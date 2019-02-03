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Geldik patlıcan-biber meselesine!

03 Şubat 2019 Pazar

Muhalif okuyucularımızın yoğun baskısı altındayız..

Hangi aktüel yazıyı yazarsak yazalım..

İster 31 Mart seçimleri ile ilgili aday tanıtımlarını..

İster milliyetçi geçinenlerin, PKK uzantısı parti ile işbirliği yapan CHP’ye yanaşmasını yazalım..

Kendisine işkence yapanlara oy vereceğini açıklayan siyasileri yazalım..

Yazıyı, şöyle bir gözlemliyorlar..

Hemen altına, kendi kafalarındaki konuda yazı isteyerek yorumlarını yapıyorlar..

Her yazımızın altına internetten yapılan yorumlarda, “Patlıcandan bahset Ali Abi” diyorlar.. 

Başka da bir şey demiyorlar..

Fikri takipleri de, büyük övgüye mazhar olacak derecede..

Öyle bir defalığına, “Patlıcandan ne haber” diye hatırlatıp, peşini bırakmıyorlar..

“Biz buradayız. Takip ediyoruz.. Israrla cevabını bekliyoruz” diyorlar..

O zaman hazır hormonlu fiyatlarda birazcık inişe geçiş de yaşandığına göre..

Patlıcan-biber-domates mevzusuna girebiliriz..

Nereden başlayalım..

Mekteplere ilkokul olarak başlandığına göre..

Biz de.. 

İlkokul bilgileri ile başlayalım..

Bakın arkadaşlar.. 

“Patlıcan, bir sıcak iklim sebzesidir. Soğuğu sevmez!”

Var mı itiraz eden?

Olmamalı.. Olamaz..

Devam ediyorum..

“Biber, ılık ve sıcak mevsimde yetişir. Soğuklardan çok etkilenir..”

Var mı itiraz eden..

Olmamalı..

Domates ile devam ediyorum..

“Domates; ılık ve sıcak iklim ister. Soğuklardan çok zarar görür.”

Bu temel bilgilerden sonra..

“Patlıcan, biberden bahset” diyenlere daha başka bir şey demeye gerek var mı?

Yok ama..

Başladık bir defa.. Yarım kalmasın..

Arkadaşlar, hangi mevsimdeyiz?

Kışın ortasındayız değil mi?

Kışın sonu falan bile değil, tam ortasındayız..

Kışın tam ortasında, siz hangi kafayı yaşıyorsunuz?

“Patlıcansız bir Şubat ayı, düşünemiyorum” mu diyorsunuz?

Veya..

“Bibersiz Şubat ayı yaşanılmaz” mı diyorsunuz?

“Domatessiz asla Şubat ayı geçmez” iddiasında mısınız?

Bunların hepsi, sıcak ve ılıman iklim ister..

Biz ise..

Kışın ortasındayız..

Biraz rahat olun..

Canan Karatay’ı dinleyin..

Her meyveyi, sebzeyi mevsiminde tüketmeye çalışın..

Hormonlu, genetiğine müdahale edilmiş meyve sebzelerden aman ha aman, uzak durun.

En çok da sizler diyorsunuz ya..

“Her şeyin genetiği ile oynandı.. Meyve ve sebzelerimizden bir tat alamıyoruz” diye şikayet ediyorsunuz ya..

“Organik ürün de organik ürün” diyorsunuz ya..

“Tamamen doğal ortamda yetişen meyve sebzeleri” öneriyorsunuz ya..

Önerilerinize ihanet etmeyin..

Kendi tavsiyelerinizi çiğnemeyin..

Seralara dalmayın..

Doğal olarak, toprakta yetişenlere yönelin..

Doğal şartlarda yetişen meyve ve sebzelere öncelik verin..

Böyle olunca ne olacak?

Geniş topraklarda, kendi mevsiminde yetişen ürünlerde rekabet olduğu için fiyatlar normalleşecek..

Ama..

Seralarda..

Bir avuç kaymak tabaka için üretilen, mevsimi olmayan ürünlere talip olup, fiyatlarını zirve yaptırtmayın..

Bırakın..

Kaymak tabaka, kendi arasında rekabeti kızıştırsın..

Fiyatları yükseltsin..

Bir de..

Anaları, babaları hayatında kış mevsimi patlıcan yemeyen dar gelirliler olarak..

Ortalığı velveleye vermeyin..

Haa..

Çok çok ısrarcı iseniz..

Hükümet size de bir kolaylık yaptı..

Bazı ataklarla..

Kimi ürünlerde rekabeti daraltmak için marketleri satıştan çekerek.. 

Kimi ürünlerde ithalata giderek..

Fiyatları indirtti..

15 TL’lere çıkan ürünler, şimdi aniden % 40 fiyat düşüklüğü yaşamaya başladı..

Ama eminim, bu sefer de aynı kesim, bir başka moda geçip, yine itiraz edecekler: “Üreticiler zarar etti.”

E bir karar verin kardeşim..

Tüketcileri, dört mevsim, her meyve sebzeyi yemelerini istiyorsanız..

Hükümette çaresi var..

Gerekirse ithalat ile, sorunu çözüyor..

İthalat olduğunda, hemen “üreticiler zarar ediyor”a evrilmeyin..

Niçin yapılanları savunuyorum?

Çünkü doğru şeyler yapılmak istenildiğine güveniyorum..

Son altı ay içinde yaşanılanlarda, kimlerin kimlerle işbirliğine girdiğinin bizzat şahidiyiz..

Ekmeğe zam yaptırtmak için..

Kimlerin kimlerle kol kola girdiklerini gördük..

Fırıncılar odası başkanının, “15 gün içinde ekmek 1,5 TL olmazsa, patır patır iflaslar başlayacak.. 15 gün içinde 1,5 TL yapmazsanız, bir ay sonra 2 TL yapmak zorunda kalacaksınız.. Çünkü fırınların büyük kısmı kapanmış olacak. Az sayıdaki fırınlar da, ekmeği 2 TL’den satacak. ‘İstersen alma’ diyecek” propagandalarını dinledik..

Ne oldu?

Bu söylemin dillendirildiği tarih, Eylül 2018 idi..

Ekim oldu.. Kasım oldu..  Aralık oldu..

Halk ekmek fiyatları bir kenara..

Orda çok daha ucuza satılıyor ama..

Fırıncılar odası başkanının istediği oldu mu?

Aralık sonuna kadar, ekmeğe zam yapıldı mı?

Hayır yapılmadı..

Fırınlar patır patır kapandı mı?

İflaslar yaşandı mı?

Hayır..

“1,5 TL’ye çıkarmayalım derken, 2 TL’den ekmek almaya başladık mı?”

Hayır..

O halde?

Biz bu istemezükçülerin, riyakarların, ahlaksızların propagandalarına niye inanalım ki?

Ekmekte ne yalan uydurdu iseler..

Patlıcanda da aynısını yapıyorlar..

Göreceğiz, iki ay sonra, patlıcan ne olacak..

Ömrümüz var ise..

 

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YORUM YAZ

  • YaziyorumYaziyorum56 dk önce
    Ben saydim 16 yorumcu kiziyorlar,soruncu bunlar birlikde ya bir market bir sekilde ,pahalilikdan sikayet ediyor bir bakkal bir pazarcilik yapip ucuk gida satsinlar gunlerce hukumete ihtidara inat pahalilik yapanlar bu pahaligi igtidardan sananlar bir nevi ahmak, gidip aradtirsinlar ihbar etsinler eskiden bir tavuk ya hasta olunca yenirdi yada tavuk hasta olursa yenirdi eskiden guzden kalan yesil domates evde kizarip olgunlasinca kullanilirdi imkan boyleydi bu yorumcular ,sorgucular bunlara verilen gorev bu.
  • HasHas59 dk önce
    Sayın yazar, ıspanak pırasa başta olmak üzere kış sebzelerinin fiyatı neden uçuyor? Onunla ilgili bilimsel mevsimlik açıklama yapar mısınız?
  • Dila Dila 1 sa önce
    Al sana bir daha balık- kayak hikayesi,maalesef hükümet İsmet İnönü ekonomik politikalarına sarıldı.Sanki savaştayız dostlar." Milli korunma ekonomisi" hani büyük adam hep diyor ya " ya siz karne Ile..." merak etmeyin Madura başımızda kaldığı müddetçe o günleri de göreceğiz.Sultanlar saray yaptırdıkça halk açlığa mahkum olur ve oluyor...Cebimde bu günde para yok ve yine iş aramaya çıkıyorum...Ali Bey rahat nasıl olsa.Ali Bey senden bir ricam var sen ve ailenin belgeleri Ile mal varlığını ve aylık gelirini açıklar mısın...yoksa her yazını rijit bulacağım...Neden her kes seni patlıcan, bibere çağırıyor taraflısın da ondan.Bir gün de tarafsız ve vicdanlı bir yazı yaz.CHP' ye saldırdıyın onda birine de AKP' yi eleştir...Şunu da söyleyím hayatımda Özal ve Erdoğan 'ın dışından kimseye oy vermedim bu sefer oyum Kılıçtaroğluna...onu daha samimi ve dürüst buluyorum. Korumak ordusu ile gezenleri değil...Biber ve patlıcandan vaz geçtik soğan, sarmısak ve patetesi ne yapacağız...Aylardır yarı aç yarı tok geziyoruz...Belediyeden gelecek koliyi bekliyoruz aşkına kavuşak genç kızlar gibi.Revamı Ali Bey revamı.Bizi sadakaya muhtaç ettiniz, utanmasam dileneceğim.
  • ffffffff1 sa önce
    Hazir patlicandan baslamisken bir de patetes sogana da girseniz malum patetes helw sogansiz patican pismez
  • HasHas1 sa önce
    Zannedersin ki her yıl bu zamanda domates biber patlıcan fiyat patlaması yapıyor, niye geçmiş yıllarda fiyatlar çok daha makuldü diye soralım o zaman, kışlar ılık mı geçiyordu?
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Ali bey patlıcan biber domates konusunda haklısın. CHP pkk SP İP li fettuşilere KAPAK olsun. Ancak ak partimiz soğanı stoklamışlar diye ALGI yapan müsteşarıdır memurmudur, her kim ise onu cezalandırsın, çünkü YALAN söylendi. İki yıldır patates soğan ekiminde DENGESİZLİKTEN nemalananlar var, her kim ise CEZASINI çeksin. Elma portakal iki tl. patates soğan altı tl. Yakında ağaçları söküp patates soğan ekecekler, sonrada elma portakal FIRLAYACAK. AK partimizin hiç mi suçu yok? Evet seçim Arefe’sinde konuşmayalım ama, birazda. DÜZEN kuralım.
  • birisibirisi1 sa önce
    ayıp söylemesi biz patlıcan aldık hem de daha pahallıyken. patlıcan bu duruma gelmişti. kış sebzeleri de anormal pahalı. portakal ucuz sadece bu kış. mevsimindeki sebze meyvenin de çok derine indiğinde bir zararı çıkıyor. dün habertürkte bilirkişiler gdo yu baya tartıştılar. bazısı zararının tam ispatlanmadığı kanaatinde.
  • erden canerden can1 sa önce
    Selamunaleykum ali bey sizden ve akit gazetemizden emegi gecen herkesten allah razi olsun allah razi olsun allah razi olsun amin amin amin
  • CoskunakademiCoskunakademi1 sa önce
    Tabiki yine iktidarin yaptikkarini elestiremeyen bir yazi...Yaz sebzelerini gectik kis sebzelerine gelelim.Ispanak 8 tl, yesil sogan 15 tl,yesil sarimsak 20 tl, maydanoz tere roka 3 tl, karnibahar kilosu 5 tl, pirasa 7 tl sen kelime oyunlarinla hukumeti aklamaya calis ama bu millet neyin ne oldugunu cok iyi biliyor..Sogan patates el yakiyor...ulkede adil bir denetim mekanizmasi kuracaklarina uretimi bitirip herseyi ithal ederseniz sonumuz daha kotu olur..madem aracilar var halkin kanini emiyorlar hal yasasini cikartip neden onlem almiyorlar da sanki iktidarda baskasi varmis gibi birde elestiriyorlar...
  • vatandas vatandas 1 sa önce
    Katrani kaynatsan olmazki şeker, neslinden doğan nesline çeker.Onyargili,Şartlanmis insanı ikna edemezsiniz. Dağların yerini değiştirebilirsiniz. Onyargı ve sartlanmayi değiştiremez siniz. ?sayın yazarım ne güzel acikliyorsunuz kış mevsimi vsvs ancak mesele 3 5 ağaç değil .mesele kafa karıştırmak, algı bozmak,verilen görevin gereğini yapmak. 15 temmuz feto zombileri nereyi?kimi,?ne için bomba atiyoruz dedilermi? Tanklarlakime ateş ediyoruz ? bu insanlar kim dedilermi? ellerinde sadece Türk bayrağı olan insanıa ateş eden,şehit eden o ZOMBİ hiçaklıyokmuidi? Akıl var ama kiralanmiş.Uyusturulmus,aforoz. Edilmiş. Sayın yazarım sizlere teşekkür ediyoruz.yola devam algı operasyonlarına aldirmayiniz. Gavurun,feto denen ABD şeytanın ekmeğini, parasini yiyen onların dediğini yapacaktır. Çünkü ruhlar esir alınmış, akıl esir edilmiş.Size ve sağduyulu milletimize saygilar ve sevgilerimi arz ederim.
  • AHMEDAHMED2 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Bu CHP zihniyetliler AK Partinin başarısından, 18 yıl iktidarolmasından dolayı çıldırıyorlar ve acaba ne bahane bulsak diye düşünüyorlar. Bir türlü halkla bütünleşemiyorlar.Kriz var diyorlar ama marketler insan kaynıyor. Krizin ne olduğunu bu yeni yetmeler bilmiyorlar. Bizimhayatımız kriz içinde, yoklukkıtlıkve kuyruklardageçti. Dün peynir, yoğurt zeytin satılan 8 m2 lik bir dükkana uğradım.Kaliteli peynir satıyor adam Kilosu 28 T.L. Vallahi her vardığımda 4-5 kişi oluyordu ama dün 10 kişi sıra bekliyordu küçücük bir dükkanda. ANEKTOD: CHP libir kadın caddedekarşıya geçerken belediye otobüsü hafifçe vurmuş. Kadın üzerini temizleyerek ayağa kalkmış. ve"Allah belanı versinErdoğan" demiş..
  • ademadem2 sa önce
    Allah razi olsun..kanıksanan yanlış alışkanliklara sistemin insanların davranîşlarını modelleme rituellerine çomak sokuyorsunuz..Millet herşeyi mevsiminde yemeyi öğrenecek inşallah..sağolunuz efendim..
  • AkınAkın2 sa önce
    Fırınlarda normal ekmek 1.5 hatta epeydir 1.25 dan satan da 1.5 yaptı. Sarı buğday tam buğday 3TL. Halk ekmek alıyorum sık sık 75krş. Bugün pazar kapalı mecburen fırına gideceğim. Zamlarını adamlar fiilen yaptılar.
  • metin basmetin bas2 sa önce
    Patlican biber domates tuketmiyelim eyvallah.Mevsim sebzesi ispanak 7 _8 lira,pirasa 6_7 lira kereviz7_8 lira ,kuru sogan 4_5 lira insanlar tencereyi nasil kaynatacaklar tuzu kurularin haberi yok.Mutfaklar yaniyor haberiniz yok gibi davranmayin.Mutfak yangini kotudur!!!!
  • SabriSabri3 sa önce
    Sayın yazar..şimdi de başlayacaklar CHP siz bir yazı olmuş diye..merak etmeyin muhakkak bir tu-kaka bulacaklardır..
  • Pazar!!! Pazar!!! 3 sa önce
    Ali abim pazara çıkmıyor herhalde. Kışın patlıcanla, domatesle işimiz yok. Pırasa, karnıbahar, lahana vs. fiyatlarına da baksaydınız keşke..
  • Aysen AhıskaAysen Ahıska3 sa önce
    Patlıcan, biber fiyatı derken aslında kastedilen çok yüksek olan gıda fiyatları. Tavsiyeniz üzere patlıcan, biber vb için yaz dönemini bekleyelim ancak her mevsim tüketilen ve fiyatları çok yüksek olan et, peynir vb diğer besinler için hangi mevsimi beklememizi önerirsiniz? Gıda enflasyonunu patlıcan, biber seviyesine indirgemeniz ve herkesin canını yakan enflasyonu görmezden gelmeniz objektif olmadığınızın bariz göstergesi!
  • Baştğmez Vanly Baştğmez Vanly 3 sa önce
    Ali bey kardeşim. Neden eski hükümet dönemlerinde şunu yiyemiuoruz bunu alamıyoruz demiyorlardı. Ben söyleyeyim o zaman ne imkanları vardı ne de cesaretleri. Bunlsr alışmışlar bi kere ne kadar iyi de olda güzelde olsa bizden değildir deyip haksız eleştiri yapmaya.Allah devletimize zeval vermesin memleketimizde maaş almayan tek bir kimse yok gibi bir durumdayız.Bunlar, Allah korusun belalarını mı istiyorlar. Afganistan da Irak ta Suriye de neler olup bitti ve halendevam ediyor görmüyorlar mı?Din,namus,bayrak, özgürlük elden gitmeden Cenab-ı Hak Hidayet buyursun inşallah.
  • Bir de...Bir de...4 sa önce
    Bir de Barış ağabeyin Domates, Biber , Patlıcan şarkısını dinlenmeyi unutmayalım...
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Peki Ali Bey, geçen kış mevsimi miydi bunların? Ondan önceki kış mevsimi miydi? Fiyatlar tarihi zirvesini yaşıyor mevsimi ile ne alakası var? Bırak biberi patlıcanı mevsiminde olan hangi sebze meyve ucuz? Pazara ya markete gitmiyorsunuz herhalde ki konuyu sadece patlıcan üzerinden yazmışsınız. Ayrıca Yerli üretici diye birşey kalmadı zaten herşeyi ithal ediyoruz. Bu ülke cehape döneminde soğan ithal etseydi, iki koyunu güdemez bunlar bir soğan bile yetiştiremediler ülkede diye meydanlar inliyordu şimdi. Akp yapınca vatandaş ucuz yesin diye doğru yapılmış oluyor. Öyle mi?
  • BirolBirol6 sa önce
    Pırasa ve ıspanak'ı unutmuşsunuz sayın yazar.Aslinda unutmamışsınızdır da sormadilar galiba! Ben sorayım o zaman. Onlarda yaz sebzesi mi?
  • HakanHakan7 sa önce
    Birincisi ekmek İstanbul’da fırında 1 5 liraya satılıyor ikincisi bu zamana kadar mevsiminde yiyin fiyatlar iner gibi birşey denmedi geçen yıl ondan önceki yollarda niye biz bu fiyatları görmedik mevsimi olmayan sebzelerde meyvelerde bence bunu yazın ?
  • KORKMAKORKMA7 sa önce
    Fabrika yapmaz isen Korkma! Tarlanı ekmez isen Korkma! Faizsiz Büyüyemiyor isen Korkma! Kısaca millet ülke de tükettiklerini ülke de üretemiyor ise Korkma.İktidar ile Muhalefet partileri bu sorunlaraçözüm bulmak yerine koltuk savaşlarına başlamışlar iseKorkma!Hele birde halk birbirine bunları anlatmıyor da birbirini kötülüyorsa hiç KORKMA ! ZİLİN ÇALMASI YAKINDIR
  • Mesut SarpMesut Sarp7 sa önce
    Analarımız ve babalarımız her kış mevsimi sogan ve pattes yiyen dar gelirliler olarak yazıyorum. Bu memleket böyle fiyatlar görmedi. Tarım kaldı mı? Particilikten gözleriniz kör oldu. Allahtanda korkmuyorsunuz. Kendi fikirlerinle cebelleşme, güneş balcıkla sıvanmıyor. Ey kişi kendine gel !

Ali Karahasanoğlu

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