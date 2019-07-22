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Herkesin tutturduğu‘siyasi ayak’, aslında ne ayak?

22 Temmuz 2019 Pazartesi

CHP Genel Başkanı’nda aynı söylem.. 

CHP sözcülerinde aynı söylem. 

İP Genel Başkanı’nda, hatta Saadet Partisi Genel Başkanı’nda aynı söylem.. 

“FETÖ’nün askeri kanadına, emniyet, memur ayaklarına, hatta çaycısına kadar dokunuldu da, siyasi ayağına niye dokunulmadı?”

Dışardan baktığınızda, kulağa çok hoş geliyor..

“Haklılar” diyorsunuz..

“Generale dokunuyorsunuz. Emniyet müdürüne, valiye, kaymakama, doktora, öğretmene dokunuyorsunuz da.. Siyasetçilere niye dokunmuyorsunuz!” diyor, Kemal Kılıçdaroğlu’na da, CHP adına konuşan Engin Özkoç’a da, SP Genel başkanı Temel Karamollaoğlu’na da alkış tutuyorsunuz..

Ama bir ayrıntıyı kaçırıyoruz..

Olaya soyut yaklaştığınızda, “Nerede FETÖ’nün siyaset ayağı” demek çok güzel..

“15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsa idi, kimler başbakan, kimler bakan olacaktı, niye açıklamıyorsunuz” demek, çok güzel..

Ama sadece güzel..

Bu soruyu ciddi bir şekilde masaya yatırmak istediğimizde ve FETÖ’nün darbe sonrasında kuracağı hükümette kimlerin görev alacağını araştırdığımızda..

Soruyu soranların tamamının, ortalıktan toz olacağına garanti veririm..

Yok, öyle demagoji yapmaya, “O partide değil, bu partide FETÖ’cü olur.. Sen kendine bak, bizde hiç yok” gibi soyut söylemlerle konuyu karambole getirmeye, yıllardır tartışılan bu bakış açısının bundan sonra da gündemde tutulmasına fırsat vermeye niyetim yok..

Somut olarak konuşalım.. Hem de.. 

Sadece 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı(!) olsa ile sınırlı değil.. 17-25 Aralık darbe girişimini de katarak konuyu değerlendirelim..

Aklınızı kullanarak cevap verin.

17-25 Aralık emniyet darbesinde, FETÖ’cüler başarılı olsa idi, CHP’li şu isim mi Başbakan olacaktı, yoksa Akşener’in arkadaşlarından bu isim mi tartışmasında ihtimaller farklı olabilir..

Ben şu ismi, siz başka bir ismi söyleyebilirsiniz.. Ama ihtimalin ötesinde, kesinliği olan bir şeyi söyleyeyim..

Kesin olun şu: 17-25 Aralık başarıya ulaşsaydı, Tayyip Erdoğan, kesinlikle başbakanlık koltuğunda olmayacaktı.. Nokta..

O halde? O halde FETÖ emniyet darbesinde başarılı olsa idi, görevden uzaklaştıracağı kesin olan tek ismi tartışmadan, bu konuyu açıklığa kavuşturmamız lazım..

Ben derim ki, “Kemal Kılıçdaroğlu başbakan yapılacaktı!”

Buna itiraz eden çıkabilir..

Ama hiç kimse, “Kemal Kılıçdaroğlu, kesinlikle başbakan yapılmazdı” diyemez..

Diyene; 2014, 2015 yıllarında, Samanyoluhaber’e çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini sunar, karşısına geçer, nanik yaparım..

“Başbakanlığa, kesinlikle SP Genel Başkanı getirilmezdi” diyenlere..

SP Genel Başkanı’nın, aynı televizyona defalarca çıkıp, FETÖ’cülerin hükümet darbesine destek çıkan açıklamalarını gösterebilirim..

17-25 Aralık’taki siyasi ayak, kim olabilirmiş?

İhtimal çok..

Ama, Tayyip Erdoğan olamaz.. Çünkü, Tayyip Erdoğan’ı devirmek için zaten o darbe yapılıyor..

Tekrar Erdoğan başbakan yapılacak ise, niye 17-25 Aralık darbesini yapsınlar ki..

Aynı şekilde..

30 mart 2014 mahalli seçimlerine bakalım.

FETÖ, İstanbul’da kimi destekledi?

CHP adayı Mustafa Sarıgül’ü..

Sarıgül’ü kim aday gösterdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

Aynı şekilde, Ankara’daki CHP adayı kimdi?

Mansur Yavaş.. 

FETÖ, Ankara’da da, Mansur Yavaş’ı destekledi.

Yüzlerce, binlerce sosyal medya paylaşımı ortada..

Olaya tersinden de bakalım..

FETÖ, açıktan açığa, İstanbul’da Kadir Topbaş’ı, Ankara’da Melih Gökçek’i ölümüne mücadele ile indirmek istemedi mi?

İstedi..

O halde, Kadir Topbaş ile, Melih Gökçek de, FETÖ’nün siyasi ayağı olamaz..

Gelelim, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine..

Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı olsa, 17-25 Aralık darbesine muhatap olur muydu?

Mümkün değil..

Örgütlerinin intiharı olan o darbeye, FETÖ niye kalkıştı ki?

Tek amaç vardı, dersaneleri kapatmayı, sonrasında da FETÖ’yü tasfiyeyi kafasına koyan Tayyip Erdoğan’ı devirmek..

O halde..

2014 cumhurbaşkanlığı seçimi açısından da, Erdoğan’ın FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu söylemek imkansız..

Peki kim olabilir, o seçimde FETÖ’nün siyasi ayağı?

Kimi destekledilerse, o!

Kimi desteklediler?

CHP’nin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu..

Geçelim 15 Temmuz hain darbe girişimine..

FETÖ’cüler, bırakınız kendilerinin siyasi ayağı olmayı.. Tayyip Erdoğan’dan küçücük bir ümitleri olsa idi.. Ümidi de bırakın, kendilerine hayatiyet vereceğine inansalardı..

15 Temmuz gibi, kendilerini halk nezdinde de tümü ile sıfırlayan bir kanlı girişime kalkışırlar mıydı?

Tabii ki hayır..

Tek hedefleri vardı, Tayyip Erdoğan’ı indirmek.. 

Sonrasında kim cumhurbaşkanı mı olacak?

Hiç önemli değil.. Cellatları konumundaki Tayyip Erdoğan gitsin de..

Kim olursa olsun.. 

Kim olabilir? Kılıçdaroğlu olabilir.. Karamollaoğlu olabilir.. Akşener olabilir.. Hatta Demirtaş olabilir..

Evet, bu ihtimallerin hiçbirisine kesinlik iddiasında bulunamam.

Ama benim de, CHP’lilerin de, diğer partililerin de, aklı olan herkesin söyleyeceği kesin olan şey şu: “Tayyip Erdoğan dışında birisi..”

O zaman..

Erdoğan dışındakilerin, “Nerede FETÖ’nün siyasi ayağı” demeye azıcık hakları var mı? 

Bence yok!

 

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YORUM YAZ

  • BESTAMİ ÖZSOYBESTAMİ ÖZSOY54 dk önce
    15 TEMMUZDAN 1 AY ÖNCE MERAL AKŞENER TELEVİZYONLARDA 'TEMMUZDA BAŞBAKAN OLACAĞIM DİYE RESMEN SÖYLEDİ, SİZ HALA SİYASİ AYAĞIN NESİNİ ARIYORSUNUZ.1. SIRADA AKŞENER , 2. SIRADA KILIÇDAROĞLU
  • SeyfiSeyfi58 dk önce
    Sn yazar bu yazıya kendinizde güldünüz mü.... Arada bir iktidar kavgası yaşanmasaydı zaten fetö diye birşey olmayacak ve ismi de cemaat olarak buraya yazılacaktı ve çok çok insan daha hoca efendi diyor olacaktı bu arada illaki siyasi ayak aranıyorsa sn yazarın dediği gibi ak parti içine bakmamak gerek deniz Baykal Doğuperinçek Mustafa balbay Türkan saylan olabilir fetönün siyasi ayağı
  • ŞenolingŞenoling1 sa önce
    Güzel kardeşim 17-25 Aralık öncesi de bu örgüt terör örgütüydü. Chpye kasetli şantajlar, askere kumpas ve niceleri. Ne zamanki 17-25 Aralıkta ucu Erdoğan’a dokundu, siz ancak o zaman terör örgütü dediniz. Yetmedi 17-25 Aralık’ı milat koydunuz. Neden çünkü 17-25 Aralık öncesi bu fetönün yaptığı pisliklere destek olan, bu pisliklerin içine batmış siyasiler var. 2 tane asker bülent arınça suikast girişimi yapacak diye kozmik odaya girilip ne varsa ele geçirildi be. Neymiş adresi eline yazmış da yemeye çalışmış. Pislikler
  • AliAli1 sa önce
    Her Cuma Hutbede Rabbimizin "Allah size Adaleti Emrediyor" ayetini dinliyoruz.Memur veya diğer kişilerin Fetöcü olup olmadığı "darbe olsaydı bu memura ne görev verilecekti" şeklinde tespit edilmedi. "Geçmiş irtibat ve iltisakına" bakıldı.Siyasetçi için de (hangi parti olursa olsun) aynı yöntemle"Geçmiş irtibat ve iltisakına" bakılması en adili olmaz mı? ucu kime giderse gitsin. madem adalet diyoruz, eşitlik diyoruz.
  • Ismime lüzum yokIsmime lüzum yok1 sa önce
    Hadi oradan yaz yaz geç hani oyları calmislardi hani iş bankası ne oldu hani Mansur Yavaş ne oldu hani Ekrem İmamoğlu ne oldu kocaman bir hiç kim bulacak siyasi ayagi enişte ye soralım
  • okurokur1 sa önce
    Kısaca FETÖ dediğimiz; Amerika’nın başını çektiği dünyayı şekillendirmek için her yerde eli olan küresel hegemonic gücün bir piyonu değil mi? Türkiye’yi ilgilendiren kısmı ile buna PKK, DEAŞ, MLKP, bir kısım Küresel sermaye ve yine bir kısım STK gibi-gibi birçok uzantıyı da ekleyebiliriz. Parasal olarak desteklenen sermayedarlar; Ülkeyi elde tutmak isteyenlere (isteyerek yada istemeyerek) yardımcı olmaktadır. Bu güçler dini de kültürü de cinselliği yada cinselsizliği de sonuna kadar kullananlardır. Bu örgütlerin yasal olmayan işleri, göz göre göre görmezden gelinmedi mi? Hatta son YPG hamlesi, DEAŞ’ı tutturamadığını görenlerin bir plan değişikliği değil mi? Bu Ülke yıllardır; Sağ-Sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni ve Ilımlı-Radikal İslam diye birbiri ile çatıştırılıp, sen şöyle dedin, yok ben böyle yaptım diye kutuplaştırılmadı mı? Maalesef hepimiz de buna “körükle” gitmedik mi? Sonuç kaybedilmiş yıllar, kaybedilmiş sermaye ve kaybedilmiş insan …Kur’an tabiri ile “ahlak” sahibi “oku” yan “akıllı” yani aklını kiraya vermeyen “düşünen” insan yetiştiremez isek; Dindarları FETÖ ve DEAŞ gibi, Sol ve Dinsizleri de PKK ve MLKP gibi örgütlere kaptırmaya “Nefreti” çoğaltmaya“Müjdeyi” azalmaya “Kolaylaştırmaz” isek “Zorlaştırmayı” başarırız ki zaten içinde debelendiğimiz durum da bu….
  • dur düşündur düşün1 sa önce
    güzel yazmışsında açıklanan feto kabinesinin listesindekibakan ve başbakanları ve cumhurbaşkanı hala ak parti içinde ve aktif görevde, zamanın hökümet üyeleri ve vekilleri üst bürokratları fetocu değildi de o gece neden meydanlarda halkın önünde yoklardı. neden siyasilerden ve bürokratlardan ve yakınlarından bir tane gazi ve şehit yok. fetocu değillerdide o gece topbaşve siyaset ve bürokrasiden bazıları neden fetonun yanındaydı. neden bunlar dödğklerinde işlem yapılmadı ve görevlerine devam ettiler. darbeden gündüzden herkesin haberi olduğu açıkça ortaya çıktı neden tedbir alınmadı partililer karşı duruş ve eylem için organie edilmedi??? beyim içimiz yanıyor yangın sönmedi bu iş hiç brişeyden haberi olmayan garibanlarla sınırlı kaldı asıl hainlere dokunulmadı??iktidarın içine fetocu yokda zina hırsızlık serbest olması şikayet olunan aile kanunu daha neler neler neden uygulanıyor. yeni adalet reformu neden halkın aleyhine ve suçluların lehine. neden çalışan kadınlar desteklenip ev hanımlarına hiç bir şey yok. neden hala ders kitapları zehir embelek feto reklamı dolu, neden en önemli kurumlar olan meb de diyanette doğru dügün hakkaniyetli iş yok, neden hala reisi yıpratıcı ve itibarsızlaştırıcı iş ve icraatlar kanunlar yönetmelikler yaplıyor. vs vs vs ????? neden vekiller başkanlar arasında bürokratik atamalarda hırsızlık ursuzluk rüşvetcilik ana kırıter.??feto muhalefette olsa uzun vade de tehlike ki iktidar o zamana kadar tesbit edip halletmek görevi. ammmaaa iktidarın içinde olması kısa vade de tehlike çünkü memleket aleyhine işler ve icraatlar yapmaya memleket zarar vermeye devam ediyor.bahçeli bakanlardan vekillerden baylok kullanan bile var iktidar kendini fetodan temizlemeli defatla söylerken iftira mı attı. derken. siz gizlesenizde biz vatandaş olarak herşeyi görüyoruz.yetkli yerlerde varolduğunuda biliyoruz. ama neden temizlenmediğinide anlamıyoruz.
  • hrnhrn1 sa önce
    erdoğan madem siyasi ayak değil kendisi bulsun o zaman siyasi ayağı
  • Gurbetçi...Gurbetçi...1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA HAKKInın bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz.Teşekkürler, vesselâm..!
  • ihsanihsan1 sa önce
    Ülkeye en büyük darbeyi okullar-yurtlar-dershaneler üzerinden vuran, hatta 15 Temmuz 2016'daki kalkışmayı kışkırtan FETÖ'nün Milli Eğitim'de yarattığı işgal "paralel devlet" yıkımına kadar yol açmış ve Türkiye'nin eğitim üzerinden nasıl ele geçirildiği tüm detaylarıyla, ürkütücü tablolarla ortaya çıkmıştı...Peki ya sonuç?.. Dinci kadrolaşmayı molla- medrese sisteminine kadar getiren acı tablonun vahim sonuçlarını derinlemesine sorgulamaya gerek yok...Yıkımın; yani defalarca değiştirilen lise giriş sistemi ile 17 kez değiştirilen üniversite seçme sistemindeki temel sıkıntıların sonuçlarını tüm Türkiye görüyor...Geçen haftalarda bu köşede hatırlatmıştık; Güneydoğu'daki bütün iller lise giriş sınavında çöküntüye uğramıştı...Ve eğitim üzerinden işgalin yarattığı sarsıntının - erozyonun ve yıkımın sonuçları geçen haftalardaki üniversite giriş sınavında da bir kez daha ortaya çıktı...650 binden fazla öğrenci barajı bile aşamadı son ÖSS'de…İşte Türkçe, matematik, kimya ve fizik sorularındaki yanıtlama oranı son 20 yılın en dibinde bir sonuç yaratırken, doğru sorulardaki ortalama oran eğitimdeki yıkım tablosunun utanç verici detayları olarak ülkeyi sarstı...Ne yazık ki bir yandan apartman üniversiteler açılırken ve diğer yandan buralara eğitimci kadrosu bulunamazken, ÖSS'deki çöküş rezaleti de gösteriyor ki; üniversiteler bu gidişle, Türkiye'nin geleceği olarak gösterilen eğitilmiş-zeki- başarılı öğrencileri bile bulamayacak...Muhalefet acilen üzerine gitmeli lise ve üniversite sınavlarındaki vahim sonuçların...Çünkü Türkiye, Milli Eğitim'deki kuşatmayla yalnızca gericiliğin karanlığına terk edilmiyor, son iki sınavın utanç verici başarısızlık tablosu da gösteriyor ki, memleket cehaletin ve umutsuzluğun yıkımına da sürükleniyor...
  • halilhalil1 sa önce
    reisimizin sonuna kadar arkasındayız. yalnız akrabalarımızdan da mağdur olanlar var. Artık hiçbir şeyden haberi olmayan ibadet tabakasının mağduriyeti giderilmeli.
  • Zıya Zıya 2 sa önce
    Siyasî ayak kesinlikle cehepe ip. Ve diyer ortaklarıdır kimse mide bulandirmadin halep orda ise arsın burdadır amaç dış güçlere masalık yapmak ülkeyi karıştırmak her ayna karşısında aynaya baksın
  • KömürKömür2 sa önce
    "FETÖ’nün darbe sonrasında kuracağı hükümette kimlerin görev alacağını araştırdığımızda..” "hepsi toz oluyor" demişsiniz. Daha geçenlerde muhalefet (yani size göre toz olanlar) tam da bu içerikte meclis araştırma önergesi verdi. Önerge AKP-MHP ortaklığınca reddedildi. Aslında "bu ayak” için Arınçlara, Dişlilere, Pakdemirlilere ve dahi fetö elebaşı ile boy boy fotoğraflarıyla millet vekili yapılanlara bakmak yeterli.
  • şenay doğan şenay doğan 2 sa önce
    İKTİBAS DERGİSİNDE BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK YAZISINI TAVSİYE EDERİM meseleyi iyi tahlil etmiş allaha emanet olun
  • hasanhasan3 sa önce
    Ya bir kerede dürüst olun, neden yazmıyorsun Fetö için meclis araştırmasına karşı çıkanlar kimler? Utanın utanın
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Maalesef bu sol cenah hep aynı zihin yapısında bütün darbeler sağ iktidarlara yapıldığı halde hep solcular ezildi yalanina kendileri de inandılar aynı yalanları o kadar çok tekrar ediyorlar ki kendileri de inanıyor
  • GerçekGerçek3 sa önce
    Hep sulandırma siyasi ayağı abdturkcu Kemal Kılıçdaroğlu açık net . Dünyada ne kadar sol dinci katil legal örgüt varsa sahibi abddir siyasi ayağı chodir.
  • Siyasi ayak FETÖ ile hükümete karşı işbirliği yapanların samimiyetsiz ve maksatlı dalaveresidir Siyasi ayak FETÖ ile hükümete karşı işbirliği yapanların samimiyetsiz ve maksatlı dalaveresidir 3 sa önce
    Siyasi ayak diye bir suç tanımı yok. 17/25 den sonra FETÖ'yetavır almayanlar var. 17/25 Aralık 2013-15 Temmuz 2016 arasında FETÖ aleyhine icraat yapmayan FETÖ elemanlarını bilerek ve isteyerek koruyanlarFETÖ'ye alenen yardım edenlerdir. Hele sözle beyanatla destek verenler suç işlemiştir.
  • Avni Dede Hocaefendinin TalebeleriAvni Dede Hocaefendinin Talebeleri3 sa önce
    Biz Avni Dede Hocaefendi Hazretlerinin talebeleri olarak fetönün siyasi ayağının karşısındayız ve cumhurbaşkanımızın yanındayız. Çok çalışmalıyız. Avni Dede Hocaefendi Hazretlerinin de dediği gibi ayn gayn ilmü fettül guşeym. Evet aynen öyle!
  • AhmetAhmet4 sa önce
    fetönün siyasi ayağı araştırılsın diye meclise önerge veren fetöcü dediğiniz akşener, red eden ak parti ve MHP milletvekilleri eeee? Siyasi ayağı nerde arıycaz?
  • naniknanik4 sa önce
    Hocam ... bu fetö 17 25 den öncede vardi .
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    SİYASİ AYAK ÇOK GENİŞ BİR KONU; OBJEKTİF OLARAK BAKARSAK, 2011'DE BAYKAL'DAN SONRA CHP'NİN BAŞINA ADNAN OKTAR'IN CD'Sİ İLE GELEN SİYASİ AYAKTIR VE ONA VERİLEN İSİMLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SİYASİ AYAKTIR, NUMAN DAN SONRA SAADET YÖNETİMİNE GELEN SİYASİ AYAKTIR, F GÜLEN'İN TALİMATI İLE KURULAN IYI PARTİ SİYASİ AYAKTIR. 58, 59, 60 61 62 63 İNCI HÜKÜMETLERİNİN İÇİNDE SİYASİ AYAK VARDIR, 58 59 60 61 62 63 İKTİDAR PARTİSİ'NİN İÇİNDE SİYASİ AYAK VARDIR, VATAN HAİNİ HAKAN ŞÜKÜR SİYASİ AYAKTIR, 66, 67 NCİ HÜKÜMETİN FETÖ MÜCADELESİNİ DURDURMAK İSTEYENLER ÜÇ A.A A. SİYASİ AYAKTIR. 16 TEMMUZ 2016 SABAH BUNLARIN BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM DİYEN BÜYÜK BÜYÜK BÜYÜK DEVLET ADAMI SİYASİ AYAKTIR........ SİYASİ AYAK ÇOK ÇOK KİŞİLERİ İÇİNE ALIR. SİYASİ AYAĞI LATİF ERDOĞAN NURETTİN VEREN BİR DE FEHMİ ÇOK İYİ BİLİR, ADNAN OKTAR'IN CD KOLEKSİYONUNDAN SİYASİ AYAK ÇIKABİLİR!!!..... BÖYLE UZAR GİDER KONU. SİYASİ AYAK VE FETOCU İŞ ADAMLARI BU İŞTEN YIRTAR.
  • HaticeHatice6 sa önce
    Aptal bunlar yine iftira atacaklar fto deniz baykala kumpas kurarak chp nin genel baskanligindan istifa ettirdi de kemal kilictaroglu(karabulut) nu chp nin genel baskani yaptirdilar cunku baykal onun eline tutusdurduklari kagitlarla meclise cikip iftira atamazdi ama kk atardi cunku bu ulkeyi ve dindarlari sevmiyordu veya kullanilmaya musaitti ona hep bir gun bu hukumeti tayyip erdogani devirip kendisine basbakanlik veya c,baskanligi sozu kesin verilmistir oda buna inanmis onlar ne derse onu yapiyor kim onlar abd ab ingiliz israil ve onlarin taseronlari fto pkk ile isbirligi yaparak bir mumine iftira atarak fitne yayarak ama allahin hesabini katmadan kendilerini rezil ediyorlar istanbul belediye baskan adayi binali beye oy vermek istemeyenlerin bir kismi belli bir yasa geldigi icin oy vermek istemediler peki kk 72 yasinda mesela a,gul 70 yasinda oda o yuzden babacani ortaya atiyor hos birsey elde edemiyecekler ama bu ulkeyi ne kadar parcalarsak oda kardir diye dusunen bu tiyniyetsiz kisiler tayyip beye zarar vermek adina bu ulkeye zarar vermek isteyen tiyniyetsizler ve surekalari ftonun pkk nin bir numarali siyasi ayaklaridir
  • Yunus 16Yunus 167 sa önce
    Ali bey, kimsenin Recep Tayyip Erdoğan a SİYASİ AYAK DEDİĞİ YOK! BEŞ DARBE GİRİŞİMİ YAŞANDI! ERDOĞAN'I YALNIZ BİRAKANLARİ NEREYE KOYACAKSIN?
  • TunahanTunahan8 sa önce
    Bilal a anlatir gibi anlatmissiniz tebrik ederim.buz yaziyi cercevelettirip calisma masamin arkasindaki panoya asacam,
  • Asım Asım 8 sa önce
    Garip olan bir şey varmuhalefette fetöden şikayetçi.Yani böyle bakınca her taşın altında fetövarsa,herkeste kendini fetöden fersah fersah uzak görüyorsa fetö nerde .Kedi ciğer meselesi
  • KustahKustah9 sa önce
    Ne istedilerse veren başkana niye darbe yaptılar ki ,neyi vermedi .

Ali Karahasanoğlu

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