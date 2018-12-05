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Ergenekon yok mu dediniz?

05 Aralık 2018 Çarşamba

Geçtiğimiz hafta süslü bir mektup gelmişti..

İllegal basın konseyinden..

Zarfını bile açmadım..

Ciddiye almıyorum, çünkü..

Ben ciddiye almıyorum ama..

Onlar işlerini ciddi yapıyorlar..

Ayrıca mail ortamında da yollamışlar..

Hatta sosyal medyada da mail ortamında yollanan yazıyı paylaşanlar olmuş..

Mektup içinde gelen de aynısıdır diye, bir ülke ekonomisine bir katkıları olması için..

Geri dönüşüme attım.. 

Ama mail ortamında yollanan yazıyı..

Ne istiyorlar diye merak edip açtım..

Ne mi istiyorlar?

Uyuklamaya yüz tutmuş bizleri, uyandıracak şekilde yüzümüze tokatları yapıştırıyorlar..

“Tepenizdeyiz, her an gelebiliriz” diyorlar..

Nasıl mı?

Şöyle..

AK Parti’nin kapatılması davasında adı sık sık, “gazete kupür kesicisi”ne çıkan..

Bir yandan, halkın % 49 oranında tercihde bulunduğu AK Parti’nin kapatılması için kupür keserken, bir yandan da o % 49’un da içinde bulunduğu halkın vergileri ile maaş alan..

Solak gazetelerde yayınlanan, sistemin dini değerlere önem veren bir yapıya kaydığına dair haberleri bulup bulup.. Onları kesip, AK Parti’nin kapatılması için hazırlanan iddianameye malzeme üreten dönemin Yargıtay Savcısı Ö. Faruk Eminağaoğlu..

Sadece bu özelliği ile değil.

Bugün dahi üzerindeki perde aralanmamış olan..

O tarihte Kara Kuvvetleri Komutanı koltuğunda oturan..

Ama ilk Ağustos’ta Genelkurmay Başkanı olmasına kesin gözü ile bakılan İlker Başbuğ ile..

Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt’ün, karargahta yaptığı görüşmeyi, Genelkurmay Adli biriminde görevli eşi Av. Serpil Eminağaoğlu üzerinden organize ettiği öne sürülen Faruk Eminağaoğlu..

(O görüşme, AK Parti hakkındaki kapatma davası açılmadan bir hafta önce gerçekleşmişti.. Görüşmeye giden Anayasa Mahkemesi üyesi, aynı zamanda eski bir CHP’li bakanın oğlu idi.. Önce görüşme yalanlanmış, ancak teknik bazı bilgiler basına sızınca, kabul edilmek zorunda kalınmıştı.. En sonunda da, Anayasa Mahkemesi üyesi, CHP’li bakanın oğlu olan zat, TSK’yı, sınırötesi harekatı sebebi ile tebrik etmek için ziyarette bulunduğu açıklamasını yapmıştı. Tabii kimseyi inandıramamıştı.)

Yani, AK Parti döneminin 28 Şubatçısı Ö. Faruk Eminağaoğlu, Türkçe ezan isteğine dair söylediklerini haberleştirdiğimiz için, illegal basın konseyine müracaat etmiş..

Kınanmamızı istiyor..

Kınama deyip geçmeyin..

Bir yerlere kaydedilmemizi istiyor..

Bir şeyler olursa, listedeki yer alsın diyor..

Baktım bizi listeye alacak olan konseyde kimler var diye..

Karı koca Türenç’ler..

Hürriyet’i derin devlet gazetesi olduğu dönemde yazı işleri görevini üstlenen Tufan Türenç ve Cem Uzan’ın star tv’sinde, “İşte Tayyip Erdoğan’ın Sultanbeyli’deki villası” diye, boş arsayı gösteren Pınar Türenç..

Başka?

12 Eylül’de cezaevine girdim diye ağlayıp, 2010’a kadarki süreçte asker avukatlığına soyunan Turgut Kazan..

Tayyip Erdoğan ile Danıştay kürsüsünde kavga edip, sağladığı rant ile CHP’nin başına geçme hülyalarına yatan, ama hevesi kursağında kalan, yine de ‘acaba elime bir fırsat daha geçer mi?’ diye umudunu yitirmeyen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu..

Vesaire..

Ama bir isim var ki, onu da kaydetmek gerek.

Oktay Huduti.

Kim bu Oktay Huduti..

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 15 yıl hapis cezası alan Orgeneral eskisi Adem Huduti’nin oğlu..

Ekip tamam..

İnfaza sıra geldi..

**

Haydi gelin de, Ergenekon yok diyenlere inanın..

Biz unutsak..

Onlar hatırlatıyorlar..

Kim bu, Türkçe ezan isteği ile karşımıza çıkan..

Haberleştirdiğimizde de, 15 Temmuz darbecilerinin oğlunun da bulunduğu basın konseyine bizi şikayet eden?

Halkın büyük çoğunluğunun oyları ile tek başına iktidara gelmiş olan..

O tarihte MHP ile de uzlaşarak, başörtü yasağını Anayasa’da değişiklik yaparak kaldırmak isteyen..

AK Parti’ye kapatma davası iddianamesinin delillerini hazırlayan bir Yargıtay savcısı..

“Kes Cumhuriyet’in manşetini..”

“Kes, Hürriyet’in sürmanşetini” diyerek..

Sözümona, bir partinin kapatılmasına delil toplayan bir savcı..

Bize kendisini hatırlattığı gibi..

Anayasa Mahkemesi üyesi olan, CHP’li eski bakanı da bize hatırlatıyor..

“Biz burdayız, bize bir şeycik olmadı.. İlk fırsatta, yine karşınıza çıkacağız” dercesine..

Osman Paksüt’ün hâlâ Anayasa Mahkemesi üyesi olduğunu bize hatırlatmış oluyor..

Bakmayın siz, bugünlerde ekranlara çıkıp, “Bu ülkenin genelkurmay başkanını terör örgütü lideri gösterdiler” diye ağlaşan İlker Başbuğ’un söylemlerine..

Kapalı kapılar ardında, onların neler pişirdikleri net olarak ortaya çıkarılabilinse..

Değil ekranlara..

Sokağa çıkacak halleri kalmaz..

Ne imiş?

“Sınırötesi harekatı tebrik etmek için, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ziyaret etmek istemiş..

Kim?

Anayasa Mahkemesi üyesi..

Bir hafta sonra, üyesi olduğu mahkemede kapatma davası açılacak olan AK Parti hakkında, 2.5 ay sonra verdiği karar ile “Kapatın gitsin.. Böyle siyasi parti mi olur? Bunlar laikliğe karşı odak haline gelmiştir. Bunlar, üniversitede kızların başörtü kullanma hakları olduğunu iddia edecek kadar laiklik karşıtıdırlar.. Bunlar, kız öğrencilere başörtü hakkı verdikten sonra, daha neler yaparlar neler.. Bunların parti olma hakları da yoktur. Seçimlere girme hakları da yoktur. Ülkeyi yönetme hakları da yoktur” diyen bir adam..

Tarih 2008..

Bugün geldik, 2018’in sonuna..

O adam, hâlâ Anayasa Mahkemesi’nde..

O adamın elemanları, çıkmışlar karşımıza, diyorlar ki:

“Ergenekon yok. Savcı da bunu kabul etti..”

Bize de şu düşüyor: “He he.. Ergenekon da yok.. AK Parti’ye açılmış kapatma davası da yok. Başörtü yasağı da yoktu.. Anayasa Mahkemesi üyesi ile Kara Kuvvetleri Komutanı’nın görüşmesi de yoktu.. Hepsini biz uydurduk.. Zaten her sınır ötesi harekat sonrasında, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlarını ziyaret ederdi.. Biz buluttan nem kapmıştık.. Özür dileriz..”

 

YORUM YAZ

  • şenerşener43 dk önce
    tam ...
  • abdulmetinabdulmetin54 dk önce
    ONLAR HEP VAR OLACAKLAR.SADECE ADLARI DEĞİŞECEK.ÖNEMLİ OLAN ONLARIN VAR OLMASI DEĞİL SİZİN GİBİ CESUR VE ZİHNİ AÇIK İMANI SAĞLAM İNSANLARIMIZIN HEP VAR OLMASI (orhan inan bey'in yorumuna aynen katılıyorum, çok güzel özetlemiş)
  • ali ustaali usta1 sa önce
    sizde kendinizi biraz geliştirin ...
  • ahiahi1 sa önce
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un işgal altındaki Keçi ve Gavdos adalarına kondurulan Yunan otellerini pazarlamasından sonra adalarımızda Yunan oteller zincirinin kurulduğu ortaya çıktı. Yunan işgali altında olan İzmir Koyun Adası'nda 4 otel, Aydın Hurşit Adası'nda 6 otel, Aydın Nergizçik Adası'nda 1 otel, Aydın Marathi Adası'nda 1 otel, Aydın Eşek Adası'nda 2 otel, Muğla Keçi Adası'nda 1 otel, Antalya Gavdos Adası'nda 4 otel olmak üzere toplam 19 otel işletmeye açılarak Yunan oteller zinciri kurulmuş.Pekii!.. Tüm bunlar olup biterken "One minit"ciler ne yapmış?.. Aynı Türk adalarının işgalinde yaptıkları gibi hoş görü içerisinde Yunan'a yol verip, kıllarını bile kıpırdatmamışlar!..
  • AlpaguAlpagu1 sa önce
    ... devletin kontrol ve denetiminde olsa iyi olur.
  • azerazer1 sa önce
    Sağlığında, ellerindeki gücün sürükleyiciliği eşliğinde, yüzbinleri peşine takan 12 Eylül paşaları öldüklerinde neredeyse cemaatsiz gömüldüler... 28 Şubat rejiminin adaletsiz, baskıcı yöne ve oluşturduğu sis dalgası dolayısıyla bankacılık sistemi üzerinden ülkenin soyulmasına yaptığı aracılık, büyük tepki doğurdu, mevcut iktidara âdeta zemin hazırladı...Hayat böyledir, güç giderken yanında her şeyi sürükler götürür... Oysa kalıcı olan adaletti... Her hâl ve şartta savunulan adalet, gücün de kaynağı olmalıydı...Ergenekon Davası ibret olmalı... 'Pardon' noktasına gelindi... 'Pardon' denildiğinde sanki her şey unutulacak ve hiçbir şey yaşanmamış sayılacak!..
  • ArabiArabi1 sa önce
    Ergenekon davası şunu birkez daha ispatladı; Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun açtığı yolda yürüyen üç beş insan, 100 yıl sonrada duvarları yıkıp, kuşatmaları yarıp düşmanı denize dökebiliyor. Gerisi hikaye... Ne Mutlu Türk'üm Diyene.
  • ihsanihsan1 sa önce
    Olağanüstü dönemler, olağanüstü mağduriyetler doğuruyor... Hak arama ve denetleme mekanizmaları zayıfladıkça telafisi zor yaralar açılıyor... Sonra devlet uluslararası mahkemelerin kapılarında kendisini savunmak mecburiyetinde bırakılıyor...Adil olmayan rejimler ne kadar kudretli olursa olsunlar en sonunda kaybediyorlar... Kaybederken de ülkeye de kaybettiriyorlar... 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri bu gerçeği doğrulayan iyi birer örnektir...
  • SakinSakin1 sa önce
    Kardeşim üç gündür ergenekon yazıyorsun sakin ol ne beklentin varmış bu davadan ...
  • Abbas MusaviAbbas Musavi1 sa önce
    ... Atlantik paktı Türkiye için apaçık bir düşman...
  • M EvirgenM Evirgen1 sa önce
    Osman Paksüt 3 Kasım 2018 de yaş haddinden emekli oldu.https://www.haberturk.com/aym-nin-13-yillik-uyesi-emekli-oluyor-2189242Ömer Eminağaoğlu - Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay’da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara’da avukatlık yapmaktadır.
  • denizdeniz1 sa önce
    Ali senin bu Ergenekon  yüzünden bir sürü insan acı çekti...
  • GolgeAdamGolgeAdam1 sa önce
    Belgeleri gorduk felanin oglu fesmanin dagmadi gizli gorusmeler ve gizli belgeler ...
  • TunahanTunahan1 sa önce
    Yargiya saygi duyacaksin...Sayin Cumhurbaskani sizin cizginizi terk edeli bes yil oldu.
  • ŞEVKİ İNCEŞEVKİ İNCE1 sa önce
    sizler var oldukça inşallah bizlerde sizlerin yanında olmaya devan edeceğiz onlar varsın konuşsun sizin sayılarınızı rabbim artırsın
  • hasanhasan1 sa önce
    hayır var dedik ama 15 temmuzda birilerinin ... ülke yönetimine ortak oldular, yakında tamamen ele geçirirlerse  onu düşünün bence
  • bay recepbay recep2 sa önce
    ... ergenekonun olmayaşı
  • molieracmolierac2 sa önce
    Natotürkçülük ve Atatürkçülük farkını millet öğrendi
  • ihsihs2 sa önce
    Eline sağlık Ali bey. Gerçekleri birilerinin gözüne sokmaya devam...
  • Oku mayınOku mayın2 sa önce
    Milyar dolarlık ihaleler oldukça Ergenekon olacak. İHALELER şeffaf LASMADİği müddetçeaskeri Ergenekon gider, fetö Ergenekonu gelir, fetö gider AKP Ergenekon'u gelir. AKP gider CHP Ergenekon'u gelir. Para için insanlığın katledildiği, yurdundan sürüldüğü dünyadayiz
  • Ahmet KösecilerAhmet Köseciler2 sa önce
    ... Zorunuza gitmesin ama "Ne mutlu Türk'üm diyene..!"
  • Sahici Sahici 2 sa önce
    Ee Başkan bu işe bir el koysun o zaman. Savcıyı görevden alsın. Yeni görevlendirdiğine de talimat versin?!! Tüm imkanlar var elinde ne de olsa. ..
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    ONLAR HEP VAR OLACAKLAR.SADECE ADLARI DEĞİŞECEK.ÖNEMLİ OLAN ONLARIN VAR OLMASI DEĞİL SİZİN GİBİ CESUR VE ZİHNİ AÇIK İMANI SAĞLAM İNSANLARIMIZIN HEP VAR OLMASI
  • Coskunakademi Coskunakademi 2 sa önce
    Abi ergenekonun olmamasi ne zoruna gitti ya ...
  • osmanosman2 sa önce
    Senin gibisinin ...
  • ahmetahmet2 sa önce
    bu kanserli NATO virüsü örgüt kalıntılarıyla sonuna kadar mücadele etmek şart. sapla samanı bilerek karıştırarak kamufle olma taktiğini en son bylock operasyonunda gördük. Nato gladyoA ve gladyoB örgütleri "vardır,yoktur" saçmalığı ile hafife alınamaz. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen 28 şubat figürlerini de, mavi marmarada konusunda İsrail otoritesiyle birlikte hareket edenleri de asgari müşterekte birleştiini gösrdü bu millet... 34 seneden beri İsrail HERON ları ve NATO/CİA nın uyduruk/bilinçliyanlış istihbaratlarıyla yıllarca dağı-taşı bombalatarak mehmetçiklerimizi şehit olmasına sebebiyet verenlerin durumunu şu andaki yapılan ciddi mücadeleyi gördükçe daha çok görüyoruz ve lanet okuyoruz bunlara.... sap-saman ayırt edilip mutlaka cezalandırılmalı aktif rol oynayan hainler
  • muminmumin2 sa önce
    Yazıların ... okuyorum.
  • EmekliEmekli3 sa önce
    Hala kafanız basmıyor biz yazar çizer değiliz hala anlayamadınız bir ülkenin ordusu lime lime edilirken bile genel kurmay başkanı Atatürkçü subaylar cezaevlerine tıkılırlarken aileleri dahi perişan edilirken darbeyi aklından bile geçirmeyen bu TSK dır ancak nerelerde eğitim gördükleri cemaat tarikat mezunları yanı dini bütün peygamber Allah sevgilileri bu ülkenin meclisini bile bomlayıp yalan iftira 250 şehit 2000 üzeri yaralı bıraktılar şunu unutma laik Atatürkçülerden bu ülkeye zarar gelmez ...
  • hilmi hilmi 3 sa önce
    Ergenekon uydurması FETÖ’nün alet olduğu TSK’yı bitirme planıdır. ...
  • BekirBekir3 sa önce
    Evet dogru duymussun, ergenekon yok ...
  • ŞaşkınŞaşkın3 sa önce
    ... Eğer bu konuda birşey yazacaksanız başörtüsü takan insanda olması gereken meziyetlere dair birşeyler yazın. Yoksa şu an getirdiğiniz şekli ile başörtüsü, Cüppeli'nin pazarladığı "yakmayan" kefenden farklı birşey değil.
  • İkrarİkrar4 sa önce
    Bugunde,yazmayim derken,hep ayni nakarat diye dusundum.madem tehtit korku santaj.isiracak kopek disini gostermez .simdiye kadar ne olduysa bundan sonra o olur suclu derin solur cunku tedirginve panik halindedir bunlari geri donusum diye deyilde tarihe gommek lazim bu kirkharamileri.gerisi ozgur,milletimin ve sayin devlet yoneticilerininyuce adaletin isi bu capulcular birdaha yasatmasin gecmisi
  • AndızAndız4 sa önce
    Gün geçtikçe FETÖ ...
  • Cumali Cumali 5 sa önce
    Gülenciler bitti sıra...
  • bay recepbay recep7 sa önce
    ammada ....sana ergenekonunolmayışı ...
  • Vatansever Vatansever 7 sa önce
    Ağlama duvarına kapaklanıp gözyaşı döken kahpeler var benim güzel Ülkem de!
  • ottootto9 sa önce
    Üstad, bugün yine formundasın:-)

Ali Karahasanoğlu

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