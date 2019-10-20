0553 313 94 23

Mahalleyi bölmek için cenazelerden beslenenler!

20 Ekim 2019 Pazar

Nuri Pakdil vefat etti.

Allah rahmet eylesin..

Cenaze namazı kılınıyor..

Yeni parti kurma çalışmaları devam eden arkadaşlar, ısrarla ön taraflarda saf tutuyorlar..

Nuri Pakdil’in tanınırlığını kısıtlı bir çevrenin çok ötesinde milyonlara taşıyan, Cumhurbaşkanlığı makamında övgülere boğan..

Bunu yaparken de, CHP’lilerin salya sümük saldırılarını göğüsleyen..

AK Parti’nin üst düzey isimleri, biraz abartarak söyleyeyim, nerede ise görünmüyor.

Yeni parti kuracak olan Ali Babacan en önde..

Bir yeni parti yetmiyormuş gibi , ikincisini kuracak olan Ahmet Davutoğlu en önde..

Bunlara eşlik eden Beşir Atalay en önde..

Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu en önde.

Hani bilmesek, “Hayatımızı Nuri Pakdil ile geçirdik, 50 yıllık dostuyuz” diye kendilerini tanıtacaklar..

Onlar kendilerini nasıl tanıtırlarsa tanıtsın..

Herkes, kimin yıllardır nerde durduğunu biliyor..

Kimlerin, kimlerle iş kotardığını biliyor..

Kimlerle kol kola olduklarını biliyor..

Tabii ki, “Şu kişinin cenazesine gelmesinler, bu kişinin namazını kılmaya katılmasınlar” söyleminde değilim..

Gelsinler, kılsınlar..

Ama tutarlı olsunlar..

Bir kişinin cenaze namazı üzerinden prim toplamaya kalkışırken, o cenazeye saldıranlarla kol kola girmesinler..

Kol kola olduklarının ağız dolusu küfürlerle saldırdıkları kişinin cenaze namazına geliyorlarsa, biraz durup düşünsünler: “Bu yanımızdakilerin küfürlerine niye bir cevap vermiyoruz?”

Somutlaştıralım konuyu..

Nuri Pakdil’in, rivayete göre M. Kemal ile ilgili bazı tespitleri varmış..

Bu tespitler gerekçe gösterilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ne saldırılar yapıldı..

O yetmedi..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından devlet madalyasına layık görülen Nuri Pakdil, iki yıl önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığında, o tarihte Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, geçmiş olsun ziyaretine gittiği için, ne saldırılara muhatap oldu..

CHP’lilerin gözlerini yumup, ettikleri küfürleri tek tek sıralamayalım..

Hepsini temsilen, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in çirkin sözler sarfettiğini hatırlatalım..

Şimdi cenazede boy göstermek için yarışan Babacan, Davutoğlu, Atalay ve Karamollaoğlu’nun suskun kaldığı o dönemde, Hulusi Akar’ın verdiği cevabı aktaralım:

“Ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben hırsıza, uğursuza gitmedim. Gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde, Turizm Bakanlığı’nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanı’mızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret etmek suç mu?” 

Yanlış anlaşılmasın..

CHP’lilerin sözlerini, cenazeye katılan ve ismini verdiğim kişiler sarfetmiş gibi bir algı oluşturmaya niyetim yok..

Ama..

Nuri Pakdil’in cenazesine katılan  isimler, CHP ile iş tutuyorlarsa..

Örneğin Temel Karamollaoğlu, 2018 milletvekili seçimine, bu CHP ile ittifak yaparak girmiş ise..

Ali Babacan’ın “bilge adam” gibi göstermeye kalkıştığı Abdullah Gül, CHP’nin 2018’deki Cumhurbaşkanlığı için “çatı adayı” olmayı kabul etmiş, ama başka sebeplerle bu gerçekleşmemiş ise..

Benim de bu riyakarlığa, itiraz etme hakkım doğar..

Affedersiniz, sizler, bu cenazelerde boy göstererek, kimleri kafakola almaya çalışıyorsunuz?

Hitap ettiğiniz, oy toplamaya çalıştığınız kesim, dindar mahalle..

Ama kol kola girdikleriniz, CHP’liler..

Ben, işte bu çelişkiye dikkat çekmek istiyorum.

Hani, şöyle bir politika izliyor olsalar.

Belki ona da itiraz etmemek gerekirdi..

Tüm tanınan isimlerin, siyasetçilerin cenazelerine katılırlar, soldan-sağdan ölen herkesin cenaze namazına iştirak ederler..

“Adetleri bu” derim.

Mesela, geçen hafta vefat eden CHP’de siyaset yapmış başörtü yasakçısı Orhan Birgit ve Ali Topuz’un da cenazelerine katılırlardı..

“Biz CHP ile iş tutuyoruz. CHP’nin önemli bu iki isminin cenazesine de o sebeple katılıyoruz” derlerdi..

Şimdi Nuri Pakdil’in cenazesinde görünmelerine de, “Herkese katılıyorlar” gerekçesi ile itiraz etmezdik..

Ama..

Adeta dindar mahallenin bölünüp, yutulması için görevlendirilmiş isimler gibi..

Sahneye çıkıp..

Her fırsatı gözetip, oya devşirmek için atağa geçiyorsanız..

Planladığınız oyunun, yanlış olduğunu hatırlatmak da, bizim boynumuzun borcu olur..

Ki, AK Parti’yi bölmek için harekete geçen bu isimlerin desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’nin aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun, daha bir ay önce, Necip Fazıl Kısakürek, İskender Pala ve Mustafa Kutlu’nun eserlerini Şehir Tiyatroları’nda oynatmama kararına da, bu isimlerin “tek itiraz”da bulunmaması, hayli ilginç idi..

Siz AK Parti üyesi iken..

Henüz istifa etmemiş iken..

CHP’li bir ismi destekliyorsunuz.

Seçtiriyorsunuz..

Bu riyakarlığı yapabiliyorsunuz..

Sonra..

O seçtirdiğiniz adam, bu mahallenin insanlarının zaten 17 yılda anca değer verilmiş üç tanecik eserini de çok görüp, görevinin ilk aylarında repertuvardan çıkartıyor..

Siz buna bir kelime ile cevap vermiyorsunuz, veremiyorsunuz..

Ama bu arkadaşlar uyanık..

O rezaletin üstünü örtmek için..

Destekledikleri bir gazetenin yazarlarına..

Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretini vesile edinerek..

Sağlık durumunun iyi olmadığı yakınları tarafından kamuoyu ile paylaşılan  Nuri Pakdil’in bir oyununun Şehir Tiyatroları’nda oynanmasını teklif ediyorlar.

Uyanık Ekrem, böyle bir teklifi kaçırır mı hiç?

Üç oyunu silmiş.

Bir oyunu almak ne ki?

Hem “Alıyorum” demekle, alacak mı ki?

Hazırlanacaklar..

Kıyafetleri temin edecekler..

Denemeler yapacaklar..

Ben diyeyim 3-4 ay..

Siz deyin 1 yıl..

O zamana kadar, kim hatırlar ki, Nuri Pakdil’in oyununun, Şehir Tiyatroları’nda oynanması sözü verildiğini..

Adam “Halk süt” dedi..

“16 Ekim” dedi.

16 Ekim’de, bin bir israf ile yeni aldığı araçların birisinin direksiyonuna geçip, görüntü verdi.

Sonrası?

Sonrasında garibanlar “bedava süt” bekleyedursunlar..

Kim, nereyi arayacak, nerden süt gelecek bilen yok..

Aynısını, Nuri Pakdil’de de yapsa, kimin ruhu duyacak ki!

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • HasenatHasenat22 dk önce
    Rahmetli Erbakan hocayı arkadan hançerleyenler tabutuna el atıp omuzlayan ve cenazesine katılan işbirlikçileri, bop çuları unutmadık. Eyyy ali bey sen o gün neredeydin. Ne işiniz vardı o o cenazede. Cenazeyi bile kullanıyorsan kinin çok sen tövbe yolunu kaybetmiş birilerine dünyalık için köle olmuşsun.
  • NurNur29 dk önce
    Allah fırsat vermesin bu kadar la kalsınlarinşaalah koca koca adamlar hiç utanmazlar sıkılmazlar basiretleri bağlanmış . Yazık !!! Bizede yazık aldatılmışız .Gülü bilge göstermek !! Komik hemde çok komik ne bilgeliğini gördük acaba arada kaçırdıkmı, adam bir iş başardı da görmedik mi o bizim için ak partinin eski elemanıydı ve diğerleri şu an başsız gövdeler RTE nınbilgeliylede bertaraf oldular .istedkleri kadar parti kursunlar saadet ve ip gibi bir son bekliyor.dik durmak başka şeydir O cumhurbaşkanımıza ve onun gerçek dostlarına oy verenlerine milli ve dini duyguları yüksek insanlara yakışıyor takkiyecilerde sırıtıyor boyaları da zamanla akıyor zaten Allah var gam yok Rabbim kazdıkları kuyulara düşürsün Rabbim başta liderimiz olmak üzere hak yoldan ayırmasın ayaklarımızı kaydırmasın bu ülkeyi gerçek Mümin ve vatanını sevenlerle korusun donatsınnice RTE larla kuşatsın kötülere fırsat vermesin . Dualarımız onlarla .
  • Leyla Leyla 43 dk önce
    Bunların üçüde Cumhur baskanimizin yolda yürümesini bilmeyen bu ş.....lerin kolundan tutup milli görüşçü zannederek partiye alıp belirli mühim yerlerde görevverip görevi yerine getirmeyip o makama bile yakışmayan bu üçhayin bugün bu orta yerde dilenci gibi boy göstermeleri bir pişkinlik olduğunu cenazeye gelen akp li bakanların yanında sırıtmaları pişkin feto üslubudur. Bu sahtekârlara biz Tayyip oraya koydu diye yıllarca ha adam olacaklar gözüyle baktık bulundukları yıllarda Akp yi adeta eteğinden asağıya çektiler Allah sayın CUMHUR Başkanımıza malum etti bunları çekti aldı bunların 3 de görevlerini kem küm le geçirdiler bizde bu durumu görüyorduk .bir vatandaş olarak söylüyorum bunların üçü bir araya gelseler bir adam bile edemezler .Bunlar ancak fetonun yaverlığini yaparlar çünki bunlarda vizyon diye bir şey yok aynen boş çuvalıdırlar.
  • Mehmet karaMehmet kara56 dk önce
    Bu münafıklara oy verenlerde münafıktır
  • Dadaş Dadaş 59 dk önce
    Onlar akparti üyesi olurlarkende bizden değildir makam mevki için geldiler amaç iktidara gelip ülke yönetmek olsa o cenazelerede katılıp chp den oy almak isterlerdi amaç akpartiyi bölmek gerçek fikirlerini olan chp yi iktidar etmek ingilizlerin eniştesi temel zaten açıkça onlarla
  • MesutMesut1 sa önce
    Yazarı mesnetsiz dayanaksız ve bilgisizceeleştirenlerhangi iblisin kapısında nöbet tuttuklarınabirbaksınlar . Ne yani içimizdeki fitnecileri bölücüleriALLAH kurandüşmanları ile alavere dalavereçeviren nefsinin ve makamın kölesi olmuşmenfaati içintümdeğerlerinisatanlarıyazar yazmasınmı?İblisin askerlerini deşifre etmesinmi? Gözümüzü kapatalımşeytanın askerocagı chp hdp ile koyun koyunaalveryapanlarıümmete kurşun sıkanları yazmasınmı ?
  • ALLAH RAHMET ETSİN, NURİ ABİALLAH RAHMET ETSİN, NURİ ABİ1 sa önce
    REİS sana ALLAH için deger verdi, bu ahlaksizlar rant drvşirmek için ön saflarda boy gosterdilrr. Burada ahlaksiz , ilkesiz , seviyesiz,... Yorum yapan SÜTÜ BOZUK TİPLER VAR, iyot gibi aciga cikiyotlar.
  • DermanDerman1 sa önce
    Ne ala destekde musluman safinda olmayanlar,cenazede boy gosteriyor,bu bir olene dua son gorev aslinda buyuk nasihat.anlayana gercek namaz Allah huzurda,insanlarda samimiyet,niyet onemli.meftaya karsi saygili olnayan ,maksati oy devsirmekse,tarlaya tahil yerine tarlaya tuz ekmektir buda bosuna demektir.maksatlari mahalleyi bir partiyi bir ulkeyi bolmekse bu maya tutmaz iyilik yapani,kotuluk yapani bu millet unutmaz bile bunlara oy atmaz devlet isi ciddiyet ister.bir sayin baskan var gozu kara baska bir cesur goster abd bile gercek guzunu gizliyor ben deyil pkk diyor terore destek veriyoryuzune muttefik oldugunu soyluyor gordugun cogunluk ,korkudan abd diyor,sayin erdoganinbir Allah bir de halkim diyor halki onu cok seviyor,sevenlere selam olsun.
  • Adamlar iyi bir maden buldu İSRAF İSRAF İSRAF burdan yürüyorlarAdamlar iyi bir maden buldu İSRAF İSRAF İSRAF burdan yürüyorlar1 sa önce
    Ak partiye söylem lazım rahmetli Olçok tan sonra söylem geliştiremiyor.. Nasıl 1989 da shp sıkılmış limon la belediyeri kaptı 2019 dada İSRAF İSRAF İSRAF İSRAF insanların beynine kulağına işlediler Pinokyo ekrem Seyahat ve turizm A. Ş. yi yenmek için söylem geliştirilmesi gerek..!.!
  • MesutMesut2 sa önce
    Hırsız ıçerde olunca kapı kilt tutmazder atalar . Hain işbirlikçifitne içerde oluncadüşmana fazla iş kalmıyor . İnsan nefsinin ve dünyanın kölesi olunca A...'nıbile satıyorbunlar gibi . ALLAH bunların fitneleriniayaklarına ve boyunlarınadolasın .
  • HasanHasan2 sa önce
    Adamlar cenazeye gitmiş sadece...
  • OkurOkur4 sa önce
    Maşallah ölü diri demiyor, her firsatta kin nefret tohumu ekiyor gibisiniz.
  • hercaihercai8 sa önce
    Sütleri Istanbul degil de Izmir den getirecekmis son haberlere gore. Hollandadan getirse de olurdu. Istanbullu ciftcilere de soz vermisti secilmeden once, sütleri sizden alacagim diye! Adamin her sozu yalan! Bide pompaladilar Imamaoglu cumhurbaskani olacak diye ya, en kizdigim sey de o! Bu adam bakkal dukkanini bile yonetemez!

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı