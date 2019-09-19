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Katil doktoru koruyan Tabipler Odası!

19 Eylül 2019 Perşembe

Nerede olursa olsun..

Cinsel taciz, gayri meşru ilişki, tüm ahlaksızlıklar, bizim dışımızdadır, hepsini lanetleriz..

Bu; biz kabul etmesek de, lanetlesek de, dindar bir yapıda da olsa kanaatimiz budur.. 

Bizim dışımızdaki yapılarda da olsa, kanaatimiz budur.

Hatta bizim inancımıza göre..

Gayrı ahlaki bir yaşantı, bugünkü sistemle kıyaslanamayacak kadar çok daha fazla ceza sebebidir.

Küçük çocuğa saldırdın mı?

Cezası öyle 10 yıl falan değil..

Ölüm..

Yetişkin birisi ile, evlilik dışı ilişkiye mi girdin?

Rıza yok ise, yine halin harap..

Karşındaki de senin gibi ahlak dışı ilişkide sorun görmeyen bir tip olsa bile..

İslamda yine buna da ceza var..

Bizim inancımız bu olmakla birlikte..

Bir tane tekil olay yakaladıklarında..

Bir vakfa ait kursta, çok da net olmayan, cinsel saldırı içerikli bir iddia yakaladıklarında, onun üzerinden tüm dini yapıları suçlayanlar..

Sabahtan akşama kadar, o tekil olay üzerinden, bütün dindarları suçlayanlar..

Bir doktorun, bir anestezi teknikeri kadına yönelik ahlaksız ilişki sonrasında, evinde ölü bulunması olayına karşı, bakın nasıl yaklaşıyorlar?

Cumhuriyet gazetesi hiç görmemiş bile..

Birgün gazetesi, “Şüpheli ölümde yedi ilaç tespiti.. Ankara’da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T’nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri A. Karaman’a yapılan otopside..” diye haber yaparken, doktorun soyadını gizlemiş.

Hürriyet gazetesi, “Kanda 7 ilaç” demiş.

Onlar da, “Erkek arkadaşı Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunan” diye spot yazmışlar ama, doktorun soyadını vermişler, çalıştığı hastaneyi vermemişler..

Sözcü ise, cinayet tarihinde olayı haberleştirmiş, doktorun hem ismini, hem soyadını gizlemiş.. 7 ilaç birden çıkan otopsi raporunu ise haberleştirmeye değer bulmamış..

Bir doktor..

Kendisi evli olduğu halde..

Bir tekniker kadın ile..

Gayrı ahlaki ilişki kuruyor..

Kadın, evli erkeğin evinde ölü bulunuyor..

“Böyle olmalı idi” demiyorum ama.. 

Bir tane dini hassasiyeti olan yurtta, cinsel eksenli suç işlendiğinde, bütün dini hassasiyeti olan kursları suçlayanlar..

Tekil bir olayı, tüm dindarlara mal etmeye kalkanlar.. Tüm dindarlar tecavüzcü imiş gibi algı oluşturmaya kalkanlar.

Algı ne demek, bu yönde ağızlarından salyalar akıtarak TV ekranlarından ahkam kesenler..

O doktorun yaptığı ahlaksızlığı, sonrasındaki cinayeti örnek verip, “Doktorlar şöyle, doktorlar böyle” diyebiliyor mu?

Demiyor, diyemiyor..

Çünkü..

“Doktorun iyisi de var, kötüsü de.. Ahlaklısı da var, ahlaksızı da var” diyorlar. 

Biz de öyle diyoruz ama..

Dini hassasiyeti olan yurtta yaşanan tekil bir olayı, o ahlaksızlar, niye tüm dindarlara mal ediyorlar?

CHP milletvekillerinden başlayın..

CHP kafalı gazetecilere kadar.

Hemen hepsi..

Her ağızlarını açtıklarında, niye “Kur’an kursundaki tecavüz” diye söze başlıyorlar?

Kur’an kursundaki, tekil de olsa, o ahlaksızlığı yapan kadar, bu suçlamayı genelleştirerek yapanlar da ahlaksız değil mi?

Bir başka okulda, laik-seküler bir yapıda, benzer; hatta çok daha ağır cinsel suçlar işlendiğinde, örtbas için bin bir çaba sarfedenler..

Faillerin ad ve soyadlarını gizleyenler.

Kurum veya işyerlerinin ismini gizleyenler..

Benim gönlümden, dini hassasiyeti olan kurumlarda “cinsel suç hiç olmamalı” geçse de..

Diğer kurumlara göre, çok daha az sayıda örnek olmasına rağmen.

Dini yapılardaki tekil olayları abarta abarta şişirenler..

Dini yapılara sızan o ahlaksızlıklardan, daha ahlaksız değiller mi?

Peki..

Böyle bir tablo karşısında..

Kendisi ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı halde, Kur’an kursundaki bir tekil ahlaksız olaydan yola çıkarak, sabah akşam bildiri yayınlayan Tabipler Odası..

Kendilerine üye olan bu ahlaksız doktor hakkında bir bildiri yayınlamış mıdır?

Ben cevap vereyim: Hayır..

Tabipler Odası, ismini ve soyadını verdiğimiz bu doktor hakkında bir disiplin cezası vermiş midir?

Hayır..

Dahasını söyleyelim..

O doktor, o cinayet sonrasındaki ifadesinde, bakın ne diyor:

“A.. ile 4 yıllık arkadaşlığımız vardı. Uyku problemi yaşıyordu. (..) Akşam arkadaşlarımın evinde alkol aldıktan sonra eve döndüm, saat 04.00 sırasında çalıştığım hastanelerden birinden acil bir ameliyat için çağrıldım, sabah 08.30 sıralarında geri geldiğimde kız arkadaşımı yatakta ölü buldum.” 

Bakın hele..

Doktor geçinen o ahlaksız, akşam içki içiyor..

Birkaç saat sonra, acil ameliyata giriyor..

Bunu kendisi itiraf ediyor..

Ama..

Ankara Tabip Odası, bu itiraf ile ilgili tek işlem yapmıyor..

Tabip odası, “İklimi değil, sistemi değiştir” diye internet sitesinden duyurular yapıyor ama..

Üzerine ne vazife ise..

“Kayyum kararı siyasidir, halkın iradesi gasp edilemez” diyerek, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan atamalar hakkında basın bildirileri yayınlıyor ama..

Üyesi olan bir doktorun, alkollü olarak ameliyata girdiği itirafı için bir soruşturma açmıyor..

O doktorun görevli olduğu hastane ile ilgili bir açıklama yapmıyor..

Doktorluğun içine eden adamlar ve hastane hakkında gereken işlemi yapmıyor..

Evinde bir kadının ölü bulunduğu doktor hakkında, bir disiplin soruşturması açmıyor..

O doktoru, üyesi olarak tutuyor, kaydını hâlâ silmiyor..

Dahasını söyleyeyim..

O doktor..

10 yıldır, üyesi olduğu Tabipler Odası’na aidatını ödemediği halde..

Hakkında icra takibi bile başlatılmıyor..

Şimdi anlıyor musunuz, bu odalar, nasıl tepemizde boza pişirebiliyorlar?

Kendilerini sorumsuz addederek, siyasi iktidara parmak sallıyorlar..

Devlet bunların suçlarını soruşturmazsa.. İfşa etmezse..

Suç işleyen oda yönetimleri hakkında görevden almaları yapmazsa..

Onlar da..

Şımarırlar..

Akıllarına estikçe, parmaklarını sallayarak, halkın seçtiklerini, kendi  istedikleri hizaya getirmeye kalkışırlar..

 

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  • AntiCHP zihniyetiAntiCHP zihniyeti9 dk önce
    Çoğu hastalıklara maalesef çare bulamamış az buçuk tıp şimdi ülkemizde kimlerin eline kalmış.o az buçuk çaresiz tıp birde yerde sürürnen kalitesizlerin elinde oyunçağa dönerse tadından geçilmiyor ben doktor seçeceğim zaman CV sini inceliyorum öyle karar veriyorum çünkü gerçekten yerlerde sürünüyor......
  • meleknurmeleknur1 sa önce
    TABİPLERODASI YAPMIYORSA O GÜN KİMİN AMALİYATINA GİRMİŞ İSE O KİŞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE SİZ GAZETECİ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞINAŞİKAYETTE BULUNUN. ELLETTE KABUL EDİLECEK BİRŞEY DEĞİL İNSAN SAĞLIĞINI EMANET ETTİĞİ KİŞİNİN GÜVENİLİR OLMADIĞI NEMENEM İŞTİR!
  • Hasan ErenHasan Eren1 sa önce
    Bu kurumlar kendilerini ülkenin sahibi görüp,dindarları sığıntı gibi görüyorlar maalesef.
  • turgayturgay1 sa önce
    bu sayfanın yorumları çok eğlenceli sırf yorumları okumak için açıyorum vallahi yazar ne yazmış bakmıyorum...
  • CEVDETTCEVDETT1 sa önce
    MEMLEKETTE OLUR OLMAZ HER YERE (İLÇEYE BİLE) TIP FAKÜLTESİ AÇMA ÇABASINDA OLAN AKLI EVVELLER VAR. YARIM İMAM DİNDEN YARIM DOKTOR CANDAN EDER MİSALİ. ALMANYA DA 39, BİZDE 112 TIP FAKÜLTESİ VAR. BİRAZ DA BU KONUYU DİLLENDİRİN!
  • ayşe oya akıncıayşe oya akıncı2 sa önce
    kaleminize sağlık çok doğru yazmışsınız birde ameliyata giriyor vay halimize vay
  • İşte laikçi yobazlık bağnaz lık budurİşte laikçi yobazlık bağnaz lık budur2 sa önce
    28 şubat soytarıları kartel medyasında Sisi nin planladığı komploları ana haber bültenlerinde höykürür, salyalar akıtarak saldırırlardı. Cahil sol seçmen de saat 9 da ışıkları yakıp söndürürlerdi. İşte sürü psikolojisi budur. Aynı katrilyoner boyner in gezi çapulcularını gazlamadı gibi... Multi milyarder Koç un yaptığı gibi....
  • AHMET AHMET 3 sa önce
    demir haklı hasan abiye helal.
  • adiladil3 sa önce
    Sadece tabip odası değilde diğer odalar için de çalışma yapılmalı. Devlet zoru ile üye olup fahiş aidat ödediğimiz ve bunun karşılığında hiç bir hizmet almadığımız bu odalar neden dolayı var. Ben ticaret ve san odasına kayıtlıyım ve yüksek aidat ödüyorum. Yaptığım her işlemde de tekrar para ödüyorum ve bunlar yüksek miktarlar. Devlet neden dolayı bizim sömürülmemiz zorunlu kılmış. Eminim ki bir fayda bekleniyor fakat yıllardır neye yaradıklarını anlamadım.
  • demirdemir3 sa önce
    meselenin özü onların kendinden olanı korumasına kızarken, bizim onların hatalarını bağıra bağıra her mecrada yüzlerine vurmak yerine biz de onlar gibi görmezden gelip sessiz kalıyoruz genelde... sorgulamamız gereken onların tepkisizliğinden çok bizim tepkisizliğiniz olmalı.... ayrıca yazıda diğer gazetelerin o doktorun çalıştığı hastanenin adını vermediğini söylemişsiniz ama siz de vermemişsiniz...
  • gencoglugencoglu4 sa önce
    meslek odalarına ve barolara neşter vurulması elzemdir adeta devlet içinde devlet gibiler meslek odaları meslekleri ile ilgili çalışmalar yapmaları gerekirken kayyum atamalarına karışıyorlar, fetöye pkk ya sahip çıkıyorlar, tarafsız olmaları gerekirken chpkk ve hdpkknin merkez il başkanlığı gibi çalışıyorlar devlete kafa tutuyorlar
  • ferhatferhat4 sa önce
    Meslek odaları din düşmanlarının siyasi kulüplerine döndü. Devletimiz ya bu odaları gerçekten ahilik loncalarına benzer yapılara dönmesini sağlayacak kanunları çıkarıp denetleme yapacak ya da birilerinin siyasi ahkam kesip hükümetlere parmak salladığı arpalık olmaya devam edecek
  • MESLEK ODALARIMESLEK ODALARI4 sa önce
    TABİPLER ODASI, MİMARLAR ODASI GİBİ SİYASİ SÖYLEM VE EYLEMLERDE BULUNAN, GÖREVİNİ YAPMAYAN VE GEREKSİZ OLAN ODALAR KAPATILSIN.
  • AyniAyni4 sa önce
    Biz bu taifenin ne kadar cibiliyetten yoksun olduğunu çok iyi biliyoruz Ali abi
  • İbrahim akİbrahim ak7 sa önce
    Köpeğin adamı ısırması haber değil adamın köpeği ısırması ise haberdir sol zihniyetli birinin zina yapması vakayı adiyeden o yüzden dindar biri yapınca dine saldırmak için mükemmel bir fırsat görüyorlar
  • pusatpusat9 sa önce
    böyle gelmiş böylegidiyor. .obahsettiğiniz gazeteler zaten milli değil nereye hizmet ettikleri belli ......hepsi düzelir ama zamanı varr. .
  • Ali Ali 9 sa önce
    Seni seviyorum ali kardeş.Rahmetli babamda her gün yazılarını okurdu ve seni çok severdi .Sen babamın yadigarisin.

Ali Karahasanoğlu

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