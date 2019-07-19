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“İlkesel duruş önemli”, Ahmet Bey!

19 Temmuz 2019 Cuma

 “Akademisyenden siyasetçi olmaz” deyince kızıyorlar!

Haydi buyrun, Tayyip Erdoğan zorlaması ile siyasete soyunan Prof. Ahmet Davutoğlu’na bir bakalım..

Sadece siyasetçi değil, kestirmeden başbakan bile oldu..

Oldu da ne oldu?

Partiyi bölme yarışında bir “merkez” daha oldu..

Şimdi bir yanına, sabah-akşam dindar insanlara küfreden İsmail Saymaz’ı almış..

Diğer yanına, nazik nazik tahkir etmeyi tercih eden Yavuz Oğhan’ı almış.

Bir de, kendi mahallesinden oldum olası nefret eden Akif Beki’yi..

Dörtlü tekemmül etmiş..

Peki ne konuşmuşlar?

Ne konuşmamışlar ki?..

Oldum olası anlayamadığım, “Pelikan’cılar bildiri yayınladı, Ahmet Davutoğlu istifa etti” muhabbeti ile başlamışlar..

Konuşmadıkları konu kalmamış..

Ama, Pelikan’cı kim, anlatmamış..

(Peşinen söyleyeyim.. Pelikan’cılara atfedilen fiilleri onaylamam mümkün değil.. Onların yayınladıkları iddia edilen bildiri ile bir başbakanın istifasını ise hiç anlamadım, anlamam.)

Ahmet Bey, “Üç tane kimliği belirsiz kişinin bildiri yayınlaması ile başbakanlıkan istifa edecek isen, niye o makama oturdun” sorusuna cevap vermedi..

“Arkasında kimlerin olduğunu, kimden talimat aldıklarını, kimin finanse ettiğini biliyorum” dediği Pelikan’cıları deşifre etmedi..

Niye deşifre etmedi, kimden korktu, korkarak nereye kadar yürüyebilecek, izah etmedi. 

“Sansür çok kötüdür ama en kötü sansür otosansürdür” dedi.. Ama kendi yaptığı otosansürün kötülüğünü göremedi.

Otosansürü, sadece Pelikan’cılarla ilgili değil..

Birçok konuda, “Onu herkes biliyor” dedi..  Kim olduğunu belirtmeden, “Bizi mazur görün ifadesini ifade ettiler” dedi.. 3 yıldır niye konuşmadığını izah etmeden, “Bakınız bugün hâlâ 3 yıl siyasette bu bağlamda ilk kez konuşuyorum” dedi.. “Kim yaptırıyor bunu?” sorusuna cevaben “Arife tarif gerekmez. Bunlar biliniyor. Bunlar hissedilebilir” dedi.. 

Dedi de dedi..

Kendisi onlarca otosansür cümlesi kurup, ardından “Otosansür çok kötü” dedi.. 

“Ümmet” için otosansür yapıyorsanız,  bu güzel bir şey Ahmet Bey.

“Allah rızası” için otosansür yapıyorsanız, bu da güzel bir şey Ahmet bey..

Ama “Zamanı değil, sonra söylerim” diye, şahsi menfaatiniz için otosansür yapıyorsanız..

O çok kötü bir şey, Ahmet Bey..

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra, Ahmet Bey’in bilim adamına yakışmayan “herkes biliyor” gerekçesi ile üstü kapalı geçtiği siyasi cümlelerine de bir şerh koymak gerekir..

Herkes biliyorsa, bir de senin dilinden duyalım da, sansürün en kötüsü olan otosansür belasına boyun eğmediğini görelim, Ahmet Bey..

 Ama, Ahmet Bey’de o yürekli çıkış nerede? Sadece söz var.. Sadece sözlerin arasına sıkıştırılan cesaretli gibi görünmek istediğine yönelik çıkışlar var.

Cesaretin kendisi yok..

Kendisini “ben” hastası gören 2010 tarihli Akif Beki yazısına, şöyle cevap veriyor Ahmet Davutoğlu: 

“Öfkem geçmedi, çünkü öfkem yoktu. Akademik hayata ve devlet hayatına giren birinin bunun özünde eleştiri olduğunu bilmesi lazım.”

Ne kadar çelişki dolu, ne kadar samimiyetsiz, ne kadar durumu kurtarmak isterken ikircikli tavırların zirve yaptığı bir cevap!..

O konuyu açmazsanız, açıldı ise cevaplamazsanız, daha itibarlı bir kimlik sergilemiş olursunuz.

Ne demek, “Öfkem geçmedi çünkü öfkem yoktu.”

“Öfkem hiç olmadı ki, geçsin” diyebilirsiniz..

Ama “Öfkem geçmedi” deyip, ardından durumu kurtarmaya çalışıyorsanız..

Samimiyette sınıfta kalırsınız Ahmet Bey..

Bir de, bu cevabın devamında Ahmet Bey, “Esas olan sizin o tutum karşısındaki ilkesel duruşunuzdur” demez mi?

Hayretlere garkoldum..

Muhatapları otosansür yapıp, sormamış, biz soralım: “İlkesel duruşunuz nedir, Ahmet Bey?”

Bir başkasının Emevi Camii’nde namaz kılacağı taahhüdünü hatırlatıp, “Onu herkes biliyor, ben demedim” diyorsunuz da.. Haydi onu anladık da..

Peki.. 

“İlkesel duruş önemli” dediğiniz Akif Beki’nin 2010 tarihli yazısındaki, size atfedilen, “Yakında Kudüs başkent olacak, demiş. Ve hep birlikte gidip  Mescid-i Aksa’da namaz kılacağımızı söylemiş” ifadelerine karşı, sizin ilkesel duruşunuz nedir, Sayın Davutoğlu? (Sayın Davutoğlu, “Biz bu cümleyi kurunca, FETÖ’cüler kafayı çıkardı, ölümüne bizimle mücadele etti, ve başaramadık” deseydi, ben de kendisini takdir ederdim.)

“De ki” sıfatlı Beki’ye, ben şahsen katılmıyorum..

Davutoğlu’na atfedilen o cümledeki söylemi sorunlu bulmuyorum.. 

Ama..

Sizin bu söyleminizden dolayı, “Panislamizm hortladı diyecekler” tehdidi yapan Akif Beki ile karşı karşıya oturup, “ilkesel duruş” eksikliğinizi de anlayamıyorum..

Akif Beki için söylediğiniz, kendinizi Mevlana gibi gösteren “Ben ona yönelik kalbimde bir eleştiri beslersem, onda değildir, benim kalbimdedir yanlışlık” sözünüzü, keşke, sizi başbakanlık koltuğuna oturtan Tayyip Erdoğan’dan esirgemeseydiniz de, “yanlışlığın” nerede olduğunu tam anlasa idik, Ahmet Bey..

Akif Beki’nin 2010 yılındaki bel altı vuruşları için kullandığınız, “Niyetine güvendikten sonra tahammül esastır” nezaketini, bir de Tayyip Erdoğan’a göstermeyi deneseydiniz de, niyetinizin “tahammül” mü, yoksa “Kendinize ağır hakaretleri yapanlarla, Erdoğan’a çelme takmak için işbirliği” mi olduğunu öğrense idik..

“Bütün gazetecilik hayatı bana ağır hakaret yazanlarla da bugün oturup konuşuruz” demenizin arkasında, nasıl bir “ilkesel duruş” yatıyor, anlatsaydınız da, bir talebe gibi dinlese idik, Ahmet Bey..

Tanımlamaya bakın..

Adamın bütün gazetecilik hayatı.. Size ağır hakaretler için dizayn edilmiş?

Böyle birisi var mı, onu da bilmiyorum ama..

Onunla oturup konuşma!..

Bu bir beyin fırtınası değil ise, sizin mahalledeki insanları devirmek için, kirli bir ittifak teklifi olmasın, Ahmet Bey?

Şu cümle ile bitireyim, nasıl bir “ben” ile karşı karşıyayız anlayın.

Ahmet Bey, Başbakanlık’tan istifa sürecinin sonrasındaki başkanlık sistemine geçişi bakın nasıl yorumluyor:

“Son derece özünden koparılan bir başkanlık sistemiyle Türkiye’nin yüzde 50+1’e muhtaç edilerek yürütme erkinin, gizli-açık bir koalisyonlara zorlanmak gibi bir senaryonun çıkması için benim devre dışına bırakılmam gerekiyordu.”

Ne büyük bir iddia.. Kendinde ne büyük bir güç vehmi!

Ahmet Bey olsa imiş, başkanlık sistemine geçilemezmiş..

CHP’nin önleyemediği geçişi, halkın verdiği oylarla gerçekleşen geçişi, Ahmet Bey, oturduğu yerden işgal ettiği başbakanlık koltuğunda önlermiş.. Önleyeceği için de, çaktırmadan tasfiye edilmiş!

Aman Ya Rabbi! Ne büyük bir ego bu!

 

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YORUM YAZ

  • ihsanihsan12 dk önce
    len git davutmusun nesin kendi işini akademmisyenliği yap karıştırma ortalığı
  • İlkeli Olmakİlkeli Olmak16 dk önce
    Ben seçmen dahil her ak partiliyi eleştirebilirim, çünkü hiç oy vermediğim gibi hiçbir uygulamasını beğenmedim. Büyük oranda ABD-İSRAİL çizgisinde ve Türk karşıtı olarak gördüm. Siz her başa geçeni kayıtsız şartsız desteklerken, Recep'in ümmetten azlettiklerini eleştirmeye, geri dönenleri övmeye devam etmektesiniz. Bu güne kadar ilkeli,seviyeli ve dürüst bur Ak Partiliye rastlayamadım.
  • Şinasi Şinasi 30 dk önce
    Davutoğlu gül bubacan... Hocam kendileride biliyor oy oranını sağ seçmenin bloğunda da kurulsa parti nafile birde şunu düşünün sn Erdoğan Binali Yıldırım ve bahçeli ve bunların yanı sıra kendi safında densiz densiz demeç veren kaftancıoğlu İstanbul gibi muhafazakar seçmenin çok olduğu bir yerde CHP ye destek olan aykırı sanatçılar eşcinsel ler ve bütün bunlara ramen 800 bin fark atan birisi bu bütün hesapları bozdu gül ve ekibinin ve hocam en iyisi biraz sessiz kalmak ileride CHP nin gelmesi yerine gül ve ekibi olması daha hayırlıdır
  • m. zeki Yükselm. zeki Yüksel37 dk önce
    ''Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.'' 19 yıldır İhlas Finans hortumuna ses etmeyen ve koruyan kimdir.
  • m. zeki Yükselm. zeki Yüksel37 dk önce
    ''Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.'' 19 yıldır İhlas Finans hortumuna ses etmeyen ve koruyan kimdir.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN41 dk önce
    BU NASIL BİR EGO?NASIL BİR ENANİYET? BU HALİ İLE BU MİLLETE NE VERECEK ACABA? İNŞALLAH HESAPLADIKLARI KARGAŞAYA MEYDAN VEREMEYECEKLER..SİYASET ÇÖPLÜĞÜNDE YERLERİNİ ALACAKLAR..ASIL MİSYONLARI OLAN "BİR BÖLEN OLABİLME" GAYELERİNE DE ERİŞEMEYECEKLER..ELLERİNİZE SAĞLIK.MÜBAREK CUMANIZI KUTLUYORUM.
  • SeyfiSeyfi42 dk önce
    Hocam boşver in Ahmed hoca iyidir zaten hoca ilk görevden alınınca bazı hökümet yazarları bir başbakanda eleştirmek bize de nasip olsun diye çok yüklenmişlerdi davutoğluna ve hocam birde 800 binlik ara bütün hesapları bozdu zaten bir düşünün Abdullah Gül yada babacan meydanlara çıkıp buluşmaya geldik konuşmaya geldik gibi özlü bir konuşma onların yapısına gitmez yani sözün kısası lider çoktan çıkmış kürsüsü hazırlanmış hikayeside ak parti seçimi iptal ederek yazdı
  • zalim analizcizalim analizci42 dk önce
    kendince REİS bunları istediği gibi idare etmiş ne demişse yaptırmış peki sen orada palyoçolukmu yaptın sen şimdi parti kursan millet demezmi bu palyoço ancak şakrabanlık yapar diye bir şey değil birde eğitimcisin yazık sende okuyan çocuklara inşallah senin gibi yamuk yetişmemişlerdir
  • Eren Eren 52 dk önce
    Düşürdüğün Rus savaş uçağı sonrası Rusya’nın baskısı olabilir mi Ahmet bey??? Sanki hiç sorumlu değilmişsin ki hareket ediyorsun. Davasına ihanet edene biz oy vermeyiz.
  • azerazer57 dk önce
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, parti genel merkezinde Amedspor dedikleri Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Metin Kılavuz ve beraberindeki heyetle buluşmasında "Burası bizim ortak vatanımız. Ortak vatanımızda bir arada yaşayacağız, bu bir arada yaşamanın gerekleri neyse bunları yapacağız. Tabii bu bütün alanlar için bu geçerli, spor için de..." dedi!"Ortak vatan", PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın kullandığı bir kavramdır.Öcalan, bu kavramı ne anlamda kullandığını da 2009 yılı Ağustos ayında, açılım süreci sırasında avukatları üzerinden açıklamış ve "Ortak vatan, Türkiye ve Kürdistan'dır. Kürtler hem Türkiye'yi hem de Kürdistan'ı ortak vatan olarak kabul edecekler. Türkler de hem Türkiye'yi hem de Kürdistan'ı ortak vatan olarak bilecekler. Kürdistan kelimesi de bana ait bir kelime değil. Bu kelimeyi ilk olarak da ben kullanmıyorum. Selçuklu Sultanı Sencer tarafından ilk kez kullanılmış. Tarihsel bir kavramdır. Osmanlı sultanlarının da mektuplarında kullandığı bir kavramdır." demişti."Selçuklu, Osmanlı, 'Kürdistan' demiş" gibi laflar, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde Binali Yıldırım tarafından da kullanılmıştı!***Terör örgütü başı Öcalan, Dolmabahçe mutabakatı için yazdığı ve AKP'li milletvekilleri tarafından da imzalanan 10 maddelik metinde de şöyle demişti:"Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi, Demokratik Cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması, bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleşleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa..." Yine 2010 yılında "Demokratik Özerklik Kongresi" adıyla düzenlenen Demokratik Özerklik Çalıştayı'nda "Türkiye ve Kürdistan'ı ortak vatan olarak görüyoruz" denilmişti. ,2012'de ise BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak, "Ortak Vatan İçin Öcalan'ın Talepleri Görmezden Gelinemez. Ortak vatanda gönüllü birlikteliği sağlayacak mıyız sağlamayacak mıyız? Türkiye'yi ortak vatan kabul edeceksek Kürdistan gerçeğini de göreceksiniz." diye  konuşmuştu.2103 yılında ise, bir kısmı "Ermenilerden özür dileyelim" kampanyasına imza atmış kişiler arasından seçilen akiller, yazdıkları raporda A'dan Z'ye PKK'nın bütün taleplerini dile getirmişti.Akiller, "Sürece zarar veren 'terör örgütü', 'bebek katili' gibi ifadeler bırakılsın. Şeyh Said, Said Nursi, Seyyid Rıza gibi isimlerin itibarları iade edilsin. 'Tek dil, tek millet' değil, 'ortak vatan, ortak devlet' denilsin. Devlet Kürt halkından özür dilesin. 'Türk Bayrağı, Türk Milleti, Ne mutlu Türküm diyene, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, Türkiye Türklerindir, Bir Türk dünyaya bedeldir' gibi söylemlerden vazgeçilsin" diyordu!Akiller raporunda ayrıca "Yeni anayasa, ana dilde eğitim, TMK'nın kaldırılması, siyasal genel af, Öcalan'ın serbest bırakılması, yerel parlamentolar ve eyalet sistemi olmalı. Tüm mağdur edilenlere tazminat ödenmeli. Andımız ve ırkçı, şoven ifadeler dağlardan ve tabelalardan kaldırılmalı"  deniliyordu.AKP sözcüsü, Ömer Çelik ise birkaç ay önce "Burası tek millet olarak bizim vatanımızdır. Aynı zamanda Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların vatanıdır. Tüm etnik grupların sığınağıdır." dedi.
  • Gurbetçi...Gurbetçi...1 sa önce
    Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
  • GaripGarip1 sa önce
    Reis sayesinde; Bakan, Başbakan veCumhurbaşkanı olmuş muhterem eski siyasetçiler, makamlarınızda otururken sizlerin karşısında olan şer güçler bugün hepsi yanınızda. Bu iş garip değilmi?
  • İbrahim Şekerİbrahim Şeker1 sa önce
    Yakın vakte kadar sizin fikirlerinizi, yazılarınızı takdirkarane alkışlıyor destekliyorduk Ali beg. Fakat şu son seçimlere yaklaşıladan beri işiniz gücünüzşu oldu: AkParti'nin gidişatını, halini tenkid eden ve muhalefet eden her kim olursa ona karşı cephe alıp AkParti ve Reiscumhur müdafasına -mutaasıpane- avukat gibi (kendiniz avukatsınız bildiğim kadar) tavır alıp yazılar yazmanız beni sizin hakperest, hakkaniyetli intibanızdan vazgeçirdi, düşürdü maalesef. Yani herşeyde Ak Parti ve Reiscumhur haklı diğerleri haksız öyle mi ?Şu var ki AkParti içinde kendisini gizleyenmenfaatperest karaktersizler mevcud.Size şunu söyleyeyim; Ahmed Davutoğlu beyefendi, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu kıymetli, donanımlı ve mütevazi ender şahsiyetlerdendir, temayüz etmiş hakperest bir şahıstır ve kanaatimce de bu millete idareci olmayı hak eden hatta bu milletin, kendisinin ilmine, tecrübesine, itibarına, vs. ihtiyacı olan bir Müslümandır. Abdullah Gül, Ali Babacan vd. derseniz; onlar başka, onları saymayız..
  • VATANSEVERVATANSEVER1 sa önce
    Sayın Davutoğlun'dan çok geç kalınmış hareketler izliyoruz.Sayın Davutoğlu bu günkü dış politakanın 3-4 mimarından biridir.İstifa sürecini ve sonrasını iyi yönetememiştir,Ama haklı olduğu bir çok konu vardır örnek pelikan yapısı bu yapının içerisinde kimler olduğu kim tarafından yönetildiği sır değil ülke,devlet yeni bir yapıyla tanıştı bu yapının ilk icratlarından biride Sayın Davutoğlunu başbakanlıktan istifasını istemekle başladı bu gün bu yapı ülkeyi yönetiyor.Sayın yazar gene akp ve Sayın cumhurbaşkanını aklamak için elinden geleni yapmışsınız ihanet imalarında bulunuyorsunuz sizin yazılarınızı elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum hiçbir düşüncenize katılmıyorum sizin ve yandaş kalemlerin yazılarınız ve yaşanan süreçleri görünce artık fireni patlamış kamyon misali hızla yokuş aşağı inişi görüyorum.Milletin vergisi parası ile yapılan yollar,hastaneler ile 17 yıl yaşandı ve bitti.Sayın yazar sizden türk telekom içinde bir yazı yazmanızı bekliyoruz sizin gözünüzle çok merak ediyorum nasıl bir yazı kaleme alacaksınız.Beğenmeyip hergün küfredip yok saydığınız Cumhuriyet dönemin de milletin parası ile kurulan Seka.Sümerbank,Petkim,Tüpraş,Petrol ofisi,şeker fabrikaları,sigara fabrikaları saymakla bitmez değerler 17 yılda özelleştirme adı altında satılıp bir çoğu işlevsiz hale getirildi en son yaşanan tank palet fabrikası katarlılar ve akraba ethem sancak ortaklığına kiralandısırf 50 milyon dolar için peşkeş çekildi Ahlata marmarise saray yapacağınıza o paralar ile bu fabrikaya harcanıp miili değerimiz kendi bünyemizde kalırdı siz hala Akp savunmaya devam edin en ufak eleştiri yapmayın her gün boş yazı yazmaya devam edin.
  • Ali kavurmaciAli kavurmaci2 sa önce
    SayinAhmet Davutoglu benim için bitmiştir neden mi dert anlatiklarina bir bakinbana arkadaslarini soyle senin ne oldugunu soyleyeyim hesabi
  • Babacan Parti kur! Ak P’yi indirelim %1-2 oy çek yeterBabacan Parti kur! Ak P’yi indirelim %1-2 oy çek yeter2 sa önce
    Bunu kim çoooook ister? CHP HDP İP, SP, FETÖ, PKK, İsrail, ABD, AB ve dikta ile yönetilen İslam Ülkeleri.Babacan buna ne diyor? Cevap bekliyoruz ama“Birisine” sormadan cevap veremeyeceğini de biliyoruz.
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Zaten belli ne olduğu reyizin lutfuyla o koltuga oturup yalan ile bakanları yüce divan denilen mahkeme de yargilatmak istemişti mezarlık lar kibirden ölen yaratıklarla dolu
  • Eli GoldEli Gold4 sa önce
    İşte böyle sayın Davudoğlu. Cesur olmayınca adamı böylemadara ediyorlar. Vakti zamanında haksızlığa uğradığında sesini çıkarmayıp hep tebessüm eden bir insan milletin haklarını nasıl koruyacak?
  • RaufRauf4 sa önce
    Şunu rahat söyleye bilirim başkanlık sistemi bu ülkede chp hdp ye altın tepsi içinde ak parti tarafından verilmiş hediye senin gibi fanatik ak partililer bunu anlamaz başkanlık ak partinin kendi harakirisidir bu millete yaptığı en büyük kotuluktur bunu zaman gösterecek herkes ak partiyi Erdoğan'ı iyi anlayacaklar.
  • zeynepzeynep4 sa önce
    ümmet???
  • Yunus 16 Yunus 16 4 sa önce
    DEVLETİN MAKAM ARACI İLE ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞ ONLARCA KORUMA POLİSİ, GİTTİĞİN YERLERDEKİ POLİSLER ALARMA GEÇİYOR, SON MODEL MERCEDES KEYİFLER ÇOK İYİ, SEMİNERLERDE ERDOĞAN I ELEŞTİR, SIRTINDAN HANÇERLE, MİLLETİ ERDOĞAN DAN SOĞUTMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAP! BU ERDOĞAN I DEVİRME HAREKETİ DEĞİL Mİ? AHMET SADECE KENDİNİ AKILLI SANMA! OY VERDİĞİMİZ KİŞİLERİ İZLİYOR YAKIN TAKİP EDİYORUZ! BİZ KOYUN DEĞİLİZ! O ESKİDE KALDI ( ECEVİT DEMİREL ZAMANI, CEP TELEFONU YOK, İNTERNET YOK...) ŞİMDİ MİLLET HERŞEYİ YAKIN TAKİP EDİYOR! MEYDAN BOŞ DEĞİL, DUVARA TOSLARSINIZ.
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    YA SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN? KONUŞTUKÇA SAÇMALIYORSUN! BU İŞLER ÜNİVERSİTE HOCALIĞINA BENZEMEZ! ÇOK BARİZ HATALARIN OLDU! RUS UÇAĞINI KİM DÜŞÜRÜN DEDİ! KİMLER HABER VERDİ? KİM EMİR VERDİ? SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ KİM TAŞIYALIM DEDİ? HANGİ FETÖ CÜ GENERALLERİN OYUNUNA GELDİN? TAŞINMASI İÇİN KİM EMİR VERDİ? KAÇ TANE DANIŞMANIN FETÖ CÜ ÇIKTI? DIŞ İŞLERİ BAKANI İKEN KAÇ FETÖ CÜYÜ DIŞ İŞLERİNE DOLDURDUN? ÖZTÜRK YIMAZ MI! ELÇİ Mİ MUHASEBECİ Mİ ALNINDAN ÖPTÜN! O ADAMI ÇOKMU ARADIN ATAMA YAPTIN? ADAM SINIR ÖTESİNDE HEP FETÖ CÜLER İLE KONUŞUP SIKI FIKI OLMUŞ! BİRDE BU KORKAK ADAMI TEBRİK EDİP ALNINDAN ÖPÜYORSUN! AVUTOĞLU ÖNÜNE GELEN SENİ KANDIRMIŞ! BAŞBAKAN OLACAKMIŞTA OLAMAMIŞ MIŞ MIŞ! YA GİT ŞURADAN SENDEN LİDER OLMAZ! MEYDANI BOŞ BULSAYDIN AK PARTİYİ CHP NİN KUCAĞINA ATACAKTIN! CHP İLE KOALİSYONMUŞ MUŞ MUŞ!
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    SEN PARTİ KUR. SEN HALA ANLAYAMAMIŞSIN! SEN MİLLETİN AK PARTİYE DEĞİLDE, ERDOĞAN A OY VERDİĞİNİ ANLAMADIN ANLAYAMADIN! PARTİ KURMADAN, BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALMADAN ANLAYAMAYACAKSIN! HEMEN PARTİNİ KUR. AHMET ÜNİVERSİTEYE REKTÖR SEÇMİYORUZ! TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE 80 MİLYONA LİDER SEÇİYORUZ.
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    BU ZAT LAR, BU ÜÇ KALLEŞLER, BU ÜÇ NANKÖRLER! FETÖ CÜ İŞ ADAMLARI VE EŞLERİNİN DOLDURUŞUNA GELİYORLAR! BUNLARDAN BİR CACIK OLMAZ. BU ADAMLAR SANIYOR Kİ MİLLET AK PARTİYE OY VERİYOR! MİLLET ERDOĞAN IN İLKELİ DURUŞUNA, KARİZMASINA, CESARETİNE, KARARLI DURUŞUNA.... OY VERİYOR!! BİZİM OYLARIMIZ VE ERDOĞAN IN TAKDİRİ İLE BAKAN BAŞBAKAN CUMHURBAŞKANI OLDULAR! KENDİLERİNİ BİR ŞEY SANDILAR!!!
  • Reis hatadan hali mi? Reis hatadan hali mi? 5 sa önce
    Elbette değil. Ama önce Ülkem ve Milletim dersen kazanırsın. Samimi olmak yetmez! Samimi davranmak gerekir.Ne Gül ne de Babacan milletin kalbinde yok. “İşte paşam İstanbul”’u hatırlayalım dostlar.
  • Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı? Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı? 5 sa önce
    Bunu en çok hangi partiler ister? 1-CHP 2-İP 3-SP. Hangi terör örgütleri ister? 1-FETÖ 2-PKK. Hangi devletler? 1- İsrail 2-ABD 3-AB ülkeleri 4-Dikta ile yönetilen İslam Ülkeleri. Cevaplar doğru mu? Kesinlikle doğru. Peki Babacan bunları bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ne demek yani?“Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?”
  • Ahmet Davutoğlu olmuyor be!Ahmet Davutoğlu olmuyor be!5 sa önce
    Başbakanlık ceketi eğreti durmuştu. Şimdiki havan suyun da aynı. Sen Başbakan iken Başbakanlık yaptırılmadıysa daha ilk işareti gördüğün anda Reis’le görüşür. Basarsın istifayı. Vekillik içine siniyorsa devam edersin. Sinmiyorsa yazarlık yaparsın. Hocalık yaparsın.Şu ana kadar ortaya koyduğun çizgi ve geldiğin nokta seni bitiriyor. Ha Reis hatadan hali mi elbette değil. Milletin feraseti ve tavrına güvenelim. Arıza tiplere malzeme verme Davutoğlu.
  • Ne oldum delisi: Bizim mahallede doğup büyürler karşı mahallede ölürlerNe oldum delisi: Bizim mahallede doğup büyürler karşı mahallede ölürler5 sa önce
    İlk aşama:Bizim mahallenin gazetesi veya TV’larında tanınma dönemi (Anahaber spikerliği-Moderatörlük ve yazarlık). Sonraki aşama: Başbakan’ın seyahatlerinde uçağın kadrolusu olma dönemi.Ve ardından ”Özgür Medya’ya” yüksek ücretle transfer aşaması son aşama Bizim mahalleye eleştiri dönemi (Bazılarında meşhur şarkıcı veya sanatçı ile kısa süreli evlilik de araya sıkıştırılır.) Bu öyküye uyan o kadar çok medya mensubu var ki bu yazının konusu olan yazarlar da buna örnek. Ortak hikaye:Bizim mahallede doğup büyüyen karşı mahallede ölen ne oldum delisi

Ali Karahasanoğlu

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