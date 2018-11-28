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Cumhuriyet, eğitimli okurlarını böyle aldatıyor!

28 Kasım 2018 Çarşamba

Cumhuriyet okurları için sorsanız..

Derler ki: “Bilgili insanlardır. Pozitif bilimlere önem veren insanlardır. Ekonomiden anlayan, rakamları konuşturan, okur yazar insanlardır..”

“Okurlarınızın profili nedir” diye sorsanız, “Bizim okurlarımızın büyük çoğunluğu eğitimli insanlardır..” derler..

“Haberlerinizin doğruluğu ne düzeydedir” diye sorsanız,  “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıkladığı ödüllere bakın, asgarisinden, mutlaka bir ödül de bize verilmiştir.. Ödüle bakın, kıymetimizi anlayın” derler..

O zaman buyrun..

Bakalım Cumhuriyet, tahsilli okurlarına ne palavraları yediriyormuş, görelim..

Bakalım ödüllü Cumhuriyet, hangi algılarla okuyucunun önüne çıkıyormuş, gösterelim..

Gamze Bal isimli bir muhabir hazırlamış haberi..

Acemi mi diyeceğim, yoksa usta mı, kestiremedim.

O haberlerin yayınlandığı Cumhuriyet’e bir eleştiri gelmiyorsa, “usta gazeteci” demektir. 

Attıkları yalanı, tahsilli okurlara bile yutturuyor, demektir..

Tahsilli okurlara yutturulan algı operasyonlu somut haber örneğimize geçeyim..

Başlıkları “İhracatçıyı da ağlattı” şeklinde.

Son günlerde ekonomi haberlerinin içinde vazgeçilmez bir yeri olan “soğan”ı kastediyorlar..

Soğan, ihracatçıyı da ağlatmış..

Baktım rakamlara..

Çarptım.. Topladım.. Böldüm..

Karşılaştırdım..

Nasıl bir hesap yapmışlar anlamadım.. Size de aktarayım, siz de, Cumhuriyet tahsilli okurlarını nasıl uyutuyor, görün..

Efendim, en fazla ihracat kaybı soğanda imiş.

Geçtiğimiz yılla bu yılı karşılaştırmışlar..

Geçtiğimiz yıl 179 bin ton ihracat yapılmış.. 34 milyon dolar gelir elde edilmiş.

2017’nin dolar kurunun düşüklüğünü (ortalama 4 TL olarak kabul edin) dikkate aldığınızda, 1,4 TL’den soğan ihraç etmişiz..

Türkiye’deki piyasada da, ortalama soğan fiyatı o kadardı..

2018’de ne olmuş?

89 bin ton soğan ihraç edilmiş.. 12.5 milyon dolar gelir elde edilmiş.

Bu sefer soğanın kilosu yurtdışına kaçtan satılmış?

Ortalama 1,2 TL’den (doları ortalama 6 TL kabul edin)..

Ama muhtemelen son aylardaki doların 7 TL’ye kadar çıkan rakamlarından yararlanmak isteyen ihracatçılar, iç piyasada halk 5 TL’den soğan satın alırken..

Onlar dolardaki değer artışından faydalanarak daha yüksek kâr elde etmişler..

İhracatçı kendi kârını düşünebilir.

Ama devlet, vatandaşını düşünmek zorunda..

Medya organları, ihracatçıları değil, vatandaşların tümünü düşünmek zorunda..

Dolayısı ile, iç piyasadaki fiyatın üçte bir, hatta dörtte bir fiyatına ihracat yapılıyorsa..

Gerekli tedbirleri alıp, o soğanın iç piyasaya yönlenmesini sağlamak, devletin görevi..

Bu da yapılmış zaten..

Yapıldığı için de, bir önceki yıl ihraç edilen 179 bin ton rakamına fırsat verilmemiş..

Ama her şeyden bir maraza çıkartmaya çalışan, yüksek tahsillilerin(!) gazetesi Cumhuriyet, bu konuyu da, “Soğan ihracatçıyı ağlattı” diye vermiş..

Nasıl ağlattıysa..

Adamlar, bir yıl önce 179 bin ton ihracat yapıp, 120 milyon TL (32 milyon dolar) civarında ciro elde ederken..

Bu sene ise, geçen senenin yarısı kadar, yani 89 bin ton soğan ihraç edip, 72 milyon TL (12 milyon dolar) ciro sağlamışlar..

Kiloda yarı yarıya azalmışlar.

Ama TL bazında, gelirleri yarı yarıya azalmamış..

Dolayısı ile..

Doların TL karşısındaki değerlenmesinden yararlanıp, daha az iş yapıp, emeklerine göre daha çok TL kazanmışlar..

Eee?

Bunun neresi ağlamak?

İhracatçı, kahkahalarla gülüyor olmalı..

Ama üniversiteli okurları ile övünen Cumhuriyet, bu yalanları sayfalarına koyabiliyor, okurlarına bunları yedirebiliyor..

¥

Soğanı geçtik.. Toplam sebzede ne olmuş?

Yine Cumhuriyet’in aynı haberinden aktarıyorum..

Geçen yıl 1,020 bin ton ihracat sağlanmış..

Bunun karşılığında kasaya ne girmiş?

446 milyon dolar. Yuvarlak hesap, 1.8 milyar TL.  

Bu sene toplam sebze ihracatı ne olmuş?

% 3 düşüşle, 987 bin tona inmiş.

Peki..

Bu seneki 987 bin ton ihracatın getirdiği ciro, TL olarak ne olmuş?

460 milyon dolar..

Onun yeni kurlarla karşılığı ne kadar?

Ortalama 2,5 milyar TL..

Hemen hemen aynı miktarda ihracat yapmışsınız.

Bir sene önce 1.8 milyar TL elinize geçerken..

Şimdi ise 2,5 milyar TL geçmiş..

Ve bu tablodan, yüksek tahsillilerin (!) gazetesi olmakla övünen Cumhuriyet siyasi iktidar karşıtı bir söylem geliştiriyor..

Vah tahsilliler vah..

Vah, Cumhuriyet okurları vah..

**

Aslında yalanları bir iki ile sınırlı değil..

Ayrıntılarına girdiğinizde, bir de bakıyorsunuz ki, verdikleri bu rakamlar, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin rakamları.

Yani bir bölgeden yapılan ihracat..

Ama onlar, tüm Türkiye’nin ihracatı için rakamlar veriyorlarmış gibi takdim ediyorlar..

Okurlarını, bu açıdan da yanıltıyorlar..

Ama olsun..

AK Parti karşıtlığı olsun da..

Okurları da, kendileri gibi, her türlü yalanı okumaya hazırlar..

Bu yalanları okudukça, rahatlıyorlar..

“Ülke batmış ya” demekten, sevinç duyuyorlar..

Mutlu oluyorlar..

Bize de..

“Size mi acıyalım, ülkenin düşürülmek istendiği hale mi?” demek düşüyor..

 

YORUM YAZ

  • CumhuriyetCumhuriyet1 sa önce
    ... Özgür olmak gibisi yoktur tavsiye ederim...
  • İbrahim akİbrahim ak1 sa önce
    Cumhuriyet okurlarını ülkenin en bilgisi olarak tanitabilir ama kimse kusura bakmasın kamalist demek mantıkla ilişiğini kesmiş kişi demektir k.misiroglu
  • muminmumin1 sa önce
    Sonuç?vatandaş soğanı yine pahallı yedi.Ulkenin kendi öz tohumları lobilerin kuklası olduğumuz için kullanılamaz hazır geldi.Siyasi tek doğru bir politikamız olmadığı gibi tarım politakimiz da günlük seyire göre ilerliyor.Hayvancilaga girmiyorum.Baktiginiz açı halki uyutma amaçlarız.
  • İkrar İkrar 1 sa önce
    Tekbir yorumcudan ricam ,stabil ,kelimesi turkce deyil almanca guclu anlinda .hem turkceye maal ediliyor hemde anlasilmayinca,bir mana cikmaz ,hatirlatmak istedim.
  • ayhanayhan2 sa önce
    karşıyız karşı (chp hariç) her şeye karşı
  • Murat KeskinMurat Keskin2 sa önce
    Cumhuriyet bu ülkenin okumuşlarının değil, okuduklarını anlamayanların gazetesi. Çünkü yıllardır yazılan yalanlara rağmen, o gazeteyi alıyorlar. PKK'lı yazarlar geliyor alıyorlar.. PKK'lılar gidiyor,ulusalcılar geliyor,yine alıyorlar...
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Bir gazeteci bir muhabir ,degeri durustlugunden,verdigi haberden anlasilir.adi cumhuruyet,kotuyse niyet yoksa ehliyetbence ,ihtibar edilmez ne kadar yuksek tahsilli olsadaegerki uklenin cumhurbaskani ile halki ile dalga geciyorsa ,benim icin bir degeri yok.eskiden gazete okuyan azdi ya,okuyamazdi yada parasi yoktu biri soyle derdi gazete,de bol resimli gazetemi iyi yosa resimsiz cok yazili olanmi derdi.yinede cevabi gazeteyi reklam yapan verirdi cumhuriyet gazetesi derdi fakat halk nazarinda benimsenmedi.hicbir zaman,traji yukselmadi onlarin sesi kendi gibi olmayana yukseldi.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Ali Bey malesef sizin hesabınız hatalı. İhracatçının miktarı düştü ama geliri arttı demişsiniz. Peki sizce giderleri aynı mı kaldı? Bu kur artışı giderleri geçen seneye göre ne kadar artırdı sizce? O yüzden soğan ihracatçısı geçen seneye göre daha az kar etti, burası çok net.
  • AliAli4 sa önce
    cumhuriyet en azından bir vakıf gazetesi...
  • TekbirTekbir7 sa önce
    Doları baz alırsak kadın haklıTL’yi baz alırsak siz haklısınız hocam Hangi para birimi daha stabil daha güvenilir onu da sizin anlayışınıza bırakıyorum
  • E rtuğrul tunçE rtuğrul tunç7 sa önce
    Çok güzel

Ali Karahasanoğlu

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