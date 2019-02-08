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İmar barışını iptal etsek, Kartal’daki bina çökmeyecek miydi?

08 Şubat 2019 Cuma

Mimarlar Mühendisler Odası’nı, siyasete bir ara verip, Kartal’da önceki gün çöken bina hakkında, meslekleri ile ilgili bir açıklama yapmaları gerektiği hatırlatması yapmıştım..

Fırsatı kaçırmamışlar..

Dün nihayet, TMMOB açıklamasını yaptı..

Ama açıklama, yine bildiğiniz, politize olmuş bir odanın, baştan aşağı politika kokan ifadeleri ile dolu..

Biz bekliyoruz ki, “Çöken binanın, bir anda yerle bir olmasının gösterdiği gerçek, yıkımın sebebinin şu şu olduğudur” desinler..

Biz bekliyoruz ki, “5 kat için atılmış bir temelin, ilaveten üç kat daha taşıması mümkün değildir, bu bir cinayettir. İmza atanlar, onaylayanlar, seyirci kalanlar, hepsi suçludur” desinler..

Biz bekliyoruz ki, “Binanın girişindeki dükkanın duvarların yıkılıp, yerine cam yapılması, binanın çökmesinde etkili olmuştur/olmamıştır” denilsin..

Biz bekliyoruz ki, “Binanın giriş katındaki kolonlar kesilmemiş olsa, binanın 30 yıl sonra bu şekilde çökmesi mümkün olmazdı” denilsin..

Veya..

Bu tezlerin, tam aksini savunsunlar..

Doğrusu ne ise, onu açıklasınlar..

Uzmanlık alanları ile ilgili, binanın çökmesi olayına bir açıklama getirsinler..

Olayın karanlık noktalarına ışık tutsunlar..

Ama bakıyoruz açıklamaya.. 

Hiçbir yerinde, buna yönelik küçücük bir aydınlatma amaçlı bilgi kırıntısı yok..

Onların derdi, yine AK Parti iktidarına bu “çökme” üzerinden saldırmak..

Varsın, Kartal ilçesi, 5 yıldır CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olsun.

Varsın, inşaatın yapıldığı tarihte, CHP’li bir belediye başkanı işbaşında olsun..

TMMOB ne yapar yapar, olayı AK Parti’ye getirir, bağlar..

Nitekim, dünkü açıklamalarında da, öyle yapmışlar..

Ne demişler, aktarayım.. 

“Halen ülkemizdeki yapı stokunun % 60’ı kaçaktır. Bu binaların tamamı hem içinde yaşayanlar hem de çevreleri için hayati tehlike oluşturmaktadır. Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimler tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte hatta ödüllendirmektedir.”

Konunun uzmanı olmanıza falan gerek yok.

Aktüel olayları uzaktan da olsa takip ediyorsanız..

Son 10-15 yıl içinde.. Hatta 1999 depreminden sonra..

Yapılan binaların büyük çoğunluğunun sıkıntı arz etmediği, kaçak diye tanımlanan binaların hemen büyük çoğunluğunun 1999 depreminden önce yapılan binalar olduğunu bilmeniz gerekir...

O zaman..

Son yılların sorunu imiş gibi imada bulunarak..

Ayrıntıya girmeden, “Yapı stokunun % 60’ı kaçaktır” demek, bir yalan değil midir?

Çarpıtma değil midir?

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Yalan ve çarpıtma bununla sınırlı olsa, yine iyi..

Teknik açıklama yerine, siyasi parti gibi açıklama yapmaya soyunan TMMOB, saldırısını/çarpıtmasını şöyle sürdürüyor:

“Kaçak yapılara tanınan afların en kapsamlısı ‘İmar Barışı’ adıyla geçtiğimiz yıl Haziran ayında çıkartılmış ve 2019 yılı Haziran ayına kadar kaçak yapılara imar affından yararlanma hakkı getirilmiştir. Bakanlığın açıklamalarına göre 2018 yılı içerisinde 9 milyon 210 bin bağımsız bölüm bu af kapsamında ruhsatlandırılmıştır.”

Biz TMMOB’dan teknik açıklama bekliyoruz.

Onlar teknik konuların bile ırzına geçip, kavramları altüst eden, “müracaat”ı “ruhsat” diye gösteren sahtekarlıklara imza atıyorlar..

Evet bakanlık açıklamalarında, aftan yararlanmak isteyenlerle ilgili sayılar verildi..

Ama bunların işlemlerinin tamamlanıp, taleplerinin kabul edildiği ve ruhsat verildiğine dair bir açıklama yapılmadı..

O zaman, “müracaat” ile “ruhsat”ın arasındaki farkı mı bilmiyor, TMMOB?

Yoksa..

Cinliğinden mi; bilmiyor numarasına yatıyor?..

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Bakanlığın bu imar affı vesilesi ile yapmak istediği çalışmanın birisi de, tam da “sorunlu” binaların tespitini yapmak..

Devlet, kendi elemanları vasıtası ile bütün binaların imara aykırlıklarını tespit etmekte aciz kalıyor.. “Türkiye genelinde bir envanter çıkarmaya çalışsak, bu yılları alacak” diye düşünüyor.. Ve çözümü, vatandaşın kendisinin beyanda bulunmasında buluyor..

Bu amaçla da..

İmara aykırı binalar için beyanda bulunulmasını istiyor..

“Her beyanda bulunana ruhsat vereceğim” diye bir taahhütü yok..

Ama TMMOB, olayı çarpıtıp, 9 milyon 210 bin ruhsat verildiğini iddia ediyor.

O zaman, biz de soralım, madem her müracaat edene ruhsat veriliyor, önceki gün çöken binanın müracaatta bulunduğu da kabul edildiğine göre, buyrun çıkarın, çöken binaya verilen ruhsatın belgesini..

Gösterin de, kim, o binanın oturulabilir olduğunu, hiçbir sıkıntısının olmadığını, içindeki insanların can güvenlikleri olduğunu belgeleyen ruhsatı vermiş, görelim..

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TMMOB’un açıklamasının son bölümü, bunları hiç ciddiye almamak gerektiğini, bas bas bağırarak ilan ediyor..

Bakın, ne kadar sığ, ne kadar saçma bir iddiada bulunmuşlar:

“Siyasal iktidar tarafından yapılan bir düzenleme ile 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde yapı ruhsatlarında mühendis imzası bulunma zorunluluğunu kaldırılmıştır. Hükümet denetim mekanizmalarını güçlendirmek yerine, mühendislik hizmeti almayan yapı üretimini teşvik etmektedir.”

Ne olursunuz, lütfen, rica ediyorum, TMMOB yetkilileri..

Mühendis imzası olmadan, bir inşaatın tamamlanması nasıl mümkün olacak, bir izah eder misiniz?

Ruhsatın üzerinde, üç kişinin imzası mı olsun, bir kişi mi imzalasın gibi bir ayrıntıyı, kalkıp da, “Artık inşaat yapılırken hiçbir mühendise ihtiyaç duyulmayacak” türünden bir açıklamaya götürenlerin sorunu, olayı anlamakta zorluk çekmeleri mi, yoksa ne görürlerse görsünler, “her şeye saldır Jo” hastalığına yakalanmaları mı?

TMMOB bu açıklamasının, bir de tersinden baktığınızda göreceğiniz saçmalığı var..

Bugüne kadar, mühendisten imza alma zorunluluğu olduğuna göre.. 2018’den itibaren bu zorunluluk ortadan kaldırıldığına göre..

2018’e kadar yapılan binaların, sağlam, can ve mal güvenliğini sağlar tarzda inşa edilmiş olmaları gerekir..

Ama görüyoruz işte..

2018’den önce yapılmış bir bina..

Önceki akşam.. Kumdan yapılmış gibi..

Bir anda yıkılıverdi..

TMMOB, 2018’den sonrası için geçerli bir düzenlemeyi, 2018 öncesinde yapılan binaların çökmesine nasıl gerekçe gösterebiliyor ki?

Kafası mı almıyor?

Yoksa, saldırma saplantısı, gözlerini mi kör etmiş?

TMMOB açıklaması, şöyle bitiyor:

“Hükümeti ‘İmar Barışı’ uygulamasını derhal son vermeye çağırıyoruz.”

Haydi bakalım, burdan yakın..

“Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren binalar için imar barışından yararlanmak üzere müracaat edilse bile, gerekli kontrolleri sıhhatli yapın, olumlu rapor çıkmayanları yararlandırmayın” denileceğine..

“Biz de teknik adamlar olarak, üyelerimizi bu konuda uyaracağız” denileceğine..

Yıkılan binaların sebebi olarak, “imar barışı” gösteriliyor..

Varsayalım, imar barışı çıkmadı.. Varsayalım, TMMOB’un isteği kabul edildi, imar barışı iptal edildi..

Kartal’daki bina çökmeyecek miydi?

 

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YORUM YAZ

  • AHMEDAHMED14 dk önce
    Bulunduğum şehirde 2000 yılı öncesi kenar mahalleler kaçak gece kondu doluydu.Konuştuğum kişiler " zevten yapmıyoruz gece konduyu. Gidip belediyenin önüne çadır mı kuralım. Kiralar da yüksek"diyorlardı. Cumhuriyet kurulalı halk sefalet içinde idi. CHP zihniyetliler ise İMF den borçalmak için yalvarıyordu.2000 sonrası TOKİ Türkiye çapında binlerce ev yaptı. Sosyal konut projesinde 1 artı 1 daireler yapıp yaşlı, dul ve yetimlere tahsis etti. Bunları bilen, duyanCHPliler hala AK Partiye camur atıyor. "TOKİ dairelerineyekaliteli deği" falan diye propaganda yapıyorlar. TOKİ de oturan akrabalarım"Allah devletimizden razı olsun "diye dua ediyorlar. MMO, Tokiye de karşı geliyor.
  • samimsunsamimsun16 dk önce
    vallahi öyle bir konuki imar kim ne söylese siyaset yapmadan haklı iş mala geldiğinde ne sağcısı ne solcusu ne okumuşu ne cahili ne enteli ne aydını ne sanatçısı ne nonoşu hiçbiri kaçakta olsa sakatta olsa malına dokundurtmaz tabut gibi evlerde yaşar yık bakalım yıkabiliyonmu al bakalım alabiliyonmu hiççççç konuşmaya gerek yok kimsede tatava yapmasın yok öyleydi yok böyleydi bu işte hepimizin günahı var yapanın da yaptıranında
  • RTE53RTE5355 dk önce
    Sn Yazar; ilgili binanın imar affından yararlanmasının engellendiğini bize açıklayın ve böylece AKP ye yüklenmeyi de bıraksınlar.( Ne dersiniz,ha biraz cesaret, tabi imar barışından yararlandığını gördüğünüzde susmayacaksanız)
  • AbdullaharifAbdullaharif58 dk önce
    Senin de eşin çoluğun çocuğun vardır Mustafa. Sen kaçak yapıda devlete üç kuruş ödenip ruhsat alınmış evde "kiracı" olmak ister misin?Evi yapan sen değilsin, ona üç kuruş için ruhsat veren sen değilsin, ama fakirliğinden o evde kirada oturmak zorundasın. Çoluğunun çocuğunun başına yıkılsa o bina hala Tmobb hala imar barışı diyebilir misin? Bir düşün vicdanınla özel sitedeki veya müstakil evinde bu dediğimi.
  • esmaesma1 sa önce
    Daha zorlama artık be kardesim ya. Politize sen ediyorsun olayı. Bina kotuymus kacakmıs eski zamandada vardı simdide var. Daha ya..ayacak baska konular cıkar senin icin merak etme. Ama bu isi bırak artık gulunc oluyorsun...Hukuk fakultesini nası bitirdin cok merak ediyorum
  • TurgayTurgay1 sa önce
    Tamam binalar akp'den önce yapılmış diyelim. Peki imar affı ile bu binaları resmileştiren kim. Hele de İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesi varken bu tür yıkılmaya hazır tabutları!!! kim yasal hale getirdi. TOKİ lüks daireler ,villalar yapıp KUPON arazi peşinde koşacağına bu tür binaların yenilenmesi için uğraşsaydı ya. Ama olmaz niye bu işte fazla rant yok. Nereden mi biliyoruz bizzat Erdoğan'ınağzından KUPON araziler bana ait diye. Gözlerini toprak doyursun.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    90 yıldır, kafası çalışan ve zeki insanları "beyin göçü"ne zorlayarak, ülkeyi terketmesine sebep olan şerefsizler, ülke de aklı başında nesil bırakmadılar. Şİmdi de söylenilen sözü, gözüyle değil başka tarafıyla okuyan, beyniyle değil, başka yeriyle idrak etmeye çalışan gerizekalılarla uğraşmak zorundayız malesef. Hala birileri çıkıyor, "bu bina yeni imar affından yararlanmışsa eğer..." diye cümle kurmaya devam ediyor. Ya Rab, bizi bu gerizekalılarla imtihan etme. Ya bunları ıslah et, ya da ıslahları mümkün değilse, sen bildiğin gibi yap yarabbi.
  • ff1 sa önce
    kaçak kata ne imzası gurban
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    savunulamayacak şeyleri bile savunma görevini sana vermişler.Sayın yazar, buna da kılıf buldun ya, Tüm madalyalar sana, ölenlerin ahı tutsun seni.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    BİNANIN YAPIMI İÇİN İLGİLİ BELEDİYE RUHSAT TANZİM ETMİŞTİR.BUNU YAPAR İKEN DE MİMARİ,BETONARME,ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT VE DİĞER PROJELERİ AYRI AYRI İNCELEYİP ONAYLAMIŞTIR.İNŞAAT DEVAM EDER İKEN HER BİR KATIN BETON ATIMINDAN ÖNCE DEMİR DÖŞEME İŞLERİNİ KONTROL EDİP FENNİ MESUL İLE BİRLİKTE ONAYLAMIŞTIR.NİHAYETİNDE BİNA TAMAMLANINCA DA OTURMA İZNİ VERMEDEN ÖNCE SON DENETİMLERİNİ YAPMIŞTIR.O GÜNÜN ŞARTLARINDA BİR BİNANIN YAPIMI KISACA BU İŞLEMLERE TABİİDİR.BU AŞAMALARIN BİRİNDE OLABİLECEK İHMAL YIKIMI GETİREBİLİR.ANCAK,PROJE ÜZERİNE 3 KAT DAHA ÇIKILMIŞ OLMASI,ZEMİNDE KOLONLARIN KESİLMİŞ OLMASI TAM BİR FACİA.BU AŞAMADAN SONRA DİYECEK BİR SÖZ KALMIYOR.BUNU YAPANLAR BU GÜNKÜ SONUCUN MÜSEBBİPLERİDİRLER. ETRAFIMIZDA OLAN BİTENE DUYARSIZ KALMANIN ,GÖREVİ İHMAL ETMENİN KÖTÜ BİR SONUCUDUR,BU OLAN. HÜKÜMETİN YAPMAYA ÇALIŞTIĞI SOSYAL PROBLEMLERE ÇÖZÜM BULABİLME ÇABALARINI, OLAYLARIN SEBEBİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞMAKZIRVALAMANIN DANISKASI.HAA,BU BAŞVURU KABÜL GÖRÜR DE SONRASINDA OLAY GERÇEKLEŞİR İSE ,İDDİA SAHİPLERİNİN O İSNATLARI OZAMAN HAKLILIK PAYI KAZANIR..ALLAH (CC) ÖLENLERE RAHMET EYLESİN,YAKINLARINA BÜYÜK SABIRLAR ,YARALILARA ACİL ŞİFALAR VERSİN,İNŞAALLAH..
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Konya'da bina çöktü, Ali bey suskun; Beyoğlu'nda bina çöktü Ali bey suskun! Kartal'da bina çöktü Ali bey heyecanlandı! Tek neden laf sokacak birini yakalamış olmak anlaşılan. Bakanlığa sorması gerekenleri nedense kel alaka muhataplara soruyor. Hangi partiden olursa olsun yerel yönetimler merkezi yönetimin uzantılarıdır. Eğer kaçak yapıya af getiriyorsanız kaçak yapıyı teşvik ediyorsunuz demektir. Eğer vergi kaçıranları affediyorsanız vergi kaçırmayı teşvik ediyorsunuz demektir. Bunları sadece bu iktidar için söylemiyorum, geçmişte de böyleydi bu gün de böyle. Bir günah keçisi bulup veryansın etmek sorunu çözmüyor maalesef. Devletin denetim mekanizması olan Sayıştayı bile devre dışı bırakma gayreti içerisinde olan bir iktidar varsa sorumlu da bellidir aslında. Kaldı ki, ülkede olup biten herşeyin sorumlusu yönetenlerdir. Bu sadece AK Parti iktidarı için değil tüm iktidarlar için geçerlidir. Yapılan iyi şeyleri sahiplenip kötü şeyler için günah keçisi aramak, becerksiz yöneticilerin suç örtme çabasından başka bir anlam ifade etmez. Sayın yazar, iktidarı koşulsuz desteklediğiniz ortada, ama bu kadar da "ucuz" propoganda inanın size bile yakışmıyor. İnsanlık her şeyden önce gelmeli. İktidarı dilediğiniz kadar övebilirsiniz, kimsenin de itirazı olmaz. Ancak ucuz yöntemlerle başkalarına çamur atmak, inanın iktidarı daha yüce göstermiyor.
  • doğukandoğukan2 sa önce
    sayın yazar cumhurbaşkanlığı basın yayın daire başkanı olmanız lazım iktidarla ilgili yazılan çizilen tüm olaylara siz cevap veriyorsunuz.tebrikler he bu arada akit gazeteside ismini cumhurakit olarak değiştirsin daha anlamlı olur.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Marjinal azınlık zamanında koltuğu ele geçirmişler bir türlü bırakmıyorlar. 30 yıl önce yapılan bina o zaman akparti mi vardı ama siz vardiniz engel olsaydınız bu binanın mimari mühendisi yok mu o da sizin uyneiz değil
  • İmar bakanlığı kimdeİmar bakanlığı kimde2 sa önce
    Sorumluluk mimarlar odasının mı oldu. ülkede çevre şehircilik bakanlığı var eski ismi imar ve bayındırlık bakanlığı olan bakanlık. ayrıca bina 1992 yılında yapımına başlanmış ve 1998 yılında kaçak 3 kat çıkılmış 1994 yılından beri 25 yıl oldu AKP İstanbul büyükşehir belediyesinde 17 yıldır da hükümette ama suç Mimarlar odasının öyle mi. yahu kaçak yapılmış yapı Mimar zaten izin veremez ki imar yok sen ne anlatıyorsun suçu sıvama mı bu.
  • Yaziyorum Yaziyorum 2 sa önce
    Yorumcu,ali karakeseli ,kimi kasdetdigini velirtmeyenkotu biri oldugunu bilirmis, artik uzuluyormus,savunulmayacak,gorevi ,sana vermisler cok yazik.bu kadar duyarsiz biri olamaz .merak ediyom siz neyi savunuyorsunuz begenmedigin konu ney sendiyorsun,yazik yeter bu millete attiginiz kazik asil sizin gibi zavallilara,yazik varsa fikrik konus, golge etme.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Yorumcu yunus kamberlioglu ,yikilan bina kimin sorumlugunda faso fiso diyon sende birine ispanakdan bahsediyon,olen 11. Can var Tmobb goregi nedir,yikilan binadan Tmobb basliyon sonunda ispanak diyon sabah sabah uykuyu alamamissin yada konuyu anlamissin gecen patlican sogan hiyar yazanlara yetisemedin gec kalmisin sen pazari piyasayi manava sor imar hakkinda bilgin yoksa birzamanlar betona ispanak katmislardi demir var ispanakda diye pahalandiysa yine bunlarin isi ispanagi manava binanin durumunu bilir kisiler sorumlular cevap versin.
  • Hasan erdemHasan erdem3 sa önce
    Bu güzel açıklamaları Bayındırlık Bakanlığının yapması gerekirdi. Maalesef onlar susuyorlar.
  • BAYRAM ÇİMENBAYRAM ÇİMEN3 sa önce
    NE KILIF AMA..MIZRAK GİBİ,ÇUVALA SIĞMIYOR..BU YIKILAN BİNA YENİ İMAR AFFINDAN YARARLANMIŞSA EĞER..DİREK HÜKUMET SUÇLUDUR..YASAYI ÇIKARANLAR SUÇLUDUR..DAHA BUNUN GİBİ (ALLAH KORUSUN ) NELER GÖRECEĞİZ BAKALIM..BARIŞINIZ SAYESİNDE.
  • XyzXyz3 sa önce
    Bu imar affı yanlıştır hele ki İstanbul’da yanlışın dibidir. Hırsızlığa teşviktir. Siyaset üstü bir konudur çünkü her seçimde siyasiler için oy kaynağıdır. Devletin denetleme yetisi zayıf bu nedenle gıda inşaat giyim eğitim inşaat ... hepsi Allah’a emanet ülkede. Ama tekrar söylüyorum bu Akp ile ilgili değil milletimizin zihniyeti ile ilgili
  • ayhanayhan3 sa önce
    Yazar daha ne desin? bunca açıklamadan sonra kafası aklı almayan olmaz. hala muhalefet edecek olan varsa ya bu yazıyı okumadan yorum yazıyor. ya bildiği neyse onu okuyor ya da akıl sağlığı yerinde değil. bir ihtimal de sadece kin güdüyorlar derim ama onu da yorum yazabilecek aklı olana yakıştıramıyorum.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Kaçak yapı ile ilgili sıkıntı devletimizin bu binaların yapımına bir şekilde göz yumması ve izin vermesidir. Üzerine imar barışı diye birşey çıkarırsanız, aynı askerlikten kaçıp bedelli bekleyenler gibi kaçak yapı yapıp imar barışı bekleyenler türetirsiniz. Evet, sadece bir kerelik dendi ama süre şimdiden 2 defa uzatıldı. Kartal’daki binanın çökmesinde imar barışının alakası yoktur ama bu politika yüzünden ‘gelecekte çökecek’ binaların yapımı artacaktır, cesaretlendirilecektir.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Bizde halay cekerken ,eskiden evlerde cati yoktu on onbes genc,ziplayarak hem turku soyler hemde halayi ceker,soyle derdi vurun,vuralim tahtalari kiralim.bizim koyde usta cok yeniden yapyiralim.imar affi niye var adi ustunde saki suc islemis sonra af ediliyor.aslinda biri bana seni affettim sana ben yetkimi kullandim benim sorma hakkim olsa gerek,biri hatali digeri affediyor,icinde oturacak insanin haberi yok oda,kurban ediliyor.hani denirya ben hakkim olani istiyom,dilenmiyom demeli Almanyada sart kosuyor su tarihte bitecek bitezse binaya belediye el koyuyor cevre gurultusu dolayisiyla vatandasida dusunuyor,calistigim is yerinde faprikada goruyom calisandan cok uzman bilirkisi konturol kaliteden odun yok hergun dahada iyisinin mucadelesini yapiyor.duymusunuzdur,turk once iyisini yapar devaminda hilelisini yapar Avrupada ilk yapilan kaliteli olmaya bilir ,kaliteli iyisini yapmaya devam edilir bunu ben soylemiyom.guven iyidir konturol daha iyidir konturol edilmedikce nadil olsa konturol yok, hani bir soz var affetmek Allaha mahsuz turkiyedeki,lokantaci kendi lokantasinda yemezmis baska lokanta ona ozelmi yapiyor kendine uygun gormedigini baskasinada yapilmasin isini durust yapmayan af yerine ceza almali bence.
  • ahmetahmet5 sa önce
    leyleklerin omru laklak ile gecer...bkz MMMO
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli6 sa önce
    Eskiden senin kötü birisi olduğunu ve nefret kustuğunu düşünüyordum. Artık üzülmeye başladı, belli ki her şeyi; savunulamayacak şeyleri bile savunma görevini sana vermişler. Yazık.
  • Yunus KamberlioğluYunus Kamberlioğlu8 sa önce
    TMOBB olmasa, tabipler birliği olmasa, hiçbir muhalif kurum olmasa ülkeyi ne güzel yöneteceksiniz ama olmuyor. Aynı okullar olmasa maarifi ne kolay yürütürdüm diyen bakan gibisiniz. Yok TMOBB şunu demiş, yok bunu demiş. İstediğini desin, kime ne faydası var, kime ne zararı var? Yazılar hep fasa fiso. Binada ölen sayısı olmuş 11, sen hala işin goygoyundasın, TMOBB'a düşman bulma sevdasındasın. Okuyan da sanacak ki binayı TMOBB yıktı. Yav burak bu işleri, ateş düştüğü yeri yakar, ne bina ne ölenler senin umrunda mı sanki. Aman iktidara laf gelmesin, bütün meselen bu. Millet sebze meyve fiyatı dese, diyemiyorsun ki üretimi baltaladık onun yerine inşaat yaptık. Patlıcan ve biber diye iki yaz sebzesi seçiyorsun, sonra da mevsiminde yiyin kardeşim lükse kaçmayın diyorsun. Peki ya kış sebzesi ıspanak ne olacak? Kara borsacılar ıspanak stoğu mu yapıyor yazacaksın? Ispanakları yaza kadar saklayıp fahiş fiyata mı satacaklar? Depolar basılıp buzhanefe iki kutu ıspanak bulunup saklayanlar adalete mi teslim edeceksiniz?Amman iktidara laf gelmesin, aman!
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 9 sa önce
    Yanlız bina çökme anı kameralarda bir patlama olduğugörülüyor !yayın yasağı neden konuldu ?

Ali Karahasanoğlu

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