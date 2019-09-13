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Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

13 Eylül 2019 Cuma

Yeni dönem parti kurma furyasında..

Aklına esen “Ben yeni parti kuruyorum” diyor..

Kursunlar, sorun yok..

Ama argümanlarını mantıklı oluştursunlar..

“Hesap adamı” diye tanıtılan..

Ekonomi konusunda büyük tecrübesi olduğu iddia edilen..

“Ah ah.. Ekonominin başına bir gelse, şu sorunların hepsini çifter çifter çözer” diye düşünülen Ali Babacan da, aynı argümanla kendisini savunuyor..

 “Çok prensipli bir ilim adamı.. İlkeli.. Disiplinli.. Olayların derinliklerine vakıf.. Öyle ki Stratejik Derinlik kitabının da yazarı” denilerek dolduruşa getirilen Ahmet Davutoğlu da, aynı argümanları öne sürüyor.. 

Nedir o argümanlar?

“Biz uzun yıllar birlikte hareket ettiğimiz yol arkadaşlarımıza ihanet etmiyoruz. Ümmeti bölmüyoruz.”

Devam ediyorlar..

Bu tezlerini savunmak için, delil olarak kendilerine göre çok akıllıca bir somut örnek getiriyorlar:

“Aksini düşünecek olursanız, Tayyip Erdoğan’ı da, Erbakan’a karşı ihanet etmekle suçlamanız gerekir.. Erbakan hareketini bölmekle suçlamanız gerekir. Erdoğan, AK Parti’yi kurarken Erbakan’a ihanet etmemiştir. Biz de şimdi, yeni parti kurarken, Erdoğan’a ihanet etmiş olmuyoruz!”

Arkasından da kahkahalarla gülüyor olmalılar..

“Nasıl yakaladık ama.. Erdoğan taraftarları, aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık.. Ne kadar zekiyiz.. Ne kadar akıllıyız biz.. Buna hiçbir cevap veremezler.. Erbakan’a karşı AK Parti’nin kurulmasını izah etmeye kalkışsalar. Biz de aynı gerekçelerle, kendi partimizin kuruluşunu izah ederiz.. Erbakan varken, AK Parti’nin kuruluşunun ihanet olmadığını söylediklerinde, biz de aynı gerekçe ile kuracağımız partinin ihanet olmadığını söyleriz, bize cevap veremezler” diyorlar..

Çok zeki oldukları konusunda, benim kısır tartışmaya girme niyetim yok.

Çok akıllı oldukları konusunda, “Sen akıllı, ben senden akıllı” tartışması yapmaya niyetim yok..

Ama.. Erbakan hayatta iken, AK Parti’nin kurulması ile..

AK Parti var iken aynı tabandan gelen isimlerin farklı partiler kurmasının birbirine benzemediğini, genel hatları ile anlatalım..

Anlatalım ki..

Bu arkadaşların ne kadar akıllı, ne kadar zeki, olayları değerlendirme konusunda ne kadar kabiliyetli olduklarını da anlamış olalım..

AK Parti 2001 yılında kurulurken, iktidarda kim vardı?

Fazilet Partisi mi vardı?

Saadet Partisi mi vardı?

Erbakan Hoca, başbakan mıydı?

Yooo..

4 yıl önce Refah Partisi kapatılmıştı. Yerine kurulan Fazilet Partisi de o yıl kapatılmıştı.

Erbakan Hoca mı?

Onun başbakanlığı değil, partiye üye olması bile yasaktı..

RP’nin kapanmasına sebep olan yöneticiler listesinde yer aldığı için, 5 yıl siyaset yasağı getirilmişti..

Yasak, 2003 yılında bitecekti..

Ondan önce, Erbakan’ın ne partiye üye olma imkanı vardı, ne de seçimlere girip, milletvekili olma imkanı vardı..

Hatta dahası var..

Gerek Babacan’ın, gerekse Davutoğlu’nun.. Gerekse her ikisine birden abilik rolüne soyunan Abdullah Gül’ün şimdilerde sıkı fıkı olduğu CHP’li despotların baskısı ile..

Erbakan Hoca’ya bir de, “kayıp trilyon davası” ile mahkumiyet verilmiş, asgarisinden 10 yıl daha siyasete girmesi engellenmişti..

Böyle bir tabloda kurulan AK Parti’ye, “Erbakan’a ihanet ettiler, yeni parti kurdular” nasıl diyebilirsiniz ki?

Zaten Erbakan Hoca siyasette değil..

Zaten, Erbakan Hoca’nın perde gerisinden yönetme durumunda kaldığı Fazilet Partisi ya da onun yerine yeni kurulacak olan Saadet Partisi iktidarda değil..

Değil ki, “Erbakan’a ihanet ettiniz” diyebiliesiniz.. Veya “Erbakan’ın desteklediği parti var iken, onun yerine başka parti kurdunuz” diyerek, Erdoğan’a ihanet suçlaması yapabilesiniz..

AK Parti, Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu 1997 yılında kurulmuş olur..

Refah Partisi daha kapatılmamış iken, AK Parti kurulur..

“Göz göre göre ihanet edilmiş.. Erbakan’ın başbakan olduğu bir dönemde, onun talebeleri nasıl yeni parti kurarlar” derim..

“Erbakan Hoca bir yandan askeri vesayetçilerle mücadele etmiş. Bir yandan İHL’lerin orta kısımlarının kapatılmaması için uğraş vermiş. Bir yandan başörtü yasağının uygulanmaması için mücadele vermiş. Bir yandan da, partisinin içindeki hainlere karşı mücadele vermiş.. Tam anlamı ile, dört düvele karşı savaş vermiş” derim..

RP hakkındaki kapatma davası daha sonuçlanmadan, Erdoğan ve arkadaşları partiden istifa etmiş olsalardı..

“Gemiyi ilk fareler terkedermiş.. Yıllardır geceli gündüzlü çalıştıkları partilerinin ayağına çelme takılmak istendiği bir dönemde, partiden istifa etmek de ne oluyor? Yapılan kesinlikle ihanettir” derdim..

Ama Erbakan başbakan iken.

Sonrasında, RP kapatılana kadar..

Sonrasında, RP yerine kurulan Fazilet Partisi de seçime girerken.. Seçime girdikten sonra, yalnızlaştırılırken.. FP hakkında da kapatma davası açılırken.. Kapatma kararı verilene kadar.. Bu çizgiden ayrılma olmadı ise..

Kimse kusura bakmasın..

Bugünkü tablo ile, kimse karşılaştırma yapmasın..

O tarihte ihanet yok.

O tarihte, Erbakan Hoca’nın hareketini bölmek yok..

O tarihte, koltuk uğruna savrulma yok..

O tarihte, iktidardan indirmek için hedef alınan hükümetin başında Erbakan yok. 

Ama bugün..

Erdoğan ile birlikte siyaset yapan insanlar..

Erdoğan Cumhurbaşkanı iken..

Tüm bakanlar, Erdoğan tarafından belirlenmiş iken..

Yeni parti kurulduğunda, iktidardan indirilecek olan partinin AK Parti olduğu bir tabloda..

Cumhurbaşkanlığı koltuğundan indirilecek olan, Tayyip Erdoğan olduğu halde..

Yeni arayışlar içine giriliyorsa..

“Yeni bir parti kuruyoruz” deniliyorsa..

İşte buna..

Tam da ihanet denir..

İhanetin dört dörtlük örneği denir..

Ali Babacan da..

Diğerleri de..

“Biz bölmek için değil, birleştirmek için yola çıkıyoruz” diyorlar..

Affedersiniz, siz kimi birleştireceksiniz?

AK Parti %45 oy almış..

MHP % 7’ye yakın oy almış.

Zaten bu iki parti birlikte hareket ediyorlar..

Siz, bu tabloda, kimi birleştireceksiniz?

CHP ile Saadet Partisi’ni mi birleştireceksiniz?

CHP ile İp’i mi birleştireceksiniz?

CHP ile HDP’yi mi birleştireceksiniz?

Eğer iddianız bu ise..

Açık açık, onu söyleyin.

“AK Parti tabanı ile işimiz yok.. Bizim işimiz, CHP tabanı ile” deyin..

“CHP tabanı ile HDP tabanı benzerlik gösteriyor. Bizim kafamız da, CHP kafası ile çok iyi örtüşüyor. Onun için bu iki partiyi birleştirerek seçim hazırlığı yapmak istiyoruz” deyin..

Daha parti kurulurken, mantıkla çelişen söylemlerle, seçmenin karşısına çıkmayın.

Seçmen dinler, seçmen başını sallar..

Ama..

Böyle ikircikli hareketle oy vermez..

Tam aksine, okkalı bir tokat vurur.. 

Hatırlatmış olalım..

 

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YORUM YAZ

  • ilhan ilhan 40 sn önce
    Mhp nin oyu 7 değil 18 dir. Sayın başkanımız ilan etmistir.
  • Boş ver Boş ver 6 dk önce
    Be adam ne gazeteci olmayı nede hukukçu olmayı becermedin utanmadan millete yön akıl vermeye kalkışıyorsun.Erbakana siyaset yasağı getirilirken deniz baykalın teklifiyle fetönün cilalayacağı bir aktörü ısındırıyorlardı.Senden mantıklı bir yazı beklemiyoruz bari kendi mahallenize saygılı olmayı öğrenin
  • turgayturgay29 dk önce
    anlaadımmmm
  • m. zeki Yükselm. zeki Yüksel48 dk önce
    Sayın karahasanoğlu Ak parti 17 yıldır tek başına iktidar.Son zamanlarda söylemlerle eylemler hiç uyuşmuyor.Adil düzenle çalışsaydı daha iyi durumda olurdu ülke ve partisi de bu kadar yıpranmazdı. Sistem düzen dikiş tutmuyor. Onun içindir ki '' birileri ömer'ler arıyorbirileri yeni parti kuruyor.''Reşat Nuri Erol'un yazısı .Herkes makam mevki ,para peşinde. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar zamanındayız. Fakir fukara, hak hukuklafları söylemden öteye gitmiyor.Fazla söze gerek yok siz zaten biliyorsunuz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.Bizi aldatan bizden olamazbu böyle biline. Yerin dibi var unutuluyor.
  • ahmetahmet50 dk önce
    selma kardeş bu seçimlerde hiç kimse istanbul iyi yönetilmedi diye oy vermemezlik yapmadı.bu 25 milyonluk şehri ak parti mükemmel yönetti,yaşanabilir hale getirdi,çöp dağlarının olduğu yerler parklarla değişti daha yazılacak hizmet çok yazmaya gerek yok biraz vicdanı olan hizmetleri inkar edemez,fakat ak partiyi diğer siyasi yanlışlardaki ısrarlı hata yapmalar,yapılan yanlışları uyaran dostlara sırt çevirmeler,torpiller,israf ve adaletsiz davranışlar,suçum yok diyen insanları bir defa bile önemseyip derdini dinlememek bu gibi hatalar bizi partimize küstürdü ben gidip ekrem oy vermedim vermemde fakat partimde beni dinlemediği için bende küskünlere katıldım.bir an evvel suçsuzluğu mahkemece onaylananlara sahip çıkılmazsa bizde partimize sahip çıkmayız.AH lardan bahseden liderimiz ne kadar çok masumun ahını aldığından bi haber bu böyle gitmemeli,ben ne yapıyorum deyip basiret gözüyle olaylara adalet,vicdan gözüyle yaklaşmalı.bu çok zor değil tabii isterlerse...
  • merkezsağmerkezsağ1 sa önce
    Geçenanket yayınlandı sitede oylar erimiş. lütfen bu oyların erimesinde en buyuk etmen ekonomi. ekonomiyi canlandırın. bırakın isteyen istediğini kursun. halkın bir kesimi kendini guvensiz hissediyor sanırım para harcamıyor. kurulunca anlarlar bişey olmadıklarını. ekonomi önemli olan.
  • DermanDerman1 sa önce
    Hayirli cumalar,yasamak, su misali akip giderken bize kalan bir vefabirde habersiz yapilan dua,dir
  • ErcanErcan1 sa önce
    Keşke aynı soruyu sağlığında Erbakan'a sorsaydın da ağzının payını verseydi.
  • Hiçbiri OlmazHiçbiri Olmaz1 sa önce
    Ak parti bünyesinden çıkan hiçbir parti bu millete fayda getirmez. Bize Türkçü, turancı ama bahçelisiz bir oluşum lâzım.
  • serdarserdar2 sa önce
    Sayın Karahasanoğlunun güzel ve yerinde tespit ve sorularına ek olarak; Sayın Erdoğan parti kurarken Erbakana ihanet etti diyenler bugün neden Güle ,Davutoğluna ve Babacana Erdoğanaihanet etti demiyorlar.
  • Ahmet TürkerAhmet Türker2 sa önce
    sayın yazar sen düşmanı dışarıda arıyorsun.gidenler gitti.burda şu soruyu sor bencegidenler niye gitti.içeridekiler ne yapıyor.anlaşılan sen erdoğancısın dava adamı falan değilsin.bütün yazılarına bak erdoğan ve ihanet üzerine oysa ihanet ve dava olmalı.herneyse sen bilirsin ama gidenler erdoğana zarar veremez içerideki menfaatperestlere yaz.
  • RefahRefah2 sa önce
    Kısa ve net... partiye, kişilere değil milli görüş duruşuna ihanet etmiştir.
  • seko69seko692 sa önce
    sayın yazar olayı fazla deşmeyeceğim. ERbakanın söylediği tek bir sözü yazacağım. gerisi yorumculara ve insaf sahiplerine kalmış.. Ne demişti Merhum ERbakan; AKP'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demektir.
  • selmaselma2 sa önce
    Sayın yazar, gerçekleri hattini bilmeyen koltuk sevdalısı nankörlerin yüzüne ne güzel çarpmışsın tam osmanlı tokatı...eline diline yüreğine sağlık Allah c.c.razı olsun.Allah milletimize şuur feraset nasip eylesinde chp nin gazıyla soğan,patates derdine düşüpte VATANI hainlere yiyicilere hiç bir hizmet yapmadan yalanla dolanla milleti oyalayanları bir adam sanmasınlar,B.düzünde yaşayan biri olaraktan B.düzünde yapılmış hiç bir hızmet yok adam sadece konserler verdirdi bolca heykel dikti bir de hiç bir bsaşkanın götürmediği kadar oooooh götürdü.Vehbi Orakçının yaptığı hizmetleri kendi yapmış gibi bir kurnazlığıda var,ayrıca daha önce yapılmış kültürmerkezinide restore ettimek ayağından 30 triyonuda gider ayak götürdü, bekleyin görün istanbul' a hizmet gelecek böyle bir isanı alladınız,pulladınızda milletinbaşına belâ ettiniz,olacakları bekleyin görün. Aklınını başınıza alında iş işten geçmeden YANLIŞTAN dönün.
  • İsa Türkoğlu İsa Türkoğlu 2 sa önce
    Ali abi Allah (c.c) binlerce kere razı olsun sizden.Bu ülkede bir reis bide sen varsın.iyiki de varsınız hamd olsun
  • Ömer farukÖmer faruk3 sa önce
    20 yıldır takip ediyorum.okuyorum.akit çizgisini hiç bozmadı.müslümana yakışanı yaptı.
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Erbakan'ın Erdoğan hakkında söyledikleri çok ağırdı. Ona rağmen kurdular partiyi, siz de çıkarınız üzere sesinizi çıkarmadınız.
  • OkurOkur3 sa önce
    Seçmen tokat vuracaksa vursun sana ne. Durmadan ihanet. İhanet adamın önünü kesmek için kongreyi bir gün öne alarak aday olmasını engellemektir. İhanet yola ciktiklarinin hepsini ekarte etmektir. Her şey güzel olacak.
  • Vatan Sevdalısı Vatan Sevdalısı 4 sa önce
    Sayın yazar daha hocam hayattayken gidip yahudi lobileri ile iş tutanlar kimdir. Acaba. Milli Görüş e en büyük darbeyi kim vurdu acaba. Yağma yok. Herkes ektiğini fazlasıyla biçecek.
  • mehmedmehmed7 sa önce
    erbakan'ın msp'yi kurarken ve daha sonra chp ile koalisyon kurma hırsıyla üstad necip fazıl'a yaptıkları "benim gözümden menderes" kitabında kayıtlı. lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. erbakan chp'nin koltuk değneği olmak için büyük doğu'ya ihanet etti. tayyip erdoğan tek başına iktidar olmak için refah partisi'ni üzerinden attı.
  • O.uralO.ural7 sa önce
    Yazınız için tebrikler kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey bu bölenlere gelince onlara aynı onlar gibi kaypak olanlar ve menfaat peşinde olanlar oy verir edebim elvermiyor çok şey diyeceğim ama onlara diyeceğim tek şey Rahmetli Hasan Karakaya ağbimizin dediği gibi aşağı değil çukur insanlar olduklarını söyleyebilirim yaptıkları veya yapacakları eylemin ç.h.p. nin ekmeğine yağ sürmek olduğunu bilmeyecek kadar cahillermi belki yersek öyleyiz diyecekler ama şunu bilsinlerki vatandaş bunu yemez bunlar tam satılık ve dônek adamlar kendileri hiç bir b....k kazanamıyacaklar ama karşı cenaha fayda sağlayacak bir bölen olacaklar yani din düşmanlarına çalışacaklar o zaman Ahmet ,Abdullah,Ali şimdiden eşlerinin başını açsınlar gidip onlarla kadeh kaldırsınlar çünkü bütün bunları yapan bu şahısların içimize sızmış birer münafık olduğundan hiç bir şüphem yok eğerki bunlar müslüman olsalardı dava adamı olsalardı kan kusar kızılcık şerbeti içer şayet sorunlar varsa bunu dostlarıyla dost meclisinde çözmek için uğraşırlardı bu karektersiz ve kişiliksiz bölen tayfa malesef ki tam bir münafık ve namkörlermiş ben onlara diyorumki siz ne müslümansınız nede dava adamısınız çünkü siz adam değil bir mahluksunuz .nokta
  • CengizCengiz8 sa önce
    18 yillik parti Ak parti gele gele bu Albayraklarami kaldi parti(Yoksa Bilal Erdogan) Madem mantik yurutuyoruz.Ee ne olacak bizim beka miz!
  • 1000 defa söyledik1000 defa söyledik9 sa önce
    Refah' ı 28 şubat kafirleri imha etti! Erdoğan yangından sağ kurtulup, ilaveten arkadaşlarını da kurtaran kahramandır. Gül-davudoğlu-babacan ise kümesten yumurta çalan hırsızlardır

Ali Karahasanoğlu

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