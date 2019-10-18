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İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!

18 Ekim 2019 Cuma

 

Ardı ardına iki vefat..

Ali Topuz ve Orhan Birgit..

Biri 87, diğeri 92 yıl yaşamış.

İkisi de CHP çizgisinde isimler..

Bazıları kızacaklar ama..

Hatırlatmak zorundayım..

İkisi de başörtü karşıtı..

Birisi aktif olarak siyasetin içinde yer alıp, CHP kadrosunda çalışan.. Ki o isim Ali Topuz..

Diğeri basın dünyasında yer alıyormuş gibi yapıp, gazeteci kimliği ile ortalıkta gezinip, mesleğini çaktırmadan CHP kafasında icra eden, bazı dönemlerde aktif siyasete de girmekten çekinmeyen bir isim.. O da Orhan Birgit..

İkisi de, dindar insanların yönetimde söz sahibi olmamasını isteyen kimlikler..

İkisi de “laik cumhuriyet” kavramını öne çıkartarak, Anadolu insanının tepesinde boza pişirmek isteyenlerden..

İkisine de 100 yıla yakın ömürlerinin sonunda, “Ne kaldı elinizde” diye soru yöneltsek..

Gidecekleri yerde, sorulacak sorulara verecekleri cevap noktasında “Nedir durumunuz” desek..

Orada geçer akçe “laik cumhuriyet” olmayacağı için..

Maalesef ki maalesef..

Elleri boş kalacak..

Boş kalmasını bir kenara bırakın, ödemeleri gereken faturaları olacak..

Hatta..

Ali Topuz açısından bakarsak..

1966’da Adalet Partili mahallelere giderek, CHP adına oy toplayan, onlara sıcak mesajlar veren, ama oy için muhafazakar insanlara yaklaşırken, yıllarca muhafazakar insanların o kimlikleri ile siyaset yapmalarını engellemek isteyen bir çizgi ile karşılaşıyoruz..

Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da yaptığını..

1966’da hayata geçirmiş..

“Biz dindar insan karşıtı değiliz, herkesi kucaklayacağız” demiş..

O zamanın dindar insanları konumundaki Adalet Partililerin oylarına talip olmuş..

Ama..

2004’te, TBMM’de eşi başörtülü birisinin başkan seçilmemesi için, kirli politikalara imza atmış..

Ne yapmış?

Kendi ağzından aktaralım:

“Ekim ayında yapılacak TBMM Başkanlığı seçiminde eşi türbanlı olmayan ve grubundan 100 oy alabilecek bir AKP’liyi destekleyebiliriz.”

Kim söylüyor bunu?

Dün İlahiyat Camii’nde cenaze namazı kılınan Ali Topuz.

Hangi sıfatla söylüyor?

CHP Grup Başkanvekili sıfatı ile..

Bu ifade, size bugünlerdeki bazı çalışmaları da hatırlatıyor mu?

Hatırlatıyor..

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Tayyip Erdoğan’ı engellemek için ne yapılmak istenmişti?

AK Parti tabanından da oy alabilecek bir çatı adayı desteklemek.

Arada önemli bir frak var..

CHP’nin engellemek istediği muhafazakarlığın kıstası, eşin başörtülü olması idi..

Ama 2018’de, “eşi başörtülü olma” kıstası değişti..

Eşi başörtülü olan Abdullah Gül’ü de aday gösterebileceklerini söylediklerine göre.

Artık kıstas, eşi başörtülü olmamaktan çıkıp..

Onlara göre, daha geri mevzilere taşındı..

Mesela, kendisi imam hatip mezunu olmaması..

Çocuklarının İHL bitirmemiş olması..

CHP’ye karşıtlığını, din eksenli söylem üzerinden dile getirmemesi gibi başka kriterler hayata geçirilmiş.

En önemlisi de, AK parti içinde, fitne çıkartma amaçlı operasyonun planlanmış olması..

İfadeye bakınız: “(..) grubundan 100 oy alabilecek bir AKP’liyi destekleyebiliriz.”

Eşi başörtülü olmasın da..

Kim olursa olsun..

Yine AK Parti içinden birisi olabilir..

Liyakat önemli değil.

Sadece 100 oy, kendi grubundan alsın, onu destekleriz..

Kafa bu..

Düşmanlık bu derece..

Eşi başörtülü olan Bülent Arınç aday olmasın da..

Olsa da seçilemesin de..

Eşi başı açık olanlardan..

Bir AK Partili milletvekili aday olsun..

Kendi grubundan da 100 oy alabilecek durumda ise..

Onu destekleyerek, AK Parti’nin içinde, fitne kazanını kaynatalım..

Plan bu..

Bu planın 2018 versiyonu Abdullah Gül idi..

2019 versiyonu da, Ali Babacan ile, Ahmet Davutoğlu..

Alın Ali Topuz’un 2004’teki sözlerini..

O sözler ışığında değerlendirin, 2019’da yaşanılanları.. Ali Babacan’ın hareketini.. Ahmet Davutoğlu’nun çıkışını..

 Ve söyleyin, bu hareketlerin arkasında, CHP’nin Ali Topuz aklı var mı, yok mu?

Ali Topuz aklı, 2004’te “eşi türbanlı olmayan bir TBMM Başkanı” ile dillendirilmişti..

2005’te de..

AİHM’in başörtü aleyhine verdiği “Bizi ilgilendirmez., Türkiye kendisi bu sorunu çözsün” kararı sonrasında yeniden dillendirildi..

Ali Topuz, AİHM’in başörtü kararı verdiği 10 Kasım gününün, “bayram ilan edilmesi”ni önermiş..

Düşünebiliyor musunuz?

Bu ülkenin üniversitelerinde başörtü yasak olacak..

Bu yasağın Avrupa düzeyinde tescillendiği günün bayram olarak kutlanması, CHP’li Ali Topuz tarafından önerilecek..

Kafa, bu kafa..

Ve son örnek..

2006’dan..

Yine Ali Topuz sahneye çıkıyor..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 7 ay kala..

Şu açıklamayı yapıyor:

“Cumhurbaşkanlığı makamına, Recep Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç veya onlara benzeyen birini getirdikleri takdirde, artık laik demokratik cumhuriyetin adı fiilen değişmiş demektir..” 

O iki ismin ortak özelliğinin, eşlerinin başörtülü olduğu gerçeğini hatırlatmama gerek yok sanırım..

İşte böyle..

Ali Topuz ile Orhan Birgit’i birlikte tanıtacaktık..

Ali Topuz’u tanıtırken, Orhan Birgit’e yer kalmadı..

“O da, Ali Topuz’un benzeri idi” diyelim..

Bitirelim..

Şimdi soralım her ikisine de..

Cumhuriyet’e kendi kafanıza göre iliştirdiğiniz despot laikliğin, şu anki hayatınızda size olumlu bir katkısı var mı? Olumlu katkıyı bıraktık, zulmettiğiniz insanların ahları sebebi ile, zararı mı var?

 

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YORUM YAZ

  • AsiAsi26 dk önce
    Komedi dans uclusu
  • İlhan celikİlhan celik30 dk önce
    Ali topuz hadi bakim el mi yaman bey mi yaman!! Toprak oldun gittin ait oldugun yere SAHİBİNE döndün. Allah günahlarını affetmesin..Dönemin en azılı türban düşmanı Ali Topuz hey yavrum heyy..
  • AkinciAkinci31 dk önce
    Allaha Peygambere dinime ve dinimin değerlerine düşmanlık yapanlar bu milletin ölüsü değildir...Onların cenazelerini kaldıran imamlara yazıklar olsun...
  • tamer hocatamer hoca37 dk önce
    insanin ici neyse disida o dur diye ne dogru söylemis atalarimiz.... bunlarin yüzlerinde bir asimmetriklik ve düzensizlik var,baktigin zaman düzgün bir yüzleri yok, diger klasik güvenilmezlik veriyor,,, digeride sirttan bicaklayan cinsten... hani senin yaninda güler, gidince sehresini catan cinsten... VE KIBIR....yahudilerdeki kibirligi bu yüzdede görüyorum.
  • Mesut efendi.Mesut efendi.48 dk önce
    O dediklerin yani laikler, askere gidecek , vergi verecek, imamların maaşını ödeyecek ve ölünce onlara hizmet verilmeyecek senin beynine göre.. olabilir ancak o maaşları almayacaklar o zaman..
  • osmanlı boyuosmanlı boyu50 dk önce
    şimdi hesap zamanı. top sorgu meleklerinde.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM52 dk önce
    İnsanların kibir,gurur, korku ve kaygılarından oluşmuş bir harekettir Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hareketi. Başkaları bu kıstasları Ak partiden ne kadar koparılırsa kardır zihniyetiyle baktığı için önemlidir. Korku, endişe kaygı, gurur ve kibir. Bunların fazla olduğu liderler her zaman emperyalistlerin etkisi altına girmiştir. Baskılar geldiğinde dik duramayacaksan ve onların kıstaslarına göre kabulleneceksen siyasete girmeyeceksin be kardeşim. Girmeyeceksin. Arkanda halk desteği varsa ve yarın başkalarının ve dahi halkın bile baskısına eğilmeyeceksen bu işe gir. Bunları yapamayacaksan girme. Ali Babacan bu iş senin işin değil. Ortadoğuda lider olmak bilginin yanında yürek ve kararlılık ister. Çünkü tehdit geldiğinde aklındaki bilgiler birbirine dolanır. O nedenle Ortadoğu'da liderlik senin işin değil. Sen arkanda bir başkasının yüreği olmadan liderlik yapamazsın. Sen vazgeç bu işten. Sayın Davutoğlu sende yarım yürek var. Ak Partiden baskı geldi bırakıp gittin. Yarın başkan olduğunda baskıyı yiyince yine yapacağın aynıdır. Bu nedenle SİZ KULLAN AT liderlerisiniz. Ak Partiden ne kadar kopararsak onu indiririz projelerinin en başında yer alıyorsunuz. Sizden başkan olmayacağını onlarda biliyor. KULLAN AT olmayın. Bu ihanet olur. Bundan en çok EMPERYALİSTLER fayda görür. Millet ise çok zarar görür. Bunun sonuda millete ihanettir. İşin sonunda vebal var.
  • OguzOguz54 dk önce
    Türk siyaseti ve basınında etkili olmuş herkes tarafından saygı duyulan dürüst kişilikli insanlardı. Bu dünyada saygıya ve itibara nail olmuş iki değerli üstad. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah
  • mutmainemutmaine58 dk önce
    Bunlar öyle bir hazımsızlık içindeler ki, konu İSLAM olunca herşey beklenir, yorumlara bakınca anlıyorsun , ne kadar çok sıkıntılıinsan var...bugün CUMA namazı var unutmayın desek ,yine suçluyuz....
  • vatandaş hemde chp livatandaş hemde chp li59 dk önce
    kinaye yapar gibi ilahiyat fak camii ne getirmezlermi ?toprağı bol olsun
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Şimdi hesap zamanı.
  • yobazyobaz1 sa önce
    kilmayin... namazini, madem cami cagdisi ne isleri var leslerinin cahdisi camisinde. hicbir kanun maddesi yok sizi bunlarin cenaze namazini kildirtmaya
  • MesutMesut1 sa önce
    Hayatta ikenlaikallahı hayatına karıştırmayacaksın herişini şeytanla göreceksinallahın emrettiğiher hükme karşı düşman olacaksın savaş açacaksınölünceleşini ŞERİATIN camisinegetiripimamına kaldıtturacaksın azıcık mert yigit olun leşinizi de laik kurallaragörehalledin.Bu iki ŞERİATdüşmanınarahmen dileyen ALLAH tahsiratını arttırsınölünün ardından konuşulmazdiyenlereo zamaALLAHda sizleribu iki ŞERİATveBAŞÖRTÜSÜdüşmanışahıslara ahirettekomşu eylesinAMİNAMİN AMİN demenizi bekliyorum. ŞERİAT( KURAN , HZ MUHAMMED VE İSLAM DEMEKTİR ) DÜŞMANLARIİÇİNYAŞASINCEHNNEM . ATEŞLERİVE AZAPLARI BOL OLSUNAMİN .
  • hhhhhhhh1 sa önce
    Canliyken sormadinda olunce burdan mi soruyorsun olmus adamlarin hesabi allahla
  • DermanDerman1 sa önce
    Almanyaya ilk gidenlerden isci gittikleri zaman ,devlet tarafindan din gorevlisi yoktu .fakat biraz yerlestikden sonra,duyduklarim her kisi 50 mark vererek stadiyonlarda cuma ve bayram namazlari kilmislar zamani gelmis ofis gibi yerler kiraliyarak minaresiz mescitler,de ibadetlerini yerine getirmeye calismislar, demek istedigim bir akarsu onune nice engeller ciksada yeti gelmis gol olmus yeri gelmis nehir olmus yolunu degistirtesede hedefe gitmekden geri kalmamis,simdi avrupada hem ninareli bircok yerde,sayisiz kabenin subelerini,yasatmayi emir bilmis biri demisya arabam mazda kurtulus namazda.
  • bahtiyar Bugabahtiyar Buga1 sa önce
    "ölünün arkasından konuşulmazmış" Hadi ordan bu arkasından konuşmak değil kalanlara ibret içindir. Hepimizin gideceği yer belli laiklik orada para etmiyor. En azından camiden kandırılmamayı vasiyet edin de birazcık saygı duyalım... Cami hayatına işine eşine karışmayacak ama leşine karışacak yok öyle yağma laık olanın cami le ne işi var...
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Hesabı bol olsun Ferhat
  • MeteMete2 sa önce
    Türkiye yi avcunun içine alıp Türk milletinin ensesinde boza pişiren Ali Topuz zihniyetinde kişiler maalesef hala bu ülkeyi yönetiyor. Bürokrasi bakanlıklar üniversiteler iş dünyası yargı eğitim ve özellikle para musluklarının başında bunlar var ve hala ülke bunların elinde herkes biliyor ama bunları durduran bir Allahın kulu hala yok. Kim bunlar tabiki GİZLİ YAHUDİ OLARAK İÇİMİZDE YAŞAYAN SEBATAYİST LER...
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Yiyip dururlar muştayı artık. Toprakları bol olsun.
  • DermanDerman2 sa önce
    Kimsenin senin aleyhinde konusmani istemiyorsan zalim olma.zalime destek olma diyorsunki ben haksizlik yapacagim,sikayetci olma ,hatirlama caresizlikden tirkama kusura bakma.
  • rıdvanrıdvan2 sa önce
    bizim mekana geldiler mekanın sahibi var
  • GakkoşGakkoş2 sa önce
    Niyet ve amellerine göre Cenabbı ALLAH onlara bin katını versin,AMİN.
  • AyhanAyhan3 sa önce
    Sayın yazar düşünceniz baş örtüsü yasağına verdikleri destek değil o zamanlarda sayın cumhurbaşkanına destek vermedikleri içindir .eğer bu iki rahmetli sayın cumhurbaşkanına destek verselerdi böyle bir yazı yazarmiydin?
  • VicdanVicdan3 sa önce
    Sizi. Anlamakta güç insani nadil hesap vereceğine siz karar veremezsiniz. Hele ölününarkasındanhiçmüslümanlarındurumunu sizinbi yazdiklarinizozetliyo .Sizlere ragmen Elhamdülillah müslümanız.
  • EvliyaEvliya3 sa önce
    Benim hakkımda ne düşünüyorsan Hz.Allah (CC) sana 10 katını versin. NOKTA.
  • memosmemos3 sa önce
    Hoca gelene salliyon gidene salliyon ölünün arkasindan konusucana Bülent aricin Damadi delil yetersizliginden Beraat etti almanyadaki kargalar bile gülüyo iki satir sende yazsana bakalim . bence yazamassin cünkü seni birileri yönlendiriyor
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    BİRİLERİ "NE YAPARSA YAPSINLAR BÜTÜN ÖLMÜŞLERİN HAYIRLA ANILMASINI İSTEMİŞ." BU DÜNYADA ÇALIŞIP KAZANAN İLE YATANA AYNI ÜCRET ÖDENMEYECEĞİNE GÖRE,HELE KIRIP DÖKENE AYRICA CEZA VERİLECEĞİNE GÖRE,AHİRETTE DE YAPILAN HER ŞEYİN KARŞILIĞI VAR..YÜCE ALLAH(CC) KURAN I KERİMİNDE HER ŞEYİ AÇIK OLARAK İNSANLARA BİLDİRMİŞ..KUL OLMAYI KABUL EDEN O KURALLARA UYMAK ZORUNDADIR..UYMUYOR İSE KULLUK GÖREVİNİ YAPMIYOR DEMEKTİR Kİ BUNUN KARŞILIĞI DA AHİRETTE KÖTÜ BİR YERDE KONAKLAMAK DEMEKTİR..ALLAH(CC) VAADİNDEN ASLA DÖNMEZ..BU SEBEPLE ,BU DÜNYADA İKEN,HENÜZ ÖMÜR SONLANMAMIŞ İKEN YÜCE BUYRUKLARA UYMAYA GAYRET ETMELİ..BUNU YAPMAYANLAR HATTA İSLAMİ HÜKÜMLERE KARŞI MÜCADELE ETME POZİSYONUNDA OLANLAR,YAPTIKLARININ KARŞILIĞINA DA RAZI OLMALILAR..DOĞRULAR SÖYLENMELİ Kİ YAŞAYANLAR İBRET ALSINLAR VE YANLIŞLARI VAR İSE ONLARI TERK ETSİNLER..YOKSA MAKSAT ÖLÜYE HAKARET DEĞİLDİR..BİR MÜSLÜMAN OLARAK ,HER İNSANIN İSLAM İLE MÜŞERREF OLMASINI VE DÜNYADA KARDEŞİM, AHİRETTE DE CENNET KOMŞUM OLMASINI CANI GÖNÜLDEN İSTERİM..KIYMETLİ YAZAR KARDEŞİM DE AYNI DUYGULAR İLE ,BAZILARININ YAŞAR İKEN YAPMIŞ OLDUKLARINI KENDİ AĞIZLARINDAN ÇIKAN İFADELER İLE ,BELİRTMİŞ..BED DUA VE HAKARET ETMEMİŞ..BU DA O NUN GÖREVİ DAHİLİNDE OLAN GAYET NORMAL BİR İŞ..KIZMAKTAN ÇOK DERS ALMAYA GAYRET EDELİM..
  • OLMADIOLMADI4 sa önce
    Sayın yazar, sizin"dindar" bir çizgide olduğunuzu düşünüyordum. Ancak, bugün ki yazınız eleştiri sınırlarını aşıp ... İnsanoğlu hata yapabilir, size göre kötü olan bir şey bana göre iyi olabilir. Ve sonundaİnsan ölür veyaptıklarının hesabını Yüce Allah'a verir."Ölülerinizin iyiliklerini, güzelliklerini anın ve kötülüklerini sarfı nazar edin." buyurmuştur. (Tirmizi, Sünen, Cenaiz, 33, II/215; Ebu Davud, Sünen, Edeb, 49, IV /275.) Bugün ki yazı olmadı, Ali bey olmadı.
  • BekirBekir4 sa önce
    İkisininde kabirde ve mahşerde ateşleri bol olsun....
  • DermanDerman4 sa önce
    Yorumcu,sema emine aydinelli.dun haberde bagli kopegi sopa ile dogen sahibini,biri goruntulemis ve tutuklandi iki kadinda seyrediyordu .diye bilirmisin normal buda bunun anlayisi.chp yaptigi hersey normal nasilki Allahin o kisileri nasil muamele edecegi bizi asarsa chp ninde bir hududu olmali dun mahsuni serifin turkusunde sen namaz kiliyorsan kilmayana karisma diyor .herjes bir kural koyuyor nezaman musluman rahatsiz olsa hakaret sayiyor.
  • Kocayusuf Kocayusuf 4 sa önce
    Hz. Musa, asası ile Kızıldeniz'e vurdu, bir mucize olarak deniz yarılıp,açılan yoldan karşıya geçerken, Firavun, O'nu ve inananlarını yakalamak için peşlerine düşmüştü... Hz. Musa ve ümmeti karaya çıktığında, Firavun ve askerleri, denizde açılan yolun tam ortasına gelmişlerdi, ki, ayrılan sular tekrar birleşince, Firavun boğulma hengamesinde çırpınmaya başladı, "Ben de Musa'nın Rabbine inandım" dedi... Ama, iş-işten geçmişti... O anda Cebrail (a.s.) ağzına bir avuç çamur tıkayarak, "Şimdi mi!?" demişti... Yani, "iş-işten geçtikten sonra mı?"... Evet, Din ile, İman ile, İslam ile, Müslüman ile, Şeriat ile mücadele edenler, öldüklerinde karşılaştıkları gerçekleri görünce nedamet ve pişmanlık duyacaklar, ama, maalesef, iş-işten geçmiş olacak!.. İman, ğayb halinde olursa değerlidir. İman, gözle görülmeyeni, akıl ile görmektir. Yani, "aklın görmesi" mecazi olarak "tasdik, idrak, anlama, kabullenme" anlamındadır...
  • Naz’mi Kocabey susurlukluNaz’mi Kocabey susurluklu4 sa önce
    Ali yopuz gibiler kurtuluş savaşı için gönderilen paralarla kurulan iş bankasını yıllarca dömurdüler yediler içtilerjedabını onu destekleyenler dahil versinler Allah’a be yıllarca zulum ettikleri muslumanların hesabını ne diyelim ateşi bol oldun ikisininde
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli4 sa önce
    Sayın yazar, "laik cumhuriyet" ülkemizde bir kavram mıdır..Ülkemiz zaten "Laik Türkiye Cumhuriyeti" değil midir.Benim bildiğim, Müslüman, ölünün arkasından konuşmaz, sevmek,beğenmek zorunda değildir ama "Allah taksiratını affetsin" der.Söz konusu kişilerin Allah katında nasıl bir muamele göreceğini de biz bilemeyiz,yorum bile yapmamız uygun düşmez.Bu kişilervatan haini midir, adam mı öldürmüşlerdir, onlar kendi siyasi görüşleri için çalışmışlardır, beğeniriz,beğenmeyiz ama Allah katında ne ceza görecekleri hakkında yorum yapmak da bizi aşar
  • DermanDerman4 sa önce
    İnsanin merdi,kaya sert olur derdim,derman olsamda cekilmez senin derdin,yorumcu kaya,ya armagan olsun.
  • DermanDerman5 sa önce
    Bir zamanlar,ezan yasak camiler,olmus meyhane ahir yetmezmi vatandasa bunca kahir.nedir chp din anlayisi,hic dusunmezmi nedir istiklal marsi,sutcu imam marasi.ulkemin herbir karisi sanki ebu cehille ,ayni din anlayisi.yapmayin efendiler arsi titretirsiniz,arsi hep birlikde savasmadikmi dusnana karsi nerde inanc ozgurlugu,icratda zulum.agzindan dusurmez barisi,islami yasamayanin,nefsidir dini ve anlayisi.
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    heyhat zaman icinde neleryasanmis.kaleminize elinize saglik ...CHP de SENARYO FILM.DUMEN..OYUN..TIYATRO.ARKADAN DOLASMA..ICERIDEN KUSATMA.SANTAJ.MIKLETVEKILIKISKIRTMA..SATIN ALMA .GUNES MOTEL.BITMEZ......AYNI TAKTIKABDUSAGI..HACLIBESLEMESIFETO HAINIDEKULLANDI.....BUNLARICINCIKARLARIICINHERYOLMUBAHTIR...ALLAHBUNLARAFIRSATIMKANVERMESIN.....BIZIMHALKIMIZUNUTURUZGECMISI...MAALESEFANLATTIKLARINIZINSAHIDIYIMEKSIGINIZVARFAZLANIZYOK...OGUNLERIYASADIK....BUNLARINYATACAKYERIYOK.....GUNAHLARI COK...ALLAHMUSLUMANLARAAKILLARINIKULLANMAKNASIPETSIN.....
  • hasanhasan6 sa önce
    2 tane fravun toprağın altında şimdi,şimdi hesap zamanı,bu dünya öyle yada böyle geçip gidiyor,yaptıkları eşeklikler baki kalıyor,bizede canları cehenneme demek kalıyor
  • SofuoğluSofuoğlu9 sa önce
    HÜKÜMETE:RTÜK'ün yeniden yapılandırılması, görevlendirilecek kişilerin sağlam olması gerekir.BİR KERE TRT'NİN SAĞLAM ZEMİNE OTURTULMASI KAÇINILMAZDIR.TRT'nin yayınlarına bakınız.Mütedeyyin insanlara hitap edecek kaç proğram göreceksiniz.Yüzde bir veya bir kaçı.Onlar dahi yapmacık.Amacından sapma şeyler.Lez'leri, gay'ları baştacı eden,bu hatun(!) ve bayları(!) yaptıkları icraatlarını meşru gibi gören bir anlayıştan ailenin korumasını beklemek, saflıktan başka bir şey değildir.Batının tüm sapıklıkları(LGBTİ),ensest ilişkilerini sanat adı altında bizlere sunuluyor.Toplum okadar sapıtmış ki, artık cadde ve sokaklarda örtülü kadın bulunmuyor.Başörtüsü serbest edildi ama, tesettür kaybedildi.İmam Hatipler dahi bozulmuştur.Bu durumun böyle olmasına, etkili ve yetkililerin aile yaşantılarının etkisi de şüphesiz olmuştur.Toplum, yaşam, refah anlamında ileri gitmesine rağmen, ahlaken çöküntüye hızlı adımlarla ilerlemektedir.Tesettürden aşağılık kompleksi güdülerek bizde sizin gibiyiz anlayışından bu günlere gelindi.Ülkenin göndemini:Terör, ekonomi,işsizlikten sonra EŞCİNSELLER işgal etmiştir.Her geçen gün CHP veya HDP'li belediyelerin destek verdiği eşcinsellerle ilgili, bir habere rastlanılmasın.Nereden nereye!17 senedir,TRT de haberleri sunacak kapalı bir bayan bulamadınız mı?Veya yetiştiremediniz mi?Yoksa bu sapıklardanmı çekiniyorsunuz?Kazandığınız belediyelerde dahi, örtülülerden ziyade açıklarla dolu ve onları yaptığınız icraatlarla baştacı ediyorsunuz.Elbette ayrım yapmak doğru değil ama,mütedeyyin seçmenden oy devşirip, seçildikten sonra, yaşamıyla sizlere ve temsil ettiğiniz seçmene tam tersi icraatlarda bulunursanız; AİLE DE ÇÖKER, TOPLUMDA buhalaşır gider.Bir çok belediyelerinizin reklamlarında açıklık, saçıklık özendiriliyor.Rahmetli babamın deyişiyle"Artık bu sevdalardan vaz geçiniz.Kendinize bir çeki düzen veriniz!Yoksa hepiniz, hepimiz toz duman olup gideriz"
  • O. U.O. U.9 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey ben bu iki şahısın cenaze namazını kılmam hatta o caminin imamı olsam bile hadi şimdi versinler bunun hesabını verabilirlerse elektrikleri bol olsun oda yetmezse burdan büyük mumlar sipariş etsinler hadi bakalım münkir ve nekir meleklerine ne cevap vereceksiniz varmıydı bir hazırlığınız diliniz dönmez cevap veremez olasınız inşallah değdimi yaptıklarınız yok ama artık sizin için iş işten geçti bütün tövbe kapılarınız kapandı imansızlığınızın hesabını size soracak inşallah Rabbim ey iki imansız elektriğiniz bol mumlarınız büyük olsun size başka türlü dua edilmez.nokta
  • Hakan TemurHakan Temur9 sa önce
    Allah cehennem Ateşini bol ettsin.
  • hercaihercai10 sa önce
    Kebab oldular simdi, kebab!

Ali Karahasanoğlu

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