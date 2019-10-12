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Kapatın bu boruları, midemiz bulanıyor!

12 Ekim 2019 Cumartesi

“Borular” dedim..

Çünkü “Amerika’nın boruları” bunlar..

Çünkü, “PKK’nın boruları” bunlar..

“Emperyalistlerin boruları..”

Bakmayın siz onların “Baro” olarak tanımlanmalarına..

Onlar resmen boru..

Teröristin borusu..

Katilin borusu.

Zalimin borusu..

PYD/PKK, bir rivayete göre 30 bin.. Bir rivayete göre 90 bin TIR silahı, ABD’den bedavaya almış..

Bu boru, arkadan üfleyen olmadığı için, sormamış: 

“Afedersiniz terörist kardeşler.. Bu TIR’larca silahı, sabah kahvaltısında mı yiyeceksiniz?”

Sormamış bu borular: 

“Sınırımızın dibinde, barışı niye bozmak istiyorsunuz?.. Derdiniz ne? Barış- hepimizin ortak amacı olmalı değil mi?”

Öttüren olmamış..

PYD/PKK, “barış”ı dinamitlerken sormamışlar..

Şimdi..

Teröristlerin ellerindeki silahları toprağa gömmek için..

Savaş ile işgal ettikleri alanlardan çıkartıp, oraları sivil yönetimlere teslim etmek için, TSK harekete geçince..

İzmir Barosu ayaklanmış:

“İzmir Barosu tarihi boyunca BARIŞ’ı öncelemiş, savaşlara karşı çıkmıştır.”

Biz daha önceden de diyorduk ama..

İnandıramıyorduk..

Bunlar Kurtuluş Savaşı’na da karşıdır.

Bunlar, İzmir Yunan’ın olsun isterler..

“Savaşmayalım, sevişelim” derler..

Topraklarını kurtarmak diye de bir dertleri yoktur..

Namus diye de bir dertleri yoktur..

“Tarih boyunca, savaşa karşı imiş”ler..

Dün demişler, bugün de diyorlarmış:

“Savaş insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım, açlık, sefalet demektir!”

O zaman..

Mustafa Kemal’in verdiği savaşın amacı, açlık mıydı, hokkabazlar..

Bu ülke insanları sefalete düşmesi için mi, Mustafa Kemal çizmeleri giydi?

Başkalarından örnek vermiyorum..

Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşı sonrasında yaptığı yanlışlarla ilgili çekincelerimi bir kenarda tutarak..

M. Kemal’e iki eleştiri getirdiğimizde, İzmir’den kalkıp, Baro parası ile İstanbul’a gelerek “Akit’e savaş açtık. Atın bu Akit’in yazarlarını cezaevine” diyen riyakarları daha iyi tanımanız için, M. Kemal’le özdeşleyen Kurtuluş Savaşı’ndan örnek veriyorum..

“Savaş; ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyecek”miş..

O zaman İzmir’i işgal eden Yunan’ı denize dökmek için, niye emperyalistlerin uşaklarına savaş açtık?

Yoksa..

Yunan’a savaş açmamalı mıydık?

İzmir, Yunan’ın mı olmalıydı?

İçinizdekini açık açık söyleyin..

İçinizde dert kalmasın, teröristlerin ücretsiz avukatları..

Sadece “savaşın açlık olduğunu” hatırlatmakla yetinmemişler..

Siyasi iktidara da seslenmişler:

“Siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaşanmadan savaşa son vermeye çağırıyoruz..”

Yani..

Suriye’nin kuzeyini işgal eden PYD/PKK’nın yaptığı savaş değil..

Ama o toprakları işgal edip, o topraklardaki Arapları, Türkmenleri, hatta kendilerine muhalif olan Kürtleri ordan süren PYD’lilerin yaptıkları savaş değil..

Suriye’deki 300 bin Kürdün, Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmesine sebep olanlar işgalci değil.. 

Ama o işgalci teröristleri ordan çıkarıp atmak, “savaş” imiş!

Sevsinler sizin “savaş” karşıtlığınızı..

Sevsinler sizin barışçıllığınızı..

Gözümüzü yaşarttınız..

Savunma mesleği mensupları olarak, görevinizi tam yaptınız..

Ama, sadece teröristlerin avukatlığını yaptınız.

İşgalcilerin avukatlığını yaptınız..

Ücreti ne kadar ise, söyleyin, “güvenlik güçlerimizin, polislerimizin, askerlerin, bebeklerin, kadınların, ihtiyarların avukatlığı”nı da iki cümle ile olsun, yaptıralım sizlere..

ABD’den silah alarak, değişik etnik yapıdaki insanları bölgeden sürenlere tek laf etmediniz..

Yurtlarından edilen milyonlarca Suriyeli’nin hakları için bir kelime etmediniz..

PYD/PKK savaşırken, barış istemediniz..

PYD/PKK, barışa zorlanırken, “Savaşa hayır” dediniz..

“Kapatın bu boruları” diyeceğimizi tahmin ettikleri için.

Bir savcının bunların kapısını çalma ihtimaline karşı..

Kendilerini garantiye de almak istemişler..

“Biz ilk defa bunu söylemiyoruz. Bakın, 2003’te de, Barolar Birliği aynı cümleyi kullanmış” savunmasını yapmak için, ABD Irak’a gireceği zaman yapılan açıklamadan cümleler alıntılamışlar..

Evet, “Savaş açlık demektir” cümlesi, 2003 yılındaki açıklamanızda da var. Ama o açıklamanızda, bakın daha neler var görün; 14 sene önce, bugüne göre çok daha “yerli ve milli” bir açıklamaya imza attıklarını gördüğümüz, bugünlerde ABD’nin boruluğunu yapan riyakarlar:

“Dünyanın tek egemeni olduğunu ilan eden ABD, hem 11 Eylül saldırısı sonrası kaybettiği prestijini yeniden kazanmak amacıyla, hem de başta Irak olmak üzere, Ortadoğu ve Orta Asya petrolleri ile dünya enerji kaynaklarını denetimi altına almak için kendi vatandaşları da dahil neredeyse dünyadaki tüm insanların karşı çıkmasına rağmen saldırı ve savaşta ısrar etmektedir.”

Demek ki ne imiş?

“Dünyanın tek egemeni olduğunu iddia eden ABD” imiş.

Şimdi o ABD.. PYD’ye vermiş silahı.. Vermiş bombayı.. Vermiş silah sistemlerini..

İşgal ettirmiş, güneyimizdeki toprakları..

Ne için?

Barolar Birliği’nin 2003’deki Irak’ın işgali öncesinde yaptığı açıklamadaki gibi, “Başta Irak olmak üzere, Ortadoğu ve Orta Asya petrolleri ile dünya enerji kaynaklarını denetimi altına almak için..”

Ama..

Burdaki barolar, ABD’nin enerji kaynakları üzerindeki sömürü planına 2003’de karşı çıkarken..

Bugün ABD’nin borusu olmuş, “Bırakın, enerji kaynaklarını ABD kullansın, kullandırtsın.. ABD sömürsün” noktasına gelmişler..

Gelmişler ki..

Suriye içinde yeni oluşturulmak istenen terör devletinin, ABD silahları ile kurulmasını görmezden gelip, o terör devletinin önüne set çekmek isteyen TSK’yı “savaş açmak”la suçluyorlar..

Daha açık söyleyelim..

Dilleri varmıyor ama..

Biraz korkuyorlar ama..

Biraz yüz bulsunlar..

TSK’yı “İşgalci” olarak da tahkir edecekler..

ABD’nin boruları.. Emperyalizmin boruları.. 

 

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  • kibarcikkibarcik25 dk önce
    kadırsız kadır o ısım sana fazla geldı heee sen kullun besmlesız zıhnıyetın tezahürüsünmuflıs esas tın hayrnısın soyunuz kurusun veselam
  • Abdullah birisiAbdullah birisi32 dk önce
    O bildiriye imza atan gavatlari kaziga oturtmak lazim .Bunlar yunani limanda cicekle karşılayan guruhun torunlari
  • CanCan32 dk önce
    Merak ediyorum da su ABD silahlari hangi ülkenin sinir kapilarindan gecti ve kimin onayi ile? Tek amerikan üssü incirlik te. Eninde sonunda zaten hepsi esed e geri verilecek bir an önce onun ile masaya oturmali. Su 70000 isidci ye bir de bizim kit vergileriz ile beslemeyelim. Barolar ne oldugunu zaten biliyoruz.
  • Kadir Kadir 1 sa önce
    TSK nın boşalttığı alana şu dinci çeteler gelmesin yeter, bu öso mudur nedir onlarada hiç güvenmiyorum. En doğru olan Esad ile görüşülmesi ona sınır devredilsin, işidliler de ona verilsin. Bitti
  • Anketçi Hakan Bayrakçı noktayı koyduAnketçi Hakan Bayrakçı noktayı koydu1 sa önce
    YPG KANIMIZI İÇSE batı yine onların tarafını tutar. NOKTA
  • ZeynepZeynep2 sa önce
    Ali bey Allah ebeden razı olsun sizden. Bizim müslüman ülkemizde müslümanca insanca yaşamamızı garanti altına alacak Allah kanunlarıyla şeriatı garrayi islamiyekanunlarıyla yönetildiğimiz gün, bu kendini batı kanunlarının elitisti sayan üstenci şizofren ve seküler ne kadar yapı varsa yada bu kaypak düzenin yeliyle dümen döndüren ne kadar haysiyet düşmani varsa hepsi kuyruğunu kıstırip pısacak. Ben düşmanın bile dürüstünü severim. Kıvırta kıvırta bi hal oluyolar. Sanki bunca avukatı tabibi temsil ediyolarmış ve hepsi adına konuşuyorlarmış gibi de hava yapıyolar. Eğitim şart diyenlere eğitimin değil irfanın şart olduğunu göstermek için numune teşkil eden bu tayfaya sesini çıkartacak paçasını aşağı alacak savcılara Allah cihad sevabı versin. Kahraman ordumuzu da Rabbim nusretiyle teyit etsin Müslüman Türk'e Rabbim tekrar ümmeti birleştirme gücünü acilen nasip etsin hepimize hidayet nasip etsin.
  • kuntakintekuntakinte3 sa önce
    E madem Emniyet Mit bakanlıklar Adalet fetöş...lerinden temizlendi ise yani çoğunlukla bu kapatmalar artık elzem olduğu gibi yasal düzenleme ile cezalar artırılmalı yani gereği budur bu işin madem diktatör,lük devrindeyiz yani türk ve islam düşmanlarının söylemi ile o zaman diktadörlük rejimli gereğini yapsın demekten utanıyorum yap kardeşim yap bu millelt seninle sallanmayın yalpalamayın bu fırsat herzaman bulunmaz yapın ki DAVutoğulları güloğulları her zaman sopa gösteren arınç oğullarıgibi dost görünür ama sıkışınca tüyen insanlardan bu ümet ve millet zul görüp sıkıntı yaşamıştır tarih booyuncayaşatmayın kardeşim yalanım varsaasın beni yada bu ne itüi belirsizleri o kadar
  • Leyla Leyla 3 sa önce
    Tam da bu iste yeter artik bu alçak baro ve tabipler birliği kapatılsın hainler için soruşturma açılsın
  • Erdogan Erdogan 3 sa önce
    Bu savcılar uyuyor herhalde.Sen daha meclis deki teröristleri susturamadin ki dışarıdaki niye susturasin
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli3 sa önce
    Sayın yazar, Mustafa Kemal in hakkını vermişsiniz de ,Atatürk e kızgınsınız belli ki...Kurtuluş , savaşı adı üzerinde, ülkemizi , dört koldan işgal etmiş, paylaşmaya kalkmışdüşmana karşı verilmiş birsavaştır, Mustafa Kemal de durması gereken yeri çok iyi bilmiştir.Dilerim bu harekatın sonu da hayırlı olur.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    DEVLETİN İÇİNDEKİ İsraf engellensin 17 yılda yapılanların iki katı yapılır.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Haksız kazanca yol verilmesin israfa engel olun. Koç holdink yıllık alım yaptığında yeterli alım yapar ne eksik nede fazla. İhaleden nemalanananlar israf etmekte sınır tanımaz.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Devlet devlet içindeki israfa engel olamadığı müddetçe sorun bitmez. Kurumları susturmak için ihale alım müdürlüğü vermek sorunu sözmez, devlet malı imkanlarıyla hovardalığı israfı artırır.
  • Yasin Yasin 4 sa önce
    Türk Süryani Birliği başkanı, Türk Ermeni kilisesi papazı bile operasyonun başarılı olmasını temenni eden açıklama yaparken. Barolar ve Hdp ne halt etmeye çalışıyo anlamak mümkün değil. Sınır dışı edilseler yeri var.
  • MCB TS MCB TS 4 sa önce
    Orada duracaksın!...Yunan sevdalısı ve Kurtuluş Savaşı karşıtı Püsküllü Deli Gadir ve O'na methiyeler düzen sizlerden başkası değildir.
  • AdilAdil5 sa önce
    Savaşmış. Onun bile ne olduğunu bilmiyorlar. Bu bir harekattır. Karşımızda bir devlet ve unsurları varmış da ve haksız yere askerlerimizi göndermişiz gibi saçmalıyor barodaki,TTB deki,tmmobdaki yöneticiler. Bu kurumda görev yapanların tuzu kuru tabii. Meslekmiş dertmiş taşaymış umurlarında değil. Daha acısı nedir biliyor musunuz?Biz daha içimizdeki hainleri temizleyememiş bir de onlara sıfat vermişiz.Bence bir yandan dabu hainlerle ilgili hemen aksiyon alınmalı, hiç zaman geçirmeden.
  • YORUM YORUM 5 sa önce
    Ali bey selamlar.Bunlara aldırış etmeden işimizi yapacağız. Artık eski Türkiye yok.Onlar da bunun farkında.Ellerinden bir şey gelmediği için böyle açıktan topluca saldırmaya başladılar.Eskiden büro masası şeflerinin emrini dinleyen bir ülke vardı karşılarında.Simdi tir tir titriyorlar.Korkunun ecele faydası yok.Allah İslamın Kur'an ın nurunu tamamlayacaktır .Rabbim, yüzyıllarca islam bayraktarlığını yapan bu necip millete kıyamete kadar bu vazifeyi tevdi etsin inşaallah.Allaha emanet olun.
  • Barış pınarlarıBarış pınarları7 sa önce
    Ağzına kalemine sağlık Sayın yazar bu kalleslere ancak böyle cevap verilir
  • ÖmerÖmer7 sa önce
    Her kelimesine katıldığım yazı.
  • OkurOkur8 sa önce
    Yunan'a savaşı biz acmasik. Biz işgale karsi koyduk.
  • mustafamustafa8 sa önce
    İzmir Barosu'nun kuruluş tarihinin, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 yılı olarak düzeltilmesine, İzmir Barosu ambleminde yer alan kuruluş tarihinin 1908 yılı olarak yazılmasına, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.09.1999 tarih ve 46 sayılı toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.Kuruluşundan bugüne değin İzmir Barosu'nun saygın ve etkin niteliğini sağlayan ve koruyan , elimizdeki belgelere göre Baro yönetiminde bulunmuş meslektaşlarımızın isimleri ..1908-1923Baro Başkanı: Av. Bekir Behlül 1923-1925 Baro Başkanı:Av. İbni Hazım Ferit.. vs....RAHMETLİ VATANSEVER İZMİR BAROSUNUN KURUCU HUKUKÇULARININ BALKAN, ÇANAKKALE,KURTULUŞ SAVAŞI sırasında; KIBRIS BARIŞ HAREKATI ZAMANINDAKİ GÖREVLİ İZMİR BAROSU KIYMETLİ YÖNETİCİLERİNİN de harekat sırasında SAVAŞA HAYIR,ÖNCE BARIŞ DEDİĞİ gibi gerçekdışı bir iddia içeren "Baro kuruluşundan beri SAVAŞA HAYIR, önce barış" sözleri maksadı aşan, adil ve gerçekçi olmayan, milli çıkarlarımızı gözetmeyen zorlama beyanat olmuş

Ali Karahasanoğlu

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