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İnönü ile Erdoğan farkı!

23 Ekim 2019 Çarşamba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açtı konuyu..

Yoksa..

1920’lerdeki savaş kaçkını İsmet İnönü ile..

2019’daki dünya lideri Tayyip Erdoğan’ı kıyaslamaya hiç niyetim yoktu..

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında anlatıyor:

“İnönü, Lozan toplantısına gider. Bakar ki kendisine küçük koltuk tahsis ederler. İnönü geriye döner. İnönü ‘Aynı koltuktan bulduktan sonra geliriz’ der. Onur, şeref, haysiyetin korunması budur!”

Kılıçdaroğlu hemen devamında da, Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı yerine, Başkan Yardımcısı ile görüşmesini dile dolayıp, eleştiride bulunuyor..

Oysa..

İnönü koltuğu beğenmemiş, kriz çıkarmış ama..

Koltuğu kaptıktan sonra.

Önüne ne konulduysa, “Peki” demiş.

“Peki” dediği için de, Ege’deki burnumuzun dibindeki adalar ya Yunanistan’a verilmiş.. Ya da bölgeye yüzlerce kilometre ötedeki İtalya’ya verilmiş..

Sahada kazanmadığımız tek bir hakkı, Lozan anlaşması ile elde etmiş değiliz..

Lozan’da masada kabul edilen ne var ise, hepsi sahada zaten kazandıklarımızdan ibaret.

Masada kabul edilenlerin, sahada kazandıklarımızdan eksiği var, fazlası yok..

Buna rağmen, İnönü’nün koltuk muhabbeti, vatanı satmanın önüne geçiriliyor..

Ya Tayyip Erdoğan? Ya Erdoğan’ın karşılaştırılmak istenilen ve tahkir edilen görüşmesi ne?

ABD’nin özel yetkili Başkan Yardımcısı ile görüşmesi..

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı ile nerede görüşmüş?

Amerika’da mı?

Yoo..

Görüşme Türkiye’de yapılmış..

Yani görüşme, Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılmış..

Muhatabının ayağına giden, Erdoğan değil, ABD’nin Başkan Yardımcısı olmuş..

Görüşmeler sırasında, dakika dakika gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşımlarla takip ettiğini gösteren de, ABD’nin Başkanı..

Yani, “Yardımcım, sen git hallet. Benim çok işim var” modunda bir tavır söz konusu değil..

“Ben tam yetkili yardımcımı, senin ayağına gönderiyorum. İhtilafa düştüğünüz konularda, ben telefonun ucunda hazır bekliyorum, katkı sunacağım” modunda bir görüşme..

Ve..

O görüşmenin de, Başkan tarafından bizzat adım adım takip edildiğini gösteren bir açıklamalar silsilesi de önümüzde duruyor...

Bunları aktardıktan sonra..

Gelelim benim için esas önemli konuya..

Türkiye, aylardır ne söylemiş ise.

Onların hepsini, ABD’ye kabul ettirmiş olması...

“Biz güvenli bölge kurulmasını istiyoruz” demişiz.

ABD Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede bu kabul edilmiş.

“PYD silahlarını bırakmalı” demişiz..

O silahları veren zaten ABD olduğu halde.. ABD’nin Başkan Yardımcısı/Başkanı itiraz edememiş, bu şartı da kabul etmiş..

Daha önceki görüşmelerde, “Birlikte devriye atma, işi zamana yayma” gibi oyalama taktikleri bilindiği için.. 

Bu sefer istediklerimizin takvime bağlanması ve bu takvimin de kısa süreli olması istenmiş.. O da kabul edilmiş.. Sadece 120 saat süre verilmiş.. 

O süre de dün akşam saatlerinde dolmuş..

Dolayısı ile, ABD’den ne istemiş isek, hemen hemen hepsini almışız..

 Ama bizim Bay Kemal, Tayyip Erdoğan’ı, 1923’ün İnönü’sü ile karşılaştırma yapmaktan geri durmamış..

Olaya bir de şu açıdan bakmalıyız..

Lozan anlaşması öyle bir ihanetti ki..

Hemen ardından, Meclis feshedildi..

Çünkü Meclis’te, büyük itirazlar vardı..

O ihanet sözleşmesinin görüşmesini yapan ise, İsmet İnönü idi..

Peki..

ABD Başkanı ile değil de, yardımcısı ile görüşüldüğü için, Tayyip Erdoğan’a kılçık atmaya kalkanlar, varılan mutabakat için ne diyebiliyorlar?

Bir itirazları var mı?

Görebildiğim kadarı ile, ciddi hiçbir itirazları yok..

Topu topu, dedikleri şu:

‘Senin, çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız’ diye sopa gösterildi. Çıkıp aslan kesilmesini beklerdik. ‘Araştırmazsan namertsin. Ben hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm’ diyecektin, ama demedin.”

İtiraza bakın..

ABD Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşme sonrasındaki mutabakat, sözümona ABD’nin tehdidi ile imzalanmış.

Birazcık aklı olan, bunu söyleyebilir mi?

“5 günlük bir süre”den başka Türkiye için hiçbir olumsuz yönü olmayan.

Haydi dün Rusya ile yapılan görüşmelerden sonra Türkiye’nin kabul ettiği ek 150 saatlik süreyi de göz önüne alarak söyleyelim..

12 günlük ek süre dışında..

Türkiye’nin ne kaybı var?

Hiçbir şey..

Ama ABD için..

Verdiği silahların imha edilmesini kabul eden..

Eğittiği PYD’lilerin bulundukları yerden çekilmesini kabul eden..

Türkiye’nin görüşmeler başındaki tüm taleplerini kabul eden ABD, bu sözleşme ile kazançlı çıktı, kim diyebilir?

İnönü’nün bir de Johnson mektubu vukuatı var ki...

O tam evlere şenlik..

Dönemin ABD Başkanı, Başbakan İnönü’ye mektup yazıyor..

“Kıbrıs’ta bir harekata girişirseniz, bizi unutun. Verdiğimiz silahları kullanmayı unutun. Unutun, unutun, unutun” diyor..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sandalyeyi kabul etmedi, koltuk istedi” dediği ve bu isteği ile “onurlu, şerefli” bir çıkış yaptığı ileri sürülen İsmet İnönü ne diyor?

“Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o yeni dünyada yerini alır!”

Caaart, kaba kağıt..

Haydi onu dedin..

Sonra ne yaptın?

Yani yeni dünya kurulması için ne yaptın?

Türkiye olarak yeni dünyanın neresinde yer aldın?

En önemlisi, bugün Erdoğan’a yapılan itirazlardaki “operasyon” açısından İnönü ne yapmıştı?

Bir adım atabilmiş miydi?

Hayır..

Harekatı yapamamıştı..

Yazılan mektubu, sineye çekmişti..

Erdoğan ise, kendisine yazılan mektubu çöpe attığı gibi..

Mektubu yazanın da, yardımcısını ayağına getirdi..

Daha “Fark ne” diye soran mı var?

ABD’den sonra, dün akşam saatlerinde açıklandığı üzere..

“Rusya ile de anlaşma yapılmış olması ve sadece ek 150 saat verilerek, Rusya’ya da PYD’nin bölgeden süpürülmesinin kabul ettirilmesi”ni hatırlatırsam..

Belki Kemal Bey’in kafasına da, gerçekler girmiş olur..

 

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YORUM YAZ

  • genc osmangenc osman8 sa önce
    degerlı kardesım dogruları ızah etmıssınde dunyada devrım yapan tarıh yazar tarıhıude kendı menfaatlerı neyı gerektırıyuorsa onu yazarlar zamanla su meclıs arsıvlerını bır acalım bakalım gercek vatanperverlerle sahte kahramanları bır seyredelım
  • FerdiFerdi10 sa önce
    İnönü kadar taş düşsün başına 
  • ULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETIULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETI11 sa önce
    Sayin yazar,bos yere kurek cekiyorsunuz cunku Kemalin tarihsel gorevi ve fonksiyonu gercekleri gormek degil bilakis gercekleri saklamaktir kendinden ve insanlardan.
  • Ali rızaAli rıza11 sa önce
    Bir gün dogruları yazacaksın buna inanıyorum , amma henüz gençsin , yanlış yolda oldugunu anlıyacak yaşta değilsin de ondan
  • TurkTurk12 sa önce
    Sayin yazar surekli sayin baskan imamoglunu elestiriyorsun ya ordunun akp li bld.bask.aldığı 250 bin liralık maasi gündeme getirebilir misiniz acaba merak ettim
  • DermanDerman12 sa önce
    Sayin ali bey,ustun zekaniz bazan aklima jemsbonthani 007 desem ,sen Akitin medari iftihari ali beysin fakat bizleri bazrn tarihin tozlu sayfalarina bazan istanbulun,manzaralarina, bazanAnkara kulisinden,bizlere yaziyorsun .sabah erken mesain baslayip gecenin 02 kadar,calisiyorsun Allahim yar yardimcin olsun.
  • MustafaMustafa12 sa önce
    İsmet Paşa'nın hatası çoktur. 
  • DermanDerman12 sa önce
    Sayin,ali karahasanoglu,insan gibi insan mukemmel lisan mutlu olur okuyunca insan, makalen secilmisencok da herhangi bir size ayit tavsiye edeceginiz kitap ,varmi 
  • Sıtkı SıyrılmışSıtkı Sıyrılmış12 sa önce
    Senin eşin bulunnmaz Ali Bey. Sen türünün son örneğisin.
  • Turan kılıç taşTuran kılıç taş13 sa önce
    Hiç nefesini tüketme Ali bey 
  • İhsan yİhsan y13 sa önce
    Bir cahil bigün bigün hukukcu bigün ekonomist bigün hoca. sende kendin gibileri bulmuş sallıyorsun. Türkiye Sizinle Reziloluyor o İsmet İnönü ve Büyük Atatürk olmasaydı Amerikan Mandasını kabul etmiştik
  • KorayKoray13 sa önce
    Boylesine bolucu bir kisiye siz veya sayin demek, yazar demek bayaa zor. 
  • DermanDerman13 sa önce
    Simokin, bir zamanlar,Turkiye cumhurbaskanlari giyerdi,hemde yabanci konuk ,geldiginde ,bunu ismail hakki karadayi yasar anit,turgut ozal,abdullah gul giymislerdi.bu simokin bir ingiltereden alinmis isim.bir ara dediler garson kiyafeti .evet simdi giyilmiyor.aklima geldi,her seyleriyle ogunduk ve medeniyetde ovduk,birde ne gorduk .meger aldandik svrupa dedik tuttuk kendimizi unuttuk.
  • ErcanErcan14 sa önce
    Yorumcular dan biri yaşadın cehennem demiş.Aynen katılıyorum
  • Müslüman türk Müslüman türk 15 sa önce
    Yahu birtek bizmi biliyoz ismetin sağır olduğunu chpliler bilmiyorlarmı bu sağır her söylenene he demiş 
  • Tata TongaTata Tonga15 sa önce
    Beyni boş insanlar veya kötü niyetli insanlar önce uşi anlaşmasını, mondros mütarekesini, Sevr anlaşmasını okumadan konuşur... beyni dolu ve sağduyulu insanlar ise önce bunları okuyarak konuşur
  • delideli16 sa önce
    aslında onlarda haklı hocam bunların iktidarları döneminde abd başkan yardımcısımı gördüler bunlar abd den .. gelse esasduruşa geçerler o yüzde zorlarına gidiyorama alışacaklar
  • Rıfat Rıfat 16 sa önce
    yaşasın cehennem, orada ateşi bol olsun!
  • Rıfat Rıfat 16 sa önce
    Buradaki Kamalistlerin yüzünü bir de 5816 kaldırıldıktan sonra görmek lazım
  • hee heehee hee16 sa önce
    Yazara bak :))) Donanman mı vardı? Ne ile gidecektin 1920'de adaları almaya? 
  • recep recep 16 sa önce
    Habertürk cnntürk ve haberglobal de rutin dönüşümlü ekranlara konuk olan chpli konuşmacılardan eski yeni vekillerin bir kaçı hariç hepsi ab abd israil rusyada pkk pyd deaş dhkpc ye dair bir hata kusur aramazken sürekli türkiyede ve ikdidarda hata aramaları tıpkı bizim eski sion medyasının toplumsal olaylarda münferit kaoslarda kemaralrın polise ne yapıldıgına kamu mallarına ne yapıldığına odaklanmayıp polisin kaosculara ne yaptıgına yapacağına odaklandığı gibiler
  • DermanDerman16 sa önce
    İsmet inonu yu kim milli sef yapmis ozaman secim varmiydidiyelim var tek parti ,rakibi muhalefet varmiydibir kitap okumustum kervanciya develer,hal diliyle demiski bunca hizmetinde bulunduk helali hos olsun fakat yillarca esegin pesinden gitmemizi helal etmiyok demisler.
  • tufantufan17 sa önce
    Atatürk döneminde kurulmuş uçak silah mühimmat fabrikalarını traktör ve karyola fabrikasına dönüştürmek de mi vatanseverlik millileştirmek babındanmı.
  • Tata TongaTata Tonga17 sa önce
    Uşi anlaşmasını okumak çok mu zor? Ne diyor uşi anlaşması? 
  • ZuhurZuhur17 sa önce
    ne yapacağınızı şaşırmışsınız :)
  • Rıfat Rıfat 17 sa önce
    Bu Kamalist tayfaya ne içiriyorlar da bu hale geliyorlar acaba?
  • bedrettin ozturkbedrettin ozturk17 sa önce
    NASIL BIR MUSLUMANLIK NASIL BIR INSANLIK ? BU ULKENIN CUMHURBASKANI OLMUS OYLE YADA BOYLE BIZE SORUNSUZ SATILMAMIS BOZULMAMIS SAPASAGLAM BIR ULKE BIR CUNHURIYET BIR ORDU BIRAKMIS KANSIZ BELASIZ BIR COK PARTILI DONEMI HEDIYE ETMISORTADOGU BATAKLIGINDAN UZAK TUTMUS NICE HIZMETLERI ( DEMIRYOLLARI FABRIKALAR ISLETMELER TESISLER ) GUCLU BIR DEVLET YAPISI BIRAKMIS BIR MILLI YERLI BIR INSANA BU IFTIRA BU YALAN BU CAMURU ATMAK YAKISIRMI MUSLUMANIM DIYEN ADAMA YAZIKTIR GUNAHTIR AYIPTIR.BIRLIK OLALIM DIYORSUN HEMEN INSANLARI AYRISTIRIYORSUN.
  • DermanDerman17 sa önce
    4 saat once guzel bir anlatimla yorumcu murat ,mukemmel bir yorumdu tebrikler iyiki varsiniz.
  • bozdağlıbozdağlı17 sa önce
    Sanırım vaktiyle evlerden kuranıkerimlerin toplanıp bununda köylünün sırtında taşıtıldıgını duymayanlarda var. Bunun yanın evinde birden fazla kuran olanların ya kendilerinin gizleyerek yada muhtara bak bende 2 tane var ama zabitlere bir tanesini vereceğim diyen köylülerin oldugunu
  • MeautMeaut18 sa önce
    ; UTANMAZ ARLANMAZHAYASIZ yorumcu. yılmaz özdilgibi islam düşmanını kriptoyu okuyacagımayurt dışında orjinalkeferelerin yazısınıokurum. . .
  • KömürKömür18 sa önce
    At at, nasıl olsa sana bile inanacak zır cahil bir kesim var. 
  • emeklemekl18 sa önce
    BAKIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ dünya tarihinde ekonomide yükselişte ABD den sonra 2 cidir açın dünya ekonomi bilgilerini göreceksiniz 
  • ATATURKCUATATURKCU18 sa önce
    OSMANLININ EGE DENIZINDE YUZEN 1 TANE KAYIGI BILE KALMAMIS ANADOLUDA POLATLIYA KADAR DUSMAN GELMIS OSMANLI BATMIS BITMIS HASTA ADAM OLARAK MASADA KURT GIBI PARCALAMISLAR BURDAKI YOBAZ CAHIL YORUMCULAR KABAHATI INONUYE ATMISLAR.ENKAZ KALMIS OSMANLIDAN YA NE OLACAKTI ?
  • utanmazlarutanmazlar18 sa önce
    Günlük tirajı 250 binin altına düşmeyen Sözcü yazarlarını özellikle Yılmaz ÖZDİL'i okursanız gerçek köşe yazarlığını öğrenirsiniz haciler :)
  • emeklemekl18 sa önce
    burnun dibindeki adaya gidebilmen için asker götürebilmen için gemiler gerekli Kurtuluş ordusunda gemi varmıydı be arkadaşadalara çıkartma yapsınlar bak biz burnumuzun dibindeki 18 kayacığıda yunana verdik dünya kafa tutarken yunanda üzerine kilisesini evlerini yapıp yunanlı yerleştirdi halbuki 100 yakın savaş gemilerimiz olduğu halde
  • MesutMesut19 sa önce
    İhsan y yorumcu . Mektuptan bahsediyorsundafırtına obüsünokta atışını, sihalarınyerli bombasını, f 16 ların nufuz edici bomlarının ve MEHMETÇİĞİNmpt76 nın namlusunun abd yi vesizingibileri nasılveremkanseryaptıgınıdacanlı canlıtv lerde izledik . ACI VARMI ACI ?acınız büyükgiren namlugeri çıkmaz maalesef bu acıyla yaşayacaksınızkemaaaal ve senin gibiler. . .
  • MesutMesut19 sa önce
    İçimizdeydirumuzlu yazan '. İnönününömrünün savaş meydanlarındageçtigini söylorsun nerde savaşmış hangi savaşı kazanmış1 tane orjinalbelge1 tane şahitgösterinönüyeallahtan rahmet dileyeceğimyoksa .. . Ha orjinal belge dedim ingilizin okullarımızda öğrettiğiyalanuydurma latincebelge değil .
  • TarafsızTarafsız19 sa önce
    "ahmet sal" 15 Ekim 1912 Uşi antlaşmasını oku anlarsın. Elimi öpmene gerek yok, ben senin gözlerinden öperim, Allah'a emanet ol aslan parçası.
  • MesutMesut19 sa önce
    Halit kardeş . ALLAH kurandaonların gözü vardır görmezkulaklarıvardır duymazdillerivardırdoğruyusöylemez der . İblise uşak olmuşa kuranı anlatamazsınanlasaydı ağası inönü,lehepcehil , firavun,nemrut anlardı . Bunlara allahınRESULLERİanlatamamışkisen mi anlatacaksın.Cehennemdeyerleriâliiolsun .
  • salla ali sallasalla ali salla19 sa önce
    hadi be oradany ozdili bugün oku da bitaz bilgu sahibi ol
  • MesutMesut19 sa önce
    UTANMAZARLANMAZHAYASIZ ARSIZyorumcuya inönübabası karabağ ermenisiegeli yörük anneden olmaislam ve kuran düşmanıbir ermenidir . Kadir mısıroğlurahmetliabimizi bir dinlerseninönünündiğerşerşeytani marifetlerinibelgelerişahitleri ile sana anlatır.REİSşuan İSLAMINÜMMETİNlideriya inönüİSLAMIN, ÜMMETİN ve KURANINiçimizde kien büyük düşmanıydı
  • OGUZOGUZ19 sa önce
    İLBER ORTAYLI VE MURAT BARDAKÇI VE ERHAN AFYONCUNUN LOZAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ YETERLİDİR 
  • okurokur20 sa önce
    Amacınız ne İNÖNÜ ne ATATÜRK nede C.Başkanı..Amaç İnsanları basit seylerle kutuplaştırmak..
  • MesutMesut20 sa önce
    Musul kerkükhalepege adalarıbatı trakyatazminatkazandığımızne varsainönü hepsini yunana ingilizelozandasattıkarşılığında1 koltukmualmışkılıçtarogluutanmadan bunumu söylüyor . Keşke İnönü sandalyeyede otursaydıdaburaları satmasaydı . 
  • HalitHalit20 sa önce
    Bir Arkadaş!.. Utanmazlar rumuzuyla “İsmet paşa bir dev’di” demiş. Şimdiye kadar bize dayatılan resmi tarihten başka hiç araştırmamış belli. O dev’inbir Amerikancı olduğunu nasıl anlatsak acaba!..
  • ahmet salahmet sal20 sa önce
    TARAFSIZ.. Akşama kadar seni bekelyeceğim. Arkadaşlarından yardım al. CHP'den yardım al. Kemalist profesörlerden yardım al.. Ege'deki adaların, Lozan'dan önce Yunan'a bırakıldığı bir sözleşme bul ve buraya yaz.. haklısın demekle olmuyor.. el öpmeye beklerim..
  • KaganKagan20 sa önce
    AYY ALI AFENDI..YAZDIGIN EFTEN PÜFDEN MESELELERI GEÇ::AGRIDA ŞEHIT DÜŞEN ZEKERIYA ALTUNOK...KHK ILE IHRAÇ EDILMIS BIR POLISDI..TUTUKLANIP 16 AY HAPİS YATTI.BEDELLI PARASI BULAMADIGI ICIN ASKERE ALINDI.2 ÇOCUK BABASIYDI VIJDANINA BU SOR ALI EFENDİ INSAN TERORIST OLMADIGINI NASIL ISBAT EDER KI..NE DIYELIM ZALIMLER IÇIN YAŞASIN CEHENNRM...UĞURLAR OLSUN SEHIDIM MAHKEME-I KÜBRADA GERÜSMEK UMUDUYLA..
  • İçimizdeydiİçimizdeydi20 sa önce
    Daha yazının en başında ömrü cephelerde, savaşlarda geçen İnönüye "savaş kaçkını" demek, niyetinizin iftira atmak olduğunu ortaya koyuyor. Zaten yazının devamı da aynı yalan ve iftiralardan ibaret. Aslında başka bir şey yazmaya da gerek yok ama biz de doğruları yüzüne vuralım. Belki bunları okuyan vicdan sahibi müslümanlar vardır. 12 ada 15 ekim 1912 tarihinde imzalananan Uşi Anlaşması ile Osmanlı zamanındaverildi, Kurtuluş savaşının sonunda tekrar alınabilirmiy di?Epey zor..! bir anlaşma yapıp vermişsin bitik bir ülkenin anlaşmayı rafa kaldırıp dünyayı tekrar karşısına alması öyle kolay iş değil.
  • ŞenolingŞenoling20 sa önce
    Neyse ki ülkede senin gibi düşünenlerin sayısı öyle pek de fazla değil Ali. 
  • O.U.O.U.20 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Alibey bu k.k.ogluna vb ç.h.p. lilere ve çakma milliyetçi merala gelince bunlar kadar iki yüzlü bir insan yoktur bunlar Erdoğan'ın onca faydalı icraatlarını görmeyip onların aklınca Erdoğan'a en ufak bir olay olunca hemen leş kargaları gibi hücum ederler oda ülkemizi filan düşündükleri için değil bu olaydan nasıl bir siyasi kazanç elde ederim deyip başlarlar algı operasyonu yapmaya be ...ler biz sizin eski agebeyleriniz ülkeye ne kadar zarar ne kadar eziklik yaşattığını iyi biliriz örnek Ecevit'in Clinton karşısında ezilip büzülüp ülkeyi üç kuruş için küçük düşürmesi hadi ordan k.k. oğlu sizin reise hiç konuşmaya hakkınız yok ki niyetiniz memleketimizin âli çıkarları için olsa sizi tebrik ederim ama değil sizin derdiniz ben bunlardan nasıl siyasi rant elde ederim derdindesin k.k. oğlu sen reisimizin ülkemiz için yaptığı faydalı hizmetlerin onda birini dahi yapamazsın eski ağabeylerin hiç yapmadı siz gerçekten karekteri çok düşük çukur bir siyasetcisiniz siz ve sizin gibilerdenlider olmaz değil Türkiye'de dünyada tek lider var oda sayın R.T.E. dir Allah ona hayırlı uzun ömürler versin.nokta.
  • Hakan arıkanHakan arıkan20 sa önce
    Keşke ismet ayakta duraydı da o antlaşmayı imzalamasaydı
  • TarafsızTarafsız21 sa önce
    "ahmet sal"hee hee, haklısın...bekle gör....
  • Murat küçükMurat küçük21 sa önce
    Sadık Karacalı çok iyi bir noktaya temas etmiş. Erdoğan, ABD askerleri için dua etmişmiş.. Erdoğan oturduğu yerini sağlamlaştırdı. Şimdi de o askerlerin korkulu belası oldu.. Eskiyi karıştırmaya meraklı isen.. Orda ne bulacağını, necip Fazıl söylüyor.. Ha unutmadan hatırlatayım, yahudiler de, Hz. İsa'yı çarmıha germişlerdi ama.. Şimdi hristiyanlar yahudinin emrinde koşuyorlar. Onlara da bir hatırlatman var mı? Yoksa düşmanlığın sadece müslüman Tayyip'e mi?
  • utanmazlarutanmazlar21 sa önce
    Gazi İsmet Paşa bir Devdir kıyasladığınıza bakın :)
  • ahmet salahmet sal21 sa önce
    TARAFSIZ Bak madde madde anlatayım:1) Adaları Osmanlı verdi ise, çıkart sözleşmesini göster.. Kaldı ki, Osmanlı verdi ise, Yunan'ı İzmir'de denize döktük diye övünme.. Çünkü denize döktüğün Yunan'ı, burnunun dibindeki adadan kovamamışsın.. 2) Lozan'da bizde kalan, ama şimdi Yunan'ın mangal partisi yaptığı tek bir adanın ismini, Lozan sözleşmesinde göster.. Gösteremezsin. Çünkü "bilmiş" edebiyatı ile, sallıyorsun.. Bu sallamalarını sadece senin cahil solakların yutar.3) Süleyman Şah'ın türbesinin olduğu yer, biraz sabır ile, şimdi 444 kmx30 km ile elimize geçti. Şimdi mangal partisi yapıyoruz. ABD'nin kurdurduğu DAEŞ ve Türkiye'deki uzantısı Selahattin Demirtaş da, "Mal mal bakıyor"lar. Tabi 'tarafsız' maskesi takan sen de seyrediyorsun..4) Muhtırayı oku. O muhtıra sana da yazılmış. 30 km tamam. ayrıca TSK ile Rusya'nın devriye atacağı derinlik 10 km. Yani, 30 km'nin altına PYD inecek.. 20. km'de PYD varsa zaten aşağıya süpürülecek.. Sözleşmede süpürülmeyecek deniliyor mu? Hayır, 30 km'nin altına indirilecek diyor. Eee? derdin ne senin? İlla TSK askerini suriye'nin içinde,. Rus askeri ile volta atmasını mı istiyorsun. Biz emrediyoruz, rus askeri yapacak o işi.. Daha ne istiyorsun?
  • ihsan yihsan y21 sa önce
    beyefendi dünya TV tarihinde diplomatik mektup bu kadar komedi malzemesi olmadı neden bahsetmiyorsun
  • ottootto21 sa önce
    Adam ne yapsın? Bişeylere kulp bulması lazım. Anlaşmaya tek laf edemediği için koltuğu bahane edecek. Klasik keMAL herektleri...
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz21 sa önce
    çok değil 20 yıl sonra bu dönemde sizin zafer diye anlattıklarınızı nasıl anlatacaklar...yaşarsak göreceğiz
  • TarafsızTarafsız21 sa önce
    mehmet;o yorumundaki zibidi, yavşak vb. hakaretlerini sana iade ediyorum BİR. Yorum yaparken aldığın aile terbiyesini belli etmek zorunda değilsin, edepli ol İKİ. İnönünün verdiğini sandığın burnumuzun dibindeki adalar Osmanlı zamanında veridi, tarih oku ÜÇ. Lozandan sonra bizde kalan adalarda senin yalakalığını yaptığın parti zamanında Yunan askerleri mangal partisi yapıyor gözünü aç DÖRT. Toprak kaybetmek toprak satmak nasıl olurmuş öğrenmek istiyorsan Süleyman Şah'ın boş sandukasını alıp kaçanlara bak BEŞ. 32 KM. derinlik için masaya oturup 10 Km. ye razı olmak içine sindi ise afiyet olsun ALTI.
  • sadık karacalısadık karacalı21 sa önce
    sayın karahasanoğlu,ırakta 1.5 milyon müslümanı öldüren abd askerleri için''memleketlerine sağ salim dönmeleri için dua ediyorum''diyenler,eli, mehmetçik kanı ile sıvazlı barzaniye ''ağabey''diyenler ,akp kongresinde baş köşeye oturtulup''türkiye seninle gurur duyuyor''dedirtenler,süleymaniyede türk askerinin başına çuval geçirildiğinde,niye özür dilemiyorlar denilince''büyük devletler özür dilemez''diyenler,bari nota veriniz diyenlere''ne notası,müzik notasımı''diyenler.....kısaca kendi yazarınız dilipakve prof.dr abdurrahim karslı'nında bir birini doğrular nitelikli''proje partisi''sözünü anlayamamış olan sen;devletin banisi ismet İNÖNÜ'yü eleştirme cüreti gösteriyorsun!sadece çok yazık ve acı!!!bu insanlara hakaret etmek seni yüceltmez,sadece düşürür.bence atanı incitme...!
  • Mustafa YıldıztürkMustafa Yıldıztürk21 sa önce
    Bir tarafta Türkiye’yi o zor yıllarda 2. Dünya savaşı dışında tutmayı başarmış bir lider, diğer tarafta Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanıyım, Şam’da namaz kılacağız diyen ve Türkiye’yi sonu hiçbir şekilde belli olmayan Suriye macerasına sokan lider. Bence de doğru yazmışsınız, kıyaslamak bile abesle iştigal olur. Ha bu arada Turkiye Cumhuriyeti döneminde ilk kez kimin döneminde toprak kaybettik? Bizi o Suriye macerasına sokan liderin döneminde. Süleyman Şah’ı boşaltıp geldik. Ancak şu an öyle bir noktadayız ki, milli çıkarımız için malesef ki malesef bu lidere tam destek vermek zorundayız. Ama onu bizim gözümüzde milli kahraman yapmaya boşuna hiç çalışmayın. Çünkü alakası yok.
  • HüdaverdiHüdaverdi21 sa önce
    Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısını "Hamza"yı okuyun. O da aradaki farkı yazmış, tabii ki anlayana.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN21 sa önce
    YALAN TARİHE İNANDIRILMIŞ,İDEOLOJİK SAPLANTI İÇERİSİNDE OLANLAR,DOĞRULARI DUYUNCA ,ANCAK EDEPSİZCE HAKARETE BAŞLARLAR..ONLAR İÇİN DOĞRULAR DEĞİL,İDEOLOJİK SAPLANTILARI İÇERİSİNDE YER ALAN ,KUTSALLAŞTIRILMIŞ KİŞİLERİN ULULANMASI DAHA ÖNEMLİDİR..YAZIK..İNSAN ÜZÜLÜYOR..TAPILACAK TEK VE AZİZ OLAN,RAHMAN VE RAHİM OLAN YÜCE ALLAH(CC)'TIR..KEŞKE O(CC)'NUN DIŞINDA RAB LER EDİNİLMESE VE KALPLER BİRLEŞİP HUZUR BULSA..YORUM ADI ALTINDA KÜFÜR EDEN DEVRİMBAZLARA DA KÜFÜRLERİNİ KENDİLERİNE İADE EDİYORUZ..ÖNCE AHLAKLI BİR İNSAN GİBİ İLETİŞİM KURABİLMEYİ ÖĞRENSİNLER..
  • KıyaslamaKıyaslama21 sa önce
    İnönü iyi bir devlet adamıydı. Erdoğan iyi bir siyasetçidir. İkinci dünya savaşını iyi incelerseniz İnönü'nün siyasi hamleleriyle hem İngilizleri hem de Almanları çok iyi idare edip ülkeyi büyük bir yıkımdan koruduğunu, savaş sonrasında da Sovyetler birliğinin toprak talebi nedeniyle batılı ülkelere yakınlaşıp ülke bütünlüğünü koruduğunu görebilirsiniz. Erdoğan'ın başarılarında siyasi bir dehanın izleri var. Son derece güçlü bir ülkeyi yönetiyor ve arkasındaki bu gücü de iyi kullanıyor. İnönü'nün arkasında ise yıkıma uğramış, açlık, hastalık ve savaşlarla iyice güçten düşmüş bir ülke var. Her ikisinin de uğruna çok büyük mücadeleler verdikleri...
  • AbdusselamAbdusselam21 sa önce
    Allah ın adı ile Rahman Rahim.Sayın Cumhurbaşkanımızı, İnönü ile kıyaslamak, Hakka ve Halka Hakaret olur. Çünkü, İnönü, Türkiye yi, adı konulmamış Komünist bir sisteme götürmüş ve Cumhuriyeti yıkmış, Milletle alay etmiş, Birisi. Aynı zaman da Toplumun dini değerlierini ayaklar altına almış, Kur'an ı Kerimi ve Ezanı Muhammediyi yasaklamış. Yönetiminde, Kendinden evvelki ve akranı olan ve hatta kendinden sonra İnsanların başına bela olacak kimseleri, Lenini, Stalini, Maoyu, Musolliniyi, Örnek almış ve Rol Model kabul etmiş.Oysa sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır, İnönü ve onun gibi düşünen, Devleti gasbetmişlerin, Zulmünü söküp atmaya çalışıyor. Bu şekli ile, Hiç bir yönden kıyas edilir yönleri yoktur.Allah Teala, Her ikisini de, Mahşerde Kendi Amelleri ile yargılayacaktır, İnşa Allah, Küfrü seçeni, Cehim e, Küfrü yıkanı Cennet e gönderecektir. Esas Fark orada ortaya çıkacak, burada nasıl ortaya çıksın. En iyini Allah Teala Bilir. 23.10.2019 Abdusselam EFE.
  • Rıfat Rıfat 22 sa önce
    Sayın yazar kalemine sağlık, gerçek tarih günyüzüne çıkmadıkça bu sahte kahramanlar genç beyinleri zehirlemeye devam edecektir!..
  • Orda durOrda dur22 sa önce
    Para mal mülk saltanat hoşuna gidiyor değil mi yazar, bunun için iftira yalan salla, bunların hesabını ahirette vereceksiniz hemde ne hesap, kuranı kerimde iftira atanlara yalan düzenlere, gerçeği gizleyenlere çok büyük azap olduğunu sayısız ayetler söylüyor, nasıl muslumansiniz, ne iseniz o olsanıza, muslumansan öyle iddian varsa öyle yaşasana ne bu arzu ve isteklere göre yaşama isteği, yemin billah chpliler solcular bu konuda çok daha dürüst adam, sizin kadar mal sevgisi saltanat düşkünlüğü yok, çünkü bu kin iftira yalan sebebi mal saltanat düşkünlüğü, ayet:onların kalpleri dünya malina olan duskunlukten dolayı tastanda daha setlesmistir,öyleki taş var içinden şu çıkar. Sebep bu.
  • enginengin22 sa önce
    Geçenler de yavuz bahadıroğlu yazmıştı Nuri Kıllgil başlıklı yazıda kimlere egemenlimize istiklalimize dolaylı zulmü. 2 nuri bir vecihi ye yapılan zulmü
  • HayrettinHayrettin22 sa önce
    Onun kafasına bir şey girmez samanla doldurmuşlar
  • mehmetmehmet22 sa önce
    TARAFSIZ....Muhteşemsin birader sahi inöünün hangi güzeleserleri var türkiyede tek eseri var burnunun dibindeki adaları satıbu kadardamı ahmaksın..bu vatanın kurtaraninönü olmadıAtatürkün arkasına saklanan içi cifrit carşısı olan kullandıgı sırtından yükseldiği insanları limon gibi sıkıp çöpe atan adamdann bahsediyorsun onu sevmek mecburiyetindeymiş tüm türkler hadi oradan zibiditürküm türk olmaktanda gurur duyuyorum ulan yavşak inönü o kadar kahramandı niçin atatürk rahmetli olunca atatürke ait tüm şeyleri silmeye calıştı inönü dediğin adam sadece insanları kendi çıkarları için kullanan zavalının teki halkına zulüm eden eseten hiç farkı yoktu sende bunu ögren bece inönüy sevenlerde aynı kafada insanlarsınız..bu vatanda sizin zihniyetli insanların bulunmasını inan hiç istemem her fikre saygım far ama faşist zihniyeten midem bulanır...
  • SeyfullahSeyfullah22 sa önce
    Çok muhterem Ali bey böyle bir kıyaslama olur mu ...
  • ihsanihsan22 sa önce
    inönü mason satılmış ingi,liz uşağı idi
  • MemetMemet22 sa önce
    Atatürk ismet inönünün çocuklarının yüksek tahsili için gereken yardımın yapılmasını vasiyet etmiştir yani inönünün buna bile yetecek parası yoktu,İnönü türk hava kurumu başkanı Fuat beye tam 7 saat devletin eksik 40 para(1 kuruş) sının hesabını sormuş adam, malı mülkü parası ortada , onu gezdirecek uçak filosu yok, yazlık kışlık sarayları yok, çocuklarının hiç bir zaman gemi filoları olmamış, damadını asla bakan yapmamış, adama sövüyorsunuz kimse sizi tutuklamıyor, gelde şimdi inönüyle erdoğanı karşılaştır
  • 50 mektup yazsak ABD yine çekilmezdi. Girdik Vietnam dan sonra çekildi50 mektup yazsak ABD yine çekilmezdi. Girdik Vietnam dan sonra çekildi22 sa önce
    Sen istersen yüzlerce mektup yaz hiç bir önemi yok sincar ve karaçok dağlarınıaniden bombalayınca şaka yapmadımızı anlamıştı abd.!! Geçmişi kurcalarsak Filistin cephesinden kimin Şam a kaçtığınıda düşünmek lazım ( hani Şam da namaz kılacaktık olayı gibi) 1923 50 arası 27 yıl sadece sümerbak açmak sanayi imiş sanan salaklar var bu ülkede bomba yağdıran uçakları kumaşla mı durdurcaktık 40 yıl önce patates soğan ihraç ediyorduk çok iyiydik şimdi iha uçak ihraç ediyoruz yandık battık bittik... Eğer son 15 yıldaki savunma sanayi deki gelişmeleri yapmasak bugün bırak ABD ye kafa tutmayı M60 tanklarını bile kullanamazdık...!.! Jön salaklar a ÖZENMEYİN
  • muratmurat22 sa önce
    alper adlı yorumcu;bedduaların hepsi sana iadedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ devletimizin kuruluşundan bugüne dek senin taşıdığın zihniyeti temsil edenlerin ülkeye olumlu hiç bir katkıları olmamıştır. kaldı ki; özgürlüklerin, batılılaşmanın, modernleşmenin arkasına sığınarak yaptıkları da ortada. ben gericiyim, yobazım, aşırı dinciyim, muhafazakarım v.s. bir çok ismim var. benim gibi isimleri taşıyanların çabalarıyla;eğitime kız çocuklarının katılımı arttı.sağlık hizmetlerinden yararlanma seviyesi yükseldi.kentte yararlanılan hizmetlerin sayısı çoğaldı.senin gibilerin rengine bakılmadan sende refah payından yararlanıyorsun.taşıdığın inancı, fikri özgürce paylaşabiliyor, yaşayabiliyorsun.yukarıdaki örnekleri çoğaltabiliriz.ama senin zihniyetin (eğer chp ve benzeri ise tabii) bu ülkeye hiç bir katkısı olmamıştır. olamaz da olmayacakta. çünkü chp nin varlık nedeni ittihad terakki perver cemiyetinin devamını sağlamak.
  • Kürdüm Kürdüm 23 sa önce
    Bn bir Kürdüm ama devletinden vatanımdan çok memnunum gerekirse Türkiye için canımı feda ederim bazı kimseler diyorki 30 km derinlikte terörüst yokmu diyorlar 30 km derinlikten sonra Suriye de kürtlerin yaşadığı toprak kalmıyor ki yani hepsi Arap toprağı terörüst lerin kürtleri yıllardır hep sizin toprağınızı savunuyoruz sizin haklarınızı koruyoruz yalanıyla kandırıyorlar Dı dolayısıyla kürtlerin bulunduğu yerlerden çıktıktan sonra artık kalacak yer bulamazlar
  • tuğrultuğrul23 sa önce
    Ne dersen bunlar inkarcıdır. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu23 sa önce
    Ben İnönü'yü hiç sevmem ama Ölünün ardından konuşulmaz sayın yazar boş ver ölülerle dirileri kıyaslamayı.Olmuşu bırak olana bak.
  • lütfilütfi23 sa önce
    8 yıldır söylediklerimiz neydi Ali Bey?Şam"a kadar ineceğiz,cuma namazını Emevi camiinde kılacağız,Şam,Halep,musul,kerkük gibi illeri alacağız (plaka numaralarını bile hazırlamıştık),sınırda 910 km uzunluğunda,32 km derinliğinde güvenli bölge oluşturacağız ve bu bölgenin kontrolunü Türk ordusu tek başına sağlayacak,bu bölgede bahçeli evler yapacağız ve SMO bölgenin silahlı gücü olacak.8 yıl sonra geldiğimiz nokta,güvenli bölge kontrolü Suriye hükümeti tarafından sağlanacak.
  • ishakishak23 sa önce
    2015 avrupa parlementerler asamblesinde Baykal' ın yanında otururken ermeni karar tasarısı kabul edildi diye ayakta alkış tutan Çiğdem Toker'in rahmetli inönünün torunu oldugunu bilmek elem verici
  • TarafsızTarafsız23 sa önce
    İnönü için savaş kaçkını, vatanını satan adam gibi lafları eden birisinin Türk olması, Türkiye'yi sevmesi, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olması ihtimalini düşünemiyorum. 1920 nin Türkiye koşulları ile 2019 un Türkiye koşullarını aynı kefeye koyan zihniyetin yazılarını okuduğum için kendime kızıyorum. Her kim ki bu vatan için, bu toprakları bize vatan bırakan kahramanlarımız için ne düşünüyor ise Allah ona bin katını versin. Lozan olmasaydı, İnönü ve Atatürk olmasaydı bugün ABD ile Rusya ile karşılıklı oturacak masa bile olmayacaktı, bunu görememek için ne içmek lazım, kimin emrinde olmak lazım bilemiyorum....
  • enverenver23 sa önce
    Lozan deyince danışman Hayim Naum' u hatırlamamak olmaz. Hem onun doktrinlerini hem atatürk ilkelerini. Peki bu günkü parti yönetimi doktrinlerden yanamı ilkelerden yanamı?.
  • emekemek23 sa önce
    sayın başkanı tebrik edeyim ki ediyorumda zihniyetiniz kininiz bize engel olmakta bakınızsaydıdeğer yazar bizler sizler gibi okumuş aydın değiliz ancak ALLAH ın vermiş olduğu akılla düşünüp tartıyoruz sonuçdabu vatanı 1923 önce o hale getirenlerin pisliğini vede 7 düvelle çanakkalede zafer elde etmiş kurtuluş savaşında ise yoktan var edilmiş osmanlı halkınında hanedanın yanında yer almayıp M.Kemalin yanında yer aldığı derme çatma bir orduyla o devletlerin ordularıyla tankıyla tpoyla uçağıyla gemisiyle savaştılar ingiliz fransız italyan destekli yunan yenildiğinde 1 genaral 1 bakan 3 albayını yenilginin sebebi olarak idam etti lozanda masaya oturduklarında inönün M Kemalin karşısında 5-6 devlet temsilcileri vardı İnonü neverdi Adalar diyorsan osmanlı payidaht italyanlara suşi antlaşmasıyla geri verilmek üzre verdi iancak vermedilerikinci bir savaşı kaldırabilecek güç olsaydı bir kaç savaş gemisi ellerinde olsaydı belki farklı olabilirdi eğer payidahtın sevr,ne razı gelselerdi bu yaşadığın topraklarda olmayacaktı bugünle kıyasladığında 15-20 binden oluşan doğru dürüst tankı topu olmayan savaş uçakları gemileri olmayan bu çapulçu teröristler yoktu karşılarında devlet orduları vardı yapılabilenin en iyisini yaptılar bu gün ordumuz mükemmel bir harekat gerçekleştirdi ancak abd-rusyanınçizdiği sınıra kadarbugün kuzey ırakta uygulanan sistemin aynısı suriyede uygulanmakta emperyalistler ırakta 36 pareleliaşanı yakarım diyen abd bugünde suriyede 32 km altına ineni yakarım demekte putin esadla görüşeceksiniz esad izin verirse bu topraklarda kalabilirsiniz demekte bunu söyleyen putin kamışlı ve fıratın batısı sizi ilgilendirmez oralara gitmek yok demekte 30km derinlik 120 km enindeki alan ülkenizdeki suriyelileri yerleştirmeğe yeter diyobiliyorlarda 32 km altında çekilen binlerce teröristn deaş gibi yok edilmelerini engellemekteler
  • PeynirPeynir23 sa önce
    Yine sallamışsın..tarihi işinize geldiği gibi çarpıtmaya devam..
  • hasanhasan23 sa önce
    diğeri yetmez biraz daha koyun dedi
  • serdar61serdar6123 sa önce
    SEN VE SENİN GİBİLER TAMAMİYLE CAHİL SÜRÜSÜDÜR..NASILSA KİMSENİN KARŞISINA ÇIKTIĞIN YOK MEYDAN BOŞ AT GİTSİN..TÜRKİYENİN EN BÜYÜK ENGELİ SİZİN GİBİ HİÇ BİRŞEY ÜRETMEYEN SADECE BİAT EDEN ZİHNİYETTİR..
  • RüştüRüştü23 sa önce
    Sen nasıl bir müslümansın ali efendi bu nasıl bir kindir bu nasıl bir yalakalıktır zamanın şartlarını unutup dilediğin gibi insanları kötülüyorsunhepsini gayet iyi biliyorsun hakikatleri yazmak işine gelmiyor allah seni islah etsin
  • Ali Ali 23 sa önce
    Ümmetin lideriyim diyordu ummet takmadı gitti Türkiye'nin düşmanları ile birlik oldu yahu Filistin diye gösteriler düzenliyorbu milletin sırtından para toplayıpFilistin'e yollayıpihya ediyorsunuz. Filistin İsrail ile anlaşıp Türkiye'ye karşı tavır aldı Arap Birliği öyle. Dünya lideri diyorsunuz. Dünyada. Azerbaycan turan ulkeleti dışında birtek Pakistanyazdıklarınizainsniyormusunyz.Sahidenartık kimseyemiyorbu numaraları ve algı operasyonlariniziİstanbulAnkara İzmir vs kaybettiniz. Yakında Türkiye'de kurtulacak ilk seçimde inşaallah
  • Cem ErdemCem Erdem23 sa önce
    Kimse bu ülkenin tarihini araştırmıyor, okumuyor diye kabul edip, bol keseden salla yalanları.
  • sahip sahip 23 sa önce
    lozana kadar hiç bir savaşta kaybetmediğimiz yemene fasa kadar belgrada kadra kıbrıs adalar dahil elimizde olan tüm topraklar misakı milli sınırları olduğu halde lozanda vermek vatan hainliği değilde nedir. hatta hatay,batı tırakya, kıbrıs boğazlar ege adaları kerkük bize bırakıldığı halde red edilmiş. yunaın işgal ve zülmü kabul edildiği halde savaş tazminatı istenmemiş. inönü ölmedenbirkaç ay önce trt de yayınlanan röportajında "lozanın tek suret, yirmi beş bin sayfa olduğunu, meşhur ingilizajan haim naum un hazırladığını,kandinin hiç okumadığını, zaten bu kadar sürede bu kadar sayfanın okunamayacağı, ajanın sayfaları çevirdiğini dört günde sadece imza atabildiğini,okuma imkanı olmadığını neye imza attını bilmediğini itirafen söyledi.
  • Arjan Arjan 23 sa önce
    Savaş kaçkın vatan haini İnönü keşke koltuğu kabul etseydi de Şeref’ini ve milletinin Şeref’ini adam gibi savunsaydı CHP demek ihanet demek ülkeye ve bu ülkenin insanlarına
  • misafirmisafir23 sa önce
    çok iyi bildiğiniz halde hala aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz.12 adalar osmanlı zamanında elden çıktı.Cumhuriyet döneminde değil.biraz araştıran zaten görür.birde cumhuriyet kurulduktan sonra ilk toprak kaybı ne zaman yaşadı bu ülke,yüreğiniz yetiyorsa yazın sayın yazar.Ali artık mızrak cuvala sığmıyor,partici olacağına dürüst ol,doğru ol.Unutma sende Allah'a hesap vereceksin.
  • Karamanlı Karamanlı 1 gün önce
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “CHP adaların faturasını AK Parti’ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım” dedi.(Ocak2018) varmı bir gelişme.....hazırlanıyor.
  • Orda durOrda dur1 gün önce
    sizin tek derdiniz para mal mülk, bunun içinde heryol mubah çal ciro ye garibanın hakkını milleti acliga mahkum et, yatacak yeriniz yok
  • ImamImam1 gün önce
    Kazım Karabekir İnönü hepsi Devleti Ali Osman'ın birer parçasıdır
  • SerdarSerdar1 gün önce
    İsmet paşanın bu ülkeye en büyük iyiliği ve en büyük kötülüğü 1910-1930lar arasında katıldığı yönettiği savaşlar değil daha sonra ki 2.dünya savaşı döneminde yaptıklarıdır.En büyük iyiliği bu ülkeye 2.dünya savaşı gibi daha önce görülmemişbir yıkımın dışında tutmayı başarmasıdır.Gene en büyük kötülüğü De 2.dünya savaşına girmemekle yapmıştır.Çünkü bu halk 2.dünya savaşının yıkımını görmemiş (Allah’a şükür ki görmemiş) o konvansiyonel silahların neler yapabileceğini birinci elden tanık olmamış o yüzden bişeylerin ne kadar zor elde edildiğini unutmuştur.sonra aradan yıllar yıllar geçer bunun idrakında olamayanlar tarafından sırf kara propaganda uğruna kötülenir.Had denilen şey aşılmaması için vardır efendi Ve birileri Atatürk’e cesaret edemediği için İsmet Paşa’ya hadsizlik yapar durur.Yapmayın!.Gün birlik günüdür unutmayın ki sınırlarımız dışında askerlerimiz Ülke geleceği için canlarını hiçe saymış durumdalar.
  • TarihBunudaYazarTarihBunudaYazar1 gün önce
    İnönü koltuğu beğenmemiş, kriz çıkarmış ama..(!)Bunu şahsi bir hırs,bir insanın egosu olarak anlamışssın veya algı operasyonu yapıp öyle göstermeye çalışyorsun. Oysa oradaki o "küçük"koltuğa verilen tepki "Türkiye" nin o masadaki ülkelerce nasıl algılandığına verilen tepkiydi.Bunu tarih defalarca yazdı.NOKTA(!)
  • AbdullahAbdullah1 gün önce
    C H P,kuruluşundan bugüne enkaz dışında bu ülkeye birşey katmış deyil eyer CHP çelmesi olmasaydı bugün süper güç Amerika ve Rusya deyil TÜRKİYE OLACAKTI
  • MustafaMustafa1 gün önce
    Kime ne anlatıyorsun Ali Bey kardeşim kemale gökteki ay.ı gösterseno ay değil bulut derAdamın örneği yok dünyadaHaa dünyada yokta istanbulda var Imamoğlu.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 gün önce
    KIYMETLİ TARİHÇİ YAVUZ BAHADIROĞLU'NUN BU GÜNKÜ YAZISINDAN KÜÇÜK AMA BU YAZI İLE İLİNTİSİ NEDENİYLE ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜM BİR ALINTIYI AŞAĞIYA ÇIKARTIYORUM.FAYDALI OLACAKTIR."Evet, 40’lı yıllar…Ezansızlık-Kur’ansızlık bir yana, bu yıllar, halk ekseriyetinin sırtına ceket, ayağına çarık (potin zaten nadirdir), kursağına ekmek, çocuğuna ilâç bulamadığı/alamadığı yıllardır. Ankara’daki egemenler Paris’ten özel şarap getirtip Fransız şarabıyla kafa çekiyor (belgesi var), modayı yakından takip ediyor, sırtında kuyruklu ceket, başında silindir şapka, ayağında rugan ayakkabılarla balolarda, güzellik müsabakalarında, uyduruk kutlamalarda gününü gün ediyor.Düşünün ki dostlarım, 40’lı yılların Türkiyesi’nde, Urla gibi bir Ege şehrinde dahi insanlar açlıktan ölüyor…Ama ölen bile yokluktan, yoksulluktan kurtulamıyor! Çünkü bu kez de cenazeyi kaldıracak imam (çünkü dini öğretmek de öğrenmek de yasaktı) ve kefen bezi sorun oluyor…"

Ali Karahasanoğlu

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