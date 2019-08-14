Mansur ve Ekrem’in suç duyuruları meğerse bakın, ne içinmiş!

İstanbul ve Ankara belediyeleri AK Parti’den CHP’ye geçince..

Daha doğru bir tanımlama ile, 1994 seçimleri ile Milli Görüş’e geçen ve çeyrek asırdır Milli Görüş’te kalan bu iki büyükşehir belediyesi, tekrar CHP’ye (1989-1994 arasında CHP yerine işlev gören SHP’de idi) geçince..

Birileri pek bir sevindirik oldular..

Yolsuzluklar belgelenecek, eski dönemin başkanlarının yakalarına yapışılacaktı..

Her iki ilimizde görev yapan belediye başkanlarına da, onların yönetim kadrosuna da, yolsuzluk sıfatını yakıştıramasam da..

Hani olur ya..

“Beşeriz şaşarız” diye düşünerek, bekledim ki, ciddi ciddi tespitler yapılsın, savcılıklara suç duyuruları eşliğinde basın toplantıları ile, yanlış harcamalar ilan edilsin..

31 Mart ile birlikte belediye başkanlığına oturduğu için, Mansur Yavaş erken başladı, “yolsuzluk” eksenli edebiyata..

Ekrem İmamoğlu da, 23 Haziran’da oturduğu koltukta, biraz gecikmeli başladı aynı algı operasyonuna..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili şu iddia atıldı ortaya: “Melih Gökçek’in bir arkadaşına ait boş arsa için, üç yıl boyunca Gökçek’in arkadaşına gereksiz yere 778 bin 323 TL kira ödendiğinden, Mansur Yavaş suç duyurusunda bulundu!”

Hani ihalelerde sık sık duyuyoruz, ihaleyi alamayan firmanın ortaya attığı içi boş iddiaları..

Ama, akla ziyan bir şey bu..

Melih Gökçek’in arkadaşının arsasına, durduk yerde kira ödemek!

Akıl falan iflas etmiş olur böylesi bir durumda..

“Dur bakalım, arsayı bir görelim, kullanılıp kullanılmamış mı bir bir öğrenelim, benzer bir arsa varken mi, arkadaşın arsası kiralanmış bilelim” derken..

Dahası..

“Melih beyin boş arsası olan arkadaşı bir tanecik miymiş? Diğer arkadaşlarına niye boş arsaları için kira ödememiş acaba?” diye düşünürken..

Cevap Mansur Yavaş’tan geldi: “Ben boş arsaya kira ödendi diye Melih Gökçek için suç duyurusu yapmadım!”

Böylece.. Biz de işi öğrenmeye başladık..

Belediyenin başında Mansur var ama..

Belediyenin başında, Ekrem var ama..

Esas politbüro, çok daha derinlerde..

Haydi es geçtik..

Geçtiğimiz günlerde bir suç duyurusu daha ortaya çıktı..

CHP genel başkan danışmanlarından Deniz Demir sosyal medya hesabında paylaşmıştı..

O paylaşımdan sonra da, tüm solak internet siteleri, “Mansur Yavaş’ın suç duyurusu sonrasında, savcılık Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı” başlığı ile, onlarca haber yaptı..

Merak eden de bize soruyor: “Siz hukukçusunuz. Şimdi ne olacak? Gökçek hakkında soruşturma başlatılmış!”

Önce haberleri okudum..

Suç duyurusu dilekçesini, Melih beyin sosyal medya hesabından temin ettim..

O da ne?

Savcılığın soruşturma açtığı konu, akit’in ilk defa haberleştirdiği bir konu imiş.

Neymiş o?

Mansur Yavaş’ın şikayet dilekçesinden aktaralım:

“Şüpheli Melih Gökçek, kendisine ait olan onaylanmış hesap statüsündeki twitter hesabından, 28.03.2019 tarihinde saat 06.28’de bir paylaşımda bulunmuş ve müvekkilim Mansur Yavaş ile ailesinin vergi bilgi ve kayıtlarını internet sitesinden izinsiz olarak, üçüncü kişilerle paylaşmıştır.”

Biz bekliyoruz ki, Ankara Belediyesi’nde, eğer olmuş ise, Melih Gökçek’in bir yanlışı hakkında suç duyurusu yapılmış olsun da, bunu Mansur Yavaş tespit edip, savcıya bildirmiş olsun..

Onlar, tüm bilgi ve belgeler ellerinin altında olduğu halde, belediyede bir yamukluk bulamamışlar, akit’in gazetecilik başarısı olarak ulaştığı ve aslında Mansur Yavaş’ın yolsuzluğunu ortaya çıkaran vergi kayıtları ile ilgili haberi, Melih Gökçek’in de sosyal medya hesabından yayınlamasını suç olarak göstermişler..

Biz Melih Gökçek yolsuzluk yapmış sanmıştık.

Tam aksine, Mansur Yavaş yolsuzluk yapmış, o yolsuzluk da Mansur beyin vergi levhası ile ispatlanmış.. Suç duyurusunda her ne kadar Melih Gökçek şüpheli diye yazılı olsa da, aslında şüphelisi Mansur Yavaş olan bir suç duyurusu ile karşı karşıya kalmışız..

Affedersiniz beyler..

Hani hukuk fakültesinde vergi hukuku dersinden kaçtığınız için öğrenemediyseniz..

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde açık açık yazıyor, kişilerin vergi levhaları, büroya asılmak zorundadır.. Vergi levhasındaki bilgiler gizli değildir.

Adam hem asgari ücretli kadar vergi vermeye kalkıyor.

Hem de bunun deşifre edilmesinden rahatsız olup, suç duyurusu yapıyor: “Benim vergim gizli olması gerekir. Niye açığa vurdunuz” diyor..

Mansur’dan iki örnek verdim..

Geçelim Ekrem İmamoğlu’na..

Ondan da bekliyoruz ki, araç saltanatındaki yolsuzlukları ortaya çıkarsın..

Birinci mazbatasını elinden alanların, hangi yolsuzlukların üstünü örttüklerini, şimdi ikinci mazbatasından sonra, Ekrem bey, tüm kamuoyuna ilan etsin..

Savcılara suç duyurusunda bulunsun, sorumlular hesap versin..

Bu ümit ile bekleyedururken..

Ekrem beyden de bir suç duyurusu haberi, solak internet sitelerine düştü..

Hemen açıp okudum..

Yolsuzluk haberi bekliyorum ya..

Vatandaşın kör kuruşuna göz diken varsa, hangi partiden olursa olsun, hesap vermesini istiyorum ya..

Suç duyurusunu da, hemen okuyorum..

Başlıktaki “suç duyurusu”, haberin içinde ustaca bir şekilde, “manevi tazminat davası”na dönüşüvermiş..

Haydi ona da razıyım, bakayım, ne olmuş da, AK Partili birisi hakkında manevi tazminat davası açmış diye meraklanırken..

Haberi okuyorum, şaşıp kalıyorum.

Meğerse, bir AK Parti milletvekili, Ekrem İmamoğlu’nun açtığı bir davadaki tensip zabtını sosyal medya hesabında aynen yayınlamış. Orada da, Ekrem beyin kimlik numarası görünüyormuş..

Sen misin, Ekrem İmamoğlu’nun kimlik numarasını yayınlayan..

Hemen 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açmış.

Solak sitelere de haber uçurmuş: “İmamoğlu’ndan, AK Partili milletvekiline suç duyurusu.”

Yine biz bekliyoruz ki, bir yolsuzluk tespiti yapılsın da, onun soruşturması için suç duyurusunda bulunulmuş olsun.

Onlar..

Kendilerini gizlemek için.

Kimlik numaralarını gizlemek için.

Kendilerine ait vergi levhalarını gizlemek için.

Kendilerinin ve ailelerinin vergi kayıtlarını gizlemek için..

Kısacası gerçekleri halkın bilgisinden gizlemek için, savcılıklara koşuyorlar..