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Davul boynumuzda, tokmak solcularda mı olsun?

28 Ocak 2019 Pazartesi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, AK Parti’de milletvekilliği yapmış bir isim seçilmiş..

Son olarak Adalet Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız Seferinoğlu.

Bizim mahallenin insanları bile, itiraz ediyorlar.

Ne yalan söyleyeyim.. 

Ben dahi, kısa bir süreliğine de olsa.. 

“Acaba şık oldu mu?” diye, kendimi sorguladım..

Hemen ardından hafızamı yokladım..

Uzaklara gitmeye gerek yok ama.

Bilincimizi nasıl esir aldıklarını, yorumlarımızı nasıl etkilediklerini göstermek için aktarmak zorundayım..

CHP’nin, yıllarca parti genel merkezinde özel avukatlığını yapan. 

Avukatlığı belki, “profesyonel meslek” olarak nitelendirebilirsiniz..

Ayrıca CHP’de..

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiği 11 Ocak 1979 tarihinde bile, CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışan bir isim, yüksek mahkemeye üye yapılabilmişti..

Sonrasında da mahkeme başkanlığına getirilmişti.

Kim o isim?

Yekta Güngör Özden..

Şimdi nerde bu adam?

Sözcü gazetesinde..

“Sözcü” deyince, siz kafa yapısını da anladınız.. Mantığı da anladınız.. Dindar insanlara bakış açısını da anladınız..

“Biz Sözcü’yü biliyoruz da, bu kişinin yüksek mahkeme üyeliği başkanlığı sırasındaki icraatını bilmiyoruz” diyenlere hatırlatayım..

O mahkemede görev yaparken, tam bir despot CHP kafası ile oy kullanmış, örneğin başörtü  yasağının Anayasa Mahkemesi’ne götürüldüğü 1989 ve 1991 yıllarında, “Laiklik gereği, başörtü zaten yasaktır” skandal nitelikteki kararın alınmasında etkili olmuştu. 

Şunu da hatırlatayım.. CHP’li Yekta Güngör Özden’i Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçen kimdi?

O tarihteki Cumhuriyet Senatosu..

Cumhuriyet Senatosu nasıl oluşuyordu?

Büyük kısmı seçimle gelse bile.. 

27 Mayıs darbesindeki düzenleme sonucu, seçilmeden oraya oturtulan adamların da bulunduğu bir topluluktu..

O tarihte CHP, tek başına Anayasa Mahkemesi üyeliğine kendi adamını seçtirecek senatör sayısına sahip olmasa bile.. Darbe kalıntısı düzenleme gereği, otomatik senato üyesi olan isimlerin (seçilmeden senatör olanlar) desteği ile, CHP’li ismi üyeliğe getirmişlerdi.

Seçimi kazanıp, kendi istedikleri adamı seçseler, ona bile razı olacağız..

Ama bunlar, seçimde çoğunluğu elde edemedikleri halde, darbe anayasasındaki hüküm gereği, tabii senatörlerin desteği ile, CHP’li isimleri, yüksek yargıya seçtirmiş oldular..

Bu örnek biraz eski yıllardan oldu.. Belki gençler hatırlayamadılar..

Onların da hatırladıkları tarihten de örnek verelim..

Yakın tarihte..

Şu an, “AK Parti eski milletvekili Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi” şeklindeki haberlerin ayrıntısında anlatıldığı üzere..

Yıldız Seferinoğlu’nun, kimin yerine Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiğine bakalım..

Üyeliği sona eren kim?

Osman Paksüt..

2005’te seçilmiş, 14 sene sonra artık yaş haddini doldurduğu için, zorunlu olarak emekli olmuş.

Kim bu Osman Paksüt?

İstiklal Mahkemesi döneminde idam kararları ile tanınan Kel Ali’nin torunu..

1960’lı yıllarda CHP’den bakanlık yapmış Emin Paksüt’ün de oğlu..

Peki, bu kişiyi Anayasa Mahkemesine kim seçti?

Malum zat: Necdet Sezer!

Düşünebiliyor musunuz?

Necdet Sezer görevden ayrıldıktan sonra, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu..

Görevini tamamladı.. Yerine Tayyip Erdoğan seçildi.

O da ilk dönemini bitirdi.. İkinci dönemine seçildi..

Necdet Sezer’in Anayasa Mahkemesi’ne seçtiği üye, hâlâ görevde..

Görevde iken de..

Ne kararlar verdi, ne siz sorun, ne ben söyleyeyim.

Başörtü yasağının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinde, CHP’li bakanın oğlu olduğunu gösterdi ve “iptal” dedi..

AK Parti’nin kapatılması davasında, “Laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmiştir. Kapatın gitsin” dedi.

Şimdi, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, bu Osman Paksüt’ün yerine seçilen eski bir AK Parti milletvekili hukukçunun durumunu bir daha yorumlayalım..

Onlar çok daha politize olmuş isimleri, kendi partilerinin çalışanlarını, CHP adına militanlık yapanları seçince güzel..

Hukuka uygun.

Ama.. Belki de bir geçiş dönemi olduğu için.. CHP’lilerin ideolojik hale getirdiği Anayasa Mahkemesi’ndeki işleyişin hukuka uygun hale gelmesi sürecinde, o ortamı nötrleştirmek için solcuların yaptıklarının bir benzerini AK Partili cumhurbaşkanı yapınca, “kötü” ve “hukuka aykırı” oluyor, öyle mi?

Ne diyelim, “Yesinler sizin, şaşı bakışınızı..”

**

Biliyorum.. Hemen itiraz edecekler de çıkacaktır.

“Biz onlarla aynı yanlışlarını yapacak isek, aramızda ne fark olur?”

Doğrudur..

Biz onlarla aynı yanlışları, yapmamalıyız..

Ama o yanlışları yapmama noktasında, seçilen kişilerin kimliklerine bakarak değil, verdikleri karar ile değerlendirme yapmalıyız.

Anayasa Mahkemesi’ne seçilen bir üye, “Üniversitelerde başı açıklar okuyamaz” kararı verirse,o zaman eleştiri getirelim..

Yoksa..

Seçmen, “Bu ülkeyi ancak dindar insanlar yönetebilir. Biz dindar insanlara güveniyoruz” der iken..

“Yok yok..Kilit görevlere,dindar insanları değil, solcuları getirmeliyiz. Yoksa, politik davranmış oluruz” ezikliği ile bir yere varamayız..

Varacağımız yer olsa olsa.. Davulun bizim boynumuzda, tokmağın başkalarının elinde olduğu bir yer olur..

 

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YORUM YAZ

  • ereneren35 dk önce
    Etöde fetöde deaşda dhkpcde pkkda pyd de aynı ülkelerin odakların farklı taşeronları değil diyen bir kişi bile olduguna inanan oldugunu tahmin eden varmıdır
  • bahribahri43 dk önce
    Bakarsınız bir gün sözcüde cumhuriyet gazetesini kurtarmış veya almış tüsiad ortaklarınca fonlanabilir yada alınabilir.
  • fethifethi54 dk önce
    Düne kadar ordu yargı medya sendika ve stklar ile üniversite yönetimleri chp nin hayır arka bahçesi değildi diyen biri oldugunu sanmıyorum. Hatta trt bile. Yani demirelin tabiri ile biz yönetmiyoruz idare ediyoruz gibi ikdidar olsanda mukdedir olamazsın devlet biziz asıl biziz sözleri bizlere az bir şeyler hatırlatmıyor olsa gerek. Tabi birde- nevzat tandogan ile osman yüksel serdengeçti sözlerini hatırlıyor insan makaleyi de okuyunca
  • Ziya Ziya 56 dk önce
    Allah razı olsun elinize dilinize sağlık.
  • İhsanİhsan57 dk önce
    Allah cc sız kitapsız dinsiz vicdansız merhametsiz ahlaksız halkını açlığa yoksulluğa düşüren Venezüella yönetimi solculara övgüler düzerken de bu solculara sövmenizi hatırlatırız.
  • yeneryener1 sa önce
    Yukarıda adı geçen zatın 27 yıl partide görev yaptıktan sonra aym başkanı olması taraf veya tarafsızlıgı konusunda bize bir fikir vermiyormu
  • durmak yokdurmak yok1 sa önce
    Yazı dediğin böyle olur işte. Böyle yaz canımızı ye. Ezikliğin alemi yok yekta ve osman ideolojik bakış açısına sahiptirler ve adil karar vermezler ve vermemişlerdir. Biz bu arkadaşı seçtik bu kadar. Chp'lileri mi seçecektik. Chp'nin başuna Tayyip Erdoğan geçse biz yine Chp'ye oy vermeyiz.
  • Heil Hitler !Heil Hitler !1 sa önce
    Oy karşılığı cennette ev vaat den ,ahrette kurtuluş vaat eden AKp liler partizanca devletin her kurumunaadamlarını yerleştirme, liyakati,hakkı hukuk ve demokrasiyi dipten ve cidden yaralamaktadır. Allah sonlarını hayırlı etsin diyeceğiz. ama ,,, Milli birlik ve beraberlik çökünce devlet çöker. Türkiye'de olan bugün budur. halkın yarısı diğer yarısına diş gıcırdatmak tadır. Ben eski bir ülkücüyüm ama Devlet bahçeli ve AKp deyince sinirden Türlerim diken diken oluyor ,kusacağım geliyor. Yanlış anlamayın HDp li falan değilim bizzat Milliyetçisiyim. ama benden ve ailemden AKp ye OY YOK.
  • temel çeküçtemel çeküç1 sa önce
    Ülkücülerden oy yok diyen arkadaşbizi kandırmasen adını bile ne olur ne olmaz diye gizlemişsin ilk defa saklanan ülkücü görüyorum
  • YozgatlıYozgatlı1 sa önce
    Yâni kendinizi sağcı ve faşist olmakla övüyorsunuz.Din nerede?
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    çok şükür rabbim verdikçe veriyor.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Sayin,Ali bey ister siz ister yorumcu akp kardeslerimiz,youtubeden,fatih tezcanin bir videosunu izledim video baslik soyle biz felc durumdayiz derken,kendimizin farkinda olalim vakti olan izlesin bu yazimi yararli olacaksa yayinlayin yoksa sadece haberiniz olsun.
  • Ercan GüvenErcan Güven1 sa önce
    Adalet mülkün (yani devletin) temelidir.Maalesef adalet zamanında tecelli etmiyor. Adaletsizlik diz boyu. Kanun hükmünde kararnameler adaleti baştan bozuyor. Birisine garazınız varsa bir ihbar yapın yeter.Kanunlar ise bazı olaylar temel alınarak baştan sakat yapılıyor. Hataları ortaya çıkınca da bozulup yeniden yapılıyor. Mübarek sanki deneme tahtası.İmar kanunu 18nci madde uygulaması ancak demokratik olmayan ülkelere yakışır. Bir vatandaşın dededen kalma mülküne onun hiç haberi bile olmadan el konulabiliyor. İnsanın bu nasıl adalet diyesi geliyor.
  • 145314532 sa önce
    Sözcü'nün yazarlarından Emin ÇÖLAŞAN eski yazılarından bitinde Abdühamit Han'ı övüyor,yakın zamanda ki yazılarından birinde saldırıyor.Yozdil Soma faciası için ONLARA MÜSTEHAK ONLAR AKEPEYE oy verdiler,diyor daha sonra Soma'da üç yüz canımız gitti diyerek döneklik ediyor.Uğur DÜNDAR programlarında aşağılıkça saldırılar yapılmasına rağmen,ekranlarda biz kimsenin şahsına bir saldırı yapmadık yapmayız diyerek yalan söylüyorve ikiyüzlülük yapıyor.
  • ÜLKÜCÜLERDEN OY YOK !..ÜLKÜCÜLERDEN OY YOK !..2 sa önce
    Ülkücüler, bozkurtlar, asenalar, börtecinalar, Kürt$atlar hic ANDIMIZI kaldiranlara oy verebilir mi? Ben hic sanmiyorum.. O bakimdan ülkücülerin bütün oylari MANSUR YAVA$ a verilecek diye düsünüyor ve temenni ediyorum...
  • adem.adem.2 sa önce
    ah karahasanoğlu kardeşim.bir kere daha kötü örnek örnek olmaz diye hatırlatacağım.ve unutma ki biz de bir zamanlar sayıca az idik.bugünkü kısmi çoğunluğa bakıp hakkın,doğrununher daim bu çoğunluğun yanında mı olduğunumu sanıyorsun.insanların sesini ne zamana kadar kesebileceğini düşünüyorsun.50 sene 60 sene onlar insanların sesini kesebildiler de sonu ne oldu .hiçbir zulüm ebedi değildir ve zulüm kim yaparsa yapsın zulümdür.
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Böyle bir zihniyetle adalet olur mu.Kim iktidarsa adalet ona çalışsın mantığı gelecekte davul ve tokmak kafamıza vurursa bu kezde ağlayıp dururuz.Bu söylemleri soyleyenlerle aynı dine inanmak insanı utandiriyor
  • eminemin2 sa önce
    Keşke yargıya hep akpartili isimler atansa! Ne gezer! Neredeyse tüm kademelere kemalist solcular doldurulmuş!! İşte görüyorsunuz, 5816 mahkumiyetleri şaha kalkmış! 28 Şubat sürecinin tam 5 misli artmış! Nasıl oldu bu? keşke akparti'li muhafazakar demokratlar atansa, keşke ülkede özgürlük ve fikir hürriyetinin gelişmesi adına adımlar atılsa!!!
  • mutmainemutmaine2 sa önce
    Zoruna gidenlerin derdi yerine kimin geldiği ile değil, kimin gelmediğiyle ilgilidir.Onların derdi başkadır. Cpli biride olsa vayy arkadas kim bilir kim diye ortalıkta gezinirler...dertlerini gerçek müslüman bilir. .Gazetelere bakın hergün bir rezillik var..kimin eseri?
  • sonersoner2 sa önce
    Hocam öyle güzel bir noktaya parmak basmışsınız ki, bu solcu snop kesimin sürekli bizleri küçük görme bakış açılarını ortaya dökmüşsünüz, elinize kaleminize sağlık... (Not: onlar liyakat derken hep laik din düşmanı onlardan olan insanları kastettiklerini herkes çok iyi biliyor)
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    Eskiyi eleştirip aynısını yapıyorsanız Tüy diktiniz demektir, 50sene sonra aynısını yapıyorsanız, gelişmişlik bunun neresinde, Çok yazık, Millet aya, biz Yaya.
  • BozkurtBozkurt3 sa önce
    Sözcüde dindar insan bulmak cok az ama şerefli olmak için dindar olmak gerekmiyor.Sözcü suçlu çünkü gerçekleri yazıyor suçlu çünkü dönek yazarları yok.Emin Çölaşan alkol iciyormus şöyle bir bakın alkol icmeyenmi var.Lafim beş vakit namaz kilanlara ve alkol icmeyenlere değil
  • fakifaki3 sa önce
    ali bey yanlış düşünüyorsunuz. yanlıştan örnek verilmez.biz işi ehline verelim, bu ülke için bu millet için. size bu konuda katılmıyorum
  • mehmetmehmet3 sa önce
    Tek kelimeyle muhteşemsiniz ali bey ezikliğe sonbu ülkeyi idare ediyorsan dalarında yanlarında senin kafandan olacak bu kadar net bu ülkede fosileşmiş solcuları istemiyoruz bu ülkeyi 60 sene geri götüren örümcek kafalı solcuların üst kademede olmasını istemiyorum üniverstelerde halen sol kafadan başka ögretim görevlilerini getirilmediği bölümler var istanmbul üniverstesiyabancı diler ünüverstesinde birtane sag görüşlü yönetici hoca göremesiniz istanbul üniverstesi sultan ahmetin yanındaki yabancı dilerbölümünde birtane sag görüşlü hoca idareci yönetici yok 16 senedir akp iktdarda araştırsınlar bir bakalım kimler geliyor idareye rektör eşi cevresi ögrencilerinden bir ag örülmüş birtanesag görüşlü kişi yok eskiden feto vardı şimdi sol kafaların istilasında
  • FerhatFerhat3 sa önce
    Anayasa nin basina Ahmet de gecse Mehmet te gecse hizmet ettikleri oganizasyon ayni, zira CHP liberal-sol bir parti ve AKP ise küreselci liberal parti. Anlayacaginiz her ikiside Liberalizm denilen masonik siyonistlerin gelistirmis oldugu kokusmus ve adi düzenin SINIrlari dahilinde hareket eden partiler. Bunlar bir birileri ile muhalif gözükseler dahi ikiside ayni küresel güclerin gelistirdigi ideolojiler dogrultusunda hareket etmektedirler. Sadece görünümde sanki halk iradesi ile secilerek basa gelmis gibi manipulasyonlar yapilmakta.Anayasa da bizim ana larimizin yasalari ve degerleri referens alinmamakta, zira AB ve bizans yalari referens alinarak onlarin belirledigi hürriyet veö zgürlük kavramlari referens alinmakta. milli irade den daha cok uzakiz ve her gecen gün adi ve kokusmus düzenin daha dagüclü bir sekilde entegre olmaktayiz
  • MysticMystic4 sa önce
    Daha çok
  • Demokrasi Demokrasi 4 sa önce
    1070 ler yani 50 yıl öncenin demokrasi uygulamalarıyla soğuk savaşın estiği esip gürlediği zamanla bugünü bir tutmak,dünün Hata olanlarını bugün de sürdürmek mi amaç? Boşuna demiyorlar demek ki demokrasi bir araçtır amaç değildir.trendir diye.demokrasi çoğunluğun keyfine göre yönetim değildir.demokrasi azınlığın yönetimi de değildir.demokrasi azınlık çoğunluk uygulamasına bakmaz.adalet sağlar her bir birey.görüyorum ki bazıları bunu 50 yıl daha geçse içselleştiremeyecek...yazık ki ne yazık hepimiz adına.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Haberlere bakarken,mujdat gezen ,eyvallah tiyatro bileti buyuklere 79 Tl ,talebelere 69 Tl her iki tarifeden bir lira fiyat kirmis 80 yakin fakat 80 Tl deyilkonusmaci alt komsusu 93 yasinda onuda bedavaya getirdi benim sormak istedigim bu proram bir veya bir bucuk saat sursun cok kisi gelmez diye fiyati 99 Tl yapsa idi zarari kapatirdi. Tabi insanlari mizah malzemesi olanin eksilmez cene yorani.onlar biliyor yolu yordami herkesi yanlis biliyor kendisi aceb dogru yoldami.
  • Kocasolak Kocasolak 4 sa önce
    Bu konu hakkında yazı yazmaya bile gerek yok. Özgüven eksikliği gibi algılanıyor, artık sağa sola bakma zamanı değil, ileri. İt ürür kervan yürür, it ürdü diye kervan mı durur. Bizde yazma ve okuma ÖZRÜ var, ciltlerle kitaplar yazılmalı, çektiğimiz çileleri anlatan. Kapatılan partilerimiz, el konulan mallarımız, yeşil sermaye diye HIRSIZLARA teslim edilen holdinklerimiz, her günü kaleme almak ZORUNDAYIZ. M.K. malzeme olarak kullanıldığı, yalan yanlış binlerce kitap yazdırılıp halk tvİŞPORTASINDA satıldığı bu günlerde biz bu haldeyiz. Haklı davamızın çilelerini yazmıyor, yazılanları okumuyoruz. Milli görüş erleri OKUYARAK başlamıştı, okumadan olmaz, nitekim KAN kaybediyoruz. Kitap yazma ve okuma SEFERBERLİĞİ ilan etmeliyiz.
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Davul kimdeyse tokmak ,onda olmali,davul cengi zurnami, davul yonetimse soz hakki onundur .soz baskasindaysa,senin sonundur chp oldu olasi sorundur.bu bir nevi,yol bilmeyen birinin yol tarif etmesi gibidir haset insani nenmun edemezsin ama istersen adam edersin yada tokmagi davulu ver uzakdan,seyredersin onu da,bilenezsin nereye tayin ederse oraya gidersin gecen ,satici ve musteri videosunu,izliyomkonusmaci fiyatlari musteri deyil muessese ,sirket ,satan kisi belirler davul kimdeyse tokmak onundur.
  • Hikmet YenioğluHikmet Yenioğlu5 sa önce
    Bu tür makamlara, bizdendi yok sizdendi diye değil, Allah rızası için çalışan insanların getirilmesi elzemdir.
  • Mehmet AliMehmet Ali5 sa önce
    Sindirebildiğin sürece sorun yok ALİ.
  • adem şenadem şen5 sa önce
    Ali bey bu ulkenın davulu EMEKLILIKTE YASA TAKILANLAR , tokmagı hep hukumetler oldu. Gerçi bilemezsınız siz elitler emei emekçiyi ama neyse.
  • VicdanVicdan5 sa önce
    28 Şubat'ın baş destekçisi D. Bahçeli ile ortak ol, 28 Şubat faillerini affet, Ergenekonu sıfırla hatta ödüllendir, 15 Temmuz ortağı ulusalcıları görme AYM üyesini savun.!
  • FerhatFerhat5 sa önce
    Memleketimizdeki mevcut anayasa kimin degerlerine bagli ve kimlerin hukukunu gözetmkte bunu iyi bilmek gerekiyor. Bati ülkelerinin cogunun anayasasi fransiz ihtilali sonrasinda mason ve ateistlerin degerleri dogrultusunda ve bu organizasyonun ideolojileri referens alinarak mevcut devletlerin anayasalari gelistirildi. Ülkemizdeki anayasanin kurulus gayesinidi bundan bagimsiz olmadigini herhalde herkez tarafindan bilinmektedir. Anlayacaginiz adalet kavrami dünyayi ve avrupayi tutsagi haline getiren siyonist organizasyon Avrupa konseyi tarafindan belirlenmekte. Anlayacaginiz Adalet masonlarin ve atist ideolojilerin iki dudagi arasinda, zira onlarin dogru bildikleri dogru, yanlis dedikleri yanlis lara bagimliyiz. Mesela zina, kumar, faiz , LGBT haklari ve feminizm temel hürriyet ve özgürlük olarak görülmekte. Devletler bu temel hakklara aykiri karar aldiklarinda cezaiu islamlere ve yaptirimlara tabi tutulmaktalar. Siyonist masonlarin kurdugu bir düzende Anayasa eski AKP li nin atanmasi yada CHP linin atanmasinda radikal olarak büyük bir degisiklik öngörülkmemekte, zirra bagli kalacaklari yasalar mason ve ateistlerin belirkledigi kapsamda insanlarin hürriyetini ve hakkini savunacaklardir.
  • MehmetMehmet5 sa önce
    Sayın Ali Karahasanoğlu, haklısınız ama öncesinde eleştirdiğiniz bir uygulamanın aynısını yapmak hoş olmasa gerek. Aksi halde öncesinde yapılan eleştirilerin haksız ve yersiz olduğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. En iyisi bu tür atamalarda biraz daha hassas davranmak güzel olmaz mı? Herkesi mutlu etmek mümkün değil ama en azından bazılarının aklına şüphe getirmekte iyi olmasa gerek. Yoksa herkes biliyor zamanında o makamların nasıl işgal edildiğini. Yine de onlardan bir fark olmalıydı.
  • OzkanOzkan5 sa önce
    Ali bey surekli biz dindariz diyorsunuzya acaib merak ediyorum. Dininiz ugruna ne dertler cektiniz ve su an din kardeslerinizin derdiyle her gun ne kadar dua ile gozyasi dokuyorsunuz ...
  • SelamSelam6 sa önce
    Parti adaleti parti polisi parti askeri parti memuru olmamalı halk için görev yapan insanlara ihtiyaç var
  • ahmetahmet6 sa önce
    nerde o eski günler.... chp nin arka bahçesi, eşinin tapeleriyle siyasi karar tezgahlarının yapıldığı, partilerin kapatıdığı, Anayasa tecavüzcüsün 28 Şubatçıların darbesinde askeri brifinge koşa koşa giden, içinden çıktğı milletı hor gören ideoloji tetikçiliği yapmanın normal zannedildiği utanç günleri.... güya ceberrut devleti frenleyip zayıf güçsüz vatandaşı koruyacak ama tam tersine hareket edip hukukun gukuk olduğu günler!
  • Tarık AlparslanTarık Alparslan6 sa önce
    Sağ ol, var ol Ali Bey! Türkiye'nin röntgen filmini gayet net çekmişsin. Türkiye'ye dışardan bakan bir yabancı "Ne kadar demokrat bir ülke! Cumhuriyet, demokrasi, seçimler, insan hakları... Ne kadar güzel!" der. Ama, röntgen filmine bakan, bambaşka bir Türkiye görür... Eh, ne demişler, "Ne ekersen, onu biçersin"... Evet, herkes, gerçekten, ektiğini biçiyor... Ama! Mahsulatın bir kısmı burada, bir kısmı öbür tarafta biçiliyor!.. Mümkün olsa da, merhum Atatürk, İnönü, Menderes, Bayar, Ecevit, Demirel, ve Anadolu Tarlası'nda emeği geçen tüm merhum ve merhumelerin öbür tarafta biçtikleri mahsulatı da görebilseydik...
  • ÖgrenemedinizÖgrenemediniz6 sa önce
    Başkalarına avuç avuç b.k atmak sizi temizlemez, aksine daha çok pisliğe bulaşırsınız. Kötü örnek örnek alınmaz.
  • sukrusukru6 sa önce
    Adalet bakanı olarak 5000 CHP,liyi kadrolu olarak işe aldım.Onları almayıpta MHP,lilerimi alacaktım.imza?Bilin bakalım kim.
  • İbrahim akİbrahim ak6 sa önce
    Eğik sopayı düzeltmek için tersine bükmek gerekir yapılan budur halkın yüzde ellisi akpliyse yargının da bu oranda olması mantıklı olandır itirazı olan aldığı oy kadar konuşsun hee demokrasiye inanmıyorsanız sıkıntı yok ben de inanmıyorum
  • Osman ÖzkanOsman Özkan7 sa önce
    anayasa mahkemesine seçilen eski ak partili vekil umar ve temenni ederim,ki yerine seçildiği osman paksut kadar inandığı değerler uğruna mücadele sabır cesaret ve erdem sahibi bir hukukcu olur osman paksut denen kişi hem cumhurbaşkanı abdullah güle hemde başbakan erdoğana rest çekmiş onları hukukcu kimliğine sıgınarak en güçlü oldukları dönemde bile onları takmamış batıl davası uğruna santim geri adım atmamış bir militan olan osman paksutun yerine getirilen yen anayasa üyemiz,den aynı cesaret ve erdemi bekliyoruz. beklemesine,de bizim mahallenin ezikleri buzuklerı çoktur.her hangi bir makama gelince hemen geldikleri mahalleyi unutur beraberce yıllarca çile çektikleri kardeşlerini ortak değerlerini örf adet ve geleneklerini küçümser beraberce yaşam sürdükleri kardeşlerine karşılaştıkları bir köşe başında selam vermekten halını hatırını sormaktanhasbel kader düştükleri küçücük bir sıkıntılarını çözmekten,çözecekleri o küçücük sıkıntıların kendisine yıllarca hayır duası olarak geri döneceğini çok iyi bilmesine rağmen bunlardan imtina eden binlerce örneklerle doludur yakın geçmişimiz.her ne ise bu yeni hakimimiz tüm bu olumsusuz tabuları yıksın mert yiğit bir saniye sonrasına hakim olamadığmiz BİR hayat için firildak olmaya gerek yok yiyen RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU GİBİ DAVASINI VE ARKADAŞLARINI SATMAYAN ONLARIN HUKUKLARINI KORUYAN MAZLUMLARIN VE MADURLARIN YİĞİT BİR HAKİMİ TEMSİLCİSİ OLSUN İNŞAALLAH
  • SüleymanSüleyman10 sa önce
    Ali bey şu an türkiyede durum aslında tamda sizin yazınızın başlığında olduğu gibi Yani davul iktidarın boynuda ama tokmak solcuların elinde Bunu bir hukukcu ve yılların deneyimli gazetecisi olarak sizde görüyorsunuz aslında ama yazamıyorsunuzBugün rahmetli hasan karakaya olsaydı hiç korkmadan yazardıZaman zaman abdurrahman dilipak hoca bu konulara cesaretli çıkışlar yapsada tek kaldığı için yeterli gelmiyor Şu an özellikle yargıda yeniden kontrolü ele almış durumdalar. Ve hükümet bu konuda suskun kalıyorSelam ve dua ile
  • HasanHasan10 sa önce
    Atalarimiz kotu ornek emsal teskil etmez demisler cumhurbaskanimiz ak parti baskanindan daha cok tum ulkenin baskani gibi davranmasi gerekir bu kadarda acik bir sekilde ak partide yer almis birini o goreve getirmesi devletin ak parti vesayeti altina girmesine yol acar bundan sonraki atamalarda umarim daha kapsayici en azindan siyasi gecmisi olmayan kisiler atanir.
  • Eyup sahin Eyup sahin 12 sa önce
    Slm hay babana rahmet kalemine kuvvet ne guzel anlatmis sin ali bey
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 13 sa önce
    Tek millet tek vatan tek vatan tek parti tek adam ! Haal Hitler !

Ali Karahasanoğlu

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