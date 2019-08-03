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Hiç kimse, “ihanet”ine emsal arayarak hainlikten kurtulamaz!

03 Ağustos 2019 Cumartesi

Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan, bir dönem AK Parti’de siyaset yapmış olan mahallemizdekiler, kendilerine çok önemli bir argüman bulmuşlar..

Diyorlar ki..

“AK Parti de, Milli Görüş çizgisindeki siyasetçilerin Erbakan Hoca’dan ayrılarak partileşme sürecinde kurulmadı mı?”

Daha net söylüyorlar:

“Tayyip Erdoğan, Erbakan’a karşı yeni parti kurmadı mı? Ne Erdoğan’ın yaptığı hainlik idi, ne de bizim şimdi kuracağımız parti hainliktir!”

Çok güzel, kulağa hoş gelen bir bakış açısı!.

Hem de “yumuşak karın” olarak nitelendirilen defolu noktaya, muhatabın kendisinden getirilen somut bir benzer örnek..

Daha doğrusu öyle gibi görünüyor..

Öyle gibi göstermeye çalışıyorlar..

“Sen böldü isen, biz de böleriz.. Sen bölmedi isen, bize de bölüyorsun diyemezsin” argümanı, bakalım ne derece doğru?..

Erbakan’a karşı parti kurma ile bugün AK Parti’ye karşı parti kurma operasyonu, bakalım aynı şeyler mi, buyrun karşılaştıralım..

2001’de, Fazilet Partisi yerine Saadet Partisi kurulurken, bazı isimler bu parti yerine AK Parti’yi tercih ettikleri sırada, ne FP ne de SP iktidarda değildi..

Tam aksine, SP’yi iktidara getirmemek üzere, bir linç operasyonu sürdürülüyordu..

“28 Şubat, 1000 yıl sürecek” sözü de, tam o dönemin bir tehdidi idi..

Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, işte “bu zinciri acaba kırabilir miyiz?” diye düşünerek yeni bir parti kurulumuna girişmişlerdi.

Yoksa, dindar yöneticilerin bulunduğu bir parti iktidarda iken, onun küçük küçük yanlışlarını bahane ederek, o dindar yöneticileri işbaşından götürmek üzere, AK Parti kurulmuş değildir..

İlaveten belirteyim..

Bugün yeni parti oluşumu içindekilerin eleştirildiği “hainlik” o tarihte de yaşanmış mıydı?

SP’ye, özellikle de Erbakan hocaya bir hainlik var mıydı?

Gerçekleri gizlersek, o tarihteki hukuki statüyü görmezsek, bir hainlik var gibi algıya kapılabilirsiniz..

“Erbakan hoca var iken, niye Erdoğan yola çıktı. Niye yeni parti kurdu” soruları ile, bu algıyı kuvvetlendirebilirsiniz..

Ama gerçek ne?

Erbakan hoca, gerçekten o tarihte siyasette var mıydı?

Hayır, Erbakan hoca, AK parti kurulurken siyasette değildi..

Hem de sadece AK Parti’nin kurulduğu 2001 yılı için değil, ondan sonraki yakın süreçte, en azından 7-8 yıllık süreç için de Erbakan hocanın siyaset yapması hukuken mümkün değildi..

Niye?

Çünkü; 1998’deki Anayasa Mahkemesi kararı ile RP’nin kapatılması ile birlikte, Erbakan Hoca’ya 5 yıllık siyaset yasağı getirilmişti. Bu siyaset yasağı, 2003’te son bulacaktı..

Dolayısı ile, Erbakan Hoca’nın 2 Kasım 2002 seçimlerine girmesi hukuken mümkün değildi. Zaten aday olamadı.

Peki, 2003’den sonra, bir ara seçimle Erbakan Hoca’nın siyasete dönmesi mümkün müydü?

O da mümkün değildi.

Çünkü 28 şubatçı darbeciler, şimdilerde Erbakan Hoca’ya “Milli bir adamdı” diye övgüler düzerek, Erbakan’ın talebesi Tayyip Erdoğan’ın ayağını kaydırmak isteyen riyakârlar, o tarihte Erbakan hocanın siyaset yasağını daha da kesin hale getirmek için, kapatma ile birlikte bir de ilaveten uyduruk bir ceza davasını peşine takmışlardı..

Yok yok, Erbakan Hoca’nın “Besmeleyi kaldırdınız, ne koydunuz yerine (Türküm, doğruyum, çalışkanım). Sen bunu söyleyince öbür taraftan da Kürt kökenli bir müslüman evladı (Ya öyle mi, ben de Kürdüm, daha doğruyum, daha çalışkanım) deme hakkını kazandı. Ve böylece siz bu ülkenin insanlarını birbirlerine yabancılaştırdınız” dediği için 312/2’ye aykırılıktan verilen uyduruk hapis cezasını kasdetmiyorum..

Aynı maddeden, Tayyip Erdoğan da mahkum olduğu için, Erdoğan’ın milletvekili olması, o maddedeki tanımın değişmesi, o ifadelerin suç olmaktan çıkarılması ile mümkün olduğu için, Erbakan Hoca’ya da aynı maddeden verilen ceza, tabii ki kaldırılması kaçınılmazdı..

Ama Erbakan Hoca’ya esas kurulan tuzak, bu ceza davası değildi. 

Esas kumpas, “kayıp trilyon davası” diye kamuoyuna pompalanan ve 77 yaşındaki, hayatı millete hizmet ile geçmiş bir başbakana yapılacak en ahlaksız saldırının hayata geçirildiği o iftira dolu dava idi..

RP’nin 1 trilyon lirasının kayıp olduğunu iddia ederek, onlarca il başkanının yanısıra, Erbakan Hoca’ya da dolandırıcılık gibi ahlaksızca yapılan suçlama ve o suçlamanın sonunda verilen mahkumiyet kararı idi.

O ceza ile, partisinin kapatılmasından kaynaklı siyaset yasağı 2003’te bitecek olan Erbakan Hoca’ya, bir de uyduruk dolandırıcılıktan ayağına zincir bağlamışlardı..

Şimdi söyler misiniz, böyle bir siyasi atmosferde, Erbakan’ı seven talebeleri olarak, ona kurulan bu tuzakları seyretmekle mi yetinirsiniz, yoksa onun ayağına vurulmak istenilen prangaları, Erbakan’ın şahsında tüm dindar insanlara vurulmak istenilen prangaları kırmak için gerekirse yeni bir parti kurarak mı yolunuza devam edersiniz? 

Ve bir yeni parti kurarsanız, bunun adı hainlik mi olur, yoksa sonrasındaki süreçte gördüğümüz gibi, 80 yaşındaki Erbakan Hoca’yı cezaevine tıkmak isteyen derin devletçilere karşı başkaldırı mı olur? (Nitekim askeri vesayetçilerin itirazlarına rağmen, AK Parti’nin çıkarttığı kanunla, Erbakan Hoca o iftiradan dolayı cezaevine girmemişti.)

Bir not daha vermiş olayım..

Erdoğan ve arkadaşlarının çıkışında, Erbakan’a kumpas kuranları hedef tahtasına koymak vardı.

Onların hedefinde, Erbakan’ı devirmek yoktu.

Ama şimdiki yeni parti kuracakların hedefinde, ayrıldıkları AK Parti’yi iktidardan devirmek var..

Düne kadar kendi liderleri olan Erdoğan’ı devirmek için yola çıkmış oluyorlar..

Hedef tahtasına koydukları, direkt Erdoğan..

Erdoğan 2002 seçimlerinde başarılı olduğunda, hocası Erbakan’ın iktidarını yıkmış olmayacaktı..

Ama şimdi yeni parti kuracak olanlar, başarılı olurlarsa, düne kadar liderleri olan Erdoğan’ı yıkmış olacaklar.

Bir başka ihtimal de şu:

Erdoğan’ın 2002’deki çıkışı sırasında, zaten iktidarda Ecevit, Bahçeli, Yılmaz koalisyonu vardı.. Ak Parti ile SP arasında oylar bölündüğü için aradan sıyrılıp, iktidardaki dindar yöneticinin indirilip, yerine sol bir partinin gelme ihtimali yoktu. Zaten öyle bir şey de olmadı.. Solcu-liberal iktidar gitti, Milli Görüş çizgisinden Erdoğan iktidara geldi.. 

Ama ya bugün?

Bugün, Erdoğan’a karşı parti kuracak olanlar, AK Parti’den alacakları % 2 civarındaki oylarla, (iki ayrı partinin % 2+ % 2 oy aldığını varsayıyorum) hem Ak Parti’yi tek başına iktidara getirmekten engelleyebilirler, hem de kendileri başarısız olurlarsa, CHP’nin koalisyon ile de olsa iktidara gelmesine yol açabileceklerdir. 

Bu da, bugün düşünülen, dillendirilen hainliğin çok ötesinde neticelere sebeb olacak bir hainliktir..

 

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YORUM YAZ

  • SelmanSelman33 dk önce
    Erbakan a karsi parti kuran Gafil idi. Simdi insa Allah hidayet uzerinedir artik! Erdogan a karsi parti kuran Davutoglu ise halis bir munafik. Aradaki fark bu. HasbinAllah ve nimel vekil...
  • Vesile ozturkVesile ozturk38 dk önce
    Hasan karahasanogluCok güzel açıklamış çok doğru. Sayın cumhurbaşkanı iktidar olduğundan beri Milli eğitime ağırlık vermiş olsaydı bugünkü seçim tablosu ortaya çıkmazdı. Çünkü İmamoğlu gençlerin oyunu alarak seçildi.Reis iktidar olduğu zaman 7 yadindaki çocuk 24 yaşında bu genç bu zaman zarfında okulda hiçbir tarih bilinci ile yetişmedi ise tabiki süslü sözlerin esiri olup oy zamanında gelince şuursuzca oyunu kullanacaktır. Bu ülkeye ne başına geldi ise şuursuz insanların yüzünden gelmiştir. Ne olurdu okullara Gerçek tarihimiz müfredat olarak koyulsa idi hem ahlaki yönden hemde devlet bilincliginden mahrum kalmazlardi. Zaten şuurlu bilinçli öğretmenlerde yeterince yetişmiş yok gibi.Bunlar nazarı itibaren alınmış olsa idi bugünkü tablo ortaya çıkmazdı. İçimiz acıyor. Canımız yanıyor. Yazık değilmi bu gençliğe. Bundan sonra gelecek nesilde ne kadar şuur olacakki Devletine sahip çıksın. Böyle tablolara karsilasilmasin. Allah Erbakan hocadan razı olsun Nur gölünde yatsın. Onun yetiştirdiği gençlik sayesinde bugün iktidar olunmuştur Ya sonrası ne olacak?
  • Baba OruçBaba Oruç53 dk önce
    Gideceksiniz....ihanet etmişte,fişmekan demişte..ingilizmiş,yahudiymiş..geçin bunları,17 yıldır bunlara karşı siz ne yaptınız?? halk zamlardan fakirlikten inliyor arkadaş,sizin gibi devletten hortumlananparalarla yaşamıyor..!! sizleri okuyanda memlekette hersey güllük,gülistanlık fitne çıkartıyorlar sanacak..bakkal yönetemiyecek adam,damatdiye ülkehazinesinin başında,milletle hergün dalga geçiyor.
  • Hayrettin HATUNOĞLUHayrettin HATUNOĞLU57 dk önce
    Aynı değil daha da kötü. Rahmetli Erbakan ABD'nin emirlerini yerine getirmediği için istenmiyordu. ABD sonunda emirlere uyacak birini partiden koparıp parti kurdurttu ve iktidar yaptı. Şimdi Türk Milleti'nin önünde kavga ediyorlarmış gibi yapıyor ve milleti kandırıyorlar.
  • MubarakMubarak1 sa önce
    Birak siyaseti biraz da carsi-pazari anlat 
  • Adalet Adalet 1 sa önce
    Bu gün sizin söylediğinizi doğru diye satarsınız. Ama mahşerde sizinle mazlumlarin rabbini demi aldatacaksınız? Bu yayınlamama hakkınız ve yetkiniz var dır. Fakat müslüman olduğunuz için dürüstolmak zorundasınız. Güzel milleti kandırıyorsunuz bir misirdaki ihvan kardeşler kadar olamadınız onlar tek vucud bölünmedi.
  • DermanDerman1 sa önce
    28 subat,da oylamada fetonun millet vekilleri cekimser kalinca askeri darbenin yapilmasina firsat cikarmis dost gorumlu dusman.
  • HarunHarun1 sa önce
    Bu adamlar fetocu işe neden içeride değiller.yok degillerse neden tayyip tarafından trenden indirildiler...
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    ınsan oglu çiğ süt emdi yerı geldıgınde kendınefsı ıcın nankörlüğü şiar edınıyorlar ne denırki yazıklar olsun rabbım amellerınıze göre versınveselam
  • DermanDerman1 sa önce
    Sayin erbakana karsi kimse parti kurmadi,bu bir kurtulus icin altarnatifdi.cikis yolu idi bir baba bir yerde fazla basarili deyilse bayragi o devralir bizler bir devlet yetkilisi olamasakda onun yetistirdigi namzet yerini alir.katyen karsi veya yikici hainlik denemez eger hainlik diyen varsa ,aynisini denemez.
  • MikiforovMikiforov1 sa önce
    Bugun akp bolunme tehlikesi ile basbasa peki bunun sebebini dusundu mu ... yok ...cunku millette olan yerine kendi elleri ile darbe vurdu kendi bindigi dali kesti.. Akp islama ters ve yakismayan islerde israr etti kendine her sartta destek veren muslumanlarin hakli taleplerine goz yumdu gormezden geldi simdi telasla oraya buraya saparak farkli alternatifler deneyerek cozum arayisina girdi zamaninda chp nin yapmaya cesaret edemeyecegi isleri gozumuzun icine baka baka yapti veya onceden yapilan hatalara sekuler ve liberallerden daha fazla sarildi simdi ektigini biciyor . Yaranmaya calistigi AB veya chp zihniyeti onu iktidara taşırmi görelim simdi...
  • CESURCESUR1 sa önce
    Konusurken yorum yaparken once bir akil terazinde tartmak lazim. Ben bu parti kuracaklara hain demiyorum fakat soyle bir analiz yapmak lazim. iki sekilde 1. Tayyip Edogan ve arkadaslarinin kurdugu partiyi hangi muhalefet destekledi. parti kurulurken eyvah dediler geliyorlar korku sardi oyle bir derinden2. peki simdi durum ne simdiki durum şak şak niye çünkü bolunecekler zaten %2 veya 3 fark var kurulacak yeni parti bu farki alsa yetiyor. ist secimleri gibi bir ittifakla deviririz Tayyip Erdogani heyeceni var. yani isin özü bir buyume biride bölme olayi
  • daktülaci tahsin efendidaktülaci tahsin efendi1 sa önce
    akpartiyi erdogan kurmakla cok iyi etti,zamaninin sartlarina ve cikarilan zorluklarla göre o partinin önüne hendek koymak cok kolay olurdu,,, malum dindüsmanlarinin oyunlariyla iyicene "sicillendirmislerdi" müslümle fatosla, mercimekle, dahada var. onlarin dezaynladigi kanunlar ve hakimleri malesef, düsmanin tarafindaydi,, devam etseydi,bi 40 senelik, her tarafi bozuk cürük bir otomobille otobankta yola cikmak gibi olurdu. yolda durmaya bozulmaya cok müsait olurdu ki, erbakan zaten aktif degildi, bir cok seyide kendi istedigi gibi yapamazdi zaten eski partisinde, cok ses cikaran olurdu. ayrica erdogan cok populerdi ve halen populer, istanbuldaki basarilariyla kendini göstermisti,,,,,, peki simdi parti kurmak isteyen nekadar sansi var ?ne kadar popülerler , ne basarilari olmusta, millet bunlara oy versin ?
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Reise karşı karşı parti kuranlar ve dahi Akp’nin içindeki kripto Reis düşmanları, ahirette deli sınıfına girmediği sürece bu vebalin hesabını veremez...
  • Huseyin yalcinHuseyin yalcin1 sa önce
    Bunlarin derdi koltuk bunlari adam yerine koyup dava arkadasim diye koltuga oturtan Erdoganda suc koltugu bir kez isittilarya hoslarina gitti koltuk sarhoslugu bunlarinki... Bunlari pazara cikarsan 5 krs etmezler.
  • DoğruDoğru1 sa önce
    Aynen öyle bu kurulmak istenen iki partinin de tek derdi "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dur. Düşmanın dümenine girmişler. Allah onları bildiği gibi yapsın.
  • Reis Reis 1 sa önce
    Necip fazilinda dediği gibi .Biraz değiştirirse k ; ihanetin şemsiyesi altında kendilerine verilen görevi oda ediyorlar. Vatani düşürmek uğrunaki asıl sebepte vatani düşürmek ihanetlerini aleni sergiliyorlar.
  • Devlet mekanizmasıDevlet mekanizması2 sa önce
    ..vallahi millet hala aklını oynatmadıysa ya akıl makıl yok o yüzden,yada felaket düzeyde sabır tahammül feraset var,,üçüncü şıkta şu olabilir,,hipnozda.herkese iyi günler.
  • Sina SALIKSina SALIK2 sa önce
    Şu an menzilcilere operasyon çekiliyor derin güçler tarafından. Özellikle menzilcilere tavsiyem fetö mağduruyuz diye ağlayan pkk itlerine dikkat etmeleri. Ama onlar pkklı değil demeyin ileride yoksa menzilciler fetöye sahip çıkıyor diye fetöcü olurlar haberiniz olsun. Buradan uyarımı yapıyım.
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Herhalde milli görüşe oy vermeyenler ak partiye verecek.Milli görüşçüler de hırsızlık,yolsuzluk,torpil,israf,devletin neyi varsa satmak ve özellikle işe yaramazları işe almak olmazdı.Erbakan hocam devlet adamıydı.Suriye konusunda ne söylediyse çıktı.Simdi ne durumdayiz
  • Mustafa Mustafa 3 sa önce
    Müslümanım diyen LAİLAHEİLLALLAH hı dilinden düşürmeyen birkac bin liralıktelefonu kullananlar telefonunuzda kaç kuranı kerim kaç meali kerim yüklü dinini kaç kere dert ediniyor. Tevsirlerden karşılıklı üç eş meali okuduk mu. İmannı dert edinmeyen iman dan uzaklaştıran her şeyi dert edinir olur.
  • Mükremin KarakocMükremin Karakoc3 sa önce
    Allah razi olsun aziz kardeşim kalemine sağlık.
  • Reis’in kusuru olur mu? Reis’in kusuru olur mu? 3 sa önce
    Münzevi yaşayan din aliminin kusurları ihtimaldir pekaz olur. Olsa da göze batmaz. Herşeyi gözönünde olan, meşakkatli olan riyaset ve siyaseti yürüten samimi Müslüman Sn Erdoğan ın elbette kusurları olur ve olacaktır. Bizler dua ve temenni ediyoruz Allah CC yardımcısı olsun.
  • Kurdukları emsal yanlış Kurdukları emsal yanlış 4 sa önce
    Tesbitler yerinde... Halk aldanmasın
  • ayşe gülayşe gül4 sa önce
    hainliğin çok ötesin de projelendirilmiş bir hain proje.. eğer o dediğiniz koalisyona sebep olurlarsa bu milletin her tür lanetine de müstehak olurlar.
  • Din namına siyasetDin namına siyaset5 sa önce
    50 yıldır milli görüş partilerine oy vermeyen milyonlar 20 yıldır Ak P ye oy veriyor. Neden? Milli görüş gömleği bu bedene uymadı ve uymaz. Ben milli görüşe oy vermedim ve vermem. Ak P ye verdim ve vereceğim. Benim gibi milyonlar var... Din namına siyaset yapılmaz. Ak P makas değiştirse milyonları kaybeder.
  • İbrahim akİbrahim ak5 sa önce
    Kazanma ihtimali sıfır olan Parti'nin AKP ye kaybettirme ihtimali çok yüksek işte ihanet böyle olur Erdoğan ile Erbakan arasindaki ilişki sandığımızdan çok daha derin ve samimi birbirlerine ihanet etme imkan ve ihtimalleri yok
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 8 sa önce
    Allah'ım böyledüşüncede olanları sen yok eylebuda bir vatan haini allah belası nı versin inşallah
  • nalannalan8 sa önce
    nede güzel doğruları söylemişsin ağzına yüreğine sağlık
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Gayet..güzel..açıklamışsınız..Kaleminize..sağlık.Selamlar.
  • Hasan DoğanHasan Doğan9 sa önce
    Bu gün daha iyi bir konuda yazmışsınız.Sizinle aynı fikirdeyim. Davudoglu ,babacanvsler ayrılmakla Başkana ve Davaya ihanet ediyorlar. Bu kişiler Erdoğan'dan daha hayırlı ve daha temiz değiller. Ama Ak parti bir devrim yaşamazsa önümüzdeki başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu bile Erdoğan'a karşı aday olsa kazanır. Bu bölücü minik partiler dediginiz gibi sadece %4 koparsa bile Erdoğan %48 alamaz. Ak parti en fazla muhalefet partilerinden bir parti olarak meclise girebilir. Başkanındanışmanlarını , bazı bakanları,etrafındaki yiyicitayfayı ayıklaması lazım. Bu adamlara git deyince de boyun eğip gitmeyeceklerdir.Dilipak'in devamlı söylediği gibi: Başkanlık, Erdoğan için duayla istenen bir bela olabilir. Erdoğan iktidarı istedi ve Allah ona iktidarı verdi.Sonra etrafını bir anda yiyiciler ya da murayiler , başkanıpeygamber gibi görenler doldurdu. Hadi bakalım etrafınıtemizleyebiliyorsa ne mutlu hepimize. Başaramazsa ve eceli gelmezse onu yargılayıp, aşagılayıp mahkum edecekler. Menderes mazlum olarak anılıyor. Özal ve Erbakan bu gün gene iyi biliniyorlar. Erdoğan o temizliği yapamazsa , halkın yarısının teveccühünü aldıktan sonra iktidarı ve itibarını kaybedecek. Kötü anılan bir soy isimden başka dabir şey miras bırakamayacak. Başkan kendine gel.Sen iyi hatırlamaya lâyık birisin. Ama önce kendini bir hesaba çek, sonra etrafindaki yamukları temizle. Feto konusunda nasıl Tevbe ettiysen İstanbul sözleşmesi gibi yanlışlarından vazgeçerek özüne dön.

Ali Karahasanoğlu

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