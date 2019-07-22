Herkesin tutturduğu‘siyasi ayak’, aslında ne ayak?

CHP Genel Başkanı’nda aynı söylem..

CHP sözcülerinde aynı söylem.

İP Genel Başkanı’nda, hatta Saadet Partisi Genel Başkanı’nda aynı söylem..

“FETÖ’nün askeri kanadına, emniyet, memur ayaklarına, hatta çaycısına kadar dokunuldu da, siyasi ayağına niye dokunulmadı?”

Dışardan baktığınızda, kulağa çok hoş geliyor..

“Haklılar” diyorsunuz..

“Generale dokunuyorsunuz. Emniyet müdürüne, valiye, kaymakama, doktora, öğretmene dokunuyorsunuz da.. Siyasetçilere niye dokunmuyorsunuz!” diyor, Kemal Kılıçdaroğlu’na da, CHP adına konuşan Engin Özkoç’a da, SP Genel başkanı Temel Karamollaoğlu’na da alkış tutuyorsunuz..

Ama bir ayrıntıyı kaçırıyoruz..

Olaya soyut yaklaştığınızda, “Nerede FETÖ’nün siyaset ayağı” demek çok güzel..

“15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsa idi, kimler başbakan, kimler bakan olacaktı, niye açıklamıyorsunuz” demek, çok güzel..

Ama sadece güzel..

Bu soruyu ciddi bir şekilde masaya yatırmak istediğimizde ve FETÖ’nün darbe sonrasında kuracağı hükümette kimlerin görev alacağını araştırdığımızda..

Soruyu soranların tamamının, ortalıktan toz olacağına garanti veririm..

Yok, öyle demagoji yapmaya, “O partide değil, bu partide FETÖ’cü olur.. Sen kendine bak, bizde hiç yok” gibi soyut söylemlerle konuyu karambole getirmeye, yıllardır tartışılan bu bakış açısının bundan sonra da gündemde tutulmasına fırsat vermeye niyetim yok..

Somut olarak konuşalım.. Hem de..

Sadece 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı(!) olsa ile sınırlı değil.. 17-25 Aralık darbe girişimini de katarak konuyu değerlendirelim..

Aklınızı kullanarak cevap verin.

17-25 Aralık emniyet darbesinde, FETÖ’cüler başarılı olsa idi, CHP’li şu isim mi Başbakan olacaktı, yoksa Akşener’in arkadaşlarından bu isim mi tartışmasında ihtimaller farklı olabilir..

Ben şu ismi, siz başka bir ismi söyleyebilirsiniz.. Ama ihtimalin ötesinde, kesinliği olan bir şeyi söyleyeyim..

Kesin olun şu: 17-25 Aralık başarıya ulaşsaydı, Tayyip Erdoğan, kesinlikle başbakanlık koltuğunda olmayacaktı.. Nokta..

O halde? O halde FETÖ emniyet darbesinde başarılı olsa idi, görevden uzaklaştıracağı kesin olan tek ismi tartışmadan, bu konuyu açıklığa kavuşturmamız lazım..

Ben derim ki, “Kemal Kılıçdaroğlu başbakan yapılacaktı!”

Buna itiraz eden çıkabilir..

Ama hiç kimse, “Kemal Kılıçdaroğlu, kesinlikle başbakan yapılmazdı” diyemez..

Diyene; 2014, 2015 yıllarında, Samanyoluhaber’e çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini sunar, karşısına geçer, nanik yaparım..

“Başbakanlığa, kesinlikle SP Genel Başkanı getirilmezdi” diyenlere..

SP Genel Başkanı’nın, aynı televizyona defalarca çıkıp, FETÖ’cülerin hükümet darbesine destek çıkan açıklamalarını gösterebilirim..

17-25 Aralık’taki siyasi ayak, kim olabilirmiş?

İhtimal çok..

Ama, Tayyip Erdoğan olamaz.. Çünkü, Tayyip Erdoğan’ı devirmek için zaten o darbe yapılıyor..

Tekrar Erdoğan başbakan yapılacak ise, niye 17-25 Aralık darbesini yapsınlar ki..

Aynı şekilde..

30 mart 2014 mahalli seçimlerine bakalım.

FETÖ, İstanbul’da kimi destekledi?

CHP adayı Mustafa Sarıgül’ü..

Sarıgül’ü kim aday gösterdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

Aynı şekilde, Ankara’daki CHP adayı kimdi?

Mansur Yavaş..

FETÖ, Ankara’da da, Mansur Yavaş’ı destekledi.

Yüzlerce, binlerce sosyal medya paylaşımı ortada..

Olaya tersinden de bakalım..

FETÖ, açıktan açığa, İstanbul’da Kadir Topbaş’ı, Ankara’da Melih Gökçek’i ölümüne mücadele ile indirmek istemedi mi?

İstedi..

O halde, Kadir Topbaş ile, Melih Gökçek de, FETÖ’nün siyasi ayağı olamaz..

Gelelim, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine..

Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı olsa, 17-25 Aralık darbesine muhatap olur muydu?

Mümkün değil..

Örgütlerinin intiharı olan o darbeye, FETÖ niye kalkıştı ki?

Tek amaç vardı, dersaneleri kapatmayı, sonrasında da FETÖ’yü tasfiyeyi kafasına koyan Tayyip Erdoğan’ı devirmek..

O halde..

2014 cumhurbaşkanlığı seçimi açısından da, Erdoğan’ın FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu söylemek imkansız..

Peki kim olabilir, o seçimde FETÖ’nün siyasi ayağı?

Kimi destekledilerse, o!

Kimi desteklediler?

CHP’nin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu..

Geçelim 15 Temmuz hain darbe girişimine..

FETÖ’cüler, bırakınız kendilerinin siyasi ayağı olmayı.. Tayyip Erdoğan’dan küçücük bir ümitleri olsa idi.. Ümidi de bırakın, kendilerine hayatiyet vereceğine inansalardı..

15 Temmuz gibi, kendilerini halk nezdinde de tümü ile sıfırlayan bir kanlı girişime kalkışırlar mıydı?

Tabii ki hayır..

Tek hedefleri vardı, Tayyip Erdoğan’ı indirmek..

Sonrasında kim cumhurbaşkanı mı olacak?

Hiç önemli değil.. Cellatları konumundaki Tayyip Erdoğan gitsin de..

Kim olursa olsun..

Kim olabilir? Kılıçdaroğlu olabilir.. Karamollaoğlu olabilir.. Akşener olabilir.. Hatta Demirtaş olabilir..

Evet, bu ihtimallerin hiçbirisine kesinlik iddiasında bulunamam.

Ama benim de, CHP’lilerin de, diğer partililerin de, aklı olan herkesin söyleyeceği kesin olan şey şu: “Tayyip Erdoğan dışında birisi..”

O zaman..

Erdoğan dışındakilerin, “Nerede FETÖ’nün siyasi ayağı” demeye azıcık hakları var mı?

Bence yok!