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Devlete kurşun sıkanlar, işgalciye direnmeyi suç gibi gösteriyor!

02 Ocak 2019 Çarşamba

 

Bugünkü manşetimiz, CHP’nin yıllar önce iktidardan uzaklaştığı halde, nasıl hâlâ iktidarda olduğunu..

AK Parti’nin ise, 16 yıldır tek başına iktidarda gözüktüğü halde..

Hâlâ muktedir olamadığının somut bir örneği..

Sorun, 4 ay önce bakanlık koltuğuna oturan Ziya Selçuk değil..

İyi niyetli, sorunları çözmeye çalışan..

İdeolojik anlamda tarafgirlikten ziyade..

Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışan..

Bağcıyı dövme yerine, üzüm yeme peşinde olan bir isim..

Ama..

Aynı iyi niyetli yorumları..

Bakanlığın tüm bürokratları için..

Bakanlığın illerdeki kadroları için..

Hatta, valilik kadroları için yapamayacağım..

Kimi zaman eziklik kompleksi ile..

Kimi zaman iş bilmezlik sebebi ile..

Kimi zaman bir avuç solcu militanın söylemine cesur şekilde direnemedikleri için..

AK Parti iktidara geleli 16 yıl olmuş ama..

CHP, tek başına iktidar olmaktan uzaklaştırılalı 68 yıl geçmiş olmasına rağmen..

Hâlâ, CHP zihniyeti iktidarda..

Manşetimizin gösterdiği gerçek bu..

Olay ne?

Cahit Zarifoğlu’nun okullarda tavsiye niteliğinde belirlenen bir kitabında geçen “cihad” kavramı üzerine..

Bildik türden solaklar, ayaklanmışlar..

“Cihaddan bahsediyor.. Kitap listeden çıkarılmalı..”

Sanki biz şu an yaşadığımız Anadolu’yu..

Yunan gavurundan..

İngiliz sömürüsünden..

İtalyan çizmesinden..

Fransız askerinden, cihad yolu ile değil de..

Batı aşığı CHP kafasının silahsız mücadelesi ile kurtarmışız..

Bal gibi de, Yunan’a karşı cihad yaptık..

İtalyan çizmesini ülkeden, silah ile çıkarttık..

Fransız askerlerini, silah bulamadığımız yerlerde, kürek sapı ile kovaladık..

Ve bizden kat kat donanımlı düşmanı; Anadolu’dan, İslam’ın cihad ruhu sayesinde çıkarttık..

Şimdi ise..

“Cihad” kavramından utanıyoruz..

CHP zihniyeti, “cihad” kavramını, sadece okul kitaplarından değil..

Tavsiye edilen kitaplardan da..

Hatta güçleri yetse, İslam dininden de çıkartacaklar..

İşi bu noktaya kadar getirdiler..

Oysa, bakanlık bürokratlarına da..

Taşradaki bürokratlara da..

Devleti yöneten tüm kadrolara bir çağrım var..

İktidarda, AK Parti olduğunu unutmayın..

AK Parti’nin halktan % 52,6 oy alarak ülkeyi yönetme hakkını kazandığını unutmayın..

Halktan % 30 oy ancak alabilen CHP kafasının isteklerine..

“Eyvallah ağam” gözü ile bakmayın..

“Siz nasıl arzu ederseniz” yaklaşımı ile eyvallah etmeyin..

Onlar iktidara gelsinler..

O zaman dediklerini hayata geçirirler..

Madem ki, halk onları iktidara getirmiyor..

Onlar da..

İktidara gelene kadar..

Kafalarındaki parlak(!) fikirleri kendilerine saklasınlar..

Halktan % 52,6 oy aldıklarında, okullarda öğrencilere tavsiye edilecek kitapları bize mi soracaklar ki, şimdi AK Parti % 52,6 oy aldığı halde, tavsiye edilecek kitapların kendilerine sorulmasını istiyorlar?..

Şunu da hatırlatmış olayım..

Ders kitapları bir yana..

Tavsiye edilen kitaplarda, kısacık bir yerde geçen “cihad” kavramından bile rahatsız olan CHP kafası..

Eğitim-Sen’i ile..

Diğer kadroları ile..

Bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkan teröristlere alkış tutmuyorlar mı?

PKK’lı teröristlere “Gerilla” demiyorlar mı?

Devlete kurşun sıkanlara alkış tutanlar..

Ülke toprakları işgal edildiğinde gavura karşı cihad edilmesine itiraz ediyorlar..

Kaldı ki..

O “cihad”ın bir farklı anlamı da..

Nefse karşı mücadeledir..

Her türlü yanlışa; elinle, dilinle, kalbinle buğz etme noktasındaki mücadeledir..

Cihadın bu anlamlarını bir kenara koyalım..

PKK’lı teröristlere bile, “gerilla” güzellemesi yapılmasını bir kenara bırakalım..

Aklıselim sahibi gösterilen CHP’lilerin bile, Deniz Gezmiş’ten tutun, Mahir Çayan’a kadar eline silah almış teröristleri nasıl ölümüne savunduklarını hatırlayalım..

Sonra bürokratlarımıza dönelim:

Size, cihad kavramından dolayı şikayette bulunan birisi gelirse.. Siz önce onun söylemlerini sorgulayın.. Sendikacı geliyorsa, sendikanın söylemlerini sorgulayın.. Parti geliyorsa, partinin söylemlerin sorgulayın..Ve, “Deniz Gezmiş’i anıyoruz” açıklaması yapan bir sendikacı, “Şu kitapta cihad kavramı geçiyor” diye bir itirazda bulunuyorsa.. “Deniz Gezmiş teröristine alkış tutanlardan, hangi kitabı tavsiye edip, hangi kitabı tavsiye etmeyeceğimizi öğrenmeyeceğiz” deyin, konuyu kapatın..

Yapılması gereken budur..

Olması gereken budur..

Adamlar..

Devletin askerine kurşun sıkanları el üstünde tutuyorlar..

Mahkemelerin idam cezası verdiği kendi adamlarını her yıl anıp, bazı okullarda da anma törenleri düzenliyorlar..

Ama..

Hepimizin ortak inancı olan İslam’daki; düşmana karşı yapılacak cihad kavramını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar..

Gezi isyanında, polisin aracını yakanlara, polisin panzerini ters çevirip, üzerine örgüt isimlerini yazanlara alkış tutanlar..

Düşmanların topraklarımızı işgal etmesi halinde, onlara karşı hepimizin göstermesi gereken direnme bilincini yok etmeye çalışıyorlar..

Her ne kadar, dün akşam saatlerinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler Çanakkale M.E. Müdürlüğü’nün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ise de..

Bu açıklamanın doğruluğuna tüm kalbimle inanmak istiyor isem de..

Şunu da sormadan edemiyorum:

AK Parti’nin 16. iktidar yılında.. Bu iddiaların, dedikodu şeklinde tartışılması bile abestir.. 

Gelirse kapınıza bir Eğitim Sen’li.. Gelirse bir CHP’li.. Hiç muhatap bile olmayınız..

Çünkü onlar, kendi yandaşı silahlı teröristleri överken, bize “Cihadı kitaplardan çıkarın” deme hakkına sahip değillerdir..

Ve onlara layık olan cevap da şudur:

“Gidin, halktan oyunuzu alın, gelin.. Yoksa.. Biz size boyun eğmeyiz. Boyun eğersek, aldığımız oya ihanet ederiz.”

 

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YORUM YAZ

  • DenizDeniz39 dk önce
    Araplarla savaştıklarımızda cihad oluyor mu? %52 demiştinizde bunu %8-10 MHP seçmeni biliyorsunuzdur herhalde! Oylar eridi yeni ittifaklarla iktidarlık korunmaya çalışılıyor bunun farkındasınız umarım! Araplarada bir cihad yapmak gerekiyor kürekle kovalamak gerekiyor! Cihada HAYIR demeyin araplara saldırın tarikatçılar hurraaaaa
  • M aliM ali42 dk önce
    ... Varsa yoksaChp,,,Kılıçdaroğlu...
  • erkan doğanerkan doğan44 dk önce
    BAK KARDEŞİM FAŞİŞT FAŞİŞTTİR. FAŞİŞT SOLCU,SAĞCI İSLAMCI HER KESİMDEN ÇIKAR.HER YAZIN BİR KİN VE NEFRET ABİDESİ.SEN İSLAMCI OLSAN NE YAZAR.SOLCU OLSAN NEY YAZAR BAŞKA BİR ŞEY OLSAN NE YAZAR.İNSAN OLAMADIKTAN SONRA.BU MEMLEKET SAĞCI,SOLCU,İSLAMCI,MİLLİYETÇİ FAŞİŞTLER YÜZÜNDEN BUGÜN BU HALDE.
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ46 dk önce
    Dogru oturup dogru konusalim burada kabahat Ak partili bakan ve yetkililerde.herkes oturdugu koltugun hakkini vermek zorunda. At sahibine gore kisner diye 1 ata sozumuz var egerki bakanlar dirayetli olursa altlarindaki burokratlar onlari oyuna getirmeye cesaret edemezler.Millet Ak partiye Ulkeyi yonetsin diye yetki verdi,benim verdigim yetkiyi benim secmedigim chp'ye kullandirtsin diye vermedi. Chp kafasi 100 yildir ayni hic degismediki bu Millet'e ve degerlerine karsi ve bu ugurda sinsi 1 faliyet yurutmektedir.
  • MAĞDURUM ABİMAĞDURUM ABİ47 dk önce
    Sayın yazar bu tek milleti ( Etnik kökeni , kurucu milliyeti yok uzaydan geldi ) biraz saftır.Bu cihad işini bir kaç örnek verirsek daha iyi anlar.Cihad her zaman her şartta devam eder;1-2004 yılında Türk askerinin kafasına çuval geçirildiğinde , tek milleti bile buna çok kızmış derhal kurtlar vadisi ırak filminde bu aşağılayıcı durumun bedelini conilere misliyle ödeterek cihada devam etmiştir.2-Habur sınır kapısında tek milleti ile cici PKK lı terörişkolar megri megri eşliğinde gözyaşlarıyla halaylar çekmişler , Tekdevlet savcıları seyyar mahkemelerde bu terörişkolara pişmansın dimi yavrum , dimiii diyerek büyük bir cihada imza atmışlardır..3-Tek milletten bir grup Mavi marmara ile cihada çıkmış tek devlet daha sonradan bana mı sordunuz diyerek onların cihadını gölgede bırakacak şekilde cihad etmiştir.Adeta cihadda yarışmışlardır.4-Tek devlet hükümetinin tam desteği ile müslüman tek devlet baş savcısı TSK ( Türk Silahlı Kuvvetleri ) nın tüm emir komuta sını ve devamındaki subayları ( Deccal Mustafa Kemalin askerleri ) tutuklayarak hapse atmış ve asrın cihadını icra etmiştir.5-PKK ile görüşülmüş ama görüşülmemiş , görüşür gibi yapıp görüşülmemiş gibi izlenim verilmiş ancak daha sonra kabak gibi görüşüldüğü itiraf edilen ve daha sonra da bu terörişkolar ve onların başı bebek katilişkosu ile direkt görüşmelere geçilmiş hem de TBMM ( Tek mİllet büyük Meclisi)den bir grup mebus , ve nihayetinde arkadaşlar sırıtarak bir mutabakat mektubu okuyarak ( Dolmabahçe sarayı ) ve TSK yı da terör örgütü yapmanın verdiği zevkle büyük bir CİHAD a imza atmışlardır.Cihad örnekleri saymakla bitmez efendim. Allah ( CC) tüm cihadcılardan razı olsun!
  • AndızAndız53 dk önce
    Yani AK Partiye verilen her oy aslında CHP yi daha da muktedir yapıyor! AK Partinin 17 yıllık bu üstün başarısını (!) takdir etmek lazım.
  • rıfatrıfat55 dk önce
    Azınlığın çoğunluğa hükmetme dönemi artık geçmiştir. Bakanlık dahil tüm kurumların bu düsturla karar almalarını rica ediyorum. Eğer o kişiler başa geçerse biz ne yaparsak yapalım onlar bildiğini okuyacaklar. O yüzden onları ciddiye almadan kendi doğrularımızla ilerlemeliyiz.
  • Cihad DeğilCihad Değil1 sa önce
    Milli mücadele yaptıkCihad kafasındakiler "keşke Yunan galip gelseydi" diyenlerin dedeleriydi. Bugün de torunları aynı ihanetin içinde. Milli olan her şeye savaş açtılar.
  • Alçak FetöAlçak Fetö1 sa önce
    Yazar Beyefendi haklı.Yurdumuz dört bir yandan işgal edildiğinde ...
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yazi,yorum golge adam.cihat bir mucadele bir dagi tirmanman gerekiyor,o gayreti gostermezsen yokusu cikamazsin yoklukka mucadele terorle mucadele hastalikla mucadele cihat dusmana karsi mudafa cihatdir insan namusu icin yasar denir.huriyetin namusun dinin bunlari yasamana engel olanla cihat ve bir adida savastir yoklukla savasiyoruz cogu insanda savas ve cihat ismini duyariz birkere,bir adamin ismi diren.direnmek kararli ve mucadele et vazgecme cihat,ne ile soyledigine bagli.
  • MAĞDURUM ABİMAĞDURUM ABİ1 sa önce
    Keşke Yunan galip gelseydi.O zaman CHP de olmazdı.
  • memet memet 1 sa önce
    1-AK Parti nin aldığı oy 21.335.581 %42,56 295dir %52 değil.2- Kitap cihat konusu geçtiği için değil çocukları barışa değil savaşa kışkırttığı küçücük çocukların eline kitap kalem değil silah verdiği içinçocuklara dağıtılması yanlış bulunuyor. Tabii sizin düşüncenize göre mahsuru yok. Zira sizler taliban gibi çocukların eline kalem defter değil silah verilmesini Allahu ekber diyerek insan kurşunlamasını kelle, kesmesini istiyorsunuz. Ama kendi çocuklarınızı özle okullarda okutuyorsunuz. Aradaki fark bu
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Olur. Basustune. Sen nasıl diyorsan öyle olsun.
  • Mehmet Ali YıldırımMehmet Ali Yıldırım1 sa önce
    Muhafazakarlık, Müslüman kültüründe kötülüklerden sakınmanınifadesi iken...maalesef geldiği nokta itibariyle artık kemalist sistemin bekçiliğine evrilmiştir.
  • erhanerhan1 sa önce
    ... Yorumlarında belli oluyor hangi tarafta oldukları,kimleri savundukları. Tabi bir de onlara çanak tutan yazarlarınız da var. Bunlar,asıl büyük zararlı olanları değil de hep muhafazakar kesimin ve hükümetin bazı eksik ve kusurlarını sürekli dillendiriyor.Böyle yapınca sanki diğerleri çok iyiymiş te, sadece AKP liler kötüymüş gibi bir algınınoluşmasınakatkı sağlıyorlar
  • ERDALERDAL2 sa önce
    Sayın yazar ben söyleme bakmam eyleme bakarım KUDÜS İsrail tarafından başkent yapıldı mı yapılmadı mı buna bakarım hemde bu hangi dönemde oldu İslam İş Birliği dönem başkanlığı bizde olduğu zaman yapıldı.Dr Fatih ERBAKAN 'ın dediği gibi “Müslüman ülkelerin yöneticileri İsrail’in kurulduğu günden bu yana sürekli toplantı yapıyorlar” diyen Erbakan, “Toplan konuş sonra da bir bildiri yayınlayıp dağıl. Ne diyorlar bildiride ‘Efendim bu İsrail 1967 sınırlarına riayet etsin.
  • ErenEren2 sa önce
    Hay elinize,kaleminize,dilinize ve gönlünüze sağlık.Aynen katılıyorum görüşünüze;hem iktidar olacaksınız,hem de chp kafasının isteklerine boyun eğeceksiniz.Ne anladım ben bu iktidar olmaktan.Yetti artık.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Herkes biliyor ve bilsin ki akpartinin bilinç altı şeriat cehapenin ki ise dinsizlik diyor ona göre oy veriyor tabi ki arada kalan bir çok insan var ama onlarda yıllarca yapılan baskı ve zulümlerden dolayı İslâm dinine Fransız kalmış kişiler
  • Tarsusi Tarsusi 2 sa önce
    Mülim konuşan insanlar dan bıktık artık bunlar bu dilden anlıyor bunlara böyle sivri dil ile konuşacaksın bununda siz iyi yapıyorsunuz. Adınıza sağlık.
  • abdullahabdullah2 sa önce
    gölge Adam'a.cihad olmasaydı. kurtuluş şavaşını hangi azimle kazanacaktık zavallı islam düşmanı. allah Kur'an-ı kerimde "Allah Yolunda Hakkıyla Cihan Edin" emri tabi Müslümanlar için geçerli. başkası için değil.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    CİHAD SÖZÜ ONLARI HEP ÜRKÜTMÜŞTÜR VE DE ÜRKÜTECEKTİR. BU NORMAL..ANORMAL OLAN ,YAZINIZDA BELİRTTİĞİNİZ GİBİ,ONLARDAN OLMAYAN KİŞİLERİN TEPKİLERİNDE.KORKAK,ÜRKEK VE SİNİK BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ HEM KENDİLERİNİ İTİBARSIZLAŞTIRIR HEM DE MİLLET ÖNÜNDE ONLARI KÜÇÜK DÜŞÜRÜR,OLAN GÜVEN DUYGULARINI ŞİDDETLİ DERECE SARSAR.YAPILAN SALDIRILARA KARŞI DİK DURULMALI VE TAVİZKAR DAVRANIŞ BİÇİMİ KESİNLİKLE REDDEDİLMELİDİR. ÇÜNKÜ,HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR.
  • alkanalkan2 sa önce
    ab liğine girmek ,steyenler cihattan bahsede bilirmi.ab israil abd yikadim dost sıtarejik ortak olanlar ve sizdestek çileri kime karşı cihat yapacak.chp inancının gereğini yaparken anlıs ecdeliler hangi inancın gereğini yapıyor önce bunu sorgulamak gerekir.
  • Halil KaratasHalil Karatas2 sa önce
    Bu Yorumlariniza katiliyorum ancak AK Parti 16 YIL icerden DARBE yemeseydi daha Muktedir olabilirdi.A.Gül,Babacan,Davutoglu ve daha digerleri CHP ye sirin görünmek Adina REIS‘e Karsi durdular.SP baska bir Rezil.Sorumlu Muhalefet etme yerine CHP ye yanasti.Simdi Erbakanin Oglunu Piyasaya sürdüler.Bunlarin DARBE leri Postalcilarin Darbelerinden AGIR.Tekbasina AK Parti Milleti ile ancak bukadar direnebiliyor.Millet olarak OYUN lari bozmaliyiz.RTE giderse Cira gibi arariz Haberimiz olsun.
  • GolgeAdamGolgeAdam3 sa önce
    Osmanliyi,Halifeyi kurtaramayan Cihat bos bir soylem.
  • n.Aydıngözn.Aydıngöz3 sa önce
    evetaynı sıkıntılardan mustaribiz.ak parti feto yu temizledimaalesef gizli g,izli fetöcüleri vebürokrasininın halen o eski kafalı zihniyeti bozuk inancımızasinsi ve düşmanca bakan elamanlarını temizleyemedi demek.
  • MusaabMusaab3 sa önce
    Hocam bazende fertler olarak bunların oyununa geliyoruz müslümanı müslümana ırki anlamda düşman ediyorlar chp de olduğu gibi hdp den az çekmedik halen bunların kalıntılarıdan köfürler bile duyuyuruz bunlar islam düşmanı hak tek milet batıl tek millettir NE MUTLU MÜSLÜMANIM diye bilene?
  • BaşeğmezBaşeğmez3 sa önce
    İslam toplumununkafir devletlerin zulmü altında ezilmesinin yegane sebebi CİHAD’ san uzak kalmasıdır.Biz ne zaman onun bunun dediğine bakmadanAllah’ın emrettiği CİHAD’ ı yaparsak işte o zaman kuruluşa ereceğiz.Ülkemizin yüzde doksanı müslüman olmasına rağmen içtimai hayatta uygulanan tek bir islamı kural söyleyebilir miyiz?
  • ŞenerŞener4 sa önce
    Tarihte geçen sözler : uzaklaştırılan dostlar dost kalmadı, yakınlaştırılan düşman asla dost olmadı.
  • Ayşe Ayşe 4 sa önce
    Bu devran böyle devam eder kardeşim oy veren biz iş e alınan zümrüt ersoy gini bakanlar astim krizi içinde bu yazıyı ahuzar içinde yazdım yeter artık bu korkaklık
  • CumaCuma5 sa önce
    Sayın yazar " cihat " ile ilgili görüşüne sonuna kadar katılıyorum...
  • OkurOkur5 sa önce
    Çok dogru demissiniz.kendi yardımcısından korkan okul mudurleri,malum sendikaların bir basın açıklaması/ dilekçesi ile yelkenleri suya indiren idareciler, bu donemde nasıl at oynatabiliyor bunlar dedirtiyor insana. Ama kabahat biraz da gayretli adamlar yerine burokraside yer kapmaya calısan koltuk gitmesin diye tırsan menfaatçi adamları atayan,kefil olanlarda degilmi
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Çapulcu..eşekler..fazla..şımardılar..hatta..azıttılar..Yetkili..kurumlar..dediğiniz..gibi..yapmalılar..gelenlere..defolun..işinize..bakın..ve..HADDİNİZİ..BİLİN..demeliler..
  • HakyemezHakyemez8 sa önce
    Devletten bahsetmektesiniz...Devletin kaide, kural ve kanunu olur. Meclis Başkanının vasıfları yasalarda belitilmiş...istifa etmediği sürece Anayasal şuç islemiyor mu...? YSK üyelerinin süreleri bitti... uzatılma diye bir şey kanunda yok. Peki, bu konularda bir çağrınız, tavsiyesiz olacak mı..?
  • HakyemezHakyemez8 sa önce
    ... Kurtuluş savaşı verilirken CHP mi vardı ? Deniz Gezmişler Amerikan emperyalizminin 6.cı kilo askerlerini deniz dökerken, onlara taş atıp ve gemiyi kıble yapıp namaz kılanlar sözünü ettiğin cihadcılar değil miydi ? Filistin halkının özgürlüğü ile dayanışmaya sizin cihadcılar değil, onlar gitti. Yapmayın Allah aşkına diyeceğim ama...Atatürk içinde ferman çıkartılmıştı, O da devlete karşı gelmişti....Sahi, yakalansa ne olur du ? Cihad mantığının müslüman alemini ne hale getirdiğini görmüyormusunuz...? Emperyalizmle kolkola ve işbirliği yaparken, kardeş kavgası, müslüman kanı dökmekten başka ne yapmaktalar...? Altlarındaki araba, ceplerindeki telefon, ellerindeki silahlar emperyzlistlerden....ve bu hal ile cihad öyle mi..?

Ali Karahasanoğlu

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