Cem Özer, Özgür Tarhan ve Boris Johnson mu, Ali Edizer mi?

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in bir paylaşımı..

Turnusol kağıdı görevi üstlendi..

Kim nerede duruyor, söyleminde ne kadar samimi, net olarak ortaya çıktı..

Ne dedi, doktor Ali Edizer?

Mealen aktarayım:

Medeni Kanun ile, ikinci evlilik yasaklandığı için, erkekler boşanmaya zorlanıyor. Bu da birinci eşin mağduriyetini ortaya çıkardığı gibi, boşanılamayan sürede de, taraflar kanun önünde gayri meşru ilişkilere zorlanmış oluyorlar..

Kabul etseniz de, etmeseniz de, bir düşüncedir..

Belli şartları ile, istisnai olarak dinimizde de izin verilen bir konudur..

Evet, akın akın herkesin ikinci evlilik yapması diye bir şey yok..

Ama..

On binde bir kişi..

Yüz binde bir kişi..

Böyle bir düşüncede ise..

Belli şartlar getirilmiş, kurallara bağlanmış, tarafların hiçbirisi, özellikle de ilk eş mağdur edilmeyecek şekilde, kurallar konulmuş..

Laikçi kesim, “Uzun etme.. Kural mural yok.. İstisnası mistisnası yok bu işin.. On binde biri de yok, yüz binde biri de yok.. 83 milyonda bir tane bile istemiyoruz” deyip, bana karşı çıkacaklar.

Ben daha fikrimi söylemeden, dünkü gazetelerinde, televizyonlarında, sosyal medyadaki paylaşımlarında, bunu dillendirmişler zaten..

Bu laikçi kesim, bunu söylerken..

“On binde bir istisnası da yok, yüz binde bir istisnası da yok” derken..

Öyle bir toplum oluşturmuş olurlardı ki..

Toplumun içinde herkes, evlendikleri eşleri ile karı-koca hayatı yaşıyorlar, kimse bir başkası ile oynaşmaya teşebbüs bile etmiyor olurdu..

“Ortada bir sorun yok. Biz de konuyu kaşımayalım” derdim..

Ama..

Laikçi kesimin, tamamen kendi dayatmaları ile kabul edilen kanunlar çerçevesinde..

Tamamen laikçilerin baskıları ile kabul edilen ceza kanunları içeriğindeki müeyyidelerle..

Tek eşlilik kuralı getirilmiş, sonrasında aykırı hareketler de mali, cezai ve diğer düzenlemelerle engellenmiş olduğu halde..

Kişiler, eşleri dışındaki kadınlarla-erkeklerle karı-koca hayatı yaşayabiliyorlarsa..

Bu önlenememiş ise..

Önlenen, sadece toplumda zaten var olan ilişkilerin bir kısmının, hukuki sistem içine alınması ise..

Yani hukukun tanıdığı ikinci evlilik yapılması önlendiği halde..

İnsanlar peynir ekmek yer gibi, kafalarına göre takılıp, her gün bir başkası ile ilişki yaşayabiliyorlarsa..

Burada, laikçi sistem, sorunu çözmüş değil, tam aksine, hukuk dışına iterek, insanları ahlaksızlığa teşvik etmiş demektir..

Bunu, bir varsayım olarak söylemiyorum..

Dünkü gazetelerden somut örnek vereyim..

Mesela..

Cem Özer isimli, Atatürkçü mü Atatürkçü.. Laik mi laik.. Kemalist mi Kemalist bir şovmen var..

Beyefendi kendisi itiraf ediyor..

“11 yıl önce, Almanya’ya bir turneye gitmiştim. Bir geceliğine bir kadınla birlikte olduk.”

Cem Özer’in bir geceliğine birlikte olduğu kadın, evli..

Cem Özer, kendisinin medeni hali hakkında bir bilgi vermiyor..

Muhtemelen, o da, o tarihte evli..

Kokuşmuşluğu görüyor musunuz?

Bir günlüğüne gittiğiniz yabancı ülkede, bir saat önce tanıştığınız birisi ile yatağa giriyorsunuz..

Mide bulandıran, rezil bir durum..

Bir başka somut örnek..

Yine dünkü gazetelerden aktarayım..

Ankara’da bir doktor beyefendi.. Adı Özgür Tarhan..

Bir hemşire ile gayri meşru ilişki yaşıyor.

Hemşire, bu doktorun evinde, ölü bulunuyor.

Klasik söylemdir, “intihar ettiği” iddia ediliyor.

Doktor yargılanıyor..

Taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkum oluyor..

Ancak, iyi hal indirimi ile, cezası 3 yıla kadar indiriliyor..

Hem gayrı meşru bir birliktelik yaşıyorsunuz.. Hem o kızcağızın, en masum anlatımı ile, ölümüne sebebiyet veriyorsunuz.. Belki de öldürüyorsunuz..

Bu olayın gayri meşru birliktelik kısmı cezalandırılmıyor. Ölüme sebebiyet kısmı cezalandırılıyor.. O da indirimlere tabi tutuluyor..

Ve bir başka örnek daha..

Dedesinin bir Türk olduğu iddia edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un çok sayıda evlilik dışı ilişki yaşadığı, hatta kaç çocuk sahibi olduğunun da bilinmediği yazılıp çiziliyor..

Kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir toplum..

Öyle yıllara varan gazete haberlerinden, üç tane tekil olay aktardığımı sanmayın..

Sadece dünkü gazetelerde, onlarca örnekten sadece üç tanesini size aktarmış oldum..

Şimdi soralım..

Bunlardan, Cem Özer, Dr. Özgür Tarhan ve Boris Johnson’un yaşadığı hayat mı, medeniyeti temsil eder?

Yoksa..

Dr. Ali Edizer’in önerdiği, ilk eşi mağdur etmeksizin ikinci evliliğe izin veren sistem mi?

Samimi ve dürüst olanak söylesin, laikçiler..

Kadın düşmanlığı ile suçlama yapmasınlar..

Ahlaklı olsunlar.. İlkeli olsunlar..

Cem Özer’in yaptığının..

Özgür Tarhan’ın yaptığının..

Boris Johnson’un yaptığının, savunulacak ne yanı var, açıklasınlar..

Eğer diyorlarsa ki, “O da yanlış, diğeri de yanlış..”

Biz de zaten, “İkinci evlilik farzdır” demedik..

Cem Özer’lerin bir gecelik ilişki yaşadığı, Özgür Tarhan’ların evlenmeden bir hemşire ile ev tutup yaşadığı ve o evden o hemşirenin cansız bedenini çıkarttığı, Boris Johnson’ların kaç kişi ile yattığı belli olmayan bir dünyada..

Sadece ve sadece,

Yine rakam vererek söyleyeyim.

On binde bir kişi, ikinci evlilik yapmak istiyorsa, “ona ruhsat verilmesi”nden ibaret bir teklifin ifade edilmesinin, salya sümük suçlamalarla bastırılmamasını söyledik..

Ne yazık ki.. Laikçi medya, Dr. Ali Edizer’i “medeniyetten uzak” birisi olan ilan ederken..

Cem Özer’leri, Özgür Tarhan’ları, Boris Johnson’ları ise, “medeni insanlar” olarak tanıtıyorlar..

Yanlışlık, işte burada..