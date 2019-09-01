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Celladına aşık Kürt istismarcılarının maskeleri iniyor!

01 Eylül 2019 Pazar

Sürekli tepemizde boza pişirdiler. “Siz nasıl Müslümansınız, Kürtlere zulmedilirken, nasıl sessiz kalabiliyorsunuz” dediler..

Ulusalcıları gösterip, bizden yardım istediler..

Darbeci generalleri gösterip, “Niye bize yardım etmiyorsunuz” dediler.

Haklı oldukları noktalarda, kabul edilemez gördüğümüz konularda, terörün tüm acımasızlığına rağmen, riske de girerek, teröristlere destek veriyor suçlamasına muhatap olmayı da göze alarak, aslında haklı taleplere destek de verdik..

“Oğlu tutuklu olan anne, Kürtçeden başka dil bilmediği için, cezaevindeki oğlu ile sadece yüz yüze bakabiliyor. Konuşamıyor bile” dediler.

“Böyle bir şey olamaz. İngiliz anne, cezaevindeki oğlu ile İngilizce konuşabiliyorsa, Kürt anne de Kürtçe konuşmalı, konuşabilmeli” dedik..

Yakın tarihte de olsa..

Bu vicdansız yasak, ulusalcılara rağmen, darbeci generallere rağmen, Kemalist kafaya rağmen kalktı..

Kürt siyasetçiler, öğrenci andına itiraz ettiler.

Hem nasıl itiraz!

“Ben ‘Türküm’ demeye mecbur muyum? Ben Türk değilim, ama doğruyum, çalışkanım” dediler. Posta koydular..

Birileri bizim kıvırdığımızı söyleyebilirler..

“Türk’ten kasıt üst kimliktir. Irkın ismi değildir.. Çalışkan iseniz, doğru iseniz, Türk kelimesine takılmayın.. Kürt de doğru ise, çalışkan ise sorun yok” dedik.

Zamanı geldi, o öğrenci andı da AK Parti sayesinde kaldırıldı..

“Ne bu ya.. Dağa taşa ‘Ne mutlu Türküm diyene’ şeklinde bir söz yazılıyor.. Kasten bize nazire olsun diye bölgedeki dağlara yazılıyor, Kürtler tahkir edilmek için” dediler..

Tahrik amaçlı olabilir düşüncesi ile, bu sözler AK Parti iktidarında, birçok yerde kaldırıldı.. 

“Yanlış anlamaya müsait, toplumsal uzlaşı amacıyla kaldırıyoruz” denildi..

Ben tasvip etmesem de..

Resmi kurumların kapısındaki T.C. ifadesi..

Birçok kamu kurumunda gereksiz diye düşünüldü, kaldırıldı.

Kürt siyasetçi diye karşımıza çıkanların, taleplerinin makul olan büyük çoğunluğu, AK Parti iktidarı sayesinde ve CHP’lilere rağmen, Kemalistlere rağmen, ulusalcılara rağmen, darbeci generallere rağmen hayata geçirildi..

Veeee..

Nasıl bir kirli politika ise..

Nasıl bir derin ilişkiler ağı ise.. 

Nasıl utanmaz bir söylem ise..

HDP’lilerin, Kürtlere bu haklarını teslim eden AK Parti’ye kazandırmamak için verdikleri destek ile belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, ilk icraat olarak belediyenin kapısına T.C. harflerini yazdırmış olmasına rağmen..

Yenilenen seçimde, yine HDP’liler tarafından desteklendi..

Şimdi de..

Dün itibariyle..

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’a gidip..

“Siz istemiştiniz, belediyelerin kapısından kaldırılmıştı. İlk icraat olarak ben tekrar T.C.’yi kapıya yazdırdım.. Nasıl yaptım ama.. Nanik” dercesine..

Diyarbakır’a gidip, görevden alınan belediye başkanları ile buluşuyor..

Yıllardır tepemizde “Kürt hakları.. Kürt hakları.. Kürt hakları” diye boza pişirenler de, T.C.’yi ilk iş olarak kapısına yazdıran CHP’li Ekrem’i, kapılarda karşılayıp, kebaplar yedirerek ağırlıyorlar.

Yıllardır “Kürt haklarını savunuyoruz” diyenlerin.. Aslında bir ellerinin derin devletin içinde olduğu böylece ortaya çıkıyor. İlk icraat olarak, tam da Kürtlerin talepleri çerçevesinde resmi binaların kapısından kaldırılan T.C. harfleri, CHP’liler tarafından yeniden yazdırılırken, “celladına aşık idam mahkumu” edası ile, Kürt istismarcısı siyasetçiler de cellatlarını kapıda karşılıyorlar.. 

Cellatları da boş durmuyor.

Kürtlere ne zulüm yapıldı ise, yapanların hemen tamamının kendisini tanımladığı “Kemalist felsefenin tabu olarak gördüğü Mustafa Kemal’in bir fotoğrafını” çantadan çıkarıp, “Alın size hediye” diyor..

O fotoğraf hangi anlama geliyorsa?

Takdirini, Kürt vatandaşlarımız yapsınlar artık..

1990’lı yıllarda, Toros araçlarla çocuklarının evlerden alınıp, sonra cesetlerini sokak başında bulan anneler, o cinayetleri gerine gerine anlatan devlet görevlilerinin hangi zihniyetin elemanları olduklarını hatırlayıp, kendilerine verilen fotoğrafın takdirini, kendileri yapsınlar, artık..

“Köylerimiz yakıldı” diyenler..

O köylerin kimler tarafından yakıldığını ve yakanların hangi felsefeyi kendilerine maske yaptıklarını hatırlasınlar artık..

Diyarbakır Cezaevi’nde, Kürtlere yapılan insanlık dışı işkencelerin faillerinin, aynı zamanda hangi “izm”i zorla dikte edenler olduklarını hafızasını kaybetmeyenler, hatırlasınlar artık..

Önce çalışan işçiyi işten atıp..

“CV’nizi getirin bir değerlendirelim” diyen Ekrem..

Kürtlerle alay edercesine, böyle bir fotoğrafı takdim etmese idi, şaşardım..

Diyarbakır buluşmasının Kürt istismarcılarının kirli maskelerini indirmesi bir yana..

Bir de..

Ulusalcı geçinenlerin maskelerini indirmesi açısından faydası var..

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da ne yapmış?

“PKK bir terör örgütü değildir” diyen Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret etmiş, kendisine övgülerde bulunmuş..

Eğer..

Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret ettiği gibi..

Aynı şekilde..

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü gün, şehit edilen iki güvenlik görevlisini de ansa idi..

Farklı illerdeki, bambaşka yerlerdeki, aynı gün işlenen cinayetleri yan yana getirip, kıllık yapmak istiyor değilim..

Aynı ilde.. Aynı dakikalarda yaşanan cinayetler.. 

Farklı olaylar da değil.. Aynı olayda..

Minibüsten inen teröristler, önce iki sivil polisi şehit ediyorlar, sonra koşarak girdikleri sokakta da, Tahir Elçi öldürülüyor..

Elçi’nin mezarını ziyaret edip, o iki polis şehidimizi hiç anmayanlar..

Şehit edildikleri noktaya gidip, orda bir konuşma yapmayanlar, nasıl ulusalcı olabiliyor, nasıl milliyetçi olabiliyor, nasıl devletçi olabiliyor?

Buna da..

Canlarını vermeleri istenip, sonra da hatırlanmayan güvenlik mensuplarının yakınları cevap versin..

CHP’yi, teröristlerin oyuncağı haline getiren ulusalcı gazeteciler, politikacılar cevap versinler..

“Cumhuriyeti biz kurduk” diye efelenen CHP’li devlet büyüklerimiz(!) cevap versinler..

 

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YORUM YAZ

  • SerkesSerkes16 dk önce
    Ali karahasanoglu, yazdigin yazidan da anlasiliyorki kurtlere yapilan zulmu kabullleniyor Ama az buluyorsun pskolojinin altinda bu gizli ...,,belli ! Kurtlere herkes zulum etti sagcisi da solcusuda...,,,! Ama an cokda kurtlerin evleri akp doneminde yakilip yikildi ( sokak olaylarinda hebdek olaylarinda bahane bulundu) tek fark muslumaniz diye gecinen turkler islamla kandirarak kardesiz biz diyerek oyle olduruyor...,, oteki kesim ise direk olduruyor....! Zannedersem zaman degisiyor ve serefli kurt milletide degisiyor..... artik kanfiramiyorsunuz sadece oldure biliyorsunuz ..., yakin da kurtler guclenecek artik o zaman olduremeyeceksiniz de .....! Rabbim buyuktur o gunleri gosterecek insallah. Wesselam
  • ottootto27 dk önce
    Ersin Bey: Çözüm sürecinde masayı devirenin akparti olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Tahir Elçinin öldürülmesinde, şehit olan iki polisin meslektaşları tarafından vurulmuş olduğunu neye dayanarak yazıyorsunuz? Ki öyle olsa bile bunun çözüm süreci ile alakasını nerden kurdunuz? Herşeyi çorba yapıp, kafanıza göre bişeyler kurgulamışsınız. Hayal alemindesiniz.Andımızı kaldırdı diye Ak Parti bize lütuf sundu diyorsunuz. Ama öbür yandan da ''Yillarca Çaliskanim diyerek caliskan mi oldunuz '' diyesoruyorsunuz. Bu çelişki değilmi? Siz önce olayları doğru analiz etmeyi deneyin. Kafanıza göre senaryo kurgulayıp doğruları değiştiremezsiniz. Maalesefsiz de celladınıza aşık olmuşsunuz!!!
  • emeklemekl43 dk önce
    Türkiyede kürt hegomanyası var kürtler ülkemizin gittikleri bölgelerinde örgütlenip ticareti zorla ele geçirmekte bir tanıdığımın marmariste kendisi 70 li yaşlarda marketi var dı tacizle ellinden almak istiyorlardı adam dayanamadı sattı ancak onlara satmadı yöre halkından birine devretti bu 70 yaşındaki adamı bize neden devretmedin diyerekgece evine giderken 3kişi sopyla ayaklarını kolunu kırdılar bu zat 25 gün yoğun bakımda kaldı bu bir örnek bunların coğunluğu bu şekilde ve pkk severler paranın çok döndüğü yerlerde bunlar nasılmı tehditle vurmayla kırmayla ele geçirirler
  • ÖgedayÖgeday1 sa önce
    TC. Türkiye Cumhuriyeti demek.. Türkiye bir Irkın değil bir ülkenin adıdır.. Kürtlerin tamamı ne ülkenin isminden ne de cumhuriyetten rahatsızdır... 
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Deyim yerindeyse tam bir Stockholm Sendromu yaşıyorlar!..
  • ULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETIULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETI1 sa önce
    Sayin yazar,Turk irkcilari ve fashistleri(CHP) 80 li ve 90 li yillarda Kurt irkcilarina ve fashistlerine (PKK lilara) Diyarbakir cezaevinde ve baska bolgelerde surekli kendipoklarini yedirip bu mahluklarin biyolojik evrimini cabuklastirmaya calisiyorlardi.Bu Kurt fashistleri yedikleri pokun tadini ve kiymetini ancak simdi anlayabildiler ve kucakladilar bunlari kendine yedirten Turk meslektaslarini "yok aslinda birbirimizden farkimiz ve biz ezelden kardesiz" diye.Insanlik tarihi gormedi bu denli dusuk,bu derece kaypak bu derece onursuz kara kafali kara kalpli ucuncu sinif irkfashist embesil yiginlarini ve bunlarin traji komik biraraya gelislerini ve isbirliklerini..Sadece bu bile emperyalistin ne denli guclu oldugunu gostermeye yeter.Maalesef insan denen yaratik bu iste.....
  • tarıktarık2 sa önce
    biri bölümüdinimize direk saldırıyor bir bölümü müslümanım deyip fatihe yavuza ebubekir osman ömer ayşe ne varsa küfrediyor. bunlar birleşmeyecek te kim birleşecek
  • AHMEDAHMED2 sa önce
    Geçenlerde biresnafın dükkanında bir kürt vatandaşımızlakarşılaştım. Sohbet esnasında PKK ve apo yu desteklediğini anladım.Ben dedim ki: Ben PKK ve Apoyu desteklerim ama bir şartım var" dedim. Nedir dedi:"Apo ya da PKK çıksın bir tek Kürdün kanı akmayacak. Hiç bir kürt çocuğu öldürülmeyecek. Kürt vatandaşa silah çekene silah çekeriz" desinler. O zaman onları desteklerim. Kürt vatandaş dedi ki:" Bu yolda Kürtler de ölebilir."Amerikanın oyuncağı PKK doğuda kürtlerin soyunu kurutuyor ama bu vatandaş uyuyor. Bir hikaye vardır: Bir tilki bir törpü bulmuş. Ben bunu dilimle yalamak suretiyle eritirim, yok ederim demiş. Başlamış yalamaya. Eriyor, aşınıyor , yok oluyor diye devam etmiş. Bir süre sonra bir de bakmışki :dili kan içinde ve dibinden kopmuş.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Bu ülke çok garip Tahir Elçi PKK terör örgütü değil dedi PKK'lılar adamı öldürdü. Eko kimseyi işten cikarmiycam dedi çıkardığı işçilerden cv istedi kaybedecek vakit yok dedi nerdeyse ülkede en az uğradığı şehir istanbul.
  • ErsinErsin2 sa önce
    Sayın yazar,Akparti ilk yıllarda çok guzel şeyler yaptı.takdir ettik oy verdik.Çözum surecini maalesef yönetemedi .O 2 polisin arkadaslari tarafindan vuruldugu cıktı ortaya ...Demekki masayı deviren Akparti bu işi batırdı.Andimizi kaldirmasi biz Kürtlere bir lutuf olarak sunuyordunuzda .Allah aşkina Dogru soyleyin.Yillarca Çaliskanim diyerek caliskan mi oldunuz ?Klozet kapagini bile yeni yeni uretmeye basladiniz.Uçmayan ucaklariniz,yurumeyen arabalariniz icat edilmiş .Chp ile Akpartinin Kürtler nazarinda bir farkı yoktur kesinlikle ama artik bizde akillandik ve dogru durust mucadele etmenin bir yararinin olmadigini görduk.Stratejik baglantilar ve itiffaklar kurmaya basladik ve çokta iyi oldu.Tipki akpartinin Mhp ile ittifak kurup hergun süleyman soylu araciligi ile Kürtlere kufretmesi gibi.Sizde yillarin laf ebesisiniz tabiki.Agziniz guzel laf yapiuo amma artik insanlar kolay kolay ikna olunmuyor saygideger yazarim.Herkes oyuncu olmus ya .Kimse kimseye kolay kolay kanmiyor.Oyuna karşı oyun ....
  • abdullahabdullah2 sa önce
    Ahmet ÇALIŞKANDOĞRU, Ahmet ÜSTKİMLİK, Ahmet 1938DERSİM..... AHmet Türke yeni soyadı önerileri!
  • DermanDerman2 sa önce
    Gurbetde,iki uc kisi bir odayi paylasir bizde kumanya uc kisi bir mutfak masrafi ais veris yapar maksat tasaruf olsun,ben 20 yasinda genc oldugum icin hem defteri tutuyon aylik alis veris masrafi yaziyom yemek hazirliyom birgun duzgun olmayan kalin bir kalemle rakamlar degistiril.is hep daha az yazilmis hemen babama dedim senmi kalem oynatdin hayir dedi babam uce bese tenezul etnezdi ve derhal bu ,beraberlige guvensizlik dustu sozlu deyildi fakat bize sornadan hesap da kalem oynatmasi beraber ortakligi bitirdi bu yabanci biri deyildi enistemizdi okumayi sonradan ogrenmis fakat menfatini iyi biliyordu .demin bir yazi okudum ,once iyilik pesinden imtihan gelir birine iyilik yap o iyilik yaptigin kisinin karekterini ogrenirsin ya nankorluk ya dostkuk bir komsu yakin komsusuna zaman zaman sut verirmis hayrina bir gun sut verdigi komsunun sesini isitmis ,yarabbi su komsunun ineginin canini tez zamanda al diye duyunca,sut veren komsu,demiski komsu bildigim kadariyla benim inegin bir zarari yok ustelik,de sut veriyom demis .komsu demis ne yalan soyluyeyim senin her sabah sut alisini cekemiyom demis.
  • MuzafferMuzaffer2 sa önce
    Kürtlere karşı olan tüm güzel duygularımı kaybettim. Yıllardır ümmetçi bir anlayışla kürtleri kucaklamış bir insan olarak böyle bir çizgiye nasıl geldiğimi düşünemiyorum. Artık elimden geldiğince hiç bir kürtden alışveriş yapmıyorum. Yıllardır iliğimizi kemiğimizi emdiniz. Bıktık artık mağduriyetlerinizi suistimal edip kendinize maddi menfaatler devşirmenizden. Ülkemizde türk milliyetçiliği yapılmamasına rağmen alabildiğine kürt ırkçılığı yapılmaktadır. Ey kürt halkı siz yıllardır yahudinin taşeronluğunu yapmışsınız meğer ve ülkemizi parçalamak adına yahudinin ingilizin her türlü oyununda figüranlar hatta katillersiniz. Kesinlikle merhamet gösterilmemelidir, Burası Türkiye cumhuriyeti devletidir, dili türkçedir, vatanı tektir, zorba ve katillerin tek mükafatı en ağır şekilde hukuki olarak cezalandırılmak olmalıdır. Gerekirse tehcir kanunu çıkarılıp Türkiye yi güçsüzleştiren bu asalak güruh abileri israile ingiltereye almanya ya fransaya nereye giderse gitsinler gönderilmelidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de gerekirse bunu yapacak kudrettedir. Yettiniz artık bıçak kemiğe dayandı, ne merhamet bekleyin ne din kardeşliği zira siz türkleri hiç bir zaman kardeşiniz görmediniz, müslümanız dediniz apo kafirini kucakladınız ermeni hdp yi kucakladınız. Onlarla birlikte Gidin şimdi.
  • bahadeğer goluoğlu bahadeğer goluoğlu 2 sa önce
    sayın Ali Bey yazılarınızı sürekli takip ediyor ve beğeniyorum gerek toplumsal gerek siyasal gerekse güncel konuları içeren yazılarınızı büyük bir heyacannla okuyor başta şahsınız olmak üzere tüm akit gazetesi yazarlarını ilkeli duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum. 5.dönem memur toplu sözleşmelerinde ha kem heyetinin verdiği zam konusuna gazeteniz nezlinfene sizin ne de herhangi bir yazarın görüş belirtmemesini zammın yetersizliği konusunda bir yazı kaleme almamanızı ya da en azından hakkaniyet babında ülkenin bulunduğu şartlar durumundan ancak bu kadar zam verilebilir memurlarında ellerini taşın altına koyması gerektiği ekonomik darboğazdan çıkmak için herkesten fedakarlık beklendiğini belirten bir yazıyı neden kaleme almıyorsunuz. Ülkenin gelir dağılımının adaletli olması gerektiğini haktan hukuktan anlayan ve refarans olarak kendinize Hz. Önerin adaletini ve Peygamber efendimizi (S. a. v.) şiar edinmenizde dolayı bu sorumluluğu neden yerine getiriyorsunuz. Hakkı bildiği halde söylemeyen dilsiz şeytandır sözünün gereğini yerine getiriyorsunuz Saygılarımlaa
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Sayın yazar. Kemalistler Kürtlerle birleşip Akp’yi tahttan indirecek gibi...
  • YasinYasin4 sa önce
    Ali Bey izlediğiniz strateji bence doğru değil. Potansiyel tehlike gördüğünüz CHP ve onun olası başkanı İmamoğlu aleyhinde yazmanızı anlıyorum ama şahsen muhalefetin seçim kazanması muhalefetin başarısından değil iktidarın yanlışlarından olacak. Açılım sürecinde de bu tarz söylemler muhalefetten geliyordu ancak halkın Ak partiye inancı vardı en azından tenceresi kaynıyordu. Şu an sorun ciddi anlamda düşen alım gücü. Doğalgaz, elektrik, gıda, giyim fiyatlar o kadar artmış ki. TÜİK’in rakamlarının en az iki katı. Memur-Senlilerde dahil 5 milyon memurun yüzde kaçı acaba 4+4ü bir sonraki seçime unutacak. 3600 pembe diziye döndü. Askeri ücret ile geçinmek ise bir zanaat. 4 milyonu aşan işsiz ne yer ne içer.Hep göz ardı ettiğiniz hayat pahalılığına acil çözüm bulmalı iktidar , yoksa bir sonraki seçim işi zor. 2002de Ecevit hükümeti koalisyon kavgalarından ziyade ekonomik krizler nedeniyle seçim kaybetti unutmamak gerekir. Beka politikası önemli ama son seçimde istenileni vermedi. Ülke içinde yollar, köprüler sona eren terör gibi iktidarın büyük başarıları var ama Ak parti iktidarda kalmak için halkın alım gücünü mutlaka arttırmalı. Bu hususta ki yazılarınızı merakla bekliyoruz. (Bu arada Türkiye Cumhuriyetini 90 larda Özal-Demirel ikilisi yönetti koalisyonda bazen SHP ya da CHP olsa da 1950 den sonra yaşananlarda öncelikleiktidar olanmerkez sağ, muhafazakar milliyetçi kesim sorumludur. Dp iktidarından sonra CHP tek başına sadece 1978 de yaklaşık bir yıl iktidar olmuştur.)
  • DermanDerman5 sa önce
    Dun bir videoda konusmayi dinlerken diyorki,belki,akp doneminden once bir halk toplulugu kuyruk olmusdurdurmus arabasini sabahin altisi sormus niye bu kalabalik kuyruk firindan cikacak ekmegi bekliyormus bu firin obur firindan 10 kurus ucuzmus diyorki bir on kurus icin bu kadar erken ve kuyruk olusturmak,ikinci konu bir vatandasin cami kirilmis siyah posetle kapatmis gunes girmiyor alti ay sonra ordan gecmis siyah poset hala duruyor bizim halkimiz cok ucuzda olsa menfatya on kurus icin rahatini kaciriyor siyah posetle sagligini dusunmuyor ,gecen biri konusuyor akp kotuluyor bir ekmek 1, Tl ise zam gelmis 125 kurus olmus ihtirazi su 5 ekmek alacahim parayi 4 ekmege oduyom diyor .akp oy verene diyorki senin yuzunden zarar goruyom diyor yada selam vermiyor.demin googilde ahmet nesinin mansetini okuyunca midem bulanidi bu ilk yazisi deyil genelde butun yazilari buna benzer manset soyle,kayyumu kaca anlasirik erdogan yazmis.kendini kurbanlik hayvan pazarinda saniyor.
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    yureginize elinize saglik yolunusasiran solyandancarklitakim icin hersey normaldir yalan.iftira.camurhirs. ak parti ve cumhurbaskanidusmanligi her seyi yaparlar.hatta istail yunanlaisbirligi dahiyapabilirler.zinharcamur icindeler..
  • Akın Akın 5 sa önce
    Manşetlerin dilinde umarım bu yazıyı da konuşursunuz. Çok önemli tespitleriniz var. Üzerinde çok konuşulmalı.

Ali Karahasanoğlu

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