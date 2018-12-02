Ergenekon yok ise, bunlar niye var?

Ergenekon yokmuş..

Ergenekoncular sonunda savcıları ikna ettiler..

“Ergenekon hiç olmadı” cümlesini, esas hakkındaki mütalaaya yazdırdılar..

O zaman bize de sormak düşüyor..

Ergenekon yok ise, 27 Mayıs darbesini kim yaptı?

Daha önemlisi..

Ergenekon yok ise, 27 Mayıs darbesini yapanları, bu ülke niye yargılayamadı..

Yeni bir soru: Ergenekon yok ise, 12 Eylül darbesini kim yaptı?

Daha önemlisi..

Ergenekon yok ise, 12 Eylül darbesini yapanları 30 yıl boyunca kim yargı önüne çıkarttırmadı?

Hem darbe yapıyorlar..

Hem de darbe yapanları yargılatmıyorlar..

Bu kadar güçlü bir derin devlet yapılanması için ..

Savcı diyor ki: “Hiç olmadı”

Hiç olmadı ise, 28 Şubat darbesini kim yaptı?

28 Şubat darbesini yapanların, 13 yıl boyunca hakim önüne çıkmasını kim engelledi?

“Ergenekon yok” demek kolay..

Ergenekon yok ise, bir tuğgeneral, Başbakan Necmeddin Erbakan’a, “Başbakan değil, istersen bilmemne bakanı ol.. Adam olsan, o pezevengin (Suud kralını kastediyor) ayağına gitmezdin” deme cüretini kimden aldı?

Dahası var..

Ergenekon yok idiyse, o hakareti yapan subay için, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel niçin “Boşalma hakkını kullanmıştır” demek zorunda kaldı?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal niçin, “Hiç kimsenin ağzına fermuar dikecek halimiz yok” demek zorunda kaldı?

Hepsini normal mi buldunuz?

Alın bir adım daha ötesi..

Bu sefer de Fikret Bila, ‘Üst düzey bir askeri yetkili’yi konuşturup, “Osman Paşa az bile söylemiş. Astsubayından generaline kadar tüm ordunun hislerine tercüman oldu” dedirten kimdi?

Ergenekon yoktu ve hiç de olmadı ise..

Bu anlattıklarımın hepsi normal idiyse..

Bugün de çıksın bir tuğgeneral..

Kendi asli görevi olmadığı şekilde..

Başbakan’a veya bir bakana, benzer laflar etsin de, görelim..

Bir ülkede Ergenekon var ise..

Tuğgeneral, tümgeneral demeksizin..

Ergenekon’a bağlı herkes, Ergenekon’un koruduğu herkes kraldır..

Başbakanlar, cumhurbaşkanları ise..

Ergenekon’a bağlı değil ise..

Azarlanacak şamar oğlanıdır..

Gelen yapıştırır, giden yapıştırır..

Alın size, aynı konu üzerinden, bir de siyasetçi geçinen dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sözleri:

“Hükümet kaldıkça sürekli olarak kriz meydana geliyor. Hükümet kaldığı sürece kriz de sürecek!”

Bir tuğgeneralin, başbakana terbiyesizce söylediği bu sözlerin tanımlaması “kriz” imiş..

Ve, o hükümet, sandıktan çıkan neticelere göre en fazla oyu alıp, ikinci parti ile koalisyon kurup, TBMM’de güvenoyu aldığı halde.. O hükümet, göreve devam ettiği müddetçe..

Tuğgeneraller, bu lafları edecekmiş..

Edebilirmiş..

Dönemin Ergenekoncuları.. Ergenekon’dan destek alanları..

Böyle diyorlardı..

Şimdi de 2018’in savcıları, “Ergenekon yoktur. Hiç olmamıştır” diyorlar..

O tarihte Adalet Bakanı olan Şevket Kazan, o tuğgeneralin sözleri için “Özbek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalı” demiş iken..

Oturduğu bakanlığın adı “Adalet Bakanlığı” olmasına rağmen..

Ne adli, ne de idari soruşturmayı başlatamamış iken..

2002’de tek başına iktidara gelen AK Parti, 10 yıl sonra yeni yeni muktedir olduğunda açılmasını sağladığı 28 Şubat davasında..

Aynı Şevket Kazan mahkemeye gelip, “Hiç kimseden şikayetçi değilim” demiş ise..

Soralım savcımıza: “Ergenekon yok ise, bu yaşanılanlar ne?”

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Savcı, “Ergenekon yok” diyor...

Varsayalım yok..

O zaman, Refah Partisi koalisyon hükümetinin büyük ortağı iken, başbakanlık koltuğunda Necmeddin Erbakan oturur iken, hükümetteki partiye kapatma davasını açtıran kimdi?

Piyon Vural Savaş’ı boşverin..

“Kendi başıma karar aldım, eşime bile haber vermeden iddianameyi yazdım” diyen o dönemin başsavcısını ciddiye almaya gerek yok..

İddianamesine aldığı gazete küpürlerinin, o tarihte başbakan koltuğunda oturan bir insanı siyasetten menetmek için yeterli olduğunu kulağına üfüren kimdi?

“Anayasa Mahkemesi’nde üyeler hazır.. Sen sadece iddianameyi ver.. Karar hemen çıkacak” diyenler kimdi?

Ergenekon yok idiyse..

Şimdi nerde olduğunu, ne halde olduğunu bilmediğimiz, bilmek de istemediğimiz Vural Savaş’a bu cesareti kim vermişti?

Ergenekon değil ise..

Tek ihtimal kalıyor: Uzaylılar mı?

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Refah Partisi’nden sonra da..

Fazilet Partisi’ne de..

Sadece ve sadece, başörtülü bir bayanı milletvekili adayı gösterdiği için kapatma davası açan aynı savcı, nerelerden tahrik edilmişti?

Bir iddianameye, 40 yıllık ülke tarihinde yönetime damga vurmuş Milli Görüş gibi bir siyasi harekete “habis bir ur” hakaretini yazdıranlar kim idi?

Fazilet Partisi’ni de kapattıranlar kimdi?

“Biz başkalarına benzemeyiz.. Başörtü sorununu, masaya yumruğumuzu vurduk mu, çözeriz” diyerek halktan % 18 oy alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye..

Zıt kardeş olduğu Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümete girdiren kimdi?

Başörtü sorununu çözmesi için, aynı kanaatte olduğu FP ve DYP ile birlikte hükümet kurma imkanları var iken..

DSP ve ANAP’ı tercih ettirenler kimdi?

MHP’nin, seçmene kaldırma sözü verdiği başörtü yasağının zaten mimarı olan DSP ve ANAP ile hükümet kurmasının sebebi ne idi?

“Ergenekon yok” demek kolay..

O zaman bu sorulara cevap versin, savcı bey..

Ya “bunlar normaldir” desin..

O zaman da, “Normal olan bu olaylar, bugün niye tekrarlanmıyor” onu izah etsin..

Veyahut da..

Yüzbinlerce mağduru olan Ergenekon yapısını aklamaya kalkmasın..

Hoş, o aklamaya kalksa da..

Ergenekoncular fazla sevinmesinler..

Bir gün gelir, bir savcı çıkar, Ergenekon hakkında tekrar iddianamesini hazırlar.

Aynen, Fetullah Gülen 2006’de beraat ettiği halde..

Şimdi hakkında onlarca iddianame düzenlendiği gibi..