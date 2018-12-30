THY- Euroleague
0553 313 94 23

İmamoğlu, malvarlığını açıklayabilir mi?

30 Aralık 2018 Pazar

Sol partilerin adetidir..

Emekçi geçinirler..

İşçiden yana olduklarını iddia ederler..

Ezilen insanların önünün birileri tarafından sürekli kesildiğini ileri sürerler..

Ama..

İş icraata gelince..

Kritik dönemeçlerde, zenginden yana tavır alırlar..

Dar gelirlilerin partisi olduklarını iddia ederken..

Bir bakarsınız, zenginler sol partilerde buluşmuş..

 Kolay yoldan para kazanmanın karşısında olduklarını ileri sürerken.

Bir bakarsınız, gayrimenkul zenginlerini, hayatlarını arsa rantından kazananları baş üstünde tutmuşlar..

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bu ikircikli politikanın somut bir örneği.. 

Daire zengini bir ismin, Ataşehir’de belediye başkanı yapılması yetmedi..

Battal İlgezdi’nin eşi de, hiçbir özelliği olmamasına rağmen, “zengin belediye başkanının eşi” kontenjanından milletvekili yapıldı..

Şimdi bir örnek daha önümüze konuluyor..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ekrem İmamoğlu da, sol partilerden belediye başkanlığına aday gösterilen zenginlere son örnek..

Sorsak Ekrem İmamoğlu’na, “Sen hayatında hiç emekçi oldun mu? İşçilik yaptın mı?”

Sorsak, “Sen hayatında yoksulluk nedir bilir misin?”

Sorsak, “malvarlığın kaç milyon dolar?”

Ne cevap verir acaba?

Sorsak diyorum ama..

Zaten açıklaması gerekir..

Hem kendisinin.. Hem ailesinin..

Tamam, biliyoruz, baba arsa zengini..

Peki ya kendisi?

Bir açıklamalı..

Ne kadar betonu var?

Bunun ederi ne kadar?

Bir anlatmalı..

**

İstanbul gökdelenlerle dolu..

Her yer beton oldu..

Yeşil kalmadı..

Arsa rantı önlenmeli..

CHP’nin söylemi bu minval gidiyor..

Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun bu söylemdeki konumu ne?

Olur ya.. 

Gerçekten bu söyleme inanan bir seçmen..

Körü körüne değil, bu söyleme sahip çıkan bir  adaya oy vermek istiyor ise..

Ekrem İmamoğlu’na gönül rahatlığı ile oy verebilir mi?

Hiç mümkün değil..

AK partilileri, kime oy vereceği konusunda bir karar veremeyenleri değil..

CHP’lileri kastediyorum..

“Kardeşim, CHP ‘odun’u göstersin, benim oyum yine de ona” diyenleri kastetmiyorum..

Gerçekten yeşil dostu.. 

Gerçekten betona karşı bir seçmen..

İstanbul’da gökdelenlerin yoğunlaştığı Beylikdüzü’nün son 5 yıllık belediye başkanına oy verebilir mi?

**

İstanbul’da gökdelenler en çok nerede var?

Şişli’de..

Şişli’nin belediye başkanı hangi partiden?

CHP’den..

Gökdelenler, İstanbul’da başka hangi ilçede boy gösteriyor?

Ataşehir’de..

O hangi partiden?

O da CHP’den..

Gökdelenler, sonra hangi ilçede yoğun..

Beylikdüzü’nde.

O hangi partiden?

O da CHP’den.

İstanbul’da gökdelenlerin en yoğun olduğu ilçelerin tamamı CHP’li başkana sahip..

Sonra da..

“Yeşil”den bahsediyorlar..

“Arsa rantı”nın önlenmesi gerektiğinden bahsediyorlar.

“Betonlaşma”nın engellenmesinden bahsediyorlar..

Başkanı oldukları üç ilçeyi gökdelenlerle doldurmakla yetinmiyorlar..

Şimdi bir de..

İstanbul’un tüm ilçelerini gökdelenlerle donatmak istiyor olmalılar ki..

Gökdelen yuvası Beylikdüzü’nün başkanını, CHP listesinden İstanbul’a aday yapıyorlar...

Ne diyelim, CHP’liler gerçekten beton karşıtı iseler..

Beton Ekrem’e nasıl oy vereceklerini düşünsünler..

**

Sanmayın ki, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da seçim kazanma ihtimali var da..

Onun için uzun uzun konuyu masaya yatırıyoruz.

Ekrem İmamoğlu, bir figür..

Bir malzeme..

CHP’nin bakış açısını, CHP’nin söylemi ile icraatı arasındaki farkı ortaya koymak için bir araç..

İstanbul’da seçimi kazanma ihtimali yok da..

Türkiye’nin siyaset sahnesinden bir türlü silinmeyen CHP zihniyetini deşifre etmek için güzel bir örnek olduğu için gündemimize alıyorum....

CHP’den aday gösterilen bir ismin seçimi kazanabilmesi için..

Kendi partisinin seçmeni yetmez.

AK Partililerden de oy alması zorunlu..

Ama Ekrem İmamoğlu öyle kötü bir örnek ki..

Değil AK Partililerden oy almak..

CHP’lilerin bile tamamından oy alması, biraz şüpheli..

**

Olayın bir de..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu penceresi var..

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi, onu tasfiye etti.

Adamcağız şu an milletvekili bile değil..

Birkaç arkadaşı ile ortalıkta dolaşıp duruyor..

Yazık etti kendisine..

Şimdi acaba..

Muharrem İnce’nin başına gelenin aynısı..

Ekrem İmamoğlu’nun da mı başına gelecek?

İyi-kötü İstanbul’un önemli bir ilçesinde belediye başkanı idi..

Aynı ilçeden aday gösterilse idi, seçilip seçilmeyeceği, belki tartışılırdı..

 Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilince..

Belediye başkanlığı hayatı sona ermiş oldu..

Bilerek mi yapıldı?

Yoksa, bir tesadüf mü var?

31 Mart seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz yaşanacak gelişmelerle, bunu da öğrenmiş olacağız..

Aynen 24 Haziran gecesi, Muharrem İnce’nin tasfiye edildiğini öğrendiğimiz gibi..

Bundan üzülür müyüm?

Tabii ki hayır..

Beton karşıtı bir söylem, her yerde gelişirken..

Beton zengini bir ismin, CHP’de de, AK Parti’de de etkili görevde olmasını istemem.. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • RaufRauf9 dk önce
    Sayın Ali bey bu konuya girmeyin ...
  • ŞaşkınŞaşkın11 dk önce
    ... Devam edin Ali bey, şaşı bakanlar bile sayenizde birşeyleri farkedecek sanki!..
  • Rıfat Rıfat 21 dk önce
    Ali Bey biraz da Kadıköy 'ün içler acısı halinden de bahsedin...
  • Gürkan izciyeGürkan izciye32 dk önce
    Günahım kadar sevmem ama Topbaş ailesi İstanbul'un en zenginlerindendir geçmişte de böyleydi şimdi de böyle mal bulmuş magribi gibi atmışsın ama klasik cehalet zihniyeti hep fos hep fos
  • İbrahim akİbrahim ak35 dk önce
    Beton Ekrem hoş yakıştırma değil ama gerçek bu yapacak bir şey yok cehalet zihniyeti en çok hangi söylemi gelistirmisse tam tersini yapar örnek demokrasi örnek yeşil alan
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 39 dk önce
    Cumhurbaşkanımız ın " servetim sadece bu yüzük " sözü, malvarlığı anlamında söylenmemiştir. O yüzük belediye seçimi sırasında genç bir kız tarafından paramız yok bu yüzüğü kabul edin maddi destek anlamında verilmiş ve tayyip erdoğan manevi olarak tek servetim olarak bahsetmiştir
  • MisafirMisafir1 sa önce
    ... Tek taraflilik adaletsizliktir
  • Ali Ali 1 sa önce
    Ali bey çok haklısınız ama gerçekten bütün belediyeciler aynı, hangi partiden olursa olsun bugün istanbulun ilçe belediye başkanlarınının mal varlıklarını araştırın imamoğlundan aşağı kalmaz, siz iyiniyetinizden bunları yazıyorsunuz biliyorum, ama inanın hepsi aynı, bu yüzden bu belediyeciler yüzünden vebal almaya değmez, selam ve dua lie
  • alkanalkan1 sa önce
    koca eli körfez ilçesi güney mahallesinde oturmaktayım.mahllemizdeki parkyeri ve evimizin önündeki karani sokak imar değişimi adı altında satıldı.mahkemeler davalar devam ederken. mahalle sakinlerinin orda halen ikamet etmelerine ragmen.cumhur başkanı milyonlar harcanarak millet parkı açarken koca eli ve körfez[akp} belediyeleri tarafından fabrikalar arasında depolar arasında tek yeşilaln olan parkımız satıldı.birilerine rant saglandı.ve belediyeler mecliskararıyla mustakil tapularımızı hisseli tapuya çevirdiler.eski tapular mart ayında verilecekdedikleri halde bu güüne kadar hangidalavereler dönüyorsa verilmedi.bunu yapan belediyeler chp li olsaydı işte chp zülmüdiye haberler yapılırdı...
  • MetehanMetehan1 sa önce
    Bu konuda haklısınız seçmen karşında geçen herkes mal varlığını açıklamalıdır hem de yalnız bugünkünü değil dünkünü de açıklamalı.Hatta birinci derece yakınlarınınkini de. Eşinin çocuklarının kardeşlerinin de.Herkes öğrenmiş mal varlığını oğluna eşine kardeşine devir et çıpcıvıl kal kandırmacasını kimse yutmuyor. Siyasete atılmadan önce mal varlığı ne kadardır şimdine kadar. Binalı yıldırımda Yavaşta, İmamoğluda bütün adaylar mal varlıklaırnın geçmişini bugünü açıklamalıdır.
  • Adem dAdem d1 sa önce
    Sayin yazar sen su anki akpli adaylarin sadece istanbul degil diger butun adaylarin mal varlığını biliyormusun. ..
  • MusaMusa1 sa önce
    ....
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar ; elbette mal varlığını açıklamalı,üstelik siyasetçi olmadan önce ve sonra olarak açıklamalı.Tıpkı Sn Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ; beni tüm servetim bu yüzük,bundan başka servetim olursa .....demişti, bilmem hatırladınız mı ?
  • metin akkuşmetin akkuş1 sa önce
    Ali bey chp yi söylem yalancılığ konusunda on ikiden vurmuşsunuz...bir katkıda bizden olsun son beş yıldır Kartal ilçeside gökdelengarabetiyle doldu...Babilin çocuklarından başkada bir şey beklenmez
  • Gürkan IzciGürkan Izci1 sa önce
    Bütün siyasiler de açıklasın mı sayın yazar ? Mesela Kadir Topbaş neydi ne oldu ? ...Yazın yazar efendi yazın. Hesap sorun sadece Allah rızasıysa hayattaki hedefiniz ! Kökünüz millî görüş ... Şu hayat ne enteresan. Nerdeeeeen nereye !
  • mahmut cemal pınarbaşımahmut cemal pınarbaşı1 sa önce
    Yeşilin bir tek düşmanı,rantın ve İstanbul'a ihanetin bir tek dostu varsa İstanbul'u otuz yıldır yöneten zihniyettir.Bu zihniyetin dışında hiç kimse istese de İstanbul'a bu kadar zarar veremez.
  • Aydin erdokurAydin erdokur1 sa önce
    Türkiyede dürüst siyasetçi yoktur ... kendine cebini dusunuyor
  • alkanalkan2 sa önce
    ...PEYGAMBER EFENDİMİZ hz MUHAMMET MUSTAFA SAV HIRSIZLIK YAPAN KIZIM FATIMA DA OLSA KOLUNU KESERİM VE SAHABEYİ KİRAMIN İÇKİ YASAGI GELDİĞİNDE DUYDUK İMAN ETTİDİYEREK MİDELERİNDEKİ İÇKİYİ BOŞALMAK İÇİN İSTİFRA ETTİKLERİ HASSASİYETE NE ZAMAN VAKIF OLACAKSINIZ.CHP İŞKİSİNİ İÇİP SİZİNDEDİKLERİNİZİ YAPIYIRDA YA DESTEK VERDİĞİNİZ AKP NE YAPIYOR.CHP Lİ BELEDİYE BAŞKANINI VE ADAYLARINI ÖRNEK VERİR KEN AKPDE BAŞKANLIK YAPMIŞ VE ADAY OLANLARA BİR DİYECEĞİN YOKMU. AKP İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE DİYOR BİZ İÇKİMİZİDE İÇERİZ NAMAZIMIZI DA KILARIZ DERKEN BİR CHP LİDEN NE FARKI VAR..MİLLETVEKİLLERİNİN OGULLARININ DA MALVARLIKLARINI Bİ ZAHMET ARAŞTIRSANA...
  • MaliMali2 sa önce
    68 yaşındayım..İlk defa oyumu Chp ye vereceğim...
  • husamhusam2 sa önce
    Parmagimda bu yuzukten baska malim olursa bilinki bu fakir kulunuz haram yemistir.
  • MaliMali2 sa önce
    Ali bey...İstanbul büyükşehir bel. Baş. Kim..(akp)?..
  • RecebiRecebi2 sa önce
    ... Mal varlığını herkes açıklasın da görelim kimin yüzü kızarıyor.
  • kanikani2 sa önce
    cok haklisiniz sayin karahasanoglu yalniz imamoglu degil butun siyasetciler mal varliklarini aciklamali varmisiniz?
  • el insafel insaf2 sa önce
    el insaf, msl varlığı, mal beyanı gibi şeylerden bahsetmeniz ilginç...yeminle çok komiksiniz...ha unutmadan, binaliye de çağrı yap, ama ailecek açıklasınlar...
  • MaliMali2 sa önce
    İyi bir konuya değinmişsiniz. Binali bey ve çocuklarıda mal varlıklarını açıklasın mı...??
  • TalhaTalha2 sa önce
    Alim sen yazabilecek gözün varsa önce siyasete bir yüzükle girenleri yaz. Şimdi ne haldeler onları yaz
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    İstanbul gercekden cok sansli sehir ,sayin erdogan belediye baskanligi ile basladi suan istanbulun yetistirdigi evladi ulkenin en zirvesindeyse ,hukumetin her kademesinde gorev yapmis meslegi muhendis mimar durst hslkdan biri basbakanlik yapmis meclis baskanligi yapmis ulkeye hizmet tipki bir ulke gibi istanbul basbakanlikdan,belediye baskani olmasinin tek amaci hizmet aski olsa gerek hani bir anne baba yemekden yimesede,evkatlarinin,doymasi onlarida doymus bilir sayin istanbul halki adayini bilir.
  • AyniyatAyniyat3 sa önce
    Ha şunu bileydiniz. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Keşke halkımızda bunu anlayacak basiret olsa.
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    İstanbul buyuk sehir belediye basksni Ekrem imamoglu. Secimlerde muafazakarladan,sol kesiinde oyun cogunlugunu elde etmek icin,oyun imamoglu.imami sevmeselerde,isimdeki markabir urunun uzerinde helal yazsa teretusuz guvenir helalmi yaziyorya,zihniyeti sol ise secmenin imamoglu olduguna bakmaz solun adayi olarak bakar fakar mufazakar kasim imamolu ,sanki arkasinda namaz kilacak deyil herkesden oy beklentisi var .emekci duyrulmus,sa.Garibanin duskunun adaletin hepsini bunyesinde,toplar bu sekilde kaleye atilir toplar,sol zihniyet boyle bir isimle aday gostermesi boyle on gormustur.mesela islami bir isim,duymus,sa kac kisiisime guveniyor,bence insan yetistirmek hizmet yapacak isin ehli olmali bence Akp ,belediyeciligin yonetimin profili,erbabi hizmete aday vatandasin,hadimi hayirli olsun sayin binali beye.
  • HasanHasan4 sa önce
    Onu bunu bırak sayın yazar,ak parti üsküdarda hiç sevilmeyen ve icraatı sıfıradamı tekrar aday yaptı ve büyük hata yaptı üsküdar %100 kaybedildi böyle bir hata nasıl yapılır anlamadık gitti ,chp bu sefer odunu koyda kazanır
  • Metin UyulanMetin Uyulan4 sa önce
    Mütahitler çoğunlukta CHP ye oy verirler . Nedeni gayet basit dereyi tersine akıtma kabiliyeti CHP de . Sizin olur bir yeriniz olur AK Parti Belediyesi çivi çaktırmaz korkusundan CHP olsa üç kat da fazladan çukarsınız . Gidin bakın Maltepe’ye anlarsınız öyle çok gezmenize de gerek yok eski E5 den vasıta ile gidin bakın zaten anlarsınız . Yoksa Vatandaşın zengini niye CHP ye oy verdin ki ?
  • Leyla KuşçuLeyla Kuşçu7 sa önce
    Aynı soruyu sadece CHP adayına değil bir de tüm partilerden aday olanlara ama özellikleAKP adayına soran yazınızı da görmek isterim
  • Yunus16Yunus167 sa önce
    BIN ALI BEY'E AÇÌKLASIN GÖRELİM...
  • FatihFatih7 sa önce
    Hep savunmadasın. Peygamberimiz SAV sağ olsa sizin cenahta sen de dahil (laik devleti mürted gördüğün için yolsuzluk, hırsızlık hepsi mübah) kolunuzu bacağınızı budardı. İki üç isim anca bulabiliyorsun. İktidarda olup da bir tane göstersene çalmaya.
  • serdarserdar8 sa önce
    Bana göre sarıgül veya çapan aday olsaydı imamoğlundan daha iyi sonuç alırdı.
  • hasanhasan8 sa önce
    Şurda seçime 3 ay kaldı hala hile yapılacak oylar çalınacak diyen genelbaşkan yardımcıları belediye başkan adayları ortada yok. Hani inanmasada kendini ve çevresini hatta okurlarını yalana inanmaya zorlayanlar eskiden beri olurya onabinaen. Sandıkları dogu ve güneydoguda hdp ye teslim ettik diyende yok bu seçim yoksa chp nin iyi partiye ve hdp ye zekat verecegi seçimmi olacak nedir.

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım