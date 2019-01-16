Hodri meydan: İmam-ı Azam hakem olsun!

Niye bizi uğraştırıyorsun ki, be Cemil kardeş..

Şunu baştan söylesene..

Ona buna..

Solcuya, ateiste şirinlik yapacağım diye..

Kendini farklı bir profilde tanıtmasana..

"Alkol değil, sarhoş olmak haramdır" dedi..

Cumhurbaşkanı’nın, gemiye binip kaçacağını iddia etti..

Daha onlarca, yüzlerce hakaretle, dindar insana, ülke yöneticilerine hakaret etti..

“Bu ne iş” diye haber yapılınca..

Milli Eğitim Bakanlığı da iddiaları ciddi bulup, geçici olarak görevden el çektirince..

Hemen tornistan edip..

Şöyle tivit attı:

“Sigara, alkollü içki hatta kola bile içmem. İbadetlerimi aksatmam, kıt kanaat geçinmeme rağmen yine de paylaşmaya gayret ederim.”

Be mübarek..

Görevden el çektirilince mi aklına geldi, alkol kullanmadığın..

Madem alkol kullanmazsın..

Ne halt yemeye, “Alkol değil, sarhoş olmak haramdır” diye ahkam kesersin..

Alkol kullanmamak, meziyet değil ise..

Haramı kimseye tavsiye edemem.. Tavsiye olarak alma..

Ama girdiğin bunalımı hatırlatmak için söylüyorum..

Niye alkol kullanmıyordun?

Demek ki vicdanında..

Alkolü haram kabul ediyordun..

Buna inanıyordun..

Ama bu mahallede pek itibar görmediğin için..

Solculara şirinlik yapmak için..

“Alkol haram değil” diyordun..

Şimdi ise..

Döndün dolaştın..

“Sigara, alkollü içki hatta kola bile içmem”e geldin..

Şunu da hatırlatalım..

Alkol almak-almamak ikisi de senin için eşit ise..

Alkol almadığını açıklayarak, kime, ne mesaj vermek istiyorsun?

Açık açık konuş da, daha yakından tanıyalım seni..

**

Bir öğretmen..

Öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinde, dini bilgiler vermesi gereken bir öğretmen..

Sosyal medya hesabında, “AKP- MHP ittifakı, kökü Muaviye’ye dayanan Emevi Müslümanlığını anımsatıyor” der..

Ardından da Emevi Müslümanlığı ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunursa..

Bu adam öğretmenliğe nasıl devam edebilir.

Kendisi cevap versin..

Solcu arkadaşları cevap versin..

Bu kadar siyasete batan ve siyaseti dini argümanlarla yorumlamaya kalkan bir kişi..

Hani diyorlar ya..

“Laiklik, her şeyi dini kavramlarla yorumlamamaktır” diye tanım yapıyorlar ya..

Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’deki emirlerini bile “dönemsel konular, zamanı geçmiş kavramlar” diyerek hem tahkir edip, hem de işlevsiz kaldığını iddia ettikleri halde..

Kendileri..

Bugünkü siyaseti, siyasi partileri; dini kavramlarla yorumlayıp, “Emevi Müslümanlığı” isnadında nasıl bulunabiliyorlar?

Allah’ın; bugünkü tüm hayatı, kendi emirleri çerçevesinde dizayn edilmesini isteme hakkı (haşa) yok..

Ama..

“Beni ekranlara çıkarsanıza, çıkarsanıza..” diye televizyon televizyon dolaşıp, ona buna yalvaran Cemil Kılıç’ın, AK Parti-MHP ittifakını dini kavramlarla tanımlama yapma yetkisi var!..

“Emevi Müslümanlığı” imiş!

Sen hangi Müslümanlıktansın peki?

Biz sorduk ama..

O önceden cevap vermiş zaten..

Önce, “AKP- MHP ittifakı, kökü Muaviye’ye dayanan Emevi Müslümanlığını anımsatıyor” demiş..

Hemen devamında ise, “Bu durumda vicdan ve iman sahibi her mümine İmamı Azam Ebu Hanife’yi örnek alarak, bedeli şehitlik de olsa hakkı ve adaleti savunmak düşüyor.”

O zaman hodri meydan..

Bizim Emevi Müslümanlığı diye bir derdimiz yok ama..

Kısır tartışmaya girmeyelim..

Emevi Müslümanlığı ne ise..

Onu hep birlikte reddedelim..

Cemil Kılıç’ın da istediği gibi..

İmam-ı Azam’ın dediklerinde buluşalım..

Var mısın Cemil?

Sen anladın onu..

Anlamayan solcu arkadaşlarına da hatırlatalım..

Ne dermiş İmam-ı Azam, namaz kılmayanlar hakkında..

Ne buyururmuş İmam-ı Azam, içki içenler için..

Dikkat buyrun..

“Sarhoş olanlar için” demiyorum..

“Alkollü içki içenler için” diyorum..

Var mısın, Cemil kardeş..

Tesettür için ne dermiş İmam-ı Azam..

Kendi aile hayatında, nasıl uygularmış tesettür kuralını..

Var mısın, dünyasını “şöhret” için satan sözde ilahiyatçı..

“Kur’an’ın bazı ayetleri dönemseldir, bugün geçerliliği yoktur, dediğimde çıldıranlara soruyorum” diye başlayıp..

“Kur’an’da bazı günahlara keffaret için köle azat edilmesi istenir. Bugün kölelik var mı? Yoksa IŞİD gibi köleliği yeniden mi dirilteceksiniz?” devam etmeni de, götürelim mi İmam-ı Azam’a..

Soralım mı, o İmam’a..

“Kur’an’ın bazı ayetleri dönemseldir, bugün geçerliliği yoktur” diyenlere, İmam-ı Azam ne diyor, yüreğin var mı sormaya..

Bak, kendimiz fetva vermeye kalkmıyoruz..

Senin..

Aklın sıra “Müslüman ile İslamcı” ayrımı yaparak..

“Müslümanım ama İslamcı değilim” kafa karışıklığı oluşturmak için yaptığın kelime oyunlarını deşifre etmek için..

“İman sahibi her mümine İmamı Azam Ebu Hanife’yi örnek alarak, bedeli şehitlik de olsa hakkı ve adaleti savunmak düşüyor” diyerek itaat edilmesini istediğin İmam-ı Azam’ı hakem tayin edelim diyorum..

Ama lütfen..

Hemen, İmam-ı Azam’ı da sırtından hançerlemeye kalkma..

**

İslamcılardan uzaksın..

Anladık..

Peki buna ne diyeceğiz:

“Bugün ateist veya deistlerin pek çoğu Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı!”

İslamcıları kötüledin..

“Onlar istismarcı” diyerek, yaptığın bu ahlaksızlığa aklınca bir izahat da getirdin..

Peki..

“Ateist, Müslümandan daha ahlaklı ve vicdanlı” cümlendeki “Müslüman”dan da uzak isen..

Müslümanlığı da, ahlak ve vicdandan uzaklaştırdı isen..

Daha ne kaldı ki elde?

İslamcı kötü..

Müslüman kötü..

Matild Manukyan, ahlaklı..

Zeki Müren ile Bülent Ersoy vicdanlı..

“Ne olmuş, ibne isek” pankartı açanlar hem ahlaklı, hem vicdanlı..

Bunu mu demek istiyorsun, Cemil kardeş?..