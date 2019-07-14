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“Go home” üzerinden Eygi’ye saldıranların, Welcome” yalakalığı!

14 Temmuz 2019 Pazar

Galatasaray Lisesi’ni, beyaz okuluna giden zenci sıfatı ile bitiren..

Siyasal’dan mezun olmasına rağmen kaymakamlık yaptırılmayan..

Nice kaymakamlardan bu ülkeye çok daha büyük hizmetler eden.. Bu hizmetleri de, kendisine kaymakamlığı çok görenlere borçlu olan Mehmed Şevket Eygi, dünyadaki imtihanını verdi.

Son nefesini tamamladı..

Allah mekanını cennet eylesin..

Cenazesinde üç siyasi partinin genel başkanı vardı..

AK Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel başkanları..

CHP Genel Başkanı’nın da çelengi..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orada idi.. İki ayrı dönem TBMM Başkanlığı yapan isimler orada idi: Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman.. 

2014’ün cumhurbaşkanı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu ve birçok bakan, eski bakan orada idi..

Bu tablo, bana şu mesajı verdi..

Muhafazakar siyasetçileri bir araya getirebilecek kanaat önderlerini, birer-ikişer kaybediyoruz..

Cenazelerde buluşan siyasetçileri biraraya getirmek için, sözü dinlenecek özel isimler, o görevlerini ifa edemeden, hayata gözlerini yumuyorlar..

Düşünüyorum..

Mehmet Şevket Eygi’nin cenazesinde, en ön safta el bağlayan siyasiler, İslam’ın hangi hükmünde, birbirleri ile farklı inançtalar?

Hiçbirisi..

Teferruatta, “Şu konuyu şöyle mi daha pratik hayata geçiririz, yoksa böyle yaparak mı?” sorularında yaşanan ihtilaflar..

Maalesef, asıl hale geliyor..

Ve..

“Biz kaybettirdik.. Biz kaybettirdik. Bizi farkedin” söylemleri.. 

Veya, buna cevap mahiyetinde, kastı aşan söylemler sonucunda yaşanan kısır tartışmalar..

Şimdi gördük mü, gerçekte kim kaybetmiş?

Cenazeye gelenlerin (çelenk gönderenleri saymıyorum) tamamı kaybetmiş.

Bir gün önce, şaşaalı duyurularla Anıtkabir’e giden kazanmış..

Bu tablodan sevinç duyan varsa, buyursun sevinsin..

Mehmed şevket Eygi’nin Milli Gazete’de yayınlanan günlük yazılarının büyük çoğunluğunu, o tecrübeli kaleme bir vefa borcu hassasiyeti ile, gazetemizin Arşiv sayfasına da, iktibas ediyorduk..

Her ne kadar günlük siyasi tartışmalara girmiyor ise de..

Zaman zaman siyasi iktidara çok sert eleştirileri vardı. 

Eleştirilerinin tamamı, İslami hassasiyetlerle ilgili idi..

Tesettür idi.. İslami kavramların içinin boşaltılması idi.. Okullarda dini bilgilerin verilmesindeki zaafiyetler idi.. İslami prensiplerin günlük hayatımızda sulandırılması idi.. İslam’ın yasakladığı fiillerin önünün açılması idi..

Hepsine yönelik, bir abi sıfatı ile eleştirileri vardı..

O eleştirilerin farkında olan, onları okuyan, Cumhurbaşkanı ve devleti yöneten isimlerin cenazede bulunması, ayrı bir önemi haiz..

Hani deniyor ya..

“AK Parti’de inanılmaz bir kibir.. Cumhurbaşkanı’na ulaşılamama.. Bakanlarda ‘Bizim yaptığımız her şey doğru’ enaniyeti son bulmalı..” diye..

Hemen birçok yazısında, günlük hayatımızdaki olumsuzlukları, devleti yönetenlere seslenerek hatırlatan Mehmed Şevket Eygi’nin cenazesine, kibir yapmadan, enaniyete dalmadan, “bizi eleştiriyordu” demeden giden devlet yöneticilerinin tamamı, oluşturulmak istenen algının ne kadar büyük bir yanlış olduğunu da ispatlıyorlardı..

Ve gelelim..

“Go home”culara..

1969’da, ABD’nin 6. Filo’su İstanbul Boğazı’nda, Kabataş açıklarında demir attığında..

“Amerikalı it, evine git”, “Ya İstiklâl, Ya Ölüm”, “Geldikleri gibi gidecekler”, “Emperyalizm ve yerli uşaklarına karşıyız”, “Rezil Coni bir daha gelme”, “Amerikan iti toprağımızda havlayamaz”, “Amerika’yla tartışılmaz, savaşılır”, “Yaşasın ezilen dünya halklarının kurtuluş savaşları”, “Emperyalizm ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü” afişleri ile ABD’ye karşı çıkan..

Deniz Gezmiş’lerin ve onunla birlikte hareket eden solcuların bugünkü mirasçıları..

O tarihte, ateistlik ve komünistlik propagandaları sebebi ile, solculara karşı mücadele başlatan Mehmed Şevket Eygi’yi.. Solcuları ateistlik yaptıkları için değil de, kendisi ABD taraftarı imiş de, onun için solcularla mücadele ediyormuş gibi gösteren yalancılar..

Bugün dahi, Mehmed Şevket Eygi’nin ölümünden sonra kendisine, “Gerici yazar”, “Yobaz gazeteci”, “Özel Harpçi” diye iftiralar atabilen, hakaretlere başvuranlar..

Ne acıdır ki..

Gerçek ABD mandacılarının kendileri olduğunu da, S-400 aktüel tartışmasında, Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarında hiçbir tereddüte mahal bırakmaksızın ispatlıyorlar..

Mehmed Şevket Eygi ve arkadaşları için, “ABD 6. Filo’suna karşı namaza durdular” diyecek kadar alçaklaşan haysiyetsizler..

Şimdi Amerikancı olmuşlar, namaz kılmadıkları için, “ABD’ye dönüp namaz kılıyorlar” diyemeyeceğim ama..

Hayatlarının tamamını, ABD’ye göre dizayn etmişler, utanma duygularını sıfırlayıp, gazetelerinin manşetlerinden, ABD muhibliği yapıyorlar..

Önceki günkü Cumhuriyet’i vermiş, “Bakalım, S-400’lerin Türkiye’ye fiziken gelmesi sonrasında neler yazacaklar” diye sormuştum..

Yanıltmadılar..

“Trump’a yaptırım çağrısı” başlığı ile, ABD’yi amuda kalkıp selamlamışlar..

“ABD senatosu üyeleri Trump’a, ‘Türkiye’ye yaptırım uygula ve Türkiye’yi F35 programından çıkar’ çağrısı yaptı.. NATO, ‘Endeşeliyiz’ dedi” ifadeleri ile, Türkiye’yi ABD’ye sattıklarını, vatan hainliklerini sergilemeye devam ettiler..

1969’daki ABD 6. Filo’suna “Go home” gösterisi yapanları mezarlarında bile utandıracak bir başka başlığı da, Birgün gazetesi atmış: “Sıra yaptırımda mı?” 

Hey gidi hey..

Kabataş’ta demirleyen 6. Filo’yu protesto eden gençlerin rantını ye...

Şimdi ABD sözcülüğü yapıp, Türkiye’nin dik duruşunun cezalandırılması gerektiği yönünde yayınlar yap!

ABD savaş gemilerine “Go home (Evine dön)” diyenlerin üzerinden prim yap..

Şimdi ise, ABD’ye “Please come here (Lütfen bize gelin)” demekten çok daha öte yalakalıklar yap..

Hani, ABD filosunun Türkiye’ye gelme haberi verilse, bu dansözlerin tarafsız kalmakla bile yetinmeyip, “Welcome (Hoşgeldiniz)” pankartları hazırlayacaklarından eminim..

Zaman zaman eleştirdiğim Deniz Gezmiş ve arkadaşları.. 

İtiraf etmeliyim ki.. Bu ABD yalakalarının yanında, yine de eli öpülecek adamlarmış..

 

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  • Bu yazı binbir surat sol’u güzelce teşhir etmiştir herkes ezberlesinBu yazı binbir surat sol’u güzelce teşhir etmiştir herkes ezberlesin9 dk önce
    Bizim hayvanın eti kemiksiz. Demokratım der darbelere evet der.Özgürlükçüyüm der başörtüsünü yasaklar. Altıncı Filo’ya “go home” der. Gün gelir ABD’ye “come in” der.
  • Bize Dervişler geldiBize Dervişler geldi10 dk önce
    Allah için yaşayan, okuyan, konuşan gerçek bir derviş idi, Allah taksiratını affetsin.
  • Dadaş Dadaş 12 dk önce
    İngilizlerin eniştesinin ne işi var cenaze namazında O artık tiyatro salonunda alkış ve saygı duruşu yapar ancakonla asla aynı safta olmam Mine kıratlı Eygi için yazdıkları Temel’in günahıMehmet şevket Eygi e ALLAHrahmeti ve merhametiyle muamele eylesin bizlerde tedarikli olmayı nasip etsin
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 18 dk önce
    Hayatımızdan bir yıldız kaydı. “İnan’a lillah İnan’a iletti Raciun” hepimiz Allah’tan geldik, muhakkak ona döneceğiz.
  • Gurbetçi...Gurbetçi...19 dk önce
    Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
  • İbrahim akİbrahim ak1 sa önce
    Sevdiğimiz munevverleri bir bir kaybediyoruz Allah rahmet eylesin
  • Bizim sol sol değil Bizimki Amerikan soluBizim sol sol değil Bizimki Amerikan solu1 sa önce
    Bayılıyorum. Solun ipliğini pazara çıkaran yazılarına.
  • MemetMemet2 sa önce
    Reisi hiç sevmem, ama s 400 ler hakkında abd ye posta koymasıçok doğru, bir tavır, takdiri hak ediyor, s 400 ler fiiliyata geçirilmelidir, milli savunma sistemleri için her imkan kullanılmalı, milli mutabakat oluşturulmalı, bu milli mutabakat her türlü ekonomik operasyona karşı ayakta kalmamız içinçok önemlidir, bu milli mütabakat hem reisi hem milleti kurtarır
  • DermanDerman3 sa önce
    Hepimizin malumu ,yarin15 Temmuzulkemize yapilan hain saldiriyimilli ozan sayin ugur isilak beyokumus.bir daha yasanmasin, fakat unutulmasi diye ,yazmak istedim bir vahsetdi o gece. Boyle bir ihaneti tarih gormedi hic bir dusman icimize girmedi. Fakat uzun surmedi yurudu olumune tek vucudoldu millet sozkonusu vatandi. Kadin kiz ihtiyar genc kiyama durdu kahramandi gecilmez surdu,kor gibiydi yurekler milletdi ordu yer yerinden oynadi gorenler mahser sandi tek vucut oldu millet sozkonusu vatandi. Milletin silahini,dogrultdular millete pusu kurdu hainler millete ve devlete hamdolsun aziz millet dur dedi bu zillete tek vucud oldu millet sozkonusu vatandi. Tam 248 sehit binlerce gazi bir manevi kuduret tartamaz hicbir terazi destan oldu bir mazi ya istiklal ya olum denildi tek vucut oldu millet sozkonusu vatandi .sehitlerimize rahmet gazilerimize milletimize boyle bir gunu yasatanlara lanet olsun vatan sagolsun.
  • GaripGarip3 sa önce
    Tarihi değiştiremezsiniz.İşte kanlı pazar gerçeği!15 Şubat'ta, Bugün gazetesinin yazarı Mehmet Şevki Eygi de daktilosunun başında, ertesi gün çıkacak yazısına hazırlanıyordu. Öyle lafı eveleyip geveleme zamanı değildi. Hedefe tam ortasından vurmak gerekirdi. Eygi, önce yazısının başlığını koydu: "Cihada hazır olunuz." Ve devam etti: "Büyük fırtına patlamak üzeredir, Müslümanlar ile kızıl kâfirler arasında topyekûn savaş kaçınılmaz hale gelmiştir... Müslüman kardeşim, sen bu savaşta bitaraf kalamazsın. Ben namazımı kılar, tesbiğimi çekerim... Etliye, sütlüye karışmam deyip de kendine zulüm edenlerden olma, gözünü aç, bak!.. Onlarda taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi var? Biz de ayni silahları kullanmaktan aciz değiliz... Cihat eden zelil olmaz. Sağ kalırsa gazi olur, canını verirse şehitlik şerefini kazanır."Kanlı pazarda 2 kişi öldü 200 kişi bıçaklarla yaralandı.
  • GARİPGARİP3 sa önce
    İşte kanlı pazar gerçeği!15 Şubat'ta, Bugün gazetesinin yazarı Mehmet Şevki Eygi de daktilosunun başında, ertesi gün çıkacak yazısına hazırlanıyordu. Öyle lafı eveleyip geveleme zamanı değildi. Hedefe tam ortasından vurmak gerekirdi. Eygi, önce yazısının başlığını koydu: "Cihada hazır olunuz." Ve devam etti: "Büyük fırtına patlamak üzeredir, Müslümanlar ile kızıl kâfirler arasında topyekûn savaş kaçınılmaz hale gelmiştir... Müslüman kardeşim, sen bu savaşta bitaraf kalamazsın. Ben namazımı kılar, tesbiğimi çekerim... Etliye, sütlüye karışmam deyip de kendine zulüm edenlerden olma, gözünü aç, bak!.. Onlarda taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi var? Biz de ayni silahları kullanmaktan aciz değiliz... Cihat eden zelil olmaz. Sağ kalırsa gazi olur, canını verirse şehitlik şerefini kazanır."Kanlı pazarda 2 kişi öldü 200 kişi bıçaklarla yaralandı.
  • Derman Derman 3 sa önce
    İnna lillah ve inna ileyhin racin.biz Allah,dan geldik yine ona donecegiz.islama inanmayan da biz maymundan geldik amerikaya donecegiz saniyor.sayin mehmet sevki eygi ye Allahdan rahmet mekani cennet sevenlerininbasi sagolsun.
  • Ümmeti MuhammedÜmmeti Muhammed7 sa önce
    Rabbim mekanını cennet eylesin
  • MuzafferMuzaffer8 sa önce
    Ali abi yazın çok güzel olmuş, eline sağlık. Rabbim Mehmet şevket eygi gibi üstadlarımızı ümmetin bu bölünmüşlüğünde bizlere bağışlasın. Her birine hayırlı uzun ömürler nasip etsin, bizlere birer rahmet vesilesi kılsın. Abimiz büyüğümüz erdoğan başkanımıza, Temel karamollaoğlu başkanımıza, Fatih beye hayırlı ömürler versin.
  • hercaihercai8 sa önce
    Her sozun dogru sayin Karahasanoglu. Ama kulaklari duyamayanlar, gozleri goremeyenler, goremiyor. Akillari kafalarina dank diye vuruyor, ama nafile..
  • Allah rahmet etsinAllah rahmet etsin8 sa önce
    Et, bacak, göğüs filmlerinde kendisine de yardımcı rol verilen kız hidayete gelmişti bir gün. Milli gazeteciler onu buldu; "gel bacım bizde yaz da müslümanların da imanı artsın" diye yazar niyetine onu da kattılar kadroya! 6 ay sonra o bacı, camianın ablası oldu; ümmetin sorduğu fıkhi sorulara bile cevap verir oldu hattâ..! Şevket âbi merhum gazeteden başka her şeye benzeyen böyle bir gazeteye nasıl tahammül etti 28 yıl, hep hayret etmişimdir!

Ali Karahasanoğlu

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