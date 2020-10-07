  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

07 Ekim 2020

Övünmek ve dövünmek
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

07 Ekim 2020

Trabzonspor’un kurtuluş reçetesinde ne var?
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

07 Ekim 2020

Barış için savaş
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

07 Ekim 2020

Cem Özer, Özgür Tarhan ve Boris Johnson mu, Ali Edizer mi?
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

07 Ekim 2020

Ermeniler, Yunanlılar ve arkalarındakiler
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

07 Ekim 2020

Batının Boyunduruğundan Kurtulmak
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

07 Ekim 2020

Hedefleri, Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurmak
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

07 Ekim 2020

Tedbir terbiyesi
Turgut Emin
Turgut Emin

Turgut Emin

07 Ekim 2020

İmkân lezzetin katili midir?
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

07 Ekim 2020

Yegane Kurtuluş Yolu İslam’dır
ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Dünya

ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.
Uzman isim açıkladı! Kanada'nın ambargosuna karşı Türkiye'nin alternatifleri neler?
Gündem

Uzman isim açıkladı! Kanada'nın ambargosuna karşı Türkiye'nin alternatifleri neler?

Kanada’nın Türkiye’ye ambargo uygulaması Türk SİHA’larında kullanılan Kanada menşeili kamera sisteminin alternatifleri neler olabilir sorusu..
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi
Korona Virüs

Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi

Amerika'da bilim insanları koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettiler, buna göre koronavirüsün acıyı 'uyuşturma' özelliği olduğu o..
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Dünya

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne ka..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Clinton'ın Trump kumpası eski CIA başkanının not defterinden çıktı
Dünya

Clinton'ın Trump kumpası eski CIA başkanının not defterinden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John B..
07 Ekim 2020

Cem Özer, Özgür Tarhan ve Boris Johnson mu, Ali Edizer mi?

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in bir paylaşımı..

Turnusol kağıdı görevi üstlendi..

Kim nerede duruyor, söyleminde ne kadar samimi, net olarak ortaya çıktı..

Ne dedi, doktor Ali Edizer?

Mealen aktarayım:

Medeni Kanun ile, ikinci evlilik yasaklandığı için, erkekler boşanmaya zorlanıyor. Bu da birinci eşin mağduriyetini ortaya çıkardığı gibi, boşanılamayan sürede de, taraflar kanun önünde gayri meşru ilişkilere zorlanmış oluyorlar..

Kabul etseniz de, etmeseniz de, bir düşüncedir..

Belli şartları ile, istisnai olarak dinimizde de izin verilen bir konudur..

Evet, akın akın herkesin ikinci evlilik yapması diye bir şey yok..

Ama..

On binde bir kişi..

Yüz binde bir kişi..

Böyle bir düşüncede ise.. 

Belli şartlar getirilmiş, kurallara bağlanmış, tarafların hiçbirisi, özellikle de ilk eş mağdur edilmeyecek şekilde, kurallar konulmuş..

Laikçi kesim, “Uzun etme.. Kural mural yok.. İstisnası mistisnası yok bu işin.. On binde biri de yok, yüz binde biri de yok.. 83 milyonda bir tane bile istemiyoruz” deyip, bana karşı çıkacaklar.

Ben daha fikrimi söylemeden, dünkü gazetelerinde, televizyonlarında, sosyal medyadaki paylaşımlarında, bunu dillendirmişler zaten..

Bu laikçi kesim, bunu söylerken..

“On binde bir istisnası da yok, yüz binde bir istisnası da yok” derken..

Öyle bir toplum oluşturmuş olurlardı ki..

Toplumun içinde herkes, evlendikleri eşleri ile karı-koca hayatı yaşıyorlar, kimse bir başkası ile oynaşmaya teşebbüs bile etmiyor olurdu..

“Ortada bir sorun yok. Biz de konuyu kaşımayalım” derdim..

Ama..

Laikçi kesimin, tamamen kendi dayatmaları ile kabul edilen kanunlar çerçevesinde..

Tamamen laikçilerin baskıları ile kabul edilen ceza kanunları içeriğindeki müeyyidelerle..

Tek eşlilik kuralı getirilmiş, sonrasında aykırı hareketler de mali, cezai ve diğer düzenlemelerle engellenmiş olduğu halde..

Kişiler, eşleri dışındaki kadınlarla-erkeklerle karı-koca hayatı yaşayabiliyorlarsa..

Bu önlenememiş ise..

Önlenen, sadece toplumda zaten var olan ilişkilerin bir kısmının, hukuki sistem içine alınması ise..

Yani hukukun tanıdığı ikinci evlilik yapılması önlendiği halde..

İnsanlar peynir ekmek yer gibi, kafalarına göre takılıp, her gün bir başkası ile ilişki yaşayabiliyorlarsa..

Burada, laikçi sistem, sorunu çözmüş değil, tam aksine, hukuk dışına iterek, insanları ahlaksızlığa teşvik etmiş demektir..

Bunu, bir varsayım olarak söylemiyorum..

Dünkü gazetelerden somut örnek vereyim..

Mesela..

Cem Özer isimli, Atatürkçü mü Atatürkçü.. Laik mi laik.. Kemalist mi Kemalist bir şovmen var..

Beyefendi kendisi itiraf ediyor..

“11 yıl önce, Almanya’ya bir turneye gitmiştim. Bir geceliğine bir kadınla birlikte olduk.”

Cem Özer’in bir geceliğine birlikte olduğu kadın, evli..

 Cem Özer, kendisinin medeni hali hakkında bir bilgi vermiyor..

Muhtemelen, o da, o tarihte evli..

Kokuşmuşluğu görüyor musunuz?

Bir günlüğüne gittiğiniz yabancı ülkede, bir saat önce tanıştığınız birisi ile yatağa giriyorsunuz..

Mide bulandıran, rezil bir durum..

Bir başka somut örnek..

Yine dünkü gazetelerden aktarayım..

Ankara’da bir doktor beyefendi.. Adı Özgür Tarhan.. 

Bir hemşire ile gayri meşru ilişki yaşıyor.

Hemşire, bu doktorun evinde, ölü bulunuyor.

Klasik söylemdir, “intihar ettiği” iddia ediliyor.

Doktor yargılanıyor..

Taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkum oluyor..

Ancak, iyi hal indirimi ile, cezası 3 yıla kadar indiriliyor..

Hem gayrı meşru bir birliktelik yaşıyorsunuz.. Hem o kızcağızın, en masum anlatımı ile, ölümüne sebebiyet veriyorsunuz.. Belki de öldürüyorsunuz..

Bu olayın gayri meşru birliktelik kısmı cezalandırılmıyor. Ölüme sebebiyet kısmı cezalandırılıyor.. O da indirimlere tabi tutuluyor..

Ve bir başka örnek daha..

Dedesinin bir Türk olduğu iddia edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un çok sayıda evlilik dışı ilişki yaşadığı, hatta kaç çocuk sahibi olduğunun da bilinmediği yazılıp çiziliyor..

Kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir toplum..

Öyle yıllara varan gazete haberlerinden, üç tane tekil olay aktardığımı sanmayın..

Sadece dünkü gazetelerde, onlarca örnekten sadece üç tanesini size aktarmış oldum..

Şimdi soralım..

Bunlardan, Cem Özer, Dr. Özgür Tarhan ve Boris Johnson’un yaşadığı hayat mı, medeniyeti temsil eder?

Yoksa..

Dr. Ali Edizer’in önerdiği, ilk eşi mağdur etmeksizin ikinci evliliğe izin veren sistem mi?

Samimi ve dürüst olanak söylesin, laikçiler..

Kadın düşmanlığı ile suçlama yapmasınlar..

 Ahlaklı olsunlar.. İlkeli olsunlar..

Cem Özer’in yaptığının.. 

Özgür Tarhan’ın yaptığının..

Boris Johnson’un yaptığının, savunulacak ne yanı var, açıklasınlar..

Eğer diyorlarsa ki, “O da yanlış, diğeri de yanlış..”

Biz de zaten, “İkinci evlilik farzdır” demedik.. 

Cem Özer’lerin bir gecelik ilişki yaşadığı, Özgür Tarhan’ların evlenmeden bir hemşire ile ev tutup yaşadığı ve o evden o hemşirenin cansız bedenini çıkarttığı, Boris Johnson’ların kaç kişi ile yattığı belli olmayan bir dünyada..

Sadece ve sadece, 

Yine rakam vererek söyleyeyim.

On binde bir kişi, ikinci evlilik yapmak istiyorsa, “ona ruhsat verilmesi”nden ibaret bir teklifin ifade edilmesinin, salya sümük suçlamalarla bastırılmamasını söyledik..

Ne yazık ki.. Laikçi medya, Dr. Ali Edizer’i “medeniyetten uzak” birisi olan ilan ederken..

Cem Özer’leri, Özgür Tarhan’ları, Boris Johnson’ları ise, “medeni insanlar” olarak tanıtıyorlar..

Yanlışlık, işte burada..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayta

Hoca bu sefer diyecek birşey yok iyi noktayı bulmuş ve yazmizsin iyi olmuş ....adamın dediğini mikrop ve aile tanımayan 20 yaşından beri yalnız istediği gibi sorumluluk kaygı olmadan yalnız evde ahlak dışı yaşayan kadınlar sakız ettiler sn edizerin sözünü sanki kendileri bir erkekle beraberken başka bir erkekle olmamış gibi daha neler neler .. neyse hocam haklısınız doğruya doğru
  • Yanıtla

Selman

Adamı görevden kim aldı sen onu söyle
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay