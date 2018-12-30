İmamoğlu, malvarlığını açıklayabilir mi?

Sol partilerin adetidir..

Emekçi geçinirler..

İşçiden yana olduklarını iddia ederler..

Ezilen insanların önünün birileri tarafından sürekli kesildiğini ileri sürerler..

Ama..

İş icraata gelince..

Kritik dönemeçlerde, zenginden yana tavır alırlar..

Dar gelirlilerin partisi olduklarını iddia ederken..

Bir bakarsınız, zenginler sol partilerde buluşmuş..

Kolay yoldan para kazanmanın karşısında olduklarını ileri sürerken.

Bir bakarsınız, gayrimenkul zenginlerini, hayatlarını arsa rantından kazananları baş üstünde tutmuşlar..

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bu ikircikli politikanın somut bir örneği..

Daire zengini bir ismin, Ataşehir’de belediye başkanı yapılması yetmedi..

Battal İlgezdi’nin eşi de, hiçbir özelliği olmamasına rağmen, “zengin belediye başkanının eşi” kontenjanından milletvekili yapıldı..

Şimdi bir örnek daha önümüze konuluyor..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ekrem İmamoğlu da, sol partilerden belediye başkanlığına aday gösterilen zenginlere son örnek..

Sorsak Ekrem İmamoğlu’na, “Sen hayatında hiç emekçi oldun mu? İşçilik yaptın mı?”

Sorsak, “Sen hayatında yoksulluk nedir bilir misin?”

Sorsak, “malvarlığın kaç milyon dolar?”

Ne cevap verir acaba?

Sorsak diyorum ama..

Zaten açıklaması gerekir..

Hem kendisinin.. Hem ailesinin..

Tamam, biliyoruz, baba arsa zengini..

Peki ya kendisi?

Bir açıklamalı..

Ne kadar betonu var?

Bunun ederi ne kadar?

Bir anlatmalı..

**

İstanbul gökdelenlerle dolu..

Her yer beton oldu..

Yeşil kalmadı..

Arsa rantı önlenmeli..

CHP’nin söylemi bu minval gidiyor..

Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun bu söylemdeki konumu ne?

Olur ya..

Gerçekten bu söyleme inanan bir seçmen..

Körü körüne değil, bu söyleme sahip çıkan bir adaya oy vermek istiyor ise..

Ekrem İmamoğlu’na gönül rahatlığı ile oy verebilir mi?

Hiç mümkün değil..

AK partilileri, kime oy vereceği konusunda bir karar veremeyenleri değil..

CHP’lileri kastediyorum..

“Kardeşim, CHP ‘odun’u göstersin, benim oyum yine de ona” diyenleri kastetmiyorum..

Gerçekten yeşil dostu..

Gerçekten betona karşı bir seçmen..

İstanbul’da gökdelenlerin yoğunlaştığı Beylikdüzü’nün son 5 yıllık belediye başkanına oy verebilir mi?

**

İstanbul’da gökdelenler en çok nerede var?

Şişli’de..

Şişli’nin belediye başkanı hangi partiden?

CHP’den..

Gökdelenler, İstanbul’da başka hangi ilçede boy gösteriyor?

Ataşehir’de..

O hangi partiden?

O da CHP’den..

Gökdelenler, sonra hangi ilçede yoğun..

Beylikdüzü’nde.

O hangi partiden?

O da CHP’den.

İstanbul’da gökdelenlerin en yoğun olduğu ilçelerin tamamı CHP’li başkana sahip..

Sonra da..

“Yeşil”den bahsediyorlar..

“Arsa rantı”nın önlenmesi gerektiğinden bahsediyorlar.

“Betonlaşma”nın engellenmesinden bahsediyorlar..

Başkanı oldukları üç ilçeyi gökdelenlerle doldurmakla yetinmiyorlar..

Şimdi bir de..

İstanbul’un tüm ilçelerini gökdelenlerle donatmak istiyor olmalılar ki..

Gökdelen yuvası Beylikdüzü’nün başkanını, CHP listesinden İstanbul’a aday yapıyorlar...

Ne diyelim, CHP’liler gerçekten beton karşıtı iseler..

Beton Ekrem’e nasıl oy vereceklerini düşünsünler..

**

Sanmayın ki, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da seçim kazanma ihtimali var da..

Onun için uzun uzun konuyu masaya yatırıyoruz.

Ekrem İmamoğlu, bir figür..

Bir malzeme..

CHP’nin bakış açısını, CHP’nin söylemi ile icraatı arasındaki farkı ortaya koymak için bir araç..

İstanbul’da seçimi kazanma ihtimali yok da..

Türkiye’nin siyaset sahnesinden bir türlü silinmeyen CHP zihniyetini deşifre etmek için güzel bir örnek olduğu için gündemimize alıyorum....

CHP’den aday gösterilen bir ismin seçimi kazanabilmesi için..

Kendi partisinin seçmeni yetmez.

AK Partililerden de oy alması zorunlu..

Ama Ekrem İmamoğlu öyle kötü bir örnek ki..

Değil AK Partililerden oy almak..

CHP’lilerin bile tamamından oy alması, biraz şüpheli..

**

Olayın bir de..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu penceresi var..

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi, onu tasfiye etti.

Adamcağız şu an milletvekili bile değil..

Birkaç arkadaşı ile ortalıkta dolaşıp duruyor..

Yazık etti kendisine..

Şimdi acaba..

Muharrem İnce’nin başına gelenin aynısı..

Ekrem İmamoğlu’nun da mı başına gelecek?

İyi-kötü İstanbul’un önemli bir ilçesinde belediye başkanı idi..

Aynı ilçeden aday gösterilse idi, seçilip seçilmeyeceği, belki tartışılırdı..

Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilince..

Belediye başkanlığı hayatı sona ermiş oldu..

Bilerek mi yapıldı?

Yoksa, bir tesadüf mü var?

31 Mart seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz yaşanacak gelişmelerle, bunu da öğrenmiş olacağız..

Aynen 24 Haziran gecesi, Muharrem İnce’nin tasfiye edildiğini öğrendiğimiz gibi..

Bundan üzülür müyüm?

Tabii ki hayır..

Beton karşıtı bir söylem, her yerde gelişirken..

Beton zengini bir ismin, CHP’de de, AK Parti’de de etkili görevde olmasını istemem..