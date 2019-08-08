İşbilmez Mansur, olacakları itiraf etti: “Toplu çocuk ölümleri geliyor!”

Konuyu önce Ankara’ya çeyrek asır belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek duyurdu.

Ardından yeniakit.com.tr skandalı milyonlara duyurdu..

Ne idi olay?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çocuk evlerini kapatması..

Nasıl olabilirdi böyle bir şey?

Eski yönetimlerin hayata geçiremediği sosyal hakları bile uygulamaya koyacağı vaadi ile seçilen yeni başkan, yıllardır faaliyette olan çocuk evlerini nasıl kapatabilirdi..

Melih Gökçek sordu: “Sizde vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın!”

Yeni akit haberini yaptı..

Haberde şunlar yazılmıştı:

“Çocuk evleri sayesinde birçok yetimin yetiştirildiğini ve evlendirildiğini belirten Gökçek, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: ‘Ankara Büyükşehir’den inanılmaz uygulama: Mansur Yavaş’ın Talimatıyla ‘Çocuk evleri’ kapatıldı. Birçok yetim kızımız ve erkek evladımız ayrı ayrı evlerde kalıyor, çocukları ilkokuldan üniversite bitinceye kadar yetiştiriyor ve sonunda evlendiriyorduk. Mansur Yavaş bu evleri tasarruf gerekçesi ile kapatıyor. Yetim çocuklara 9 Ağustos’a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Sizde vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın! Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder. Sn. Mansur Yavaş, senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter. Vicdan… Vicdan… Vicdan…”

Ardından Mansur Yavaş’ın kafasına dank etti..

Bir açıklama yaptı..

Ben de açıklamadan, Cumhuriyet’in haberleştirmesi ile bilgi sahibi oldum.

Cumhuriyet, Mansur yavaş’ı savunurken, “Mansur Yavaş, Gökçek ve havuz medyasının yalanını çürüttü” diye başlık atmış..

Merak edip, izledim..

Aman ne çürütme ne çürütme..

Tam bir rezalet..

Tam bir fecaat.

Tam bir işbilmezlik itirafı..

Mansur Yavaş’ın ifadesi aynen şöyle: “Bana bir şeylerden bahsetti ama.. Kapatma kararından bilgim yoktu.”

Bahseden, Mansur beyin yanındaki bir daire başkanı.

Daire başkanı geliyor, konuyu anlatıyor.

“Biz çocuk evlerini kapatıyoruz, kanuna aykırı” diyor..

Kanuna şeklen aykırı olarak, bula bula çocuk evlerini bulmuş, daire başkanı..

Fuhuş evleri, pavyonlar, eğlence merkezlerinin hepsi kanuna dört dörtlük uygun imiş..

Bir çocuk evleri kanuna aykırı imiş..

Mansur’da da kafa çalışmıyor olmalı ki.. Konuyu kavrayamıyor..

“Sen ne diyorsun arkadaş.. Çocuk evleri kapatılır mı? Yetimler sokağa bırakılır mı?” demiyor..

“Ha ha.. yap yap..” diyor..

Sonra, çocuk evleri kapatılmak üzere işlemler yürürken..

Konu medyaya intikal ediyor..

Tam o anda Mansur’un aklı başına geliyor..

Olanları kendi ağzından, hem de Cumhuriyet’in olumsuz noktaları montajladığı hali ile aktarayım, Ankara nasıl bir felakete doğru gidiyor, tahmin edin:

“Sosyal işler daire başkanımız 2006’dan beri, 11 tane evde 46 tane çocuğun, bu sayı bazen artıyor, bazen azalıyor.. Sürekli bakıldığını, ancak 2012’den itibaren kanun değişikliği ile kendi yaptığı araştırma ile bunların aileleri olduğu, kanunun da sadece kadınlara ev açma imkanı tanıdığını, çocuklar için bunun yapılamayacağını söyleyerek bunları kapatmış. Açıkçası benim böyle bir şeyden haberim yoktu ama. Bana bir şeylerden bahsetti ama, kapatmadan benim haberim yoktu. Sonra haberim olunca hemen durdurdum.”

Nokta..

Aylardır söyledik durduk..

Bu adam, Ankara’da belediye başkanlığı yapamaz dedik.

“45 bin nüfuslu Beypazarı’nda belediye başkanlığı tecrübesinden başka hiçbir özelliği olmayan Mansur Yavaş’ı, hangi “üst akıl”, 5.5 milyonluk Ankara’ya başkan yapmak istiyor” dedik..

Dinletemedik.

Bir sahte senet olayında, hukukta öğrenci olanların bile yapamayacağı hatayı yapan Mansur’un, büyükşehir statüsündeki bir belediyeyi yönetemeyeceğini anlatmaya çalıştık.. Dinletemedik..

Bu arkadaş saf, bu arkadaş 35 yıldır yaptığı avukatlığı hakkıyla yapamıyor.. Sıradan bir bakkalın bile yanında imzalatılmayan senedi almayacağı bir dünyada, milyon dolarlık, dışarda hazırlanmış senedi alıp kabul ediyor, sonra rezil oluyor.. Alacaklı iken, borçlu çıkıyor.. Bu adam, belediyeyi de satan savurur dedik.. İkna edemedik..

Şimdi her şey ortaya çıkıyor..

Yanında çalışan daire başkanı gelip, “Çocuk evlerini kapatacağız” diyor..

Mansur bey ise ne anladığını şöyle ifade ediyor:

“Bana bir şeylerden bahsetti ama..”

Söyle Mansur bey..

Daire başkanınız, size nelerden bahsetti?

“Çocuk evlerini çoğaltacağız” dedi de, tam tersini mi yaptı?

“Çocuk evlerinin yerlerini daha güzel noktalara taşıyacağız” dedi de, siz de “Ha ha.. İyi olur” dediniz, sonra çaktırmadan kapatmaya mı kalkıştı?

Ne oldu?

Açık açık söylesene..

Ne demek, “Bir şeylerden bahsetti”?

Nedir o “bir şeyler?”

Ben söyleyeyim “bir şeyler”i..

Mansur beyin, Ankara’yı yönetme kapasitesi yok..

Bu daha üç ayda yaşanan bir skandal..

Ki, o skandalın içinde, bir başka skandal daha var..

Yine aynı konuşmada söylüyor, Mansur bey..

Çocuk evlerinin, kanuna aykırı olarak hizmet verdiğini..

Ama toplu ölümler olursa, kendisinin sorumlu tutulacağını anlatıyor.

Yıllardır hizmet vermiş, hiçbir toplu ölüm yaşanmamış bir hizmeti ortadan kaldırmak için, kendisine bahane arıyor..

“Biz bu işleri yapamayız” demeye getiriyor.

“Biz bu işlerde beceriksiziz. Toplu ölümler bile olabilir” demeye getiriyor..

“Toplu ölümler olduğunda, kendimizi kurtarmamız lazım” bakışı ile olaya yaklaşıyor..

Eyvah ki, ne eyvah..

Hani Mansur beyin başarılı olacağını hiç inancım yoktu ama..

Hiçbir şey yapmasa bile..

Belediyenin kurulu düzeni ile, 5-6 ay, işler gider diye tahmin ediyordum..

Adam bir şey yapmamayı bırakın.

Bir de yapılanları bozmaya kalktı..

Ve geldiğimiz noktada..

Olabilecekleri şimdiden bize hatırlatıyor..

Yazdık, yazdık, yazdık..

Dinletemedik..

Bari bugünden sonra..

Yetkililer, Mansur Yavaş’ın başkanlığındaki belediyeyi, adım adım takip etsinler..

Aman ha.. Aman..

Bu adama emanet edilen insanlar.. Bu adama emanet edilen kamu malları..

Tehlikededir..

Daire başkanının anlattığı önemli bir konuyu, “Bir şeyler anlattı” diyen başkan, yarın daha başka ne önemli konularda, “Ben anlamadım.. Bir şeyler anlattı ama” diyecektir, ben şahsen korkuyorum..