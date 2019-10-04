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‘Halkı paniğe sevketme’nin binlercesini yap, bir iddiada tavana zıpla!

04 Ekim 2019 Cuma

Biz hatırlattığımızda gülüyorlardı..

“Hah hah ha! Haber vermek, suç olur mu?” diyorlardı..

“Haber vermiyorsunuz, yalan yazıyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Bunun da bir bedeli olmalı” diyorduk..

Ne muhataplarımız attıkları iftiralardan vazgeçiyordu.

Ne de savcılarımız, soruşturma açıp, bu iftiraları önleme yoluna gidiyordu..

Taa ki..

Onların attıkları bin tane iftiranın karşılığı olamaz ama.

Onların attıkları gibi, tamamen işkembeden atma iftira değil ama..

Altyapısı olan, gerekçesi olan bir iddia ama..

Velev ki, onların dedikleri gibi olsun.

Onların iddia ettikleri gibi olsun..

Ankara’da şebeke suyunun temiz olmadığı, bu sebeble de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, arkasından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve binlerce insanın hastaneye kaldırıldığı iddiaları üzerine..

Melih Gökçek’in de, çeyrek asır belediye başkanlığı yapmış tecrübeli bir belediye başkanı sıfatı ile hatırlatmada bulunması üzerine..

Mansur Yavaş, soluğu hemen savcılıkta almış..

“Somut kaynağa dayanmayan bu iddialar halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla mesnetsiz iddialardır. Suç duyurusunda bulunuyorum” demiş..

Melih beyin iddiasında haklı olup olmadığı, önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak..

Ama, Mansur bey, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmadan önce, kendisini belediye başkanlığı koltuğuna oturmasında büyük katkısı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusu yapması gerekirdi..

Çünkü Meral hanım, hastaneden çıkışta, “Su içerken dikkatli olun” demişti..

Meral hanım Ankara’daki hastaneden çıkışta bu sözü sarfettiğine göre, öncelikle Ankara Belediyesi’nin sorumlu olduğu su şebekesini kastettiğini tahmin etmemiz gerekir.

Bir ikinci ihtimal de, Meral hanımın esas ikametinin İstanbul’da olması hasebi ile, Ekrem İmamoğlu’nun sorumluluğu altındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kastetmiş olmasıdır ki.

İkisi de, CHP’li belediye..

Al birini, vur ötekine..

Ama esas benim dikkat çekmek istediğim husus, halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde mesnetsiz iddialarda bulunmanın suç olduğu” gerçeğini solcuların da hatırlaması..

Mansur beyin şikayeti üzerine, solcu medya organları, ağızlarında salya aka aka, “Halkı korku ve paniğe sevkeden melih Gökçek’e suç duyurusu” diye haber üretiyorlar..

İyi de, bre ahlaksızlar..

Gökçek’e isnat ettiğiniz eylemin katmerlisini; sizler yıllardır yapmıyor musunuz? CHP’liler, İP’liler, kısacası nerede bir  AK Parti karşıtı varsa, hepiniz bu suçu yıllardır tekrar tekrar işlemiyor musunuz?

Televizyonlarınız ile, gazeteleriniz ile, internet siteleriniz ile, sosyal medyalarınız ile.

Hem öyle bir konuda, iki konuda değil..

Onlarca konuda.. Hemen hemen akla gelebilecek her konuda.

Gün geliyor, “İlaçta karaborsa” diyorsunuz..

Gün geliyor, “şarbondan toplu ölümler başlamak üzere” diyorsunuz..

Gün geliyor, “Piyasada aşı kalmadı, çocuklar tehlikede” diyorsunuz..

Gün geliyor, “Domuz gribinden bilmem kaçıncı vaka. Tabipler Odası uyardı, binlerce ölümle karşı karşıya kalabiliriz” manşeti atıyorsunuz.

Gün geliyor, “Çocuğunuza okulda, kursta tecavüz edilmiş olabilir, çocuklarınızı mutlaka kontrol için psikoloğa götürün” diyorsunuz..

Gün geliyor, “Ekonomi uzmanları uyardı, dolar yılbaşına kadar 10 TL olabilir” manşetleri ile karşımıza çıkıyorsunuz..

Gün geliyor, “Enflasyonda artık tek haneli rakamlar hayal. Enflasyon % 25’e demir attı” diyorsunuz..

Gün geliyor, “İflaslar tavan yaptı.. Kepenkler iniyor, toplu iflaslar kapıda, ardından toplu intiharlar gelecek” diyorsunuz.. 

Gün geliyor, “Kanatlı hayvan üreticileri bir bir konkordato ilan ediyor. Yumurta üreticileri uyardı, çocuklarımızın en önemli besin kaynağı yumurta bulamayabiliriz” diyorsunuz. 

Yalanlar, iftiralar böyle böyle gidiyor..

Bu verdiğim yalan haberlerin hemen hepsinin üzerinden aylar, kimisinin üzerinden yıllar geçmiştir.

Hatta mevsimsel olarak.

Her yıl tekrarlananları bile vardır..

Örneğin kurban bayramlarının vazgeçilmezi olan “şarbon vakası ile karşılaşıldı, toplu ölümler gelebilir” yalanı ile her kurban bayramında..

“Domuz gribi vakaları yayılıyor” haberleri, her yılın kış başlangıcında..

“Kene ölümleri hızla yayılıyor, tedbir alınamıyor” haberleri ilkbaharla birlikte servise konulur..

 Bunların hepsi, yalan olduğu biline biline yapılır.

Bir sosyal medya hesabından, tek bir kişinin internet sitesinden değil..

Yüzbinlerce izleyicisi olan televizyonlardan, yüzbinlerce okuyucusu olan gazetelerden, milyonlarca okuyucusu olan internet sitelerinden yapılır..

“Yalan yazıyorsunuz. Halk içinde korku ve panik oluşturmak için, bilerek iftira atıyorsunuz.. Suç işliyorsunuz” dediğimizde..

“Biz haber yapıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getiriyoruz” derler, şu an bile demeye devam ederler. 

Ama kenarından köşesinden, bazı belediyelerde yönetime gelince..

Yaygın olarak gazetelerde, televizyonlarda da değil, kişilerin tekil olarak sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar için bile, hemen savcılığa koşup, “Halkı korku ve paniğe sevkediyorlar, atın şunları hapse” diyorlar..

Ben de bunlara hatırlatıyorum..

Gerçekten, kanundaki bu ceza maddesi hayata geçirilecek olsa..

Siz belki bir kişi, bilemediniz iki kişi hakkında dava açtırabilirsiniz ama..

Sizin ömrünüz cezaevinden çıkmaya yetmez.

Bir tane bile ölüm yaşanmadığı halde, uydurulan şarbon palavrasından başlayın, toplu ölümlerin olacağı iddia edilen domuz gribine kadar, fabrikatörlerin onarlı yirmişerli iflas edip ardından da intihar edecekleri yalanlarına kadar..

Yüzlerce, hatta binlerce yalanınızdan dolayı hesap vermeniz gerekecek..

Ankara’nın su sorununda gerçek nedir, anlayabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var.

Ama..

17 yıldır Ak Parti iktidarını itibarsızlaştırmak için sürekli gündeme getirilen iddiaların gerçek olmadığına ilişkin, önümüzde somut bilgiler var..

Şarbon da yalan çıktı. Domuz gribi de..

Doların 10 TL olacağı da yalan çıktı, yumurta bulamayacağımıza dair isnatlar da.

İlaç darboğazı ile ilgili iddialar da hayal ürünü çıktı, çocuklara yapılacak aşı kalmadığı iddiaları da..

Hepsinin yalan olduğu kesinleşti..

Şimdi yapılması gereken..

Bir yiğit savcının çıkıp..

Bu yalanların hepsini, mercek altına alıp..

Halkı korku ve paniğe sevkedenler hakkında, “Niye yalan yazdınız. bu milletten ne istediniz, korku ve paniğe sevkederek elde edeceğiniz menfaat neydi” diye hesap sormasıdır..

Sorun hesabı..

Ondan sonrasında bakın bakalım, bir kişi, işkembeden sallama yalan haber yapabiliyor mu?

 

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YORUM YAZ

  • Coskunakademi Coskunakademi 34 dk önce
    Bakanlik bile bu mevsimde ankarada bu vakalarin normal oldugunu gecmis yillara gore bir artis olmadigini sudan kaynaklanmadigini mevsimsel bir sknti oldugunu soylerken 25 yil ankarsyi yoneteni  aklayip daha yeni baskana bu iftiralari atmaniz izahla mumkun degil biraz tarafsiz adil olun ama nerde...
  • ABDABD39 dk önce
    ANKARADA METRO İLE KIZILAY BATIKENT OSB YEYOLCULUK YAPANVATANDAŞLAR SON ZAMANLARDA YANİ 3 .4 AYDIR AKKÖPRDEN İVEDİK İSTASYONUNA GEÇERKEN BURUNLARINI KAPATMAK ZORUNDA KALIYORLAR LAĞAM KOKUSUNDAN
  • Ömer TAYYAR Ömer TAYYAR 53 dk önce
    Onlar dokunulmaz onlar hep dogru soyler zaman ahir zaman yalanlarin dogru gibi gosterilip dogrulatin yalan oldugu soylenerek insanlarıkandirma zamani. Ya imanli namazlari inancli nesli arttırıp ahir zamanetkisinden kurtaracagiz yadabu yapilanlari hic bir zaman gucumuz yetmeyecegi icin dogru soylemekten dolayi yalanci diye ceza alacagiz. Kurtulus islamda imanli nesil yetistirmede. Recete bu kanuna sizin dediginiz gibi ceza koyarsangene dogru soyleyen gider hapse...cozum islam imanli inanclinamazini hakkiyla kilan zekati ni veren hakki soyleyen nesil yetiştirmek..
  • sukrusukru1 sa önce
    Andızmısın,kozalakmısın nesin.Adam iftira atan müfterilerden bahsediyor,sana ne oluyor.
  • sedat kalfasedat kalfa1 sa önce
    medyaya yönelik YALAN HABER yapan gazete,dergi vs her türlü yayında yalan haber anunu konulmalı ve çok ağır cezası olmalı .yoksa yalan yazan. yayanyanında kar kalıyo.
  • Tarkan MuratTarkan Murat1 sa önce
    http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/nedir-bu-montajlamalardan-hocaefendinin-cektigi-3672.html
  • Ali bey Ali bey 1 sa önce
    Kim bu ulkede ekonomide saglikta egitimde sorun var diyorsa kafadan biraz kiriktir bence yok oyle seyler iftiranin daniskasi hemde. cokta guzel hayatlar yasiniyo bu ulkede artik 2000 lira maasla ciddiyim bakin isterseniz iki ay deneyin zaten anlarsiniz
  • Sitkı SıyrılmışSitkı Sıyrılmış1 sa önce
    Degil mi ama! Senin gibi, ülkeyi sanki Norveç gibi anlatsalar biz de mehteri versek ne guzel olurdu! Eksik olma pasam!
  • ÜnsalÜnsal1 sa önce
    Meral hanım nereyi kastederek etti bilmiyoruz hoca ama vay be artık koca koca şehirler CHP de
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    Selamünaleyküm, hep böyle yazilar yazin.... Millete hatirlatin kimler ne yapmisti, simdi neler diyorlar.... Enflasyon %9,26 ya düstü cok sükür, bir sonraki yazinizda bu müjdeyide hatirlatin..
  • AndızAndız1 sa önce
    Sizdeki adalet anlayışı nerede ise "masumiyetini ispat adinceye kadar her muhalif suçludur" boyutuna geldi. Ayıptır yahu!
  • Ekrem Firar da.! :) Ekrem Firar da.! :) 2 sa önce
    Yeni bir show programı başlıyor. Ekrem Seyahat sunar. Paris, bürüksel, berlin, amsterdam, kopenag, viyana, cok guzel cok guzel Turkish kebap Turkish People :)
  • Mertürk Mertürk 2 sa önce
    Her eleştiri ve uyarı yapanı da düşman görmek bir hastalık değil mi? ............Paraları ilk önce asfalt beton işleri ile betona gömmeyin, ilk önce gelir getirecek fabrika yatırımlar ile hem iş imkânı hemdebir kaç sene içinde ,fabrikalardan elde edilecek gelir ile o dış borçlar ile yapılan büyük inşaat işlerini ,dış borca gerek kalmadan yine yapabilirdik. Bu şekilde ülke sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma ile büyür diyoruz dinleyen kim. .............................. Ülke ekonomisi asfalt beton ekonomisi ile , müteahhit zengin etme ekonomisidir. .........Ama yok ,ak partinin etrafındaki her devrin adamımüteahitler para kazanıp zengin olsunlar diye ,her tarafa üniversite binaları ,yurtları vb.açtık.Bu üniversiteler den mezun olanlarının yarısından çoğunun ,okuduğu bölümle ilgili iş bulamayacağı aşikâr iken. Ama olsun .müteahhitlerpara kazanacak diye eğitim sistemi bile felç edildi. 3 milyon üniversite öğrencisi olması gerekirken , 8 milyon üniversite öğrencisi var. Buüniversite öğrencileri için yapılan yurtlar, binalar, aile lerinin çocukları için yaptığı masraflar, devletin öğrenciler için yaptığı masraflar ve ödediği burslar vb. vb. Her yıl yüzbinlerce üniversite mezunu işsiz üreten ve yetersiz akademik kadro ve teknik labaratuvar altyapısı eksikliği nedeni ile birçok üniversite nerdeyse batıdaki lise seviyesinde eğim veriyor. Şu haliyle yüksek öğretim sistemi bir İSRAF SİSTEMİDİR. ....................... Bizim ekonomi sistemimiz , gelir üreten sanayiciyi yok edip, müteahhit zengin etme ekonomisi dir. ....................,...........Bu bir eleştiri değil, göz göre göre ,ülkeyi felakete götüren yanlışlara karşıbir İSYANDIR. ............ Ekonomide sanayinin ağırlığı son on yılda ,28% lerden 16%lara düşmüştür. Allah aşkına bir ülke sanayisiz kalkınıp ,güçlü bir ülke olurmu ya.Sürekli dışardan alınan dış borçlar ile gelir üretmeyen inşaat işleri ile ülkenin geleceği ipotek altına alınmıştır. Ülkede döviz geliri getiren bir sanayi üretim altyapısı yok iken bu dış borçları ne ile ödeyeceğiz. Efendim diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında ,borcun mili gelire oranı yüksek değil diyen beyinsiz olabilir. Ama diğer ülkeler ,üretim üzerine kurulu bir ekonomidir. Biz ise dışardan alınan borçlar üzerinden yapılaninşaat ve hizmet yatırımlarını ,milli gelire ekleyerek ,milli gelirimizi yüksek göstermişiz. Dışardan borç para gelmesi durduğunda milli gelirde çöker, nitekim milli gelirde düşmeler başladı. Bir ülke sürekli dış borçlar ile ekonomisini çeviremez ,bu çark bir yerde durur bedeli de ağır olur. Ama bu yazdıklarımın doğruluğuna bakmazsınız ,çünkü sizin gözünüzde her eleştiri yapan ak parti düşmanıdır.Hangi delil ile anlatırsanız anlatın,Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var anlamazlar. Allah sonumuzu hayr etsin
  • Karamanlı Karamanlı 3 sa önce
    Ali bey nasıl bir memleket, herkes boş konuşuyor, konuşması gerekenler susuyor. Sağlık bakanlığı, Hıfzı sıhha il sağlık müdürlüğü ne iş yapar. Asıl bunları sizde görevinizi yapmıyorsunuz diye yazsanıza. İşlerini yapmayıp halkı bilgilendirmiyor, milleti birbirine düşürüyor halkı paniğe sürüklüyor. Bunda da kasıt vardır, topal ördek hikayesi... bunlar işini yapsa gökçek konuşmayacak Mansur şikayette bulunamayacak, sen de bu yazıyı yazmayıp; belki de tek haneye düştü denen enflasyondan bahsedecektin. Edemezsin ya..
  • YORUMYORUM3 sa önce
    Ali bey selamlar.Fetö teröristlerinin mahkemelerde inkar strateji sini nasıl uyguladıklarını gördük.Adamlar gözümüzün içine baka baka YPG yi terör örgütü olarak görmüyorum dediklerini de gördük.Bunlar öylesine şımarıyor ki istila ettikleri ülkemizi ellerinden bırakmak istemiyor.Malum olan bu aklın kriptoları son güçleri ile ülkeyi diz üstü yapmak için çabalarına şahit oluyoruz.Bu dünde böyleydi yarında böyle olacak.Asıl gayelerininin bu müslüman milleti Anadolu topraklarından atmak gerçeği alenileşmiştir.Kurtuluş savaşında kimlerden kurtulduk.Ne işleri vardı bu memleketimizde.Aynı senaryolar aynı istila projeleri aynı mücadele.Mücadeleye devam.Allaha emanet olun.
  • HasanHasan3 sa önce
    Beyin herkese lazım . O domuz gribi aşısı dediğin şeyi bir araştır ondan sonra yaz
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    Dün akit tv de izledim sizi. Erbakan'a ihaneti ne kadar yumuşak anlattınız. Yasaklıydı, iktidarda değildi falan. Yav zaten insan güçten düşünce ihanete uğrar, güçlü zamanında ses çıkadamayan kadro, fırsatçışık yapmıştır. Rahmetli bu konuda çok ciddi suçlamalar getirmiştir akp için. Allah akıl fikir versin
  • ahmetahmet4 sa önce
    insanlari namus seref sozuyle, hsci cikarmayacagim, ekmekle oynamayacagim, her sokaga kres, süt, emaneti ehline verecegiz, belediyelerde siyasi arpalik ve ballı kadrolasmayapmayacagiz vs gibi kamuoyu onundevaadleriyle yalanlariyla kandirip oylarini alarak secilen; sonrasinda vaadlerini tutmayip tam tersi icraat yapanlara ne denir? bu skandal aldatnanin TCK ve Tazminat Hukukunda cezasi yokmudur
  • AhmetAhmet6 sa önce
    Hiç güleceğim yoktu,Aklıma Haluk Bilginer’in meşhur repliği geldi “Allahım hem yaratıyorsun,hem takip etmiyorsun “selam ve dua ile.
  • VaaaaavvvVaaaaavvv7 sa önce
    Müthiş bir yazı yazmışsınız. Allah savaşımızı muvaffak eylesin... Aptal solak cahiller anlamaaaaaz... siz ülkeyi yediniz şimdi sıra bizde diyorlar. Seksen yıldır siz mahvettiniz deyince çok köpürüyorlar...
  • GerçekGerçek10 sa önce
    Bunlar iyi günleriniz daha dur hergun Anıtkabir'e gidip tekmil verdirirler görün bakın. Bunlar kafadan sıyrık. Dünya üzerinde bir tane bile İslâm şeriatına uygun bir şekilde devlet yok bütün suçlar müslümanlara atılıyor bunlarda o tayfa dan. Ey müslüman Türk milleti daha ne olacak ta uyanacaksin. Ama sana uyu uyu diye alfabe öğrettiler sende uyuyorsun.

Ali Karahasanoğlu

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