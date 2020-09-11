  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

11 Eylül 2020

Gen, men!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

11 Eylül 2020

Sponsor teşvikiyle mislisiyle kumar!..
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

11 Eylül 2020

İlmi zulme gerekçe yapmak
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

11 Eylül 2020

Laikçilere “kefensiz, kabirsiz, tabutsuz eğitim”
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

11 Eylül 2020

Belarus’ta neler oluyor?
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

11 Eylül 2020

Menhus ruhlar
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

11 Eylül 2020

Riyakarlık, korku salma ve kirletme yarışı

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

11 Eylül 2020

“Her şey çok güzel olacak”tı oysa..
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

11 Eylül 2020

“Vadiyi boş bırakırsanız, tilkiler vali olur!” (*)
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

11 Eylül 2020

“Ehad”den “Ekber”e!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

11 Eylül 2020

Materyalist Eğitim Bakanlığı Nasıl Milli Olur?
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
Operasyonda enselenen Karayılan'a büyük şok! Karar verildi
Gündem

Operasyonda enselenen Karayılan'a büyük şok! Karar verildi

PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 yıl hapse..
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf!
Dünya

Türkiye'yi ayağa kaldıran itiraf! "Sorunumuz Erdoğan'la"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sorunlarının Türk halkıyla değil Erdoğan'la olduğunu itiraf etti. Macronun boyunu aşan sözlere Türkiye..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Gündem

FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

FETÖ’cü köpek Emre Uslu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı...
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
İnternetteki bu tuzağa aman dikkat! Utanıp şikayet etmiyorlar
Gündem

İnternetteki bu tuzağa aman dikkat! Utanıp şikayet etmiyorlar

Evlilik sitelerinde, evlenme vaadiyle dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal medya üzerinden de yapılan dolandırıcılıkların ..
11 Eylül 2020

Laikçilere “kefensiz, kabirsiz, tabutsuz eğitim”

Laikçi Sözcü başlık atmış..

Lise 3. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında, “kefen”den bahsediliyormuş..

“Kabir” anlatılıyormuş.

“Tabut”tan söz ediliyormuş.

“Cehennem”den bilgi veriliyormuş..

Veliler bu işe şaşmış kalmışlar..

Oysa laikçi Sözcü, kefeni aşmış..

Kabiri aşmışlar, artık kabire girmeden, transit geçiyorlarmış!

Haşa, cehennemle de ilişkiyi kesmişler..

Ki, “Bunların öğretilmesi”ne karşı çıkıyorlar..

Ne yapacağız o zaman?

Hayatımızdan “kefen”i çıkarmalıyız..

Buyrun çıkartın o zaman..

Gücünüz yetiyorsa, çıkartın..

Koronavirüse bile gücünüz yetmiyor da..

“Ölüm”ü tümü ile hayatımızdan çıkarmayı mı başaracaksınız?

Haydi, ölülerimizi kabire koymayalım da, gömmeyelim de görelim, boyunuzun ölçüsünü..

Çürüyen cesetler ne oluyor..

Hayattakileri de nasıl öldürüyor, bir deneyin de görün..

Diyecekler ki, “O zaman yakalım..”

Kendiniz için konuşun bey abiler..

İsterseniz hayatta iken kendinizi yakın..

İsterseniz öldükten sonra cesedini yaktırın..

Ama, yansanız da, gömülseniz de..

Sonuçta hesabı vereceksiniz..

Yanmakla, hesap vermekten kurtulamayacaksınız.. 

Tam bu noktada..

Onlar da dertlerini dökecekler zaten..

“Biz gömülmeye karşı değiliz. Kabir azabına karşıyız” diyecekler..

“Kabir azabı”ndan korkuyorsanız..

Bunun kurtuluşu, “kabir azabı”nı öğrenmemek değil ki..

Ateşin yakmasından korkan kişi..

Ateşin yakıcılığını öğrenmeyince..

Elini ateşe değdirdiğinde, yanmıyor mu?

Bilmeyince, ateş yakıcılık özelliğini kayıp mı ediyor?

“Kabir azabı”ndan korkuyorsanız, adam gibi yaşayıp, insan gibi yaşayıp, Müslüman olarak ölüp, kabir azabına da muhatap olmazsınız....

“Hem her türlü ahlaksızlığı yapacağız, hem de kabir azabına muhatap olmayacağız” demek de ne?

Bu, sizin elinizde değil ki!

Sizin elinizde olan, hayatta iken kabir azabına muhatap olmayacağınız işleri yapmak..

Yok, “Ben istediğimi yaparım, adam öldürürüm, hırsızlık yaparım, vatanıma ihanet ederim” diyorsanız..

O zaman da, cezasına katlanmak zorundasınız..

Hem dünyada..

Hem de ahirette..

İstediğiniz kadar, gerçeklere gözünüzü kapatın..

İstediğiniz kadar, “güneş”i görmemek için, gözlerinizin önüne perde çekin..

Güneş orda..

Siz gözünüzün önüne perde çekmekle, “güneş”i yok edemezsiniz..

Siz istediğiniz kadar, “kabir” gerçeğinden kendinizi soyutlamaya çalışın..

Hepimiz için bir “kabir” var, orda verilecek bir hesap var..

Okulda kabir ile ilgili bilgileri okusanız da var, okumasanız da var..

Sözcü’nün manşete taşıyıp, Cumhuriyet’in de hemen “skandal” diye anonsladığı bu haber, Türkiye’deki laikçi şirretliğin nerelere vardığını çok güzel gösteriyor...

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki, cenaze namazının nasıl kılınacağına dair bilgilerin öğrencilere öğretilmesine bile karşı çıkılmasında nasıl bir mantık olabilir, izah edebilecek biri var mı?

Cehennemin öğretilmesine karşı çıkılmasının amacını anlatabilecek biri var mı?

“Ne gerek var ki?” diyorlar..

Ye, iç, eğlen, bir de affedersiniz dışkıla..

İyi de, bunları akıl nimetinden mahrum hayvanlar da yapıyorlar..

Sizin insan olarak, diğer canlılardan hiçbir farkınız yok mu?

Hani şunu isteseler, bir derece..

“Biz ölüm gerçeğinden korkuyoruz.. Moralimiz bozuluyor.. Her şey dünyadan ibaret olsun istiyoruz.. Onun için, bize cenneti, cehennemi.. Ölümü, kabiri, kefeni öğretmeyin” deseler..

Hadi neyse diyeceğim..

“Onlara öğretilmesin, ama bizim çocuklarımıza öğretilmesine de kimse karışmasın” diyeceğim..

Ama bunların istedikleri..

Sadece kendi çocuklarına değil..

Bizim çocuklarımıza da, bu kavramların öğretilmemesi..

İstedikleri; “Okullarda, dünyevi zevklerin öğretilmesi..

Ahiretle ilgili ne varsa, hepsinin gizlenmesi..”

Sen kendi çocuğuna, “Ahiret yok” de..

“Kabir yok” de..

“Kefen hikaye” de..

Kendi çocuklarına bunu anlat, kabul ettirebiliyorsan, ettir..

Ama, bizim çocuklarımızdan ne istiyorsunuz?

Laikçi Sözcü ekibi de şunu biliyor ki:

Dünya zevklerine dalıp, istedikleri kadar ölüm, kefen, kabir, cehennem kavramlarını unutmak isteseler de..

İnsanoğlu hep soragelmişitir: 

“Ben nereden geldim? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Ölünce yok mu oluyorum?”

Var mı, Sözcü tayfasının, laikçi kafanın, bu sorulara bir cevabı?

Yok..

Kendilerinin olmadığı gibi..

Buna cevap verenleri de dinlemek istemiyorlar..

Ateist söylemi bize dikte ettirmeye çalışıyorlar..

Ama burada esas problem şu..

Kim bu Sözcü?

Kim bu Cumhuriyet?

Kim bu Birgün.?

Kim bu Fox TV ve diğerleri?

Tek başına, milli eğitimin çerçevesini çizmeye ne hakları var, ne de yetkileri..

Peki, bunlar kimin adına konuşuyorlar?

CHP adına konuşuyorlar..

Sol siyaset adına manşet atıyorlar..

Yoksa, kim takar Sözcü’yü..

Kim takar Cumhuriyet’i..

Bu noktada da, karşımıza CHP’nin “Değiştik” söylemi karşımıza çıkıyor..

“Muhafazakar kesimin taleplerine, sırtımızı dönmeyeceğiz” açıklaması karşımıza çıkıyor..

Eğer değişti iseniz, milletin inancına bu karşı çıkış niye?

“Kabirden korkunuz” niye?

“Cehennemden kaçış” isteğiniz niye?

Ve bu aşamada, muhafazakarlarımıza seslenelim..

“Dostlarımızla iktidar olacağız” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir çift sözünüz olmayacak mı?

“Sizin takım, din kültürü dersinde cennet ve cehennemin öğretilmesine bile karşı çıkıyor.. Biz sizinle, nasıl iktidara birlikte yürüyebiliriz” diyemeyecek misiniz?

Siz de kulağınızın üstüne yatıp, kendinizi akıllı, milleti enayi yerine mi koyacaksınız?

Bu millete yeni yeni 28 Şubat’lar yaşatmaya çalışanlarla birlik olmaya devam mı edeceksiniz?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞUAYİP OĞUZ

İslamı bilmeden islama saldırmayı moderınlık bılmek felakettir
  • Yanıtla

Ali telli

Bu işlere karamollaoğlu nediyor?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı