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IMF bile merak ediyor, faiz inerken dolar nasıl yerinde sayıyor?

26 Eylül 2019 Perşembe

Ağzımızı açtığımızda.

Hemen kapatıyorlardı:

“Kardeşim üretimin var mı ki konuşuyorsun? Tabii ki, dolar fırlayacak. Üretimi olmayan ülkede başka ne olur ki, ne olabilir ki?” 

“Yatırım var mı yatırım? Yatırımın yoksa, paranın değeri düşer, ekonominin kuralı budur kardeş” diye alay ediyorlardı..

“2 ile 2’nin toplamının 4 etmesinde nasıl ki kuşku yok ise, bu verilere sahip bir ülkede de, dövizin böyle fırlaması o kadar doğal, zorunlu ve tartışmasızdır..” diye ahkam kesiyorlardı..  

“Faiz sebep değil, sonuçtur. Enflasyon artmış ise, faizi de artırmaya mecbursunuz abicim.. Siz faizi indirerek, enflasyonu indiremezsiniz, komik olmayın, dünyayı kendinize güldürmeyin.. Bunu bile bilmiyorsanız, gidin köyünüzde koyun otlatın” diyor, İslam’ın faizi haram kılmasını bile (haşa) çağdışı bir ilke gibi gösterip, küstahça eleştiriyorlardı..

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tüm dünya devletlerinin temsilcilerinin gözünün içine baka baka, “Dünya 5’ten büyüktür” diyen Tayyip Erdoğan, faizle en büyük mücadeleyi başlatan Erbakan Hoca’nın bugünkü SP içindeki yöneticilerinin bile sus pus olduğu bir dönemde, anlı şanlı ekonomistlerin tam aksine, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dedi..

Bir avuç faizcinin baskısı altına giren, eziklik kompleksi ile faizi indirmemek için direnen Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirdi.

Ve ardından..

Merkez Bankası faizi 4.25 puan birden indirdi..

Faizin inmesi ile paralel olarak, enflasyon indi.

Aradan çok geçmedi.. Merkez Bankası faizi 3.25 puan daha indirdi..

Sonrasındaki dönemde enflasyon rakamları henüz açıklanmadı ama..

Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, enflasyon yine iniyor..

Şaşıranlar, ters köşe olanlar, sadece bizdeki şaklaban ekonomistler değil..

Sadece kerameti kendinden menkul, bizim yerli ekonomi profesörleri değil..

Dünyanın ekonomisini avucunda tutan ekonomik kuruluşlar da gelişmelere şaşkın..

Şimdi, IMF gelmiş, bilgi toplamaya çalışıyor..

2000’li yılların başındaki bankaların içinin boşaltılması operasyonlarında, hortumları sadece seyretmekle yetinen Faik Öztrak’ı, CHP’li yetkili olarak çağırmışlar..

Laikçiler kıyamet kopartırken, “Bu köylü adam mı, Merkez Bankası Başkanı olacak” diyerek, evinin kapısındaki ayakkabıları gericilik delili olarak gösteren medya hokkabazlarının inadına, kendisini Merkez Bankası Başkanlığı’na getiren AK Parti’yi adeta arkadan hançerleyen söylemlere imza atan Durmuş Yılmaz’ı da, İyi Parti’den istemişler..

İkisi birlikte..

Kardeş kardeş..

“IMF komiseri” diyeceğim ama..

AK Parti, komiserini falan hepsini paketledi, ne kadar IMF elemanı varsa, tamamını geri yolladığı için..

Merkezden görevlendirilerek yollanan “IMF elemanları” önünde, sıralara oturmuşlar, hesap vermişler..

IMF’nin elemanları sormuşlar..

“Baba.. Bizim bildiğimiz, faiz indirildi diye, enflasyon inmez. Haydi indi diyelim.. Faiz inince, dövizin yükselmemesi mümkün değil.. Şu kadar dünya devletinde onlarca operasyona imza atmışız.. Böyle bir şey görülmüş şey değil. Ama sizin Türkiye’de faiz inerken, enflasyon da iniyor.. Dahası.. Nasıl bir iş ise, faiz indirilince sadece enflasyon inmiyor, döviz de yerinde sayıyor. Hatta bir petrol şirketinin bombalanmasının etkilerini, S-400 satın almanızın sonuçlarını da dikkate alırsak, dövizin sadece bu sebeplerle de yükselmesi gerektiği için, ‘Döviz de iniyor’ bile diyebiliriz.. Baba.. Bunu nasıl başardınız siz?” diye soruyorlar..

Nerden biliyoruz bu soruları?

Kamuoyuna açık bir görüşme yaptıkları için değil.

En azından görüşme öncesinde, “IMF’den gelen elemanlarla, CHP ve İP temsilcisi görüşecek” şeklinde bir açıklama haberinden değil..

Ya nereden öğreniyoruz?

Görüşme yapılıp bitirildikten sonra..

Bir şekilde öğrenilmesi sonrasında, görüşmeyi inkar edemeyecekleri için..

Bülbül gibi ötmelerinden öğreniyoruz..

Ötüyorlar..

Öterken de, kendilerinin nasıl hesaba çekildiklerini ifşa ediyorlar..

İP adına görüşmeye giden Durmuş Yılmaz anlatıyor, IMF elemanlarının neler sorduğunu:

“3 soru sordular” diye başlıyor..

Sadece bu ifade bile, kendilerinin nasıl hesaba çekildiğini, “Sizi iktidara getirmek üzere destekleyebiliriz, ama bizimle ne kadar uyumlu çalışabilirsiniz, bir tartalım bakalım” bakışı ile görüşme yapıldığını ispatlıyor..

Yoksa.. 

IMF elemanlarının, CHP yetkilisi ile ayrı, İyi Parti yetkilisi ile ayrı görüşmesi gerekmez miydi?

CHP kiiim?

İyi Parti kiiim?

İkisi birden görüşmeye alınıyorlarsa, “Sizin kurduğunuz ittifakı önemsiyoruz. Desteklemek için de sizi sınava tabi tutuyoruz”dan başka ne anlama gelebilir, bu üçlü görüşme?..

Devam ediyor, düne kadar, evine ayakkabısını çıkararak girdiği için suçlanan, tahkir edilen.. Tahkir edilirken de AK Parti’nin kendisini savunduğu Durmuş Yılmaz:

Birinci soru ekonomiye ilişkin genel değerlendirmeye ilişkindi. Bunun dışında ‘Ekonominin düzelmesi için neler önerebilirsiniz’ ve ‘Faiz indirimlerine rağmen TL sizce neden görece istikrarlı kaldı’ şeklinde iki soru sordular.”

Yaaa..

Gördünüz mü?

Elin gavuru bile, “Nasıl becerdiniz len bu işi” diye merak edip, gelmiş soruyor..

“Hem faiz iniyor, hem enflasyon iniyor, hem de döviz yerinde sayıyor.. Olmaz kardeşim, yok böyle bir dünya” diyor..

Türkiye’de Merkez Bankası Başkanlığı yapmış.

Kendisini, azgın azınlığın her türlü saldırısına karşı korumuş AK Parti’ye karşı..

“Hakkı teslim edip” gerçekleri söylemesi gereken milliyetçi Durmuş Yılmaz ise..

Kendi anlatımı ile, şöyle cevap veriyor:

“Faiz indirimlerine rağmen dövizin artmamasının sebebini, ekonominin büyümemesi ve iç talebin düşmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.. Ekonomi büyümeyince dövize talep olmuyor, cari fazla veriliyor, olay bu!” 

“Yaşa varol” sen Durmuş..

“Olay bu” işte..

İthalat azalmıyor.. İhracat artmıyor.. Onlar yalan..

Doğru olan ise, ekonomi büyümüyor.. Büyümeyince de, faizi indirince, enflasyon iniyor, döviz artmıyor..

Hay aklınla bin yaşa sen Durmuş..

Bin yaşa da..

Bir şeyi de açıklayıver..

Önceki Merkez Bankası Başkanı’na ölümüne sahip çıkıyor, “Faizin indirilmemesi doğrudur” diyordun. 

Afedersin Durmuş; madem ekonomi büyümüyordu, faizler indirildiğinde enflasyon da inecekti, döviz de yerinde sayacaktı, savunduğun önceki başkan niye faizi indirmedi?

Hem faizi yüksek tuttuk, hem enflasyonu yüksek yaşadık, hem de döviz ara ara kafayı çıkartıp, belimizi büktü?

Niye, Durmuş?

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Mertürk Mertürk 16 dk önce
    Yazın turizmin iyi gitmesi, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın,yazınülkemize getirdikleri döviz ve yazın tarımsal mahsulatın artması ile cari açık vermedik,hatta ufak fazla verdik. Bu sayede artan döviz talebi ile kısmen başedebildik. Peki kışa doğru artacak enerji kaynaklı ithalat ve azalacak döviz geliri ile nasıl başedebilecek. Ağustos böceği gibi yazı iyi geçirdikten sonra kışa hazırlık yaptık mı? Bunu söylemek ak parti düşmanlığı mı?Günü kurtarıp geleceğe daha büyük yük yüklemek , akıl karı mı ? Üretim gücü büyük ölçüde azalmış olan ,dış borç ve sıcak para ile inşaat rantı ve tüketim üzerinden alınan vergiler ile bütçe ve maliyesi kurulmuş olanbir ekonomi nereye kadar gider. Gittiği yere kadar gitsin demek doğrumu. Bu kadar mı ferasetsizbir ekonomi politikası olur.Anayasa ya 2+2=5 yazsanız bu ,2+2=4 gerçeğini değiştirir mi? Ha şöyle düşündüğünüzü varsayalım, ekonominin yarısı reel gerçeklere dayalı ise ,yarısıda algılara dayalıdır. Ekonomide kötü sonuçlarolsa bile ,halka olumlu sinyaller vererek durumundaha da kötüleşmesinin önüne geçelim diyebilirsiniz. Şayet böyle düşünüyorsanız , ekonomideki olumlu yönleri dile getirip ,diğer taraftan ekonomideki yanlışlardan vazgeçerek doğruları yapmamız gerekmez mi? Niye hâlâ kamu özel bütün bankalar çok düşük faizler ile hatta zararına konut kredisi ile müteahhitlerin elindeki arz fazlası konutların satılması için cansiperane uğraşılıyor. Müteahhitler bu konutları satıp ,bu para ile yeni konut ve inşaat yapıp ekonomiyi canlanlandıracaklarsa ,kısmentamam derim, ama müteahhitler bu konutları satıp parasını büyük ölçüde dövize yatırıp dövizin fiyatını artıracaklar. Çünkü satılmayı bekleyen arz fazlası yüzbinlece konut var ve daha önce konut karlı bir yatırım iken , bazı kesimler tarafından yatırım amaçlı alınan ve şimdilerde ikinci el olarak satılan yüzbinlerce konut daha var. Ülkedeki hazır konutlar ülkeyi daha beş yıl idare edecek kadar var. Hadi bu konutları yabancılara satalım ,ülkeye döviz getirelim desek ,nereye kadar bu devam edebilir. Bu kadar feraset sizlik nereye kadar. Her uyarı yapanı düşman görme hastalığının ülkeye bedeli çok ağır olur. Erbakan hoca ,refahyol hükümetini kurarken , dünya görüşüne bakmaksızın her kesimden danışmanlar ile ekonomide ,dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı kazandı. 28şubatın asıl nedeni ,Erbakan hocanın ekonomide yaptığı bu başarıyı önlemek içindi. Onlar ,Erbakan hocanın ,altyapısı hazır olan kötü bir ekonominin altından kalkamayacağını düşünmüşlerdi
  • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM19 dk önce
    Yıllarca fetö kazıklarını halkı paryalaştırmaya çalışanlar utanmalılar.
  • iyildiziyildiz24 dk önce
    "...bugünkü SP içindeki yöneticiler..." faizi hoş mu görüyorlar da,SP kompleksinizi terkettiğiniz Erbakan Hocamızı da alet ederek gösteriyorsunuz...
  • Turgut AlperTurgut Alper28 dk önce
    Çalışan ve emeklilerinMaaş zammını(!) Enflasyon oranında aldıkları bir ortamda bitmeyen yağmur gibi gelen zamların, emekçinin gerçekçi olmayan ve maalesef zorunlualdıkları zammı(!) eritip bitirdiği görmezden (!) gelmenizi anlamış değilim.
  • Mehmet AliMehmet Ali35 dk önce
    bence boşuna düşünüyoruz. sonuçta Allah'ın dediği olur, kaderinde ne varsa onu yaşar ülkemiz. bugün elde avuçta ne varsa satalım, güzelce yiyelim, borçlanalım, gerisini düşünmeyelim. yarın kaderimizde ne varsa o olacak sonuçta. chp çok kötü bir parti ayrıca, en büyük akp.
  • ahmet kahmet k53 dk önce
    faizde inse,dolarda düşse alış gücümüz iyice zorlaştı.koskoca devletimiz neden marketlere sert cezalar vermiyor.bir çok şeyin düşmesi gerekirken hep çıkıyor.sonrada enflasyon %15 diyorsunuz.bir sene içinde temel gıdada %50 den yukarı artışlar oldu.temizlik malzemeleri %100 arttı.ALLAH aşkına milletle dalga geçmeyin her şey gün gibi ortada hala enflasyon %15 demeyin.faiz düşüyor dolar çıkmıyor bu çok ilginç,inşaallah bizim bilemediğimiz bir başarıdandır !fiyat artışları 17 senedir ilk defa çok yükseldi ve düşürülmedi devlet elini masaya vurmadı veya vuramadı...şok market ekmeği 1,65 e çıkardı ,ekmek zammı yok bu market neden fiyat artırıyor..varmı müdahale yok...
  • Halim SelimHalim Selim59 dk önce
    O da bir sey mi?Dolar inerken petrolün, dogalgazın fiyatinin arttıği baska bir ulke var mı?
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    KURALI KOYAN ELİN GAVURU..HER ALANDA ONLARIN DEĞİŞMEZ VE DEĞİŞTİRİLEMEZ KURALLAR İL ETRAFIMIZ SARILMIŞ..İLK OKULDAN BAŞLAYIP TAA EN ÜST OKULLARA KADAR DEVAMLI ONLARIN İLİM,BİLİM DİYE DAYATTIKLARI OKUTULUYOR VE OKUNUP ÖĞRENİLİYOR..BUNLARIN DIŞINDA BAŞKA DOĞRULARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEMEK BİLE MÜMKÜN DEĞİL..HAŞA TEK DOĞRU ONLARINKİ..İTİRAZ EDERSEN GERİCİSİN..ELLERİNİZE SAĞLIK.BUNLARIN ALTI ÜSTÜ MALZEME DOLU..KONU SEÇMEKTE ZORLANDIĞINIZ MUHAKKAK OLUYORDUR..ALLAH(CC) KOLAYLIKLAR VERSİN..
  • AHMET AHMET 1 sa önce
    Hazreti Allah Cc faizi sıfırlamayıp indirmeye bile dinsiz bir rejimde dahi rahmet ediyar demekki.İslamiyeti yaşayan üç beş kişinin hatırına.
  • DAHA NELER OLACAK NELERDAHA NELER OLACAK NELER1 sa önce
    NE YAPARLARSA YAPSINLAR, NE İTTİFAK KURARLARSA KURSUNLAR, NE HAİNLİK YAPARLARSA YAPSINLAR İSLAMIN YÜKSELİŞİNİ ENGELLEMEYİ BAŞARAMAYACAK LAR. MÜSLÜMANLAR DÜNYAYA HAKİM OLACAK. DAHA ÇOOOK ŞAŞIRACAKLAR. ALLAH VATANIMIZA MİLLETİMİZE ALEMİ İSLAMA HİZMET NOKTASINDA CUMHURBAŞKANIMIZIN YARDIMCISI OLSUN. RAZI OLDUĞU ŞEKŞLDE HİZMET ETTİRSİN.
  • Öcal Öcal 1 sa önce
    Tasma onda ipi dışarıda bu hainlerin ipliği pazara çıkıyor
  • gencoglugencoglu1 sa önce
     belediyeler ımf den borç alamaz ımf belediyelere kredi sağlamaz işin ucunda bambaşka ihanet var vatana ihanet var
  • Ahmet 61Ahmet 611 sa önce
    Ben ekonomiden anlamam ama enfilasyon düşse neolur? Geçen sene trabzon istanbul otobüs bileti 100tl idi busene 200 tl .markette fiyarlar hergün değişiyor (artıyor)yoksa siz alış veriş yapmıyormusunuz.Durumlar ayvazz
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Bunlar içimizdeki gavur aşıklılarıdır. O kıt akıllarıyla hesapta ekonomiye yön verecekler ama. Söyleyene değil söyletene bak.!
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Helal olsun Ali bey. Chp ip ortaklığı BUDUR işte.Ancaaak imf nin neden geldiği, ne sorduğu ve ne emirler verdiğini SÖYLEMİYORLAR.İmf Türkiye piyasasını NASIL MANUPLE edeceğinin araştırmasını yapıyor, sırf onun için geldi. İmf in eski taktikleri SÖKMEYİNCE onu anlamak ve yeni taktikler geliştirmek için ARAŞTIRMA yapıyor. Bu toplantıya katılanlar SORGULANMALI, zira bu suçtur, bunu atlarsak, ekonomik tuzağa düşebiliriz. Ekonomi çok hassas vede pisikilojiktir, dünyanın en sağlam bankası için, batıyor diye bir HABER çıksa, millet parasını çekmeye hücüm eder ve o SAĞLAM banka batar. Türkiye bu chp ip ve imf toplantısını EN ÜST DÜZEYDE SORGULAMALI.Türkiye sınırları içinde yerleşik insanların bankalarımızdaki yatan döviz miktarı 191 milyar dolara ulaşmış iken, imf nin vereceği kıytırık 10-15 milyar dolara TENEZZÜL etmeyeceğimizi biliyorlar. Tek dertleri, bu dövizleri DÖVİZ DAGADA DÜŞECEK diye bir algı ile bozdurtmak, çünkü o dövizler bozulscak ki, tekrardan manüple ederek dövize yöneltilip, dövizde İSTENİLEN ZİĞ ZAĞ oluşsun. Tattaravalli gibi düşünün, ilk hareketi yapmadığınız sürece DURAĞANDIR ama zararsızdır, ne zaman hareketlenirse işte o zaman İNİŞ KALKIŞLAR başlar. İşte imf bu hareketi başlatmak için İLK HAREKETİ nasıl yapacsklarının EMİRLERİNİ vermiş, yada emirleri oluşturmak için ARAŞTIRMA yapmıştır. Her halukarda bu toplantıya katılanlarSORGULANMALI.Kusura bakmayın, burası yol geçen hanı değil!
  • Osman ErOsman Er2 sa önce
    IMF'ten borç alan ya da almayı düşünen ya hırsızlık yapmıştır ya da yapacaktır. CHP ancak bunun için görüşür. Zaten Bu kuruluşların muhalefetle görüşmesiTürkiye'nin bağımsızlığına hakarettir. Biz mülteci sorununuavrupanın muhalefeletleri ile mi görüşüyoruz ? Görüşsek nasıl kıyamet kopar düşünün... Ayrıca CHP ingiliz mandacılığını savunan bir partidir. Cumhuriyetin kuruluş döneminde de ingiliz mandacılığını içten içe savunmuştur.
  • Jöleli..Jöleli..2 sa önce
    Bir zamanlar "jöleli" bir dolar bir TL olacak demişti.. Oldu!!!
  • hüseyinhüseyin2 sa önce
    Aliye cevap: IMF chp li belediyelereneden borc veriyor.? Veya adamlar tefeci fark edermi kime nasıl borc verdiği???
  • emrahemrah2 sa önce
    imf nin merak ettiği soruyu ben cevaplayayım. Döviz tevdiat hesaplarında bulunan 190 milyar dolardan her gün 1 milyar dolar satış yapılmakta ve böylece dolar baskılanmaktadır. Ancak ımf ve bendeniz de dahil asıl sorulması gereken soru şu; dolar neden ısrarla baskılanıyor, ekonomiye veya hükümete ne faydası var.
  • Emin GürsoyEmin Gürsoy2 sa önce
    Merkez faiz indiriyor ama indermesinde göreyim ...Bu kacinci serefe demek abes olmaz herhalde...Ne mi olur? Baskan gider yenisi gelir...
  • AliAli2 sa önce
    CHP li belediyeler İMF den faizsiz borc alır diyemi korkuyorsunuz. Kâfirler karnınızı emmeden para vermez
  • Mertürk Mertürk 2 sa önce
    Sn Ali bey ,aylardır ,yüzlerce matematiksel veriler ile,ekonomideki gerçekleri yazdım. Bunları yazarken amaç ak partiyi kötülemek değil ,yanlışları yazıp doğrusunu ve yapılması gerekenide yazıyordum. Her eleştiriyi uyarıyı ,düşmanca bir tutum gibi görmek nasıl bir ruh halidir inanın anlamıyorum. Hiçmi ak partinin eksiği hatası yanlışı olmaz. Her yanlışı söyleyip doğrusu şudur diyeni düşman gibi görmek nasıl bir ruh halidir. Acaba bu söylenenler gerçekten doğru olabilir mi diye hiçmi düşünmezsiniz ,araştırmazsınız? Ekonominin bugün bu hale gelmesinde ,hiç bir uyarı ve eleştiriyi dikkate alınmamasının payı yok mu? Her yanlış yapıyorsunuz ,doğrusu şudur diyen düşman mı? Üstelikyapılan yanlışlar açık ve net ortadayken.Onlar her fikri görüşü dinler ve en güzeli ile amel eder ,diyen bir dinin mensupları böylemi davranmalı
  • AliAli2 sa önce
    AKP li belediyeler İMF den borç almadı. CHP li belediyeler İMF den borç alacak nesi yanlış.
  • MertürkMertürk2 sa önce
    Kötüye giden Ekonominin ,götürmeyeceği iktidar yoktur.Aç ve işsiz kalalan ,evine ekmek götürmeyen insanlar babasını bile tanımaz. Allah şeytanı bile açlıkla terbiye etmiştir. Aç insanın yapamayacağı şey yoktur. Son zamanlarda ,en ufak bir tartışmada bileartan kavgalar artan ekonomik sıkıntıların sonucudur. Ekonomik sıkıntı zamanlarında, valinin altındaki eski model bir araba bile ,milletin gözüne batar.. 2001 krizinde daha önce 22% alan Ecevit ,biranda 1% e düşmüştür. Ak partinin son 17 yedi yıldır iktidarda olmasının en önemli nedeni kısmen artan ekonomik refahtır. Ama bu ekonomik refah , yapılan özelleştirme gelirleri + enaz bu kadar özel sektör firmaların, bankaların, sigorta,şirketlerinin vb. büyük karlı firmaların yabancılara satılması ilegelen döviz + özellikle 2003 yıllarından sonra yabancıların ülkemizi bol ucuz dövize boğarak,dış borç ve sıcak para ile gelen bol döviz ile ucuz ithal mallar üzerinden yaşanan bir ekonomik refahtı. Ve artık deniz bitti. Yabancılara satılacak kamu+ özelfazla değerli firmamız kalmadığı gibi , yapılan dış borçlarında ödenme vakti geldi. Döviz üzerinden yapılan yüksek dış borçlar, döviz geliri getirmeyen ölü yatırım dediğimiz emlak konut inşaat işleri ile betona gömüldüğü için ,ülke olarak ,kamu+özel bu dış borçları geri ödeme kabiliyetini kaybettik. Ülke olarak bu yanlış ekonomi politikalarının bedelini çok acı şekilde ödeyeceğiz. Bu bedeli en az hasarla atlatmak için ,elimizde son kalan kaynakları , döviz geliri getirecek şekilde üretime yönelik ,ihracatı artırıp, ithalat yolu ile ,ithal ettiğimiz aramal ve hammaddeleri ülkede üretecek şekilde fabrika yatırımlarına aktarılacağına,eldeki sonkaynaklar ve para 0,99% faizle zararına kredi ile müteahhitlerin elindeki arz fazlası konut ların satılması teşvik edilerek müteahhitler zengin ediliyor, zararda görev zararı olarak ,hazineye yani milletin sırtına yükleniyor. Allah aşkına Yapmayın ,15 temmuzda tankların altına gövdesini koyan bu millete yazık etmeyin. Maliyetinin yarısı kadar cari açık oluşturup ,ülkeyi yüksek dış borçlarınyapılmasına neden olan inşaat işleri ,reel sektör değildir. Üretime dayalı olmayan ,gelir üretmeyen inşaat ,reel sektör değildir. Bazıları inşaatı reel sektör sınıfına sokarak ve sn cumhurbaşkanınıda yanlış yönlendirerek ülke kaynaklarının hala reel sektör ayağıyla ,inşaata yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir ülke sürekli inşaatla ,inşaat üzerinden yüksek rant alanları oluşturarak büyümez. İnşaat 180 sektörü çalıştırsa ,bu sektörlerin dolaylı dolaysız kullandığı aramalar ve hammaddelerin büyük bölümü ithaldir, dolayısıyla ,inşaat maliyetinin yarısı kadar para döviz olarak dışarıya çıkar. İlk önce inşaatta kullanılan aramaları ve hammaddeleri yerli üretinşaat ithal girdi oranını 10% lara çek sonra inşaatı destekle. Dolaylı dolaysız inşaat işlerinin ithal girdi oranı 50% üzeri iken inşaat işleri ile ,ülkenin mezarı kazılıyor. Bumilleti seviyorsanız bu yanlış ekonomi politikalarından vazgeçin. Çoluk çocuklar mızın hatta torunlarımızın bile altından kalkamayacağı dış borçlara ülkeyi mahkum etmeyelim, zararın neresinden dönülürse kâr dır. .........................................................................2003 yılından sonra ülkeye giren, bu bol ucuz döviz nedeniyle ,aşırı reel değerlenen Türk lirası ile yerli üreticinin rekabet gücü yokedilip , ithalat teşvik edilerek ,ucuz ithalat ile ,ucuz ithal mallar ile halkın alım gücünün üstünde bir refah yaşanmasına neden olunmuştur. Ucuz ithalat ile kısmen enflasyon düşürülmüştür. Türkiye ye 2003 yılından sonra düşük kur ile ÜRETİM SİZLEŞTİRME OPERASYONU yapılmış olunup , ülke,tarımda, aramalar ve hammadde bakımından ,özellikle finansal açıdan aşırı dışa bağımlı hale getirilerek ,ekonomik sabotajlara açık hale getirilmiştir. Finans ,para, kaynak,iki türlü elde edilir.1- ekonomi için gerekli parayı sürekli dışardan borçlanırsın ,ama bu senin bağımsız ve milli bir politika izlemeni engeller. 2- Üretimle, sanayi ile ,fabrika ile ,ürettiğin malı ihraç ederek döviz ,finans elde edersin,aynı zamanda ürettiğin malı içeriye satarak ,o malın ithalat yolu ile ülkeye getirilip ,dövizin dışarı çıkmasını önleyerek , inşaat ve diğer hizmet yatırımların için tassaruf ve finans elde edersin. Bizim matematiksel zekâ özürlü ekonomistler, finansın ve tassarufun bu şekilde üreterek elde edileceğini bilmez ,onlar gavurun ürettiği tassaruf üretme yöntemlerini uygulayıp ,yeterli tassaruf olmayınca, bak tassarufumuz yetersiz ekonomi için dışardan para gelmesi lazım deyip ülkeyi dış borç tuzağına çekerler. Bizim dış borçlanmaya dayalı yanlış ekonomi politikalar ile , Adamlar şimdi istedikleri gibi her türlü ekonomik sabotajları yapma kabiliyetine eriştiler, kendi belirledikleri zamanda ve Türkiye yebir şey yaptırmak istediklerinde veya bop projesi uygulamaya konduğunda ilkönce ekonomik sabotajlar ile insanlar aç ve işsiz bırakılıp iç karışklık çıkarılıp ,ülke yumuşak lokma yapılacaktır. Zaten ülkenin bu şekilde ,ekonomik sabotajlara açık hale getirilmesi bop projesi nin bir parçasıdır. Türkiye yi direkt askeri yollarla deviremezler,tek seçenek ağır bir ekonomik kriz ile insanlar aç ve işsiz bırakılarak ,provokasyonlar ile , iç karışılık çıkarılarakyapılacaktır. Bu yazdıklarım feleket tellallığı değildir, düşünüp ,matematiksel analiz yapabilen için görünen köy klavuz istemez. .................................... Cumhurbaşkanı etrafındaki kripto danışmanlar ,yanlış ,eksik ,çarpık ekonomi bilgiler ile sn cumhurbaşkanı adeta zehirliyorlar. Bu danışmanlar sn cumhurbaşkanına her türlü dalkavukluğu yaparak , kendilerini cumhurbaşkanı taraftarı gibi göstererek ihanetlerini gizliyorlar. Ekonomik bazı veriler ile oynayarak ,özellikle son onbeş yılda,iki uç defamilli gelirhesaplama yöntemleri değiştirilerek, dış borçlar üzerinden yapılan hizmet ve tüketimleri milli gelire ekleyerek ,milli gelir şişirilip,daha sonra , kamu+özel yapılan yüksek dış borçlarıda, bakınborçların milli gelire oranıdiğer ülkeler ile kıyaslandığında çok yüksek değildir denerek ,sn cumhurbaşkanı yanltılıyor. Diğer ülke borçları dış borç değil ,büyük kısmı kendi banka ve halklarının oluşturduğu emeklilik ve hedge fonlardır, bizim borcumuzun büyük kısmı ise içerdeki sıcak parayla birlikte, küresel para fonlarınadır, en tehlikeli olanıda budur. Ayrıca diğer ülkelerin ekonomisi üretime dayalı ekonomidir, bizim ekonomimiz ise inşaat rantı ve tüketime dayalı ekonomidir. Devletin vergi gelirlerinin nerdeyse 70% civarı dolaylı dolaysız tüketim üzerinden alınan vergilerdir. Dışardan alınan borç para ve sıcak parayla ithalat ve tüketim üzerinden vergiler ile kamu maliye bütçesi sürekli devam edemez, dışardan alınan borç paranın azalması nedeniyle ithalatın azalmasıyla devletin ,bütçeside çöker. İddia ediyorum çok yakın zamanda sn Cumhurbaşkanından şunu duyabilirsiniz ,DANIŞMANLARIM BENİ YANILTTI. Ama bu sözü söylediğinde etrafında o danışmanlar olmayabilir. Ayrıca bu danışmanlar sn cumhurbaşkanını ,mitingden ,mitinge, açılştan açılışa, vb. koşturararak sn cumhurbaşkanının başını kaşıyacak zaman kalmamasını sağlayarak ,bu durumu da ,bakın sn cumhurbaşkanı nasıl ülke için koşturuyor diyerek bu durumun devamını sağlıyorlar. Bu şekilde sn cumhurbaşkanının değişik kesimler ile özellikle ekonomide başka uzmanlar ile istişare yapmaya meşveret yapmaya zaman kalmamasını sağlıyorlar. Elbette mitingde lazım, açılışta lazım ama her kesim ve uzmanlar ile istişare de lazım. İşte sn cumhurbaşkanı etrafındaki kripto danışmanlar, sn cumhurbaşkanının kendileri dışında başka kimse ile istişare yapmaya fırsat ve zaman vermemek için herşeyi yapıyorlar. Bu yazımı ileride biri demişti demek için saklayınız
  • fakıfakı2 sa önce
    ne yazıkki vatan hayinleri biraz serbest bırakıldı bunlara biraz sıkı yönetim lazım biraz korku lazım bu mandacılar yine hareketlendi reisim şunlara bir osmanlı tokatı vurki aklıları başlarına gelsin hayinlik düşünemesinler
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Bu adamları boşuna sorguya çekmezler kışa doğru ciddi bir ekonomik saldırıya hazırlanıyorlar bunlardan da söz aldılar gidişat hiç iyi değil
  • DermanDerman3 sa önce
    İnsan karakterleri,bir kac ornek verecek olursan bir arkadasim soyle demisti birgun hanimi ile ,ogluna kiz istemeye gitmisler bir asam ustu ,yasana yer koy .kiz evine vardiklarinda kizin anne babasi evde yokmus fakat ziyaret sebebini soylemisler o sirada bahceye inek girmis zarar veriyor ama inegin bahceye zarar verdigine aldiris etmeyen evin kizi ,kendine talip olan mustakbel kaynanasina hos gorunmeye calismis ve gun birinde gelinleri olmus ,diyorki Allah bize bu gelinin bahceye zarar veren hayvani gostererek ileride bu sizin gelininiz olunca bahceye sahip cikmadigi gibi sizede malinada,sahip cikmayacak demis ama biz anlayamadik dedi varmi boyle basireti feraseti ,gelecegi sezen birde anne babasini takmadan sevgilisini daha ustun tutan biri gun gelir o ustun gordugunude takmaz cunku karekteri bu ozgur bagimsiz ve arsiz.
  • Mertürk Mertürk 3 sa önce
    Bütün mesele üretime dayalı bir ekonomi olmak...,....... Üretmeyen ,üretimkapasitesi kısıtlı olan bir ülkede bilim ve teknolojide gelişmez............................., Son onyedi yılda ,1 trilyon 50 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Dünyanın açık pazarı haline geldik.. ........,.................. Diğer ülkeler ticaret savaşları ile kendi ülkelerinin üretim ve ihracatlarını artırmak için savaşı bile göze alacakkadar agresif davranırken , dünyada döviz bol ve ucuzken biz finanse edilebildiği müdetçecari acık sorun olmaz denilerek, kamu özel borçlanmışız , emlak konut inşaat rantı üzerinden hizmet yatırımları yapmışız. Özel borçların bir kısmı hazine garantilidir. Özel sektör döviz borcu daha fazla olsada ,sonuçta özel sektör döviz borcunu ödemek için ,Türkiye piyasasında döviz çekecek,buda artan döviz ihtiyacından dolayı döviz fiyatını artıracaktır. Son yıllarda yaşadığımız budur. Yani dış borcun ,kamusu ,özeli olmaz. .......................................Osmanlı nasıl kapitülasyonlar ile ekonomik olarak zayıflatılıp yok edildiyse ,Türkiye ise son yirmi yıldır ,IMF dayatması olan,dalgalı kur rejimi denen ,ucube bir sistem ile ,döviz kuru düşük tutularak, ithalat teşvik edilerek, yerli üretim ve sanayinin rekabet gücü yok edilerek ,aramalar ve hammadde bakımından özellikle finans acısından aşırı dışa bağımlı hale getirilerek, ülke dışardan gelecek borç ve sıcak paraya mahkum hale getirilerek, dış ekonomik sabotajların önü açılmıştır............... Son yirmi yılda yaptığımız en iyi şey ,savunma sanayinde yerlilik oranının 65% lerin üzerine çıkarılarak, bu alanda dışa bağımlılığın azalmasıdır. Özellikle yerlisiha ile ülke, savunma sanayinde birkaç basamak yukarı çıkmıştır. Keşke savunma sanayinde yakaladığımız başarıyı ekonomidede, sanayide de ,üretimde de gösterebilseydik. .............................,Bu ve daha önce ekonomi ile ilgili yazdıklarım, ak partiyi kötülemek eleştirmek değil, fazla ümitli olmasamda ,yapılan yanlışları göz önüne sererek , belki yetkili birileri yazılarımı değerlendirir, yapılan yanlışlardan dönülmesi için çaba harcar, diye yazıyorum
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Niye si varmı kardeş onlar uşak
  • MCB MCB 4 sa önce
    Enflasyon iniyor , faiz düşüyor, dolar yerinde sayıyor onun da düşmesi.lazım. Ben de merak esiyorum. Bu zam yağmuru niye? Bir de bunu yaz Ali Bey. Hep Recep, Hep Tayyp , Hep Erdoğan yok öyle bir şey Ali Bey . Çık ta bir gez çarşı pazar ne alemde. Anladık yandaşsın lakin bu kadar da olmaz da kurban olduğum. Ya beton Ekrem ya bay Kemal.ya Akepe... Bizim derdimiz başka , bi anla da!...
  • DermanDerman4 sa önce
    Gundem konu ,chp ve imf oyunu,isi ehline verecen,garanti olsun gelecen..chp veip ve durmus tam adamini bulmus kac defa desende bunlar yanlis,dinleyen yok kac kisi inanmis yeni imf baskani degismis kadin olnus.bir zamanlar chp ihtidarken ,bizim disisleri bakani ,hollandali bakani karsiladi,ve sirtinda tasimisti avrupaya bizim bakan asinaydi meslekdasi ayni zamanda bir bayandi oda mali anladi.heyhat desen gidisat berbat,her secimde oy verir .bu bizim halk ittifaki yetkiyi avrupaya verir dolar yuklelirken Turk parasi erir cevap yatirim yok,sebebi bu denir,sayin ali beye tesekurler .ulkenin,sorunlarina sormadan sorgulayan ,usanip bikmadan,guclu kalem,konusursa belki huzur bulur,alem.
  • Eşref Kızılkale Eşref Kızılkale 4 sa önce
    Eline,kalemine ve diline sağlık bu şaklabanlara anladığı dilden vur.Allah sağlık sıhhat afiyet versin
  • GerçekGerçek9 sa önce
    Bunları abazan Lara verecen.

Ali Karahasanoğlu

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