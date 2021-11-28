Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve “28 Şubat, hiç uzak değil!”

Türkiye’de işler şöyle kotarılıyor:

Ülkenin yasaklarının tümünün altında imzası olan CHP, “Hellaleşiyoruz kanka” diyor..

Hemen tuzu alıp koşan, bizim mahalleden adamlar çıkıyor..

“Abi, sen olmasaydın, bugün bu ülkede yaşanmış zulümlerin hemen tamamı, yaşanmamış olacaktı. Senin partin olmasaydı, bu ülke inim inim inlemeyecekti..” demiyor, “Adam ‘Helalleşelim’ diyor, kendisini samimi buluyoruz” deyip kefilliğe soyunuyorlar..

Adam bugün dahi açıklama yapıyor, “Partimizin geleneğinde” diye başlıyor cümleye..

Kefilliğe soyunanlar “Partinizin geleneğinde yasak var.. Zulüm var.. Şapka mecburiyeti var.. İstiklal Mahkemeleri var.. Hem ‘Helalleşme’ deyip, hem de ‘Partimizin geleneği’ ne demek, bir anlatır mısın” demiyorlar..

Ama helalleşme talebinde bulunan yalancının mumu, yatsıya kadar bile yanmıyor..

Mersin’de düzenleyeceği miting üzerinden, yine yalan söylüyor, yine iftira ediyor..

2014’ten beri hiçbir partinin miting düzenlemediği bir alanda miting düzenlemek istediklerini ama valinin izin vermediğini basına aktarıyorlar..

Tabi aktarım yaparken, 2014’den beri o alanda miting düzenlenmediğini söylemiyorlar..

Kurgu şu:

Selahattin Demirtaş cezaevinden dışardakilere buyruk yolluyor, “Muhalefet partileri ortak miting yapmalı” diyor..

Kemal Kılıçdaroğlu, “Emriniz olur, hemen düzenliyoruz” diyor..

Ertesi günü, “Mersin’de ilk mitingimizi Aralık ayında yapıyoruz” diyor..

Pensilvanya’dan profesyonel destek geliyor..

“Oğlum ne yapıyorsun sen?.. Kuru kuruya miting yapılır mı? Bir mağduriyet senaryosu yazmanız gerekir..” deniliyor..

“Ne yapacağız patron? Durduk yerde de mağduriyet oluşmaz ki” cevabı verseler de..

Patron yolu öğretiyor..

“Mersin’de en olmadık yer neresi ise.. Miting düzenlemeniz için izin verilmeyecek yer neresi ise.. O alanda miting düzenlemek üzere müracaatta bulunun. Valilik de tabii ki reddedecek. Siz de hemen ‘Mersin’deki ilk mitingimizi, siyasi iktidar korktu. Yasaklattı’ diyeceksiniz.. Sonra, valiliğin gösterdiği alanda mitingi yapacaksınız. Ama oluşturduğunuz mağduriyet havası ile, mitinge katılımı en az % 30 artıracaksınız.”

Burdaki acemi çaylaklar “Ha, öyle mi patron? Biz bunu bilmiyorduk” deyip.

Hemen tiyatroyu sahneye koyuyorlar..

Denilenleri bire bir aynı şekilde hayata geçiriyorlar..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor, “Miting için talepte bulunulan meydanda, 2014 yılından bugüne kadar hiç miting düzenlenmedi. Miting izni verilmedi!”

Bakan açıklama yapıyor da..

Muhataplarımızda..

“Tarihimizde biz de birçok hata yaptık. Haksızlıklara imza attık. Helalleşelim” diyen CHP yöneticilerinde bir utanma var mı?..

Bu alçak kurgudan dolayı pişmanlık duyup, gerçekler yüzlerine vurulduğu için, özür dileme var mı?

Yok...

Aynı yalanı tekrar tekrar, ittifak çatısı altındaki diğer yandaş partilere de söyletip, “Çokça tekrarlayalım ki, insanlar inansın” senaryosunu yazıyorlar.

“İnsanlarda, ‘Sadece bir parti yetkilisi demiyor ki. 5 parti birden aynısını söylüyor, demek ki doğru’ algısı oluşturalım” diyorlar..

“Türkiyenin büyük çoğunluğu bilmez ki, Mersin Cumhuriyet Bulvarı’nda, 2014’ten bu yana miting düzenlenmediğini. Biz atalım yalanı.. Siyasi iktidar düzeltene kadar, biz çoktan Üsküdar’a varmış oluruz” diyorlar..

Yeni yeni zulümler için.. Yeni yeni iftiralara birlikte imza atıyorlar..

Dün, “Başörtü serbest olursa, başı açıkların yüzlerine kezzap atarlar. Herkesin başını zorla örttürürler” yalanı ve iftirasını atıyorlardı..

Şimdi de..

Yıllardır miting düzenlenmeyen bir alanda, miting izni isteyip, “Korktular, izin vermediler. Devletin valisinin, AK Parti memuru gibi, siyasi karar almasını sağladılar” propagandası yapıyorlar..

Çirkeflik..

İğrençlik öyle bir noktada ki..

Mızrak çuvala sığmıyor..

Düne kadar AK Parti içinde siyaset yapan küçük küçük partilerin küçük küçük yöneticileri, “CHP’nin ‘Helalleşelim’ demesi çok önemli” açıklaması ile, CHP’yi muhafazakar tabana övgülerle takdim ediyor, “28 Şubat’tan herkes artık şikayetçi.. Artık 28 Şubat’a dönülmez.. İnsanlara 28 Şubat korkusu pompalayarak ömür boyu algı oluşturamazsınız” diyorlar..

Ama aynı partilerinin yöneticileri..

“28 Şubat hiç uzak değil” paylaşımları ile, gerçeği itiraf ediyor..

Ne mi olmuş?

Kısaca aktarayım..

Gelecek Partisi’nde siyaseti tercih eden ve partinin Seçim-Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluk’un eşi ve aynı zamanda İstanbul İl Teşkilatı’nda yedek üye olan Rabia Tuluk, İstanbul’da lüks bir siteden ev tutmak istiyor..

Ancak, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin yöneticilerinin iddialarına göre, mülk sahibi, başörtülü olduğu gerekçesiyle Rabia Kuluk’a evi kiralamak istemiyor..

Rabia Hanım da, şöyle paylaşım yapıyor:

“Artık olmadığına kendimi inandırdığım 28 Şubat bakışı hâlâ tüm özgül ağırlığıyla tam karşımızdaydı.”

Rabia Hanım’a da soralım..

Eşi Hüseyin Bey’e de soralım..

Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu’na da, Kemal Kılıçdaroğlu’na kefil olan Temel Karamollaoğlu’na da soralım..

“Kiralayacağı evi isteyenin başörtüsüne bakıp ‘Olmaz’ diyenler, acaba kimden cesaret alıyor?”

Hırsları, egoları, nefisleri gözlerini öyle kör etmiş ki..

“Tayyip Erdoğan’ı devireceğiz”e kendilerini öyle odaklamışlar ki..

“AK Parti’den cesaret alıyorlar” derlerse, hiç şaşırmam..

Çünkü..

Bu ülkede Tayyip Erdoğan’ın eşi, kızları başörtülü olduğu halde..

Başörtü yasağı, AK Parti’nin tek başına iktidarında bile 10 yıl boyunca kaldırılamadı..

CHP’nin direnmesi sebebi ile kaldırılamadı..

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi: “Benim sayemde başörtü yasağı kalktı.”

Bu adama kefil olanlardan.. Bu adamla yol yürüyenlerden.. Her türlü yalan, her türlü çarpıtma beklenir..

“28 Şubat hiç uzak değil” paylaşımı yapan Gelecek Partili mütesettir hanımefendiye hatırlatalım..

Partinizin bugün durduğu yer de, 28 Şubat’çıların durduğu yere hiç uzak değil!