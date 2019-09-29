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Hüseyin Morsümbül’ün katilleri nerede?

29 Eylül 2019 Pazar

Cumartesi Anneleri soruyorlar..

Her hafta bir “kayıp” ön plana çıkartılıyor, isim ile, soyadı ile soruyorlar.

“Nerede?” diye..

Dün de bir ismi ön plana çıkarttılar..

“Hüseyin Morsümbül”ü sordular..

“Nerde Hüseyin” dediler..

Ben de merak ettim, sahi nerde Hüseyin?

Önce Hüseyin Morsümbül ismini kendi hafızamdan hatırlamaya çalıştım..

Mümkün değil, hatırlayamıyorum.. Hafızamda yok böyle bir isim..

Az kalsın, kendi vicdanımda kendimi mahkum edecektim..

Bir solcu kardeşimiz, bir Kürt arkadaşımız çıkıp da dese ki, “Bak gördünüz mü, bizim kayıplarımızın isimlerini bile bilmiyorsun. Ama başka anneler için her gün dokundurup duruyorsun” diye..

“Ne cevap verebilirim” diye utanacaktım.

Cesaretimi topladım..

Hüseyin Morsümbül’ü niye hatırlayamadığımı görmek için, arşive daldım..

Kim imiş, ne zaman kaybolmuş, araştırdım..

Gördüm ki, Hüseyin’i hatırlayamam, normalmiş..

Yakın tarihten birisi değil..

1980’de kaybolan isimlerden..

Neresinden baksanız, 39 yıl önceki bir kayıp..

Hem de.. 

12 Eylül darbesi yapıldıktan 6 gün sonra gözaltına alınmış..

Ve bir daha kendisinden haber alınamamış..

Hani, o tarihteki İslamcı abilerimiz böyle şeyler yapmaz ama..

Ülkücü abilerimizin olayda bir dahli olsa idi..

Yine dolaylı olarak bizden hesap sorabilirlerdi..

Ama..

12 Eylül darbecilerince..

Askeri yönetim döneminde..

Askeri karakolda gözaltında iken kaybedilmiş, Hüseyin Morsümbül..

Bu durumda, bir Müslüman olarak..

Bugünkü siyasi iktidarın, diğer iktidarlara göre bir nebze de olsa daha adil, daha merhamletli, insan haklarına daha fazla dikkat eden bir yönetim tarzına sahip olduğunu savunan bir gazeteci olarak..

Olayda hiçbir kusurumuz, hiçbir suçumuz olmasa da..

Bizim üzerimize bu olayın sorumluluğu olarak ne düşer?

Yıllar geçse de..

Sorumlularının bulunup, yargılanmasını istemek düşer..

Bunun için neler yapılabilinirdi?

Aklıma ilk gelen..

12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasını önleyen Anayasa geçici maddesi değiştirilerek, sorumlular hakkında iddianame yazılmasının önünü açmak..

Bunu da..

AK Parti yaptı mı?

Yaptı..

Bu yapılırken, dün “Hüseyin Morsümbül’ün bulunması”nı isteyen annelere destek veren CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve sairin partisi bu değişikliğe karşı çıktı mı?

Çıktılar..

O zaman, Hüseyin Morsümbül’ün kendisinin veya cesedinin bulunması için, katillerinin cezalandırılması için, böylesi bir Türkiye’de, ben daha fazla ne yapabilirim ki?

Katiller, Hüseyin Morsümbül’ü askeri alanda yok etmişler..

Ardından, yargılanmamak için, Anayasa’ya madde koymuşlar..

“Bize dava açamazsınız” demişler..

Olay 18 Eylül 1980’de yaşanmış..

Sonrasında 1989’da bugünkü CHP’nin o tarihteki SHP’si, belediyelerde iktidara gelmiş..

Siyasi iktidar ile uzlaşıp, Anayasa’yı değiştirtmemiş..

Yargılamanın önünü açmamış..

Belediyelerde iktidar olmasının avantajı ile, Hüseyin Morsümbül’ün katillerinin kimler olabileceği konusunda bir araştırma içine girememiş..

1991’de, bugünkü HDP’nin o günkü versiyonu ile CHP’nin o günkü versiyonu SHP, seçimlere ittifak yaparak girmişler..

Turgut Özal’ı devirmek için yaptıkları mücadelenin binde birini, Hüseyin Morsümbül’ün katillerini bulmak için yapmamışlar..

“Turgut Özal’ı nasıl etkisizleştirebiliriz” diye, DYP ile birbirlerine taviz vererek hükümet olmuşlar ama..

Anayasa’daki darbecilerin yargılanmasını önleyen maddenin değiştirilmesi için, kıllarını bile kıpırdatmamışlar..

Leyla Zana’lar, Ahmet Türk’ler, Hatip Dicle’ler milletvekili olmuş..

Erdal İnönü’yü de Başbakan yardımcısı yaptırmışlar..

4 yıl bu hükümet işbaşında kalmış..

Ama Hüseyin Morsümbül’ün katili kimdir, nerededir, küçücük bir tespit yapılamamış..

Yıllar geçmiş..

Erbakan Hoca iktidar olmuş. Faili meçhuller sona ermiş.. Yeni yeni Hüseyin Morsümbül’lerin kaybı olayları engellenmiş..

Biraz daha iktidarda kalsa imiş, kimbilir belki, Hüseyin Morsümbül’ün katillerini de ortaya çıkaracakmış.. 

Ama iktidarda kalamamış..

Erbakan Hoca’nın önünü tıkamak için, solcular yine ayak oyunlarına başvurmuşlar..

Hüseyin Morsümbül’ün bulunmasını istediklerini iddia edenler, “İmam hatipler kapatılsın. Başörtü yasak olsun” naraları ile, Erbakan’ı devirtmişler..

Ecevit’i başbakanlık koltuğuna oturtmuşlar..

Peki Hüseyin Morsümbül bulunmuş mu?

Hayır..

Sonra?

2002’de AK Parti iktidar olmuş..

2010’da bir adım atmış..

12 Eylül darbecilerinin yargılanmaları için Anayasa değişikliği hazırlamış.

Şimdi Cumartesi Anneleri’ne destek vermeye giden CHP karşı çıkmış..

“Bu değişiklik ile, darbeciler yargılanamaz ki!” demişler..

Anayasa değişikliği, TBMM’de, referanduma gitmeden yürürlüğe girecek sayıya ulaşamamış..

Referandumda, halkın desteği ile, anayasa değişikliği kabul edilmiş..

12 Eylül darbecileri, yargılanmaya başlamış..

CHP’nin tezlerinin yalan olduğu ortaya çıkmış..

Hüseyin Morsümbül’ü, askeri kışla içinde yok edenler, sıranın kendilerine geleceğinin korkusu ile tir tir titremeye başlamışlar.

Ama o ne?

FETÖ devreye girmiş.. 

FETÖ’ye koltuk değnekliği yapan HDP sahneye çıkmış..

En sonunda..

“Hüseyin Morsümbül bulunsun” diye çağrı yapan HDP’liler, Hüseyin Morsümbül’ün katillerinin de içinde bulunduğu darbecilerin yargılanmaması için uğraş veren CHP ile ittifak yapmış, İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i belediye olarak CHP’ye teslim etmişler..

Sonra?

Sonrası mı kaldı?

Sonra, AK Parti’den hesap sormaya kalkıyorlar: “Hüseyin Morsümbül’ün katilleri nerede?”

Nerede olacak analar, kardeşler..

Morsümbül’ün katilleri, kaybedenleri, aranızda..

Aranızda dolaşıyorlar..

Size destek veriyormuş gibi dolaşıyor, katilleri koruyorlar!

 

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YORUM YAZ

  • halim Selimhalim Selim4 dk önce
    Bir solcu kardeşimiz diye yazmışınız. İnanamadım bir daha okudum. Evet öyle yazıyor. Kendine gei Ali Bey. Bir solcuya, değil '' kardeşim'' demek günahını vermezsin sen. Eminim bir tekme de sen atarsın. O yüzden hemen özüme dön ve küfret, senden olmayanlara.
  • Burhan DAĞBurhan DAĞ5 dk önce
    SN, Yazar. Hüseyin MORSÜMBÜL Bingöl'lü Birde BİNGÖL Belediye Başkan'ı HİKMET TEKİN 1979 da Şehit Edildi, Hala Tam Aydınlanamadı,Bilginize. Saygılar.
  • EKREM KAYRA EKREM KAYRA 1 sa önce
    Hıç kimse masum değil.Kimin ne olduğunu biraz biliyoruz. .. Mesela, son seçimde PKK ve APO nun kimin adamı olduğu ortayaçıktı... Gelelim siyasete... HDP, PKK ve APO , Kürtlerin adamı olsaydı neler olurdu. Ben 65 yaşında emekli bir eğitimciyim. Bu halimle bile imkan olsa da parti başkanı olsam neler yapardım. 1- Parti merkezine bir mescit açardım... Hangi vilayet kimi isterse onu aday yapardım.Öteki herkesi kendi ilinde aday gösterirdim. Halkım gibi yaşardım.- Şimdiki HDP nin üçte ikisi Kürt değil-...2- Terörle arama tam mesafe koyardım. O zaman da konuşmaya yüzüm olurdu. Ve diyecektim ki , Ey Türkler, siz de terörle aranıza biraz mesafe koyun. Köy yakmalar,faili meçhuller ve bütün zulümleri kim yapmışsa hepsinin hesabını soralım... İster Türk,ister Kürt vs. 3- Müsteşardan ilçe Komutanlığına kadar bütün görevleri âdil dağıtalım. Türk ve Kürtlerin vs. nüfusuna ve liyakate göre . 4- Türkiye yi hep beraber kurduk, hepimizindir. Kimse tek başına memleketin sahibi değil. Bazıları efendi, bazıları da köle değil. Herkes tam eşittir...Âdil bir anayasa kabul ederdik. İşte o zaman hep beraber kardeş olurduk... VESSELAM.
  • Kasım Kasım 1 sa önce
    SHP sadece 2 yıl iktidar ortağı oldu, geri kalan hepsi DYP dönemi, şimdi oğlu Akp de olan Mehmet ağar dönemi daha da bişey demiyorum.
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    ALLAH razi olsun kardeşim dilipak da duysun
  • AHMAK, APTAL, BAĞNAZ AK PARTİ DÜŞMANLARI AHMAK, APTAL, BAĞNAZ AK PARTİ DÜŞMANLARI 4 sa önce
    Kuzum sizde hiç mi ahlak , ilke , adamliktan vazgeçtim İNSANLIK YOK MU?Ali Bey kalemine kuvvet SOYSUZLARI , İSTİSMARCI, Ahlaksızları yine deşifre etmiş, hop zıplatmışsın. Buradaki tetikçileri yine iyot gibi kendilerini açık etmişler, ediyorlar. ALÇAKLIK , BEDAVA.
  • YasinYasin4 sa önce
    Araştırmacı gazeteciliğin güzel bir örneği olmuş. Halk partiliyim daha doğrusu sıkı bir muhalifim. CHPnin hdp ye sıcak bakan kısmı ulusalcı solcuları partiden soğuttu. Kılıçdaroğluna solcuların çoğu saydırıyor zaten ( koltuk delisi olduğu için). Kendi içinde barışık olmayan bir parti, sağlam bir lidere ihtiyacı var. Şu anki haliyle ben de CHP’nin iktidar olmasını istemem. Erdal İnönü’nün kalitesi tartışılmaz sayın Ali Bey. Espirili zeki ve kibar bir liderdi açıkçası İsmail Cem, Erdal İnönü gibiler Türkiye’ye fazla geldi. 12 Eylül’de sadece ülkücü ve İslami kesim değil asıl sol kesim zulme uğradı ama es geçmişsiniz. Faili meçhuller deyince de Ağar dönemi çiller dönemi akla geliyor ama siz yine solu suçlamışsınız. Ak partinin ret ettiği ve izah edilemeyen önerileri yazmaya kalksanız kaç hafta sürer Ali Bey. Hdp önündeki annelere tam destek veriyorum diğer annelere de destek veriyorum. Sadece çocuğumun akşam eve gelmediğini düşünmek bile annelerin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.
  • abdullahabdullah4 sa önce
    1980 li, 1990 lı yılların İNFAZCI "BEYAZ TOROSLU" ABD/NATO cu DARBE-VESAYET İŞBİRLİKÇİSİ DERİN ALÇAKLARI şimdi HDPKK'LI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • DermanDerman5 sa önce
    Dun bir arkadasla dohbet ederken cnn turkde politika konusulmus ben biraz sonunu izledim,chp millet vekili demiski bu,ulkeyi cumhuriyeti chp liler kurdu demis sayin Emin pazarci beybendi demiski ,hayir ozaman parti yoktu,Turk halki vardi vatani kurtaran bu millet demistek parti donemi olsun,o zaman neyse simdiki chp ayni bizim koyun adi cok deisti fakat koyun yeri ,hep ayni koyden pek kalkinma olmaz.bu chp dende bir fayda olmaz simdi gelelim,failimecullere.bakmayin onlarin sosyalis gibi gorundugune.herkes gibi onlarda gider mezara ve dugune bu kanunu koyan onlar inanmayin onlarin uzuldugune.bir arkadasin bana suclamada bulunuyor,senin icin bu diyorlar sunu da diyorlar beni kayirdigi icin deyil adaeta yargiliyor.dedimki kimse bunu soyleyen gelsin yuzume konus,sun dedim .arkada dediki soyluyomya dedi.suclu aramizda ekonomiyle paramizla imf le konusup iste dolasiyor aramizda .mutluluguda kotulugu yapani disarida arama yakininda ara.
  • osmanosman6 sa önce
    ağzına sağlık usta....
  • Kadir Kadir 8 sa önce
    Çok az interneti kullanmasını bilen araştırsın söylediğiniz bir çok şeyin yalan olduğunu ortaya çıkarabilir, Meclis’te 15 Temmuz’u araştırmaya karşı çıkan kimdi burdan anlayın daha nelerin yalan olduğunu, erbakan hocayı da yalanınıza alet etmeyin.

Ali Karahasanoğlu

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