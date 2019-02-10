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İşkencecilere ara verip, çarşı pazara çıkalım!

10 Şubat 2019 Pazar

Okurlarımızdan yoğun itirazlar sürüyor..

“Boşver işkenceyi, boşver darbecileri hatırlatmayı, sen çarşıdan bahset” diyorlar..

Yetinmiyorlar..

“Bize ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen CHP’li Tunç Soyer’in babasının askeri darbe sırasında, ülkücüler için istediği idam cezalarını infaz ettirdiği halde, DEV Yolcular için istediği cezaların, zamanaşımından düştüğü gerçeğinden.. Sen bize pazardan bahset” diyorlar..

“Hayat hakkı”nız güvende değilse, “Can güvenliğiniz” tehlikede ise, “çarşı-pazar” ne işe yarar?

Dün can güvenliğinizi tehlikeye atanlar, eğer ceza almamışlarsa, bugün de can güvenliğinizi tehlikeye atmanın potansiyel failleridir..

Kendileri ölmüş olabilir..

“Babamla gurur duyuyorum” diyen oğulları, elleri tetikte hazır bekliyorlardır..

Ama olsun..

Onların da isteklerini yerine getirelim..

“İşkencecilerden, darbecilerden” her gün bahsediyoruz zaten..

Bugün de, tekrar çarşı-pazar’a geçelim..

Bakalım çarşı-pazarda neler var?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde “çarşı-pazar”ımızın sorunu patates idi..

Patates geçti..

Dolarla çıktılar karşımıza..

Dolarda da ateş düştü..

Şimdi ateşi, “Soğan ile.. Patlıcan-biber” ile çıkarmaya çalışıyorlar..

Bu operasyonlar karşısında, olayları seyreden bir siyasi iktidar olsa..

“Kendi düşen ağlamaz. Madem seyrediyorlar.. Kendi kuyularını kazıyorlar. Bize ne ki savunalım” der, geçerim..

Ama..

Dış düşmanlar, içerdekilerle el birliği yapıp..

Atak üzerine atak yaparlarken..

Siyasi iktidar da..

Savunma üzerine savunma taktikleri geliştiriyor, saldırıları defetmek için operasyon üzerine operasyon atıyorsa..

Bu operasyonlar da..

Bir gün önce gıdadaki fiyat artışlarından rahatsız olanlar tarafından..

Bir gün sonra..

“Olur mu canım, gıdada fiyatı dizginleyeceğiz diye, öyle de yapılır mı, böyle de yapılır mı?” diye önemsizleştirmeye, eleştirmeye tabi tutuluyorsa..

Maskeleri indirmek için..

Bizim de “çarşı-pazar”a çıkmamız gerekti..

Çıkınca kimi gördük?

Mahfi Eğilmez’i..

28 Şubat darbesi yapıldığında, işbaşına getirilen hükümetin ilk iş olarak Hazine Müsteşarlığı’na getirdiği Mahfi Eğilmez, kafayı çıkarmış, sözümona hatırlatma yapıyor:

“Piyasa Sisteminde Fiyatlara Müdahale”

Siz anladınız onu..

Gıdada fiyat yükselmesini engellemek için, belediyelerin tanzim satış mağazaları açacağı bilgisi ile birlikte..

“Şimdi ayvayı yedik.. Tanzim satış mağazaları, gıdada fiyatları indirir.. Biz de ayvayı yeriz.. Kışın ortasında, 82 milyona çiğ patlıcan yedirmek için, az mı çaba sarfettik.. Şimdi geldik, tanzim satış mağazasının duvarına kafayı tosladık” dercesine..

Tanzim satış mağazalarının, devletin fiyatlara müdahalesi anlamına geleceğini.

Bunun da..

“Karaborsa”yı doğuracağını iddia etmiş, Eğilmez bey abimiz..

Konuları öylesine bilgiç pozlarda aktarıyor ki..

Sovyetler Birliği’nden bahsediyor..

1970’lerdeki Türkiye’den bahsediyor..

Hani birisi çıkıp dese ki, “Madem sen bu işleri bu kadar iyi biliyordun da.. Temmuz 1997’de geldiğin Hazine Müsteşarlığı görevini, Aralık ayında niye terkettin” diye soracağız da..

Vereceği bir cevap olmadığını bildiğimizden, beklemeye de gerek yok..

Biz son yazısındaki, entel-dantel anlatımları geçelim..

Grafikler eşliğinde, yaptığı “.. devlet margarin fiyatlarını düşürmek üzere piyasaya müdahale etmiş ve fiyatı p1 olarak belirlemiş olsun. Bu durumda margarin üreticilerinin bir bölümü bu fiyatı yeterli bulmayacak ya üretimi durduracak ya da kısacaktır” diye başlayıp..

En sonunda da..

“Ne var ki bu fiyatta arz miktarı (0q1) bu talebi karşılayacak durumda değildir (W noktası.) Bu durumda q1q2 kadar talep karşılanamamış olmaktadır. Talepteki yüksekliği fırsat bilen bazı satıcılar tezgâhlarındaki margarinleri tezgâh altına indirerek el altından daha yüksek fiyatla satmaya başlarlar ve böylece karaborsa oluşur” anlatımlarını boşverelim..

Son yazısındaki öngörüsünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bir test yapmak üzere..

Önceki yazılarından bir test yapalım..

 24 Haziran seçimlerinden iki gün önce yazmış..

“Soğan fiyatı niçin arttı?” başlığı ile..

Niye artmış soğan fiyatı?

Şöyle giriyor konuya:

“Her hafta ‘Dolar veya Euro ne olacak, altın nereye gider, borsaya ne oluyor ya da bitcoin alalım mı?’ gibi sorular sorarlar bana.

Bu hafta sorular farklıydı. ‘Soğana ne oldu, soğan fiyatı nerede duracak?’ gibi normal rutinin dışında sorular soruldu. Pazarda soğanın kilosu 7 liraydı. Merak ettim markete baktım, orada 7,5 liraydı.”   

Devamında da..

Teşhisi yapıyor:

“Fiyatlar yıldan yıla dalgalanma gösterince ekonomide örümcek ağı teoremi diye bilinen mekanizma çalışıyor.”

Kısaca belirteyim, teşhisi..

Her yıl tekrarlanan üretimlerde, önceki yılın fiyat-mal dengesindeki aksaklıklar, devlet tarafından planlama yapılmaz ise.. Ertesi yıl da, fiyatları dalgalandırırmış..

Fiyatlar düşük ise, ertesi yıl üreticiler o ürünü ekmez, bu sefer de fiyat artarmış.. Tam tersi de doğal imiş.

Dolayısı ile..

Eğilmez’in geçen seneki soğan ile ilgili teşhisi şöyle bitiyor:

“Gelecek yıl bu kez ürün bolluğu, onun yol açacağı düşük fiyat ve dolayısıyla üreticinin mağduriyetiyle karşılaşmamız kaçınılmaz olur”

Peki ne oldu?

Geçen seneki fiyat yüksekliği sebebi ile, bu sene üreticinin bir mağduriyeti yaşandı mı?

Hayır. Tam aksine..

Yine tüketici mağdur..

O zaman, her günün konjonktürüne göre, durum kurtaran yorumlar yapan bu arkadaşlar, niye her olumlu adıma, “istemezük” diye karşı çıkarlar ki..

Baksınlar kendi geçmişlerine..

Bu ülkede neyi doğru yapmışlar?

Yeni Yüzyıl gazetesinde yazmışsın. Gazete batmış.. 

Radikal gazetesinde yazmışsın.. Gazete kapanmış. Hazine Müsteşarı olmuşsun, 6 ayda gitmişsin..

Şimdi, 17 yıldır ülkeyi tıkır tıkır yöneten iktidara, dış güçlerle birlik olup, saldırmayı iş zannediyorsunuz..

Kazanabilir misiniz?

Hiç sanmam..

Dün ne oldu ise, bugün de o olacaktır..

 

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YORUM YAZ

  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE34 dk önce
    15 Haziran Sabah: Üzüm hoşafı. Öğlen: Yok. Akşam: Yağlı buğday çorbası ve ekmek.26 Haziran Sabah: Yok. Öğlen: Yok. Akşam: Üzüm hoşafı, ekmek. 18 Temmuz Sabah: Üzüm hoşafı. Öğlen: Yok. Akşam: Yarım tayın ekmek.21 Temmuz Sabah: Yarım ekmek. Öğlen: Yok. Akşam: Şekersiz üzüm hoşafı, ekmek YOK.. KADROLU....olarak....hergün....PATLICAN...15..BİBER...20....PATATES.....7.....SOĞAN...5... KABAK.....8...............yazzan FETÖ...KEMİK...YALAYICILARI.............Bizim.....MENÜMÜZ... Yukarıda.....yazılı...olan.....DEDELERİMİZİN.....MENÜSÜDÜR.....Biz....yukardaki......MENÜYE .....Razıyız.............ama.....bilinki......sonunda.....sizin......KANINIZLA...ELLERİMİZİ... YIKAYACAĞIZ
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE49 dk önce
    ALPEREN...KARDEŞ............O.Kadrolu...Fetöcü.....BİLAL...B.....henüz.....bugün..yorum...yazmamış...sen...bugünkü...yoruma...yazmışsın..o .....dünkü...yoruma...yazmıştı...........ben....onu....ADAM...YERİNE....KOYUPTA...yazmamıştım.....biz....90...da......ŞIRNAK...ta....ALLAHIMIZA....HAMD...OLSUN....diyerek...yemekhaneyi...inletiyorduk...assubay...olmadı.....dedikçe...biz...aynısını....söylüyorduk.....yemekhanede......ŞEHİTLEİMİZ...için....YASİN...OKUTTUK.....Komutanları...çağırdık...ALBAYA....varıncaya....kadar....geldiler......ŞIRNAKTA...İFTAR..SOFRAMIZDA...SAYMIŞTIK....TAM.....54....ÇEŞİT...değişik..RIZKIMIZ....vardı....söylesek....kimse...inanmazlar...demiştik......yiyemediğimiz...öğünlerdeki....istikaklarımızı...bile....ayırırlardı...ama...KOMANDOYDUK......GÖNÜLLÜ...gitmiştik...VATAN...AŞKIYLA......görevimizi..yaptık....20 kişilik...timde.....2şehit....1...gazimiz....vardı...................bunlar....gibi..........VATAN..HAİNLERİ......anca...algı...yapmaya...çalışır....
  • Masum fatsalıMasum fatsalı50 dk önce
    İyide beyfendi. Genel seçime giderken teziniz doğru olabilir. Yerel seçime giderken neyin bekadı,hem bazıları ihaleleri götürürken sesleri çıkmayanlar vatandaş pahalılık arttı uyanın derken suçlumudurki alt gruba fırça atıyorsunuz. Soyeri örnek verdiniz bir nakille cevap yazayım.Nursefa Paydar…12 Eylül İhtilalinde Askeri Yüksek Hakim...Yani Savcı Nurettin Soyer'in ülkücülerle ilgili taleplerini onaylayan hakim.Yıl 2000…. MHP Büyük Kurultayı’nda Nursefa Paydar MYK üyeliğine seçiliyor. Akabinde de MHP Genel Sekreterliğine getiriliyor. Genel Sekreterlik görevinde iken kendisi ile yapılan bir mülakatta sorulan soru üzerine; “İhtilalde verdiğim kararların hepsinin arkasındayım. Bugün de olsa yine aynı kararları verirdim” diyor.Soru şu:İhtilalde döneminde böyle kararlar veren Nursefa Paydar’ın MHP Genel Sekreteri olması mı yoksa Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in CHP’den aday olması mı daha önemli?Bugün Tunç Soyer için yeri göğü yıkanlar Nursefa Paydar’ın MHP Genel Sekreteri olmasına ve onun o makama gelmesine karşı herhangi bir tepki göstermişler midir?” Bizi artık beka ike siz bari aldatmayın.
  • Şeytan DiyorŞeytan Diyor54 dk önce
    Gönder Y.Yerkel ile A.Boynukalın'ı Yanlarına da 3-5 dantelli kefenli. Yazdığın her yazı sürüdeki 1-2 kişiyi uyandırıyor.
  • tahsintahsin1 sa önce
    Kimdiyor diyor patatese sogana patlıcana gel gel diyen kimler 7 şubattan 28 şubattan 17-25 aralıktan 15 temmuzdan dolar teröründen türkmenlere yardım tırlarından umudunu kesen bölücü yıkıcı baascı paralelci mandacı cenah son umudu sebze meyve market fiyatları
  • TurgayTurgay1 sa önce
    Tamam tamam anladık tanzim satış mağazaları ile ucuzluk gelecek yaşasın. Yaşı ermemiş olanlara söyleyeyim bu tanzim mağazaları işi 30 sene önceki CEHAPE'nin işi idi. 30 sene sonra bula bula bunu mu buldunuz. Hem de Sümerbank'ı satarken devlet bez mi üretir diye kasım kasım kasılırken. Kardeş şuna ekonomiyi kırılgan hale getirdik dış borç aldı başını gitti bolca gelip har vurup harman savurduğumuz döviz gelmez oldu elde satıp savacak fazla bir şey kalmadı ah şu CEHAPE olmasa da İş Bankasını'da bir satsak bir nebze rahatlasak o da yok diyemiyorsunuz adam bir rahibi için Türk ekonomisini duman etti diyemiyorsunuz bunlara sebep olanlara bir şey demeye gücünüz mü,cesaretiniz mi yetmiyor bilemiyorum kabahat Mahfi'de öyle mi.Bu kadar komiklik de fazla oluyor artık.
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    MAFHİ..EĞİLMEZ-ASAF..SAVAŞ...AKAT-DENİZ....GÖKÇE................... ÜÇLÜ..KERİZ...SİLKELEME......ÇETESİ........ yıllaca...NTV..de...hahaha...hihihi....geyik...yaparak.....BORSA..ya....düşmüş....kerizleri.....yarın...şüyle...olacak....yok....şu...gün....böyle...olacak....diyerek.....OLTALAMIŞLAR.................. bunların.........AVARELE....benzeyen....UZUN...bollusu....bir..gün...............--- BİZİM....SÖYLEDİKLERİMİZİN.....TERSİNİ....YAPANLAR....KAZANDI....diyerek.....sonunda. ..İTİRAF..ta....etmiştir...................onun...için....sonunda....yine.... .BİZ.....KAZANACAĞIZZZZZZZZZZZ
  • Yasin karaYasin kara1 sa önce
    Sayın karahasanoglu söz konusu yazıyı okudum örümcek ağı teorisi anlaşılır bir şey.Her ekonomide karsilasilabilen bir durum. Yazar çözümü şöyle sunmuş.Devlet üretim ve tüketim planlaması yaparak çiftçiye projeksiyon tutar gerekirse destekleme alımı yapar. Dikkat edin ithalat demiyor tanzim satışı demiyor tanzim alımı diyordüşünün ev hanımı ev halkının istahindan çok yemek yapsin yemek çöpe gider memnuniyet azalır az yapsın bu kez karın doymaz . Pizza sipariş ederler. Yani ithalat.Evden birisi bu hanıma nekadar yemek yapilacagini açıklamalı.Yani planlama. Bu verdiğim örnekte tanzim satışının karşılığı ne olabilir. Kayinvalidenin gelip alternatif yemek yapması mi?
  • alkanalkan2 sa önce
    ali beyİMF isteği ile fabrikaları satmak için devlet patronluk yapmaz deyip fabrikalar satanlar toki eliyle mütahitlik yapıyor.üretim için çifçiye gerekli desteği veremeyen ler fiyatları düşürmek için devletin kabzımal lık yapmasını savunuyorlar.bir yıl önce patwetes soganlar depolarda çürürken ne olduda bu hale geldik.dış güçler çifçiler satın alıpüretim yaptırmaz halemi getirdiler.tarımdaki üretim yetersizliği dışgüçlerin mi eseri yoksa iktidardakilerinmi basiretsizliği.hani rahnetli erbakan hoca bu işler çoluk çocuk işleri değildir.bu işleblebi dükkanı çalıitırmaya benzemez.derken bugünlere gelineceğini işaretini veriyordu.17 yılın sonunda geldiğimiz noktada durmak yok yoladevam safsatasına daha nereye kadar devam edeceksiniz.
  • alkanalkan2 sa önce
    ali beyher gün iktidarı savunup muhalefet eden leri eleştirmek yandaşve siz akit gazetesi ve yazarlarında moda oldu.akp iktidara geldiğinde tarımdaki üretim ithalat ihracat ne idi 17 yılın sonuna geldiğimizde ne oldu.bunun analizini yaparak gerçekleridile getirmiş olsanız daha inan dırıcı olurdunuz.81 il ve ilçe tarım müdürlükleri ne iş yapar tarımda hayvancılıkta iyiye giden kötüye giden gelişmeler ilgili rapor pılan mı hazırlıyorlar yoksa üç dönüm bostan yangelyat osman misali iktidarın açtıgı millet parklarında çaykekle yatıp yuvarlanıyorlarmı.yıllardır arz olunan ürünler için proje geliştirmesi gereken iktidar ve bakanları fiyatı düşürmek için kolay olan ithalat yolunuseçtiler.ithalatlada gelinen nokta bu.üretilmesi enkolay olan pateters soganı dai mevsiminde üretmeyen mevsim isbanak marul pırsada dahi üretimyapıp fiyatları dizginleyemenin sorumlusu muhalefet değil iktidardır.cambazlık yapıpda işi başka taraflara cekmenin iktidaradalkavukluk yapmaktan gayri kimseye faydası yoktur.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Tekekomu Araplara satanAKP şimdi kabzımallığa başlıyor demiş bir yazar. 2023 hedefleri derken 1940'a geri döndük!
  • AlperenAlperen2 sa önce
    bilal b. dediğin gibi bizde askerlik yaptık, günde üç öğün bize bahşettiği yemek için Allaha topluca hamd ettik, namazımızıda kıldık, orucumuzuda tuttuk tutma yandan saygı gördük bize sahurda yemek çıkardılar, ilk defa bir yorumcuydu eleştirdim çünkü kanıma dokundu bu iftiralar, ordu bizim geleneğimiz de peygamber ocağıdır, sen kendi evinde sofraya oturduğunda sana o öğünü veren yaratıcı aklına geliyormu? yoksa nankör nankör yiyip içip kalkıyormusun?
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Menfi egilmez,sanki celik,28 subatin,hazine mustesari, mustesar ya o verir karari yoktur ulkeye yarari .menfi egilmez ,pek sevilmez ne yapacagi bilinmez,biri soruyor dolar dusermi,menfi mustesar dolar dusmez fakat Turk parasi deger kazanir gorende ulke yararina konusuyor sanir onu dinleyen aldanir niye 28 subat mustesari hep aldatani kimler vatan sevdalisi tani menfi egilmez pek guvenilmez.
  • emekliemekli2 sa önce
    sayın yazar türkiye rahmetli özalın uygulamaya koyduğu serbest ekonomi ile yürütülmekte rahmetli benim milletimin cebinde dolar mark neden olmasın dedi arkasından bu ülke 3-4 sefer bugüne kadar ekonomik krize girdi benim memurum işini bilir dedi bir çoğunun yatı katı oldu serbest ekonomide kimseyi pahalı veya ucuz sattın diye suçlayamayız dileyen istediği fiyata satar gi der ucuzunu ararsın eskiden ortalama kar haddi vardı % 25 üzeri mal satmak yasaktı kontrole gider fatura alışıyla satışı kontrol ederdik fark varsa ceza kesilirdi her yerde döviz büroları yoktu sadece devlet bankaları kontrolünde döviz alınırdı şimdi dolar düştü al yükseldi sat felsefesi var bir aralar millet maaşlarını dolara çevirir yükseldikçe parça parça satar işini görürdü milyonlarca vatandaşın iş adamının bu şekilde dolarla oynamaları ayda katrilyon eder bu döviz düşermi eflasyonu bu zihniyetle yükselmesinde çok katkısı var dışa bağımlı bir ülkeyiz döviz büroları gram altın çeyrek yarım tam satsın döviz tekrar devlet kontrolüne geçsin trustik bölgelerde devletin döviz büroları trustler için olsun bu karar alınsın millet yastık altı dövizini belirlenen en yüksek kurdan devlete getirsin getirmesse bir işe yaramıyacak milyarlarca döviz devlet kasasına girer hiç olmazsa bu sorun ortadan kalkacaktır
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Çarşı pazarı yaz diyenler sadece fetoyla beslemeleri yorumcular diye bı şey de yok bı tane haşhaşi farklı farklı isimlerle devamlı yorum yazıyor ciddiye alınacak bı şey değil mahfinin bahsettiği örümcek ağı teoremi üreticiyi aptal yerine koyan kapitalist sistemin uydurduğu yalan bunlarin 1 liralık üretime 10 liralık borçlanmayı normal gören teoremleri bile var
  • HasanHasan3 sa önce
    Gazetemizin ekonomi müdürü var mı? Gazetemizde ekonomi alanında kendini kanıtlamış yazarlar var mı? Gazetemizin benimsediği bir ekonomik sistem var mı? Gazetemiz faiz sorunuyla nasıl mücadele ediyor?
  • AtıfAtıf3 sa önce
    Youtube'da A. Yeşilada , M. Bayraktaroğlu gibi tipler de ekonomiyle ilgili konuşuyorlar. Sayın yazar lütfen bu şahısların söylediklerine de cevap verin.
  • Gece yaşayan adamGece yaşayan adam4 sa önce
    Onunişi yüzde yüz eleştiri sizin işiniz yüzde yüz savunma o eleştirmesse yok olur siz savunmazsanız yok olursunuz benim gözümde ikinizin birbirinden farkı yok sizide okumamın sebebı can sıkıntısı buda benım yok olmama sebebım
  • İsmet Biberİsmet Biber5 sa önce
    İlginç bir yazı...biberi,domatesi,soğanı dış güçler artırıyormuş.Hükümete çağrımdır dış güçleri madem tutuklayamıyorsunuz (Rahip Brunson)örneğinde olduğu gibi acilen tüm pazarcıları, kabzımalları ve nakliyecileri tutuklayın...Hazır fabrikaları sattığınız her şehre cezaevleri inşa ettiniz doldurunuz...Hatta bu vatan hainlerine hıyar, domates,patlıcan ve biber yetiştirtiniz. Tanzim satış mağazaları açarak " korumacı ekonomi modeli"madein İsmet Paşa-1944'e " dönelim...Şeflik dönemi hayırlı olsun...Hazır Reisimiz 'de var...İkinci şeflik dönemi başlasın.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Mahfi..Eğilmez'ler..bu .. Ülkenin..fesatçılarıdır,egemen..kesimlere..yalakalık.....yaparlar.. milletekarşı..küstah..kibir..Egemenlere..karşı..öyle..eğilirler..ki...tam..aşağılık..mahluklardır..
  • HalkHalk7 sa önce
    Piyasaya mudahale degil firsatcilara mudahale.
  • TTPTTP7 sa önce
    çoooook mantıklıbir iş.çoookfaydalıbir iş.millet menfeaatine.100lerceMİNİMANAVAÇMAK GEREKİR.Belediye personeline zimmetle.Çalışsın
  • ŞenolingŞenoling8 sa önce
    Ben belediyelerimizin meyve sebze satışını nasıl yapacağını anlamadım. Bu ülkede marketler meyve sebzeden çok mu kar ediyor? Çalıştığım sektörden ötürü Türkiye’deki en büyük süper marketlerin çok ucuza mal alıp yine ucuza mal sattıklarını biliyorum. Şimdi devlet bu marketlerden daha ucuz malı kimden alacak? Üreticiler zaten bu süper marketlerin eline düşmekten zarar görüyor ama başka çaresi olmadığı için çalışıyor. Kısacası daha da ucuza mal satamazlar. Geriye sadece ithal etme seçeneği kalıyor. Yani bu çözüm ne işe yarayacak anlamış değilim, bekleyip görelim
  • Boşbakan Boşbakan 8 sa önce
    Tanzim ata geri döndük ! Tanzim fermanı pek yakında okunur !

Ali Karahasanoğlu

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