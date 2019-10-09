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Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”

09 Ekim 2019 Çarşamba

ABD Başkanı Trump tehdit eder de..

ABD’nin Türkiye’deki temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu hiç durur mu?

O da tehdidini yapmış..

En kritik günlerdeyiz.

En tartışmalı günlerdeyiz.

Türkiye’nin milli menfaatleri için, herkesin küçük küçük ihtilafları bir kenara koyup, birlik olmaları gereken günlerdeyiz..

Ama bakın Kemal Kılıçdaroğlu..

Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..

Hangi tehditler karşımıza çıkıyor:

“AKP’li kardeşlerime seslenmek isterim, önümüzdeki hafta size Saray’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl arpalık haline getirdiğini açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda, bir eli balda haftaya açıklayacağım.”

Seçim döneminde oluruz.

Seçime bir ay kalmış olur.

Seçim tartışmaları içinde, herkesin kendi tabanına ve rakip partinin adaylarına laf yetiştirdiği bir süreçte oluruz..

“Kemal Bey de, seçim atmosferi içinde, dikkat çekici bir açıklama yapmış. Bir hafta bekleyelim, açıklamanın içeriği ile ilgili değerlendirme yaparız..” deyip, geçerim..

Ama seçimden çıkalı, şunun şurasında 6 ay olmamış.

Diyeceğin her şeyi, iktidar partisine demişsin..

“Hırsız” demişsin.

“Katil” demişsin.

“Saray’daki bir bardağın fiyatı 1,500 TL” demişsin.

“Altın klozeti var” demişsin.

Demişsin ha demişsin..

Dediklerin hep palavra çıkmış..

Halk, sana değil, Tayyip Erdoğan’a inanmış, sana verdiği oyun 1 buçuk mislini Tayyip Erdoğan’a vermiş..

Dolayısı ile..

Eski palavraları tekrar etme yerine..

Şu an önümüzdeki ciddi sorun ile ilgili bir şeyler söylemen gerekmez mi?

Tam da PKK’nın uzantısını, sınırımızdan ötelere sürükleme imkanımız doğan bir dönemde..

Nereden çıktı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin arpalık haline getirildiği” iddiası?

6 ay önceki seçimlerde diyebileceğin her şeyi söyledin..

O tarihte olmayan bir iddia ile mi, karşımıza geleceksin, yepyeni bir “arpalık” uygulaması ile mi karşımıza geçeceksin ki, böyle bir süreçte, siyasi iktidarı, yolsuzluk açıklaması yapacağın tehdidi ile korkutmaya çalışıyorsun?

Siz anladınız onu..

Trump ABD’den tehdit ediyor..

Emperyalizmin uşağı konumundaki Kemal de, “Bize ne görev düşerse, yaparız” diyerek, Ankara’dan tehdidini yapıyor..

Sonra da..

Trump’ın tehdidini kastederek..

“Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin” diyor..

Sanki Tayyip Erdoğan’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, tehdide karşılık verme noktasında alacağı bir ders varmış gibi..

Tayyip Erdoğan bir kükrese..

“Eyyy Amerika” diye söze başlasa..

İlk karşı çıkan kim olur?

ABD’nin buradaki uzantısı Kemal Kılıçdaroğlu olur..

Ama..

Böyle ucuz söylemlerle, suret-i haktan görünmeye çalışıyor..

Kimi aldatacak ise..

Tam da bu noktada..

“Arpalık” mavalını da yeterli görmemiş olmalı ki, Kemal Bey..

Bir de ekleme yapmış..

“7 soru” diye söze başlamış..

Sıralamış sorularını..

“Suriye’deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimlerdi? Meşru olmayan bu yolu sana kimler önerdi? Bu gayrimeşru yolu sana önerenler hâlâ senin yanındalar mı?”

Bu soruyu daha önce kim sordu?

Pensilvanya’daki zattan emir alan FETÖ’cü jandarma subayları, FETÖ’cü savcılar, FETÖ’cü hakimler değil mi?

Şimdi, nereden icap etti de, Kemal Bey, aynı mavalı tekrar Türkiye’nin gündemine getiriyor?

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan operasyon sonrasında, PKK zor durumda kalacağı, hatta bitme noktasına geleceği için mi?

Kemal Bey’in atağı, son dakikada, PKK’ya “hayat öpücüğü” vermek için mi?

Veya şöyle soralım..

“Siz kendi ülkenizin Cumhurbaşkanı’na bu soruyu soruyorsunuz. O size, ‘Türkmenlere ilaç yardımı yolladık. Yine yollarız’ diye cevap veriyor.. Ve o olay da 6 sene önce olmuş, bitmiş bir olay.. Ama TIR’lar dolusu silahları, ordaki teröristlere veren ABD, yaptığını inkar etmiyor.. Kendisine yönelik bir güvenlik tehdidi yok iken.. ABD vatandaşlarının akrabalarının, aynı ırktan insanların bulunduğu bir topluluğa yardım ettiği savunmasını yapmıyor. Silah yolladığını inkar etmiyor.. Böyle bir fotoğraf karşısında, Trump’a sorar mısın: ‘Meşru olmayan bu yolu sana kimler önerdi?’ diye.”

Öyle ya..

Türkiye’ye soruyorsan..

Ki Türkiye’nin o iddia edilen şeyi yapıp yapmadığı şüpheli..

Şüpheli olduğu halde soruyorsan..

ABD’ye de sorsana..

“Nerden alıyorsun bu yetkiyi” desene..

Diyemiyorsan, ben de sana, “ABD kuklası Kemal” derim..

Hatta..

AK Parti iktidarını aynı iftira ile zora düşürmek isteyenlerin, FETÖ’cü emniyet mensupları, FETÖ’cü yargı mensupları olmasından hareketle, “FETÖ kuklası Kemal” derim..

Kızmaca, darılmaca yok..

Ben “Kızmaca, darılmaca yok” diyorum ama..

Lafın gelişi..

Böyle bir Kemal’a

Nasıl kızmayalım..

7 sorusundan birisi de şu:

“Astana sürecinde ‘İdlib’deki teröristlerin elinden ağır silahları alacağız’ sözünü verdin. Bu sözünü yerine dahi getirememişken şimdi Fırat’ın doğusundaki tutuklu IŞİD teröristlerini ABD’den devralmaya kalkıyorsun. Biz teröristlerin bekçisi miyiz? Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışıyor mu?” 

PKK’ya bir hayat öpücüğü daha veren Kemal’e soralım..

Sınırımızın dibindeki 30 kilometrelik mesafeye girişimizi bile, sen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak itirazla karşılıyorsun da..

Taa kilometrelerce aşağıdaki İdlib’e gidip, ağır silahları teröristlerin elinden almayı nasıl isteyebiliyorsun?

Türkiye söz vermiştir, vermemiştir..

Bırak da onu, elin Rus’u düşünsün..

İran düşünsün..

Türkiye’nin anamuhalefet partisi genel başkanı, Rus ağzı ile konuşur mu?

İran ağzı ile konuşur mu?

Dahası..

O ağır silahları, herhalde teröristler imal etmedi..

Kim verdi, o ağır silahları, o teröristlerin eline?

ABD mi, Rusya mı, İran mı?

Onlar ağır silahları verecekler..

Biz de toplama memurluğu mu yapacağız?

Evet, İdlib’de sivillerin ölmemesi için, böyle bir silah toplama işinde, “Üzerimize düşenleri yapmaya çalışırız” demiş olabiliriz.

Ama böyle bir açıklama, Kemal’e böyle bir sıkıştırma yapma imkanını verir mi?

Verirse sormamız gerekmez mi, “Sen kimin adına konuşuyorsun?”

Ve en önemlisi.

İdlib’de ağır silahı olanları terörist kabul ediyorsun da..

DAEŞ’i terörist kabul ediyorsun da..

Sınırımızın dibinde ağır silahlar edinen PYD’ye niye, bir defacık olsun, “Terörist” sıfatı yüklemiyorsun?

Yoksa, zaten bütün derdin, PYD’yi, PKK’yı korumak da, diğer söylediklerinin hepsi, bunun kamuflajı mı?

 

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YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah8 dk önce
    Maksat Erdoğan düşmanlığı olsun da Türkiye'ye ne olursa olsun. 100 yıl öncede böyle olmuştu. Sultan Abdülhamid'i devirdiler, ülkeyi Batılıların istediği gibi savaşa soktular. 500 yıl elimizde tuttuğumuz toprakları kısa bir sürede yitirdik. Aynı kafa KK'da devam ediyor. Hiç değişmedi, değieceğe de benzemiyor.
  • SUÇLU YORUMSUÇLU YORUM9 dk önce
    Ben de birkaç soru sorayım çakma Gandi'ye... TAŞ VE MOLOTOF ATMA GİBİ EYLEMLERİ DE KAPSAYAN GÖSTERİLERE DEMOKRATİK HAKTIR DİYEN GANDİ, SURİYE'DE ŞİDDET OLMADAN BARIŞÇI GÖSTERİLER YAPANLARIN (savaş başlamadan önce) OTOMATİK SİLAHLARLA TARANMASINA NE DİYORSUN? MAHALLENİN ORTASINA VARİL BOMBASI ATARAK ÇOLUK ÇOCUK KIRILMASINA NE DİYORSUN? KİMYASAL KULLANILMASINA NE DİYORSUN? OKUL VE HASTANE BOMBALANMASINA NE DİYORSUN? BAAS İLE CHP'NİN HER KONUDA BENZEŞMESİNE NE DİYORSUN? CHP'NİN İNGİLİZ PROJESİ OLMASINA NE DİYORSUN? HİLAFETİN KURTARILMASI İÇİN GÖNDERİLEN PARALARIN, İSLAMI YOK ETMEK ÜZERE KURULAN CHP'YE AKTARILMASINA NE DİYORSUN? YAHU AĞZIMI AÇTIRIP 5816'DAN BAŞIMI DERDE SOKACAKSIN. SUS BE ADAM...
  • konyalıkonyalı10 dk önce
    pkk ya kim destek veriyorsa allah bin türlü belasını versin ve bu ülkeyi terk etsin nice şehitler verdik vatan ugruna nice ocaklar söndü onun için arkasına bile bakmadan defolsun gitsin
  • ihsanihsan11 dk önce
    tek ayak üstüne kırk yalan söylüyor kweriz kemal
  • Başçavuş Başçavuş 11 dk önce
    Uzunlafin kısası İttihat terakkiciler bunlarOsmanlı devletini yıkan mandacilar gurubudur Allahım bu gurubu karı perişan eylesin inşaallah
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ14 dk önce
    EVET İCİ BOŞ ANLAMSIZ VE HAYAL ÜRÜNÜ DUŞUNCELERLE YAZILMIŞ BİR YAZI DAHA :))) OKUYUP OKUYUP GÜLÜN :)
  • neyseneyse50 dk önce
    Sami efendi, KK' nın soyadını doğru bilip yazamadan doğru yorum yazdığını sanmış.
  • Abdullah ozdemirAbdullah ozdemir1 sa önce
    Bırak Ali bey bunlar kendi b.larında bogulsunlarBize sefer yakisir sefer bize zafer Allah a 7 madde aciklayacakmis beynamaz munafik yalanci zirtapoz
  • Karamanlı Karamanlı 1 sa önce
    Kk silahları toplayamamışsın, ışide bekçilik mi yapacaz diyor. Sen silah toplama memurumuyuz diyorsun. Kk açıkça sormuş, anlaşılmayacak birşey yok, silah toplama memuru olmayacan da, terörist bekçisini olacaksın. Bunu sorsana yancı olduklarına. Ab göçmenlere bekçilik yaptırıyor, şimdi de abd nin keyfi için ışidin mi bekçisi olacak diye. Ama sen dahil herkes bekçiliğe razı, reis bile bunun hesabını yaparız diyor. Işidin teröristleri ve kamplardaki eş ve çocukları bunlara dahil. Ama hiç bir havuz bunlardan bahsetmiyor.
  • musamusa1 sa önce
    Büyük TÜRKİYE sevgisi olmayanlar,BEKA.yı bilmeyenler bu ve benzeri küçük oyunlarla gündemi karıştırmaya çalışırlar,Şu an mesele zam,enflasyon değil mesele BÜYÜK TÜRKİYE meselesidir.Kılıçtaroğlu da kendince gündemi karıştırmaya,halkımızın dikkatini dağıtmaya yönelikhareketler yapmaya çalışmaktadır.Ülkemize roketler atılırken nerede bu devlet diyenler, şimdi gündemi başka şeylerle karıştırmaya çalışıyorlar.
  • DermanDerman1 sa önce
    Benim,akil erdiremedigim.googil haberde,sayin sedat pekeri haberine bakiyom .sayin erdogan bu kadar havali rahat deyil ne is yapar ulkeye katkisi ne bir rahatsizligim yok bir hayli kalabalik ekiple bir bakmisin bosnada bunlar halki sindirmek icinmi oyle bir guc varsa ciksin pkk karsisiba marslar soyleyelim arkasina bilmek yetmiyor .israil filistinlilere iskence ediyor..cin,de toplama kapinda dogu turkistan cocuklarini olusunu israile veriyor.mesela kilictaroglu ,aksener,karamollooglu poyalari aciga cikti .tamamda cozum ne,mehmet haberal bir zamanlar bir sene rapor alarak gectigini duyardik yigit bulut bir haber yazinca cellat kesiliyorlar demek her gurleyen hakli olusundan deyil haykirnasindan yada dosundeki sirmasindan yada isirmasindan anlasiliyor.
  • DermanDerman2 sa önce
    Sami bingol,sana gore kilicdaroglu trampi da katabilursin pkk da.durust gorursun,bana gore tez zamanda olsunler yada surunsunler,insan kendi pisligini kotu gormezmis.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Evet Ali bey bütün sıkıntı bu zaten adamlar PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar
  • trafik lambasıtrafik lambası2 sa önce
    yazar ali !!,yerel seçimlerde terörist başını kardeşini trt'ye chp mi çıkardı,bak herşeye enflasyon üstünde zamlar geliyor,sen boşver chp-hdp yi bunlardan bahset,hazmedin artık..
  • VatandasVatandas3 sa önce
    Bahçeli ye destek verin dokunulmazlığını kaldıralım.Bakalim bu kadar kendince Dobroski konuşabilecek mi?Kemal bey
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    sevgli kardesim hiiic kafamiyormam.hatrampha kilicoglu ikisideayni..sabah baskaaksam baska seysoyluyorlar..dinlemem .bakmam.duymam.onemsemem.taaa bu 2007denberi.o zaman30 cm likbircukura girmisve eyyybelediyebaskanitopbasbucukurugordunmuburayabirisidusse vs vsmartavalindansonradedimsendennedagolurnetepe.......sabah aksamyalan iftiracamur.fitne fucur.fesatlik...baskabir haltbeklemeyin
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Biz daha öncede Trump gibi soytarılara gerekli cevabı verdik, ama ilginçtir erdoğandan hala ses yok, sarı kafalı soytarıya gereken cevap verilmeli, dolar 15 lira olsa ne yazar artık
  • Tunç Tunç 4 sa önce
    Chpkk ve Kımıl zihniyeti bu işte. Rabbimin imtihan sırrı.Allah, bu millete akıl, fikir versin. Bu kokuşmuş zihniyet maalesef yüzde otuz oy alıyor.
  • Taner Taner 4 sa önce
    Hdp hariç tüm partiler mecliste tezkereye evet dedi Ali Bey. Kemal den daha çok ABD ile iş çeviren bu cenahta çok kişi var ama yazmaya yürek gerekir. Millet olarak askerimizin yanındayız Allah ayaklarına taş değirmesin. Ancak Trump: dediğimiz yeri geçerseniz sizi mahvederim, El holdaki 12 bin deaşlı aileleri ile 70bin kişi artık Türkiyenin dedi. Kısacası ABD herşeyi belirlemiş yine. sadece ayrıntıları biz bilmiyoruz.
  • Sami BİNGÖLSami BİNGÖL5 sa önce
    Ne Yalan Söyliyeyim, Şahsen Kemal KILIÇTAROĞLU " nu Çok DÜRÜST ve MERT Biri Olarak Görüyorum.
  • pusatpusat7 sa önce
    biz pkk ya ypg ye deaş a vuruyoruz...bunların bir yeri acıyor
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Kaleminize..yüreğinize..sağlık..Bu..fitnecileri..deşifre..etmeye..devam..edin..lütfen.
  • O. U. O. U. 8 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey .k.k.oğluna gelince aslında bu ne olduğu belli olmayan canlının ki ona ancak bu şekilde sıfatlandırabiliyorum be canlı sen erkeksen Türkiye'ye sen Suriye'ye silah yolladın diyeceğine tırlar dolusu silah yollayan Amerika'ya hesap sorsana sana ne yolladık veya yollamadık sana ne be canlı varlık sen kimin uşağısın be akılsız yan binadaki komşumun evi yanarken durup seyredecekmiyim eğer durup seyredersem o yangın benim evime sıçramıyacakmı ki bu yardımı yaparken elbetki karşı yanan binanın sınırları içine girmeliyim yok senin gibi salakça düşünüp dur yangın benim evime gelsin ondan sonramı müdahale edeyimmi diyeceğim ne salak söyleseni sen kimin uşağısın sen ve senin gibiler kaça satıldınız siz var ya siz eğer Rusya'da yaşasaydınız Putin sizi toprağın yedi kat altına gömerdi hani reise zırt pırt diktatör diyorsunuz ya siz bu lafları gidin Rusya'da siyasetçi olarak yaşayıp söyleyinde görelim ben Putin'i sizin gibi hainlerden üstün tutarım Putin ülkesi için her şeyi yapabilecek milliyetçi bir adam sizin gibi ne üdüğü belirsiz değil ülkemiz dört bir yandan ateş çemberi içindeyken ya uslu uslu oturun yada def olup bu ülkeden gidin artık sabrımızı çok taşırıyorsunuz salak canlı sen Amerika'nın yolladığı silahları görmüyormusun biz yolladık veya yollamadık sen ne zekaya ne karektere sahip bir canlısında kendi ülkeni zor durumlara düşürmeye uğraşıyorsun Ali bey sana az bile diyor söylesene sen kimin uşağısın sende hiç onur ülke sevgisi yokmu bu gün başka ülkeye (,Amerika) yaranmak için ugraşırsan yarın bilki o ülke ilk önce senin kelleni alır çünkü Amerika haini ançak emeline ulaşana kadar bakar besler ondan sonra kafasına sıkar atar ki bunu yakın zaman içinde fetoyada uygulayacak bundan emin ol şunu bilki hainlerin ne Allah katında ne kul arasında yeri yoktur ya adam gibi adam ol yada ne olduğu belli olmayan bir canlı.nokta.
  • mehmetmehmet8 sa önce
    CHP Genel Başkanına: “FETÖ kuklası Kemal” derim...diyorsunuz ya.. yani siyasi ayağı buldum diyorsunuz.. öylemi.. üç yıldır bulunamayanı buldunuz yani...tebrik ederim..
  • alimcanalimcan9 sa önce
    ondan sonra yargılansın deyince vızık vızık vızık. yargılanacak elbette. öyle bahçeliye saldırarak filan mevzuyu kapatabileceğini mi zannediyor? devletin bekası için asker ateş hattına girmeye hazırlanırken askeri unsurların moral motivasyonunu kırmak, muhtemel düşmanlara destek olmak, devleti beynelmilel arenada güç duruma düşürmek şeklinde tanımlı ceza kanunu suçları var bunlar mv olmayla suçluktan çıkan şeyler değil, inanmıyorsa demirtaşa sorsun.

Ali Karahasanoğlu

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