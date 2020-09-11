Laikçilere “kefensiz, kabirsiz, tabutsuz eğitim”

Laikçi Sözcü başlık atmış..

Lise 3. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında, “kefen”den bahsediliyormuş..

“Kabir” anlatılıyormuş.

“Tabut”tan söz ediliyormuş.

“Cehennem”den bilgi veriliyormuş..

Veliler bu işe şaşmış kalmışlar..

Oysa laikçi Sözcü, kefeni aşmış..

Kabiri aşmışlar, artık kabire girmeden, transit geçiyorlarmış!

Haşa, cehennemle de ilişkiyi kesmişler..

Ki, “Bunların öğretilmesi”ne karşı çıkıyorlar..

Ne yapacağız o zaman?

Hayatımızdan “kefen”i çıkarmalıyız..

Buyrun çıkartın o zaman..

Gücünüz yetiyorsa, çıkartın..

Koronavirüse bile gücünüz yetmiyor da..

“Ölüm”ü tümü ile hayatımızdan çıkarmayı mı başaracaksınız?

Haydi, ölülerimizi kabire koymayalım da, gömmeyelim de görelim, boyunuzun ölçüsünü..

Çürüyen cesetler ne oluyor..

Hayattakileri de nasıl öldürüyor, bir deneyin de görün..

Diyecekler ki, “O zaman yakalım..”

Kendiniz için konuşun bey abiler..

İsterseniz hayatta iken kendinizi yakın..

İsterseniz öldükten sonra cesedini yaktırın..

Ama, yansanız da, gömülseniz de..

Sonuçta hesabı vereceksiniz..

Yanmakla, hesap vermekten kurtulamayacaksınız..

Tam bu noktada..

Onlar da dertlerini dökecekler zaten..

“Biz gömülmeye karşı değiliz. Kabir azabına karşıyız” diyecekler..

“Kabir azabı”ndan korkuyorsanız..

Bunun kurtuluşu, “kabir azabı”nı öğrenmemek değil ki..

Ateşin yakmasından korkan kişi..

Ateşin yakıcılığını öğrenmeyince..

Elini ateşe değdirdiğinde, yanmıyor mu?

Bilmeyince, ateş yakıcılık özelliğini kayıp mı ediyor?

“Kabir azabı”ndan korkuyorsanız, adam gibi yaşayıp, insan gibi yaşayıp, Müslüman olarak ölüp, kabir azabına da muhatap olmazsınız....

“Hem her türlü ahlaksızlığı yapacağız, hem de kabir azabına muhatap olmayacağız” demek de ne?

Bu, sizin elinizde değil ki!

Sizin elinizde olan, hayatta iken kabir azabına muhatap olmayacağınız işleri yapmak..

Yok, “Ben istediğimi yaparım, adam öldürürüm, hırsızlık yaparım, vatanıma ihanet ederim” diyorsanız..

O zaman da, cezasına katlanmak zorundasınız..

Hem dünyada..

Hem de ahirette..

İstediğiniz kadar, gerçeklere gözünüzü kapatın..

İstediğiniz kadar, “güneş”i görmemek için, gözlerinizin önüne perde çekin..

Güneş orda..

Siz gözünüzün önüne perde çekmekle, “güneş”i yok edemezsiniz..

Siz istediğiniz kadar, “kabir” gerçeğinden kendinizi soyutlamaya çalışın..

Hepimiz için bir “kabir” var, orda verilecek bir hesap var..

Okulda kabir ile ilgili bilgileri okusanız da var, okumasanız da var..

Sözcü’nün manşete taşıyıp, Cumhuriyet’in de hemen “skandal” diye anonsladığı bu haber, Türkiye’deki laikçi şirretliğin nerelere vardığını çok güzel gösteriyor...

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki, cenaze namazının nasıl kılınacağına dair bilgilerin öğrencilere öğretilmesine bile karşı çıkılmasında nasıl bir mantık olabilir, izah edebilecek biri var mı?

Cehennemin öğretilmesine karşı çıkılmasının amacını anlatabilecek biri var mı?

“Ne gerek var ki?” diyorlar..

Ye, iç, eğlen, bir de affedersiniz dışkıla..

İyi de, bunları akıl nimetinden mahrum hayvanlar da yapıyorlar..

Sizin insan olarak, diğer canlılardan hiçbir farkınız yok mu?

Hani şunu isteseler, bir derece..

“Biz ölüm gerçeğinden korkuyoruz.. Moralimiz bozuluyor.. Her şey dünyadan ibaret olsun istiyoruz.. Onun için, bize cenneti, cehennemi.. Ölümü, kabiri, kefeni öğretmeyin” deseler..

Hadi neyse diyeceğim..

“Onlara öğretilmesin, ama bizim çocuklarımıza öğretilmesine de kimse karışmasın” diyeceğim..

Ama bunların istedikleri..

Sadece kendi çocuklarına değil..

Bizim çocuklarımıza da, bu kavramların öğretilmemesi..

İstedikleri; “Okullarda, dünyevi zevklerin öğretilmesi..

Ahiretle ilgili ne varsa, hepsinin gizlenmesi..”

Sen kendi çocuğuna, “Ahiret yok” de..

“Kabir yok” de..

“Kefen hikaye” de..

Kendi çocuklarına bunu anlat, kabul ettirebiliyorsan, ettir..

Ama, bizim çocuklarımızdan ne istiyorsunuz?

Laikçi Sözcü ekibi de şunu biliyor ki:

Dünya zevklerine dalıp, istedikleri kadar ölüm, kefen, kabir, cehennem kavramlarını unutmak isteseler de..

İnsanoğlu hep soragelmişitir:

“Ben nereden geldim? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Ölünce yok mu oluyorum?”

Var mı, Sözcü tayfasının, laikçi kafanın, bu sorulara bir cevabı?

Yok..

Kendilerinin olmadığı gibi..

Buna cevap verenleri de dinlemek istemiyorlar..

Ateist söylemi bize dikte ettirmeye çalışıyorlar..

Ama burada esas problem şu..

Kim bu Sözcü?

Kim bu Cumhuriyet?

Kim bu Birgün.?

Kim bu Fox TV ve diğerleri?

Tek başına, milli eğitimin çerçevesini çizmeye ne hakları var, ne de yetkileri..

Peki, bunlar kimin adına konuşuyorlar?

CHP adına konuşuyorlar..

Sol siyaset adına manşet atıyorlar..

Yoksa, kim takar Sözcü’yü..

Kim takar Cumhuriyet’i..

Bu noktada da, karşımıza CHP’nin “Değiştik” söylemi karşımıza çıkıyor..

“Muhafazakar kesimin taleplerine, sırtımızı dönmeyeceğiz” açıklaması karşımıza çıkıyor..

Eğer değişti iseniz, milletin inancına bu karşı çıkış niye?

“Kabirden korkunuz” niye?

“Cehennemden kaçış” isteğiniz niye?

Ve bu aşamada, muhafazakarlarımıza seslenelim..

“Dostlarımızla iktidar olacağız” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir çift sözünüz olmayacak mı?

“Sizin takım, din kültürü dersinde cennet ve cehennemin öğretilmesine bile karşı çıkıyor.. Biz sizinle, nasıl iktidara birlikte yürüyebiliriz” diyemeyecek misiniz?

Siz de kulağınızın üstüne yatıp, kendinizi akıllı, milleti enayi yerine mi koyacaksınız?

Bu millete yeni yeni 28 Şubat’lar yaşatmaya çalışanlarla birlik olmaya devam mı edeceksiniz?