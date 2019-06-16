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Kim TSK’dan, kim Pentagon’dan yana?

16 Haziran 2019 Pazar

Karanlık odalar ne derlerse desinler..

Küçük küçük noktalar, ne devasa sorunlar çıkartmaya çalışırlarsa çalışsınlar.

Hangi algı operasyonunu yaparlarsa yapsınlar..

Karşımızdaki tablo net..

Bir yandan TSK’nın sınır ötesinde ve sınırın bu tarafında, terör örgütlerine yönelik olarak yaptığı vatan savunması var..

Bu savunmada, eski yıllara nispetle, çok daha profesyonel, çok daha etkin, çok daha başarılı sonuçlar alınıyor..

Bunun için de..

Elin gavuru, TSK’nın önünü tıkamak için..

Her türlü fitneyi çıkartıyor..

Akit’i bilenler, kimseye gereksiz şirinlik yapmayacağını bilir.

Dik duruşunu bilir..

TSK içindeki bazı generaller, üniversiteli öğrencilerin başındaki örtü ile uğraştıklarında..

Bu ülkenin başbakanının eşinin başındaki örtü ile uğraştıklarında..

Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başındaki örtü sebebi ile GATA’ya ziyaretçi olarak da giremeyeceği belirtildiğinde..

Kimseden çekinmeden..

Lafı evirip çevirmeden..

Net duruşumuzu, tepkimizi vermiştik..

Bugün aynı TSK içinde hiçbir general..

Hem Cumhurbaşkanı’nın eşine..

Hem üniversiteli kızların başındaki örtüye..

Hatta kendi içinde başörtülü subaylara..

Hiçbir olumsuz ifade kullanmıyor, ayrımcılık yapmıyorsa..

Bunu da takdirle karşıladığımızı, her daim söyledik, söyleriz..

Akit’in bu net tavrından rahatsız olanlar...

Akit ile TSK’nın arasında bir fitne çıkartmanın arayışı içindeler..

O fitne çıkartma operasyonunun ayrıntılarında boğulmayalım..

TSK’dan yana gibi görünüp..

Akit’i, Akit mensuplarını hedef gösterenleri bir teste tabi tutalım..

Küçük küçük olaylarda değil.

Dünya genelinde, devasa ihtilaflar ekseninde teste tabi tutalım..

Bakalım, kim TSK’dan yana.

Kim, TSK düşmanlarından yana..

En çok tartışılan aktüel konu hangisi?

S-400..

S-400 ve bu konuda ABD’nin tehdit dolu yaklaşımı..

S-400 ile birlikte, F-35 uçakları ile ilgili ABD’nin tavrı..

Açın solcuların gazetelerini..

Açın, sol internet sitelerini.

“Halktan yanayız” diyen, “emekten yanayız” diyen medya organlarının sayfalarını açın..

“Kapitalizme karşıyız” diyenlerin..

“ABD emperyalizmini yıkacağız” diyenlerin haberlerine, köşe yazılarına bir bakın..

Bırakın kapitalizme karşı olmayı..

Bırakın ABD emperyalizmini yıkmayı..

Resmen kapitalizmin sözcüsü olmuşlar..

ABD emperyalizminin bize dayatıcısı olmuşlar..

ABD haydutluk yapıyor..

“Patriot’u satma” noktasında..

Dikkat buyrun.

“Verme” demiyorum..

Parası ile satma konusunda..

Ayak sürtüyorlar..

Ne yapabilir Türkiye?

Alternatifine bakıyor..

S-400’ü alma kararı veriyor.

“Hah hah ha.. S-400’ü almak o kadar kolay değil.. Siz biraz oyalanın. Bizim elimizde daha ne tehdit araçları var..” diyerek, Rusya-Türkiye anlaşmasını uzaktan seyrediyorlar.

İş ciddiye binince..

Bir iki tehdit sallıyorlar..

Türkiye dik durunca..

Eyvallah etmeyince..

S-400 ile ilgili anlaşma hayata geçirilip, teslimat vakti yaklaşınca..

İçimizdeki, emekçi geçinen, ABD karşıtı gibi gözüken, emperyalizmi yıkma söylemi içinde olan hainleri devreye sokuyorlar..

TSK’da yıllarca subaylık yapmış adamlar..

Ülkesinin yanında duracağına..

Resmen, ABD’nin yanında duruyor..

“S-400’ü almamalıyız” diyerek, ABD’nin tehditlerine boyun eğilmesini istiyorlar..

 ABD’nin, Milli Savunma Bakanımıza yolladığı tehdit dolu mektup bu hainlere sızdırılınca..

Hemen sahneye çıkıp, TSK aleyhtarı söylemle, önlerine konulan kemiğin gereğini yapıyorlar..

Hainliğe bakar mısınız..

TSK ile Pentagon arasında tercih yapma noktasında.

Hiç tereddüt etmeden, Pentagon’u tercih ediyorlar..

“Milli Savunma Bakanı, ABD’nin mektubuna günlerdir bir cevap yazamadı” diyerek, bu ülkenin bakanını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar..

Milli Savunma Bakanı’nın sırtında yumurta küfesi var..

Vereceği cevabı tartmak zorunda..

Peki, TSK’dan emekli olmuş.

Ergenekon davası sırasında ayrılmak zorunda kalmış.

Balyoz davası kapsamında yargılanıp, şimdi TSK’da muvazzaf olmayan subayların sırtında yumurta küfesi mi var?

Birkaç vatansever generalin dışında..

Birçoğu, ABD söylemi doğrultusunda açıklama yapıyor, sol gazetelerin sayfalarında, Pentagon sözcülüğü yapıyorlar..

Ve maskeler iniyor..

Kim TSK’dan yana, kim Pentagon’dan yana ortaya çıkıyor..

Türkiye’nin yüzde yüz haklı olduğu bir konuda..

ABD’den yana tavır alanların hainlikleri tescilleniyor..

Kimse, bu ihtilafı, iki tercihi de olan, önemsiz bir olay gibi gösteremez..

Kişinin vatanperverliğini test eden bir ihtilaftır bu..

Ya vatanından yana olursun.

Ya da vatanını satarsın..

Belki üç kuruşa.. Belki üç milyona..

Belki ABD’de çocuklarını okutma, torunlarını okutma sevdasına..

Yıllar önce ABD bursları ile eğitilen TSK subaylarından bahsedilirdi..

“Yok canım, bu her devlet için olağan uygulamalar” denilir, gözlerden kaçırılımak istenilirdi..

Ama şimdi görüyoruz..

TSK’ya nasıl sızmışlar..

Sadece FETÖ’cü olarak değil..

Ergenekoncu olarak da..

Sözümona FETÖ’cüler, Ergenekoncuları tasfiye ediyordu..

Ama şimdi görüyoruz ki..

Pentagon’dan yana olanlar, sadece FETÖ’cüler değil..

Ergenekoncular da ABD’den yana..

Bu açık ihanetler karşısında..

Allah bu ülkeye yardım etsin..

Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içtiği halde, ABD’nin borusunu öttürenlerin şerrinden, bu vatanı muhafaza etsin..

 

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YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar17 dk önce
    her kim ergeneokoncu veya fetocu yok diyorsa şerefsiz vatan hainidir. bu ülkeye yaptıkalrı kötülükleri bir tek biz biliriz. hesinin asılamsı lazımdı ama bu idamı kaldıranın ........
  • BahadirBahadir25 dk önce
    Onlar turkiyenin sozcusu degil.Musluman Turk dusmani.Amerika Avrupa sozculeri.cunki hepsinde kuyruk acisi var.Turkiyenin basini kaldirmamasi lazim bu kansizlarda bunlarin usakligini yapiyorlar.ya bu Akit yazariniz hala. TURK Generallerine dil uzatiyor onlardan ne farki kaliyor bu yazar bey bu zamanda daha dikkatli yazi yazmasi lazim adamlar zil calip oynuyur birbirlerine dusuruyoruz diye.Ordudan cekin elinizi dilinizi.adamlar munasip yelri ile guldurmeyin.selam ve dua ile
  • Rıfat Rıfat 31 dk önce
    Fetönün itleri havlamaya başlamışlar yine!
  • aliali36 dk önce
    sonuna kadar katılıyorumkalemine saglık
  • SlmSlm48 dk önce
    Adamsın be.
  • ZeynepZeynep1 sa önce
    Allah razı olsun. Bir kuşak çocuklarını bu kemalist eğiteMEme sisteminde dinden imandan çıkmasın diye haklı olarak okutmadı. O zaman köşe başlarını bu zihniyetin dölleri ile kandırılmışlar tuttu. Ben şuna inanıyorumki bu ülkeyi batırmayı düşünen kemalist zihniyete sahip bir çok kişi adı Türk olmasına rağmen kendi Türk veya müslüman olmayan kişiler. Hainliklerinin yanında korkaklarda. Hiçbir zaman ben buyum demiyor ve hep gizli yaşıyorlar. Maskelerle dolaşmak münafıklığa kadar götürür insanı Allahualem. O yüzden hiç şaşırmayalım yaptiķlarına. Sadece uyanık olalım üstadın dediği gibi bizim içimizdeki gavur dışardaki gavurdan daha gavur vesselam...
  • Kadir Kadir 1 sa önce
    Şu gencecik Yaşım da okadar siyasi olay okadar kıvırma gördüm ki, örnek akit feto ya mahiyetler düzüyordu, TSK ya komplo kurulurken cami bombalanacak diyordu, kimdi bakıyorsun tam tersini konuşuyor, biz salak mıyız Ali bey, kıvırın kıvırın sonra olmadı öbür tarafa kıvırın, görmüyor muyuz sizleri, reklamlar güzel yaslamışsınız gazetenizi iktidara kalkıp ahkam kesiyorsunuz dini de dilinize dolamışsınız. Ayıptır ya gözümüzün içine baka baka yapmayın artık.
  • ........1 sa önce
    chp ye göre ypg kendi vatanını koruyan meşru bir yapılanma
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 1 sa önce
    Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içincen vatan haini allah belası nı versin inşallahkahru perişan olun
  • SeyfiSeyfi1 sa önce
    Türkiyenin bir gerçeği vali yerine kağıt toplayan yada yol süpüren adama it deseydi eyvah ki ne eyvah lakin valiye demesi pek anlam yada tehlike arz etmeyen bir coğrafya aslında işte Türkiye de bu konu ele alınması gerek din diyanet yanlış biliniyor hak zengin içinde makam sahibi içinde hak haktır manevi vicdanlarda zengine yada makam sahibine atılan çamurun yeri olmuyor sanki günah olmuyor hep bunlar eski çaktırmadan Atatürk türkiyesini öven minur öz kul Kemal sunal eseridir hacı ya hocaya makam sahibi kişilerle hep dalga geçip itibarsızlaştırma projesi
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    ABD denen haydut devlet Türkiye de darbeleri ordu içinde ki işbirlikçi subay ve generaller sayesinde yapmıştır, bu subayların çoğu Kamalistgeçinirler ama ABD 'nin piyonudurlar, en az fetöcüler kadar tehlikelidirler, TSK nin bunlardan temizlenmesi gerekir!
  • Şakirtler işbaşına:İBBB gidiyor, omuz verelim Şakirtler işbaşına:İBBB gidiyor, omuz verelim 2 sa önce
    Emre Uslu’lar Akın İpek’ler uyumayın. Operasyon gecikmesin yoksa İBBB gitti gidiyor. Her Şakirt 10 kg patates 30 kg soğan alsın. Trump ek gümrük vergisi koysun. Almanya soğan alsın. Bu hafta son hafta. Fitch ve Moddy ayar çeksin. “Türkiye batıyor” manşetleri atılsın. PKK kurşun sıkmasın.
  • Vadedilmiş topraklar Salaheddin Eyyubi’den mirasdırVadedilmiş topraklar Salaheddin Eyyubi’den mirasdır2 sa önce
    HDP’li Temelli “Mezopotamya’da yaşayan halk vadedilmiş toprakları kirletmiştir” demişti. Kimler:Kürtler, Araplar, Türkler, Türkmenler v.d. Bu adam Kürt değil ve HDP milletvekili (Vadedilmiş Topraklar, Museviliğe göre Yehova tarafından İsrailoğulları'na vadedilmiş bölge). Temelli bugün yine konuşmuş: “Şimdi sokak sokak CHP’ye çalışıyoruz” diyor.Mühim bir kazanım var ki çalışıyor. Bir mutabakat olmadan kimse kılını kıpırdatmayacağına görene vadedilmiş olabilir? CHP’ye PKK desteği sorulunca konuyu geçiştiriyor. Neden? Açıklasa sandıktan çıkamaz da ondan.
  • KankaKanka2 sa önce
    Kankalar rahat olun kimsenin valiye it demeyi taktığı yok oylar insana, imamoğluna gerçekler acıdır.Bir hafta kaldı.
  • DermanDerman3 sa önce
    Rus buyuk elci andrey karlovolduren polis mevlut mert altintas ,kahbece arkadan vuran birde adi mert,tam namert bunlara guvenilmez gordugun yerde ez unuformandan utan iste tetikci emir usagi bir feto mesubu gorunuste adam sanirsin aldanirsin.
  • kibarcikkibarcik3 sa önce
    kafır usa dn yana olanlara rabbım 2 dunyada daaile içi huzur mutluluk vermesın ınsalahur rahmanveselam
  • Murat.akdişMurat.akdiş3 sa önce
    İtinekmeğiniyiyeitinborusunuöttürürmidesibozukşerefsizler.makamsahibiolmuşlarinsanolmamişlaryediklerizehirizıkkımolsunbeyinsizsürüleri
  • DermanDerman3 sa önce
    Yorumcu tozer,ali veye tsk karsilarina almakla gecti simdi ise savunuyorsunuz diyor.sayin tozer o zaman 9,05 ti o zaman cokdan gecti durum dahada netlesti.
  • KahyaKahya3 sa önce
    Zaten en elit büyüyen bile raconu bilirki 6 yaşında bir çocuğun önünde babasına vurulmasının en kancık ca bir davranış olduğunu iğrençlik tir ve sizde sn yazar hala çocuğun olduğunu ve onun bir ömür boyu bu travma yı atlatmasının kolay olmayacağını anlatmak yerine belli bir gücü yanınıza almak ve onsuz hareket etmemek adına başörtüsünü devreye sokup güç almak peşindesiniz zaten herkez bu iğrençlik karşısında size hak verir ama siz bu hakkı elinizle geri tepmeyin her konuda iktidarın yanındayız mesajı yahu tamam iktidar biliyor sizi diğerlerinin de muhalif olduğunu biliyor
  • TSK Nedir?TSK Nedir?3 sa önce
    Türk Silahlı Kuvvetleri ise, geçmiş olsun. TSK, kumpas davaların savcısıyım diyenler tarafından iyice zayıflatıldı ve lağvedilme aşamasında. Tayyiban Silahlı Kuvvetleri ise, Sedat ve Sadat başarılı bir şekilde yapılanıyor. Yeni askerlik yasası ile Sedat'ı general de yaptılarmı tamamdır.
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 4 sa önce
    Amerika cemaatle bize tsk 'yı bitirmek için görev verdi diyen ak parti mv li tarafında değilim..sahi siz ne taraftasınız
  • mehmetmehmet4 sa önce
    CAN....TOZER...Bir şeyi unutuyorsunuz akit vakit askeriyenin karşısında degildi sadece inanclarımızamilletimize karşı olan vatan haini askerlerimize karşıydıbir zamanlar vatan severasker dedikleriniz şimdi emekli olunca gercek düşüncelerini inancsızlıklarını görünce halen anlamıyacak kapasitedesiniz ne diyeyim size bu kadar körmüsünüz dogruya aynı kafanın ürünlerisiniz bunu görecek göz nerde sizin halen amerika düşmanı görünüp kucagına oturacak kadar şerefsizsiniz 2 n gidin bu ülkeden şerefsizler tabi birde fetoluk varsa içinizde tam .. çocuklarsınızdır...bu vatan bizim gidecek başka yerimiz yok bu ülke için canını veren kişiler feto köpeginin kansızlıgının karşısında duran vakit gazetesi gibi düşünenlerdi sizler elinizi ovuşturuyordunuz tayyip erdogan yok edilecek diye bu kadar vatan hainisiniz şerefsizler...
  • CanCan4 sa önce
    Merak ediyorum su rusya hangi cevre ülkeyi istila etmedi ki bu kadar neden yanasiyoruz. Zaten nato olmasa bogazlara coktan saldirmislardir. Simdiye kadar sovyetler ve rusya daima askeri bir tehdit idi tüm tarihimizde. Niye simdi bu ikide bir putin geziler Rusya sevicilik? Hayra alamet degil bu kör rusya aski. Umarim sonunda yine aldatildim milletim af etsin lafi duymayiz.
  • Zaza ismailZaza ismail4 sa önce
    Türkiyede hiç bir zaman marksizme bağlı solcu olmadı hepsi batı ülkelerinin kapitalist kültür bekçiliğini yaptılar kendi milletinin kültürüne düşman batı fikir eyyamcılığını yapıyorlar türkiyeden hiç bir solcu gecmişte ve bu gün sosyalist ülkelere kaçmadılar hepsi nato kapitalist ülkelerine kaçtılar nazım hikmet ve serteller hariç rahmetli eski mitçi mahir kaynak bunları iyi deşifre ederdi..
  • Ayşe Ayşe 4 sa önce
    Amin kardeşimbinlerce kez amin
  • eyupeyup4 sa önce
    imamoglunun it degil basit dedim lafiyla Alan ın ben fetoculer icin essek gibi duracak demesi ölümüne yarışır
  • Yunus16Yunus165 sa önce
    NEREDEEEE O ESKİ ECEVİT SOLCULARI? 80 ÖNCESİ EMPERYALİZME AMERİKA YA KAFA TUTUYORLARDI!! ŞİMDİKİ CHP YÖNETİMİ, AMERİKA İNGİLTERE ALMANYA YA SİNYAL VERİYOR SELAM DURUYORLAR. ESKİNİN ECEVİT SOLU VE ERBAKAN VE MİLLİ GÖRÜŞÜ ABD VE İNGİLTERE YE RAĞMEN 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATINI YAPTI ! 20 TEMMUZ 1974 İLK ÇIKARMA HAREKATI! ÜÇ GÜN SONRA HAREKATI DURDURMAMIZ İÇİN BÜTÜN GAVURLAR BİRLEŞTİ ! (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) BUNA RAĞMEN KOALİSYON HÜKÜMETİ ECEVİT ERBAKAN VE O GÜNÜN GENEL KURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARI ÇOK KARALI BİR ŞEKİLDE 14 AĞUSTOS 1974 İKNCİ ÇIKARMA YILDIRIM HAREKATINI YAPTILAR!!!! NEREDEN NEREYE BUGÜNÜN CHP Sİ KEMAL VE SAADETİ TEMEL E NE TARAFTA??? DOMUZDAN TARAFTA ! YAZIKLAR OLSUN YAZIKLAR OLSUN
  • Yunus16Yunus165 sa önce
    KRİPTO FETÖCÜLER İLE KEMALİST SOLCULAR TSK NIN İÇİNDE BİRLEŞTİLER! ŞİMDİ SADECE CHP Lİ GÖRÜNÜYORLAR. TOPLUMDA DA; FETÖ CÜLER CHDPSDTIYI nin İÇİNE DAĞILDILAR. AK PARTİ TEŞKİLATLARI İÇİNDEKİLERİNİN ÇOĞUDA YERİNDE DURUYOR! ESKİ AK PARTİ KAŞARLARI METALCİLER TRENDEN ATILANLAR DA MEVZİLERİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR! BU AMERİKANCILARDAN KURTULMAK ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR.
  • 5 sa önce
  • takiitakii5 sa önce
    ALLAH ORDUMUZA GÜÇ VERİR İNŞALLAH
  • DermanDerman5 sa önce
    Sayin ali bey bu sayfa siyasi platform,fakat bir konuya deginmek istiyom eger boyle konulari,yazacagimiz bir sayfa olursa bunlara da yer vermis olursuz mevzu ,tv dizileri canevim diye bir dizi fakir aile zenginden borc para alir odeme zorlugu var zengin borc verdiya adamin genc kizina gozkor ,kiz baskasini seviyorbir kardesi var eroincilerin saticisi,baba borclu zengin ne derse yapmaya hazir. Enson zengin koruyuculari ile kizi kacirmaya calisiyor, bu diziler bize ne anlatmaya calisiyor guvenlik gucleri hic ortada yok guc zengin mafya vari sahnelerburda halkin kendi iradesi yok devletin guvenlik yok ,yenilik yoksa bosa masraf yapmasinlar.insanlara daha faydalidiziler hazirlasinlar bu sanaritler de mafya belirtileri var.
  • SelmaSelma5 sa önce
    Âmiiin Âmiiiiiiin, Rabbim müslümanlara feraset ihsan buyursun da kendi nefisleri için önemsiz şeyler için dörtbiryandan etrafımızı sarmış olan VATAN hainlerine dış düşmanlara fırsat vermesin.27 mayıs,28 şubatları yaşatmalarına izin vermesin Yüce Allahım. O her şeyi görüpgözeten yardımını lutfeyle islâm aleminin tek kalesi olan bu cennet VATANIKORU ALLAH'ım âmiiin.
  • DermanDerman6 sa önce
    Allah cc her canliya bir akil vermis,akli kit olam bon geri zekali biliriz .akli olan iyi,yi kotu,den ayirir.bir kotuluk olunca,ya seytana kabahat,buluruz .abd buyuk seytan demisler.yillardirulkeleri kendine dost yapmak icin,yardim yapmis bagimli yapmis,borc alan emir alir yardimlar yapmis,minnet altinda birakmis bazan illegal cete bir gence gereginden fazla para araba verip bunun karsiliginda ,genc ne yapacagini sorar .onlarda gerekdiginde biz seni araiz der.ondan sonrasi ya torbaci ya bir cinayete tetikci yada santajci artik o genc kendisi deyilbiz akildan bahsetmistik. Birilerinin emir kulu olmakdansa ,sana zarar verenden uzak durman lazim bir kotunun dokuz koye zarari var demisler,bir curuk elma bir kasa elmayi curutur. Birde elmayi sevmeyen kiymetini bilmeyende butun kasayi curutur diyelim tavuklarina zarar veren tilkimi var onlen alacaksin mahallende kuduz kopek mi var sessiz kalmayacaksin komsunu tani ona yardim et gerektiginde iyilik zai olmaz bir baskasida sana yardim eder. Turkun Turkde baska dostu yok hep baskasina guvenme once iyiligi kendine yapacaksin bak Almanya hic calisan insani olmadigi halde 50 senede guclendi derlerki eger bir Alman cuma gunu oldu ise ikigun kayip sayarmis niye cumaetesi pazari caliamamis.bizde oylemi baskasi calis,sin biz yiyeliminsanin en guzel helal kazanci ,kendi emegidir.bir gayemiz olmali,calismayan surekli,degersiz gozukur.
  • Zekeriya GÖKÇE Zekeriya GÖKÇE 6 sa önce
    Bütün tatbikatlarında ülkemizi açık tehdit gösteren yapı dikkat buyurun nato dur. Bir de müttefikiz deriz. Biz dostu düşmanı birbirinden ayıramıyorum. Bu gün ab ye girmek için ailemizi bile yıktık. Aldılar mı? Bir sanatçımız vardı çok güzel batı sanatçılarını taklit eden bir batılı yapımcıyla görüşürler ben sizi ne yapayım benim elimde bu taklidinizi yaptıklarınız var demiş. Siz taklit ettiğiniz yapı kendinden nefret ediyor. Değerlerinden nefret ediyor. Siz daha güzelini ortaya koyun ki sizi her yere alsınlar.
  • DermanDerman7 sa önce
    İste size ayna,kim tsk dan yana.kim pentogondan yana.belki onceki yollar karanlikdi ,kim dost kim dusman.ya simdi.duymadinmi bizim oglanlar,iyi is becerdi .bir sagdan bir soldan diyen kimin askeriydi,gerci oda geberdi o gunler karanlik senelerdi soz ve ihtidar ,askerdi emiri abd verirdi .cok sukur ,iyi gunlere geldi ,aydinlik karanligi yendi. Bu abd sozculeri, bir bes on sene dahaemekli olurlarsa turkiye hem soz sahibi hemde,tsk,den entese etmeyiz askerimizden deyil zihniyet,abd,hani diyorsa dudak avrupali soz avrupali ,ozden kopali.
  • İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmezİslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez7 sa önce
    Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir(Bediüzzaman). Manası: İnsanların gayreti, gayesi kadar büyüktür. Büyük davaları, büyük idealleri olanlar hayata taşır.
  • Türkiye:Buz üzerinde yürümekTürkiye:Buz üzerinde yürümek7 sa önce
    ABD ve Avrupa “samimi olmayan” dostlarımızdır. PKK ve kendi ellerimizle büyüttüğümüz sonra bize silah doğrultan FETÖ en mühim maşa örgütlerdir. Dış dünyaya karşı toplumsal birlikteliğimiz zayıftır. Millet bir sigorta gibiferaseti ile sandıktan güçlü bir iktidar çıkarmış bu sayede iç siyaset sükuna kavuşmuştur.İktidar sandıktan geçer ve milletini tanımayan siyasetçinin dümene geçme ihtimali yoktur. Başkanlık sistemi işleyen ve etkili bir yönetim biçimidir. Yürüyoruz istikbale.Manileri aşa aşa. İstikbal bizim.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Amin..Kardeşium..bu..gerçekleri..halen..göremeyen..,görmeyenlere..ayıp..ki..ne..ayıp.
  • ArifcikArifcik12 sa önce
    Ama, ancak,illa,lakin,velev edatlarını kullanmadan samimane (amin)!!! diyorum...Allah'ım bizleri ve idarecilerimizi bulunduğumuz halden daha güzel bir hâl ile hallendir.

Ali Karahasanoğlu

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