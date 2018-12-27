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Halkı isyana çağıranların cezası ne olsun?

27 Aralık 2018 Perşembe

Televizyon ekranlarından halkı isyana çağıranların cezaları ne olsun?

Metin Akpınar’ın dediği gibi, biz onları ayaklarından sallandırmayalım..

Onlar, halkın % 53 oyu ile başkan seçilen Tayyip Erdoğan’ı kastediyorlar ama..

Allah’ın izni ile, o hevesleri kursaklarında her daim kalacaktır ama..

Yetki bizde iken.

Güç bizde iken..

Onların, ima ettikleri türden misilleme ile, biz onları “mahzenlerde zehirleyerek öldürmeyelim..”

Onlar bize reva görüyorlar ama..

Biz onları, bizim elimizle yaşayacakları “kötü son”lara muhatap etmeyelim..

Dahası..

Dün RTÜK’ün karar verdiği üzere..

Metin Akpınar’ın ayaklanma çağrısı sebebi ile Halk TV’ye..

Fatih Portakal’ın sokağa çağrı alçaklığı sebebi ile Fox TV’ye uygulanacak olan para cezasını da..

Ve ona ilaveten, yayın durdurma cezası ile de bunları müyyedilendirmeyelim....

Her ne kadar onlar, Akit TV için her seferinde ellerine tokmağı alıp, RTÜK üyelerinin kulağının dibinde “Ceza isterüz.. Ceza isterüz” diye tempo tutuyorlarsa da..

Onlar her seferinde, Akit TV’ye en ağır cezanın verilmesi için, ellerine kılıçları alıp, tamtam dansı yapıyorlarsa da..

Biz onların despotluklarını tekrarlamayalım..

Peki ne yapalım?

En pratik, en caydırıcı cezayı verelim..

Yani?

Hangi ekrandan yalan haber yapılmış ise..

Yalan haberin doğrusu ne ise..

Doğrusunu tekrar tekrar o ekranda tekrarlanması cezası verelim..

Zoru görünce, kendilerinin de savcıda verdikleri savunma ne ise..

Onu, ekranlardan tekrarlattıralım..

Somut örnekte, halkı isyana çağıranlar, ne savunma yapıyorlar?

“Biz, demokrasiye bağlıyız.. Sandık dışında iktidarın değişmesini kabul etmiyoruz.”

Bunu, kendi ağızlarından tekrar tekrar söylettirelim..

Devamında..

Aynen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı gibi..

Ayağından sallandırılan dünya genelinde kim var ise..

O somut örnekler gösterilip..

Uğur Dündar gibi moderatör aracılığı ile değil..

Gerekirse tarafsız bir gazeteci moderatörlüğünde..

Gerekirse bir savcının moderatörlüğünde..

Gerekirse, RTÜK’ten belirlenecek bir uzmanın moderatörlüğünde..

Canlı yayında muhatapları tekrar ekrana çıkartıp soralım..

“Metin bey, ayağından sallandırma derken, Mussolini’yi mi kastetmiştiniz? Mussolini’nin üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Tayyip Erdoğan’a mı gönderme yapmıştınız?” 

Cevabını alalım..

Milyonlara seyrettirelim..

Bizim kimseden korkumuz yok..

Bizleri tehdit edenlerden korkumuz yok..

Tehdit ettikleri Tayyip Erdoğan, daha önceki gün ne dedi?

“Biz şehadete inanırız” dedi..

Gerçekten de..

Eğer biz kendimize güveniyor isek..

Yanlış yolda olmadığımıza inanıyorsak..

Bunların tehditlerine de pabuç bırakmayız. 

Sonuçta biz hesabı, bunlara değil, Allah’a vereceğiz..

Allah nezdinde haklı isek, bunlardan niye korkalım ki?

“Oynat Uğurcuğum” deriz..

“Kimi kastettin Metinciğim” deriz..

Kafasının arkasındaki planı, ekran önünde deşifre ettiririz..

**

Bunların tıynetleri hep budur..

Meydanı biraz boş bulurlarsa..

İtalya’dan örnek verme yerine..

Türkiye’den örnek verirler..

Adnan Menderes’i hatırlatırlar..

Bir yandan halkı ayaklanmaya çağırıp..

Bir yandan da..

Halkın ayaklanarak devirmesini istedikleri lidere tehditlerini savururlar:

“Direnme.. Sonun, Menderes gibi olur.”

Çok şükür ki..

Bunu açıktan yaptıkları günler geride kaldı..

Üstü kapalı yaptıkları dönemler de geride kaldı..

Şimdi..

Metin Akpınar’ın yaptığı gibi..

Başka ülkelerden örnekler vererek, aynı sonuca ulaşmayı hedefliyorlar..

“Ayağından sallandırma” örneğini, onun için veriyorlar..

Sıkışınca..

Akılları sıra, “Türkiye’de ayağından sallandırılan kimse yok ki?” diyecekler..

Biz de “He.. he.... Laf olsun diye böyle bir şey söylemiş” deyip, konuyu kapatacağız..

Geçti beyler, o devirler.. 

Artık kim halkı sokağa çağırıyorsa..

Hesabını verecek..

“Konuşmak da mı yasak” mavalını bırakın..

İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz..

Ama, halkı isyana çağıramazsınız..

Liderleri, sandıktan aldıkları neticeyi etkisiz bırakacak suç niteliğindeki saldırılarla tehdit edemezsiniz..

Varsa bir gücünüz..

Sandıkta gösterin..

2014 Mart ayında mahalli seçimler yapılmış..

Boyunuzun ölçüsünü almışsınız.

2014 Ağustos’unda cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış. Boyunuzun ölçüsünü almışsınız.

2015’de iki defa milletvekili seçimi yapılmış..

Ardından 2017’de referandum yapılmış..

Ardından 2018’in 24 Haziran’ında milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi yapılmış. 

Hepsinde boyunuzun ölçüsünü almışsınız..

Önümüzde 31 Mart 2019 mahalli seçimleri var iken.

Sandıktan çıkmaya aklınız yatmadı diye..

“Ayaktan sallandırma” ile tehdit ederseniz..

Bunun cezasız kalacağını kimse düşünmesin..

Bunun cezası olur..

Olmalı..

 

 

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YORUM YAZ

  • ReisciReisci33 dk önce
    Reis cagrincada mi cikmiyak?
  • Deïst HasanDeïst Hasan42 dk önce
     Hello, cezası ne olsun? bir hafta çay ve simit olmasın. ...
  • leventkleventk1 sa önce
    yapmak isteyipteyapamadıklarıın söylüyorlar, koyun olunmamalı, onurludavranarak gerekli hapis cezalar indirime gidilmeden verilmelidir.
  • erden canerden can1 sa önce
    Selamunaleykum ali bey hergun yaziklarinizi begenerek okuyorun allahim yar ve yardimciniz olsun amin
  • erden canerden can1 sa önce
    Selamunaleykum ali bey sizden alllah razi olsun dunyada ahirette af ve afiyet versin amin amin amin
  • Osman ÖzkanOsman Özkan2 sa önce
    ali bey can kardeş mutlaka ayaktan asarız mahsenlerde zehirleriz diyerek televizyon ekranlarından milyonların gözlerinin içine baka baka vede yalanlarla doldurdukları o milyonlarca muhalefet seçmenine bakın biz kimseden korkmuyoruz onlar hiç bir cacık yapamaz diye tahrik edilen muhalefet seçmenleri meydanlarda cumhur ittifakına oy veren seçmenlerin gözlerinin içine baka baka hakaretler etmelerine zemin hazırlıyor,ki buradaki korkunç hakikati ve gerçeği görmeyenler ya vatan hainidir yada bu hainliği bilerek yapan kahpelerdir.biz ak parti seçmeni olarak meydanlarda bu şerefsizlerle muhatap olmak istemiyoruz acilen hemen şimdi yarına kalmadan adalet istiyoruz şunu samimiyetle söyluyorum yarın çok geç olacaktır halk tv fox teveye birkaç gün bir kaç saat yayın kesme cezası ihtilalcileri dahada güçlendirirken, böyle basit cezalar ak parti seçmenini yılgınlığa bezginliğe uğratıyor ben bunu bilir bunu söylerim başkanımız bunları görmelidir bu işin şakası yokturrrrrrrrrrrr.donuşude yokturrrrrrrr.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Yorumcu ender,metin akpinari sevmezmis ama,artan fasijim,gergedan oyununu surulesen kitlelerin birbirine benzedigini insan onurunu nasil istisna hale geldigini anlatiyormus,seviyom dese taraf tutmus olacak, sayin erdogan icin din kardesim diyor turkiye rejimi muslumanlarin iyi niyetine ramen gidisata bakarsak cokda iyi bir son beklemiyormus.boyle olumsuz gidisata bakarsak illede darbe beklemiyok diyor,gezen ve akpinar muslumanlarin hasmiyim demiyor sayin baskanada haddini bil demesi meydan okuyor diyor yorumcu ender.
  • MisafirlerMisafirler2 sa önce
    Camide içki icilmemistir diyerek başlayalım. İyi fikir.
  • Allah var gam yokAllah var gam yok2 sa önce
    Biz Allahtan korkariz !
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Rtük uyesi,ilhan tasci Rutuk siyasiletin ,badin uzerinde ayar sopasi ,olmamaliymis. Metin akpinar barisdan demokrasiye,sahip ciknanin kiymetini,konusmaya ceza alirken,kaymak tabaka,diyenlere ceza verilmeyisiRtük siyasilerinbasin uzerinde ayar sopasi olmamaliymis ,sayin ilhan tasci sizi yanlusliklami uye yaptilar Rtük ne ise yariyor belki sencezaya evet dememis olabilirsin ayrica ekestirini yadirgadim o zaman ya fox tv yada halk tv ye gel ki Elestirini rahat yapasin.
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Bunca yapilan haksizliga ceza kesilseydi,bu ceza haksizlik veyasucladigi kisi vermedi.hani derlerya,adaletin kestigi parmak acimaz egerkihaksizlik yapilan kisi yapsaydi daha baska olurdu oda o aciyi tatsin diye hele bunca darbe yapanlara, kalkisma yapana kirk seneyi askin tororin basina onlari egitip ustumuze salana cezalar kesilseydihic bu duruma gelinmezdi zaline ceza verilmezse hatalar katmerlenir cogalir demokrasi secim deniyor kazaniyor hile tuzak korku vererek asil halki isyana cagiriyor.madem herseyin bir ustu var,Radio tv basin ust kurulu var devlet yonetiminde bir ust var hukuk da,biradalet makinizmasi var islemis olsa kardes kardes geciniriz.birikeri tahsil yapmis gazeteci olmus Gazeteciligin haberciligin meslegini yapmis goreginden cok herkese tehtit eder oldu.yok ordun goregini ustleniyor anayasanin goregini ustleniyor dahasi , devlet baskanina kendi istegi dogrultusunda dikta ediyor bir vatandasimiz vatanini,yurtdisindan savunsa gel burayada burda konus yoksa savunamazsin ya,ulkeyi parcalamak isteyen ta,Amerikadan,almanyadan emir veriyor buna sesi cikmiyor bunlarin derdi savunucu olma vatana sahip cikma yikici ol ,istiyorlar .
  • asılacak adam yetiştirin Metin!asılacak adam yetiştirin Metin!3 sa önce
    Metin Efendi, siz astınız üç kişiyi birden! ...üstüste siz mi asacaktınız hâlâ, doymadınız mı? Ama sorun şu: aranızda asılacak kalitede bir adam bile yok! Kılıçdaroğlu' nu adam yerine koyup asacak halimiz yok herıld!
  • NecipNecip6 sa önce
    Bu ülkede her kesim sırayla dayak yemiştir ve bizlerde bu tuzağa her zaman düştük,düşmanı hep içimizde aradık.Türkün türkten başka düşmanı yoktur
  • gülüzargülüzar7 sa önce
    ... Merak ettim.

Ali Karahasanoğlu

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