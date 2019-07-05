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Madımak ve Başbağlar!

05 Temmuz 2019 Cuma

Bugün 5 Temmuz 2019..

Başbağlar’daki katliamın 26. yıldönümü..

Madımak’ta yakılan otel..

Başbağlar’da silahlarla öldürülen 33 insan..

Yıllardır iki olayın ortak ve farklı yönlerini yazarım..

Her seferinde mezhepçi arkadaşlardan eleştiri alırım..

Hatta.

Önceki günkü Madımak olayının yıldönümü için yazdığım yazıya bile..

“Birisine ‘Öldüler’ demişsiniz. Diğerine ‘Şehit oldular’ demişsiniz..” itirazı yapıldı..

Bu ayrıntıya bile dikkat eden okurlar için..

Buyrun o zaman..

Madımak olayı ile..

Başbağlar olayındaki benzerlikleri ve farklılıkları tekrar hatırlatalım..

Geçtiğimiz yıllarda da yapmıştım.

O testi aktüelleştireyim..

Arama motoruna “Madımak” yazıp arayayım..

Bir de “Başbağlar” yazıp arayayım..

Madımak yazdım, aradım

1 milyon 380 bin sonuç..

Başbağlar yazdım aradım..

196 bin sonuç..

Diyebilirsiniz ki..

Sadece Madımak ve Başbağlar kelimeleri, farklı sonuçları da getirmiş olabilir..

O zaman buyrun, “Madımak katliamı” diye arayalım..

Bulduğum sonuç 203 bin.

Şimdi de “Başbağlar katliamı” yazalım..

Bulduğum sonuç 47 bin 800..

Neresinden bakarsanız bakınız, Başbağlar 1 defa konuşulmuş ise..

Madımak 5 defa konuşulmuş..

Bu neyi gösteriyor?

Solcuların çok iyi algı oluşturduklarını gösteriyor.

Çok yüksek sesle bağırdıklarını gösteriyor..

Bir ölümü, 5 defa konuştuklarını ispatlıyor..

İki olayda ölen sayısına bakıyorsunuz.

Madımak’ta CHP’lilerin kabul ettiği sayı ölen yasıyı: 33.. (Aslında Sivas’ta ölen sayısı 35 ama.. Diğer iki kişiyi, göstericilerden olarak kabul edip, Madımak’taki anıttan bile isimlerini sildirmeye kalktılar..)

Başbağlar’da ölen sayısı: 33.

İkisinde de can kaybı aynı..

Ama biri bir defa, diğeri beş defa konuşulmuş..

Peki, adalet nezdinde Madımak’ın failleri ne durumda, Başbağlar’ın failleri ne durumda?

Madımak’taki olaylar sebebi ile, asli fail olarak değil, yangın öncesindeki olaylar sebebi ile ceza almış kişiler var..

Tam 33 kişiye, idam cezası verilmiş durumda..

Başbağlar’da ise..

Tek bir kişiye dahi ceza verilmiş değil..

Madımak’ta her ölen için, bir Sivaslıya idam cezası verildi..

Başbağlar’da 33 ölen için, tek bir kişiye tek bir gün bile ceza verilmedi..

Madımak’taki olay sebebi ile, üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ cezaevinde olan onlarca insan var..

Başbağlar için ceza verilen kimse olmadığı için, şu an cezaevinde olan bir kişi de yok..

Madımak’taki olay için, mahkumiyet kararlarını esas alarak söylüyorum.. Otelin yakılması olayını kenarda tutarak belirtiyorum.. Oteli yakma eylemi sebebi ile kimsenin suçlanmadığı gerçeğini hatırlatarak söylüyorum.. 

Madımak’ta cezalandırılan kişilere, “Niçin gösteri yaptınız” denildiğinde..

Gösterebilecekleri haklı gerekçeleri var..

“İslam dinine, İslam’ın Peygamberi’ne, diğer peygamberlere hakaret içerikli, iftira içerikli bir kitap yayınlanmasına tepki için gösteri yaptık.. Aziz Nesin’i protesto ettik. Gösteri hakkımızı kullandık” diyorlar..

Otelin yakılması ve orda insanların yangın sebebi ile dumandan boğulması sonucunu tasvip etmediğimi, zaten bu sebeple asli fail olarak suçlanan hiçbir sanık olmadığının altını çizip, yangından sorumlu tutulmayan göstericilerin, meydanda toplanmalarının ve slogan atmalarının “haklı bir gerekçeleri” olduğunu hatırlatayım..

Başbağlar’a geçeyim..

Başbağlar’daki insanları öldüren katillerin haklı hangi gerekçeleri olabilir?

Açıkladıkları gerekçe ne?

“Madımak’ta ölenlerin intikamını alıyoruz.”

Bu bir gerekçe olabilir mi?

Bu gerekçe, haklı olabilir mi?

Tabii ki mümkün değil..

Başbağlar’da öldürülenler, Madımak’taki olayın failleri değil ki. Bu yönde küçücük bir ihtimal bile yok.. İddia bile yok..

Madımak’taki olay sebebi ile, o olaydan belki de habersiz, Başbağlar’daki insanların öldürülmesi, açık bir kışkırtmadır, Alevi-Sünni kavgası çıkartmayı hedefleyen büyük bir tezgahtır..

Belki solcu okurlarımız, yine eleştirecekler..

Ama olayları doğru analiz etmek için, bu ayrıntıyı da masaya yatırmam gerekir..

Madımak’ta ölenler için..

“Ölümü hakettiler” şeklinde bir iddiam kesinlikle yok..

Ama..

Küçük küçük hataları olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir..

Aziz Nesin gibi, halkın inançlarına dil uzatan bir adamla aynı otelde kalmaları.. Aziz Nesin’e yönelik protestolarda, kendilerini de bir anlamda göstericilere hedef göstermeleri.. Birer hatadır..

Otelin önünde gösteriler başlamasından sonraki 7 saat boyunca, oteli terketmeme konusunda ısrar etmeleri bir hatadır.. 

İçlerinden bazılarının, protestoda bulunan halka karşı pencerelerden yaptıkları tahrik dolu hareketlere rağmen, diğerlerinin bu olayı tasvip etmeyip, o hareketlerden sonra olsun, oteli terketmemeleri hatadır..

Bir de Başbağlar’da ölenlere bakalım..

Kendi halinde, köylerinde yaşayan insanlar..

Kendilerine saldırılması için hiçbir sebep yok..

Herhangi bir tahrikleri yok. Suç işleyen birisi ile yan yana duruşları yok.. İçlerinden bazılarının yanlış hareketlerle, saldırganları tahrik eden bir fiilleri yok.. 

Tamamen kusursuz insanlar..

Ama öldürüldüler..

Ve en önemlisi..

Madımak’taki olayda, (CHP’lilerin, ‘Onlar gösterici’ diyerek isimlerini anıttan sildirmek istedikleri iki kişi dışında) tek bir silahla yaralanan, ölen kişi yok.. Yangın dumanından zehirlenerek öldüler.. Aziz Nesin aynı binadan kurtulduğuna göre, diğerleri de aslında kurtarılabilirdi..

Ama..

Başbağlar’da.. Ölenlerin hepsi, kasten öldürüldüler.. Silahla öldürüldüler.. İntikam için öldürüldüler.. Madımak’ın intikamı belli olsun diye, yangın çıkarılarak öldürüldüler.. 

100 kişilik terörist gruba karşı, ölen 33 kişinin direnme imkanı yoktu.. Kendilerini kurtarma imkanı yoktu..

 

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YORUM YAZ

  • DermanDerman55 dk önce
    Yorumcu,keyfi yerinde da da da,her sey yanlis,mis tatil tavsiye ediyor suclu sen olabilirsin cunku sinsisin,haylaz olumlu kanli seyler yazma ,lgbt ,leri yaz diyor onlarla akrabalik varmi, birde hep chp yuzunden,yazan bunlar ya anlamak istemiyoryorumcu diyorki otel yandiginda kurtulacak olanlari silah zoru ile engelkediler yosa kurtulan olurdu diyor hala imaninizdan supe ederim diyor anlama zorlugu olanlar dinlemede kalsin.
  • MSertMSert1 sa önce
    Sayın Ali bey Manşetlerin dili proğramını surekli takip ediyorum ancak birlikte yaptığınız zatı lütfen ekranlardan alın.
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü zorunlu bakımda. Asfalt yenileme ve bakım işlemlerinin 17 Ağustos'ta sona ereceği köprüden gidiş-geliş ulaşım, sadece 4 şeritten sağlanıyor.Ama ne ulaşım?Bir yakadan diğerine geçmek, trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 2-2.5 saati buluyor.Bunaltıcı sıcak havanın da etkisiyle ulaşım (!) bir süre sonra işkenceye dönüşüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun insanı bu kentte yaşamaktan bezdiren çileyi çekilebilir hale getirebilmek için yaptığı öneriler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca “bakım-onarım” süresinin kısalığı gerekçe gösterilerek reddediliyor!Yani bakanlık “Önerinize bakalım, oturup tartışalım, belki işlemleri hızlandırıp sıkıntıyı hafifletir ve süreyi öne çekebiliriz” demeye bile gerek görmüyor!..Bir bakıma İmamoğlu'na “Halk 42 gün daha bu işkenceyi çeksin” cevabı veriliyor!Benim Başkan İmamoğlu'na naçizane bir önerim var:Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı İstanbul'a davet edip, trafiğin yoğun olduğu saatlerde, eskort polis aracı kullanmadan, siren çalmadan, ışıldaklarla göz kamaştırmadan, sıradan vatandaşlar gibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden birlikte geçmeyi teklif etsin.Bakan, sürenin kısa mı, yoksa bir türlü bitmeyen uzunlukta mı olduğunu yaşayarak görür ve hayatı boyunca bu yolculuğu unutamaz!..İstanbullu sıkıntıyı sadece köprüde yaşamıyor.Başkan'ın sefer sayısını arttırma düşüncesini açıkladığı gün otobüs, metrobüs seferleri iptal ediliyor, işler ağırlaştırılıyor, diğer birimlerde sıradan işlemler geciktiriliyor, kısacası daha dün makam koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olacağına dönük, kumpaslarla dolu bir algı operasyonu yapılıyor.Durum Ankara'da da farklı değil.Ancak hemen belirteyim, beklenenin çok üstünde başarılı bir performans sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleleri canlı yayınlayarak, “Sokak Hayvanları Çalıştayı” düzenleyerek, Melih Gökçek'ten geri alınan lüks ciplerden birini maddi gücü yetersiz çiftlere düğün aracı olarak tahsis ederek, yaratıcı ve güven verici birçok hamlede bulunuyor.Böylece hem kumpasları bozup algı operasyonuna geçit vermiyor, hem de Ankaralıların sevgisini her geçen gün biraz daha kazanıyor.Sözün özüne gelirsek…Sadece İstanbul ve Ankara'nın değil, tüm CHP'li belediye başkanlarının işleri çok zor.Ama yarım asırdır mayınlı arazide yürümesine karşın dimdik ayakta kalmayı başaran biri olarak söylüyorum:Sizler dürüst ve şeffaf oldukça, her türlü sorunu halkla paylaşarak çözmeye çalıştıkça, tüyü bitmemiş yetim hakkını hırsızlardan korudukça, vaat yerine icraat yaptıkça, verilmiş sözleri aşkla yerine getirdikçe, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar vız gelir tırıs giderler!..Dürüstler sarsılır ama asla yıkılmazlar!..Hakikatin rehberliğinde hedeflerine mutlaka varırlar!..
  • hep cehape yüzündenhep cehape yüzünden2 sa önce
    "Madımak’ta yakılan otel... Başbağlar’da silahlarla öldürülen 33 insan.." diye yazıya başlayan MÜSLÜMAN? otelin içinde insanlar vardı.. dışarı çıkmaya çalışanı içeri itip yaktılar... sizin gibilerin dininden imanından şüphem vardı.. ne kadar haklı olduğumu ispatlıyorsunuz.
  • HaylazHaylaz2 sa önce
    Hocam böyle ölümlü kanlı şeyleri yazmasanız dünkü gibi gökkuşağı içeren lgbt pembe şeyler e gene el atsanız
  • EminEmin2 sa önce
    Basbaglar şehitlerinin katili olan kahpe teror örgütunu tvye çıkar sonra gel laf ebeligi yap.
  • DadadaDadada2 sa önce
    Bence yazdığın her şey yanlış ve her zaman böyle yenilgi size yaramadı, tatile çıkın ve mümkünse hep orada kalın.
  • Yalman GüçYalman Güç2 sa önce
    Muhterem Karahasanoğlu,Madımak davasında kaç kişi yargılandı,kaçı mahkum oldu.Başbağlar davasında kaç kişi yargılanıp kaçı mahkum oldu.Netice tam fiyaskodur.
  • samimsamim3 sa önce
    başbağlardan sonra yavi nedeni belli eeeeeeee ergenekonu bile akladık bu ülkede hak getire hak getire zevki alada benim muhafazakarım susmuş bekler eline diline gün gelir sana da dönünce bu oklar dibine dibine inşallah dönersin geç kalmamışken özüne özüne
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 3 sa önce
    Başbağlar da şehit ailesinin her zaman yanındayımaileye sabırlar versin inşallahamin ali abim seninde yolun açık olsun allah sizlere uzun ömürversin
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    ALLAH(CC)'IN LANETİ BU ZALİMLERİN VE KATİLLERİN ÜZERİNE OLSUN..BU MİLLETİ BÖLMEYE VE BUNU YAPAR İKEN DE HER TÜRLÜ DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİ KULLANMAYI KENDİLERİNE YOL EDİNMİŞ ,HAİNLERİN FİİLEN İŞLEDİKLERİ CİNAYETLER VE KIŞKIRTMALARI HİÇ BİTMEDİ VE BİTMEYECEK DE..ÖZELLİKLE KENDİSİNİ BU MİLLETİN AZINLIĞI GİBİ GÖREN VE ANA GÖVDEYE SALDIRMAYI KENDİSİNE HEDEF EDİNMİŞ KİTLELERİN BİR AN EVVEL AKILLARINI BAŞLARINA ALMALARI VE HAİN OPERASYONLARA MALZEME OLMAMALARI GEREKİYOR..AMA MAALESEF BU YÖNDE OLUMLU BİR İŞARET GÖRMEK DE MÜMKÜN OLAMIYOR. BU MİLLETİN DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİNE SALDIRARAK,ONLARI KATLEDEREK,HİÇ BİR MESAFE ALAMAYACAKLARINI BİLMELERİ LAZIM..BU MİLLET ONLARIN SALDIRILARI VE ZALİMLİKLERİ İLE YIKILMAZ.ANCAK,ANALAR AĞLAR ,ÇOCUKLAR YETİM KALIR VE NİHAYETİNDE BÜYÜK ÖFKE ONLARI EZER..DEVLETİN BELLİ KADEMELERİNE YERLEŞMİŞ HAİNLERİN TEMİZLENİYOR OLMASI BU TÜR EYLAMLERİN DE SONUNU GETİRECEKTİR,KANAATİNDEYİM..HAKSIZ YERE KATLEDİLEN MASUM VE MAZLUM İNSANLARI RAHMETLE ANIYORUM.İMANLI OLANLARINA YÜCE ALLAH(CC)'TAN RAHMET DİLİYORUM.ELLERİNİZE SAĞLIK.YAZINIZI OKUR İKEN ORTAYA KOYDUĞUNUZ FOTOĞRAF O KADAR NET VE ANLAŞILIR OLMUŞ Kİ,GIPTA ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL..ELLERİNİZE SAĞLIK.SİZİ OKUR İKEN AKLIMA RAHMETLİ HASAN KARAKAYA GELİR..İKİNİZİN KALEMİ BİR ARAYA GELİNCE YIKILMAZ BİR SET OLUŞUR VE HEDEFE KOYDUĞUNUZ DA TARUMAR OLUR İDİ..ALLAH(CC) O'NUN VE BÜTÜN GEÇMİŞLERİMİZİN VE MÜMİNLERİN MEKANLARINI CENNET EYLESİN..
  • DermanDerman4 sa önce
    Yillar gecsede hala kerbela bugunki nesilide suclarlar halbuki bu gibi olaylari fitneciler sonen atesi yakmaya calisiyorlar,mutlu bir aileyi kar kocayi kim ayirmaya calisiyor kanun yasa cikarip birini digerinden ustun gosterip ,gecimsizlik olunca yine onlara basvuracaksiniz, abd nicin yeni dunya duzeni kurnak istiyor kendi nenfati cikarlari somurusunu devam ettirmek icin.bir gun bir bankanin onunde uc kisiyiz .iki yasli adam onde ucuncusu de benim daha sonra birkisi geldi dedi sirayi duzenliyelim dedi dedimki zaten uc kisi var nesini duzenliyeceksinbankanin acilmasi yakin.uyanik takimi hicbir zaman hep oncu olmustur,ben .sesimi yukseltince,niye celelleniyon diye,cevap verdi kimin sehit oldugunu demis dememis bunun cevabini soracagina katili kim mesela vadbaglari sayin basbuga soralim belki duymustur yoksa sirmi.
  • gencoglugencoglu4 sa önce
    soner yalçın denen yahudei teşnesi bugün madımak olayını yazmış alevi kışkırtıcılığı yapmış başbağlar konusuna zinhar girmemiş girermi bunlar tam şeytan aziz nesin gibi mahlukatı teslim etseydiler hiç birşey olmayacaktı
  • sincarsincar4 sa önce
    Sivas'ta öldürülenlerin katilleriBaşbağlar köylüleri değildi ki, Sivasın intikamını aldık diyorlar. Sivasın katilleri derin solcular ve o tarihteki yöneticilerdir ve hükümet de solcu CHP idi.
  • AlperAlper6 sa önce
    20 yıldır iktidardasınız ama ne,Başbağlar,ne Madımak ,..vb.çözülmedi, n eden?Müslüman neden hep kandırılır?
  • hasanhasan6 sa önce
    Kendinizce tarihi yeniden yazmaya calisiyorsunuz. Yaptiginiz ayrim insan akliyla dalga gecer gibi. Madimak ile Basbaglar yasananlarin her ikisi de katliamdir. Birinde katliamin sebebi yobaz surusu, digerinde ise teroristlerdir. Madimak olaylariyla ilgili ceza alan 33 kisi cinayet nedeniyle omur boyu hapisle cezalandirilmistir. Kimse yangindan dolayi ceza almamis diyerek laf cambazligi yapiyorsunuz.
  • Ahmedâ Ahmedâ 7 sa önce
    Sayın yazar "başbağlar'dakiler, madımak'ın intikamı için öldürüldüler" ne demek? Her iki elim olayda ölenler masum ve mazlum. ..
  • AbdülkadirAbdülkadir8 sa önce
    Her iki olayıda o zamanki abd ye ingilizlere israilehizmet eden türkiye derin devleti gerçekleştirdi.Bunu uçan kuş bile biliyor artık.Şimdi o derin devletin abd ayağı olan fetö nün üzerine gidiliyor. Türkiye işte bu üç ülkenin cenderesi altındaydı.Akp bu cendereden Türkiyeyi kurtarmaya çalışıyor en azından abd ve israil cenderesinden ama bazıları abd ve israil cenderesine sokmaya çalışıyor.Bu işler böyle sürüp gidecek.Çünkü Türkiye bu ülkeler için vazgeçilemeyecek kadar çok önemli bir ülkedir.Onun için içeride siyaset bu amaçla karmaşıklaştırılıyor.Her daim de böyle olacak gibi görünüyor.
  • Sn T. Karamollaoğlu sizden ricamdır:Ak P’ye karşı omuz omuza mücadele ettiğin Solcu kardeşlerin bu şaşı bakışına bir çift laf söyle! Dilinin ucuyla olmasın. Hani cami avlusunda Şahsınıza “Ak P ‘den ne istiyorsunuz?” diye soran başörtülü hanıma verdiğin teSn T. Karamollaoğlu sizden ricamdır:Ak P’ye karşı omuz omuza mücadele ettiğin Solcu kardeşlerin bu şaşı bakışına bir çift laf söyle! Dilinin ucuyla olmasın. Hani cami avlusunda Şahsınıza “Ak P ‘den ne istiyorsunuz?” diye soran başörtülü hanıma verdiğin te10 sa önce
    Zamanın Sivas BBaşkanısın. Mazlumlar ve masum Şehitler hakkı için konuş. Solun yüzüne haykır. Ak P’ye salladığın gibi olsun
  • Başbağlar’a Bakar Kör Madımak’a ŞahinBaşbağlar’a Bakar Kör Madımak’a Şahin10 sa önce
    Madımak kurbanları da bizim Başbağlar kurbanları da bizim. Ama sadeceMadımak’ı görüp Başbağlar’a kör olanlar var. Kim bunlar? Bir kısım sol+PKK ve şer odakları. Karahasanoğlu bu samimiyetsizliğin ipliğini pazara çıkarmış. İşte yazar bu.
  • fetösavarfetösavar10 sa önce
    ah abim karşında insan var gibi anlatıyorsun.... aslında hepsi de bu işin içinde. tahrik ve fitne onların suç bizim... harika valla...

Ali Karahasanoğlu

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