IMF bile merak ediyor, faiz inerken dolar nasıl yerinde sayıyor?

Ağzımızı açtığımızda.

Hemen kapatıyorlardı:

“Kardeşim üretimin var mı ki konuşuyorsun? Tabii ki, dolar fırlayacak. Üretimi olmayan ülkede başka ne olur ki, ne olabilir ki?”

“Yatırım var mı yatırım? Yatırımın yoksa, paranın değeri düşer, ekonominin kuralı budur kardeş” diye alay ediyorlardı..

“2 ile 2’nin toplamının 4 etmesinde nasıl ki kuşku yok ise, bu verilere sahip bir ülkede de, dövizin böyle fırlaması o kadar doğal, zorunlu ve tartışmasızdır..” diye ahkam kesiyorlardı..

“Faiz sebep değil, sonuçtur. Enflasyon artmış ise, faizi de artırmaya mecbursunuz abicim.. Siz faizi indirerek, enflasyonu indiremezsiniz, komik olmayın, dünyayı kendinize güldürmeyin.. Bunu bile bilmiyorsanız, gidin köyünüzde koyun otlatın” diyor, İslam’ın faizi haram kılmasını bile (haşa) çağdışı bir ilke gibi gösterip, küstahça eleştiriyorlardı..

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tüm dünya devletlerinin temsilcilerinin gözünün içine baka baka, “Dünya 5’ten büyüktür” diyen Tayyip Erdoğan, faizle en büyük mücadeleyi başlatan Erbakan Hoca’nın bugünkü SP içindeki yöneticilerinin bile sus pus olduğu bir dönemde, anlı şanlı ekonomistlerin tam aksine, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dedi..

Bir avuç faizcinin baskısı altına giren, eziklik kompleksi ile faizi indirmemek için direnen Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirdi.

Ve ardından..

Merkez Bankası faizi 4.25 puan birden indirdi..

Faizin inmesi ile paralel olarak, enflasyon indi.

Aradan çok geçmedi.. Merkez Bankası faizi 3.25 puan daha indirdi..

Sonrasındaki dönemde enflasyon rakamları henüz açıklanmadı ama..

Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, enflasyon yine iniyor..

Şaşıranlar, ters köşe olanlar, sadece bizdeki şaklaban ekonomistler değil..

Sadece kerameti kendinden menkul, bizim yerli ekonomi profesörleri değil..

Dünyanın ekonomisini avucunda tutan ekonomik kuruluşlar da gelişmelere şaşkın..

Şimdi, IMF gelmiş, bilgi toplamaya çalışıyor..

2000’li yılların başındaki bankaların içinin boşaltılması operasyonlarında, hortumları sadece seyretmekle yetinen Faik Öztrak’ı, CHP’li yetkili olarak çağırmışlar..

Laikçiler kıyamet kopartırken, “Bu köylü adam mı, Merkez Bankası Başkanı olacak” diyerek, evinin kapısındaki ayakkabıları gericilik delili olarak gösteren medya hokkabazlarının inadına, kendisini Merkez Bankası Başkanlığı’na getiren AK Parti’yi adeta arkadan hançerleyen söylemlere imza atan Durmuş Yılmaz’ı da, İyi Parti’den istemişler..

İkisi birlikte..

Kardeş kardeş..

“IMF komiseri” diyeceğim ama..

AK Parti, komiserini falan hepsini paketledi, ne kadar IMF elemanı varsa, tamamını geri yolladığı için..

Merkezden görevlendirilerek yollanan “IMF elemanları” önünde, sıralara oturmuşlar, hesap vermişler..

IMF’nin elemanları sormuşlar..

“Baba.. Bizim bildiğimiz, faiz indirildi diye, enflasyon inmez. Haydi indi diyelim.. Faiz inince, dövizin yükselmemesi mümkün değil.. Şu kadar dünya devletinde onlarca operasyona imza atmışız.. Böyle bir şey görülmüş şey değil. Ama sizin Türkiye’de faiz inerken, enflasyon da iniyor.. Dahası.. Nasıl bir iş ise, faiz indirilince sadece enflasyon inmiyor, döviz de yerinde sayıyor. Hatta bir petrol şirketinin bombalanmasının etkilerini, S-400 satın almanızın sonuçlarını da dikkate alırsak, dövizin sadece bu sebeplerle de yükselmesi gerektiği için, ‘Döviz de iniyor’ bile diyebiliriz.. Baba.. Bunu nasıl başardınız siz?” diye soruyorlar..

Nerden biliyoruz bu soruları?

Kamuoyuna açık bir görüşme yaptıkları için değil.

En azından görüşme öncesinde, “IMF’den gelen elemanlarla, CHP ve İP temsilcisi görüşecek” şeklinde bir açıklama haberinden değil..

Ya nereden öğreniyoruz?

Görüşme yapılıp bitirildikten sonra..

Bir şekilde öğrenilmesi sonrasında, görüşmeyi inkar edemeyecekleri için..

Bülbül gibi ötmelerinden öğreniyoruz..

Ötüyorlar..

Öterken de, kendilerinin nasıl hesaba çekildiklerini ifşa ediyorlar..

İP adına görüşmeye giden Durmuş Yılmaz anlatıyor, IMF elemanlarının neler sorduğunu:

“3 soru sordular” diye başlıyor..

Sadece bu ifade bile, kendilerinin nasıl hesaba çekildiğini, “Sizi iktidara getirmek üzere destekleyebiliriz, ama bizimle ne kadar uyumlu çalışabilirsiniz, bir tartalım bakalım” bakışı ile görüşme yapıldığını ispatlıyor..

Yoksa..

IMF elemanlarının, CHP yetkilisi ile ayrı, İyi Parti yetkilisi ile ayrı görüşmesi gerekmez miydi?

CHP kiiim?

İyi Parti kiiim?

İkisi birden görüşmeye alınıyorlarsa, “Sizin kurduğunuz ittifakı önemsiyoruz. Desteklemek için de sizi sınava tabi tutuyoruz”dan başka ne anlama gelebilir, bu üçlü görüşme?..

Devam ediyor, düne kadar, evine ayakkabısını çıkararak girdiği için suçlanan, tahkir edilen.. Tahkir edilirken de AK Parti’nin kendisini savunduğu Durmuş Yılmaz:

“Birinci soru ekonomiye ilişkin genel değerlendirmeye ilişkindi. Bunun dışında ‘Ekonominin düzelmesi için neler önerebilirsiniz’ ve ‘Faiz indirimlerine rağmen TL sizce neden görece istikrarlı kaldı’ şeklinde iki soru sordular.”

Yaaa..

Gördünüz mü?

Elin gavuru bile, “Nasıl becerdiniz len bu işi” diye merak edip, gelmiş soruyor..

“Hem faiz iniyor, hem enflasyon iniyor, hem de döviz yerinde sayıyor.. Olmaz kardeşim, yok böyle bir dünya” diyor..

Türkiye’de Merkez Bankası Başkanlığı yapmış.

Kendisini, azgın azınlığın her türlü saldırısına karşı korumuş AK Parti’ye karşı..

“Hakkı teslim edip” gerçekleri söylemesi gereken milliyetçi Durmuş Yılmaz ise..

Kendi anlatımı ile, şöyle cevap veriyor:

“Faiz indirimlerine rağmen dövizin artmamasının sebebini, ekonominin büyümemesi ve iç talebin düşmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.. Ekonomi büyümeyince dövize talep olmuyor, cari fazla veriliyor, olay bu!”

“Yaşa varol” sen Durmuş..

“Olay bu” işte..

İthalat azalmıyor.. İhracat artmıyor.. Onlar yalan..

Doğru olan ise, ekonomi büyümüyor.. Büyümeyince de, faizi indirince, enflasyon iniyor, döviz artmıyor..

Hay aklınla bin yaşa sen Durmuş..

Bin yaşa da..

Bir şeyi de açıklayıver..

Önceki Merkez Bankası Başkanı’na ölümüne sahip çıkıyor, “Faizin indirilmemesi doğrudur” diyordun.

Afedersin Durmuş; madem ekonomi büyümüyordu, faizler indirildiğinde enflasyon da inecekti, döviz de yerinde sayacaktı, savunduğun önceki başkan niye faizi indirmedi?

Hem faizi yüksek tuttuk, hem enflasyonu yüksek yaşadık, hem de döviz ara ara kafayı çıkartıp, belimizi büktü?

Niye, Durmuş?