0553 313 94 23

Çözüm Süreci denenmeseydi, Şivan’ın sorusuna “Acaba” derdim!

11 Ekim 2019 Cuma

Bu ülkede bir Çözüm Süreci yaşandı..

PKK silah bırakacaktı..

Belirli bir takvim içinde, yurtiçindeki PKK’lılar, silahlarını bırakıp, yurtdışına çıkacaktı..

Yurtdışında olanlar da, saldırmayacaktı..

Devlet de..

“Çözüm Süreci” olarak adlandırılan o takvimin sonunda, masadaki tüm sorunları enine boyuna tartışıp, gerekli adımların atılmasını sağlayacaktı..

Akil Adamlar Heyeti, o süreçte oluşturuldu..

Gazetemizden Abdurrahman Dilipak ve rahmetli Hasan Karakaya da, bu heyette idi..

Süreç devam ederken, neler gördük neler..

Şehit haberi gelmeyen günler..

Aldatılıp dağa çıkarılan gencecik çocukların ölüm haberlerinin gelmediği günler..

Aynı babadan olma, aynı anneden doğma iki kardeşin; biri PKK safında, diğeri güvenlik güçleri safında karşı karşıya getirildiği, birbirlerine kurşun sıktıkları fotoğrafların yaşanmadığı günler..

Kürt müzisyen Şivan Perver, Türkiye’ye gelip, İbrahim Tatlıses ile birlikte türküler söyledi..

Sonra?

O süreç ne oldu?

Çözüme ulaşılmadan bitti..

Kim bitirdi?

Kim ihanet etti?

Kim, verdiği sözü tutmadı?

Hiç tartışmasız, PKK..

Öyle bir ihanete imza attılar ki..

Devlet sözünde dururken..

PKK’ya yönelik bir operasyon yapılmazken..

PKK’lılar, silahlarını gömüp yurtdışına gitme sözlerini tutmadılar.. 

İşi ağırdan aldılar..

Sadece ağırdan alsalar..

Ona da “Peki” diyeceğim..

Sadece ağırdan almadıkları, o süreç içinde güvenlik güçlerine saldırılarda kullanılmak üzere bombalar hazırladıkları, planlar yaptıkları, sonradan ortaya çıktı..

Çözüm sürecini bitiren, PKK oldu..

İhanet eden, sözünü tutmayan, PKK oldu..

Ve ondan sonra da..

Devlet bunların tepesine bindi..

Binmeye devam ediyor..

Sadece ülke içindekilerin değil.

Güneyimizde, Suriye içinde kurulmak istenen terör örgütü devletine de, engel olmak için, gerekli operasyonlar yapılıyor..

Önceki akşam itibari ile, bu amaçla  başlatılan askeri operasyon sonrasında, Şivan Perver, durumdan vazife çıkartmış, hemen sahne almış..

Demiş ki:

“Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz?”

İşte bu soru, üzerinde çok durulması gereken bir soru..

Çözüm Süreci başlatılmamış olsa idi, denenmemiş olsa idi, PKK tarafından ihanet edilerek sonlandırılmamış olsaydı..

Vicdanları yaralayacak bir soru..

“Biz size ne yaptık” sorusu, kalpleri titreten bir soru..

Ama..

Gerçekleri bilince..

Ulusalcı askeri vesayetin kontrolünde çıkmaza sürüklenmiş PKK sorununun çözülmesi noktasında tüm riskleri üstlenip, adım atan AK Parti iktidarının neleri göze aldığını bilerek o soruyu dinlediğinizde..

Tepkiniz aynen “Zıt Erenköy” şeklinde oluyor..

Gerçekten de..

Devlet bunlara, “Gelin, ne sorun varsa çözelim” demiş mi?

Demiş..

Adımlar atmış mı?

Atmış..

Siz kabul etmiş misiniz?

Etmişsiniz..

Sizinle yapılan bu dolaylı görüşmeler üzerinden, FETÖ denilen ahlaksız örgüt, AK Parti iktidarını devirmek için arkadan hançerlemeye kalkışmış mı?

Kalkışmış..

Bugün HDP ile kol kola yürüyen CHP, o tarihteki çözüm sürecine, kenarından köşesinden mızıkçılıklar yapmaya kalkışıp, sonlandırmak için itirazlarda bulunmuş mu?

Bulunmuş..

Tüm bunları göğüslemiş AK Parti iktidarını, FETÖ ile kol kola girerek, PKK devirmeye kalkışmış mı?

Kalkışmış..

O zaman Şivan Perver niye soruyor:

“Biz sine ne yaptık, saldırıyorsunuz?”

Biz size soralım..

Çözüm Süreci’ni bitirirken, şehit ettiğiniz polislerin hemen ardından soralım:

“Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz?”

Boşverin, “Çözüm sürecini istemeyenler, polisleri katletti” mavallarını..

Varsayalım öyle olsun..

Peki hemen arkasından, yollara döşenen mayınlar..

Taranan askerler..

Patlatılan bombalar..

Bunlar da mı, “Çözüm Süreci’ni istemeyenlerin operasyonları” idi?..

Haydi onu da doğru varsayalım..

Onları da, birileri yapmış olsun..

Kandil’deki ağababalarınızın, “Türkiye’nin doğusundan batısına, hiçbir ilinde rahat yok. Bombalar, büyükşehirlerde patlayacak” açıklamaları da mı, Çözüm Süreci’ni istemeyen derin güçlerin açıklamaları idi?..

Öyle ise..

Şu an o ağababalarınız niye Kandil’de keyif sürmeye devam ediyor?

Niye PKK’lılar, HDP’liler, o ağababalarının bir dediğini iki etmeden, hayata geçiriyorlar?

Evet, Çözüm Süreci yaşanmasaydı..

Şivan Perver’in sorusuna, “Acaba doğru yerde mi duruyorum” diye kendime sorarak tepki verirdim.

HDP’lilerin açıklamalarına..

“Acaba yanlış yerde mi duruyorum.. Bunlar haklı olabilirler mi” diye düşünerek kulak verirdim..

Hatta onların da ötesinde..

Sırf Tayyip Erdoğan’ı devirmek için.

PKK’yı da kullanan ulusalcıların, “Bu operasyon, Türkiye’nin menfaati için değil, AK Parti’nin kendi yerini muhkemleştirmek için yapılmaktadır” sözlerine bile..

“Acaba azıcık doğruluk payı var mı?” diye sorgular tarzda yaklaşırdım..

Ama..

Çözüm sürecini ki, PKK’lılar bitirdi..

Binlerce insanımızı katletmiş olmalarına rağmen, kendilerine uzatılan (PKK’nın saldırılarına cevap verirken, bazen rutin dışı fiillere de imza atılmış olma ihtimalini de gözönüne alarak, keyfi Kürtçe yasağı yanlışlarını da gözönüne alarak) devlet eline, ihanet ettiler..

Artık kimseye “Biz size ne yaptık” diye sorma hakları yoktur..

Cevabı basittir: 

“Siz bize ne yapmadınız ki? Elinize silah aldınız. ABD’nin uşağı oldunuz.. Askerimizi vurdunuz, polisimizi vurdunuz.. Kendi ırkınızdan aileleri toplu olarak katlettiniz.. Bebekleri, kadınları öldürdünüz.. Arkadan vurdunuz.. Hainlik ettiniz.. Daha ne yapacaktınız?”

Önceki gün başlayan sınırötesi operasyonun, “barış”a zarar vereceğini söyleyen sözümona barışcıl insanlara hatırlatayım: “Barış mı vardı ki, sınır ötesi operasyon barışa zarar versin? Hemen her gün, PKK’nın askere sıktığı kurşunlar, zaten barışa sıkılmış değil miydi?”

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz5 dk önce
    Faşist ırkçı kürt şivo. Yahudi uşağı şivo.
  • hurşit GÜNDOĞANhurşit GÜNDOĞAN16 dk önce
    PKK imiş, DAEŞ’miş, Veliahd prensmiş, Netanyahu, Trump, Rothschild, FED’miş, LIBOR’muş, Kushner’miş, Dahlanmış, geçin bunları, hepsi bu planın efendisi Luciferin çocukları! Ve içimizde bunların işbirlikçileri de var. Eğer gerçekten bu savaşı kazanmak istiyorsak ve daha da önemlisi, Allah’ın gazabından kurtulmak istiyorsak, önce bu “içimizdeki beyinsizler”den yakamızı kurtarmamız gerek. Zalimlere yardım eder, onlarla birlik olur, anların adamlarına makam-mevki verir, onlara hazinenin anahtarını teslim eder, onların planlarına destek verirseniz, haberiniz olsun, ateş size de dokunur. Allah o zalimleri başınıza musallat eder.Hayırlı Cumalar olsun.Vesselam
  • İ.Keskinİ.Keskin18 dk önce
    Baldıran içimli çözüm süreci sayesinsde bu adilerin insan olmadıkları ortaya çıkmış ki, bugün yayınlanan ankette dünyanın % 70 i 'Barış Pınarları' nı haklı görüyor. şivan kurd ile yiyip sahibiyle şivana duradursun.
  • Dünya KamuoyuDünya Kamuoyu58 dk önce
    Ülkelerarası meselelerde ve terör örgütleriyle mücadelede öncelikle diplomasi, enformasyon ve dezenformasyon faaliyetleri ile dünya kamuoyunu ikna etmek ve haklılığımızı ispat etmek gerekmektedir. Yoksa bunun ekonomik ve politik yansımaları olmaktadır. Devlet çözüm süreciyle barışcıl yöntemlerle sorunu çözmek istediğini fakat terör örgütlerinin buna yanaşmadığını iç ve dış kamuoyuna açıkça göstererek silahlı mücadeledeki haklılığını ispat etti. Tüm algı operasyonlarını boşa çıkardı. Suriye topraklarında yaptığımız 3. ve en büyük operasyona karşı etkisiz ve cılız tepki vermeleri bunun apaçık göstergesidir. Kahraman Ordumuzun Barış Pınarı Harekatında muzaffer olması ile birlikte terör sorunu büyük oranda çözülmüş olacaktır. Allah Ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Amin.
  • Ömer Ömer 1 sa önce
    Böyleleri laftan anlamaz PKK kökten hiç kumıldamayacağı şekilde yok edilmeli ediliyor kim ne demiş önemli değil inşallah Türkiye muvaffak olacak sadece PKK ya karşı değil yedi düvelle mücadele ediliyor
  • TAMAMLI YORUMTAMAMLI YORUM1 sa önce
    Sayın Yazar eksik olmuş... Devlet bütün eleştirileri göze alarak, sınırda mahkeme kurdu. Bunlar ne yaptı, terörist kıyafetiyle ve zafer gösterileri eşliğinde geldiler. Bu da bir tarafa... Çözüm süreci sırasında, korucu başlarını kaçırıp, işkenceyle öldürdükten sonra, (tahrik için) yol kenarındaki direklere astılar. PKK militanlarından güvenlik gücü kurup yol keserek, kimlik kontrolü yaptılar. 7 Haziran seçimi başlarına döndürdü devlete meydan okudular. Bunlar da bir yana, Şivan denen herif biz size ne yaptık diyor... Daha ne yapacaktınız? Sizin demokratik haklarınızı almak için başlattığınız terör yüzünden, bizim demokratikleşmemiz gecikti. Binlerce şehit verdik. Başkalarının maşası olarak aptalca başlattığınız terör, askeri vesayete can verdi. Şimdi de İsrail için kukla bir yönetim peşine düştünüz... Say say bitmez. Şimdi boşuna ağlamasınlar...
  • Selim UÇARSelim UÇAR1 sa önce
    Allah için insanlıktan çıkmış insanlara sormak istemiyorum ama vicdan bende kalsın soracağım Bu Yasin BÖRÜ evladımız kardeşimiz fakirlere yardım etmekten başka ne suçu vardı katlettiniz ilk önce bu soruya cevap verin. Bu çocuk Kürt değil mi neden neden nedenimrendiğim biri yaşım 50 . pkk nın tek derdi var İslamın Sancaktarlığını Selahattin Eyübü ile Osmanlı ile zirveye çıkartan Kürt milletini Hiristiyan Amerikan oyunu ve Ermeni oyunu ile yok etmek Peygamberler evliyalar şehirlerini haçlı şehri Yahudi şehri yapmak. HÜDAPAR sayesinde bütün bu oyunlar bozulacaktır.
  • KubilayKubilay1 sa önce
    Ciddi bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz diyorduk, anlatamadık... herşeye göz yumdunuz, duymazdan geldiniz.. Şimdi pişmanlık... Çok geç!
  • ahmetahmet1 sa önce
    buvun ibrahim kalin guzel ozetlemis ABD KURT DOSTU DEGILDIR PKK DOSTUDUR! sivan perver ve bu operasyonun pkk ya karsi ve savunma amacli oldugunu bildigi halde alcakligindan savasa hayir vs diye karsi cikan herkes te kaatil pkk yi korumak istiyordur
  • Herşey uyduruk kobani kurtarma tiyatrosuyla işleme alındıHerşey uyduruk kobani kurtarma tiyatrosuyla işleme alındı1 sa önce
    6-8 katliamından önce abd ye gidip kobani bahanesi ile serhildan provası yaptıran demirtaşa sor..!.! Ne yaptı yasin..! Eren ne yaptı.! Aybüke öğretmen ve Necmettin öğretmen ne yaptı 11 aylık Bedirhan bebek ne yaptı..?.?hdpkkypg işid i yenen kahraman masallarıyla dünya da imaj çalışması yapıldı Amerikalı Amerika dan gelip burnumuzun dibinde 50 üs kuruyor..!.! 100.000 kişilik ordu tank top zpt li devlet kurmaya çalışıyorlar.. Eeeee bizde mal mal seyirmi edelim.. Ekonomik kriz olurmuş.. Ulan az ye biraz aç kal ne olur ölürmüsün Çanakkale de dedelerimiz buğday çorbası içip emperyalist leri denize gömdü..!.!
  • Göksen MereyGöksen Merey1 sa önce
    dünya görüşümüz bu yazarla hiç uymaz ama altına imza atılır bu yazının ki ben çözüm sürecine hiç inanmamış Erdoğan'ada kızmıştım ama adam bu konuda haklı
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Evet Şıvan kuyruksuz iti “Siz bize ne yapmadınız ki? O nedenle "Gebertme Süreci" devam ediyor. Hainler bitene kadar. Anladın mı Dunkof
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    DİNİNE MİLLETİNE VE DEVLETİNE İHANET EDENLER,ABD NİN BATININ VE BİLİMUM KÜFFARIN EMRİNE GİRENLER CEZASINI GÖRECEKLER,İNŞALLAH..BU İŞ SON NOKTAYA GELDİ..ŞU SAATTEN SONRA ONLARIN YALANLARINA ,GÖZYAŞLARINA İTİBAR EDENLER,MİLLETE İHANET ETMİŞ OLURLAR..BU İŞ ARTIK BU HAREKAT VE SONRASINDA YAPILACAK YENİ HAREKATLAR İLE BİTİRİLMELİ..İMANSIZ KATİLLER UTANMADAN HAALA SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR..BUNLARIN İÇERİDEKİ SESLERİ DE GECİKİLMEDEN KISILMALI VE TERÖRE DESTEK VERENLERİN DE ZERRE KADAR GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAMALI..ELLERİNİZE SAĞLIK.
  • Ali KOÇAli KOÇ2 sa önce
    siz zaten herkesin dediğine ACABA dediğiniz için bu haldesiniz ya...
  • ali gerçekali gerçek2 sa önce
    Evet, Çözüm Süreci yaşanmasaydı..Şivan Perver’in sorusuna, “Acaba doğru yerde mi duruyorum” diye kendime sorarak tepki verirdim.YANI SENİN 2012-2013 YILLARINDAN ÖNCE NEREDE OLDUĞUN BELLİ DEĞİLDİ . ALİ EFENDİ BİZİM NE ABDESİMİZDEN NE DE NAMAZIMIZDAN ŞÜPHEMİZ OLDU. ŞİMDİ BAS GİT KANDİLDEKİ KARDEŞLERİNİN YANINA .
  • OkurOkur2 sa önce
    Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah, onlara zulmediyor değildi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
  • HTURK HTURK 2 sa önce
    Çok net, çözüm sürecini " Seni başkan yaptırmayacağız" sözü bitirdi.
  • Tata TongaTata Tonga2 sa önce
    ali istersen 11 Ekim 2019 tarihli yazısını oku... birde 8 ekim 2012 tarihli 8169 sayılı türkiye ticaret sicil gazetesinin 21.sayfasını oku istersen...
  • HasanHasan2 sa önce
    Bu ihanetin sorumlusu akpdir.Bile bile akp hdp ve pkk ile masaya oturdu.Bir bir daha iki.bu seviyeye pkk pydnin gelmesinin sorumlusu akpdir.Unutma bu bop projesidir.Simdide isit denilen terorist dincileri alacak tayyib ve akp.Pkk pydmiydi sorun isit'mi.Butun islami radikal dinci teroristleriAKP iceri alacak.Bu bop projesi es baskani tayyib.
  • memetmemet2 sa önce
    çözüm sürecinde sizi herkes uyardı. kazılan hendekleri kurulan pkk mahkemelerini sağır sultan duydu siz kılınızı kıpırdatmadınız. halada akkıllandığınız söylenemez. malum aponun mektubuna tevil yapıyor reisin üç tane oy için. tabiki tek derdiniz koltuk. dünde öyleydi bugünde öyle. o koltuk yüzünden başımıza bela etmediğiniz şer kalmadı. en baştada fettoş. bakalım daha kimleri bela edeceksinizülkenin başına o çok değerli koltuğunuz uğruna
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe3 sa önce
    Terörle ve teröristle barış yapmak kuduz bir İT i kapıya bağlamaya benzer. İlk sahibini ısırır. İt İçin önemli olan barış değil kemiktir. Kim kemik atarsa efendisine hizmet için kuyruk sallar.
  • Öz Vanlı Öz Vanlı 5 sa önce
    Kardeşim devlet acizlik göstermez. Devlet her zaman onsekiz yaşındadır asla yorulmaz devletle başedilmez bunu herkes bilecek. Tek bayrak tek millet tek vatan doktrini üzerine üstünde yaşadığımız topraklarda Türk Kürt Laz Çerkez ve diğer etnik gruplar hepsi eşit haklara sahip değil mi? EVET. Eee öyleyse bu bölücülük neyin nesi, bunu isteyenlerin kim olduklarına hiç bakmıyorlar mı? Amerikalısı İngiliz’i fransizı kürdün ela gözüne mi aşık daima yanında olduğunu deklare ediyor.Bu toprakların devletimizin elinden çıkarsa Kürt’lere kalacağını zannedenler ne kadar büyük bir yanılgı içerisine geldiklerini o zaman anlatacaklar ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Yahudi üzerlerine çöküp köleleştirdikten sonra ilelebet bir çıkışın olmadığını görüp büyük pişmanlık içinde olacaklar amma artık herşey bitmiş olacak ve çoluk çocuklarıyla beraber yahudinin uşaklığını yapmaya mecbur olduklarını acıyla anlayacaklar.
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet5 sa önce
    Utanmadan alçakca bir soru biz size ne yaptıkki ulan ölen asker polis size ne yaptıkibir askerin kanı tüm pkk ypg pyb lilerin hattasevenlerinin kanından üstündür bunların heppisi yok edilmelidir size allah cc. bile yardım etmiyor hainler kıyamete kadar devletsiz yaşayın.
  • PusatPusat7 sa önce
    Bizim evlatlarımızşehit olurken niye sesiniz çıkmıyordu.terörist geberirken mızıldıyorsunuz..artık o devirler bitti gebereceksiniz....

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!