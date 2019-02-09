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Karanlık iş: 1987 oldu 1981, Elazığ oldu Malatya!

09 Şubat 2019 Cumartesi

“Siz önce aynaya bakın” diye yazdığında..

“Erdoğan’a soruyorum Ramazan Toprak kim?” diye başlayıp..

Sonra Ramazan Toprak’ın AK Parti milletvekili olduğunu hatırlatıp, 

“12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde…

Genelkurmay Başkanlığı’nda askeri savcı olarak görev yaptı.

Malatya 2. Ordu Komutanlığı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nde görev yaptı..” diye yazdığında..

Ramazan Toprak hemen aynı gün Akit’e konuşup, açıkladı: “Ben 12 Eylül’de hukuk fakültesi öğrencisiydim”.

Hukukta öğrenci olan bir kişiye bakın karanlık odanın başındaki Soner Yalçın isimli zat, o yazısında hangi iftirayı atıyordu:

“12 Eylül’ün savcısı Ramazan Toprak’ın görev yaptığı Malatya’dan tek örnek vereyim:

Malatya Doğanşehir’de MHP’li Cengiz Baktemur tetiği çektiğinde aslında 17 yaşındaydı.”

İlk gün, atılan iftirayı yazmak vardı ama..

“Ramazan Toprak gerçekleri anlatmış, karanlık oda ve sahibi Fransa’ya kaçan Sözcü’nün yazarı bir özür diler, olay kapanır” diye düşündüm, üzerine gitmedim..

“Siz CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in babasının işkenceciliğini ifşa ederseniz, biz de sizin milletvekilinizin 12 Eylül darbesindeki askeri hakimliğini yazarız” heyecanı ile, vahim bir hata yapmışlar, düzeltirler, kamuoyu da gerçeği öğrenir dedik, es geçtik..

Ama görmemek ne mümkün?

Ramazan Toprak’ın Akit’teki açıklamasına rağmen, televizyonlarda aynı palavralar. Gazete köşelerinde aynı yalanlar..

Ve en nihayet, yazının sahibi de, “özür” dileyeceğine..

Dün bir daha, utanmazca yalanları sürdürünce..

Artık konuya girmek şart oldu.

Ramazan Toprak 12 Eylül döneminde kendisinin Hukuk’ta öğrenci olduğunu açıkladı ama..

Ben bir daha test edeyim dedim..

Resmi gazeteyi açtım..

25 Temmuz 1987’de 2. Ordu komutanlığına (Malatya) atanmış Ramazan Toprak.

İfade de şöyle:

“M.S.B.As.Ad.Işl.Bşk.lığı  emrinden  (Staj),  Hak.Tğm.,  Ramazan TOPRAK,  NİĞDE,  986-Yd-2,   1986, 2 nci Or.K.lığı   As.Mah.Hak.Yrd.lığına”

Yani, Ramazan Toprak askeri mahkeme hakim yardımcılığı yapmış, yapmış ama..

Malatya’ya gelmiş, gelmiş ama..

1987 yılında gelmiş..

Peki, eski Mao’cu, MHP düşmanı, ülkücü düşmanı Soner Yalçın’ın yazısında bahse geçen ve yaş değişikliği yapılarak idam edilen MHP’li Cengiz Baktemur ne zaman yargılanmış?

1980 darbesinin hemen ardından.

Ne zaman ceza verilmiş? 1981 yılında. 

Ne zaman idam edilmiş? 1982 yılında..

Eee?

1982 yılında hukuk fakültesi üçüncü sınıfta olan, Malatya’ya da 1987’de atanan Ramazan Toprak, 1981 yılında verilen bu idam kararının neresinde olabilir?

Hiçbir yerinde..

Daha ötesini söyleyeyim..

Solcuların, işkenceci oğlu Tunç Soyer’i savunalım derken, düştükleri acziyeti aktarayım..

“Ramazan Toprak Malatya’da askeri mahkemede görev yapmış” diye bir bilgi gelince.

Hemen arama tuşuna basıp, Malatya’da idam edilen MHP’li genci bulanlar.

Sonra da.. 

“MHP’li gence atfedilen suç Malatya’da.. Ramazan Toprak da askeri mahkeme olarak Malatya’da görev yapmış. O zaman, o idam kararında Ramazan Toprak’ın imzası vardır” diye diye akıl yürütmüşler.

Pardon, akılsızlığa imza atmışlar..

1981’deki kararı, 1987’de Malatya’ya gelen bir hakime verdirmişler..

Zaman mefhumunu gözardı etmişler.

Ama daha vahimi, MHP’li gence isnat edilen olay, Malatya’da yaşanmış ise de..

Yargılamayı Elazığ Sıkıyönetim Mahkemesi yapmış..

Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 11.5.1981 tarih ve Sayı 980/ 7863, Esas 980/436, Karar 981/179 sayılı hükmü ile ceza verilmiş..

 Karanlık odanın Soner’i, her askeri mahkemeyi, Sıkıyönetim mahkemesi zannettiği için, bakmış Ramazan Toprak Askeri mahkemeye atanmış.. Atlamış üstüne.. “Malatya’daki idamı da, olsa olsa Malatya askeri mahkemesi vermiştir” diye..

“İdam kararını Ramazan Toprak verdi” demiş, işi bitirmiş..

İlk gün yazdığını bir hata olarak geçiştirsek bile..

Bir de dün, “Bu da kapak olsun” deyince..

Artık karanlık iş, hepten tescillenmiş oldu..

“Neymiş ki, kapak olacak?” dedim, okudum..

Şu imiş:

“TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alan MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ‘Siz önce aynaya bakın’ yazımda adı geçen AKP kurucusu ve eski milletvekili Ramazan Toprak ile ilgili konuştu. Beni yalan yazmakla itham etti! Yazık.”

Dikkatle okuyoruz, acaba bildiklerimizin, küçük bir araştırma ile, herkesin ulaşabileceği bilgilerin neresi yalan diye..

Uzun uzun hikaye anlatıyor..

“Toprak yalancıdır.. AK Parti’yi kandırmıştır.”

“Boşver kandırdı-kandırmadı muhabbetini. Sen Cengiz Baktemur’un idam kararında Ramazan Toprak’ın dahlini yaz” diyorum, devam ediyorum okumaya..

“Haydi kararda imzası olmasın. Aynı tarihte o mahkemede görev yaptığını yaz” diyorum, devam ediyorum okumaya..

Yok.

Ya ne var?

TBMM’de Milli Savunma Komisyonuna nasıl seçildiği, sonra nasıl istifa ettiği vesair uzun hikayeler..

Tartışmamız bu mu?

Değil.

Tartışma ne?

Tunç Soyer’in babası askeri savcı, işkenceci..

Karanlıkçılar da diyorlar ki, “Tunç’un babası ile sınırlı değil, AK Parti’de milletvekili de var.”

“Buyur söyle” diyoruz.

“Ramazan Toprak” diyor. “Cengiz Baktemur’un idamında imzası var” diyor.

Sonra dönüyor, 1980’deki olayı anlatacağına, 2005’teki olaylardan bahsediyor..

Ve nihayet sadede geliyor:

“Meğer yazımda bilgileri çarpıtmışım! Ramazan Toprak’ın 01.01.1960 doğumlu olduğunu bilmiyormuşum! Çocuk musunuz siz? Bu bilgiye bu çağda ulaşmak çok mu zor? Bu kadar mı kolay kandırılıyorsunuz?

12 Eylül hukuku deyince salt 12 Eylül 1980 günü görev yapanları mı anlıyorsunuz? 12 Eylül yargılamaları yıllarca sürdü. Ramazan Toprak, 12 Eylül dönemi savcısıdır; eli kanlıdır…”

“İlk gün hata etti” dedik es geçtik..

Ama Mao eskisinin geldiği hale bakın..

12 Eylül, öyle bir anda olup bitmemiş..

Eeee? 

Ne olmuş peki?

Yıllarca sürmüş..

İyi de, be adam, verdiğin somut isim var.

O isim, 1981’de idama mahkum olmuş. 1982’de de idam edilmiş. O kararda, Ramazan Toprak’ın imzasını göstersene.

Haydi imzadan geçelim, 1981 veya 1982’de, idam kararı veren mahkemede Ramazan Toprak’ın hakimlik yaptığını göstersene.

Yok..

Bir defa daha tescilleniyor, “Solcular, köşeye sıkıştılar mı.. Etrafa çamur atar, kaçarlar!”

 

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YORUM YAZ

  • MaliMali31 dk önce
    Mehmet denen yorumcu..!! Senin elinde dini imanı ölçen terazi mi var da 20 milyon oy alan Türkiyenin ikinci en büyük partisini dinsizlikle suçluyorsun..!! Sana birisi dinin ne diye sorarsa sakın müslümanım deme..!!Çünki senden müslüman olmaz..!!
  • sagcısagcı52 dk önce
    Bence sonerin senden haberi bile yoktur
  • engineerengineer1 sa önce
    lübnan iç savaşında "‘Solcu Müslüman gerillalar, Sağcı Hıristiyan falanjistler’ savaşmış doğru mu? demirperde yıkılmadan evvel yeşil kuşak abd ve batıyı tutanlar, kırmızı kuşak rusyayı tutanlardı, o zamanlar deniz gezmişler filistinde suriyede gerilla eğitimi alıyordu değil mi?filistinli gerillalar israil elçisi efraim elromu kaçıdığı zaman vay katiller deyip elroma üzülütyordu sağcı müslümanlar, ankarada israil büyükelçiliği işgal edildiğinde, filistinli gerilları ikna görecvi chp(solcu) milletvekiline düşmüştü, sol ile sağ becayiş halinde bazen sol sağa kayıyor, sağ sola kayıyor, abd ve batının istediği ölçüde sağcı yada solcu yada müslüman oluyoruz daha fazla değil.
  • Oku mayınOku mayın1 sa önce
    Uğur Mumcu nun dediği gibi sadece İslam formatlarında gömülen kişi. Adalete kafirin mantığıyla bakarsa sonuç ortada. Adaleti Kur'an'dan almazsaniz binlerce haksız kazanan hırsız, binlerce dolandırıcı hırsız, binlerce çiftçiden sanayici ye ürettiğinden çalan hırsız ,
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yorumcu ,kunta kurde ,senin kim ve kasitli hicivli sorulariyin iyi niyetli olmadigin belli siz turkler derken beyaz turklerimi kasdediyon ozaman sozcuye soracaksin burasi istekden cok kostek olanlara cevap veriyor,adnan menderes olayinive cuntacilarin listesini istiyon hatirlarsan deniz gezmis mahir cayan huseyin aslandi galiba bunlari kim idam etmis once bunu yapanlarin listesini bul.sen once dersimi sorgula sizin maksadiniz muslumani muslumana kirdirmak sanma karsindakiler akmak senin kasitli yorumlarin seni ele veriyor belki karanlik odadan yaziyon,iyi gorunmeye calis,sanda koku siziyor yorum insalcil olmasada yine yaziyor.
  • erden canerden can2 sa önce
    Selamunaleykum ali bey sizden ve akit gazetemizin ve internet sitesinin hazirlanmasinda emegi gecen herkesten allah razi olsun maddi manevi butun sikintilardan kurtarsin dunyada ahirette af ve afiyet versin amin amin amin
  • Suleyman_Capoglu@hotmail.com[email protected]2 sa önce
    Mümin kardeşim Ali Karahasanoğlu Sizler bu bu doğru tesbitleri yazilari Sayesinde millete rahat nefes aldiriyorsunuz Allah yar yadimciniz olsun Selamlar
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    O kadar çok yalan söylüyorlar ki sonra kendileri de inanıyor bu denyillar aynısı yaşar Büyükanıt la Erdoğan görüşmesinde de yaptılar zamanın bunlar için önemi yok kronolojik hata yapıyor utanmadan bı de savunuyor sunlarda ki utanmazligin 40 da 1 ben de olsa insan içine çıkmam
  • Hdpye uygun chplilerHdpye uygun chpliler6 sa önce
    İzmirde başka aday mi yok ? Yuzbin oy u gecmiş onca belediye baskani aday yapilabilecekken hicbir belediyecilik basarisi olmayan 11 bincik oy almiş hdpsever tunc soyer nasil aday yapildi meral nasil sustu niye sustu ? Hdp tunc soyer e bize en uygun aday dedi..chp de adaylari da hdp belirliyor artik.meral ittifakta.
  • ULKUCU Meral ve hdpci CHPULKUCU Meral ve hdpci CHP6 sa önce
    Ulkucu meral in ittifak ortagi CHP..chp PYD terorist degildir diyor,meral ittifagi bozmuyor..chp adayları hdp guzellemesi yapiyor,meral ittifagi bozmuyor..chp seloyu hdp den cok ziyaret ediyor,meral yine ittifaga devam...kemal yerel yonetimlere ozerklik diyor,meral ittifağa devam..chp hdplileşti,meral hesap sormuyor..ama bahceli hdp pkk ile mucadele şartı ile cumhur ittifakina girince kötü oluyor.naaapaydi chdp ile pydci hdpci selocu vagona mı bineydi ? ya da tek durup hdp nin ekmegine yag mi sureydi ?
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 8 sa önce
    Bir de dilinizden yıllardır düşüremediyiniz ADNAN MENDERESolayını aydınlatsanız ? Darbeyi kimler yaptı ? Cuntacı Albaylar listesini açıklasanız ? Ve bu Albayların çocuklarını şimdi hangi partiler koruma altında tutmaktadır? Bir deyim var ! Bu ne pehriz bu ne lahana dolması ! Ben bilmem siz Türk ler nasıl söylüyor!
  • mehmetmehmet9 sa önce
    tek şey diyebilirim bu ülkeyebu ülkenin insanlarına zulüm etmişse yaratanıma havele ediyorum inşalla hak ettiklerini bulurlar...Sol kafa dedimi iman din düşmanı geliyor bunlar40 sene öncede iman vatan hainiyledi şimdide müslüman düşmanıdırlar cehepeye oy verende bu imamsızların imansızlıgına ortak olurlar..kimse kıvırmasın chp demem dinsizliktir

Ali Karahasanoğlu

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