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Erdoğan bira içseydi, o kaza olmaz mıydı?

18 Aralık 2018 Salı

 

Tekniğe karşı birisi değilim..

Tam aksine, günlük hayatta teknik gelişmelerin imkanlarından sonuna kadar yararlanılması gerektiğine inanırım.

Ama teknolojinin, her şeyi çözen bir büyü gücü olduğunu da söylemek mümkün değil..

Nihayetinde teknolojiyi geliştiren de, kullanan da.. 

İnsandan başka bir varlık değil..

Geliştirdiğiniz teknolojiyi de nihayetinde insan eline teslim ediyorsunuz.

Hani kaçtığınız, güvenmediğiniz “insan aklı” var ya..

Eninde sonunda, gelip ona muhtaç oluyorsunuz..

Her şeyi otomatiğe bağlayarak, sorunsuz, kazasız, yüzde 100 başarılı bir hayat düşlüyorsunuz ama..

Düşlemekle kalıyorsunuz..

Hızlı tren bağlamında, tartışmaya devam edecek olursak..

“Sinyalizasyon olsa idi, şöyle olurdu.. Sinyalizasyon olsa idi böyle olurdu..”

Deniyor ha deniyor..

Bunu söyleyenlerde azıcık samimiyet görsem..

“Eyvallah” diyeceğim..

Ama bunlar değil mi..

“Bira içseydin” diye başlayan cümlelerle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bile saldıranlar..

Sinyalizasyon gerekliliğinden bahsedenler..

Bira içmeyi önerebiliyorlarsa..

Bunu söylediğinde de..

Tepemizde sinyalizasyon bozası pişiren solaklar grubu, topyekün alkış tutuyorlarsa..

Tutabiliyorlarsa..

Biz bunların “Tek çare sinyalizasyon idi” önerilerinde samimiyet olduğuna nasıl inanabiliriz ki?

 Yanlış anlaşılmasın..

“Sinyalizasyon da ne ki?” diye bir iddiam yok.

Bunu söylemeye imkan da yok..

Şu an, “Mevcut tren yollarında sinyalizasyon hiç yok” demek de mümkün değil.. 

Sinyalizasyon dediğiniz..

Karayolundaki trafik ışıklarının benzeri trenler için yapılan trafik ışığından tutun..

Ray üzerinde bir farklı cisim sinyali aldığında, makinistin tepkisine bile gerek duymaksızın devreye giren fren sistemine kadar..

Belki yarın öbürsü gün..

Çorlu’daki tren kazasında yaşadığımız..

Sabotaj mı, ihmal mi, henüz belirlenemeyen..

Ama kazanın sebebi olarak gösterilen..

Kasıtlı olarak bir insan elinin ray altındaki toprağı çekmesi ile... 

Veya sel sularının tabii sonucu olarak rayın altındaki toprağın kayıp gitmesi ihtimalinde dahi..

Rayın altındaki boşluğu tespit edip. 

Treni durduracak..

Şu anki “aklın sınırları” ile de kısıtlayamayacağımız bir dünya yenilik..

Dolayısı ile..

Sinyalizasyonun gerekliliğine inanır iken..

Buna kapımızı sonuna kadar açar iken..

Önce insan aklına güvenip..

Sonra teknolojiye güveneceğiz..

Sinyalizasyonu putlaştırmayacağız..

Bunu putlaştırmak isteyenlere de..

Bir Cumhurbaşkanı’na “Bira içseydin, kötü bir şey olmadığını anlardın” diyecek kadar aklını kaybetmişlerin dolduruşuna gelmeyeceğiz..

Niye dolduruşa gelmeyeceğiz?

Çünkü bunlar, “Sinyalizasyon” derken..

Ardından da “Bir bira içseydin” derler..

“Bir bira içsen” neler olur anlatalım..

Geçtiğimiz günlerde bir okurumun yorumu idi..

“Emrah Serbes de, bir bira içti.. Ardından viski içti.. Ardından uyuşturucu aldı.. En sonunda da, 160 kilometre hızla, önündeki araca arkadan çarpıp, üç kişinin ölümüne sebep oldu.”

O Emrah Serbes de..

Alkol almanın güzelliklerini anlatıyordu ama.

Şimdi cezaevinde..

Sinyalizasyonun vazgeçilmezliğini anlatan insanlar, sonunda gelip de, “bira içme”ye takılmazlarsa..

Onlarla yapacağımız tek tartışma..

“Hangi oranda, hangi nitelikte sinyalizasyon” ile sınırlıdır..

Ama..

Önce “Sinyalizasyon” deyip..

Sonra da “Bira içseydin” diyenleri ciddiye bile almaya gerek yoktur..

“Bira içseydin” çağrısı Cumhurbaşkanı’na yapılmıştı ama.

Aslında herkese yapılıyor..

Mesaj herkese..

O zaman tren kazası örneğinden yürüyelim..

Sinyalizasyon sisteminizin hiçbir eksiği yok..

Yapılan öneri gereği, makinistiniz bira içseydi..

O trende aklınızın bile alamayacağı, ne kazalar yaşanırdı, tahmin edebiliyor musunuz?

Bir hareket düğmesine, bir frene basan sarhoş düşünün..

Tren sarhoşa çevrilirse, sinyalizasyon ne yapsın?

Veya makasçı bira içse..

Şu an böyle bir iddia yok ama..

Kaza sebebi ile gözaltına alınıp sorgulanan ve dün akşam itibari ile tutuklanan demiryolu işçilerinden birisi, “Hızlı tren rayına kılavuz trenin girmesini engelleyecek işlemi yapıp yapmadığımı hatırlayamıyorum” diyor.. 

Yani o işlemin saati, 06.00..

Kaza 06.36’da yaşanmış..

Kaza haberini alır almaz..

Hafızasını yoklayıp, “Benim bir kusurum var mıydı” diye düşünmesi gerektiği için..

40 dakika öncesindeki bir olayı bile hatırlayamayan insanlardan bahsederken..

Bidon kafalı adamlar..

Bir de çıkıp, “Bira içseydiniz, bunlar olmazdı” mealinde sözler sarfediyorlar..

Sinyalizasyon konusundaki söylemlerinin de, hiçbir şekilde samimiyet içermediğini ispat ediyorlar..

“Sinyalizasyon” diyen insan..

Bu teknik yenilikten yararlanılmasını isteyen bir insan..

“Bira”dan bahsedemez.

İnsan aklını askıya alan alkolün zararsızlığından bahsedemez..

Diyeceksiniz ki: “Hem sinyalizasyonun gerekliliğini, hem de biranın zararını bilen insanlar tercih edilmeli değil mi?”

El hak doğru..

Şu an da, yönetimin o ellerde olduğuna inanıyoruz..

Onun için, “Bira kafalıların saldırılarına boyun eğilmemeli” diyoruz..

Sinyalizasyondan, hangi hatta, hangi kapsamda yararlanılması gerekiyor ise, onun tercih edildiği bilgisine güveniyoruz..

“İnsan hata yapsın.. Sinyalizasyon o hatanın zararlarını önlesin” mantığının yanlışlığını ifade ediyoruz.

Çünkü bunun sonu yok..

“İnsanlar bira içsin, hata yapsın.. Sinyalizasyon hataların zarar verici sonuçlarını önlesin” kafasının peşine takılanlar, yarın “Sarhoş makinist, sarhoş görevli, sarhoş bilgisayarcı, sarhoş sinyalizasyon nöbetçisi” ile öyle bir duvara toslarlar ki..

Sinyalizasyon da, o insan hatalarının zararlarını önleyemez..

 

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YORUM YAZ

  • AhmetAhmet27 dk önce
    urizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi otelleri için imar barışına başvurduğunu itiraf etti. Ersoy, “Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı” dedi. Kaynak Yeniçağ: Bakan Ersoy: "Otellerim için imar barışına başvurdum, niye kaçırayım?" Bu muhterem bakanımız ETS tur'un da sahibi..! Fetocuların şirketi deniyordu. Kaçak yapılar ile turizm işi yapan kişi turizm bakanı oluyor..!
  • melih53melih5340 dk önce
    mertürk yorumcu kardeşimiz doğru sorunlara değinmiş .ufak bir katkı yapmak isterim.özel sektör borçları ve bunun sonucu zarar bilançoları ve bununda sonucu vergi**ödememe *hatta önümüzdeki birkaç yıl .mahsuplaşma komedisi..peki o özel sektörü yöneten patronların şahsi servetleri ne alemde**şirketle ters orantılı**asıl büyük soygun vurgun burada..maliye ne yazıkki gözlerini kapamış gidiyor berber bakkal manavla uğraşıyor..asıl membaa bu şirketlerde bu şirketlerin borçlarını rahatlıkla ödeyecek patronlarının şahsi serveti var.borsada bakın**bilançolara..sadece kapalı bir örnek ..borsadan..bir şirket kurumsal enerji şirketi mesela**ne yapıyor önce borsadaki halka açık kısmından şirket parasından % 5 topluyor.(kimden kaç liradan şimdiki fiyatı ne mesela**o da ayrı))sonra daha trajik spk ya gidiyor ben bu şirket parasıyla aldığım **hisseleri bi gecede* yok edecem yani sermaye azaltcam diyo spk da oluurrr.diyo..bi gecede hisseler yok oluyor..peki o şirket nasıl bilanço açıklıyor muazzam bir zarar .açıklama bilanço notlarında biz şimdi bi kaç yıl vergi falanda vermicez **?mis gibi sistem..peki şahsi servet ne alemde..bakıyoruz o patron 3.dünya ülkerinde**muazzam bi yatıırm içinde**şirket borç batağında ama şahsi durum uçuşta..soran yok ..komedi devam ediyor..asıl bunlar incelenmeli ülkeye verdikleri zarar ortada**hemde aleni yapılıyor borsadan inceleyin bilançoları **
  • misafirmisafir48 dk önce
    biraz felsefi, biraz edebi düsünün muhteremler, burada bir te§bih var... "Bira icseydi" denilerek söylenmek istenen : DAHA HO§GÖRÜLÜ OLURDU.. (yoksa elbette biranin hicbir önemi yok!)
  • EbrarEbrar1 sa önce
    Hep gundemi mesgul eden 11, cumhurbaskani,sayin abdullah gul ,55 millet vekili hazirmis parisini kurmus kuduymus her secimde boyle polemis duyariz denliye densize uyariz.
  • EbrarEbrar1 sa önce
    İki ayri haber chp millet vekili portakala destek vermis cunku hukukcuymus,tanal portakala birsey olursa sorumlu sayin cumhurbaskanniymis oburunu hatirlayamadim sonra yazarim
  • ÇINARÇINAR1 sa önce
    ... Tren kazasındaki sinyalizasyon ihtimalini nasıl alkola bağladın ya ..
  • Tamer MetinTamer Metin1 sa önce
    Helal olsun pes yani Allahtan korkar insan bu ne bicim yazi bira icseydi.Yahu yazar sen niye gidip demiryollari da calisan birinden durumu sorgulamiyon da magazin haberlerini facianin icine katarak faciayi aklamaya calisiyon yaziklar olsun sizlere.Birakin su reise taraftarlik yapmayi haktan hukuktan insanliktan yanlisliklardan doğrulardan biraz bahsedin...
  • serdar61serdar611 sa önce
    bira içseydi diyenlerle..sizinde bu haberi alıp sırf kendi ideolojinizi korumak için birleştirici bir yazı yazmanız ve bu kaza üzerinden bunu yapmanız neyi gösteriri biliyormusunuz..İKİNİZDE AYNI KEFEDESİNİZ..BİRBİRİNİZDEN FARKINIZ YOK..İKİNİZİNDE BU ÜLKEYE GRAM KADAR KATKINIZ YOK..bir tarafta ne olursa olsun eleştiri zihniyeti bir tarafta ne olursa olsun koruma zihniyeti peki sonuç hiçbirşey..
  • HADİHADİ1 sa önce
    Biz eğitimsiz adamlara canları teslim ederken Japonya tren istasyonlarında yapay zekalı robot kullanacakJaponya'da tren istasyonlarının güvenliğinin robotlar tarafından sağlanması tasarlanıyor.
  • AlperAlper1 sa önce
    Alkole,başörtüsüne takmışsınız ama İslamın faiz,rant,yolsuzluk,kul hakkı,rüşvet,iştişare,temel hak ve özgürlükler gibi öğretileri,umurunuzda değil.
  • durmak yokdurmak yok1 sa önce
    Mertürk adlı yorumcuya acil bir köşe verin. ..
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin1 sa önce
    bira ile sinyalizasyon ne alaka? Muhterem Beyefendi söylenen: SINYALIZASYON OLSAYDI BU KAZA OLMAZDI!
  • erolerol1 sa önce
    neanlatmış yadaneanlatmayaçalışmış ?..
  • EbrarEbrar1 sa önce
    İcki butun kotuluklerin anasi,yani sebebi bir kivilcim ates gibi ne sekilde ne maksatla kullanirsa kullansin makinis,kaptan pilot sofor hem kendine hem sucsuz insanlara zarari dokunuyor.bunlar bilindigi halde ayni kotulugu onun yapmasini istiyor demiyorki bak icki beni bu hale koydu gel icme demesi gerekirken icseydi.ickili toplu tasimacilik yapanlar yapmayin desem icki onlari birakmiyor bu kadar.
  • guven Sanliguven Sanli2 sa önce
    ne kadar... bir yazi
  • ahiahi2 sa önce
    İnsan hata yapar, kaza olur amenna, ama işin bir de aması var. İnsan hatasını ortadan kaldıracak önlemleri de almak şarttır.Karayolu örneği verelim ki sinyalizasyon sisteminin gerekliliği net şekilde anlaşılsın.Şehirlerdeki kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemleri olmazsa araç kazaları azalır mı artar mı?Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, sinyalizasyon sistemi, "Olmazsa olmaz değil" diyor.Peki, nedir önemli olan?İnsan hatalarının tekrarını beklemek mi?O zaman DDY yani Devlet Demir Yolları, Devlet Defin Yolları olur Cahit Bey.Devlet'e düşen önlem almaktır, insan hatalarını ortadan kaldırmaktır.Haydi, sinyalizasyon sisteminin bir kenara koyalım ve seçilmiş değil atanmış olan bakan- 2012 yılında başlayan DDY, TÜBİTAK, BİLGEM, İTÜ tarafından üstlenilen ve 19 Ekim 2017 tarihinde BİLGEM tarafından yapılan, "Ankara YHT Garı da dahil, toplamda 500 km'yi aşan demir yolu hattının sinyalizasyon sistemleri yerli imkânlarla geliştirilmektedir" açıklamaya göre neden tamamlanamadı?
  • GolgeAdamGolgeAdam2 sa önce
    Maklube yemegi gibi bir yazi olmus :)
  • MertürkMertürk2 sa önce
    TÜRKİYE , SON ONBEŞ YILDA ,OSMANLININ SON YILLARINDAKİ DIŞ BORÇ TUZAĞINA DÜŞÜRÜLDÜ2003-2013 YILLARI ARASINDA KÜRESEL PARA ÇETELERİ ÜLKEYİ ADETA UCUZ DÖVİZE BOĞDULAR. 2003-2013 YILLARI ARASI BOL UCUZ DÖVİZ , TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNBİR TUZAKTI. 2002-2012 YILLARI ARASI 212% BİLEŞİK,ENFLASYONA RAĞMEN,DÖVİZ SEPETİNİN 22% CÜZZİ MİKTARDA ARTMASINI SAĞLADILAR2002-2012 YILLARI ARASI ,TÜRK LİRASININ 80% REEL AŞIRI DEĞER KAZANMASINI SAĞLAYIP,YERLİ ÜRETİCİNİN REKABET GÜCÜNÜ İYİCE AZALTTILAR,YERLİ ÜRETİMİ VE SANAYİ İHRACATI ÇÖKERTTİLER.İTHALAT-İNŞAAT-HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜME İLE YÜKSEK CARİ AÇIK VERDİKSİZ ÜRETMEYİN DEDİLER BUNUN YERİNE ALIN SİZE BORÇ PARA, BİZDEN MAL ALIN DEDİLER. UCUZ BOL DÖVİZ ORTAMINDA AŞIRI BORÇLANARAK İTHALAT KAYNAKLI MALLARI AŞIRI DERECEDE TÜKETEREK , İTHALAT,İNŞAAT, HİZMET SEKTÖRÜ İLE BÜYÜDÜK. UCUZ BOL DÖVİZİN HİÇ BİTMEYECEĞİNİ DÖŞÜNDÜK. BORCU DAHA ÇOK BORÇLANARAK VE BU DURUMUN HİÇ BİTMEYECEĞİNİ HEP DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK. BUNUN SONUCU;EKONOMİDE SANAYİNİN AĞIRLIĞI 30% LARDAN ,2016 DA 17% ALTINA KADAR DÜŞTÜ (TASSARUFLARI ARTIRAN,KENDİSİNEVE BÜTÜN SEKTÖRLERE FİNANS SAĞLAYAN TEMEL SEKTÖR SANAYİDİR) HİÇ BİR ÜLKE ,KENDİ PARASININ REEL AŞIRI DEĞERLENİP ,ÜRETİM VE İHRACATINI BALTALAMASINA İZİN VERMEZSINIRSIZ HÜRRİYET OLMADIĞI GİBİ ,SINIRSIZ SEBEST PİYASA HÜRRİYETİ SINIRSIZ DALGALI KUR İLE ,TÜRK LİRASININMANİPÜLASYONLA REEL AŞIRI DEĞERLENMESİ İLE ÜRETİM VE İHRACATININ SABOTE EDİLMESİNE İZİN VERMEK AKIL TUTULMASIDIR,İHANETTİRBUNUN İÇİN HİÇ BİR ÜLKE DÖVİZ KUR’UNUN REEL AŞIRI DEĞER KAYBETMESİNE İZİN VERMEZ.ENFLASYON OLAN BİR ÜLKEDE HER ŞEYİN FİYATI ARTARKEN,,DÖVİZİN ARTMAMASI DEMEK, İTHALATA TEŞVİK PİRİMİ VERMEK DEMEKTİR.ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN .DÖVİZİN ARTMAMASINI SAĞLARSANIZ, İTHALATA TEŞVİK PİRİMİ UYGULAMIŞ OLURSUNUZ.ENFLASYONDA,BÜTÇE VE MALİYE POLİTİKALARININ, KÜRESEL, İKLİMSEL ŞARTLARININETKİSİ BÜYÜKTÜR. DÜŞÜK KUR İLE ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ÜLKEYE YAPILAN EN BÜYÜK İHANETTİRDÜŞÜK KUR,İTHALATIN FAZLA ARTMASINA ÜRETİM VE İHRACATIN YETERİNCE ARTMAMASINA NEDEN OLARAK,ÜLKEDE YÜKSEK CARİ AÇIK –DÖVİZ AÇIĞIA NEDEN OLACAK VE İLERDE KUR ZIPLAMASINA NEDEN OLACAKTIR.(ŞİMDİLERDE OLDUĞU GİBİ)VE DAHA ÖNCE ,DÜŞÜK KUR İLE HER YIL OLMASI GEREKENDEN 1-2 PUAN DÜŞÜK ÇIKAN ENFLASYON,GELEN KUR ZIPLAMASI İLE BİRLİKTE BİRİKİMLİ OLARAK GERİ GELECEKTİR. (2017 ENFLASYONU GİBİ)MİSAL; 1 DOLAR=3 TL OLSUN,3000 TL OLAN YERLİ BUZDOLABI 10% ENFLASYONDA ,BİR YIL SONRA FİYATI 3300 TL OLUR BİR YIL SONRA DOLAR HİÇ ARTMAZ İSE ,BİR YIL ÖNCE 3000 TL OLAN İTHAL BUZDOLABI BİR YIL SONRA YİNE 3000 TL OLACAKTIR.DOLAYISI İLE YERLİ ÜRETİCİNİ REKABET GÜCÜ İYİCE AZALACAK VE YERLİ ÜRETİM BALTALANACAKTIR.TÜRKİYEDE ÜRETİLEN BÜTÜN MALLAR İÇİN DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE BU BİR RKONOMİK İNTİHARDIR. EKONOMİK HARİKİRİDİR.2002-2013 YILLARI ARASI ÜLKEMİZE GELENBOL UCUZ DÖVİZ TÜRKİYE İÇİN ADETA BİR TUZAKTI. ÇOK ÜRETETEK BÜYÜYÜP GELİŞECEĞİMİZE ,DAHA ÇOK BORÇLANIP ,İTHAL KAYNAKLI MALLARI DAHA ÇOK TÜKETEREK BÜYÜDÜK. DÜŞÜK KUR İLE YERLİ ÜRETİMİ ÇÖKERTEREK,İTHALAT-İNŞAAT-HİZMET KAYNAKLİ BÜYÜDÜK, EKONOMİMİZİ ,DIŞARDAN GELECEK YÜKSEK MİKTARDA PARAYA MAHKUM ETTİK. VE ŞİMDİ ÜRETMEDEN TÜKETMENİN HESABINI VEREMİYORUZ. KAMUNUN FAZLA DÖVİZ BORCU YOK ,FAKAT ÖZEL SEKTÖR GIRTLAĞINA KADAR BORCA BATMIŞTIR, BU BORCUN BİR KISMIDA HAZİNE GARANTİL BORÇLARDIR. EKONOMİ ÖZEL SEKTÖR ÖZERİNE DÖNER . ÖZEL SEKTÖR ÇÖKERSE EKONOMİDE ÇÖKER. MALİYE VERGİ TOPLAYACAK KİMSE BULAMAZ. BÜTÇE VE MALİYE DENGELERİDE BOZULUR. DÜŞÜK KUR ORTAMINDA, SANAYİNİN TEMELİ OLAN ARAMALLARI VE HAMMADDELERİ YERLİ ÜRETMEK KARLI OLMADIĞI İÇİN BUNLARI YERLİ ÜRETMEK İÇİN KİMSE YATIRIM YAPMADI. UCUZ ,UCUZ İTHAL ETMEK VARKEN NİYE ÜRETELİM DİYE DÜŞÜNÜLDÜ.ÜLKEMİZ,İTHAL ARAMAL VE HAMMADDE CENETİNE DÖNDÜ VE BUNLARIN ÜRETİMDEKİ AĞIRLIĞI 35% LERDEN ,65% LARA KADAR ÇIKTI.BUNDAN DOLAYI ,ÜLKEMİZDE ÜRETİM VE İHRACAT ARTINCA İTHALATTA PATLIYOR VE ÜLKEMİZİN DIŞA BAĞIMLILIĞI SÜREKLİ ARTIYOR ,ÇOK YÜKSEK CARİ AÇIKLAR VERİLEREK .ÜLKEMİZ DIŞADAN GELECEK PARAYA DAHA ÇOK MAHKUM OLUYOR. 2003-2013 YILLARI ARASI BOL UCUZ DÖVİZ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ADETA BİR TUZAKTI. DAHA DOĞRUSU ,2003-2013 YILLARI ARASI DÜŞÜK KUR TUZAĞININ BİLE FARKINA VARMIŞ GÖRÜNMÜYORUZ. İYİ BİR EKONOMİNİN AŞIRI DEĞERLİ TÜRK LİRASI İLE MÜMKÜN OLDUĞU HİPNOZUNA SOKULMUŞUZ. VE HALA BU AŞIRI DEĞERLİ TÜRK LİRASI HASTALIĞI HİPNOZUNDAN KURTULAMAMIŞIZ. 2002-2012 YILLARI ARASIAŞIRI DEĞERLENEN TÜRK LİRASININ ÜRETİM VE İHRACAT ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİNİ HALA GÖRMÜŞ DEĞİLİZ. HİPNOZ HALİ DEVAM EDİYOR HİPNOZDAN KURTULMAK İÇİN ; YA AĞIR BİR EKONOMİK KRİZ ŞOKU YADA , ,CESUR BİR VATAN EVLADININ ,BİLGİ BELGE VE VERİLER İLE SN CUMHURBAŞKANI İLE GERÇEKLERİ PAYLAŞMASI 2009-2013 YILLARI ARASI KÜRESEL LİKİDİTE BOLLUĞU KAYNAKLI ,AŞIRI RİSK İŞTAHIYLA ÜLKEMİZE GİREN YÜKSEK MİKTARDAKİ SICAK PARA KAYNAKLI VE O DÖNEM YAPILAN AŞIRI DIŞ BORÇLANMA İLE ADETA BİR SAADET ZİNCİRİ DÖNEMİNİ, İYİ ANALAİZ ETMEDEN ,NE GÜZELDİ O GÜNLER DEYİP , AŞIRI DIŞ BORÇLANMA VE AŞIRI SICAK PARANIN VERDİĞİ UYUŞTURUCU ETKİSİNİN ZARARININ HALA FARKINA VARILMAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR. HEP BÖYLE AŞIRI MİKTARDA SICAK PARAMI GELECEK ,VEYA O SICAK PARA BİRGÜN KAZANÇLARINIDA ALIP GİTMEYECEK Mİ? DIŞARDAN ALDIĞIMIZ BORÇLARI ,BÜYÜK ORANDA ÖLÜ YATIRIM ŞEKLİNDE İNŞAAT İŞLERİNE HARCARKEN İYİYDİDE BU DIŞARDAN ALDIĞIMIZ YÜZMİLYARLARCA DOLARIN FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENME VAKTİ GELMEYECEK Mİ? İNŞAAT YAPILMA ESNASINDA EKONOMİYİ CANLANDIRIR FAKAT YAPIMI BİTTİKTEN SONRA BİRER ÖLÜ YATIRIMDIR.EĞER ARKASINDA SANAYİ-ÜRETİM İLE FİNANS KAYNAK SAĞLANMAYIP ,YÜKSEK MİKTARDA DIŞARDAN BORLÇLANARAK YAPILMIŞ İSE BU BORÇLARI ÇEVİRMEK İMKANSIZDIR.İNŞAATTA ,ÇOĞU YERLİ ÜRETİM MALZEME KULLANILSA BİLE ,BU MALZEMELERİN HAMMADDELERİ VE ARAMALLARI YÜKSEK ORANDA İTHAL KAYNAKLIDIR.DOLAYISI İLE ,İNŞAATTA KULANILAN ,ÇELİĞİN,BOYANIN.İZOLASYON MALZEMESİNİN VB. ANA HAMMADDELERİ İTHAL KAYNAKLIDIRBİZ İNŞAATTA YERLİ MALZEME KULLANIYORUZ DİYE SEVİNİRKEN ASLINDA İTHAL HAMMADDE VE ARAMALLARI BÜYÜK ORANDA KULLANARAK ,İTHALATI PATLATIYORUZ.İNŞAATIN TOPLAM MALİYETİNİN 40% KADARI DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ İTHAL GİRDİDİR HELE HELE SON ZAMANLARDA BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ LÜX İNŞAATLARIN İTHAL GİRDİSİ 50% ÜZERİDİR.SON ZAMANLARDA ,EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İÇİN ATILAN ADIMLARIN BİR ÇOĞU, BATAKLIĞA BATMIŞ BİRİSİNİN,ÇIRPINIŞLARININ ,ONUN SONUNU DAHA HIZLI GETİRMESİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR.BUNUN İÇİN EKONOMİDEKİ SORUNU NET GÖRELİM VE YETKİLİERMİZİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ HİPNOZDAN KURTARALIM.VE SN CUMHURBAŞKANINI BU HUSUSTA BİLGİLENDİRELİM SN CUMHURBAŞKANI HARİCİNDA HİÇ BİR KİMSE ,BİZİ UYGULANAN YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARINDAN GERİ DÖNDÜREMEZ.TABİKİ EKONOMİK GERÇEKLERİN TAM ANLAMIYLA SN CUMHURBAŞKANI İLE DOĞRUDAN PAYLAŞILMASI GEREKMEKTEDİRİÇİMİZDEKİ KRİPTOLARIN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDE ,BU TÜR İYİ NİYETLİ UYARILARI YAPAN HERKESİ AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALEYHTARI GİBİ GÖSTERMELERİDİR.2015 YILINDA ,EKONOMİ ÇOK DAHA İYİ DURUMDA İKEN BİLE, BİMERDE YAZDIĞIM YAZININ BAŞLIĞI "OSMANLIYI KAPİTÜLASYONLAR YIKTI TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ DEĞERLİ TÜRK LİRASI YIKACAK"YAZMIŞTIMŞU ANKİ KUR SEVİYESİ ,ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN OLMASI GEREKEN SEVİYELERDİR. BU SEVİYELERE GELDİK FAKAT , SON ONYILDIR SANAYİ AĞIRLIKLI YATIRIM YAPILMADIĞI İÇİN VE DÜŞÜK KUR NEDENİ İLE YÜZ MİLYARLARCA DOLAR DIŞARDAN BORÇLANDIĞIMIZ İÇİN ,YÜZMİLYARLARDA DOLAR ÖZELLEŞTİRME+TURİZİM+MÜTEAHİTLİK+ÖZEL FİRMALARIN SATILMASI GELİRİ, DÜŞÜK KUR NEDENİ İLE YÜKSEK CARİ AÇIK VEREN İTHALAT-İNŞAAT- HİZMET SEKTÖRÜ İLE YÜKSEK CARİ AÇIK İLE DIŞARIYA TRANSFER EDİLDİĞİ İÇİN ,EKONOMİMİZ DÜŞÜK KUR İLE AŞIRI DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİĞİ-GETİRİLDİĞİ İÇİN ,EKONOMİMİZ BÜYÜDÜKÇE YÜKSEK MİKTARDA DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI GEREKSİNİMİ DUYUYOR VE BUDA BİZİ DAHA FAZLA AŞIRI DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİP DAHA KIRILGAN YAPIYOR.BU DURUMDAN KURTULMAK İÇİN ÇOK DAİYEHANE YÖNTEMLER KULLANMAMIZ GEREKİYOR.BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİDE UYGULADIĞI YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARIN KULLANILMASI PROJESİNİ ,EKONOMİDE BİR TÜRLÜ UYGULAYAMIYORUZ.İŞTE ŞİMDİ BORÇLARIN ÖDENME VAKİTLERİ VE ,İÇİMİZDE ,BORSA,FAİZ VB. İLE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ, 150 MİLYAR DOLAR CİVARI SICAK PARANIN ÜLKEDEN ÇIKMAMASI İÇİN ONLARA DAHA NE VEREBİLİRİZ DİYE KARA KARA DÜÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ZAMAN GELDİ. HEMDE YILLIK NET 40-50 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIĞI FİNASE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ. KAMU+ÖZEL BORCU 440 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞ. YILLIK200 MİLYAR DOLAR KISA VADELİ BORRCU ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ.ÜSTELİK KIŞA DOĞRU DÖVİZ İHTİYACININ ARTTIĞI BİR ZAMANDA VE, TURİZİM VE İŞÇİ DÖVİZLERİNİN OLMADIĞI BİR ZAMANDA. BUNLARI YAZMAK AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALEYHTARI OLMAK DEĞİLDİR.BİZİ BU HALE GETİREN EKONMOİMİDE VE SN CUMHURBAŞKANI YAKININDA VE SN CUMHURBAŞKANINI ADETA HİPNOZ EDEREK ONYILLARDIR AŞIRI DEĞERLİ TÜRK LİRASINA İNANDIRARAK, ,SANAYİ,ÜRETİM VE İHRACATIN BALTALANMASINA NEDEN OLANLARIN HİÇ BİR SUÇU YOK MU ?!HADİSİ ŞERİFTE .BİR YANLIŞI GÖRDÜĞÜNÜZDE ,YAPABİLİYORSANIZ ELİNİZ İLE DÜZELTİN ,ONUDA YAPAMIYORSANIZ DİLİNİZ İLE YAPMAYA ÇALIŞIN, ONUDA YAPAMIYORSANIZ KALBİNİZDE BUĞZ EDİN.BENİMDE ELİMDEN BU GELİYOR.ELİNDEN GELDİĞİ HALDE BİR ŞEY YAPMAMANIN VEBALİ AĞIRDIR
  • azerazer2 sa önce
    DDY= Devlet ... Yolları
  • hüseyinhüseyin2 sa önce
    Çok yazık, kazaya sebep olanlar eleştirilecekken...
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz2 sa önce
    Sayın cumhurbaşkanımızı korumak için ,en ileri teknolojiler kullanılıyor di mi,kullanmasakta olur ,sonuçta koruma işinde insanlar var,şart değil teknoloji adlı yazınızı okumak isterim
  • Coskunakademi Coskunakademi 2 sa önce
    Valla o teknigi kullanan ulkelerde sistem o kadar guzel isliyorki japonyadaki o tren hatlarinin kendiliginden degisim sistemini bir inceleyin derim hic kaza oluyor mu o ulkelerde...Ayrica makasci bu isin egitimini almadim diyor bu kadarr lacka bu kadar vasifsiz insan alir ise yerlestirirsen sonuc bu olur bakan dahi o sistem olmasada olur diyor balik bastan kokuyor zaten...Birak yilmaz ozdilin ne dedigini bir iki kelam da bu iste kusurlari olana et baska gelism8s bir ulkede bu kaza olsa sorumlular insan icine cikamazlar
  • RamazanRamazan2 sa önce
    Bizde Yüksek Hızlı Tren yok arkadaşım hızlı tren değil bizdekiler teknik olarak bunuda öğrenmelisin peki bizdekiler nedir söyleyelim hızlandırılmış normal tren ok yani tren aynı hızlandırılmış yeni trenlere yeni ray sistemine uyumlu daha süratli giden trenler yani eşşek aynı eşşek değil ama yinede eşşek kısaca at değil ve yüksek hızlı tren nasıl olur diye araştır göreceksin farkları nelermiş ama bize yıllardır yüksek hızlı tren diye yutturdular halbuki trenler daha hızlı gidiyor daha süratli yolculuk yapıyorsun fakat japonyadaki gibi kafes içinde 500 km hızla saniyeler içinde başka biryrde olamıyorsun çünkü o teknoloji bizde yok
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre2 sa önce
    Kaza sonrasında ulaştırma bakanı "Sinyalizasyon demir yolu için olmazsa olmaz değildir...." beyanatını vermişti. Peki bu mantıkla trafik ışıklarını da yollardan kaldıralım. Ne dersiniz sayın yazar?
  • alkanalkan2 sa önce
    ali efendi solak kemalistlerin ufak bir önerisini dahi allayıp pullayıp insanimiza nekadar zarar verebileceğini örneklerle çok güzel açıklı yorsun çok iyi çokgüzel.birde madolyonun diğer yüzüme bakalım.akp izmir büyük şehir belediye balkan adayı biz akp liler içkimizide içeriz namazımızıda kılarız açıklaması sizler için haber kaynagı haber değeri taşımıyor öylemi.bir müslüman nasıl olurda hemnamazını kılar hemde içkisini içer bu saçmalıgı eskiden kemalist sol kafalar söyler yaşarlardı şimdi bunlara akp de dahil oldu.bu işler islam güncellenmeli yapılmalı açıklamalarıyla günyüzüne çıkarken diyanette başkan yardımcısı kadın ataması kadınları kadım erkek camide namaz kılması kadın erkek ortamında kadınların vaazu nasihatda bulunması erdogan bir bira içse açıklaması kadar sizleri alakadar etmedi.akp de içki içip namaz kılan [zeybek çinin deyimi] insanlar bulundukları makam ve görevlerde o ülkeye islama nekadar zarar veriyor bira hassasiyetinden yola çıkarak bir açıklama getire bilecek...
  • EbrarEbrar2 sa önce
    ... sabah gazetesi kose yazari,Ersin Ramoglunun,makalesi bir bira icseydi diye baslamis ve siralamis.
  • melih53melih532 sa önce
    sayın hocamolay şu .bi yatırım yaplıyor.ve herşey tamam açılabilir raporu veriliyor..Sayın Cumhurbaşkanı işin tekniğini bilmez .burda yatırım kararı verip ülkeye bir değer kazandıran değil o eksik tesisi tamam gibi raporlayıp sunanlar suçludur..bakın son bir örnek tüm halkı ilgilendiren..piyasalar finansal çöküşe devam ediyor tarihin en başarısız ekonomi yönetimi ülkeyi çökertmeye devam ediyor ve halka yastık altı döviz ve altınları getirin sertifika alın kampanyası başlatılıyor..hacim olarak 200 milyar doların üstünde bir atılım ..çok çok önemli doğru bir karar ..yanlış olan finansal piyasa desteği sağlanmamış..ve dün başlangıçta ilk yıkıcı tepkiyi ekonomi yönetiminin kontrolundaki 2 kamu bankası borsada çöküşle veriyor..ve bugünde devam edwecek gibi..yani hocam alt kademelerde danışmanlıkta komedi devam ediyor....Sayın Cumhurbaşkanı ne yapsın .
  • Adnan öztürkAdnan öztürk2 sa önce
    Bir tcdd de servis şöf,yaptım makinistlerin büyük bir bölümü y.özdilin bir bira içenlerinden
  • EbrarEbrar3 sa önce
    Sabah gazetesinde gundemTCDD uv tutuklama. Makasci osman,y.ise basladiginda makas isleyisi egitimi almamis.
  • Urfali Urfali 3 sa önce
    Konunun dışında bir şeydenbahsetmek istiyorum bir yere girip çıktıktan sonra başka günlerin menüsü çıkıyor acilen giderilmesi lazım teşekkürler.
  • adem şenadem şen3 sa önce
    Ali bey yazınızın özetini çıkardım ; Teknolojik hata olur,Teknik hata olur . Ama ... hata yapmaz. Selam ve Dua ile.
  • ŞaşkınŞaşkın3 sa önce
    Güzel güzel teknolojiden, tenolojinin yaşantımızdaki öneminden bahsederken, birden bilmem kimin "bira" muhabbetini işin içine sokmuşsunuz!?..
  • EbrarEbrar3 sa önce
    Nostaji,eski bir turku mendilim dalda kaldi gozlerim yolda kaldi,yikilasi meyhane sarhosum nerde kaldi.demek.bubir Aile sorumlusu kisiye soylenmis yinede halinden sikayet etmemis.hakaretde etmemis bekledigini meyhane kapanip herkes onu terk ettiginde,bir bekliyeni oldugunu bildiriyor.
  • EbrarEbrar3 sa önce
    8/12/18 Fatih tezcan video com izleyenler oldumu.
  • Sadi ipekSadi ipek3 sa önce
    ... Bira muhabetini yaptığı programida TV'den canlı izledim. Bahsettiginiz gibi alkolü teşvik eden ,görev başında alınması uygundur,alkolsüz trafiğe çıkmayın gibi algilnaacak bir cümle kullanılmadı..  ..saygilarimla
  • Osman ÖzkanOsman Özkan3 sa önce
    BİRA VE TİREN KAZASI MÜTHİŞ BİR TESBİT ALİ BEY ÖMRÜN VE KALEMİN BEREKETLİ OLSUN CAN KARDEŞ bu ülkede bir şişe biraya izzet ve şereflerini onur ve namuslarını satan o kadar alçak namussuz onursuz kahpe gördük ve görmeye devam ediyoruz,ki bizlere,de bir şise bira için sizde bizlere benzeyın diyorlar ali bey gel bu onursuzları namuslarını bir şişe biraya satmış ka.peleri muhatap almayalım.
  • BekirBekir3 sa önce
    ... o raylarin üstünde deve kesseydiler hic kaza olmazdi diye düsünüyordur.
  • kanikani4 sa önce
    ... dokuz insan hayatini kaybetmis olay arastirilsin varsa sorumlular yargilansin...
  • enginengin4 sa önce
    nasıl bir insan tekniğe karşı olmadığını söyler ?gerçekten merak ediyorum.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Bu kaçıncı tren kazası? Kim demiş bira içseydin bunlar olmazdı diye Ali Bey? Böyle bir adam yok Türkiye'de. Çok büyük bir ihmal olduğu ortada. Sorumluluları kimse hesap versinler, bu kadar basit.
  • EbrarEbrar4 sa önce
    Allahim bu millete kocaman akil versin tabiki tasiya bilirse.ya bunca haksizlik yapipda darbe yapanlar Avrupa kapilarinda Aglayanlar kimse gozuyun ustunde kasin,var diyemezken herkes karga olmus otuyor kari koca uf,den puf den ayriliyor bunlar ne evliligi nede vatandasligi hak etmiyor istenmiyorsa iste kapi bune ya kendileri ne kadar katlanir adam tutturmus vergilerimizle diyor.baksan calismiyor tabiki vereceksin sen oyunu kimse zorlamiyorsa sende onu secmis,sen hakkina razi olacaksin hep sececeksi birde herseye karisacaksin olmaz boyle had bilmemezlik.
  • Merhaba Merhaba 5 sa önce
    Bu çağda sinyalizasyonsuz hızlı tren hattı olur mu? ... Kasıt olmasa bile bir ihmal olabilir. Ders alalım tedbir alalım. Bir daha yaşanmasın.
  • mrcds-44@hotmail.com[email protected]5 sa önce
    tekniğe karşı birisi değilimden sonrasını okumadım...
  • HasanHasan5 sa önce
    ... abd gelip sizden kapitalizmi öĝrenmeli
  • AliAli5 sa önce
    Kazada yakınını kaybeden bir yurtdaşla yada bir kazazedeyle karşılaşsan...
  • Mehmet özkanMehmet özkan5 sa önce
    Ali bey yazınızı anlayamadım teknoloji mi insan mı kafamı karıştırdınız?
  • MemetMemet6 sa önce
    Ali bırakta bu kararı bu işi bilenler versin, böyle bir konuda bile göya yalakalık yaĝdanlık payı çıkarıyorsun kendine, gerçeĝi gizliyor eĝip büküyorsun. soruşturmalar şeffaf toplumu ikna edici olmalı, bir hata varsa hatada payı olanlar tespit edilip cezalandırılmalı ki birdaha böyle bir kaza yaşanmasın
  • koraykoray6 sa önce
    Bundan onceki kazalarda kimse kimseye biradan bahsetmemisti.. O kazalar dami sabotajdi.. Ne kadar sabotor varmis bu ulkede de haberimiz yokmus vallahi....
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu7 sa önce
    ... Bira ile tren kazasının ne ilgisi var?..
  • EbrarEbrar8 sa önce
    Demin tanju okan kim diye haber gordum.bir sarkisi oyle sarhos olsamki birdaha ayilmasam ,oyle sarhos olsam kendimi unutsam diye sarkisi var belki kendisi unutdu onu sevenler hala sarkisini hatirluyor sarkiyi duydumfikret hakanin perihan savasin sarhos adli filimi var ibret olsundiye istenmeyen yemek ya karin agritir yada bas,ahmet kekec anlatiyor yilmaz ozdil saka yapmistir oyle saka yaparki gulmekten oluruz der bizlerde o muhabbetde olmadigimiz icin gulemiyok alkollu kaza yapanlara,uzuluyok.
  • EbrarEbrar8 sa önce
    İki kisi kaza yapar inerler arabadan birbirine,gecmis olsunder kurnaz olan suclu bak bizde bursey yok polis gelene kadar da icki ikram,eder suclu olan icer gibi yapar sucsuz olan kendinden emin icmeye devam ederdaha sonra polis gelir kimsuclu oldugunu ogrenmeye calisirken suclu olan derki polis bey alkol testi yapin adam zil zurna sarhos tabiki sarhos olan suclu der ve sonucta hakli olan haksiz cikar cunku birinde sarhoslukvarken hakliyken suclu olur tabiki boyke oneriler kimisi saka yapti kimisi kasitli soyler ben birine nezaketen saygidan haci teyze dedim bana kizarak cevap verdi sen benim haci oldugumu nerden biliyon dedi .dedim belki haci deyilsiniz ben size o unvani verdim dedi hayir.kabul etmedi bazilariillada empati olacak diyeonlara benzemek gibi olmak zorunda deyil zaten alkol bir insan tiryaki ise sigara gibi vazgecemezve herkeside kendi gibi olmalarini isterler.
  • mahmutmahmut10 sa önce
    Ali İhsan bey, Torpille bir yerlere getirilen işçi, başındaki amir ve ihale sürecindeki eksiklikleri bilemeyen yetersiz bürokrat meselemiz. Şu liyakatsizlik dedikleri şey, iyice azıtmaya başladı, 16 senelik kazanımları da bir canavar gibi yemeye!“Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri sebebiyle bizi helâk mı edeceksin? Bu, sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın” Araf suresi

Ali Karahasanoğlu

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