Kim TSK’dan, kim Pentagon’dan yana?

Karanlık odalar ne derlerse desinler..

Küçük küçük noktalar, ne devasa sorunlar çıkartmaya çalışırlarsa çalışsınlar.

Hangi algı operasyonunu yaparlarsa yapsınlar..

Karşımızdaki tablo net..

Bir yandan TSK’nın sınır ötesinde ve sınırın bu tarafında, terör örgütlerine yönelik olarak yaptığı vatan savunması var..

Bu savunmada, eski yıllara nispetle, çok daha profesyonel, çok daha etkin, çok daha başarılı sonuçlar alınıyor..

Bunun için de..

Elin gavuru, TSK’nın önünü tıkamak için..

Her türlü fitneyi çıkartıyor..

Akit’i bilenler, kimseye gereksiz şirinlik yapmayacağını bilir.

Dik duruşunu bilir..

TSK içindeki bazı generaller, üniversiteli öğrencilerin başındaki örtü ile uğraştıklarında..

Bu ülkenin başbakanının eşinin başındaki örtü ile uğraştıklarında..

Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başındaki örtü sebebi ile GATA’ya ziyaretçi olarak da giremeyeceği belirtildiğinde..

Kimseden çekinmeden..

Lafı evirip çevirmeden..

Net duruşumuzu, tepkimizi vermiştik..

Bugün aynı TSK içinde hiçbir general..

Hem Cumhurbaşkanı’nın eşine..

Hem üniversiteli kızların başındaki örtüye..

Hatta kendi içinde başörtülü subaylara..

Hiçbir olumsuz ifade kullanmıyor, ayrımcılık yapmıyorsa..

Bunu da takdirle karşıladığımızı, her daim söyledik, söyleriz..

Akit’in bu net tavrından rahatsız olanlar...

Akit ile TSK’nın arasında bir fitne çıkartmanın arayışı içindeler..

O fitne çıkartma operasyonunun ayrıntılarında boğulmayalım..

TSK’dan yana gibi görünüp..

Akit’i, Akit mensuplarını hedef gösterenleri bir teste tabi tutalım..

Küçük küçük olaylarda değil.

Dünya genelinde, devasa ihtilaflar ekseninde teste tabi tutalım..

Bakalım, kim TSK’dan yana.

Kim, TSK düşmanlarından yana..

En çok tartışılan aktüel konu hangisi?

S-400..

S-400 ve bu konuda ABD’nin tehdit dolu yaklaşımı..

S-400 ile birlikte, F-35 uçakları ile ilgili ABD’nin tavrı..

Açın solcuların gazetelerini..

Açın, sol internet sitelerini.

“Halktan yanayız” diyen, “emekten yanayız” diyen medya organlarının sayfalarını açın..

“Kapitalizme karşıyız” diyenlerin..

“ABD emperyalizmini yıkacağız” diyenlerin haberlerine, köşe yazılarına bir bakın..

Bırakın kapitalizme karşı olmayı..

Bırakın ABD emperyalizmini yıkmayı..

Resmen kapitalizmin sözcüsü olmuşlar..

ABD emperyalizminin bize dayatıcısı olmuşlar..

ABD haydutluk yapıyor..

“Patriot’u satma” noktasında..

Dikkat buyrun.

“Verme” demiyorum..

Parası ile satma konusunda..

Ayak sürtüyorlar..

Ne yapabilir Türkiye?

Alternatifine bakıyor..

S-400’ü alma kararı veriyor.

“Hah hah ha.. S-400’ü almak o kadar kolay değil.. Siz biraz oyalanın. Bizim elimizde daha ne tehdit araçları var..” diyerek, Rusya-Türkiye anlaşmasını uzaktan seyrediyorlar.

İş ciddiye binince..

Bir iki tehdit sallıyorlar..

Türkiye dik durunca..

Eyvallah etmeyince..

S-400 ile ilgili anlaşma hayata geçirilip, teslimat vakti yaklaşınca..

İçimizdeki, emekçi geçinen, ABD karşıtı gibi gözüken, emperyalizmi yıkma söylemi içinde olan hainleri devreye sokuyorlar..

TSK’da yıllarca subaylık yapmış adamlar..

Ülkesinin yanında duracağına..

Resmen, ABD’nin yanında duruyor..

“S-400’ü almamalıyız” diyerek, ABD’nin tehditlerine boyun eğilmesini istiyorlar..

ABD’nin, Milli Savunma Bakanımıza yolladığı tehdit dolu mektup bu hainlere sızdırılınca..

Hemen sahneye çıkıp, TSK aleyhtarı söylemle, önlerine konulan kemiğin gereğini yapıyorlar..

Hainliğe bakar mısınız..

TSK ile Pentagon arasında tercih yapma noktasında.

Hiç tereddüt etmeden, Pentagon’u tercih ediyorlar..

“Milli Savunma Bakanı, ABD’nin mektubuna günlerdir bir cevap yazamadı” diyerek, bu ülkenin bakanını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar..

Milli Savunma Bakanı’nın sırtında yumurta küfesi var..

Vereceği cevabı tartmak zorunda..

Peki, TSK’dan emekli olmuş.

Ergenekon davası sırasında ayrılmak zorunda kalmış.

Balyoz davası kapsamında yargılanıp, şimdi TSK’da muvazzaf olmayan subayların sırtında yumurta küfesi mi var?

Birkaç vatansever generalin dışında..

Birçoğu, ABD söylemi doğrultusunda açıklama yapıyor, sol gazetelerin sayfalarında, Pentagon sözcülüğü yapıyorlar..

Ve maskeler iniyor..

Kim TSK’dan yana, kim Pentagon’dan yana ortaya çıkıyor..

Türkiye’nin yüzde yüz haklı olduğu bir konuda..

ABD’den yana tavır alanların hainlikleri tescilleniyor..

Kimse, bu ihtilafı, iki tercihi de olan, önemsiz bir olay gibi gösteremez..

Kişinin vatanperverliğini test eden bir ihtilaftır bu..

Ya vatanından yana olursun.

Ya da vatanını satarsın..

Belki üç kuruşa.. Belki üç milyona..

Belki ABD’de çocuklarını okutma, torunlarını okutma sevdasına..

Yıllar önce ABD bursları ile eğitilen TSK subaylarından bahsedilirdi..

“Yok canım, bu her devlet için olağan uygulamalar” denilir, gözlerden kaçırılımak istenilirdi..

Ama şimdi görüyoruz..

TSK’ya nasıl sızmışlar..

Sadece FETÖ’cü olarak değil..

Ergenekoncu olarak da..

Sözümona FETÖ’cüler, Ergenekoncuları tasfiye ediyordu..

Ama şimdi görüyoruz ki..

Pentagon’dan yana olanlar, sadece FETÖ’cüler değil..

Ergenekoncular da ABD’den yana..

Bu açık ihanetler karşısında..

Allah bu ülkeye yardım etsin..

Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içtiği halde, ABD’nin borusunu öttürenlerin şerrinden, bu vatanı muhafaza etsin..