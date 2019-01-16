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Hodri meydan: İmam-ı Azam hakem olsun!

16 Ocak 2019 Çarşamba

Niye bizi uğraştırıyorsun ki, be Cemil kardeş..

Şunu baştan söylesene..

Ona buna..

Solcuya, ateiste şirinlik yapacağım diye..

Kendini farklı bir profilde tanıtmasana..

"Alkol değil, sarhoş olmak haramdır" dedi..

Cumhurbaşkanı’nın, gemiye binip kaçacağını iddia etti..

Daha onlarca, yüzlerce hakaretle, dindar insana, ülke yöneticilerine hakaret etti..

“Bu ne iş” diye haber yapılınca..

Milli Eğitim Bakanlığı da iddiaları ciddi bulup, geçici olarak görevden el çektirince..

Hemen tornistan edip..

Şöyle tivit attı:

“Sigara, alkollü içki hatta kola bile içmem. İbadetlerimi aksatmam, kıt kanaat geçinmeme rağmen yine de paylaşmaya gayret ederim.”

Be mübarek..

Görevden el çektirilince mi aklına geldi, alkol kullanmadığın..

Madem alkol kullanmazsın..

Ne halt yemeye, “Alkol değil, sarhoş olmak haramdır” diye ahkam kesersin..

Alkol kullanmamak, meziyet değil ise..

Haramı kimseye tavsiye edemem.. Tavsiye olarak alma..

Ama girdiğin bunalımı hatırlatmak için söylüyorum..

Niye alkol kullanmıyordun?

Demek ki vicdanında..

Alkolü haram kabul ediyordun..

Buna inanıyordun..

Ama bu mahallede pek itibar görmediğin için..

Solculara şirinlik yapmak için..

“Alkol haram değil” diyordun..

Şimdi ise..

Döndün dolaştın..

“Sigara, alkollü içki hatta kola bile içmem”e geldin..

Şunu da hatırlatalım..

Alkol almak-almamak ikisi de senin için eşit ise..

Alkol almadığını açıklayarak, kime, ne mesaj vermek istiyorsun?

Açık açık konuş da, daha yakından tanıyalım seni..

**

Bir öğretmen..

Öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinde, dini bilgiler vermesi gereken bir öğretmen..

Sosyal medya hesabında, “AKP- MHP ittifakı, kökü Muaviye’ye dayanan Emevi Müslümanlığını anımsatıyor” der..

Ardından da Emevi Müslümanlığı ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunursa..

Bu adam öğretmenliğe nasıl devam edebilir.

Kendisi cevap versin..

Solcu arkadaşları cevap versin..

Bu kadar siyasete batan ve siyaseti dini argümanlarla yorumlamaya kalkan bir kişi..

Hani diyorlar ya..

“Laiklik, her şeyi dini kavramlarla yorumlamamaktır” diye tanım yapıyorlar ya..

Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’deki emirlerini bile “dönemsel konular, zamanı geçmiş kavramlar” diyerek hem tahkir edip, hem de işlevsiz kaldığını iddia ettikleri halde..

Kendileri..

Bugünkü siyaseti, siyasi partileri; dini kavramlarla yorumlayıp, “Emevi Müslümanlığı” isnadında nasıl bulunabiliyorlar?

Allah’ın; bugünkü tüm hayatı, kendi emirleri çerçevesinde dizayn edilmesini isteme hakkı (haşa) yok..

Ama..

“Beni ekranlara çıkarsanıza, çıkarsanıza..” diye televizyon televizyon dolaşıp, ona buna yalvaran Cemil Kılıç’ın, AK Parti-MHP ittifakını dini kavramlarla tanımlama yapma yetkisi var!..

“Emevi Müslümanlığı” imiş!

Sen hangi Müslümanlıktansın peki?

Biz sorduk ama..

O önceden cevap vermiş zaten..

Önce, “AKP- MHP ittifakı, kökü Muaviye’ye dayanan Emevi Müslümanlığını anımsatıyor” demiş..

Hemen devamında ise, “Bu durumda vicdan ve iman sahibi her mümine İmamı Azam Ebu Hanife’yi örnek alarak, bedeli şehitlik de olsa hakkı ve adaleti savunmak düşüyor.”

O zaman hodri meydan..

Bizim Emevi Müslümanlığı diye bir derdimiz yok ama..

Kısır tartışmaya girmeyelim..

Emevi Müslümanlığı ne ise..

Onu hep birlikte reddedelim..

Cemil Kılıç’ın da istediği gibi..

İmam-ı Azam’ın dediklerinde buluşalım..

Var mısın Cemil?

Sen anladın onu..

Anlamayan solcu arkadaşlarına da hatırlatalım..

Ne dermiş İmam-ı Azam, namaz kılmayanlar hakkında..

Ne buyururmuş İmam-ı Azam, içki içenler için..

Dikkat buyrun..

“Sarhoş olanlar için” demiyorum..

“Alkollü içki içenler için” diyorum..

Var mısın, Cemil kardeş..

Tesettür için ne dermiş İmam-ı Azam..

Kendi aile hayatında, nasıl uygularmış tesettür kuralını..

Var mısın, dünyasını “şöhret” için satan sözde ilahiyatçı..

“Kur’an’ın bazı ayetleri dönemseldir, bugün geçerliliği yoktur, dediğimde çıldıranlara soruyorum” diye başlayıp..

“Kur’an’da bazı günahlara keffaret için köle azat edilmesi istenir. Bugün kölelik var mı? Yoksa IŞİD gibi köleliği yeniden mi dirilteceksiniz?” devam etmeni de, götürelim mi İmam-ı Azam’a..

Soralım mı, o İmam’a..

“Kur’an’ın bazı ayetleri dönemseldir, bugün geçerliliği yoktur” diyenlere, İmam-ı Azam ne diyor, yüreğin var mı sormaya..

Bak, kendimiz fetva vermeye kalkmıyoruz..

Senin..

Aklın sıra “Müslüman ile İslamcı” ayrımı yaparak..

“Müslümanım ama İslamcı değilim” kafa karışıklığı oluşturmak için yaptığın kelime oyunlarını deşifre etmek için..

“İman sahibi her mümine İmamı Azam Ebu Hanife’yi örnek alarak, bedeli şehitlik de olsa hakkı ve adaleti savunmak düşüyor” diyerek itaat edilmesini istediğin İmam-ı Azam’ı hakem tayin edelim diyorum..

Ama lütfen..

Hemen, İmam-ı Azam’ı da sırtından hançerlemeye kalkma..

**

İslamcılardan uzaksın..

Anladık..

Peki buna ne diyeceğiz:

“Bugün ateist veya deistlerin pek çoğu Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı!”

İslamcıları kötüledin..

“Onlar istismarcı” diyerek, yaptığın bu ahlaksızlığa aklınca bir izahat da getirdin..

Peki..

“Ateist, Müslümandan daha ahlaklı ve vicdanlı” cümlendeki “Müslüman”dan da uzak isen..

Müslümanlığı da, ahlak ve vicdandan uzaklaştırdı isen..

Daha ne kaldı ki elde?

İslamcı kötü..

Müslüman kötü..

Matild Manukyan, ahlaklı..

Zeki Müren ile Bülent Ersoy vicdanlı..

“Ne olmuş, ibne isek” pankartı açanlar hem ahlaklı, hem vicdanlı..

Bunu mu demek istiyorsun, Cemil kardeş?..

 

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YORUM YAZ

  • Emevi İslam'ıEmevi İslam'ı12 dk önce
    Dini değerleri, ayet ve hadisleri iktidarı savunmak için eğip bükenleri anlatan bir tanımlamadır. Bu güne ne kadar uyuyor değil mi? İmamı Azam bugün yaşasaydı kesinlikle Silivri'de olurdu.
  • görkemgörkem15 dk önce
    bugün kacinci gün oldu bilmiyorum ama yine tekrar edecegim, cünkü duymazdan geliyorsun muhterem.. DOMATES BIBER PATLICAN SOGAN HATTA KIS SEBZESI ISPANAK DIYORUM.. Hele bi pazara git hele bi fiyatlara bak ve bu garip-fukara halkin biraz olsun derdine derman olmaya bak ve mümkünse bu konuyu gündeme getir... diyorum ama nerdeee....
  • ibrahimibrahim21 dk önce
    Nedense bazı arkadaşlar her konuyu siyasi iktidara bağlayıp ahkam kesiyorlar.İşin garibi bunu yapanlarında ne aile,ne iş,nede sosyal hayatlarında bir sıkıntı çektiklerini sanmıyorum.laf olsun torba dolsun misali vı vır edip duruyorlar.hoş siyasetten de,anladıkları yok.Konularla ilgili köşe yazarlarını karalamak,iktidarı kötülemek,bun yapınca da çevresine övünerek şöyle yazdımda böyle söyledim ode gibilerden gurur duyuyorlar.ben böylelerini güncel konumuz poşete benzetiyorum.marketlerde değerleri 25 kuruş olarak belirlendi ama ya çöpe atarlar yada geri dönüşüm hurdalığına.....
  • NASİHATCINASİHATCI24 dk önce
    BÖYLE ONURSUZ HAYSİYETSİZ İNSANLARI KÖŞENİZE YAZI OLARAK KALEME ALMANIZA BİLE GEREK YOK. ÇÜNKİ ONLAR SATILMIŞ ONURSUZİBLİSTİR.
  • MehmetMehmet26 dk önce
    Imamı azami ağzına alacak müslüman kaldı miki.Siyasete.girmemek ve yargıyı siyasete alet etmemek için öldürülen imami azami.sadece içki de hakem etmeniz yanlistir
  • alaaddinalaaddin29 dk önce
    Bu yazı dinsizlerin ve kendini Müslüman sanan yobazların çok ağrına gitmiş olamalı ki sen niye böyle münafıkları teşhir edip doğru yola çağırıyorsun diye pek bi içerlemişler. Münafığa münafık demek suçmu, Koyun gibi bakalım onlarda çocuklarımızı zehirlesinler mi.
  • ibrahimibrahim31 dk önce
    Geçici olarak görevden alınmış....kimse kusura bakmasın böyle adamları ebedi olarak kamu görevinden almak ve maaş bağlamamaklazım..din dersi öğretmeniymiş afedersiniz bi b....... da bildiğini sanmıyorum.Kanal kanal gezip kısa yoldan meşhur olmak isteyen (anadolu tabiriyle)lüzumsuzun biri...
  • Mehmet Mehmet 31 dk önce
    Peki hırsızlık,adaletsizlik,kül hakkı ve beyt-ül mal içkiden daha mi sevapIsinize geldiği gibi hakem aramayın Ali bey.Muslumanin kuran-i ve sünneti olur taraftarı değil.
  • FerhatFerhat37 dk önce
    Bozgunculuk arsizlik almis basini gidiyor, bu olanlar kerim Kitabimiz Kuran in alemetleri.Haci si hoca si fark etmiyor artik, zira tagutlarin kurdugu bozgun düzenin carkina takilip islami herkez kendi cikari dogrultusunda yorumluyor. Zira bu olanlar diyanetin bagimsiz sekilde dogru yu ve egriye aciklayamamasindan kaynaklanmakta. Milletimizin faizci ve zinaci , AB ci sisteme entegre olmus ve bu sitemin vesayeti altinda olan diyanete inanmakta güclük cekiyor.Sonrada böyle traji komik selyer i okuyoruz malesef.
  • tolgatolga37 dk önce
    sayın yazar bir öğretmen bir laf etmiş.yanlışda yapmış. ama siz ve sizin gibiler yani islam düşüncesinde olduğunu iddia edenler bi kendinize bakın islamın neresindesiniz.islam sadece namaz ve oruçmudur. yolsuzluk hırsızlık değildir fetvasını verenlere ne tepki verdiniz. etrafımda müslüman olduğun söyleyip de bu iktidar dönemimde zenginlşemiş o kadar insan görüyorumki her şeyin en lüksünün peşinde koşmaktan insanlıklarını unutmuşlar. acımasız bir müslüman topluluğu haline gelmişler. bu yaşam tarzlarıda ben daha az çalıyorum diyen diyer insanları rahatsız ediyor. yani kavga azçalan la çok çalan arasında.yani ekonomik. hangi dinde var hırsızlık yolsuzluk. Bırakın adamda bi laf etmiş işte muhtemelen az çalanlar cephesinde.GÜZELİM DİNİMİZİ SİYASALLAŞTIRIP MAHVETTİNİZ.GEÇİCİ ZENGİNLİĞE HEVES EDEREK ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ MAHVEDİYORSUNUZ.bırakın bu kısır çekişmelerinizi insanlığınıza dönün.hak yemekten vazgeçin.ki gece rahat uyuyabilesiniz
  • ŞaşkınŞaşkın40 dk önce
    ...
  • görkemgörkem52 dk önce
    bugün kacinci gün oldu bilmiyorum ama yine tekrar edecegim, cünkü duymazdan geliyorsun muhterem.. DOMATES BIBER PATLICAN SOGAN HATTA KIS SEBZESI ISPANAK DIYORUM.. Hele bi pazara git hele bi fiyatlara bak ve bu garip-fukara halkin biraz olsun derdine derman olmaya bak ve mümkünse bu konuyu gündeme getir... diyorum ama nerdeee....
  • YaziyorumYaziyorum52 dk önce
    Yorumcu perihan hanim.niye alindiniz,perihan demiyorki.bir zamanlar manukyanameslegini hesaba katmadan namuslu deniyordu sadece vergi rekortmeni oldugu icin ,bunun yaninda hep muslumani rencide etmek ahlaka sigarmi illaki bir isim telauz edecek ister zeki muren ister bulent ersoy bunlarda halkin taninmis sanatcilari herkes cumhurbaskanini zikrederken birileride soyleniyor neden alindin yoksa arkadami kaldin.
  • AlperAlper53 dk önce
    ...
  • ihsanihsan57 dk önce
    bu sapık öğretmen geçinenelri kim ekrana çıkarıyorsa onlarda sapık islam düşmanıdır
  • Oku mayınOku mayın1 sa önce
    Nisa suresi. 59.Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir
  • uğur cinyakoğluuğur cinyakoğlu1 sa önce
    neden halkın gerçek sorunlarını yazmamakta ısrarcısın sayın karahasanoğlu ???
  • La havleLa havle1 sa önce
    Yahu arkadaş, müslümanız elhamdulillah da, hırsızıyla, uğursuzuyla, stokçusuyla, rantiyecisiyle, ihalecisiyle, vicdansızıyla aynı torbaya girmek zorundamıyız, neden bunların müslümanlığı ile ilgili tek kelime eleştri getirmiyorsunuzda, müslüman diye genelleştirip, meşrulaştırıyorsunuz, söz konusu bu hırsız uğursuzlar olunca hesabını Allaha verirler diyorsunuz, cemil kılıç, deniz çakır vs olunca hesabını biz sorarız diyorsunuz... 
  • cemil barutcemil barut1 sa önce
    ......
  • emiremir1 sa önce
    ...
  • selimselim2 sa önce
    Ebu Hanife;Ömrünün elli bir yılı Emeviler, on yedi yılı Abbasiler döneminde geçen Ebu Hanife, hilâfetin Emevilerden Abbasilere geçişine şahit oldu. Ebu Hanife’nin Ehli Beyt’e karşı yakınlık ve bağlılık duyduğu ve Hz. Ali soyunu sevdiği kesindir. Bu sebeple Emevilerin Ehli Beyt’e karşı tutumu sertleşince Ebu Hanife onları açıkça eleştirmekten çekinmemiştir. Hatta onun, Zeyd b. Ali’nin 739 yılında Emevi Halifesi Hişam b. Abdülmelik’e karşı başlattığı ayaklanmayı hem maddi, hem de fetvalarıyla manevi olarak desteklediği aktarılmıştır. Bu ayaklanma 740’ta Zeyd’in öldürülmesiyle sona ermiş, daha sonra oğlu Yahya 743 yılında Horasan’da ayaklanmış ve o da öldürülmüştür. Üst üste gelen bu olaylar bilginlerin Emevi hilafetini açıktan eleştirmelerine ve hilafetin sarsılmasına sebep olmuştur. Bu arada Ebu Hanife’ye de Kufe kadılığı teklif edilmiş, her türlü baskıya rağmen kabul etmeyince de hapsedilmiş ve dövülmüştü. Hastalanınca hapisten çıkarılıp Mekke’ye gitmiş ve hilafet Abbasilere geçinceye kadar orada kalmıştır. Bütün bunlardan sonra Ebu Hanife, Hz. Ali soyunun haklarını koruyacağını söyleyen Abbasilerin kuruluşundan umutlanarak Kufe’ye dönmüştür. Ancak Abbasi döneminde de yaşanan haksızlıklara karşı açıkça tavır almaya başlamıştır. 767 yılında zehirletilerek öldürüldü. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzüran Kabristanı’nın Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzüran Kabristanı’nın doğu tarafına defnedildi. Daha sonra 1067 yılında üzerine bir türbe yaptırılıp çevresine de medrese inşa ettirilmiştir. Mezarı bugün Bağdat’ta adına hürmeten Azamiye diye anılan bölgededir.Kaynaklar, Ebu Hanife’nin kanaatkâr, cömert ve güvenilir bir kişi olduğunda, bütün ticari ve insani ilişkilerinde bu özelliklerinin görüldüğünde görüş birliği içindedir. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmamaya özen gösterirdi. Bir anlatıma göre göre yıldan yıla kazancını hesap eder, onunla çevresindeki ilim insanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe önem verir, temiz giyinir ve çevresindekileri de temiz giyinmeye özendirirdi. onu bugünkü yöneticilerle bir teraziye koyabilrimisin. Bugünkülerde hangi özellik var abu hanifede olan.
  • NurtenNurten2 sa önce
    ... ülke sorunlarını yazsanız bir günde ... çok iyi olacak
  • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman2 sa önce
    ... herkes kendi vicdanında yargılar cezasını keser siz önce mensubu olduğunu iddia ettiğiniz dininizin gereğini hakkıyla yapıyor musunuz? kendi vicdanınızda muhasebenizi yapın...islamda aşağılama hor görme etiketleme hedef gösterme var mı mesela??
  • trafiktrafik2 sa önce
    sanane milletin alkolinden,varsa suçu cezası kendi öder...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    ONLAR HER TÜRLÜ MÜPTEZELLİĞİ BU TOPLUMA SERGİLER İKEN NORMAL OLUYOR DA BUNUN İFŞASI MI ANORMAL OLUYOR,ANLAYAMADIM.MÜSLÜMANLIĞI KİMSEYE VERMEYEN BU ŞAŞKINLAR BİRDE MÜSLÜMANLARA DİN VAAZ ETMEYE KALKMIYORLAR MI ,FENA BOZULUYORUM.DİNLERİNİN TARİFİ OLMADIĞINDAN BİZİM MÜBAREK DİNİMİZİN ADINI KULLANIYOR VE KANSERLİ HÜCRELER GİBİ İÇTEN İÇEZARAR VERME GAYRETİNE GİRİYORLAR .BUNLAR HRİSTİYANLIĞA DAHA YAKIN YAŞAMALARINA RAĞMEN BU DİNE MENSUBİYETLERİNDEN YA DA BU DİNİN MENSUPLARININ ZIRVALARINDAN HİÇ BAHSETMİYORLAR.BU İSLAMIN DIŞINDAKİ BÜTÜN DİNLER İÇİN GEÇERLİ.BUDİZME BİLE İSLAMDAN ÇOK DAHA YAKINLAR.AMA BIRAKIN DOĞRULARI İFADE ETMEYİ,MÜSLÜMAN OLDUKLARINI SÖYLEMEK SURETİYLE HABİRE İSLAMA VE MÜSLÜMANA SALDIRIYORLAR. HEM DE AÇIKTAN BUNU YAPIYORLAR.KİMSEYE DİN DİPLOMASI VERECEK HALİMİZ YOK AMA SABRIMIZI TAŞIRDIKLARINI BİLSİNLER VE KENDİ HEZEYANLARINDA KAHROLSUNLAR.BİZLERİ DAHA FAZLA RAHATSIZ ETMESİNLER.BİZİMİSLAMI ONLARDAN VE YANDAŞLARINDAN ÖĞRENECEK HALİMİZ YOK..HAA KİMSEYİ ETKİLEYEBİLDİKLERİ DE YOK.SADECE ONLAR GİBİ DÜŞÜNEN ,(DÜŞÜNEMEYEN) İNSANLARI MUTLU EDİYORLAR. BİZLERİ DE RAHATSIZ EDİYORLAR VE ÜZÜYORLAR TABİ.YANDAŞLARI DÜN NE HALLERE DÜŞTÜ İSE BUNLARDA ŞÜPHESİZ AYNI DURUMLARA DÜŞECEKLER.YANİ DÜNYADA REZİLLİK AHİRETTE İSE SONSUZ IZDIRAP..RABBİM VAADİNDEN DÖNMEZ..
  • SalihSalih2 sa önce
    ...
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Ali bey, Tarihselciler ile ilgili Haklısın, adamlarınyolu yol değil . 1400 sene önceki hükümler bugün geçerli değil demek, bir yerde dini reddetmek anlamına gelir. Bir sonraki aşama da Deizm'dir. Ancak burada karşı tarafa taş atmak marifet değil, tarihselcilerin (yada farklı grupların) sorularına mantıklı - tutarlı cevap verebilmek marifettir. Mesela,Kur'an da geçen Köle azad etme üzerine kendin ne anlıyorsan, söyle biz de bakalım senin düşünce tarzına, nerede duruyorsun. Kur'anı anlamak şart değil diyorsan, , fikrin düşüncen bu şekildeyse, onu da beyan et kapansın mevzu.
  • limonlimon3 sa önce
    Adam kıt kanaat geçiniyorum demiş, nasıl alkol kullansın öyle kolay değil alkol kullanmak artık çok pahalı çokkkk
  • Perihan Perihan 5 sa önce
    Sayın Karahasanoğlu yazınızın bitiminde zikrettiğiniz Bülent Ersoy ve Zeki Müren in bu yazının konseptiyle ne ilgileri var doğrusu anlayamadım. Yazınızı yazarken zaten yeterince argüman kullanarak temellendirmişsiniz. Kanaatimce insanların isimlerini kullanırken daha dikkatli olmamız gerekiyor .
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Her meslek kutsaldir, bunca din gorevlileri varken,insanlari halki cogu muslumanken,harami helali dogustan ve ezanlar golgesinde ogrenmisken .bir aykiri ses din icin konusma ihtiyaci duyuyor bunu ona kim soruyor.sirfkendi meslegine guvenerekten,hem halkina hemde din gorevlilerine kustahlik yapiyor onu bu konusmaya zorlayan nebunlarpravakotor de diye bilirsin bu ogretmen yeni deyil digetleri gibi zaman secimi maksatlari degistirmek secimi ve birilerine yalakalik bir zamanlar hocalari ,alay konusu yapip bir bahceye bir hoca girse birde boga girse hangisini once cikarirsin derlerdi cevap hocayi diye alay ederlerdi.simdi onlar catlak sesler,birileri onlari besler zamani gelince yine konusur satilmis beslemeler.
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    ... Müslüman ile din istismarcıları arasında çok büyük bir fark var. Bu ülkede kimsenin müslümanlık ile sorunu yok, din istismarcıları ile var. Din istismarcısı nedir diye sorarsanız kendi şahsi çıkarları için dini kullanan insanlara denir. Yani ben müslümanım deyip kul hakkı yiyen, hırsızlık yapan, deveyi hamuduyla götürenler var ya işte onlar...
  • alkanalkan6 sa önce
    ali bey bunun gibi zırvalayan yüzlerce ilahiyatçı var.ve görevlerini kur ana göredeğil kendi dünya bakışlarına göre yorumluyorlar.bu yorumlar yapılırken sizlerin pek sesi çıkmazken destek verdiğiniz parti vesilesiyle bu zırvalıklar yapılınca ozamanmı islam ve müslümanlar aklınıza geliyor.daha dün akp nin izmir belediye başkan adayıakp liler namazımızda kılar içkide içerdiye zırvaladıgında bir başkası makara dukara diyerek Allahın ayetleriyle dalga geçtiğinde bir başkası islam güncellenmeli dediğinde bin dörtyüzsene önceki hükümlerle hükmedemezsiniz dendiğinde diyanette tapuları diyanet işleri başkan yardımcısı kadının atanmasıyla yıktık dendiğinde diyanet eliyle kadın erkek bir arada adına eğitim toplantısı deyin toplu namaz kılma gibi nahoş hareketlerde bulunanlar aya sofyayı ibadete açmak için bahaneler bulanlar kiliseler açarken peygamber bile kibire kapıldı biz baş örtüsünü serbest bıraktık kibire kapılmadık dendiğinde sizlerden hiç ses çıkmadı.aksine destek oldugunuz par tinin yanlışlarını görmezden gelip desdekolmaya devam ediyorsunuz.İSLAMA AYKIRI HERKİM SÖZ VE HAREKETDEBULUNUYORSA MEVKİSİ MAKAMI NEOLURSA OLSUN ÖL ÇÜ CHP VE SAPKIN İLHAYATÇILAR ALINARAK CEVAP VERİLMEMELİ.ÖLÇÜ ALLAH VE RESULÜ OLMALI DEĞİLMİ...haydi ali bey imamı azam ebu hanifeyi örnek alarak bedelişehitlikde olsa hakkı ve adaleti temin edebilmek için imaı azamı hakem tayin edip ona göre hareket ede biliyormusun.
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 9 sa önce
    Dünyanın derdine bakkkk ! ..
  • Bizimkiler'in sarhoş Cemil'i mi? Bizimkiler'in sarhoş Cemil'i mi? 9 sa önce
    Cemil'i Memil'i ben tanımam, bilmem. Ama bana yanar döner kim var göster deseler, parmağımla seni işaret ederim. Bir gün dediğiniz ertesi gün birbirini tutsun be bilader. Bugün kara dediğiniz yarın ak olmuş, ertesi gün yine kara, sonraki gün yine ak. Ne konuştuğunuzu, ne yazdığınızı anlamadım gitti. Sanıyorsunuz ki bu gemi böyle gider. Ama su alıyor artık işler nanay. Gemiye gaz vermekle, güvertede mehter çalmakla gemi gitmez. Fizik kuralıdır su alan gemi batar. Hadi siz batacaksınız, battı balık yan gider ama Allah vere de kurban olduğum bu ülkeye bir şey olmasa. Yoksa siz bugün varsınız yarın yok. Ben de öyle, ben de öyle. Ama en azından onurumla gururumla. Anladın sen onu. Lapacı seni!

Ali Karahasanoğlu

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