanma çalış seninde olsun.."Yahu dinimizin en büyük özelliği haset yapmamak değil miydi...Bırak biz karar verelim kazık fiyata kitap almamaya.
  • selamselam3 sa önce
    Derdinin yılmaz özdil değil ATATÜRK olduğu aşikar
  • vatandasvatandas3 sa önce
    Bu iş iyi be Türkiye battı tükendi bitti.fakirlik yoksulu diz boyu diye çek çek çek yapacaksın .sonra millete 2500 TL Ye kitap yutturacaksin.ulen Atatürk'ün kendi ağzından ""NUTUK "" 20,25sat veya teşvik ette bileyim senin sömürüsü olmadığını? Oldu olacak şunu düz yapta bilelim( 5000 tl ) seveni sevmeyeni ...nasılsa fetocuzombiler gibi sorgulamayan onyargili solyandançarkli lar vardır.Ne diyor mustafa kemal ataturk ("ben fikri hür ,vicdanı hür,aklı hür insanı severim") ne gerek var 3. Havaalanı yapmaya maaşlarıimza. 500 er yüz tl zam verse ydi daha iyi olurdu.zaten biz her yere otobüsle arabayla gidiyoruz.bunlar gerici milyarlarca parayi havaalanina bosyeregömüler.2500 tl kitap satmak daha akıllı is.nasıl olsa alacak fakir yoksul ( pardon yaygarasi yapan zengin)cok memlekette ...
  • ŞaşkınŞaşkın3 sa önce
    Yorumcu Okur, kitap hakkında dilediğinizi düşünebilirsiniz buna bir şey söyleyemeyiz. Ama Koleksiyon baskısı (1881 adet) ve çocuklara yönelik baskıların yapılacağı daha kitap satışa sunulmadan ilan edildi. Yani "çok sattı şunu da yapalım" şeklinde gelişmedi olay, bilginiz olsun istedim.
  • ahmetahmet3 sa önce
    her sıkıştığında atatürk.. atatürk.. diye bağıran karakter yoksunları alıp evlerinin ya da iş yerlerinin en görünen yerlerine koyarlar.
  • AliAli3 sa önce
    Koruma kanunlarını yapanların koruma kanunlarını kaldırmayaların Allah cc ......
  • aytenayten3 sa önce
    yarin da başakşehir takımïnï yaz,sermayesi kimden geliyo mesela,tarftari yok forma satisi yok,nasil oluyorda en iyi transferlri yapiyolar..yiyin efendiler,,kamu malini,,elbet hesabini verirsiniz,,,Allah büyūktūr.
  • AHMEDAHMED3 sa önce
    ....
  • ahmetahmet3 sa önce
    bence 2. Ergün Poyraz vakasi bunlar... gerek yozdıl, gerek yolgosterici yaşliya cemaat dagiliyor tahkim edelim diye yazdirildi!... ne de olsa zemin kaygan geciyor Bor un pazari cukkayi da unutmamak lazim
  • zuhahahahazuhahahaha3 sa önce
    bence asil kitabi cikmasi gereken arapistan da erkeklerin kaldigi otelde viyagra alip geberen o SIRTLAN olmalı.
  • BekirBekir3 sa önce
    Tüü seni rezil kepaze herif, yobaz o.c sen bi kere Atatürkün adini pis adini agzina alma
  • OkurOkur5 sa önce
    Belediyeler hazineye cami satıyor. Kimse sesini çıkarmıyor.
  • OkurOkur5 sa önce
    Kaçırdığınız temel konu hakkında şunu söylemek isterim. İster pornogragi ister mimari ister dinler tarihi isterse spor olsun prestij kitapta kullanılacak metin ya da edebi eserin kalitesi en başta prestij basımı hak edecek. Tanıtım ve bahsetmeseviyesindeki kitabı ile Özdil in kitabı dünya yayıncılık skalasında değil prestij basımı sert kapaklı basımı bile hak etmez, en fazla bavul basım (hani şu seyahatte kullanılan mini boy) ile piyasaya sürülür. Bir kitap çok tutuldu diye prestij basımı olmaz nitelik aranır. Bir kitap konusu ya da ele aldığı kişi için de prestij basımı yapılmaz kullandığı malzeme ve metin değerince yapılır. Bahsettiği kitapların da çoğu belgesel tarzı ve arşiv değeri olan kitaplar. Özdil bu kitabı ile en fazla bavul basımı hak etmişken, satıyor iken bir de prestij basalım demesi hem yayıncılık sektörünü pop kültür ile karıştırdığının hem de kendi kitabını prestij basarak ne derece yüksek ego sahibi olduğunu göstermiştir. Mango dan Şevket Süreyya ya birçok değerli araştırmacının Harika kitapları dururken özdil in bu kitabını birilerinin önemsemesi konudan haberlerinin olmadıklarının kanıtı.
  • ŞenolingŞenoling6 sa önce
    Keşke samimi olsanoız da tüm belediyeler nerelere ne kadar para harcamış takipçisi olsanız. Ama hangi patronlar bunu alacakmış bilelim demeniz çok tehlikeli bir söylem. Herkes kendi parasını istediği gibi harcar kimseye de hesap vermek zorunda değildir. Şahsen kolleksiyon kitabı diye para vermek bana saçma geliyor. Atatürk’ün kitabı en pahalı olmalı düşünceniz de kolleksiyon kitabı kadar saçma. Kitabın satış fiyatı isterse 100 milyar dolar olsun kişinin değerini belirlemez.
  • Bak Ali Bak Ali 9 sa önce
    ....
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 10 sa önce
    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ' tür onun adı ! Dikkat ettim de hep M. Kemal, M.Kemal ! Biraz abesce olmuş !Ayrıca 2500 tl az ! Netice de kolleksiyon için basılmış, sayısı zaten kısıtlı . 30 dakika geçmeden tükenir! Bir kaç gün geçmeden fiyat zaten 5000 tl olmazsa şaşarım !

Ali Karahasanoğlu

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