  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

24 Kasım 2021

Para para olmayınca!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

24 Kasım 2021

Trabzonspor’un başarısı gölgelenmemeli!
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

24 Kasım 2021

Acil şifalar diliyorum
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

24 Kasım 2021

“Hz. Ömer” diyordunuz, değil mi?
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

24 Kasım 2021

Cemaludin Latiç ‘efsanesi’ bitti
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

24 Kasım 2021

Böyle İnsanlara Her Yerde Rastlayabiliriz
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

24 Kasım 2021

Peygambersiz Kur’ân anlaşılmaz
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

24 Kasım 2021

Sen Olmasaydın Âlemleri Yaratmazdım
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

24 Kasım 2021

Derdimiz de ümidimiz de öğretmen
Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı
Ekonomi

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, döviz kurlarındaki inişli çıkışlı seyre ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulund..
Yibek Kadın kimdir? Yibek Kadın kim oynuyor?
Medya

Yibek Kadın kimdir? Yibek Kadın kim oynuyor?

Meltem Pamirtan kim? ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Destan dizisinde yer alan karakterler mercek altına yatırılmaya başl..
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı...
Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?
Ekonomi

Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?

Son günlerde altının yükseliş trendine girmesiyle birlikte, yatırımcı hangi tür ürüne yönelmesi gerektiğini tam olarak bilmiyor. Gram altın ..
Düğmeye kimin bastığı belli oldu
Gündem

Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Bazı kentlerde ekonomiyi bahane ederek sokaklara çıkan grupları kimin provoke ettiği belli oldu.
İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı
Ekonomi

İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı

İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası il..
Baktılar papuç pahalı! Pelit Çikolata’dan yalanlama
Gündem

Baktılar papuç pahalı! Pelit Çikolata’dan yalanlama

Amerika’nın Türkiye’ye karşı başlattığı dolar operasyonu ve muhalefetin ‘spekülasyon’ ittifakına bir destek de ünlü çikolata firması Pelit’t..
Hollanda'da hastaneler alarm veriyor
Korona Virüs

Hollanda'da hastaneler alarm veriyor

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle koronavirüs hastalarına gerekli teda..
Elektrik faturalarında yeni dönem
Gündem

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.
Uzmanlardan kritik dolar yorumu!
Ekonomi

Uzmanlardan kritik dolar yorumu! "Bunu gören ülkelerin başında olabiliriz"

Doların yükselişi sonrası ekonomiyi değerlendiren uzmanlar, "dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek erken seçim çağrılarında bulunmak..

“Hz. Ömer” diyordunuz, değil mi?

24 Kasım 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Şehit bacısına sinkaflı küfürlerini daha unutmadan..

O küfrü savuran adamı disipline bile vermeden..

Utanmadan sıkılmadan “Ne yapalım yani, asalım mı” dedikten kısa bir süre sonra..

Genel Başkan’larının ağzından ve İstanbul’daki bilboradları süslüyecek şekilde “Hz. Ömer” diye sahneye çıkan İyi Parti..

Dikkat buyrun, CHP’nin, hiç lafını bile etmiyorum..

“Helalleşeceğiz” şeklindeki şaklabanlıklarının nasıl bir istismar olduğunu..

Dindar insanları kandırmak için söylenmiş bir yalan olduğunu..

Kesinkes bildiğim için, CHP’lilerin aynı rezillikteki rollerini hiç masaya yatırmıyorum..

CHP’yı kıyasla daha milliyetçi, daha dini hassasiyetlere saygılı gibi bir tavır sergileyen Meral Akşener ve partisini masaya yatırıyorum.

Bolu’da CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, halka hizmet yerine..

Uzun süredir göçmenlere dünyayı zehir etmek için, geceli gündüzlü çalışmaları ile kendisinden söz ettiriyor.

Yaptığı açıklamaların bir çoğu, şahsını bağlar şekilde yapılan konuşmalar.

Ama zaman zaman da..

Bolu Belediye Meclisi’nden geçecek kararları hazırlatıp, kabul ettiriyor.

Bolu’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı su abonesine 1’e verilen suyun metreküpünün, göçmenlere 10’a verilmesi de Meclis’ten geçen bir karar haline getirildi.

Ki, “Göçmen” dediğimizde, hemen aklınıza Suriyeliler gelmesin..

Göçmen başlığı altında, Suriye’den gelen Türkmenler de var..

Başka Türki cumhuriyetlerden gelenler de var..

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almamış, ama birçok akrabası bu ülkenin vatandaşı olan aynı dinden, aynı ırktan insanlar da var..

Bunların hepsine..

Denilen şu:

“Türkiye vatandaşına 1 TL olan su.. Size 10 TL. Anca gidersiniz!”

Bu karara imza atanlar..

Dün ajansların geçtiği habere göre..

Bir yeni rezalete daha imza atmışlar..

Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın öncülüğünde Belediye Meclisi’nden geçen karara göre, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlenmiş..

Haberi okur okumaz.. 

“Böylesine rezil bir karara imza atan..

Belki de..

Evlenmesi zorlaştırılarak, sağa sola saldırması istenen göçmenlere bu zulmü reva gören kişiler kimler” diye merak ettim..

Buyrun, parti olarak kararın geçmesine destek veren CHP’li ve İyi Partili meclis üyelerinin isimlerini tıpkı basım yaparak vereyim..

Biri toplantıya katılmamış. İkisi çekimser oy kullanmış ama..

Böyle bir rezilliğe..

Çekimser oy kullanarak..

Veya toplantıya katılmayarak destek vermediklerini iddia edeceklere, “Bu karara destek veren partiden istifa etmemeniz bile, günah olarak size yeter” deyip, listeye geçeyim..

Asuman Şentürk Tekin (CHP)

Mansur Şen (İyi Parti)

Mansur Bey için bir not düşelim.. 

Toplantıya katılmamış.. 

Yeter mi? Bence yetmez..

Muhsin Yazıcığoğlu’nun “Bir saniyesine bile hükmedemediğin bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok” sözünü sosyal medyada paylaşan bir kişinin, böyle bir rezilliğe tepki için partisinden istifa etmemesi bile, ona yeter de artar bile..

Listeye devam ediyorum:

Onur Koyuncuoğlu (CHP)

H. Cumhur Bardakçıoğlu (CHP)

Cumhur Bey’in de çekimser olduğu iddia ediliyor..

Resmiye Kahruman (CHP)

Hüseyin Ekrem Serin (CHP)

Feridun Ylımaz (CHP)

Bu arkadaş da çekimser imiş..

Ahmet Yılmaz (İyi Parti)

Cihan Tutal (CHP)

Ahmet Fidan (CHP)

Hasan Hakan Alpaslan (İyi Parti)

Mehmet Tuna Özcan (CHP)

Cevat Çatladı (CHP)

Ergün Temel (CHP)

Suat Orhan (İyi Prati)

Tahsin Mert Karagöz (CHP)

Mustafa Güldal (CHP)

Naci Parlak (CHP)

Göçmenler hakkında insanlık dışı kararı veren bu listedeki isimleri, belki Bolu dışında tanıyan kimse yoktur..

Onun için. İsimlerini verip, onları es geçelim..

Peki..

Bu isimlerin partileri ne diyor bu işe?

“Hz. Ömer adaleti”nden bahseden..

Apaçık İslam dininin istismarına soyunan Meral Akşener ne diyor bu işe?

Yavuz Ağıralioğlu, kılçıklık yapmak için, Tayyip Erdoğan’ın kravatındaki küçük tozları incelemeye koyulmuş iken..

Şu rezalet hakkında tek kelime edebiliyor mu?

“Ben bunların partisinde olamam. Ya onlar, ya ben” diyebiliyor mu?

PKK’lı teröristler için bile, “Hoşgörülü olalım. Onlara el uzatamadığımızı, onların dağa çıkmasına biraz da bizim ilgisizliğimizin rol oynadığını tartışalım” söylemlerini geliştirerek, HDP ile ittifaklarını bile halk nezdinde meşrulaştırmaya çalışan İyi Partililer..

Türkiye’de kimseye kurşun sıkmamış..

Kimse ile kötü olmamış..

Tek suçları(!) kendi ülkelerindeki zalim yöneticilerden kaçmak olan göçmenlere reva görülen karara ne diyorlar acaba?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kefili olan Temel Karamollaoğlu..

Böyle bir vicdansızlığa suskun kalarak.

Aynı vicdansızlığın kendisi de asli faili olmuyor mu?

“Bolu Belediye Meclisi’nde Saadet Partili hiç üye yok ki” diyerek, sorumluluktan kendisini kurtarabileceğini mi sanıyor?

Ahmet Davutoğlu..

“Hak, adalet” diyordu..

“Hukuk devleti” diyordu..

“İslam” diyordu..

“Din, ahlak” diyordu..

Şimdi söyleyebilir mi, bu kavramların neresinde, “ittifak yapmaya soyunduğu CHP ve İyi Partililerin göçmenler hakkında aldıkları kararın dayanağı” bulunuyor?

Ali Babacan mı?

O da, CHP+İyi Parti dolmuşuna teker olmaya çalışanlardan..

Hiçbiri utanmıyor..

Bu konuşulanlar, sanki Türkiye dışında yaşanan olaylarmış gibi.

Görmezden, duymazdan geliyorlar..

Kemal Kılıçdaroğlu, “Helalleşelim” yalanları ile..

Dün yaptıkları zalimlikleri, AK Parti iktidarının tırnağı ile kazıya kazıya yaptığı mücadele sonrasında bitirmesinin hemen ardından..

“Biz o hatalardan döndük” diyerek, tilkice yeni planlar yapıp, yeni yeni zalimliklere hazırlanıyor..

 Ama, kendi partilerinden belediye başkanının.. Haydi o bir kişi.. Devamında meclis üyelerinin.. 

Geçmişte Türk vatandaşlarına yaptıkları zalimlikleri aratmayan yeni zalimliklerine karşı, tek kelime etmiyorlar..

“Hz. Ömer” diyorlar..

Haccac-ı Zalim’in zulmünü yaşatmaya geliyorlar.

“Hz. Ömer” diyorlar..

Firavunların zulmünü tekrarlamaya hazırlanıyorlar!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Noyan İslamoğlu

BIRAKIN MASAL ANLATMAYI , PARAMIZ PUL OLDU.!. MİLLET PERİŞAN..SADECE KOLTUĞUNUZ GİTMESİN DERDİNDESİNİZ.
  • Yanıtla

MT.AN

Aynı çifte standartı Almanyadaki Türklere yaparlarsa kına yakacaklar anlaşılan ! Göçmenlerin çoğunluğu Müslüman olmasa bunu yapmazlar/yapamazlar ....herşey çok açık ortada....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay