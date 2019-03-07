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Hakime cezayı yazanlar, bir de gerekçesini yazsa!

07 Mart 2019 Perşembe

Şu solcu medya, ne kadar utanmaz..

Ne kadar ahlaksız..

Haber yaptıklarını iddia ediyorlar..

“Hakime, verdiği karar sebebi ile ceza” diyorlar..

“Artık hakimlerin kararları sebebi ile cezalandırılmaya” başlandığını iddia ediyorlar..

Böyle bir haber okuduğunuzda, hemen “Örnek” demeniz gerekir, değil mi?

Bu solak medyanın okuyucuları merak etmiyor olmalılar ki..

O haberi sürekli gündemde tutuyorlar..

“Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan sanığa beraat veren hakime yer değiştirme cezası” diyorlar..

Devamını getirmiyorlar..

Sanık kimmiş?

Hakaret olduğu belirtilen cümleler nelermiş?

Mahkeme hakiminin gerekçesinde, hangi cümleler varmış?

Dosyanın sonraki aşamasında, neler olmuş?

Hiçbirisi hakkında bilgi yok.

Sadece..

Yer değiştirme cezası alan hakimin, kendisini Namık Kemal’e falan benzetip, “sürgün yediği” iddiası ile yazdığı şiiri verip (daha doğrusu o şiir yazdığını sanıyor), olayı ajite ediyorlar..

Onlar, gazetecilik ölmüş diyorlar ama..

Gazeteciliği öldürenler, kendileri..

Böyle bir haber kendilerine gelmiş olsa bile..

Bir hakim, mağdur olduğunu iddia etse bile..

Gazetecinin ilk tepkisi, “Sizin hakkınızdaki kararı bize verir misiniz” olmalı..

Verilen kararı görmeden, kişinin mağdur olup olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz ki?

Üç gündür sürekli pompalanan “hakime sürgün”ün gerekçesini, maalesef dün bir açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da yapmadı..

İster “meslekdaş dayanışması yapmışlar” deyin..

İster, “Olayı gereksiz yere büyütmeyelim.. Biz gerekli müeyyideyi uyguladık. Vazifemizi yaptık.. Bundan sonrasında, günlük tartışmalara girmek istemeyiz” gerekçesi ile hareket etmiş deyin..

Ama bir hakime, verdiği karar sebebi ile sürgün cezası aldığı iddia ediliyorsa..

Yani, yargı sistemi tümü ile suçlanıyorsa..

HSK, topun ağzına konuluyorsa.

Başkan Tayyip Erdoğan, nihai noktada hedef alınıyorsa..

Gerçekleri tüm netliği ile kamuoyunun bilgisine sunmalıyız ki..

Kim sürgün yemiş?

Niçin yemiş?

Aslında hakketmiş mi?

Daha fazlasını hakketmiş de, kendisine bu seferlik torpil mi geçilmiş?

Mağdur muymuş?

Yoksa hakimliği kendisine kalkan olarak tutan bir pervasız kişi mi, herkes bilsin..

Önce hatırlatalım..

Suç, Cumhurbaşkanı’na hakaret..

Ancak..

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik suçlardan dolayı açılmış davalardaki şikayet hakkından ferağat ettiği için..

Bu dosyada da..

Verilen kararı, temyiz etme yetkisi bile kalmamış..

Yani, tartışmalı kararda, Cumhurbaşkanı şikayetinden vazgeçmiş..

Ancak, Cumhurbaşkanı’na hakaret, re’sen yürütülen suçlardan olduğu için, dava devam etmiş..

Hakim, gerekçeli kararında, hukukdışı ifadeler kullanmasa.. Saldırgan ifadelere yer vermese..

Belki verdiği karar ne olursa olsun, orada sonlanacak..

Ama olur mu?

Dişlerini gösterecekler.

Önlerine gelen ve neresinden bakarsanız bakınız..

Baştan aşağıya hakaret dolu bir metinde bile, sadece beraat kararı vermekle yetinmeyecekler..

Bir de, Cumhurbaşkanına hakaret edecekler..

“Katlan bu ifadelere” diyecekler..

“Ne olmuş ki, yalan mı söylemişler” diye saygısızlık edecekler..

Gerçekten de..

Sürgün cezası aldığı ileri sürülen hakimin tartışmalı kararında, sanık duruşmaya gelmiş.. 

“Pişmanım” demiş..

“Duygusal bir durumdaydım.. Yaşanılanlardan bir ölçüde Cumhurbaşkanını sorumlu gördüm” diyerek, kusurlu olduğunu beyan etmiş. 

“Genel olarak tüm siyasetçilerimizi kapsayacak şekilde genel bir eleştiri yapmam sözkonusu olabilirdi” demiş, hatasını kabul etmiş.

“Bu şekilde karşınıza çıktığım için üzgünüm” demiş..

Peki, sanık bile bu kadar alttan alarak, pişmanlığını anlatırken..

Hakim bey ne demiş?

Ne siz sorun..

Ne ben anlatayım..

25 yıllık hakimim diyor ama..

“Gerekçeli kararın içine, kısa kararı kopyalayıp konulmaması gerektiği”ni bilmiyor..

 

“Şablon cümlelerle karar yazılırsa, Yargıtay’ın bunu bozacağını bilmiyor..

Son duruşma yapılmış.

Duruşmaya kimin gelip, kimin gelmediği belli olmuş..

Her şey bitmiş..

Gerekçeli karara şunu yazıyor:

“Tarafların yüzüne karşı verilmesi halinde .. yokluğunda karar verilmesi halinde ...”

Duruşmayı yapmışsın.. Davayı bitirmişsin..

Daha hâlâ, ihtimallerle ne kararı veriyorsun..

Daha önemlisi..

“HÜKÜM” demişsin..

Sonra, “Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere” demişsin..

Sonra..

“ .. gerekçesi daha sonra yazılacağı üzere ..” diye karar vermişsin..

“Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere” mi?

Yoksa.. 

“Daha sonra yazılacağı üzere” mi?

 Haydi diyelim, bunlar hakimin çapaçulluğu..

Bunun için küçük bir ceza ile yetinilmeli idi..

İyi de..

Sanık, cumhurbaşkanına “hırsız”lıktan başlayın..

“Rüşvet”e kadar onlarca suçlama yapmış..

“Siyasetçiler eleştirilere katlanmalı. Bu eleştiriler doğru olmasa bile, tahammül edilmeli” der, cumhurbaşkanının şikayetini geri çekmesini de kullanarak, beraat verirsin, anlarım..

Bir de oturup, kendin cumhurbaşkanına hakaret edersen..

“Yargıyı dizayn etmek”le suçlarsan..

Utanmadan.. “Bu kararı atlamayın ha.. Ben ceza almak için bu kararı yazıyorum” anlamına gelecek şekilde..

“Yukarıda belirtilen hususlar, bir hakimin siyasi eleştiri amacına yönelik değildir” dersen..

Meydan okurcasına.. Hayatında ilk defa bir gerekçeli karar yazıyormuş gibi.. Daha önceki hiçbir gerekçeli kararda yazmadığın ifadeleri kullanıp.. 

“Bugün kolay olanı seçersiniz, ama vicdanınız sizi bir ömür boyu rahatsız eder” derseniz..

“Ben emekli olup, avukatlık yapmaya, paraları toplamaya karar verdim. Onun için de bir atraksiyon yapmam gerekir. Onu yapıyorum” demişsiniz demektir..

Hareketi yapmışsınız. Uyarı falan beklemişsiniz.. Yer değiştirme almışsınız.. Belki yakında ihraç da alırsınız..

Avukatlığı da hayalinizde yaparsınız..

 

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YORUM YAZ

  • Seyfi KamboçyalıSeyfi Kamboçyalı13 dk önce
    Beyler, yazar kendini o kadar iktidarda sanıyor ki "Belki yakında ihraç da alırsınız, avukatlığı hayalinizde yaparsınız" diye aşırı kendine güvenli bir tehdit ve temenni ile bitirmiş yazıyı. Adam kendini hakikaten iktidarda sanıyor ve sağa sola gürlüyor. Ancaaaaak gün gelip bugün kalemşörlüğünü yaptığınız iktidardakilerin iktidarlarını korumaları için bir gün yazarın feda edilmesi gerekirse bunun ne kadar da hızlı ve acımasızca gerçekleştiğini gördüğünde vay be diyecek demek şimdi böyle olduk ha. Ama aslında o zaman öyle olmuş olmayacaksınız, siz ne kadar dava kardeşi olduğunuzu sansanıza iktidardakiler için sadece bir obje bir elementsiniz. Yine de mevcut tecrübe, birikim, eğitim ve kültürünüzle bundan daha iyisini başarabileceğinizi sanmıyorum. O yüzden bu kadar gözü kör yandaşlık mı olur diye hayret edenlere hayret ediyorum. Yazar mevcut koşullarda yapabileceğinin en iyisini yapıyor ve takdiri hakediyor. Elinize sağlık, yazılarınızın devamını diliyoruz. Allah kaleminize kuvvet versin.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN40 dk önce
    HAKARET İLE ELEŞTİRİYİ ANLAYAMAYACAK KADAR TOPLUM ADABINDAN UZAK İNSANLARI GÖRDÜKÇE ÜLKEM İÇİN ÜMİTSİZLİĞE KAPILIYORUM.ÖFKE VE NEFRET İNSANLARI ASİL OLMAKTAN TAMAMEN UZAKLAŞTIRIYOR. SEÇİM ÖNCESİ ,ÖZELLİKLE FETÖ GRUBU SAADET İN MİLİTAN GRUBU GAZETENİZİN YAZILARINI(BÜTÜN SAĞ GAZETELER DAHİL) DİKKATLE TAKİP EDİYORLAR VE UFACIK BİR HÜKÜMET KARŞITI SERZENİŞİNİZİ BİLE ULAŞABİLDİKLERİ HERKESE DEĞİŞTİREREK,YORUMLAYARAK AFİŞE EDİYORLAR. AHLAKİ BİR DURUM.YAPABİLECEK FAZLA BİR ŞEY DE YOK.ELİNİZE SAĞLIK.DEVAM...
  • abdullahabdullah47 dk önce
    pirincin icindeki beyaz taslari ayiklamak, karisan izlerin ayirt etmek, kriptolarla mucadele etmek hic bir donemde bu kadar onemli olmamisti!
  • CysusCysus47 dk önce
    Size göre tüm solcular ahlaksız.Bana göre solcular birey bazında daha ahlaklı ve prensip sahibi. Sağcılar ise birbirlerine öyle görünür ve bireysel bazda öyle değildirler. Bir yaşam biçimleri yoktur. Sorgulama hiç yoktur. (Belli bir hayat tarzı olan ve prensip sahibi olan çok azınlığı isetenzih ederim)
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Ne sen soyle ne ben dinleyem oyu reyi buz veriyokonlar yani azgın azınlık kazanıyor milli egitim ahlaki olsun aile korusun diyoruz feminist reziller kazanıyor yargı adil olsun diyoruz zindiklar gemi azıya alıyor nasıl baskanlik bu anlamadim kardeşim
  • veliveli1 sa önce
    Hukuk sistemi, hukuk adamı misyonu ne zaman "fanatik çapulcu"luktan kurtulacak? vesayetin büyük ölçüde geriletildiği bu dönemde de fanatik çapulcular, her fırsatta dişlerini gösteriyor ve sistemde pasifize edilemiyorsa umutlar başka bahara mı?
  • atrjatrj1 sa önce
    yazar bide diğer muhalefet liderlerine edilen hakaretler ve verilen makhkeme sonuçlarını irdelesen....yazar olduğunu o zaman ispatlarsın..ama sen yazar değil kalemşörsün..verirler parayı öttürrüler düdüğü
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Bu Memleketi yasanmaz diye yaftalayan bu vesayetciler,postal yalayicilar,her meseleye idolojik at gozluklerinden bakan,Millet'e tepeden bakmayi marifet zanneden bu kibir abidesi ucubeler Ustat Cemil Meric'in dedigi gibi bizzat Memleket'i yasanmaz kilan guruhtur.
  • Hakaret Nedir?Hakaret Nedir?1 sa önce
    Birinintaşımadığı olumsuz sıfatla anılmasıdır. Bu ülke hakaret örneğini çok iyi tanıyor.Başına hangi sıfatı getirirsen getir eksik kalıyorsa, o cümleler hakaret sayılamaz.
  • Kemal Kemal 1 sa önce
    Ali Bey yazmaktan fırsat bulup ara sıra kendi gazetenizde ki köşe yazarların yazılarını da okuduğunuzu umuyorum.Özellikle de Sayın Abdurrahman Dilipak'ın bugünkü yazısını Yazının küçük bir bölümü tam da bu günkü yazınıza uyuyor gibi sanki.''Her daim yüzümüz Hakk’a dönük olmalı. Pir Sultan’ın dediği gibi:“Kadılar müftüler fetva yazarsa / İşte kemend, işte boynum asarsaİşte hançer, işte kellem keserse / Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”..
  • arifarif1 sa önce
    Sayın yazar, dava dosyasını okumuşsun. Hakaret dediğin sözcükleri otur bir düşün. Yazma buraya, bir sen bir Allah (C.C.) bilsin o sözler hakaret mi gerçek mi. Başka bir şey demiyorum. Ha bir de uzun uzun anlatmışsın da; HAKİMe NEDEN YER DEĞİŞTİRİLME CEZASI VERİLMİŞ ondan bahsetmemişsin.
  • HamzaHamza2 sa önce
    Bir yerden Emir aldığı çok belli olan şerefsizbir emir eri yazarın ne yazdığını okumadan direk havlamaya başlamış.Her havlayanın yazısınıonaylayıp koymayın buraya.Suat Beyin deytazdığı gibi Ali Bey örnek vererek ve üşenmeden ayrıntılı açıklayarakbu solcu medyanın ne kadar utanmaz ve yalancı olduğunu ortaya koyuyor.Bira zkafası çalışan solcular bu yazıları dikkatle okuyup kendilerinikandıran solcu medyanın ayak oyunlarını farkeder.
  • Suat KılıçSuat Kılıç2 sa önce
    Çok kıymetli, çok saygıdeğer Ali Karahasanoğlu abiciğim;Ülkemizdeki hukuk garabetlerini çok güzel bir şekilde ve herkesin anlayabileceği şekilde yazıyor ve duygularımıza tercüman oluyorsun. Eline kalemine sağlık. Sizi seven çok büyük bir kitle var. Size yorumlarda hakaret edenler gerçeği kabül edemeyen ahlaksızlardır. vesselam.
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Burası Türkiye, Gücü olan boruyu öttürüyor işte. Gerisi traş.
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Atak helikopter fabrikası 90 milyon dolar. işçi ve üretime katkı, gelişmişlik.
  • 3 sa önce
  • ahmetahmet3 sa önce
    ahlaksizligin, yalanciligin sagi-solu olmaz.... onemli olan mankurt, ajan ve amerikan cumhuriyeti olup-olmamasi...neye hizmet ettigi! solcu etiketini bunlar haketmiyor bile yaptiklarinin siyasi izahi ve kalibi yok!
  • 3 sa önce
  • AbidinAbidin3 sa önce
    Yazar bey bugün ku Dilipak ın yazısını okusana. Ne hissedeceksin.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Bugun uc aylarin baslagici,ayricaRegaib kandili islami aleme,Allahimizin,Ayi Recebi serif ,hayirlara vesile olsun.hergun hayat kurallari gibi trafik duzensiz olursa vasitanin hahkki olan yolu yaya engellerse yada yayanin yolunu vasita kullanira trafik kesme kes olur nizam intizam olmali hatali olani yetkili olan trafik polisi ceza keser.ulke yonetimi de yargi bagimsiz gibi olmasi ,herkese esit davranmali neden abd bir kadin heykeli var elinde terazi gozu kapalibakmadan adalet terazisi var tek olcu bu.bunca hakim varken verdigi hukum yanlis,sa elbetde geregi yapilir iste adaleti temsil ediyor,diyenler olabilir bu bir sol gazetenin goregi deyil yine hakkini adalet ve hakkini araya bilir birde abd ki adaleti temsil eden anitin gozunu kapamasina gerek yok cunku dunyada oyle haksizliklar varki demek temsil etmek baska uygulamak baska egerki gorevlendiren,bir merci varsa hatirlatmakda yarar var yoksa haksiz bir karar var.

Ali Karahasanoğlu

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