Dün “ücretsiz damacana suyu” vadetti, bugün “şehir suyuna % 40 zam” istedi!

Kendisini “Sülün Osman” olarak vasıflandırırken..

Amacımız hakaret değildi..

Bir tespit yapıyorduk.

Adamın hayatı bu..

Sürekli yalan söyleme..

Sürekli tutmayacağı vaadlerde bulunma..

“Nasıl olsa tutmayacağım” diye düşünerek, uçuk sözler verme..

“Sülün Osman” deyince..

Siz tanıdınız onu..

Yaptığı inşaatın önündeki belediye arsasını..

“Bu da bizim yeşil alanımız” diye, daire satacağı müşterilere tanıtmış..

Bu sebeple de, hakkında dolandırıcılık davası açılmış, ama “Siyasetçiye tezgah kuruldu” derler düşüncesi ile..

Hakimlerin bir türlü karar veremediği dosyadan..

En sonunda, aldattığı müşteriyi şikayetten vazgeçirerek kurtulmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nu kastediyorum.

Başkanı bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda..

Tarihinde ilk defa, “suya zam yapmak” için “olağanüstü toplantı” çağrısı yaşandı.

Aslında Haziran ayında zam yapılması düşünülmüştü ama..

AK Parti ve MHP’li üyelerin çoğunluğu oluşturan oyları ile, Kasım ayında görüşülmek üzere, zam konusu ertelenmişti.

Ve dün itibari ile, CHP’li yöneticilerin olağanüstü toplantı çağrısı ile..

Kasım ayı da beklenmeden..

İstanbul’da, şebekeden halka verilen suya % 40’a varan zam teklifi görüşüldü.

Neyse ki, AK Parti ve MHP itiraz etmiş de.. Zam, % 15’lerle sınırlı kalmış.

Hani, fakir fukarayı düşünmesek..

Olaylara sadece dürüst olduğuna inandığımız siyasetçilerin lehine yorum getirmeye çalışsak..

“Bırakın, % 40 zam yapsın.. Size ne? Adam suya indirim yapacağını vadetti.. Halk da ona oy verdi.. Şimdi % 40 zam yapmak istiyorsa, niye engel oluyorsunuz ki?” diyeceğim de..

Biz “Sülün Osman”lık yapamıyoruz..

Yapmamalıyız..

Sonuçta bu tabloya, kendisinin getireceği bir izah yok da..

Bu adama kanıp, oy verenlere sorayım..

Nedir bu olay?

Bir açıklama getirebilir misiniz?

Seçime girerken, “AK Partili yönetimin israfından kesip, size suyu daha ucuza vereceğim” demedi mi?

Soyut ifadeleri geçelim..

Tarih verelim..

Kendi ağzından sözlerini aktaralım..

25 Şubat 2019’da taahhütünü yapmış:

“Artık evinize su, yüzde 40 daha ucuz girecek.”

Evet, ilk seçildiğinde, bir indirim yapıldı..

Ama “Bir indirim yapacağız.. Sonra bindirimleri ardı ardına, olağanüstü toplantılarla hayata geçireceğiz” de demedi ki?

Tarih tarih vaadleri vermeye devam edelim.. 11 Mart 2019..

Sosyal medyada da çok sükse yapan bir çalışma ile, Ekrem İmamoğlu seçmene söz veriyor:

“İstanbul’da kimse yatağa aç girmeyecek.”

16 milyon İstanbulludan, “Daha önce ben yatağa aç giriyordum. Ekrem başkan geldi, artık bu sona erdi” diyen tek bir kişi var ise, buyursun söylesin..

2 yılı aşkın süredir, başkanlık koltuğunda oturan Ekrem Bey de cevap verebilir..

“Çalışana musakka, bana antrikot.. Olmaaaz! Çalışan ne yiyorsa, yönetici de onu yiyecek” deyip..

Bir akşam yemeğinde, adam başı 6 bin TL’lik hesabı belediyeye ödettiren Ekrem başkan, açıklasın..

İstanbul’da eğer gerçekten yatağa aç giren var idiyse..

Onlardan bir tanesini gösterebilir mi, bugün tok yatağa girdiğini?

Bir başka vaadi: “Geliri açlık sınırının altında olan her aileye destek!”

Yuvarlamıyorum..

Uydurmuyorum..

Bire bir, Ekrem İmamoğlu’nun hazırlattırdığı videodan aktarıyorum..

“Geliri açlık sınırının altında olan her aileye destek” sözünü, buyursun tutup tutmadığını açıklasın, Ekrem başkan.

Ve..

Sülün Osman sıfatını hakettiğini ispatlayan bir vaat daha:

“Ücretsiz damacana su.”

Murat Ongun mu açıklar..

Senede bir değiştirdiği genel sekreteri mi açıklar?

“Ücretsiz damacana su”yu kime veriyorlar, bana bir göstersinler.

Yok yok.. Unutmadım..

11 TL’den aldığı satış fiyatını, 14.5 TL’ye çıkardığı halde..

İstanbulluya, “Hamidiye” adı altında, kuyu suyu sattığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edildiğine dair tutanakları unutmadım..

“Daha durun.. Bu Ekrem, İstanbulluya ‘Hamidiye suyu’ diye, kuyu suyu değil, kanalizasyon suyu bile satar” tahminimi yineliyorum..

“5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu musluktan temiz su içebilecek” derken, 2,5 yıl sonra bugün geldiğimiz nokta neresi?

Şehir şebekesini boşverdik..

Damacana suda bile, kuyu suyu içiren Ekrem İmamoğlu..

Ama biz yine, Ekrem Bey’in seçim öncesindeki vaadlerine dönelim.

Vaadlerini gerçekleştireceği umudunu, seçmene bakın nasıl da süslü cümlelerle yutturuyor:

“Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak. Bu paketin yıllık maliyeti yaklaşık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı yalnızca binde 2’dir. İBB bütçesinin binde 2’sini alacağım ve açlık sınırının altındaki ailelere vereceğim. Bunun neresini anlamıyorsunuz? Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Kimsenin parasını dağıtmıyorum. İstanbullunun parasını, İstanbul’un yoksuluna dağıtıyorum.”

Haydi bakalım, şimdi dağıtma vakti..

Dağıt da, görelim Ekrem bey..

İstanbullunun parasını, İstanbulluya dağıt.. Hani nerede?

İSPARK’ta konkordatonun eşiğindesin..

BELBİM’de “Şuradan kovdular, buradan çıkardılar” diye ağlıyorsun..

Metrobüste, “Yenileyemiyoruz. Cumhurbaşkanı onay vermiyor” yalanına sarılıyorsun.

Oy alamadığın ilçelerdeki metro kazılarını hafriyatla doldurup, “Bunu yapamıyoruz, sonra bakacağız” diyorsun..

Oysa..

İBB bütçesinin binde 2’si ile..

Neler yapacaktın neler..

Şimdi ne yapıyorsun?

Yandaş şarkıcılara, para desteği..

Halkın kullandığı suya ise zam!

Yandaş firmalara ihalelerde kıyak..

Halkın kullanacağı metroya ise, hafriyat toprağı!

Şunun şurasında, 26 ay gitti.. Kaldı, 30 ay!

Ha gayret İstanbullu..

30 aya kadar ölmezseniz, ufukta kurtuluş var!