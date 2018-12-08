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Hacı Akşener, başörtü tartışmasında niye yoksun?

08 Aralık 2018 Cumartesi

Ben uyarmış olayım..

Sonra, “Madem tahmin ediyordun, niye hatırlatmadın” denilmesin..

Aynısını, öğrenci andında yaşadık..

Öğrenci andı kaldırıldığında, bazı sendikalar yürütmenin durdurulması talepli olarak iptal davası açtı..

İlk aşamada, Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğu ile reddetti..

Ancak..

2018’in Nisan ayında..

Öğrenci andı ile ilgili oy çokluğu ile verdiği nihai kararında, “Öğrenci andının kaldırılması yanlıştır” dedi..

Şimdi aynısının tıpkısı..

Askeri personele başörtü serbestliği getiren yönetmelik değişikliğinde yaşanıyor..

Tek farklılık, kararı verecek olan daire..

Diğerini 8. Daire vermişti.

Bunu ise 2. Daire verecek..

Bunda da, ilk aşamada yürütmenin durdurulması talep edildi..

Oy çokluğu ile, yürütmenin durdurulması talebi reddedildi..

Şimdi nihai karar bekleniyor..

Oy çokluğu ile, “Başörtü yasağının kaldırılması yanlıştır” kararı çıkarsa..

Kimse şaşırmasın..

Öğrenci andında yaşadıklarımız, askeri personele başörtü özgürlüğü getiren yönetmelik değişikliğinde yaşanacağının göstergesidir..

Dolayısı ile, yaşanacaklarla kim ilgili ise..

Hepsi, gerekli adımı atmalı..

Öncelikle, başörtü yasağının kalkmasından istifade eden kadın görevliler, Danıştay 2. Dairesi’ndeki iptal davasına müdahil olmalılar..

Ne idüğü belirsiz Marx sempatizanları yasak sürsün diye dava açıyorlar da..

O yasağın kalkmasından bire bir yararlanan kadınlar, niçin o davaya müdahil olmasınlar ki..

Hatta sadece Milli Savunma Bakanlığı’ndaki başörtülü kadınlar değil..

Başı açık, ama başörtülülere saygılı kadınların da..

“İlerde bizler başımızı örtmek istersek, bu hakkımız bu davada kısıtlanabilir. Bu sebeple davaya, davalı bakanlık yanında müdahil olmak istiyoruz” demeleri gerekir..

Sivil toplum kuruluşları..

İnsan hakları kuruluşları..

Hatta siyasi partiler..

Başörtü özgürlüğüne destek veren kim var ise..

Bu davaya müdahil olmalılar..

Ki, görelim, davayı açan “Halkın Kurtuluşu Partisi” kim..

Halkın kendisi kim..

Bir ötesini de söylemek durumundayım..

Kamuda başörtülü olarak çalışan.. Üniversitelerde başörtülü olarak okuyan.. Liselerde başörtülü olarak okuluna devam edenleri de Danıştay 2. Dairesi’nin kararı, direkt ilgilendirecek..

 Niçin?

Çünkü yürütmeyi durdurma kararı için yapılan oylamada muhalefette kalan üye ile..

Danıştay savcısının mütalaasında..

Askeri personel veya Milli Savunma Bakanlığı ile sınırlı olmaksızın, genel olarak..

Laiklik ilkesinin, başörtülü olarak kamu hizmetinde bulunmayı yasakladığı yorumu yapılıyor..

Yani, eski Türkiye’deki başörtü yasakçılarının dedikleri ne ise, o söylenilenler, bire bir tekrarlanıyor.

“Kamu hizmeti görevini üstlenen kişiler, başörtü kullanamazlar” deniliyor..

Dolayısı ile..

Allah korusun, Danıştay savcısının, muhalif üyenin istediği yönde bir karar çıktığında..

Bu karar dalga dalga, tüm kamu kurumlarına ve öğrencilere şamil kılınacaktır..

Konunun hassasiyeti sebebi ile..

Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum..

Tekrar 28 Şubat sürecine dönersek..

Yine yıllarımız gider..

Dolayısı ile, halktan, muhtemel başörtü mağdurlarından beklentimizi, ifade ederken..

Siyasetçileri de uyarmış olalım.. 

Öncelikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den başlayalım..

Kendisi, üstelik bir kadın..

Kadınların mağdur olacağı bir dosyadan bahsediyoruz..

Meral Hanım’ın da..

Bir kadın parti genel başkanı olarak, en sert açıklamayı yapması gerekirdi..

Üstelik, bir de hacılığı var..

Ama bakıyoruz..

Hacı Meral Akşener’den tek bir açıklama yok..

Üç gün oldu..

Çıt yok..

CHP ile hangi ilde, nasıl bir ittifak ile seçime gireceğini düşünüyor ama..

Seçmenin kendisini tercih etmesi için, vesayet odaklarını hortlatabilecek adım için kısacık da olsa bir açıklama yapmıyor..

Konunun ciddiyetinin mi farkında değil?

Yoksa, “Bizi ilgilendirmez” mi diyor?

Her iki ihtimalde de..

Durum vahim demektir..

Hacı Meral Abla’nın, başörtü yasağının hortlatılması girişimine yönelik sessizliği önemli..

Ama..

CHP’nin sessizliği de önemli..

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, meydanlarda “Başörtü yasağını biz kaldırdık” diye afra tafra yapan Kemal Kılıçdaroğlu da, üç gündür tek bir açıklama ile, “Gelişmeleri doğru bulmuyorum. Başörtü yasağını tekrar geri getirme girişimleri yanlıştır” açıklaması yapmadı..

Açıklamaları dışardan izlemekle yetiniyor..

Korkarım ki..

Yasak lehine bir karar çıkacak olursa..

“Yasağı biz kaldırdık..” söyleminden tornistan edip, “Yargı kararına saygılı olmalıyız” noktasına da gelebilir..

“Gelebilir” ne demek?

Gelir..

Ya HDP’li yöneticiler?

Dindar Kürtlerin oylarını alarak, ateistleri Meclis’e sokanlar?

HDP listesinden milletvekili olan müftüler?

Kendilerince anlattıkları lokal olaylar üzerinden, bizlere “Sizde hiç vicdan yok mu” diye hesap sormaya kalkan HDP listesindeki insan hakları savunucuları?

Nerelerdesiniz?

Bu ülkede milyonlarca kadını ilgilendiren başörtü yasağının geri getirilmesi girişimleri için, niye tek bir açıklama yapmıyorsunuz?

Yoksa..

Laiklikte.. Kemalistlikte.. Din özgürlüğünün kısıtlanmasında..

Askeri vesayetle yan yana durduğunuzun yeni bir fotoğrafını mı vermek istiyorsunuz?

 

YORUM YAZ

  • Osman HeinzmannOsman Heinzmann46 dk önce
    Basörtüsü D vitamini eksikligi yapiyor, dünyada en fazla D-vitamini müslüman ülkelere üretiliyor ve tüketiliyor. ..
  • hayatihayati55 dk önce
    .......sende MİALINIYON....
  • İbrâhim akİbrâhim ak1 sa önce
    Yorumculara bakıyorum ekonomiden yaz diyip duruyor arkadaşlar ekonomiyi çok merak ediyorsanız gidin Bloomberg falan izleyin Ali bey avukat genel olarak bu tip adaletsizlikler üzerine yazıyor hee ekonomi yazamaz mi yazar tabi ama devamlı bu konuda yazmasını da beklemeyin
  • LütfiLütfi1 sa önce
    ...Yakında İsraili kınama mitingleride başlar.İyi uykular Türkiye.
  • AlperAlper1 sa önce
    Faiz,vergi,israf rant,emek sömürüsü vb.milletin canını yakmış .Siz oy toplamak için bu konularda hiç yaklasmiyorsunuz. İslamı çıkarlarınızaman Evet mi ediyorsunuz?o zama
  • vatandas sabrivatandas sabri1 sa önce
    Fetoculari, solyandançarkli elittakım, kripto sahtekarlar, afferin gece uyumadinizmi güzel sayın yazarıtakip edin birseyler öğreniniyi olur .ama zannetmiyorum doğuştan noter yeminli siniz .menderes, Özal, rahmetli Türkeşe de yeminliidiniz .16 senedirsayın AKP hokumeti çalışsın ,ekonomi,köprü .baraj .otoyol .okul .hastane .havaalanı .Marmaray .hızlı tren .işçi memur .dul .yetim .bakıma muhtaç kimseye .polise .askere .maaş ödesin .bunun yanında .ucak .tank .füze .şiha .İHA.gemi yapsın .bir tarafta savaş .bir tarafta pkp .pyd .deas .feto .çeteler .ulen ne alıp veremiyorsunuz .hainler .nankörler. müşrikler .yazıklar olsun size .90senedir bu ülkeyebirçivicaktinizmi .90 senedir bir dikili ağacınızvarmı ?çek çek çekkuru çene den başka iftira dan ,yalan dolan.çamurdan başka neyaptınız .
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    Sayın yazarın toplumu "kaşnaştırmak!" için gösterdiği gayreti takdir etmek lazım. Sizlerin gayreti olmasa bu batı iç savaş bile çıkarır bu ülkede!?.. 
  • Coskunakademi Coskunakademi 1 sa önce
    ... birgunde solculari turbani birakta ekonomiden asgari ucretliden emekliden bahset...
  • hayatihayati1 sa önce
    BAŞÖRTÜSÜkonusu OLUNCA.....birSÜRÜ soroz ...ğu fetöcü AÇIIIZbunlar TEFERRUAT diyeZIRLAMIŞLAR........sağolasın ALİABİ...... 
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Burdaki mevzu,dan cok ulkede yasanan,haksizlik adam kayirmak ,iste adaletsizligin sebebi biri menmun olurken digeri uzuluyor yok birbirimizden farkimiz ama biz baska bankayiz diye bir reklam gormustum.turkuye ziraat bankasi araciliyla havale gonderiyoruz ve izinde kullanalalim,diye 17 gun olmus para gelnemis diyor banka muduru veya personeli, benim izinim bitecek para elimize gecmedi bir zamanlar bir gecelik faize doviz yatiranlar ulkeyi batiranlar bir baska yerde babamla yine ziraat bankasi babamin emekli ayligi yurd,disindan deviz olarak geliyor .babam ,oglum bu banka muduru paramizi hep gec vetiyor dedi . bende banka mudurune neden gec verdini soyledigimde bu sefer babam suclandi sikayet etmis gibi oldu asil suclu banka muduru .is onlarda bittigi icin yine haksiz vatandas eskiden nufuz mudurlugune giderdin saatlerce ilgilenmezdi curuk tahta civi tutmaz vatandas yapilani ,unutmaz.
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    "Erkeklerin de başını örtmesi zorunlu hale getirilmelidir!.. Sarık, fes, takke vs!.. 
  • KocayusufKocayusuf2 sa önce
    Cumhuriyetin ilanından beri "başörtüyasağı"... Sadece o mu?.. Çağdaşlaşmanın/medenileşmenin(!) gereği olarak, islami kuralların tamamı ile mücadele edildi. Tüm resmi kutlamalarda kokteyller, danslar, balolar programlandı. 19-Mayıs bayramlarında kız öğrencilere şortla kutlama yaptırıldı. (Bikini ile katılsalar daha da medeni(!) olacaklardı)... Hürriyet ve Demokrasi'nin adı var... Hikaye uzun... Çağdaşlaşmanın frenkçesi!..
  • BerberBerber2 sa önce
    Millet açlık sınırında, sen bu konuda niye yoksun?
  • FazılFazıl2 sa önce
    Sayın Yazar, bu ve buna bezer konularda somut hiç birşey söylemeyen ''en muhafazakar başkan Karamollaoğlu''ndan niçin bahsetmiyorsunuz? Yoksa Bilge Başkanın bir bildiği vardır diyemi düşünüyorsunuz?
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Uzun yillar yurtdisinda yasadik artik emekli olacagiz ulkemize yerleselim diye arsamiz var ,bir komsum var kendisi emekli ogretmek kulturlu kendisi evini ,yaparken toprak harfiyatini benim arsama,dokmus ben su topragini cek diyom oda bana sen cek ben parasini vereyim diyor.ben ben cahil insandan bahsetmiyom en yuksek tahsilli de olsa en buyuk zarar bunlardan geliyor tasil deyil zihniyet sana yapilmasini ,istemedini, sende baskasina yapma ben onsenedir arsama ev yapamiyom birkere belediye baskanina soyledim eger kisi farkliysa goz yumuyor iste bu adalete uymuyor adam kayirmak yok boyle bir zihniyet oldukca haksizliklar oldukca daha cok tartisiriz turkiyenin ozeti bu.
  • MisafirMisafir2 sa önce
    Gerçek inançlı biri isen bir de enflasyon, zam, vergi gibi bir şeyler yaz. Bu konular yalnız başı kapalı olanları değil tüm ülkeyi ilgilendiriyor.
  • İkrarİkrar3 sa önce
    Ben Almanyada 48 sene bitiyor ilk geldigimiz senelerde bu gune kadar ,bir hiristiyan ulkesi olmasina ramen guyim kusama hic karismadi.ben yasamadim Ama benim ulkemde inanci kulturu insanlarin sucu bucu diye siniflara ayiranlarada raslamadim yada ben anlamadim,peki konusmasi turkce insan vatandasini gecim guzel yasam icin guzel kanunlar hazirlamasi gerekirken neden zorluk cikarir.bir aile dusun gelecegi icin evladi icin gelecek hazirlar ileride rahat yasasindiye.fahat dusman kardesler gibi kisir cekismelerle birbirinin giyimi dini icin yasakla omrunu geciriyor bazi ulkelerde devlete ve halkina zarar verme gerisi teferiyat.bunlar kime hizmet ediyorbana sorsalar,17 yil turkuyede ,48 yil Almanyada yasadim Ecdadim vatanin icin Turkiye derim ama yasama huriyeti icin Almanya derim bu kadar ozgurlukleri kisitlamak niye.ulke bir hapishane deyil omur kisa bunu iyibil.
  • erden canerden can3 sa önce
    Selamunaleykum ali bey allah sizden razi olsun konuyu en mukemmel sekilde cok acik anlatmissiniz allahim yasakcilara firsat vermesin amin
  • Metin Uyulan Metin Uyulan 3 sa önce
    Adım adım Muhfazakar insanları tahrik edip sokağa dökme çabası bu . Böyle olunca bu işe uyananların hükümete iyi niyetli uyarı yapma imkanı da ortadan kalkıyor . Bir sarmal dur geliyor . İstanbul’da halkın arasına katıldığım zaman sanki binlerce Sarı Yeleklinin arasında bulunuyormuşum hissine kapılıyorum . Trafikte bir birinin kafasını gözünü patlatacak yüz ifadesi ile Araba kuşanan mu dersiniz gözü dönmüş Taksici mi hepsınden hırslı ise Okul Servisleri . Neyse konu şu birileri gayet Planı bir şekilde Vatandaşları tahrik ediyor .
  • selamselam3 sa önce
    Başörtü yasağına da dini istismarcılarına da HAYIR
  • VatandaşVatandaş3 sa önce
    Tuzun kuru belli, maaşini dolarla falan mi aliyon?İyi para kazandiğin belli allah arttirsin, ama vatandaş geçinemiyor, bu asgari ücretle açlığa mahkum kaldık, et alamıyoruz
  • MehmethanMehmethan3 sa önce
    Tebrikler üstad..Bu mevzular,şahsiyetli bir millet için çok çok mühimdir.. Sağ olasın.. Selamlar..
  • bay mustafabay mustafa4 sa önce
    türbam denen ........... askeriyede degil devletintüm kademelerinde yasaklanmalı devletten maaş alan türban falan takamaz
  • Muhammet GençMuhammet Genç7 sa önce
    MÜSLÜMANLAR UYANIN...MÜNAFIKLAR I GÖRÜN...
  • Mesut SarpMesut Sarp8 sa önce
    Bu ülkemizin devasa bir adalet makanizması varken ve durup dururkenMeral Ablamıza dadanmanızı hiç anlayamadım. Hele bu konuyla ilgili yasal organlarımız harıl harıl çalışırken. Meral Ablamızın hiçbir zaman başörtüsüne karşı bir tavrı olmadığı gibi savcı ve hakimleri atayanBakanlardaAK Partinin hükümet üyeleri. Bunun ötesinde Meral Ablamız başörtüsü üzerinden oy avlama gayretinde hiç değil. Kendiside takmıyor ve bu konuda takıyye peşinde koşturmuyor. Ayrıca Meral Ablamız geçmişte azgın asker ve vesayetcilerine bugünkü erkek siyasetçilerin dahi cesaret edemedikleri hatta saklambaç oynadikları o zamanlarda bircok erkekten daha da cesaretli bir şekilde tek başına tavrını koyup kişiliğinle askeri vesayete karşı olduğunu ispatlamıştır. Belki siz o dönemlerde kısa pantolonla gezip içişleri Bakanı Meral Ablamızın varlığındanda bi haberdiniz. Yoksa bu satırları bu şekilde yazmazdınız.

Ali Karahasanoğlu

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