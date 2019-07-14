“Go home” üzerinden Eygi’ye saldıranların, Welcome” yalakalığı!

Galatasaray Lisesi’ni, beyaz okuluna giden zenci sıfatı ile bitiren..

Siyasal’dan mezun olmasına rağmen kaymakamlık yaptırılmayan..

Nice kaymakamlardan bu ülkeye çok daha büyük hizmetler eden.. Bu hizmetleri de, kendisine kaymakamlığı çok görenlere borçlu olan Mehmed Şevket Eygi, dünyadaki imtihanını verdi.

Son nefesini tamamladı..

Allah mekanını cennet eylesin..

Cenazesinde üç siyasi partinin genel başkanı vardı..

AK Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel başkanları..

CHP Genel Başkanı’nın da çelengi..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orada idi.. İki ayrı dönem TBMM Başkanlığı yapan isimler orada idi: Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman..

2014’ün cumhurbaşkanı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu ve birçok bakan, eski bakan orada idi..

Bu tablo, bana şu mesajı verdi..

Muhafazakar siyasetçileri bir araya getirebilecek kanaat önderlerini, birer-ikişer kaybediyoruz..

Cenazelerde buluşan siyasetçileri biraraya getirmek için, sözü dinlenecek özel isimler, o görevlerini ifa edemeden, hayata gözlerini yumuyorlar..

Düşünüyorum..

Mehmet Şevket Eygi’nin cenazesinde, en ön safta el bağlayan siyasiler, İslam’ın hangi hükmünde, birbirleri ile farklı inançtalar?

Hiçbirisi..

Teferruatta, “Şu konuyu şöyle mi daha pratik hayata geçiririz, yoksa böyle yaparak mı?” sorularında yaşanan ihtilaflar..

Maalesef, asıl hale geliyor..

Ve..

“Biz kaybettirdik.. Biz kaybettirdik. Bizi farkedin” söylemleri..

Veya, buna cevap mahiyetinde, kastı aşan söylemler sonucunda yaşanan kısır tartışmalar..

Şimdi gördük mü, gerçekte kim kaybetmiş?

Cenazeye gelenlerin (çelenk gönderenleri saymıyorum) tamamı kaybetmiş.

Bir gün önce, şaşaalı duyurularla Anıtkabir’e giden kazanmış..

Bu tablodan sevinç duyan varsa, buyursun sevinsin..

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Mehmed şevket Eygi’nin Milli Gazete’de yayınlanan günlük yazılarının büyük çoğunluğunu, o tecrübeli kaleme bir vefa borcu hassasiyeti ile, gazetemizin Arşiv sayfasına da, iktibas ediyorduk..

Her ne kadar günlük siyasi tartışmalara girmiyor ise de..

Zaman zaman siyasi iktidara çok sert eleştirileri vardı.

Eleştirilerinin tamamı, İslami hassasiyetlerle ilgili idi..

Tesettür idi.. İslami kavramların içinin boşaltılması idi.. Okullarda dini bilgilerin verilmesindeki zaafiyetler idi.. İslami prensiplerin günlük hayatımızda sulandırılması idi.. İslam’ın yasakladığı fiillerin önünün açılması idi..

Hepsine yönelik, bir abi sıfatı ile eleştirileri vardı..

O eleştirilerin farkında olan, onları okuyan, Cumhurbaşkanı ve devleti yöneten isimlerin cenazede bulunması, ayrı bir önemi haiz..

Hani deniyor ya..

“AK Parti’de inanılmaz bir kibir.. Cumhurbaşkanı’na ulaşılamama.. Bakanlarda ‘Bizim yaptığımız her şey doğru’ enaniyeti son bulmalı..” diye..

Hemen birçok yazısında, günlük hayatımızdaki olumsuzlukları, devleti yönetenlere seslenerek hatırlatan Mehmed Şevket Eygi’nin cenazesine, kibir yapmadan, enaniyete dalmadan, “bizi eleştiriyordu” demeden giden devlet yöneticilerinin tamamı, oluşturulmak istenen algının ne kadar büyük bir yanlış olduğunu da ispatlıyorlardı..

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Ve gelelim..

“Go home”culara..

1969’da, ABD’nin 6. Filo’su İstanbul Boğazı’nda, Kabataş açıklarında demir attığında..

“Amerikalı it, evine git”, “Ya İstiklâl, Ya Ölüm”, “Geldikleri gibi gidecekler”, “Emperyalizm ve yerli uşaklarına karşıyız”, “Rezil Coni bir daha gelme”, “Amerikan iti toprağımızda havlayamaz”, “Amerika’yla tartışılmaz, savaşılır”, “Yaşasın ezilen dünya halklarının kurtuluş savaşları”, “Emperyalizm ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü” afişleri ile ABD’ye karşı çıkan..

Deniz Gezmiş’lerin ve onunla birlikte hareket eden solcuların bugünkü mirasçıları..

O tarihte, ateistlik ve komünistlik propagandaları sebebi ile, solculara karşı mücadele başlatan Mehmed Şevket Eygi’yi.. Solcuları ateistlik yaptıkları için değil de, kendisi ABD taraftarı imiş de, onun için solcularla mücadele ediyormuş gibi gösteren yalancılar..

Bugün dahi, Mehmed Şevket Eygi’nin ölümünden sonra kendisine, “Gerici yazar”, “Yobaz gazeteci”, “Özel Harpçi” diye iftiralar atabilen, hakaretlere başvuranlar..

Ne acıdır ki..

Gerçek ABD mandacılarının kendileri olduğunu da, S-400 aktüel tartışmasında, Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarında hiçbir tereddüte mahal bırakmaksızın ispatlıyorlar..

Mehmed Şevket Eygi ve arkadaşları için, “ABD 6. Filo’suna karşı namaza durdular” diyecek kadar alçaklaşan haysiyetsizler..

Şimdi Amerikancı olmuşlar, namaz kılmadıkları için, “ABD’ye dönüp namaz kılıyorlar” diyemeyeceğim ama..

Hayatlarının tamamını, ABD’ye göre dizayn etmişler, utanma duygularını sıfırlayıp, gazetelerinin manşetlerinden, ABD muhibliği yapıyorlar..

Önceki günkü Cumhuriyet’i vermiş, “Bakalım, S-400’lerin Türkiye’ye fiziken gelmesi sonrasında neler yazacaklar” diye sormuştum..

Yanıltmadılar..

“Trump’a yaptırım çağrısı” başlığı ile, ABD’yi amuda kalkıp selamlamışlar..

“ABD senatosu üyeleri Trump’a, ‘Türkiye’ye yaptırım uygula ve Türkiye’yi F35 programından çıkar’ çağrısı yaptı.. NATO, ‘Endeşeliyiz’ dedi” ifadeleri ile, Türkiye’yi ABD’ye sattıklarını, vatan hainliklerini sergilemeye devam ettiler..

1969’daki ABD 6. Filo’suna “Go home” gösterisi yapanları mezarlarında bile utandıracak bir başka başlığı da, Birgün gazetesi atmış: “Sıra yaptırımda mı?”

Hey gidi hey..

Kabataş’ta demirleyen 6. Filo’yu protesto eden gençlerin rantını ye...

Şimdi ABD sözcülüğü yapıp, Türkiye’nin dik duruşunun cezalandırılması gerektiği yönünde yayınlar yap!

ABD savaş gemilerine “Go home (Evine dön)” diyenlerin üzerinden prim yap..

Şimdi ise, ABD’ye “Please come here (Lütfen bize gelin)” demekten çok daha öte yalakalıklar yap..

Hani, ABD filosunun Türkiye’ye gelme haberi verilse, bu dansözlerin tarafsız kalmakla bile yetinmeyip, “Welcome (Hoşgeldiniz)” pankartları hazırlayacaklarından eminim..

Zaman zaman eleştirdiğim Deniz Gezmiş ve arkadaşları..

İtiraf etmeliyim ki.. Bu ABD yalakalarının yanında, yine de eli öpülecek adamlarmış..